Dha yurt bülteni - 1

Mardin'deki çatışmada yaralanan korucu şehit oldu

1)26 YIL SONRA BABASIYLA AYNI YAŞTA VE AYNI TARİHTE ŞEHİT OLDU

Mardin'in Ömeryan kırsalında 7 Eylül günü PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede önceki akşam şehit olan güvenlik korucu 8 çocuk babası Abdullatif Emen (37), kendisi gibi güvenlik korucusu olan şehit babası Mehmet Emin Emen'in yanında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mardin Devlet Hastanesi'nde cenazesi alın şehit güvenlik korucusu Abdullatif Emen için doğduğu Ömerli ilçesine bağlı Kayaüstü mahallesinde uğurlama töreni düzenlendi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 70'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, şehidin silah arkadaşları ve yakınlarının da bulunduğu 2 bin kişinin katıldığı uğurlama töreninde teröre lanet okundu. İl Müftüsü İsmail Çiçek'in okuduğu duanın ardından şehit Emen'in cenazesi, helallik alınarak aile kabristanına götürüldü. Kendisi gibi güvenlik korucusu olan 37 yaşındayken 13 Eylül 1993 yılında terör saldırısında şehit olan babası Mehmet Emin Emen'in ölüm yıl dönümünde şehit olan Abdullatif Emen, babasının yanında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

Köyden görüntü

Törenden görüntü

Çocukları ve ailesinin görüntü

Yakılan ağıtlar

Cenazenin taşınması

Babasının mezarlığından görüntü

Şehidin mezarından görüntü

Haber-Kamera: MARDİN

AİLELERDEN HDP'LİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

2)HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 12'NCİ GÜN; AİLE SAYISI 32 OLDU

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için 12 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler kendilerini tehdit ettikleri ve çocuklarının kaçırılmasında sorumlu olduklarını iddia ederek HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulundu.

4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan Aydın (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katılan Diyarbakırlı Süleyman Aydın, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in yaptığı "Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak" açıklamasıyla ilgili de suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekili değil misin, nasıl bunu söylüyorsun? Hani terörle iş birliğiniz yoktu ' Sen açık açık dile getiriyorsun bunu. Bizi tehdit ediyorsanız gelin bizi öldürün. Hiçbir yere de gitmiyoruz buradayız. Yeter artık kanımızı kuruttunuz. Nereye kadar sizden korkacağız' Biz dün anneler babalar olarak savcılığa gittik. Bizim çocuklarımızın sorumlusu bunlar olduğu için bunlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ondan sonra Leyla Güven bu açıklamayı yaptı. Bu resmen bir tehdit. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin maaşını alıyorsun ve bizi tehdit ediyorsun. Bizim paramızla bizi dövüyorsunuz. Biz zaten ilk gün dedik, 'Biz buradayız gelin bizi öldürecekseniz öldürün.' Bizi tehdit ediyorlar, bize laf söylüyorlar. Biz durmuşuz kendileri durmuyor. 12 gündür buradayız. HDP il başkanlığı olarak ne derdiniz var ' Sorunumuzu çözdüler mi' Ben senin nasıl Kürt vatandaşınım ' Niye beni dikkate almıyorsun ' Sana oy verdiğimde Kürt'tüm şimdi Kürt değil miyim? Bu Allah'tan reva mıdır? Biz Leyla Güven'den de şikayetçi olacağız. HDP ile ilgili şikayetimizden sonra bizi tehdit etmeye başladı. Yani o laf bizedir. Gerilla katılımı tekrar olacak. Savaş yine sürecek. Çözüm sürecini yarıda bırakmışsınız lafı. Biz zaten size bir çözüm süreci verdik. 2015 yılında vermedik mi? 2015'te hepimiz size oy vermedik mi? Ama siz bunu çocuklarımızı kaçırarak değerlendirdiniz. 3 bin 500'e yakın çocuk gitti Sur'da. Gelin bize destek verin. Nereye kadar korkacaksınız bunlardan. Ben çocuğumu sizin için mi yetiştirdim? Kendi çocuklarınızı götürün. Ama yok nerede bir fakir varsa onlar. Ne istiyorsunuz bizden."

HDP MİLLETVEKİLİ LEYLA GÜVEN HAKKINDA SORUŞTURMA

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında son günlerden yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı.

Hakkındaki terör davaların nedeniyle tutuklu olduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 8 Kasım 2018'de açıklık grevine başlayan ve sağlık sorunları nedeniyle 25 Ocak 2019'da tahliye edilen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, önceki gün "Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak" açıklamasında bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da bu ve son günlerde yaptığı diğer açıklamalar nedeniyle Güven hakkında soruşturma başlattı. Güven hakkında fezleke hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderilecek.

Görüntü Dökümü

HDP önünde bekleyen aileler

Süleyman Aydın'ın konuşması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN/DİYRBAKIR

Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı

3)ÇANKIRI'DA 4.1 VE 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, dün sabah 3 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor. Çankırı'da akşam saatlerinde 4 dakika arayla 4.1 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Saat 21.08'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem şehirde paniğe neden oldu. 4 dakika sonra meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem ise şehir merkezinde hissedildi.

ÇANKIRI'DA SARSINTILAR SÜRÜYOR

Akşam saatlerinde 4 dakika arayla olan 4.1 ve 3.7 büyüklüğündeki iki depremden yaklaşık bir saat sonra 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ardı ardına meydana gelen depremler, ilçede paniğe neden oldu.

ÇANKIRI'DA SARSINTILAR SÜRÜYOR

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan depremler devam ediyor. İlçede sabah meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından saat 14.46'ya kadar büyüklükleri; 1.9 ile 4.3 arasında değişen 6 deprem oldu. Akşam saatlerinde 4 dakika arayla olan 4.1 ve 3.7 büyüklüğündeki iki depremden yaklaşık bir saat sonra 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ardı ardına meydana gelen depremler, ilçede paniğe neden oldu.

VATANDAŞLAR GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİ

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde dün meydana gelen depremlerin ardından evlerine girmeye korkan vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirdi. İlçe halkı sokaklara kurdukları çadırlarda ya da araçlarında sabahladı. Vatandaşlar, yaktıkları ateşlerin başında ısındı.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, ilçede vatandaşları ziyaret etti. AFAD tarafından ilçeye 100 çadırın gönderildiğini söyleyen Sopacı, "Sabahki depremler sonrası vatandaşımızın yaşantıları normale dönmüştü, ancak akşam saatlerinde meydana gelen depremlerden sonra bu sükunet bozuldu. Vatandaşlarımız şu an endişe içerisinde. Evlerinin önünde ateş yakarak, çadırlarda, otomobil içerisinde geceyi geçirdi" dedi.

Sosyal medyada depremle ilgili yanlış bilgilerin yer aldığını aktaran Sopacı, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada da çarpıtılmış haberler görüyoruz. Şiddetli deprem olacağı hakkında aslı olmayan haberlerin yayılıyor. Asla bu tür açıklamalara itibar etmeyelim, bizim böyle bir açıklamamız yok. AFAD tarafından böyle bir açıklama yok. Şu anki depremler ilk depremin artçı sarsıntıları. Vatandaşlarımızı sükunete davet ediyoruz."

Sokakta kurduğu çadırda geçeyi geçiren, Ali Osman Yılmaz, "Depremden korkumuzdan ben çadırda yatıyorum hanımım da arabada yatıyor" diye konuştu.

Depremin ardından panikle eden çıktığını aktaran Emrah Özışık, "Sabahtan beri deprem oluyor. Uyuyorduk, evdeydik panikle dışarı çıktık. Tedirgin olduk eve girmedik gün boyu devam etti ve hala dışardayız" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

Sokağa çıkan vatandaşlarla röportaj

Caddelerden detay

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇERKEŞ (Çankırı),

4)AKSARAY'DA SAĞANAK, SELE NEDEN OLDU



AKSARAY'da etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Kent merkezinde çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum katını su basarken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Kent merkezinde, saat 15.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Sel suları kent genelinde 40'tan fazla binanın bodrum katını doldurdu. Bazı caddeler polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. Belediyeye bağlı ekipler de göle dönen yollar ve alt geçitlerde biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı. İş yerlerini su basanlar ise kovalarla sel sularını tahliye etmeye çalıştı. Su birikintisi içinde kalan bir araç sürücüsünü de itfaiye ekipleri kurtardı.

Görüntü Dökümü

-Sel basan ev ve iş yerlerinden görüntüler

Göle dönmüş caddelerden görüntüler

Belediye ekiplerinin çalışması

-Sel sularını kovalarla boşaltan vatandaşlar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY

5)ŞİDDETLİ RÜZGAR VE DOLUYA SAHİLDE YAKALANDILAR



ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, şiddetli rüzgar ve doluya sahilde yakalanan tatilciler zor anlar yaşadı. Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi'ndeki İncekum Plajı'nda şiddetli rüzgar ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıra dolu ve şiddetli rüzgara sahilde yakalanan tatilciler zor anlar yaşadı. Kıyıdaki tatilciler yağıştan korunmak için havlulara sarınırken, çocuklarını da aynı şekilde korumaya çalıştı. Sahildekiler doludan korunmak için sığınacak yer ararken, yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle plajdaki otopark suyla doldu. Bazı tatilciler ise dolu yağışına rağmen denize girmeyi tercih etti.

YILDIRIM DÜŞTÜ AĞAÇLAR YANDI

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ise ağaçlık alana yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Geniş bir alanda etkili olan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Görüntü Dökümü

Yağmurda denize girenler

Yanan ağaçlardan görüntü

Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

6)ORMAN YANGININA KOVALARLA MÜDAHALE ETTİLER



TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası Hatıra Ormanı'nda çıkan yangın evlerini tehdit eden mahalle sakinleri, kovalarla su taşıyıp alevleri söndürmeye çalıştı. İstanbul yolundaki Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Hatıra Ormanı'nda, akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle büyüyen alevler, ormanlık alanın yanında bulunan siteye doğru ilerleyince, site sakinleri alevlere müdahale etti. Evlerinden aldıkları kovalarla alevlere su döküp yangını söndürmeye çalışan site sakinleri yoğun çaba harcadı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yoğun çalışmayla yangını söndürdü. Hatıra ormanında bulunan bazı ağaçlar yangından zarar gördü.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Haluk Bayındır, "Bizim tahminimize göre yangın yoldan geçen bir kişinin attığı sigara izmaritinden kaynaklanmaktadır. Üzgünüz böyle bir olayla karşılaştık" dedi.

Görüntü Dökümü

Yangından detaylar

Vatandaşları yangına müdahalesi

İtfaiyenin çalışması

Kovalarla su taşıyanlar

İtfaiyenin söndürme çalışmaları

Vatandaşların kovalarla söndürme çalışması

Genel ve detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

7)İREM'İN KATİL ZANLISI, SAKLANDIĞI KULÜBEDE YAKALANDI



ESKİŞEHİR'de İrem Ayrancı'yı(30), evinde bıçaklayarak, öldürdükten sonra cep telefonunu alıp kaçan şüpheli Afganistan uyruklu İzzetullah E.(23), saklandığı kulübede yakalandı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında oturan İrem Ayrancı'dan bir süredir haber alamayan yakınları, önceki gün polis ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapısını açıp girdikleri evde genç kadını, bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Hemen harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Evde yapılan araştırmada genç kadının cep telefonunun olmadığı fark edildi. Cep telefonunun izini süren polis, şüphelinin Afganistan uyruklu İzzetullah E. olduğunu belirledi.

'PİŞMANIM'

Çobanlık yaptığı öğrenilen İzzetullah E., Emirler Mahallesi'nde saklandığı kulübede yakalanarak, gözaltına alındı. İlk sorgusunda cinayeti itiraf eden katil zanlısı, işlemlerinin ardından elleri kelepçeli halde adliyeye sevk edildi. İzzetullah E. adliye girişinde, gazetecilerin sorusu üzerine 'pişmanım' dedi. İrem Ayrancı'nın cenazesi ise, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

TUTUKLANDI

Eskişehir'de, tartıştığı İrem Ayrancı'yı evinde bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla saklandığı kulübede yakalanarak gözaltına alınan Afgan İzzetullah E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

-Katil zanlısının adliyeye çıkışı

-Ölen İrem'in fotoğrafı

Haber-Kamera: Oğulcan BOZ/ESKİŞEHİR,-

8)İŞÇİLER KİMYASAL MADDEDEN ETKİLENDİ, ACİL SERVİS KAPATILDI



KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, 4 fabrika işçisi temizlik yaparken kimyasal madeden etkilendi. İşçiler tedaviye alınırken, hastanenin Acil Servis'ine girişler durduruldu. Olay, akşam saatlerinde Karamürsel ilçesindeki bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan işçiler, iddiaya göre temizlik yaparken kimyasal maddelerin reaksiyonu sonucu etkilendi. Kimyasal maddeden etkilenen 4 işçi, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne getirildi. 4 kişiye müdahalede bulunulurken, önlem olarak hastanenin Acil Servisi'ne girişler durduruldu.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney yaptığı açıklamada, "Bir fabrikada kimyasal temizlik yapılırken, iki ürünün reaksiyona girmesi sonucu 4 kişi bu maddeyi soludukları için Karamürsel Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada gerekli tıbbi tedavi yapılıyor. Buradaki tedavi tamamlandıktan sonra ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edilecekler. Sağlık durumları iyi. İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde KBRN ünitesinde izolasyona alınacaklar" dedi.

İZMİT'E SEVK EDİLDİLER

Karamürsel'de, gemi onarımının yapıldığı bir tersanede çalışan işçiler Ferhat E., Mehmet B., Emrah Ö. ve Mustafa T. Karamürsel Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

Ambulansla hastaneye getirilmeleri

Hastaneden detay

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Ercan BUBER-Alişan KOYUNCU/KARAMÜRSEL (Kocaeli), -

9)DENİZ PARAŞÜTÜNÜN HALATI KOPTU; 20 METREDEN DÜŞEN 2 TURİST YARALANDI, O ANLAR KAMERADA



ANTALYA'da, Valentina Kulishova ve Mark Mitrafanov'un (18) bindiği deniz paraşütü, halatının kopması nedeniyle kontrolsüz şekilde sürüklenerek palmiye ağacına takıldı. Paraşütteki turistler yaklaşık 20 metreden düşerek ağır yaralandı. Düşme anı, sahildekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olay, saat 17.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Sahilde su sporları merkezinden teknenin arkasına bağlanan deniz paraşütüyle havalanan yabancı uyruklu Valentina Kulishova ve Mark Mitrafanov, yaklaşık 60 metre havalandı. Bir süre sonra paraşütün bağlı olduğu halat koptu. Rüzgarın etkisiyle sürüklenen paraşüt, Akdeniz Bulvarı'ndaki otelin bahçesindeki yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki palmiye ağaçlarına takıldı.

20 METREDEN DÜŞTÜLER

Durumu fark edenler sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri gelene kadar iki turist yaklaşık 20 metreden otelin bahçesine düştü. Ağır yaralanan turistler, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Her iki turistin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili su sporları firmasının sahibi ve bir çalışanı gözaltına alındı.

DÜŞME ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde Rus turistler Valentina Kulishova ile Mark Mitrafanov'un bindiği deniz paraşütünün halatının koptuktan sonra düştüğü an, sahildekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, deniz üzerinde halatı kopan paraşütün hızla alçalarak karaya doğru ilerlediği ve ağaçlara takılarak düştüğü görülüyor. Diğer yandan görgü tanığı Coşkun Duman, ise "Halat koptuktan sonra paraşüt hızla üzerimizden geçti. Otele doğru gitti. Ağaçlara sürterek yere düştü. Eğer otelin duvarına çarpsalardı kurtulma şansları yoktu" dedi.

Görüntü Dökümü

Yapılan ilk yardım

Yaralıların ağacın altından alınması

Sahilden detaylar

Paraşütün düşme anı

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

10)KOMŞULAR ARASINDA TAŞLI-SOPALI KAVGA: 7 YARALI

ADIYAMAN'da, komşu iki aile arasında çıkan taşlı- sopalı kavgada 7 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Çemberlitaş köyünde meydana geldi. Komşu iki aile arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan Ramazan Tak, Bereket Tak, Müslüm Tak, Musa Tak, Muhittin Tak, Bayram Tak ve Mehmet Fatih Ata, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-Acil servisten görüntü

-Ambulanslardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

11)İNŞAAT İŞÇİLERİ İLE ESNAF ARASINDA TAŞ, SOPA VE BIÇAKLI KAVGA: 5 YARALI



ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, inşaat işçileri ile elektrik malzemeleri satan iş yeri sahipleri arasında çıkan taş, sopa ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavgayı ayırmak için bir kişi havaya ateş açarken, o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi Manavgat Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın inşaatında çalışan işçiler ile yan binanın altında bulunan elektrik malzemeleri satan iş yeri sahipleri arasında elektrik malzemeleriyle ilgili tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, iki taraf birbirine girdi. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan elektrik firması sahipleri Serkan D. ve Volkan D., Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne, işçilerden Mezher C., Recep C. ve Halim C. ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Sokaktaki kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine taş ve sopalarla saldırdığı, tarafları ayırmak için bir kişinin havaya ateş açtığı görüldü. Meydan savaşına dönen kavgayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-Kavga anı cep telefonu kamerası

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/KOZLU(Zonguldak),

Oyuncu Şevket Çoruh'a İzmir'de saldırı

12)OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İzmir'de, oyuncu Şevket Çoruh ile meslektaşı Murat Akkoyunlu'nun birlikte sahnelediği tiyatro oyunundan sonra, organizatör Serhat Aydoğdu ile gittikleri restoranın önünde, köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulundukları bir grup tarafından saldırıya uğramasının ayrıntıları ortaya çıktı. Organizatör Aydoğdu'nun polise verdiği ifadede, "Biz, oyun sonrası restoranda otururken, yan tarafımızda bir araç sert hareketlerle öne arkaya gitmeye başladı. Daha sonra da bir sokak köpeğini ezmeye çalıştığını fark ettik. O sırada iki-üç tane sokak köpeği arabaya havlamaya başladı. Sonra, Şevket Bey gidip sürücüye, 'Beyfendi ne yapıyorsunuz' diye sordu. Sürücü de bir anda sinirlenip, 'Ünlüsün diye kendini bir şey mi zannediyorsun' diyerek, Şevket'in üzerine yürüdü. Daha sonra bagajına yönelerek, orada bir şeyler aradı. Ben de ister istemez onların yanına gittim. Bir anda itiş- kakış oldu. Sonra şahıs yan taraftaki bara doğru koştu. Ardından, bardan, aralarında bıçaklı kişiler de olan kalabalık bir grup, bize doğru koştu. Şevket'i yere yatırıp, darbettiler. Murat Bey'e de kafa attılar. Bir şekilde kendimizi arabamıza attık. Hepimiz şikayetçi olduk. Oturduğumuz restorandan da kamera kayıtlarını alamadık, tadilatta olduğunu söylediler. Yeni oyun öncesi hepimizin morali bozuldu" dedi.

Öte yandan, Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu, Karşıyaka Belediyesi Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu'nda, Bir Baba Hamlet isimli oyunlarını sahneledi. Basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmeyen oyun, salonu tamamen dolduran izleyicilerin beğenisini topladı.

Görüntü Dökümü

Oyunun oynandığı tiyatro salonunun dışından görüntü

Oyuna girmek için bekleyen izleyicilerden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Melis KARAKUZULU,

13)AYAĞINI KAPTIRDIĞI SİLAJ MAKİNESİYLE HASTANEYE GETİRİLDİ



NİĞDE'de, ayağını silaj makinesine kaptıran çiftçi Y.A. (35), yaralandı. Y.A. hastaneye silaj makinesi ile getirildi.

Merkez Hacıabdullah Beldesi'nde çiftçi Y.A., bir anlık dalgınlık sonucu ayağını silaj makinesinin dişlilerine kaptırdı. Y.A.'nın yardımına koşan yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve kurtarma ekiplerince yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası Y.A.'nın silaj makinesine sıkıştığı bölüm kesildi. Sıkışan ayağı ve Y.A. sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Görüntü Dökümü

Ambulansın gelişi

Yaralıdan görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

14)MANTOLAMA İSKELESİ ÇÖKTÜ, 2 İÇÇİ SON ANDA KURTULDU, O ANLAR KAMERADA



RİZE'de, dış cephe mantolaması tamamlanan 13 katlı binanın iskelesi, söküm çalışması sırasında çöktü. İskelenin ilk katındaki 2 işçi, çökme sırasında atlayarak son anda kurtulurken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Mermerdelen Mahallesi'nde meydana geldi. 13 katlı binanın dış cephe mantolamasının tamamlayan Nedim S. (26) ve Selim İ. (20), iskelenin demir aksamlarını sökmeye başladı. Çalışmalarda giriş katındaki son parçalarının söküldüğü sırada iskele aniden büyük bir gürültüyle yıkıldı. İskelenin çöktüğü sırada 2 işçi, son anda atlayarak kurtuldu. İskelenin altında kalmaktan son anda kurtulan işçiler, hafif yaralandı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Öte yandan, iskelenin çökme anı da binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iskelenin aniden çöktüğü, 2 işçinin de atlayarak iskelenin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü

-İskelenin çökme anı güvenlik kamerası görüntüsü

-İşçilerin çöken iskeleden atlaması

-Çevredekilerin yardıma koşması

Haber: Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/RİZE,

15)BİNANIN DIŞ CEPHE KAPLAMASI BAŞLARINA DÜŞEN ANNE-KIZ YARALANDI

BARTIN'da, kaldırımda yürüyen anne ve kızının başlarına 4 katlı binanın dış cephe kaplamaları düştü. Yaralanan Tülay Karaketik (34) ile kızı Pelin Karaketik(14) tedavi altına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kemerköprü Mahallesi Şadırvan Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Tülay Karaketik ile kızı Pelin Karaketik'in başlarına 4 katlı binanın dış cephe kaplamaları düştü. Bir anda yere yığılan anne ve kızının yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yerde yatan anne ve kızına ilk müdahalede bulundu. Başlarına düşen izolasyon malzemeleri nedeniyle yaralanan anne ve kızı kaldırıldıkları Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Belediye ekipleri caddede önlem alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Olay yeri

-Binadan detay

-Yere düşen parçalar

-Vatandaşların kaldırımın yanından geçmesi

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

16)CEVİZ AĞACINDAN DÜŞEN KİŞİ İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU



BİNGÖL'de, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Nihat Dursun'u (48) kurtarmak için AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık görevlileri seferber oldu.

Olay, öğleden sonra Bilaloğlu köyünde meydana geldi. Köy sakinlerinden Nihat Dursun, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dursun'un düştüğü yere ulaşmak için AFAD ekipleri, Kadran deresinde yürüyerek ulaşabildi. AFAD ekiplerince sedyeye alınan Dursun, olay yerindeki sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

Dursun'un ekiplerce sedyeyle getirilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Aziz ÖNAL-Kamera: BİNGÖL,

17)TERS YÖNDE GİDEN OTOMOBİL CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

KARABÜK - Kastamonu yolunda ters yönde ilerleyen otomobil, cep telefonuyla görüntülendi.

Karabük - Kastamonu karayolu İğdir köyü mevkiinde ters yönden hızla giden otomobilin sürücüsü, hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Şans eseri bir kazaya neden olmadan ters yönde ilerleyen otomobil, Kastamonu yönüne giden kamyonetin sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

--------------------

-Otomobilin ters yönde gitmesi(Cep telefonu görüntüsü)

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

Feyzioğlu: Yargı Reform Strateji Belgesi'nin çıkması için her şeyi yapıyoruz (2)

18)ERZİNCAN'A GEÇTİ

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Sivas'ta 3'üncüsü düzenlenen İç Anadolu Genişletilmiş Baro Başkanları toplantısına katıldıktan sonra Erzincan'a geçti. Erzincan Barosu'nu ziyaret eden Feyzioğlu, Baro Başkanı Adem Aktürk ve avukatlarla sohbet etti.

'YARGI REFORMUNU ÇIKARMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesinin çıkması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Baroların asli görevinin meslektaşlarına hizmet sunmak ve vatandaşın kaliteli hizmet almasını sağlamak olduğunu belirten Feyzioğlu, "Biz yargı reformunu çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tabiri caizse azı dişimizle tuttuk. Bizim oranın tabiridir azı dişimizle tuttuk, varımızı yoğumuzu ortaya koyduk bununla uğraşıyoruz. Büyük bir mutlulukla söyleyebilirim ki İç Anadolu Bölgesi'nde ki tüm barolar bile istisna yargı reformunun çıkması için sonuna kadar arkamızdadır, destekçimizdir. Yaptığımız hareketleri davranışları desteklemektedir" diye konuştu.

'TÜRK-AV'IN BARO BAŞKANLARINI SİVAS'A GÖTÜRDÜK'

Sivas programıyla ilgili de açıklamada bulunan Başkan Feyzioğlu, "3 yıl önce Türk dünyasının avukatlar örgütlerini, baro birliklerini bir çatı altında topladık. TÜRK-AV diye uluslararası bir örgüt kurduk. Bende naçizane kurucusu ve kurucu başkanıyım. TÜRK-AV'ın tüm baro birlik başkanlarını Sivas'a götürdük. Sivas Kongresinin 100 yılı münasebetiyle. Hayran kaldılar. Türkiye'de milli mücadele emperyal güçlerin sömürgesi durumuna düşürülmüş her millet için bir kurtuluş umudu olmuştur. Türk'ün gücünü Türk Devletinin gücünü hiç kimsenin hafife almaması lazım. Tarih okuyan Türkiye'yi ve Türk milletini hafife almaz. Dolayısıyla o yola giden en önemli duraklardan olan Sivas emin olun tüm Türkleri çok etkilemiştir. Gözleri doldu arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın" dedi. Feyzioğlu, barodaki toplantısından sonra karayoluyla Ardahan'a gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Erzincan Barosu'ndaki toplantısı

-Açıklamaları

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

Akrobasi pilotlarının gösterisi nefes kesti

19)İLK GÜN GÖSTERİLERİ 30 BİN KİŞİ İZLEDİ

Eskişehir'de Sivrihisar Hava Gösterileri'ni ilk gün yaklaşık 30 bin kişi izledi. Organizasyonun komite başkanı ve Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, akrobasiye Türkiye'de büyük bir ilgi olduğunu ifade ederek, "Çok üzerinde çalışılarak bir noktaya gelinmiş, bir gündü bizim için. Bugünün arkasında yaklaşık 8 aylık bir çalışma var. Bir yıl öncesinden başlıyor aslında ve her yıl tekrar ediliyor. Fakat bu sene çok yoğun bir talep oldu. Şu an tam rakamlar ulaşmış değil ama zannediyorum ilk gün 30 bin kadar kişiye eriştik. Gösteriler çok güzeldi. Kazasız belasız, emniyet içinde ve havacılıkta emniyet çok önemli biliyorsunuz. Büyük bir emniyetle günün sonuna geldik. İnşallah yarın da tekrarı olur. Türk Yıldızlarımız Sivrihisar'da ilk defa uçtular. Yalnız burada değil, Sivrihisar'da da ilk kez gösteri yaptılar. Buna da vesile olmak bizleri de çok mutlu ettik. Hem askeri, hem de sivil kesimden çok yoğun katılım vardı. Seyircilerin huzurunda bunu en güzel şekilde icra etmek istedik, çok güzel bir gündü" dedi.

'İSTİKBAL GÖKLERDEDİR DİYORUZ, UÇMAMIZ LAZIM'

Türkiye'nin akrobasi anlamında henüz istenilen yerde olmadığını kaydeden Öztürk, 20 yıldır her gün uçuş yaptığını söyledi. Türk halkının havacılığa karşı büyük bir ilgisi olduğunu belirten Öztürk, "Benim bu sene uçuşta 35'nci senem. Bunun son 20 senesi her gün akrobasi uçarak geçti. Çok çalışmayı gerektiren bir motor sporu bu akrobasi. Fakat Türkiyemiz dünya havacılığı ile mukayese edildiğinde arzu ettiğimiz yerde olduğumuzu söylememiz şu an için mümkün değil ama pozitif bir ivme söz konusu. Bugün de burada zaten görüyorsunuz, Türk halkımızın, Türkiye insanının havacılığa karşı duymuş olduğu büyük alakayı. Bugün burada hep beraber yaşadık. On binlerce insan buradaydı, bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Hem İstikbalin göklerde olduğunu söylüyoruz, hem de o istikbalden uzak duruyoruz, bu olmaz. Onun için uçmamız lazım" diye konuştu.

'YÜREKLERİNİN SESİNİ DİNLESİNLER'

Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener ise gençlere yüreklerinin seslerini dinlemelerini tavsiye ederek şunları söyledi:

"Sivrihisar hava gösterilerinin bu sene 4'ncüsü düzenleniyor. Bende bu organizasyonun bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. Her sene bende bu organizasyonda yer alıyorum. Çok büyük bir kalabalık bizi bekliyordu aşağıda. O kalabalıkla buluşmak da gerçekten çok motive edici. Yarın daha da kalabalık olacağını düşünüyoruz ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Gençlerin çoğunlukta olması aslında beni motive ediyor. Onlara da yüreklerinin sesini dinlemelerini tavsiye ediyorum. Aynı şekilde asuman aşkı ile yüreklerinin sesini dinlerler"

FİNALİ TÜRK YILDIZLARI YAPTI

Sivrihisar'da dün başlayan 'Sivrihisar Hava Gösterileri 2019' ilk gün finalini Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği olan Türk Yıldızları akrobasi timi yaptı. Dünyanın 8 süpersonik uçakla akrobasi gösterisi yapan tek timi olan Türk Yıldızları'nın Eskişehir semalarındaki müthiş gösterisi büyük beğeni topladı. Gösteriler bugün de devam edecek.

Görüntü Dökümü

Türk Yıldızları gösterisi

İzleyen kalabalık

Ali İsmet Öztürk ve kızı Semin Öztürk Şener ile röp.

Öztürk detay

Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

20)RUN THE ISLAND BOZCAADA FESTİVALİ YAPILDI



ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da, bu yıl ilk kez Run The Island Bozcaada Festivali yapıldı. Sporun, müziğin ve eğlencenin iç içe olduğu 'Run The İsland Bozcaada'da, 21K erkeklerde Etopyalı Getaye Gelae, kadınlarda ise Yayla Kılıç, 11K erkeklerde Sezgin Ataç, kadınlarda da Elif Dağdelen altın madalyayı kazandı.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen 'Run The Island Bozcaada' festivali önceki gün başladı. Sporun, müziğin ve eğlencenin iç içe olduğu festivalde Cumhuriyet Meydanı'na kurulan mini survivor parkı, rodeo ve mini tenis kortu ile çocuklar 2 gün boyunca eğlendi. Festival kapsamında sahne alan ilk isim ise Gonca Vuslateri oldu. Sahnede gerçekleştirilen konsere sporcular ve adaya gelen tatilciler rüzgara rağmen yoğun ilgi gösterdi.

Festivalin dünkü bölümünde ise, 11K ve 21K yarışlarının yani sıra fitnes, zumba, yoga gibi sportif etkinlikler ile dolu dolu geçti. Sabah erken saatlerde yarışlar başladı. Ayazma Plajı'na akın eden yüzlerce sporcu hem koştu hem de müzik eşliğinde kendini soğuk suya bırakarak keyifli saatler geçirdi. Saat 11.00'deki 11K ve 21K yarışlarının başlama startını Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz verdi. Sporcular, koyların dibinden, üzüm bağlarının arasından koşarak yarışı tamamladı. 21K erkeklerde Etopyalı Getaye Gelae, kadınlarda ise Yayla Kılıç, 11K'da erkeklerde Sezgin Ataç, kadinlarda da Elif Dağdelen altın madalyayı kazandı. Festivalde dereceye giren sporculara toplamda 46 bin 500 TL ödül dağıtıldı.

Festival, Ayazma Plajı'ndaki Kalben konseriyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

Koşu startından görüntü.

Koşuda dereceye girenlere ödül verilmesi.

Ayazma plajında dans edenlerden görüntü.

Haber-Kamera: Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), -

