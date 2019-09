Dha yurt bülteni - 1

OSMANİYE'DE ORMAN YANGINI



OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale sonucu alevler, yangın söndürülürken, 5 hektarlık alanın kül olduğu belirtildi.

Hasanbeyli'ye bağlı Kaypak köyü yakınlarındaki ormanlıkta, dün saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye 150 kişilik orman ekibi, 5 yangın söndürme helikopteri ve 30 arazöz ile sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Dha sonra ise soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın sonucu 5 hektarlık alan kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın söndürme helikopterinin görüntüsü

Yangında zarar gören ormanlık alan

Haber-Kamera: İbrahim EMUL/OSMANİYE,

PKK'LI TERÖRİSTLERCE TUZAKLANAN EYP'NİN İNFİLAK ETMESİYLE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, araziye yerleştirilen fotokapan cihazıyla uğraşan Yusuf Kurt, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin'e bağlı Dağiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Kurt, arazideki fotokapan cihazıyla uğraştığı sırada patlama meydana geldi. Ağır yaralanan Kurt, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kurt'un cesedi morga konulurken, güvenlik güçlerince olay yerinde yapılan incelemede PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirlendi.

Mardin Valiliği'nce de olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"22.09.2019 günü saat: 17.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Dağiçi Mahallesinde Yusuf Kurt isimli vatandaş daha önceden arazinin takibi amacıyla araziye yerleştirilen fotokapan cihazıyla uğraştığı sırada fotokapanın bulunmuş olduğu yere teröristlerce döşenmiş olan EYP patlaması neticesinde yaralanmıştır. Yaralı şahıs 112 ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Midyat Devlet Hastanesi'nde yaralı şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir."

Hastaneden genel ve detaylar

Haber: MİDYAT(Mardin),

MARDİN'DE, 'KIRAN 2 OPERASYONU'NDA ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ



JANDARMA Genel Komutanlığı, 'Kıran 2 Operasyonu' kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca Nusaybin ilçesinde terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve silahın ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen mühimmat ve silahların imha edildiği bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıran Operasyonu kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin ilçesinde çok sayıda mühimmat ve silahın ele geçirildiğini açıkladı. Komutanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kıran 2 Operasyonu kapsamında, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin'de gerçekleştirilen operasyonda; 2 füze ateşleyicisi, 2 biksi makinalı tüfek, 2 dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 M16 piyade tüfeği, 6 RPG7 roketatar, 16 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir" denildi. Ayrıca paylaşımda operasyon anına ait bir video da paylaşıldı. Videoda, ele geçirilen mühimmatlar ve sığınakların imha edilme anları yer aldı.

Operasyon anına ait görüntüler

Haber: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

SURİYE SINIRINA ZIRHLI ARAÇ SEVKİYATI



ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Dün akşam saatlerinde Şanlıurfa kent merkezinde bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Akçakale'ye ulaştı. Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında ilçeye ulaşan 15 zırhlı aracın sınır karakollarına konuşlandırılacağı belirtildi.

-Askeri konvoyun ilçeye girişi

-Konvoyda yer alan askeri araçlar

-Araçların alaya girişi

-Genel detay ve görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT/ ŞANLIURFA,

KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİL, CİP İLE ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 6 YARALI



ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek ciple çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü üniversite öğrencisi Ulaş Koçak (22) ve araçtaki Sertaç Ermiş (18) hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Güzeloba Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde arkadaşlarıyla vakit geçiren Sertaç Ermiş ve üniversite öğrencisi Ulaş Koçak, 07 D 2459 plakalı otomobil ile evlerine gitmek için yola çıktı. İddiaya göre bulvar üzerinde süratli olan Ulaş Koçak yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek, 06 BMH 221 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ters dönen otomobile, arkasından gelen 07 DEB 46 plakalı otomobil çarptı. Kazada Koçak ve Ermiş ağır yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Sertaç Ermiş'e ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Koçak'ı aracın kapısını keserek sıkıştığı yerden çıkardı. Otomobilden çıkarılan Koçak ve ağır yaralı Ermiş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Araçlardan çıkarılan diğer yaralılar ise gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki çeşitli hastanelere götürüldü. Durumu ağır olan Ermiş ve Koçak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza yapan araçlar yoldan çekici yardımıyla kaldırılırken, yola dökülen yakıt ve yağ belediye görevlileri tarafından temizlendi.

'HERKES ARABASINI DURDURUP YARDIM ETMEYE ÇALIŞTI'

Yaralılara yardım eden sürücü Bahtiyar Muradov, "Yoldan geçerken kazayı gördük. Anında aracımı durdurup geldiğimde yerde bir sürü yaralı yatıyordu. Herkes arabasını durdurup yardım etmeye çalıştı. Biz de araçtan iki yaralıyı çıkarıp çimlere yatırdık. Direksiyonda sıkışan bir arkadaşımız vardı ona yardımcı olmaya çalıştık. İtfaiye çok hızlı şekilde gelip, kapıları keserek yaralıyı çıkardı. Bir panik havası" dedi.

-Kaza yapan araçlardan görüntüler

-Yerde yatan yaralılardan görüntüler

-Yaralılara müdahale ve ambulansa bindirilme görüntüleri

-Kaza yerinden detaylar

-Görgü tanığı Bahtiyar Muradov Röp.

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,

8'İNCİ KATTAN DÜŞEN İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ HAYATINI KAYBETTİ

ADANA'da, 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen İngilizce öğretmeni Selma Mönür (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79105 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Apartmanın 8'inci katındaki dairede oturan İngilizce öğretmeni Selma Mönür, henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan aşağı düştü. Bahçedeki toprak zemine çakılan talihsiz kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Mönür, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılan Mönür'ün intihar mı ettiği yoksa dengesini mi kaybedip düştüğü ise polisin başlattığı soruşturmanın sonucunda belirlenecek.

Apartmanın dış görüntüsü

Selma Mönür'ün düştüğü yerden görüntü

Hastane tabelasından görüntü

Acil Servis'in dış görüntüsü

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI, ANNE-BABA-KIZ YARALANDI



İZMİR'in Konak ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Kazada, anne-baba ile kızları yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Yeşildere Caddesi Eşrefpaşa yol ayrımı yakınında meydana geldi. Sinan Yaşar (45) yönetimindeki 35 DY 257 plakalı otomobil, Eşrefpaşa yol ayrımında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Zeynep Yaşar (37) ve kızları Sueda Yaşar (9) 110 AKS ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Otomobilden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

TARLADA ALKOL ALIRKEN BACAĞINDAN VURULDU

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte tarlada alkol alan İsmail E. (27), kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin bacağına isabet etmesiyle yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hocaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail E., iddiaya göre tarlada arkadaşlarıyla birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermi İsmail E.'nin sol bacağına isabet etti. Bacağından yaralanan gencin arkadaşları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İsmail E., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı genç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

-Yaralının hastaneye getirilmesinden detaylar

-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

REHABİLİTASYON MERKEZİNDEN KAÇAN YAŞLI ADAM İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, zihinsel engelli Ruşen Rodoplu'nun (68), tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinden kaçması üzerine Jandarma, AFAD, İNDAK ve İHH tarafından arama çalışması başlatıldı.

İnegöl'ün Karalar Mahallesi'nde bulunan bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Ruşen Rodoplu, iddiaya göre dün öğle saatlerinde merkezin koruma tellerinden atlayarak kaçtı. Yüzde 90 zihinsel engelli yaşlı adam, bakım merkezine akşam olmasına rağmen dönmeyince, yetkililer durumu jandarmaya bildirdi.

Yaşlı adamın bulunması için Jandarma, AFAD, İNDAK ve İHH arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yetkililer, Ruşen Rodoplu'nun bulunması için 50 kişilik ekibin arama çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Yaşlı adamın merkezden çıkış anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

-Arama kurtarma ekiplerinden detaylar

-Genel detaylar

-Ruşen Rodoplu'nun fotoğrafı

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

SÜSLÜ KADINLAR PEDALLARINI ÖZGÜRLÜĞE ÇEVİRDİ

BİSİKLET kullanımına yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' eş zamanlı olarak 15 ülke ve 115 şehirde başlatıldı. İzmir merkezli etkinlikte, bisikletlerini süsleyerek Konak Meydanı'nı dolduran yüzlerce kadın, 'Egzoz yerine parfüm, çiçek kokusu' diyerek, süsledikleri bisikletlerin pedalını çevirdi, renkli görüntüler oluşturdu.

Bisiklet kullanımına yönelik farkındalığın arttırılması ve bisiklet kullanıcıları için güvenli bisikletli ulaşım altyapısının oluşturulması amacıyla bu yıl 7'nci kez düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, bu sene İzmir merkez olmak üzere 15 ülke ve 115 şehirde gerçekleştirildi. Her yıl 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde düzenlenen bisiklet turu, Konak Meydanı'nda başlatıldı. 'Egzoz yerine parfüm, çiçek kokusu' sloganıyla bir araya gelen binlerce kadın, trafikte bisiklete ve kadına saygı için renkli kıyafetleri ve süslü bisikletleriyle pedala bastı. Konak Meydanı'ndan Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'na kadar bisiklet kullanan kadınlar, tur boyunca renkli görüntüler oluşturdu. Kadınlar, bisikletlerinin üzerine 'Bisiklete bin dünya değişsin', 'Kadına yakıştı', 'Kadın sokağa çıkarsa dünya değişir', 'Bisiklet özgürlüktür' gibi yazılar asarken, bazı erkek bisikletçiler de etkinliğe destek verdi. Etkinlikte trafik polisleri de yolda güvenlik önlemleri aldı. Kadınlardan bazıları etkinliğe gelin kostümüyle katılırken, bazıları sırtlarına taktıkları kanatlarla melek olmayı tercih etti. Aylar öncesinden kostümlerini hazırlayarak pedal çeviren kadınlar, müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi. Birbirinden renkli görüntülere ev sahipliği yapan bisiklet turu, çevredekiler tarafından da beğeniyle izlendi.

"DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SÜSLENDİK"

Etkinliğe yoğun bir ilginin olduğunu söyleyen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Organizatörü Sema Gür, "Bu etkinlik 2013 yılında başladı. Bu etkinliğin asıl amacı daha çok kadının bisiklete binmesini sağlamak. Kadınların daha çok yollarda olmasını istiyoruz. Aynı zamanda bisiklet çevreci bir araçtır. Şehir otomobiller tarafından işgal edilmiş durumda. Biz bu turu bisikletin tercih edilmesi için düzenliyoruz. Dikkat çekmeye çalışıyoruz o yüzden bu kadar süslendik. 7 yıl içerisinde her yıl daha çok kadın bisiklete binmeye başladı. Şuan ilgi karşısında benim gözlerim doluyor. İlk yıl tura başladığımızda '5 kişi ya gelir ya gelmez' diye düşünmüştüm. İlk yıl iki yüz kişi gelmişti. Şuan yaklaşık 2 bin kişinin olduğunu tahmin ediyoruz. Biz süslenip bisikletlerimize biniyoruz ve yaklaşık 3 kilometrelik bir yol gidiyoruz. Kadınların yavaş bir şekilde bisiklete binmesi için kısa bir mesafe seçtik. Bisiklete yeni başlayan kadınlar da bize eşlik edecek" dedi.

"AYLAR ÖNCESİNDEN HEYECANLANDIM"

Bisiklet turuna katılan kadınlardan Aylin Gözeten, "Bizim için çok eğlenceli bir gün oluyor. Burası gerçekten rengarenk ve coşkulu. Son 4 yıldır yapılan etkinliklerin hepsine katıldım ve sosyal medyadan bilgim oldu. Burası için özellikle hazırlandım. Öncelikle kıyafet alışverişine çıktım, tütü (Kumaş türü) aldım bisikletimi süsledim. Bisikletime bakım yaptım ve güzel hazırlanmaya çalıştım. Bugün arkadaşlarımla kalabalık bir grup olacağız. Bir iki ay öncesinden bu etkinlik için heyecanım başlamıştı" diye konuştu.

KİMİ MELEK OLDU, KİMİ GELİN

Etkinliğe melek kostümüyle katılan Esra Şen, "4 yıldır bu etkinliğe katılıyorum ve gerçekten çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Bu sene de melek olarak buradayım. Kanatları arkadaşımın desteğiyle buldum. Her sene farklı bir kombin yapıyorum. Kadınların barışa ve desteğe ihtiyacı var bu yüzden temizliği, meleği vurgulamak istedim. Buradaki ambiyans çok güzel. Arkadaşlarım ise rock kostümüyle katıldı" şeklinde konuştu. Her sene etkinlik için farklı bir kostüm hazırlayan modacı Dilek Süslüer, "Ben 5'nci kez bu etkinliğe katılıyorum. Her sene buradaki kalabalık daha da çoğalıyor, daha da renkleniyor. Bisiklete dikkat çekmek için olan bu projeyi destekliyorum. Elimden geldiğince bisiklet kullanmaya çalışıyorum. Bugün de buraya gelin kostümüyle katıldım. Geçen yıl da Frida Kahlo kostümüyle etkinliğe katılmıştım. Kadınların Pazar günü zamanlarını ayırıp buraya gelmeleri büyük bir olay" dedi.

"BİSİKLETLER BİZİM EJDERHALARIMIZ"

Etkinliğe Kayseri'den katılan İlknur Vural, "Bu duyguyu İzmir'de yaşamak çok güzel. Otomobilsiz bir dünya hayal ediyorum. Herkes bisiklete binsin. Sokaklar parfüm koksun. Herkes böyle yaşamalı ve çocuklarına da böyle eğitim vermeli. Kayseri'de yaşamama rağmen bugün İzmir'e geldim buranın ambiyansı bambaşka her sene bu etkinliği burada geçirmek istiyorum" diye konuştu.

Birkaç haftadır bu etkinliğe hazırlandığını söyleyen Aynur Aykut, "Bisikletler bizim ejderhalarımız. Bizler gücümüzü bisikletten alıyoruz, bizi hayallerimize götürüyor. İçimizden geldiği gibi maksimum eğlenmek istiyoruz ve bugünü çılgınca geçirmek istiyoruz. Bugünün bir özgürlük günü olduğunu düşünüyorum" dedi.

"AYLAR ÖNCESİNDEN ELBİSELERİMİZİ HAZIRLADIK, SAÇLARIMIZI YAPTIRDIK"

Pedal çeviren kadınlardan Yasemin Unuak, "Bisiklet sürmeyi 38 yaşında öğrendim kendime bisiklet aldım ve her yerde kullanıyorum. Bugün üç arkadaş bu etkinliğe katıldık. Buradaki ambiyans gerçekten çok güzel herkesin bisiklet kullanmasını tavsiye ediyorum. Hem çok rahat hem de sağlıklı. Bugün için aylar öncesinden elbiselerimizi ve süslerimizi hazırladık ve dün hep birlikte kuaföre giderek saçlarımızı yaptırdık. Bisikletlerimizi kiralayıp buraya geldik" şeklinde konuştu.

-Vatandaşlarla röp.

-Etkinlikten görüntüler

-Muhabir anonsları

-Etkinliğin startından görüntü

-Müzikler eşliğinde dans eden kadınlardan görüntü

-Alandan genel detay görüntüler

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

