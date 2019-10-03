Dha yurt bülteni - 1

MLKP'li 2 terörist, hücre evini sahte kimlikle kiralamış (ek)

PKK/YPG'NİN SURİYE'DE EĞİTTİĞİ 'MOBİL TERÖR TİMİ' PERUKLA YAKALANDI

Eskişehir'de hücre evinde ölü olarak ele geçirilen iki teröristin, PKK/YPG'nin Suriye'deki terör kamplarında bomba eğitimi aldıkları belirlendi. Teröristlerin yakalanmamak için sürekli hareket ettikleri ve kılık değiştirdikleri öğrenildi. Çatışmada öldürülen Fırat Şeran'ın kılık değiştirmek için kullandığı peruğun çatışma sırasında başında olduğu da görüldü.

Adana'ya eylemden kısa süre önce geldikleri öğrenilen teröristlerin, eylem öncesinde kente gelerek keşif yaptıkları ve bombalı eylemi gerçekleştirdikten sonra Adana'dan ayrıldıkları belirlendi. PKK'nın taşeron örgütü olan MLKP mensubu iki teröristin mobil olarak sürekli hareket ederek, yakalanmamak için her kentte kısa süreli konakladıkları tespit edildi. Eskişehir'de hücre evinde ölü ele geçirilen iki teröristten Fırat Şeran'ın kılık değiştirmek için kullandığı peruğun çatışma sırasında başında olduğu da görüldü.

PKK/YPG'nin Suriye'de oluşturmaya çalıştığı terör koridorundaki kamplarda eğitim gördükten sonra eylem için Türkiye'ye gönderilen Ozan Sökmen (28) ve Fırat Şeran'ın (31) başka hangi eylemleri gerçekleştirdiği araştırılıyor.

TERÖRİSTLERİN CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Eskişehir'de hücre evinde ölü olarak ele geçirilen 2 teröristin otopsi işlemleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tamamlandı. Teröristlerin cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından kente gelen ailelerine teslim edilirken, aileler cenazelerle birlikte şehirden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane morgu

-Aileler

-Cenazelerin teslim alınması

-Cenaze aracına konulması

-Aracın hastaneden ayrılması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,

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SURİYE SINIRINA 'OBÜS' SEVKİYATI

ŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden obüs ve mühimmat yüklü kamyonlar Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine geldi.

Dün akşam saatlerinde 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden obüs ve mühimmat yüklü kamyonların olduğu yaklaşık 20 araçlık askeri konvoy Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye giriş yapan obüsler sınır hattında konuşlandırılmak üzere sınır birliklerine sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Obüs ve mühimmat kamyonlarının ilçeye girişi

Askeri konvoyun ilerleyişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT/ AKÇAKALE(Şanlıurfa),

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GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISINI REHİN ALAN KİŞİ TUTUKLANDI



BURSA'nın Gemlik içesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, elinde tabancayla makam odasına giren Sinan Bingöl tarafından rehin alındı. Polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çalışması sonrası Bingöl, Serintürk'ü serbest bıraktı. Teslim olup gözaltına alınan Bingöl, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Gemlik Belediyesi'nde meydana geldi. Sinan Bingöl, elinde tabanca ile Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün makam odasına girdi. İmar işlerinden sorumlu olan Serintürk'ü rehin alan Bingöl, kapıyı kapattı. Bu sırada binadaki bazı kişiler kapıyı açmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Belediye binası tedbir amaçlı boşaltıldı. Odada bağırarak taleplerinin olduğunu söyleyen Sinan Bingöl, polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çalışması sonucu Serintürk'ü bıraktı. Teslim olan Bingöl, polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

BELEDİYEDE YENİDEN İŞE GİRMEK İSTEMİŞ

Bursa'nın Gemlik içesinde, elinde tabancayla makam odasına girdiği Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ü rehin alan ve 1 saatlik ikna çalışması sonucu teslim olmasının ardından gözaltına alınan Sinan Bingöl, ifadesi alınmak üzere Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sinan Bingöl'ün, 2018 yılında belediyede sözleşmeli olarak çalıştığı ve kendi isteği ile istifa ettiği, dün ise yeniden işe alınmak istediği için böyle bir olay gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI İPTAL OLDU

Yaşanan bu olayın ardından, dün saat 18.00'de yapılacak Gemlik Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı iptal oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bursa'nın Gemlik İlçesinde, elinde tabancayla Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ü, makamında rehin alan ve 1 saatlik ikna çalışması sonucu teslim olmasının ardından gözaltına alınan Sinan Bingöl, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından gece geç saatlerde adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Bingöl, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Belediye çalışanlarının kapıyı açma çalışmaları

-İkna çalışmaları

-Belediye başkan yardımcısının çıkarılması

-Belediye'den genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Feyzi SARIKAYA - Berktuğ ÖNCÜ/ GEMLİK(Bursa),

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İKİ AİLENİN SİLAHLI KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ, 10 YARALI



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Roman üç aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isterken pompalı tüfekle vurulan Hasan Çalgı yaşamını yitirirken, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Polis, aileler arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahalle ve yaralıların götürüldüğü hastanelerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, gece geç saatlerde Edremit İbrahimce Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan Roman aileler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada iddiaya göre Sergen D. (25) yanındaki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Kavgayı ayırmak için araya girdiği öğrenilen Hasan Nail Çalgı (32), saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çalgı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hasan Çalgı'nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada kavga sırasında 2'si ağır 10 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansları ve çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, aileler arasında yeni bir kavga yaşanmaması için olayın meydana geldiği İbrahimce Mahallesi içe yaralıların tedavi altına alındığı hastanelerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ise katil zanlısı Sergen D., ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Akçay Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden genel ve detaylar (Edremit Devlet Hastanesi)

-Hasan Çalgı'nın fotoğrafı

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN - Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT(Balıkesir),

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SOKAK ORTASINDA BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

ÇORUM'da iki gurup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Gazi Caddesi Hürriyet Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda ara sokakta henüz bilinmeyen nedenle 2 kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki farklı grupların da kavgaya karışmasıyla büyüyen kavgada, 2 grup tekme tokat bir birbirine girdi. Kavgada elinden bıçaklanan 1 kişi yaralanırken, 2 kişi de aldıkları yumruk darbesiyle hastanelik oldu. Kavgada yaralanan 3 kişi, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kavgada taraflar, ihbarla gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlükle ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kavga anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Tekme tokat kavga anı

-Yaralıların ambulansa alınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,

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ÇANAKKALE'DE 24 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 24 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Behram köyü sahilindeki zeytinlikler arasında saklanmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK(Çanakkale),

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EVİNİN BALKONUNDA KAHVE İÇEN ÇOCUK, SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI

ADANA'da evinin balkonunda kahve içen Ferhat Ç. (16), hafif ticari araçla evin önüne gelen kimliği belirsiz kişilerin av tüfeğiyle ateş açması sonucu ağır yaralandı. Ferhat Ç.'nin tedavisi sürerken, polis kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler, plakası henüz tespit edilemeyen hafif ticari araçla Ferhat Ç.'nin oturduğu evin önüne geldi. Av tüfeğiyle eve 3 el ateş eden şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Saldırı sırasında balkonda kahve içen Ferhat Ç., yüzü, boynu ve göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Yakınları tarafından aynı mahallede bulunan özel bir hastaneye götürülen Ferhat Ç, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda eşkalleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Evin balkonunun dış görüntüsü

Polis ekiplerinden görüntü

Uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan özel harekat polisleri

Polislerin olay yerinde inceleme yapması

Yerdeki boş tüfek kartuşlarından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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İKİ ÖĞRETMENE PASPAS SAPIYLA SALDIRAN ÖĞRENCİ VELİSİ GÖZALTINDA

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, öğrenci velisi C.İ., okulda tartıştığı iki kadın öğretmeni paspas sapıyla darbetti. Polis, öğretmenlerin şikayetçi olduğu C.İ.'yi gözaltına aldı.

Olay ilçe merkezinde bulunan İrfanlı Ortaokulu'na meydana geldi. Öğrenci velileri Ç.İ. ve C.İ., geldikleri okulda sınıf öğretmeni Neslihan K. ve İngilizce öğretmeni Pınar K. ile konuşmaya başladı. Bir süre sonra öğrenci velileri ve öğretmenler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, öğrenci velilerinden C.İ., paspas sapıyla kadın öğretmenlere saldırdı. Hastaneye giderek darp raporu alan öğretmenler, saldırgan C.İ.'den şikayetçi oldu. C.İ. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Osmaniye Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mahmut Kahraman, yazılı bir açıklama yaparak saldırıyı kınadığını belirtti.

Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner de okulda şiddete maruz kalan öğretmenleri ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Okulun dış görüntüsü

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/ DÜZİÇİ(Osmaniye),

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VİRAJDA SAVRULAN OTOMOBİL, MERMER SAKSILARA ÇARPTI: 2 YARALI

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce kaldırımdaki mermer saksılara ardından reklam panosuna çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda Türk Hava Kurumu (THK) Genel Müdürlüğü önünde meydana geldi. Bir gece kulübünde müzisyenlik yapan Ozan Fahri Tavşanlı, 06 N 1688 plakalı otomobilin kontrolünü virajda kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki mermer saksı ve bankları kırarak yaklaşık 30 metre sürüklenip, reklam panosuna çarptı. Kazada, Tavşanlı ve otomobildeki kız arkadaşı Ezgi Bulut yaralanırken, otomobil ise hurdaya döndü. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralılardan görüntü

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Polis ekiplerinin çalışması

Otomobilden görüntü

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

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KAMYONETİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

KARAMAN'da kamyonetin çarptığı motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Beytullah Çorman (15), çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayıp, yere düşüp, yaralandı. Kaza anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.15 sıralarında Hamidiye Mahallesi 694 Sokakta meydana geldi. Mustafa Yarba'nın kullandığı 42 CJZ 06 plakalı kamyonet, kavşakta Beytullah Çorman yönetimindeki 70 AAJ 692 plakalı motosiklete çarpıştı.Çarpışmanın şiddetişle havaya fırlayan ve başında kask bulunmayan Çorman, yere düşüp yaralandı. İhbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesinde kaldırılan Çorman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kamyonet sürücüsü Mustafa Yarba da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinde polisin inceleme yapması

Araçtan detay

Güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,

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Ankara'da fuhuş operasyonu, 30 kadın kurtarıldı (2)

KADIN ÇETE LİDERİ, YÜZLERCE KİLOMETRE UZAKTAN FUHUŞ EVİNİ YÖNETMİŞ

Ankara'da bir apartmanda kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ve yıllık ortalama 20 milyon lira gelir elde ettikleri iddia edilen çeteye yönelik polisin düzenlediği operasyonun Muğla'nın Fethiye ilçesi ayağında çete lideri olduğu ileri sürülen Ayten A. gözaltına alındı. Ankara'ya götürülen Ayten A.'nın, bu kentteki çete üyelerini kamera sistemi ile Fethiye'de tatil yaptığı kiralık evinden bilgisayardan izleyerek, yönettiği belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kacakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir yıllık teknik ve fiziki takibin ardından 'insan ticareti' ve 'fuhuşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarıyla ilgili Ankara ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde, önceki gün sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri, yaptıkları operasyonla fuhuş çetesinin lideri olduğu ileri sürülen Ayten A.'yı Muğla'nın Fethiye ilçesi, Tuzla Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde gözaltına aldı. Ayten A.'nın yaşadığı denize 20 metre mesafedeki, zemin ile birlikte 3 katlı bir apartmanın son katındaki kiralık dairesinde hem tatil yaptığı hem de buradan fuhuş çetesini yönettiği ileri sürüldü. Ankara'nın Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir kısmını satın aldığı, bir kısmını da kiraladığı 5 katlı bir apartmandaki dairelerde, kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen Ayten A.'nın kamera sistemi sayesinde çeteyi Fethiye'deki evinden bilgisiyardan takip edip, yönlendirdiği belirlendi. Gözaltına alınan Ayten A., Ankara'ya götürüldü. Mahalle sakinlerinin Ayten A.'yı tanımaması dikkati çekti.

'YALNIZ YAŞAYAN BİR KADIN'

Uzun yıllardır Tuzla Mahallesi'nde yaşayan Fatma K., polisin Ayten A.'nın evine yaptığı operasyonu gördüğünü belirtip, "Çok şaşırdım. Çünkü, bu apartmanda bugüne kadar hiçbir şüpheli durum dikkatimizi çekmemişti. Genelde burada yazlıkçılar yaşar. O nedenle apartmandaki dairelerin çoğu sezon bitince boş olur. Apartmanlara da öyle fazla, giren çıkan pek kimse olmaz. Gözaltına alınan Ayten A. bildiğim kadarı ile yalnız yaşayan bir kadındı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fuhuş çetesi lideri olduğu ileri sürülen Ayten A. hem tatil yapıp hem de çeteyi yönettiği evin dışardan görüntüsü

-Mahale sakinlerinden Fatma K. ile röp.

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE(Muğla),

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MUĞLA'DA 3 MAHALLE HALKINDAN ARAZİ DAVASI KARARINA TEPKİ



MARMARİS'te 3 mahallede yaşayanlar, yıllardır süren arazi davasında aleyhlerine verilen karara tepki gösterdi.

Hisarönü, Çamlı ve Karacasögüt mahallelerinde yaşayanlar ile Mihrişah Sultan Vakfı mirasçıları arasında yıllardır süren davayla ilgili Marmaris Kadastro Mahkemesi'nde mahallelinin aleyhine karar açıklandı. Mahkeme, dava konusu parsellerin Mihrişah Sultan Vakfı mirasçısılarına verilmesini kararlaştırdı. Dava konusu olan yerler, 400 milyon metrekareyi aşkın alanı kapsıyor. Söz konusu araziye ise 40 milyar dolar değer biçiliyor. Duruşma sonrası 3 ayrı mahalleden 500 kişilik grup, adliye önünde açıklama yaptı. Atalarından itibaren 2 asırdır Hisarönü Mahallesi'nde yaşadıklarını söyleyen Mehmet Çelikalp, "Neredeyse bir asır süren davalar sonucunda 2001 yılında mahkeme kararını vererek köylüyü haklı buldu. Davayı kazandıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti bize tapularımızı verdi. O dönem davayı kazandık ve Yargıtay'a gitti. Yargıtay'da köylüyü haklı buldu. 3 bin 700 kişi tapularını aldı. Geriye 300 dosya kaldı. Bu 300 dosyada hak iddia eden karşı taraf tekrar dava açtı. Bugün görülen mahkemede bizim haklı olduğumuz davada aleyhimize sonuç çıktı. Davaya bakan hakim yeni olduğunu ve konuyu bilmediğini söyledi. Nasıl bir oyun oynanıyor çözmüş değiliz. Alınmış tapular ve verilmiş kesin mahkeme kararı ve gerekçeleri tamamen yok sayılıyor. Uzun süren davalar nedeniyle maddi ve manevi çöküntü yaşadık" dedi.

Hisarönü Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Taştekin, "Bugünkü bir dosyada, aleyhimize karar verildi. Bizim kazanılmış haklarımız var. Elimizden kimse alamaz, topraklarımızı da verdirmeyiz" dedi.

Açıklama sonrası grup, bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Marmaris Adliyesi genel görüntü

Marmaris Adliyesi bahçesinde toplanan köylüler

Marmaris Adliyesi çıkışında elinde tapuları göstererek bekleyen köylüler

Köylüler adına Hisarönü Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Taştekin açıklama

Hisarönü Mahallesi sakini Mehmet Çelikalp açıklama

Açıklama yapan diğer vatandaşlar

Köylülerin karşı tarafından avukatları yuhlaması, polisin araya girmesi

Adliye önünden köylülerin araçlarına binerek ayrılması

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS(Muğla),

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Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımı başlıyor (ek)

'YAPILDIĞI ANDA MÜDAHALE OLSAYDI, BU DURUMLARI YAŞAMAZDIK'

Uzungöl Turizmciler Dernek Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de, imar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımlarına başlanmasıyla ilgili konuştu.

Bölgedeki çarpık yapılaşmanın önüne daha önce geçilmesi gerektiğini belirten Akyüz, "Yerel idare ve kamu kurumlarının duyarsız kalmalarından bu duruma gelindi. Belediye, bu yapılar yapıldığı anda müdahale etseydi, bu durumları yaşamazdık. Belediye bu konuda biraz duyarsız kaldı. Belediyeden şunu arzu ettik, kıyı kenar ve kamu arazisi üzerinde yapılan keşmekeş kötü yapıların önüne geçilmesini istedik. Eğer imarın yoksa insanlar tapulu araziler üzerinde arz talebi değerlendirmek için bina yaparlar. Bina yaptığı zaman siz de araçlarınızla gelip onu yıkacaksınız. Onu ayakta tutmayacaksın. Belediye ve çevre şehircilik bunun kolayını buldu, geliyor oradan mührünü atıp, cezasını yazıyor. Tüm cezai müeyyideleri uyguluyor ve hapis cezaları, parasal sıkıntılar içerisinde millet boğuşup, duruyor. Burada imar olsa bu insanlar orada imara uygun binasını yapacak, çünkü arz talep var "dedi.

'TURİZM VAR AMA HALA İMAR YOK'

Uzungöl'de uzun yıllardır turizm yapıldığını ancak imar konusunda sıkıntılar olduğunu dile getiren Akyüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası bu yöreyi bu doğaya ciddi katma değer üreten bir yer. Uzungöl'de insanların yeri var, arazisi var, 40 senedir Uzungöl'de turizm var ama hala imar yok. Mesela bana ruhsat vermiş, binamı yaptım ama oturum alamıyorum. Oturum alamadığım için su ve elektriğimi bağlatamıyorum. Bana da kanunsuz işlem uyguluyor. Böyle bir anlayış olamaz. Devlet ilk önce imarını yapacak ki imar uygun şartlarda yapılaşma yapılsın. Dünyada Uzungöl diye bir şey yoktu, buranın insanları buradaki bataklıkları kurutarak, turizme açtı. Burayı turizme açan bu yörenin insanlarıydı, devlet değil. Ortada bir çarpık yapılaşma var ama öyle abartılacak bir durum değil. İnsanlar burada o kadar betonlaşma yapmadı, burada betonlaşma yok. Ufak bir çarpık yapılaşma var. Belki binalar imara uygun değil, o zaman ne yapacaksın binaları imara uygun hale getirmek için insanları buna teşvik edeceksin. Benim imarım olsa, devlet değişikliğiyle turizm bakanlığı teşviki ile imara uygun binamı yapar ayakta durmaya çalışırız. Biz bankalardan aldığımız kredilerle, borçlanmalarla ayakta durmaya çalışıyoruz. Biz dernek, turizmciler ve vatandaş olarak yıkıma karşı değiliz ama vatandaşlarımızın üzülmesini, sıkıntı çekmesini istemeyiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Uzungöl görüntüsü

-Akyüz konuşma

-Vatandaş röpleri

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE - Arzu ERBAŞ/ ÇAYKARA(Trabzon),

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Antalya Valiliği tarihi mirasımızı koruma altına alıyor (ek)

TARİHİ SURLARI YIKAN AVUSTURYALININ EVİ KAMULAŞTIRILACAK

AVUSTURYALI Walter Godina'nın, Alanya Kalesi'ndeki evinde yaptığı izinsiz müdahaleler nedeniyle surların yaklaşık 6 metrelik bölümünün yıkılması üzerine evin kamulaştırılması için çalışma başlatıldı. Antalya Valiliği tarihi mirasımıza sahip çıkacak

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Kalesi'ndeki evinin duvarlarıyla bitişik 2 bin 100 yıllık surlara beton ve seramik kaplamalı pencere yapan, surların üzerine beton korkuluk yerleştiren, bununla da yetinmeyip evindeki su giderini surun altından delerek dışarı çıkaran ve surların yaklaşık 6 metrelik bölümünün yıkılmasına neden olan Avusturyalı Walter Godina'nın evi kamulaştırılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Kıymet Takdir Komisyonu tarafından oluşturulan teknik ekip, Kamulaştırma Kanunu kapsamında değer tespit çalışması başlattı. Antalya Valiliği Yatırım İzleme Başkanlığı (YİKOB) kaynaklarıyla da kamulaştırmanın yapılması planlanıyor.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ise Side Müze Müdürlüğü'nün suç duyurusunun ardından Walter Godina'nın yaptığı müdahalelerin kaldırılması ve kazı başkanlığı tarafından devrilen taşların toplanıp surların restorasyonunun yapılmasına karar verdi.

Alanya Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar, surların yıkıldığı alandaki toprağın alınmadan duvarın da örülemeyeceğini belirterek, "O toprak, sonuçta arkeolojik bir toprak. Surların yıkıldığı alan da çok tehlikeli, eğimli bir bölge. Taşların toplanması ve restorasyon için ciddi önlem alınması gerekiyor. Birçok risk var ve bu işlerin yapılması için de evin kamulaştırılması gerekiyor. Çünkü mülkiyet şahsa, surlar ise kamuya ait. Şahıs, surlara ulaşabilmek için mülkiyetini kullandırma izni vermiyor. Ben kendi mülküme geçemeyeceksem o alanı nasıl onaracağım? Onun için kamunun eline geçmesi gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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ARŞİV görüntülerle

Haber: Mehmet ÇINAR/ ANTALYA,

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ADANA'DA KAMYONLARA YÜKLENEN ERKENCİ MANDALİNALAR TÜRKİYE'YE DAĞILIYOR

Adana'da erkenci mandalina türlerinin hasadına başlandı. Bahçede 70 kuruş ile 1 lira arasında satılan mandalinalar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi.

Türkiye'nin yüzde 40 narenciye ihtiyacını karşılayan Adana'da geçen kış mevsiminin yağışlı geçmesi nedeniyle erkenci türlerin hasadında 2 haftalık gecikme yaşandı. Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde yetişen erkenci mandalinalar hasat edilmeye başlandı. Sıcak havalar nedeniyle çiçekleme döneminde dökülmeler yaşanan mandalinada rekoltede düşüşler olduğu belirtildi. Bahçelerine giren işçiler, sepetlere topladığı mandalinaları kamyonlara yükledi. Bahçede 70 kuruş ile 1 lira arasında satılan mandalinalar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi.

YENİ EKİMLE REKOLTE ARTABİLİR

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, Türkiye'de yaklaşık 5 milyon tonluk bir rekoltenin olduğunu, yeni ekimlerle rekoltenin daha da artacağını tahmin ettiklerini söyledi. İç tüketim ve ihracatın artırılması gerektiğine dikkat çeken İncefikir, "Önümüzdeki dönem yeni ekimlerle birlikte tonajların biraz daha artacağını düşünüyorum. Mandalina tüketicilerini oldukça güzel bir tat bekliyor. Narenciye bakımından bizler dünyada ünlü ülkelerden çok daha iyiyiz. Türk üreticisi bir İspanyol'dan, Faslı'dan, Yunanlı bir üreticiden o kadar iyi bakıyor ki yapraktan ağaca, yer gübrelemesine kadar oldukça titiz ve dikkatlice bakım yapılıyor. Bunlar da tadını oldukça iyi bir hale getiriyor" dedi.

'ZAMANI GELMEYEN ÜRÜNÜ KOPARMAYIN'

Adanalı üreticiler olarak erken kesilen mandalina ve limona karşı olduklarını kaydeden İncefikir, şöyle dedi:

"Erken kesilen şeker oranı az olan bir limon ya da mandalina, tüketicinin uzun bir süre almamasına neden oluyor. Bu çok yanlış bir şey. Tüketici sıktığı limonda gereken suyu bulamayınca bir süre narenciyeden kopuyor. Dolayısıyla bunun bize dönüşü oluyor. Çiftçi ve üretici dönemi gelmeyen hiçbir ürünü kesmesin. Hem tat anlamında hem de olgunluk anlamında daha zor satışları ve dönüşleri oluyor. Şu an kesimler yeni başladığı ve hava sıcak gittiği için fiyatlar uygun. İlerideki günlerde havalar soğuyunca fiyatların da yükselmesini bekliyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Dron görüntüleri

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir ile röp

Muhabir anons

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR - Eser PAZARBAŞI/ ADANA,

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