Dha yurt bülteni - 1

BOLU EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NDE YANGIN



Bolu'da, polisevinin çatısında çıkan yangın panik yarattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle södürülürken, dumandan etkilenenler ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yangının olduğu yere yakın olan Türk bayrağı ise bir polis memuru tarafından direkten çekilen iple zarar görmemesi için indirildi. Polis memuru, bayrağı montunun içine koydu.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Bolu Dağı Elmalık mevkiinde bulunan Bolu Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü'nde çıktı. Polisevinin çatısında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çatının tamamını sararken, bina dumanla kaplandı. Polisevinde kalan birçok polis ve ailesi alevleri fark ederek dışarıya çıktı. Bazıları kucaklarında çocuklarıyla dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri oksijen tüpleriyle binanın içine girerek, odalarda kimsenin olup olmadığını kontrol etti. 112 Acil ve UMKE ekipleri de dumandan etkilenenlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sağlık görevlileri binadan çıkan panik halindeki kişilere durumlarının iyi olup olmadığını sordu. Bazı vatandaşlar tedbir amaçlı kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da yangının bulunduğu yere geldi. Çalışmaları takip eden Erdoğan, Çatıda tadilat yapıldığını ancak şu an için yangının neden çıktığının tespit edilemediğini ifade ederek, "Yaralı ve can kaybımız yok çok şükür. Sebebi nedir şu anda bilemiyoruz. Çatıda sadece çıktı yangın. Binaya sıçramadı. Anında binayı tahliye ettik" dedi.

BAYRAK HASSASİYETİ

Bolu Emniyet Müdürlüğü Armağan Adnan Erdoğan'ın talimatıyla binaya yakın direkte asılı olan Türk bayrağı ise polis ekipleri tarafından zarar görmemesi için indirildi. Bir polis memuru direkten ipi çekerek bayrağı indirdikten sonra katlayıp, montunun içine koydu.

KÖPEK DE KURTARILDI

Yanan binanın bitişiğinde bulunan duvara bağlı olan bir köpek de polisler tarafından ipi çözülerek uzak bir noktaya götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı.

Görüntü dökümü:

-----------------

-Yangından görüntüler

-Binadan çıkanlar

-Kucağında çocukla çıkanlar

-Yaşanan panik

-İtfaiyenin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Gürkay GÜNDOĞAN(Bolu),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================

TIR, JANDARMALARI TAŞIYAN MİDİBÜSE ÇARPTI: 1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT



Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerini taşıyan midibüse bir TIR çarptı. Kazada, bir Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Taşlı Höyük mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında çıkan kavga ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma personellerini taşıyan Ahmet Baykuş'un kullandığı 63 KS 840 plakalı sivil midibüse aynı yönde ilerleyen A.B.'nin kullandığı 01 BH 895 plakalı TIR arkadan çarptı. Kazada midibüsün savrulması sonucu 15 jandarma yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan jandarma personelleri Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanılan yaralılardan astsubay İ.T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazanın ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberinde emniyet müdürü ve jandarma komutanıyla tedavi altına alınan yaralıları hastanede ziyaret etti. Kaza anı ise olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bağlı JÖH timlerini taşıyan midibüse TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralı olarak Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu.

Yaşanan kazayla ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği yazılı açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"05.10.2019 günü saat 15.40 sıralarında il merkezinden Birecik ilçemize göreve giden Şanlıurfa Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bağlı 1 JÖH timini taşıyan sivil plakalı askeri araca, Birecik ilçesi Ağırtaş Mahallesi istikametine dönüş yaptığı esnada, arkadan gelen TIR'ın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında; Şanlıurfa Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı personeli (1) Jandarma Uzman Çavuşumuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kaza sırasında araçta bulunan yaralı (14) askerimizin durumu iyi olup, Birecik Devlet Hastanesi ve Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Ayrıca, kazaya karışan ve hafif yaralı olan TIR sürücüsü ise gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra gözaltına alınmış olup, olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

Kazaya karışan askeri midibüs

Kaza yerinde inceleme yapan jandarma

Kazaya karışan TIR

Kazayı anlatan vatandaş

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntü

Genel ve detay görüntüler

++++

Kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri

Haber: Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerini taşıyan midibüse TIR'ın arkadan çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Türk'ün (26) acı haberi Tokat'ın Almus ilçesindeki baba ocağına ulaştı. 1 yıl önce evlenen şehidin eşinin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Taşlı Höyük mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında çıkan kavga ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma personelinin taşındığı Ahmet Baykuş yönetimindeki 63 KS 840 plakalı sivil midibüse, aynı yönde ilerleyen A.B.'nin kullandığı 01 BH 895 plakalı TIR arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır 15 jandarma personeli yaralandı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Türk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyündeki baba ocağına ulaştı. Mustafa ve Semiha Türk çiftinin 6 çocuklarından 4'ncüsü olan şehidin acı haberini alan anne ve baba büyük üzüntü yaşadı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Köyde haberi duyanlar ise taziye için şehidin baba evine akın etti. Bir yıl önce evlenen şehidin eşi Kezban Türk'ün 4 aylık hamile olduğu belirtildi. Bugün ilçeye getirilecek olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Türk'ün cenazesi, ikindi vakti köyde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Şehidin babe evinden görüntüler

-Eve asılan bayrak

-Şehidin fotosu

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/ALMUS (Tokat),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================

SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

ŞANLIURFA'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkan 10 TIR, üzerindeki zırhlı araçlarla birlikte Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine sevk edildi.

Gece saatlerinde Şanlıurfa'dan yola çıkan üzeri brandalar ile örtülü zırhlı araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında Akçakale'ye geldi. İlçe girişinde bulunan 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yapan zırhlı araçların, Suriye sınır hattında konuşlandırılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

Konvoy halinden giden askeri araçlar

Trafik polislerinin önlem alması

Geçici barınma merkezine giren askeri araçlar

TIR'ların üstünde bulanan tanklar

Genel detay görüntüler

Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT - Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================

AKDENİZ'DE 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Rodos Adası'nın güneyinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 17.51'de merkez üssü Akdeniz olarak açıklanan, Richter ölçeğine göre 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Rodos Adası'nın güneyinde, Muğla'nın Marmaris ilçesine 59.23 kilometre mesafedeki deprem, yerin 42.52 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem Marmaris'te hissedilmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------------

Marmaris'te sokaktan görüntü

Vatandaşlarla röp.

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================

EŞİNE TACİZLE SUÇLADIĞI ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜ



ESKİŞEHİR'de Yunus Ö. (22), eşine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdüğü eniştesi Eşref Santur'ün (33) evini basıp, pompalı tüfekle öldürdü. Polis ekiplerince evden çıkarken elindeki pompalı tüfekle yakalanan katil zanlısı Yunus Öner, gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Mehmetçikler Mahallesi'nde meydana gelen olayda Yunus Ö., eşine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdüğü eniştesi Eşref Santur'un evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Yunus Ö. yanında getirdiği pompalı tüfekle 5 el ateş etti. Santur, olay yerinde hayatını kaybederken, elindeki pompalı tüfekle dışarı çıkan Yunus Ö., Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesinde cinayeti itiraf eden Yunus Ö., Eşref Santur'u eşine cinsel tacizde bulunduğu için öldürdüğünü söyledi.

Yunus Ö., sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Sokaktaki polis ekipleri

-Olay yeri inceleme

-Cinayetin olduğu ev

-Çevreden görüntüler

-Cenazenin çıkarılması

-Ölen Eşref S.'nin vesikalık fotosu

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================

KAÇIRILDIĞINI İDDİA ETTİĞİNİ KIZINI SOKAK SOKAK ARIYOR



BURSA'da oturan Filiz Gümüş (43), kızı Rabia Gümüş'ün (16) kaçırılarak Antalya'nı Kaş ilçesine getirildiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. Kendisi de Antalya'da kızını sokak sokak arayan Filiz Gümüş, "Ne olursun kızım geri dön "diye gözyaşı döktü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturan seyyar satıcı Yücel (48) ve bir fabrikada çalışan Filiz Gümüş, 1 Ekim'de polise başvurarak kızı Rabia Gümüş'ün evli olan K.Y.(25) tarafından kaçırıldığını iddia ederek şikayette bulundu. K.Y.'nin Antalya'nı Kaş ilçesinde oturduğunu belirten Filiz Gümüş, yardım istedi. Antalya'ya gelen Filiz Gümüş, Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek K.Y.'nin adresini verdi. Adrese baskın yapan polis K.Y. ve Rabia Gümüş'e ulaşamadı.

Kepez ilçesinde bir yakınının evinde kalan Filiz Gümüş, kızını bulmak için çalmadık kapı bırakmadığını ve ilaçlarla ayakta kaldığı söyledi. Filiz Gümüş, "Rabia, dört çocuğumun en küçüğü. Lise 2'nci sınıf öğrencisi. Kızım, K.Y. ile sosyal medya üzerinden tanışmış. 1 Ekim'de işe gidince eve gelip kızımı alıp kaçmış. Eve gelince kaçırıldığını öğrendim. Gitmediğim yer, çalmadığım kapı kalmadı. Daha önce de başka kızları kaçırdığı da söyleniyor. Kızımı neden kaçırdı bilmiyorum. Telefonla arayıp, kızımın yanında olduğunu söyledi. İlaçlarla ayakta durmaya çalışıyorum. Kızımın hayatından şüphe ediyorum. Ne olur bana yardımcı olun" diye konuştu.

Gözünün telefonda olduğu ve gelecek iyi haberi beklediğini belirten Filiz Gümüş, "Artık çaresiz kaldım. Ne olur görenler ya da yerini bilenler polise haber versin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

Anne ile röportaj

Annenin cep telefonundaki kızının fotoğrafı

Rabia'nın sosyal medya görüntüleri

Detaylar

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================

BARAJ KIYISINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU



KARAMAN'da baraj kıyısında, balıkçılar tarafından üzerinden Cemalettin Koçaker (37) adına düzenlenmiş kimlik çıkan erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Dereköy köyü sınırlarında bulunan Fisandun Barajı mevkisinde meydana geldi. Balık tutmak için baraj kıyısına gelen vatandaşlar, bir erkek cesedi olduğunu gördü. Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerinden Cemalettin Koçaker adına düzenlenmiş kimlik çıkan cesedin, en az 1 günlük olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Koçaker'in cesedi, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, geniş çaplı çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

Balıkçılarla röportaj

Cesedin barajdan çıkartılıp cenaze aracına konulması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================

AFYONKARAHİSAR'DA KAZA: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

AFYONKARAHİSAR'da otomobille panelvan tipi ticari aracın çarpıştığı kazada Seydi Yaşar (24) yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Afyonkarahisar- Şuhut karayolunun 12'nci kilometresindeki Halımoru köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz açıklanmayan 03 AAP 111 plakalı otomobille, 03 UY 392 plakalı sebze yüklü panelvan tipi ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobilin ön tarafı alev alırken, diğer araçta ise maddi hasar oluştu. Durumu gören çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle olay yerine koşarak, alevlere müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Seydi Yaşar'ın yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayı duyup gelen kazazedelerin yakınları, olay yerine girmek isteyince jandarmayla tartıştı. Jandarma ekipleri yaralıların yakınlarını sakinleştirerek, olay yerinden uzaklaştırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Olay yerinden araçların geçmesi

Kaza yapan araçlardan detay

İtfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmasından detay

Ambulanstan detay

Ambulansın gidişi

Kaza yapan araçlardan detay

Kazazede yakınlarının jandarmayla tartışması

Panelvandan detay

Kazazedelerin ayakkabısından detay

Yoldan detay

Çevreye saçılan araç parçaları

Görgü tanığı Ahmet Gökmen ile röportaj

Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================

BÜNYAN'DA TRAFİK KAZASI: 1'İ BEBEK 6 YARALI

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Olay saat 17.00 sıralarında Kayseri-Sivas karayolunun 41'inci kilometresi Sultanhanı mevkiinde meydana gelen kazada, Yunus Turgut (70) yönetimindeki 38 VK 094 plakalı hafif ticara araçla, Duran Kara (77) idaresindeki 38 DK 698 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası her iki aracın sürücüsü ve 4 yolcu yaralandı. Yaralılardan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

Olay yeri

Genel detay

Haber-Kamera: Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================

OTOMOBİLİNE TIR ÇARPTI, 'ARABAMI AYNI ŞEKİLDE İSTERİM' DEDİ



KARABÜK'te, kontrolden çıkan TIR, karşı şeritte park halindeki 2 otomobile çarptı. Otomobilinde hasar oluşan sürücü, kendi aracına çarpan TIR sürücüsüne, "Ben arabamı aynı şekilde isterimö diyerek tepki gösterdi.

Kaza, Öğlebeli Kavşağı'nda meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Eftal Kurt idaresindeki 60 NP 841 plakalı TIR, refüjü aşarak karşı şeride geçtikten sonra park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kaza yerine gelerek hasar oluştuğunu gören ismi öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, Eftal Kurt ile tartıştı. Otomobil sürücüsü Eftal Kurt'a "Arabamın eski hali neyse aynı şekilde isterim. Ben bunu satamadıktan, binemedikten sonra ne yapayım? Ben senden para istemiyorumö diyerek tepki gösterdi.

TIR sürücüsü Eftal Kurt ise "Ben ne yapacağım? Kaç bin TL'lik malım gitmiş. Ben kaskoyu boşuna yaptırmıyorum ki buna. Karşı tarafın hasarını karşılasın. Karşılamazsa çaresine bakarız. Ölmedik ya. Resmi prosedür neyse o. Hasar değer kaybını benim sigortamdan alıyorsunö dedi. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Kaza yapan araçlar

-Otomobilinde hasar oluşan sürücü ile TIR sürücü arasındaki konuşma

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================

ŞANLIURFA'DA OLAYLI KENT KONSEYİ SEÇİMİ



ŞANLIURFA'da, Kent Konseyi seçimlerinde dilek ve temenniler kısmında kürsüde eleştiri konuşması yapan üye Tahir Gülebak'a yumruk atılması üzerine genel kurulda gerginlik çıktı. Çevik kuvvet polislerinin çağrıldığı salonda gerçekleştirilen olaylı seçimde Kent Konseyi Başkanlığına Adil Saraç seçildi.

Şanlıurfa Kent Konseyi genel kurulu toplantısı Şair Nabi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konseyde Divan Kurulu oluşturuldu. Kurulda yer almak için iki liste yarıştı. Kent Konseyi seçimlerinde Şanlıurfa'yı turizm cazibe merkezi haline getireceklerinin belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak her bir kurum ve kuruluşumuzun gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde çalışmalar yapmasını ve iş birliği kurmasını istiyoruz. Dünyada ne konuşuldu ise dünyada ne ilerlediyse biz onu Şanlıurfa'ya alıp getireceğiz. Şanlıurfa'mız hep birlikte ortak akıl ile hareket ederek büyüyecek, değişecek ve gelişecektir. Her potansiyelin olduğu Şanlıurfa'yı el ele verip yükselteceğiz" diye konuştu.

Ardından Kent Konseyi Başkan adayı Adil Saraç bir konuşma yaparak şunları söyledi:

"Ben 70 yaşındayım, bana niye aday oldu diyorlar. Çok büyük bir ayıp ettim bu yaşta aday olarak. Ben Beyazgül'e de söyledim. Aday olmamın tek nedeni gençliktir" dedi.

Adayların konuşması sonrası dilek-temenni konuşmalarının seçimden sonraya alınması gerginlik yarattı. Gerginlik üzerine divan, konuşmaları seçim öncesine aldı.

KÜRSÜDE YUMRUK ATILDI

Bunun üzerine divandan söz alan Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak, Kent Konseyi seçimlerine ilişkin eleştiride bulunması üzerine salonda ortalık gerildi. Kürsüde konuşma yapan Gülebak'a Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ali Ferhat Türkmen arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine kürsüde bulunan Gülebak'a bir kişinin yumruk atmaya çalışması üzerine salona çevik kuvvet polisleri çağrıldı.

Kısa süren gerginliğin ardından her iki taraf sahneden uzaklaştırıldı. Ardından seçim için oy verme işlemi başladı. Seçimlerde toplam 187 kişi oy kullanırken, Mehmet Akbaş 60 oy alırken, Adil Saraç ise 127 oy alarak başkan seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

Kent Konseyi seçimlerine katılanlar

Kürsüde konuşma yapan Tahir Gülebak'a tepki gösterilmesi

Konuşmacıya yumruk atılması üzerine salonda yaşanan gerginlik

Çevik kuvvet polislerinin salonda önlem alması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================

700 METRE YÜKSEKTE RÖPORTAJ

**Yamaç paraşütü güvenliğini gökyüzünde anlattı

Antalya'nın Alanya ilçesinde havada ipi kopan paraşütte pilot ve yolcusu denize acil iniş yaparken, paraşütlerin güvenli olup olmadığı bir kez daha tartışıldı. Türk Hava Kurumu (THK) yamaç paraşütü eğitmeni Ergun Ulu ise futbolun tehlikeli sporlar arasında 7'nci, yamaç paraşütünün ise 23'üncü sırada olduğunu belirterek, "Yamaç paraşütü korkulacak bir spor değil, ülkemizde de hızla gelişiyor. Herkesi de bu sporu yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Alanya'da hafta başında havada ipi kopan paraşütte pilot ve yolcusunun denize acil iniş yaptığı görüntülerin yayılmasının ardından, yamaç paraşütünün güvenliği konusu sosyal medyada tartışılmaya başladı. Yamaç paraşütü güvenliği konusunda çeşitli görüşler ortaya konulurken, THK yamaç paraşütü eğitmeni Ergun Ulu, birlikte uçuş yaptığı Demirören Haber Ajansı muhabirine, 700 metre yükselikte güvenli uçuş ve paraşüt güvenliği hakkında bilgi verdi.

'TEHLİKELİ SPORLAR ARASINDA 23'ÜNCÜ SIRADADIR'

Ergun Ulu, paraşütün sanılanının aksine çoğu spor dalından daha az tehlike içerdiğini söyledi. Ulu, "Yaklaşık 15 yıldır profesyonel olarak yamaç paraşütü sporunu yapıyorum, aynı zamanda ticari faaliyet içerisindeyiz. Yamaç paraşütü basit bir hava aracıdır. Tehlikeli sporlar arasında 23'üncü sıradadır. Paraşüt sporu ne kadar tehlikeli görünse de futbol daha tehlikeli. Çünkü futbol listede 7'nci sırada. Yani paraşüt sporu aslında tehlikesi az bir spor. Geçenlerde Alanya'da bir arkadaşımız ufak bir acil iniş durumu gerçekleştirdi. Gayet başarılı bir iniş yaptı. Detaylı bir şekilde henüz incelemesi yapılmadı ama malzemenin fabrikasyon hatası olduğunu düşünüyoruz. Yine malzemenin eski olmasından da kaynaklı olabilir. Çünkü o ipler her dönüşte yaklaşık 2.5 'G kuvveti'ne maruz kalıyor. Hava şartlarına çok rahat dayanabilecek bir ekipmandır ama ipler kopmuş, koptuktan sonra da pilot arkadaşımız doğru karar vererek yedek paraşütünü açarak suya iniş yapmış. Bu çok normal bir şey aslında. Ölüdeniz Babadağ yamaç paraşütünde dünyanın merkezi konumunda. Yaklaşık 25 yıldır orada yamaç paraşütü yapılıyor. ve orada haftada 1- 2 defa yedek paraşüt açılıyor. Bu sporun doğasında olan bir şey. Zaten her yamaç paraşütünde yedek paraşüt ve kubbe olarak 2 paraşütle uçulur" dedi.

'TESTLERDEN GEÇİRİLİYOR'

Yamaç paraşütünün basit bir hava aracı olduğunu fakat uçarken belirli şartlara ve doğaya saygı duyulması gerektiğini belirten Ergun Ulu, "Uçuşlar, 20 knot rüzgarın üstünde kesinlikle yapılmamalı, doğru rüzgar beklenmeli, ekipmanların tamamen güvenli, yeni olması ve LTF testleri, DHV testleri dediğimiz uluslararası testlerden de geçmiş olması gerekmektedir. Aynı zamanda her yıl uçtuğumuz ekipmanların THK tarafından testleri yapılıyor, aerodinamiklerine bakılıyor. Bu testlerden geçerse 1 yıl daha kullanılması için vize veriliyor" diye konuştu.

'KORKULACAK BİR SPOR DEĞİL'

Yamaç paraşütü yapmak isteyen vatandaşlara tavsiyelerde bulunan yamaç paraşütü eğitmeni Ergun Ulu, şöyle dedi:

"Bu sporu yapacak olan kişiler veya yolcu olarak gelecekler öncelikle hangi şirketle ve pilotla uçacaklarını, bunların tecrübelerini araştırsınlar, daha sonra uçuşlarını gerçekleştirsinler. Yamaç paraşütü korkulacak bir spor değil, ülkemizde de hızla gelişiyor. Herkesi de bu sporu yapmaya davet ediyoruz. Yamaç paraşütü uçuşu yapmak için gelen yolcunun bir gün öncesinden rezervasyon yaptırması gerekiyor. Boyu, kilosu, şeker, tansiyon veya kronik hastalık gibi durumlar için tek tek kontrol yapılması gerekiyor. Kontrollerin tamamlanmasının ardından uçuş buluşma noktasında toplanıyoruz. Yolcunun ayakkabısı yoksa, ayakkabı temin ediyoruz. Çünkü ayakkabısız uçuş yasak. Kalp, şeker, tansiyon gibi durumu varsa veya alkollüyse uçuşa almıyoruz. Hamile kadınların uçması kesinlikle yasak. Sonrasında dağın zirvesine çıkıyoruz. Zirvede profesyonel pilotlar yolcuya ne yapması gerektiği konusunda bir eğitim veriyor. Ardından uçuşa geçiliyor ve pilot paraşütü kullanırken siz gökyüzünün, rüzgarın ve manzaranın tadını çıkarıyorsunuz. Bulutlara dokunup uçuşun keyfini sürüyorsunuz, geri kalan her şeyi pilot yapıyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

Kaza görüntüsü

DHA Muhabiri Engin Anak anons

Uçuş öncesi hazırlık

Röp; Ergun Ulu (havada)

Uçuşlardan detay

Haber- Kamera Engin ANAK ALANYA (Antalya),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================

'ŞİŞTE ET PİŞİRME' REKORU 233,6 METRE İLE ADANA'DA



ADANA'da 3'üncü Lezzet Festivali'nde, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait 194,5 metrelik 'şişte et pişirme' rekoru, 233,6 metreyle kırıldı.

Adana Valiliği tarafından organize edilen festival kapsamında, bir kebapçı 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait 'şişte et pişirme' rekorunu kente getirmeyi hedefledi. Festival alanına kurulan 2,5 metrelik 100 parçadan oluşan 250 metre uzunluğundaki mangalda hazırlanan tek şişe yaklaşık 500 kilo parça et dizildi. Adana'da kuşbaşı olarak tabir edilen 233,6 metre uzukluğundaki tek şiş, 116 kişi tarafından 500 kilo kömürle yaklaşık 1 saatte pişirildi. Pişirilen et, Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı tarafından kontrol edildi. Yapılan denetimin ardından Subaşı, 'şişte et pişirme' rekorunun, 233,6 metreyle Adana'da kırıldığını tespit ettiklerini belirtti.

Plaketi rekortmen işletmeci Gül Kıstak'a veren Subaşı, çalışanları tebrik etti. Rekor denemesini ekibiyle gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Kıstak, "Çin'in rekorunu kırdığımız için gururluyuz. Kebabın başkenti olan bu rekorun Adana'da olması çok önemli " dedi. Pişirilen etler daha sonra vatandaşlara dağıtıldı.

Rekor denemesine Adana Valisi Muhmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gaziantep Büyükşehit Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Şavas ve çevre illerden çok sayıda davetli de katıldı.

LEZZET FESTİVALİNE ENDONEZYA HALK DANSLARI DAMGA VURDU

BÜYÜK Akdeniz Şöleni kapsamında düzenlenen 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Endonezya Halk Dansları Topluluğu damga vurdu. Festivalin 2'nci gününde Endonezya adına Chef Vania ve Chef Heru'nun yöresel yemek tarifleri ve halk dansları ekibinin geleneksel gösterileri beğeniyle izlendi. Gösterileri Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile çok sayıda vatandaş izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

Bando takımı

Etkinlikteki kalabalıktan genel ve detaylar

Şişteki etler

Mangallara kömürlerin konulması

Şişe dizilen etten genel ve detaylar

Pişen etten görüntüler

Ölçüm yapılması

Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı'nın konuşması

Şubaşı'nın işletmecilere belgelerini vermesi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın konuşması

Rekortmen işletmeci Gül Kıstak'ın konuşması

Detaylar

++++++

--------------------------

Dans gösterisinden genel ve detaylar

Mutfaklarını tanıtmaları

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK - Malik GÖDELİNER - Gülşah ATICI ÖZGEN/ ADANA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================

TÜBİTAK BAŞKANI: BİLİM FESTİVALLERİNİN AMACI SADECE FARKINDALIK OLUŞTURMAK DEĞİL



KONYA Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Konya Bilim Festivali, ikinci gününde on binlerce kişi tarafından ziyaret edildi. Festivali ziyaret eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 'Bilim festivalleri ülkede sadece farkındalık oluşturmak için değil aynı zamanda Türkiye'nin geleceğinin insan kaynaklı olduğunu ve bu kaynağın bilim ve teknoloji temelli olması açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK desteğiyle 2014 yılında öğrencilerin hizmetine sunduğu Bilim Merkezi'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Bilim Festivali' düzenledi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar'ın de desteğiyle gerçekleşen festivalde ilk kez bu yıl milli Atak helikopteri ile silahlı insansız hava aracı olan SİHA Bayraktar TB2, öğrencilerle buluşturuldu. Festivalin ikinci gününde de on binlerce kişi festival alanına akın etti.

BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜRETECEK GENÇLER BURADA

Konya Bilim Festivali'ni ziyaret eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal bilim üretecek gençlerin bu merkezde olduğunu belirtt ve şunları söyledi: "Konya Bilim Merkezi'ne büyük önem veriyoruz. Çünkü burada başlayan her bir tecrübe diğer bilim merkezlerine aktarılıyor. 2014'te açıldığından beri büyük etkinliklerle ve faaliyetlerle devam ediyor. Festivalde bu yıl hedef 150 bin ziyaretçi sayısına ulaşmak. İl bazında bakıldığı zaman 150 bin katılımcının olması gerçekten heyecan verici. Bugün cumartesi ve her yaş grubundan insan buraya gelmeyi tercih ediyorsa bu doğru iş yapıyoruz demektir. Bilim festivallerini ülkede sadece farkındalık oluşturmak için değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğinin insan kaynaklı olduğu ve bu kaynağın bilim ve teknoloji temelli olması açısından büyük önem taşıyor. Bilim ve teknoloji üretecek olan gençlerimiz burada. Onların heyecanına ortak olmak ve geleceğimizi inşa etmek için, Milli Teknoloji Hamlesini geliştirmek adına tüm bilim ve teknoloji dostlarını, ülkemizin geleceğinde ben de varım demek isteyen herkesi bilim festivaline davet ediyorumö dedi.

MİLLİ SAVAŞ HELİKOPTERİ 'ATAK' FESTİVALİN GÖZDESİ OLDU

7'nci Konya Bilim Festivali'nde bu yıl ilk kez yerli üretim olan 'Atak' helikopteri ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) da yer aldı. Festival girişinde sergilenen ATAK helikopteri ve SİHA ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.

TEKNOFEST'TE ÖDÜL KAZANAN TAKIMLAR DA YER ALIYOR

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ödül kazanan elektrikli araç da festival alanında sergilendi. Konya Teknik Üniversitesi öğrencilerinin tasarladığı ve Efficiency Challenge yarışmasında Görsel Tasarım Ödülü kazanan araç ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

Hasan Mandal açıklama

Festivalden detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================

CANAN KARATAY: EKMEK UYUŞTURUCU GİBİ BAĞIMLILIK YAPIYOR



ADIYAMAN Gastronomi Günleri için kente gelen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Ekmekler yangını başlatır. Beyni uyuşturur, kafa bulanıklığı yapar. Uyuşturucu gibi bağımlılık yapıyor" dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, Adıyaman Gastronomi Günleri kapsamında Belediye Konferans Salonu'nda 'Karatay Mutfağı' adlı söyleşide konuştu. Programa, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Söyleşide bazı gıda maddelerinin zararına değinen Canan Karatay, ekmeğin uyuşturucu gibi bağımlılık yaptığını söyledi. Lahmacun gibi unlu mamullerinin ekmek olmadığını ifade eden Karatay, "Ekmekler yangını başlatır, beyni uyuşturur, kafa bulanıklığı yapar, uyuşturucu gibi bağımlılık yapıyor. Yangını alevlendirmeye başlatır. Adıyaman'ın kavurmalı hıtabı ekmek değildir. Ben fırın ekmeklerinden bahsediyorum. Lahmacun da ekmek değildir. Ben lahmacun yedim diye fotoğrafımı çektiler, kıyametler koptu. Lahmacun ekmek değildir" dedi.

'TARIM İLAÇLARI ÇOK TEHLİKELİ, ALKOL GİBİ KARACİĞERİ YAĞLANDIRIR'

Meyvedeki fruktozun, meyvelere sıkılan tarım ilaçlarının çok tehlikeli olduğunu ve alkol gibi karaciğer yağlanması yaptığını aktaran Karatay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Meyve de yenmeyecek çünkü şekerleri yükseltiyor. Meyvedeki fruktoz, meyvelere sıkılan tarım ilaçları çok tehlikeli; alkol gibi karaciğeri yağlandırır. Doğal yağlar, kırmızı etler, zeytinyağı veya tereyağı, vücuda ve kana yağ olarak geçmez. O parçalanıyor ve gerekli yerlere asit olarak gidiyor. Yumurtanın kolesterolü 260 miligrammış günlük kolesterol diye bir şey yok insan vücudu her gün 3 gram kolesterol üretiyor. Hayatımız ona bağlı, sindirim sitemimiz ona bağlı, beynimiz ona bağlı, gözümüz ona bağlı, hatta beyinde kolesterol üreten hücreler var. Karaciğer bozulursa kolesterollerin üretmesi gerekiyor."

Karatay'ın konuşmasının ardından, yazar ve TV programcısı Asuman Kerkez tarafından 'Anneannemin Tenceresi' adlı bir sunum gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Adıyaman Belediye Konferans salonu

Konuşmaların yapılması

Canan Karatay'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Mahir ALAN ADIYAMAN

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================

MANİSA'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu Nazire Bilgi (12) hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.30 ilçeye bağlı Paşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Selimşahlar Mahallesi yönünden Paşaköy Mahallesi istikametine giden Teoman Kürşat (19) yönetimindeki 35 KCU 23 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 45 HA 054 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Nazire Bilgi olay yerinde hayatını kaybederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan kimliği belirsiz sürücü ile otomobillerdeki Teoman Kürşat, Semra Bilgi (40), Aykut İterkul (19), Osman Ordu (19) ve Rahmi Muhultay (19), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sıkıştıkları yerden kurtarılarak Saruhanlı Devlet Hastanesi ve Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından yaşamını yitiren Nazire Bilgi'nin cansız bedeni Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------

-Ambulans ekiplerinin olay yerinden görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Jandarma ekiplerinin çalışması

-Kazadan genel görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================

MANUŞ BABA BİNLERCE İZMİTLİLERİ COŞTURDU



İzmit Belediyesi'nin düzenlediği Pişmaniye Festivali'nde sahne alan Manuş Baba, İzmitlileri coşturdu.

İzmit Belediye Binası önündeki meydan dolduran binlerce İzmitli, Manuş Baba'nın şarkılarıyla müzik dolu bir akşam yaşadı. Sanatçının "Dönersen Islık Çal" albümünde yer alan ve oldukça beğeni toplayan şarkılarına eşlik eden İzmitliler, unutulmaz bir gece yaşadı. 'Yalan', 'Dönersen Islık Çal', 'Eteği Belinde', 'Derin Derin Ağlama', 'Haberin Var Mı' gibi pek çok şarkısını İzmitlilerle birlikte söyleyen sanatçıya alanı dolduran binlerce İzmitli de hep bir ağızdan eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------

Konserden görüntüler

Seyircilerden görüntüler

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ