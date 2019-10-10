Dha yurt bülteni - 1

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BARIŞ PINARI HAREKATI: 181 TERÖR HEDEFİ VURULDU

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat 'ın doğusuna yönelik 'Barış Harekatı' saat 16.00 itibariyle başladı. Harekat kapsamında Fırat'ın doğusundaki 181 terör hedefi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş altına alındı.

Türkiye 'nin uzun süredir operasyon sinyali verdiği ve ABD ile güvenli hale getirilmesi amaçlanan ancak başarılı olunamayan Suriye 'nin kuzeyindeki terör unsurlarının kontrolündeki bölgelere yönelik Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Uzun süredir askeri yığınağın yapıldığı ve Suriye Geçici Hükümetine bağlı Milli Ordu unsurlarının da sevk edildiği sınır hattındaki birlikler, dün saat 16.00'da belirlenen terör hedeflerini obüs ve tanklar ile ateş altına aldı.Fırat'ın doğusundaki Telabyad ilçe merkezi ile kırsalındaki bölgelerde belirlenen terör unsurlarına hedefler birbiri ardına kara destek vasıtaları ile ateş altına alındı. Tankçı birliklerinin ateş altına aldığı terör hedeflerinden dumanlar yükselirken, ilçe merkezinde de harekatın başlaması coşkuyla karşılandı. Hedeflerdin vurulmaya başlamasının ardından Akçakale ilçe merkezi ile sınır hattına yakın bölgelerde de güvenlik güçleri sivilleri uyararak sınıra yaklaşmamalarını istedi.

Öte yandan harekat öncesi ilçe genelinde GSM operatörlerinin telefon ve internet hizmeti de kısıtlandı. Bu arada güvenlik için sınıra yaklaşılmaması yönünde belediye hoparlörlerinden anonslar yapıldı.

AKÇAKALE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar pazartesi gününe kadar tatil edildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, TSK'nın Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle okullar tatil edildi. Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sınır ötesi operasyon sebebiyle müdürlüğümüze bağlı tüm okullarımız, 14.10.2019 Pazartesi gününe kadar tatil edilmiştir" denildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Abyad'ın karşısında bulunan Akçakale sokaklarında mehter marşları duyulurken, ilçe halkına da uyarılarda bulunuluyor.

ŞANLIURFA'DA ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ UYGULAMASI

Şanlıurfa Valiliği, 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından sınır hattını Özel Güvenlik Bölgesi olarak ilan etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna yönelik 'Barış Pınarı' harekatının başlamasının ardından Şanlıurfa Valiliği sınır hattını Özel Güvenlik Bölgesi olarak ilan etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; batıdan doğuya doğru aşağıda koordinatları verilmiş olan hat ile hudut hattı arasında kalan bölgenin 08 Ekim 2019 tarihi itibari ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir" denildi.

CEYLANPINAR'A HAVAN MERMİSİ DÜŞTÜ

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn'dan teröristler tarafından atılan 2 havan mermisi, Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürerken, terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Rasulayn'dan atılan 2 havan mermisi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

TERÖRİSTLERİN NUSAYBİN'E ATTIĞI 6 ROKET, BOŞ ARAZİYE DÜŞTÜ

Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, Fırat'ın doğusunda terör unsurlarına yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Nusaybin ilçesine roketle saldırıda bulundu. Teröristlerin attığı 6 roket, Dicle ve Yeşilkent mahallelerindeki boş araziye düştü. Sınır hattındaki güvenlik güçleri, teröristlerin roketli saldırılarının ardından top atışıyla karşılık verdi. Bölgede zaman zaman silah ve patlama seslerinin geldiği bildirildi.

SINIRA YAKIN EVLER BOŞALTILDI

Nusaybin ilçesindeki Suriye sınırındaki evler boşaltılmaya başlandı. Sınır hattında oturan aileler güvenlik nedeniyle evlerini boşaltarak, yakınlarının yanlarına taşındı.

3 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin ardından sınır hattındaki Ceylanpınar ve Suruç ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 2 gün ara verildi. Birecik ilçesinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime iki gün ara verildi.

TERÖRİSTLER LASTİKLERİ ATEŞE VERDİ

Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması ile hem Türk savaş uçakları hem de topçu birliklerinin bombardımana tuttuğu Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kasabasında PKK/PYD' li teröristler çok sayıda lastiği ateşe verdi. Teröristlerin İHA ve SİHA'lardan kaçmak için yaktıkları lastiklerin dumanlarının Ceylanpınar'a kadar ulaştığı görüldü.

AKÇAKALE'DE 3 EVE HAVAN MERMİSİ İSABET ETTİ

Suriye'nin Fırat Nehri'nin doğusundaki teröristlere yönelik ve güvenli bölge oluşturulması amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Tel Abyad kasabasından atılan havan mermileri Akçakale'de üç eve isabet etti. Havan mermilerinin isabet ettiği Öncü, Adnan Menderes ve Hürriyet mahallelerinde evlerde hasar oluşurken, yaralanan olmadı.

KARKAMIŞ'TA BOŞ ARAZİYE İKİ HAVAN MERMİSİ DÜŞTÜ

Fırat'ın doğusundaki Ziyaret kasabasından da teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine de havan mermisi atıldı. Karkamış'a atılan 2 havan mermisi ise boş araziye düştü.

OKULLAR 1 GÜN TATİL

Ayrıca, Valilikten yapılan açıklamada, Karkamış ilçesindeki ilk ve orta dereceli okulların tedbir amaçlı olarak bugün tatil edildiği bildirildi.

TERÖRİSTLERİN CERABLUS'A ROKETLİ SALDIRISINDA 2 ÖLÜ, 5 YARALI

Fırat'ın doğusundaki teröristler tarafından ateşlenen roketlerin, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Cerablus'ta yerleşim yerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ceylanpınar'dan terör hedeflerinin vurulması

Yükselen dumanlar

Telabyad'daki hedeflerin vurulması

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde uçak hareketliliği

Akçakale sınırında askeri hareketlilik

Akçakale sınırından top atışları böyle görüntülendi

Akçakale Öncü Mahallesi'nde bir eve havan mermisi isabet etti, yaralanan olmadı

Akçakale'de askeri konvoyun geçişi sırasında vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu

Ceylanpınar merkezden gece genel-detay görüntüler

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Havan mermisinin isabet ettiği ev

Askerlerin çalışması

Evdeki hasar

Haber-Kamera: ŞANLIURFA - DİYARBAKIR - MARDİN - GAZİANTEP,

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SURİYE'DEN ATILAN 9 ROKET, NUSAYBİN'E DÜŞTÜ

SURİYE'nin Kamışlı kentinden teröristlerin attığı 9 roket, sınır hattındaki Mardin'in Nusaybin ilçesindeki farklı yerlere isabet etti. Kaymakamlık, belediye hoparlöründen vatandaşların sınır hattında uzak durmaları ve zemin katlara sığınmaları yönünde sık sık uyarılarda bulundu.

Suriye'nin Fırat Nehri'nin doğusundaki teröristlere yönelik ve güvenli bölge oluşturulması amacıyla Barış Planı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte sınır hattında bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesine peş peşe Kamışlı kentinde bulunan YPG'li teröristler tarafından roketler atılmaya başlandı. Atılan 9 roketten çoğu boş arazilere, biri Yıldırım İlkokulu'na, biri Yeşilkent Mahallesi'nde bulanan Doğan Sitesi'ndeki 5'inci katta bulunan daire ve bir karakola isabet etti. Roketlerin patlamasıyla can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, güvenlik güçleri vatandaşları sınır hattından uzaklaştırıp, inceleme yaptı.

VATANDAŞLARA 'SINIRDAN UZAK DURUN' UYARISI

Suriye'den peş peşe atılan roketlerin, Nusaybin'e düşmesinin ardından Kaymakamlık tarafından belediye hoparlörleri aracılığıyla vatandaşlara uyarılar yapıldı. Belediye hoparlörlerinde, 'Vatandaşlarımızın can güvenliği nedeniyle sınır hattından uzak durmaları ve evlerin zemin katlarında beklemeleri önemle duyurulur' anonsları yapıldı. Bu anonslarla birlikte özellikle sınır hattında yaşayan çoğu vatandaş yanlarına aldıkları bazı kıyafetlerle evlerinden ayrılıp, yakınlarının yanına gitti. Vatandaşlar, can güvenlikleri olmadığı için evlerini terk ettiklerini ve yakınlarının yanında kalacaklarını söyledi.

MARDİN'İN 2 İLÇESİNDE OKULLAR YARIN TATİL

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de, Fırat'ın doğusunda terör unsurlarına yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın ardından güvenlik önlemleri kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçe merkezi ile Kızıltepe ilçesinin 2 mahallesindeki okullar bugün tatil edildi.

Suriye sınırındaki Nusaybin ilçe merkezi ile Kızıltepe ilçesindeki 2 mahallede okullar, Barış Pınarı Harekatı'nın güvenlik önlemleri kapsamında bugün tatil edildi. Mardin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Nusaybin merkez ilçemiz ile Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt ile Akdoğan mahallelerinde 10 Ekim günü 1 gün süreyle okullar tatil edilmiştir" denildi.

SURİYE'DEN ATILAN ROKETLE, 3 KİŞİYİ YARALADI

Terör örgütü YPG'lilerin Suriye'nin Kamışlı kentinden Mardin'in Nusaybin ilçesine attığı roketle 3 kişi yaralandı. Roketin isabet ettiği Kışla Mahallesindeki Hayat sokağında 3 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık görevlileri sevk edildi. Saldırıda yaralananlar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardında ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Nusaybin ilçe merkezi

Belediye hoparlöründe yapılan anons

Roket düşen bina

Evlerini boşaltanlar

Eşyalarıyla ayrılanlar

Ambulansların geçişi

Vatandaşların tedirginliği

Genel ve detay görüntüler

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Olay yerinden görüntü

Yaralıların ambulansa alınması

Olay yerindeki polisler

Patlayıcı parçası

Güvenlik şeridi

Türkiye'den atılan top sesler

Sınır hattı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Emrah KIZIL-Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),

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SURİYE SINIRINA KOMANDO SEVKİYATI

HATAY'dan Suriye sınırında görevlendirilmek üzere yola çıkan komandoların ve zırhlı araçların yer aldığı askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay'dan dün akşam saatlerinde yola çıkan 12 araçlık askeri konvoy İslahiye'ye ulaştı. Komando birlikleri ve zırhlı araçların yer aldığı konvoy Şanlıurfa'da yönüne ilerledi. Geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki birliklerin Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır hattı ve Suriye'de görevlendirileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sevkiyattan görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE(Gaziantep),

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İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ'NE 4 SAVAŞ UÇAĞI GELDİ

ADANA'daki Türk- ABD ortak savunma tesisi olan İncirlik Hava Üssü'nde, 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından haraketli dakikalar yaşandı. İncirlik Üssü'ne harekatın başladığının duyurulmasından bir süre sonra 4 savaş uçağı ile 1 nakliye uçağı iniş yaptı.

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından gözler, Adana kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki İncirlik Mahallesi'ne bulunan İncirlik Hava Üssü'ne çevrildi. Haraketlin başladığının duyurulmasından bir süre sonra üssü Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 4 savaş uçağı iniş yaptı. Bu uçakların ardından 1 nakliye uçağı da İncirlik'e indi. Uçakların ardından üs yine sessizliğe büründü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kargo uçağının gelişi

İncirlik Üssü'ne inmesi

İncirlikten genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ADANA,

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MODEF EXPO'da (2)

'SONRAKİ NESİLLERE, ÇOK DAHA DAYANIKLI TÜRKİYE TESLİM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Bursa İl Teşkilatı ile İnegölde bir otelde düzenlenen yemekte buluştu. Burada partililere seslenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülke ekonomisini 17 yılda 3,5 kat büyüterek Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımını gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sosyal güvenliğe her alanda ülkemize çağ atlattık. Yönetim sistemimizi değiştirmekten ülkemizi tehdit eden terör odaklarını kaynağında yok etmeye kadar pek çok tarihi adımı milletimizle omuz omuza attık. Biz durmadan gayretle çalışırken, her dönemde karşımıza başka engeller, başka tuzaklar, başka sıkıntılar çıktı, çıkartıldı. Sadece son 6 yılımıza baktığımızda bile, nasıl kesintisiz bir saldırı dalgası altında olduğumuzu görebiliriz. Rabbimizin yardımı, milletimizin desteği ve teşkilat neferlerimizin kararlı duruşuyla, tüm bu saldırıları birer birer boşa çıkardık. İnşallah bizden sonraki nesillere her türlü saldırıya çok daha dayanıklı bir Türkiye teslim edeceğizö dedi.

'DEAŞ, FİİLİ TEHDİT OLMAKTAN ÇIKMIŞSA TÜRKİYE'NİN BÜYÜK PAYI VARDIR'

Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bir süredir ülkemizin en önemli önceliklerinden biri, Suriye kaynaklı tehditlerin yok edilmesi ve sorunların çözümü olmuştur. Türkiye, sınırlarının güvenliği ve topraklarındaki Suriyelilerin güvenle evlerine dönüşleri konusundaki kararlılığını, her platformda ifade etmiştir. Eğer, siyasi çözüm yolunda en önemli aşamalardan biri olan Anayasa Komitesi 30 Ekim itibariyle çalışmaya başlayacaksa, bunda Türkiye'nin rolü ve yapıcı katkısı tartışmasızdır. Ayrıca Suriye'deki insani dramın rejimle birlikte en büyük sebebi olan DEAŞ tehdidine karşı tek ciddi ve etkin mücadeleyi Türkiye vermiştir. Biliyorsunuz DEAŞ, sadece Suriye ve Irak'ı değil, Türkiye'yi de hedef almaya kalkmıştı. Kendi sınırlarımız içinde aldığımız tedbirlerle bu yöndeki teşebbüslerin önünü kısa sürede kesmeyi başardık. Fırat Kalkanı Harekatıyla, Cerablus-El Bab bölgesinde 3 bin civarında DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik, Zeytin Dalı Harekatıyla da, özellikle Hatay ilimizi hedef alan PKK-YPG oluşumunu ortadan kaldırdık. Bugün bölgemizde özellikle DEAŞ fiili bir tehdit olmaktan çıkmışsa, bunda Türkiye'nin verdiği mücadelenin çok büyük payı ve etkisi vardırö dedi.

'YPG'NİN VARLIĞI, SURİYELİ KARDEŞLERİMİN DÖNMELERİNE ENGEL'

Sözlerine, "Verdiğimiz bu büyük mücadeleye rağmen, Suriye'de bir başka terör örgütünün ısrarla bize karşı korunduğunu ve güçlendirildiğini gördükö diyerek devam eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "PKK'nın bir kolu olan bu oluşumun yanı başımızda yeni bir terör bataklığı meydana getirmesine müsamaha gösteremeyiz. Hedefi ülkemiz olan bu örgütün, kendisine verilen tüm silahları ve araç-gereçleri, bulduğu ilk fırsatta ülkemize karşı kullanacağı apaçık ortadadır. Fırat'ın doğusundaki YPG varlığı, ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin yuvalarına dönmelerine de engel teşkil etmektedir. Ülkemizde yaşayan Suriyelilerin geri dönebildikleri tek yer, Türkiye'nin fiilen güvenli hale getirerek Suriye halkının kendi yönetimine verdiği bölgelerdir. Rejim bölgesine de terör örgütünün kontrolü altındaki yerlere de kimse gönüllü olarak dönmüyor. Dolayısıyla, Türkiye'deki Suriyelilerin bu bölgelere dönüşlerinin yolu, Münbiç dahil Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar olan yerlerin gerçek anlamda güvenli hale getirilmesinden geçiyorö ifadelerini kullandı.

'BARIŞ PINARI OPERASYONU BUGÜN FİİLEN BAŞLAMIŞTIR'

Dün itibariyle Barış Pınarı Harekatı'nın resmen başladığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Suriye'nin batısındaki insani krizlere ve terör oluşumlarına, Rusya ve İran'la yapılan görüşmeler sonucunda çözüm bulunmuştu. Fırat'ın doğusu için de Amerika ile uzun süredir görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Bugüne gelene kadar pek çok formül, pek çok yöntem denedik. Bu konudaki kararlılığımızı her düzeyde muhataplarımıza ifade ettik. Mesele tüm açıklığıyla kendileriyle görüşüldü, konuşuldu. Ancak, çeşitli sebeplerle bunların hiçbiri bizim istediğimiz neticeyi vermedi. Bu noktada 'Türkiye kendi yolunu kendi belirler; kendi göbeğini kendi keser' dedik ve harekete geçtik. Bu yaklaşımla, Fırat'ın doğusunda bir barış koridoru oluşturulmasına yönelik Barış Pınarı Operasyonu bugün itibariyle fiilen başlamıştır hayırlı olsun. Operasyonda görev alan ordumuzun kahraman mensuplarına ve güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan, operasyonun bizzat yakından takipçisidir, lideridir. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum: Tek amacımız sınırlarımızın emniyetini ve Suriyelilerin güvenle evlerine dönüşlerini sağlamaktır. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan saygısını her fırsatta ifade etmiştir. Ülkemizin Fırat'ın doğusunda yürüttüğü operasyona Amerika'nın herhangi bir şekilde karışmayacağının tüm kademelerde açıkça ifade edilmiş olmasını da ayrıca önemli bulduğumu ifade etmek isterimö diye konuştu.

'SURİYE TOPRAKLARINI, BARIŞ PINARIYLA SULAMAKTA KARARLIYIZ'

Geçtiğimiz 8 yıllık süreç içerisinde Suriye'nin çok ağır hasarlar aldığını ve çözümsüzlüğün merkezi haline geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ülkelerine geri dönecek Suriyelilerin birçoğunun artık oturacak bir evlerinin olmadığını ve savaş ortamında hayatlarını idame ettirecek işleri bulamadıklarını belirtti. Bu sebeple oluşturulacak güvenli bölgede ilk etapta 1 milyon kişinin yaşayabileceği köyler ve ilçeler inşa ederek altyapıyı ayağa kaldırmayı amaçladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplumun desteğiyle inşa edeceğimiz bu yerleşim yerleri, Suriye'deki soruna kalıcı çözüm bulunması yolunda önemli bir adım olacaktır. Tüm bu çalışmaları, bölgenin tarihi demografik yapısına saygılı şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Suriye topraklarını barış pınarıyla sulamakta kararlıyız. Suriye'de, tüm kesimleri kucaklayan ve herkes tarafından kabul edilen bir siyasi çözüme ulaşıldığında, ülkenin diğer tüm bölgeleri gibi, güvenli bölgeler de tamamen Suriye halkının yönetimine geçecektir. Bu amaçla, Astana ve Cenevre süreçlerine her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. Attığımız ve atacağımız adımların ülkemize, Suriyeli kardeşlerimize, bölgemize ve dünyaya hayırlar getirmesini, barışa ve esenliğe vesile olmasını diliyorumö dedi.

'GIPTAYLA TAKİP EDİLEN BİR TÜRKİYE'DE YAŞIYORUZ'

İnegöl'ün hizmet ve icraatlardan hak ettiği aslan payını alacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yapımı süren İnegöl-Yenişehir yolunun tamamı 2020'de tamamlanmış olacak. İnegöl'e Gedikpınar ve Hocaköy barajlarını inşa ediyoruz. Hocaköy Barajı'yla İnegöl ilçe merkezine içme ve kullanma suyu temin edilmesi planlanmaktadır. İnegöl'de bulunan organize sanayi bölgelerinin, sanayicimizin ve iş insanlarımızın daima yanında olmayı sürdüreceğiz. Ülkemizi tüm illeriyle, ilçeleriyle 2053 ve 2071 vizyonlarımız doğrultusunda inşallah tahayyül edilenin de ötesine taşıyacağız, gündemimiz budur. Türkiye'yi ısrarla, yalan ve iftira üzerine bina ettikleri kısır tartışmaların cenderesinde boğmak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Gözleri olup görmeyenleri, kulakları olup duymayanları, dilleri olup doğruları söyleyemeyenleri milletimize havale ediyoruz. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça başka hiçbir şey bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Her alandaki başarılarıyla dünyada gıptayla takip edilen bir Türkiye'de yaşıyor olduğumuzu asla unutmamalıyız. Kendimize ne kadar inanır ve ne kadar sağlam durursak, başarı çıtasını o derece yükseğe çıkartabilirizö diye konuştu.

"HAREKAT, PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yönelik Twitter'dan açıklama yaptı. Operasyonda temel önceliğin sivillerin zarar görmemesi olduğunu belirten Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütlerinin yuvalanmaya çalıştığı sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde devam etmektedir. Tek amacı sınırlarımızın güvenliğini ve Suriyelilerin evlerine gönüllü dönüşlerini sağlamak olan operasyonda ordumuz teröristlerle mücadelesini başarıyla sürdürürken temel önceliği sivil halkın zarar görmemesidir. Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi'nde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' çerçevesinde hareket eden Türkiye, sınırlarımızı tehdit eden ve tüm dünya için tehlike arz eden terör bataklığını kurutmakta kararlıdır.

Uluslararası kamuoyunun da terör örgütleriyle mücadele konusunda aynı kararlılık içerisinde olması en büyük beklentimizdir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Oktay'ın konuşması

-Genel ve detaylar

-ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

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Haber-Kamera: Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN- Yavuz YILMAZ/ BURSA,

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Bakan Varank: Uluslararası güç odaklarının dahil olduğu kirli tezgah var (5)

"BİZİM SİVİLLERLE BİR İŞİMİZ YOK, BİZİM DERDİMİZ TERÖRİSTLERLE"

İZMİR'de gün boyu çeşitli törenlere katılan, bir takım ziyaretler gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün akşam saatlerinde ise savunma sanayisine yönelik araçlar üreten Katmerciler Şirketi'nin Çiğli Organize Sanayi bölgesindeki fabrikasını ziyaret etti. Burada üretimi yapılan araçları inceleyen, fabrikayı dolaşan Bakan Mustafa Varank, uzaktan kumanda ile çalışan zırhlı kepçeyi çalıştırdı. Daha sonra dün başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile başlamış oldu. Kahraman ordumuz bu harekatı başlattı. Biz bölgenin güven ve istikrarı için terör koridoruna müsaade et etmeyeceğimizi defalarca söyledik. Bu sebeple askerlerimiz bölgede güveni, barışı tesis etmek, terörle mücadele etmek için bu harekatı başlattılarö dedi.

Burada kullandığı iş makinasının uzaktan kumandalı ve zırhlı olduğunu, 3 kilometre mesafeden bu araçların kullanılmasının mümkün olduğunu, özellikle şehir içi operasyonlarda ve tehlikeli bölgelerde siper kazmak gibi uygulamalar için bunların kullanıldığını ve cuma gün birliklerine teslim edileceklerini anlatan Varank, nerede ihtiyaç varsa bu araçların orada kullanılacağını kaydetti. Mustafa Varank, şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi savunma sanayi ülkemizin tam bağımsızlığı için çok önemli. Biz yerli, milli silahlarımızı, teknolojilerimizi geliştirerek terörle mücadelede çok önemli başarılar elde ettik. Bundan sonra da bunu ilerleterek devam ettirmek istiyoruz. Kendi geliştirdiğimiz teknolojilerin terörle mücadeledeki başarılarını inşallah bundan sonra da, ülkemizin güvenliğini sağlamak için elbette kullanmaya devam edeceğiz. Yüzde 20'lerde olan savunma sanayindeki yerlilik oranlarını yüzde 65'ler seviyesine çıkardık. Bir zamanlar parasını vererek alamadığımız silahları şimdi kendimiz geliştirebiliyoruz. Rabbim Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. Bu operasyonu başarılı ile uygulayacaklar ve hayata geçirecekler. Bölgede barış ve istikrarı tesis etmiş olacaklar.ö

'OPERASYONLARI CERRAH HASSASİYETİNDE YÜRÜTÜYOR'

Bakan Varank, gazetecilerin, "Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya üzerinden Mehmetçiğe yönelik açıklamalar yapılıyorö sorusu üzerine, şunları söyledi: "Biz bundan önce Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarını gerçekleştirdik. Bizim askerlerimiz sivillerin zarar görmemesi için en fazla hassasiyet gösteren bir ordu. Bundan önce değişik ülkelerin bölgede yaptıkları operasyonlardan sonra o bölgede yapılan operasyonların şehirleri ne hale getirdikleri, nasıl bir yıkıma sebebiyet verdiğini, sivillere nasıl zarar verdiğini sadece biz değil bütün dünya kamuoyu gördü. Ama bizim operasyonlarımızda, bizim kahraman ordumuz kendisine zarar gelme pahasına, sivillere zarar vermemek için bu operasyonları adeta bir cerrah hassasiyetinde yürütüyor. Şimdi de bu operasyonlar bu hassasiyette yürütülecek. Bizim kesinlikle sivillerle bir işimiz yok, bizim derdimiz teröristlerle ve terör organizasyonlarıyla, terörist gruplarla. Biz defalarca bu bölgede terör koridoru istemediğimizi dünyaya ilan etmiştik. Güvenli bölge ile ilgili faaliyetlerimiz oldu ama yürümediğini zaten görmüş oldunuz. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz dedik ve sayın cumhurbaşkanımızın talimatı ile bölgede bir terör koridorunu sonlandırmak için bu operasyonu başlatmış olduk.ö Varank, açıklamasının ardından fabrikadan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın fabrikaya gelişi

-Fabrikada uzak kumanda ile araç kullanması

-Bakan Varank'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN - Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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VAN'DA BARIŞ PINARI HAREKATI İÇİN CAMİLERDE 'FETİH SÜRESİ' OKUNDU

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın Fırat'ın doğusuna başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Van'da sabah namazı öncesi tüm camilerde 'Fetih süresi' okunup, dualar edildi.

TSK'nın Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütüne karşı dün başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Van'da tüm camilerde sabah namazı öncesi 'Fetih süresi' okundu, ardından da operasyona katılan askerler için dualar edildi. Kent Merkezi'ndeki Hazreti Ömer Camisine gelen vatandaşlar, operasyonun başarıyla sonuçlanması için dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sabah ezanının okunması

-Camiye gelenler

-Camiden detaylar

-Camide namaz kılanlar

-Cami imanının fetih süresini okuması

-Dua edilmesi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ - Orhan AŞAN/ VAN,

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HDP önündeki eylemde 37'nci gün (3)

KISA SÜRELİ GERGİNLİK

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü tarafından kaçırıldığını söyleyip, oturma eylemi yapan aileler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, Fırat'ın doğusunda terör unsurlarına yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını öğrenince hareketlendi. Aileler, HDP il binasını girmek istedi. HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepki gösteren aileleri, polis ekipleri güçlükle kontrol altına alabildi.

Gerginlik sırasında terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak, Suriye'ye götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ömer için 17 Eylül'den beri HDP önünde oturma eylemini sürdüren Salih Gökçe, fenalık geçirdi. Ailelerin oturma eylemi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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HDP Önü

Eylem yapan aileler

HDP önü gerginlik

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA - Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir maden şirketine ait kömür ocağında meydana gelen göçük altında kalan işçi Erol Akçaoğlu (34), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Ayiçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait kömür ocağında meydana geldi. Tavanın göçmesi sonucu 2 madenci kaçarak kurtulurken, Erol Akçaoğlu ise göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı kurtarma ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. TTK ekipleri, göçükte mahsur kalan Erol Akçaoğlu'nu kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan 2 saatlik çalışma sonucunda Erol Akçaoğlu'na ulaşıldı. Ekiplerin yaptığı kontrolde Akçaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz işçinin cansız bedeni ocaktan çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ambulansın hastaneye gelmesi

-Morga cesedin sokulması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İDDİASIYLA BABASI VE ABLASINI BIÇAKLADI

BURSA'da 15 yaşındaki M.E.E., şiddet gördüğü iddiasıyla tartıştığı babası Salim E. (45) ile ayırmaya çalışan ablası Leyla E.'yi bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Salim E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, M.E.E. polis merkezine götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde okuldan gelen M.E.E., henüz bilinmeyen sebeple babası Salim E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından baba Salim E., iddiaya göre oğlu M.E.E.'yi dövmeye başladı. Yaşanan arbede sırasında M.E.E., mutfaktan aldığı bıçakla babasını 5 yerinden bıçakladı. Bu sırada kardeşinin elinden bıçağı almaya çalışan abla Leyla E. (18) de hafif yaralandı. Ailenen haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve geldi. Yaralanan Salim E. ve Leyla E., ilk tedavilerinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan baba Selim E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından ev gelen polis ekipleri M.E.E.'yi polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinden detaylar

-Hastaneden görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, -

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LİSELİ GENÇLERİN BIÇAKLI KAVGASI: 1 YARALI

KONYA'da liseli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Salih T. (18), göğüs kısmından bıçaklanarak yaralandı. Polis, Salih T.'yi yaralayan öğrencinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 15.40 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ankara yolu üzerinde bulunan Aykent Ayakkabıcılar Sitesi önünde meydana geldi. Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören bir grup öğrenci arasında, okul çıkışında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında son sınıf öğrencisi Salih T., kimliği belirlenemeyen bir öğrencinin bıçakla saldırması sonucu göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Salih T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralının hastaneye getirilişi

Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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OYNADIĞI TÜFEK ATEŞ ALINCA YARALANDI

ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde oynadığı tüfeğin kazara ateş alması ile ağır yaralanan Abdurrahman Oğuz, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Taşkuyu köyünde meydana geldi. Balık tutmak için göl kenarına giden Abdurrahman Oğuz'un yanında götürdüğü tüfek oynadığı sırada ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan Oğuz, silah sesini duyanların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Oğuz'un hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ambulansın gelişi

Yaralının ambulanstan indirilmesi

Yaralının acil servise götürülmesi

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sercan SAKAR-ADIYAMAN-DHA)

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ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, KÖPRÜ KORKULUKLARINA ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Kınık ilçesinde, alkollü olarak kullandığı otomobilin kontrolden çıkması sonucu yaşamını yitiren Şükrü Pınar'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ağabeyi İlkay Pınar tarafından alındı. İZSU Kınık Şube Şefliği'nde çalışan Pınar'ın cenazesi ilk olarak Kınık Osmaniye Mahallesi, Çınar Sokak'taki evinin önüne getirilip, helallik alındı. Cenaze evin önüne geldiğinde yakınlarının gözyaşları sel oldu. Pınar'ın cenazesi ikindide Osmaniye Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene Pınar'ın yakınları, sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Pınar'ın ilçe mezarlığına götürülen cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. Aynı kazada Pınar'ın yanındaki kadın arkadaşı Sibel Cengiz (36) yaşamını yitirmiş, onun 6 yaşındaki oğlu Efe Kaan Cengiz'in de yaralanmıştı. Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kazada, Pınar'ın aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce şarampole girip, köprünün demir korkuluklarına çarptığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Kaza anı güevinlik kamerası

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN/ KINIK (İzmir),

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Adana merkezli 5 ilde, 800 polisle silahlı suç örgütüne operasyon (3)

BODRUM'DAKİ VİLLASINDA YAKALANDI

Adana merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasında yakalanan örgütün liderlerinden İskender K., Adana'ya getirildi. İzmir'de yakalanan başka bir şüpheli ile birlikte sağlık kontrolünden geçirilen İskender K., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adli tıp biriminin dış görüntüsü ve tabelası

Çete lideri olduğu öne sürülen İskender K.'nın (yeşil tişörtlü) polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilmesi

Çete üyesi olduğu öne sürülen bir kişinin (sarı tişörtlü) polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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PLAKAYI ÇAMURLA, YÜZLERİNİ MASKEYLE KAPATTILAR

5 KİŞİ ZANLI GÖZALTINA ALINDI

ADANA'da plakasını çamurla kapattıkları otomobilde yüzleri maskeli şekilde giden 5 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise hırsızlıkta kullanıldığı tahmin edilen beze sarılı halde iki levye bulundu.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halinde ön ve arka plakaları çamurla kapatılmış, içerisinde de yüzü maskeli 5 kişi bulunan otomobili gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Otomobilin gidiş güzergahını belirleyen polis, aracı Süleyman Vahit Caddesi'nde durdurdu. Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerinden ekiplerin de desteğiyle plakası çamurla kapatılan otomobilde arama yapan polisler, hırsızlıkta kullanıldığı tahmin edilen bezle sarılı iki levye buldu. İçerisinde başka bir suç unsuruna rastlanmayan araç ile 5 şüpheli, detaylı incelenmek ve ifadeleri alınmak üzere Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Durdurulan otomobil ve polislerden görüntü

Polislerin otomobilde arama yapması

Otomobilde bulunan iki levye

Şüphelilerden görüntü

Otomobilin çamurla kapatılan plakası ve şüphelilerin aynı karede görüntü

Çamurla kapatılan plakadan detay görüntü

Özel harekat polislerinden görüntü

Otomobilin ve polis araçlarının gidiş

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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KOVALAMACADA YAKALANDI EMNİYETE GİTMEMEK İÇİN POLİSE YALVARDI

ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü Serhat Y. ve Samet D., kaza yapınca yakalandı. Kaçarken yanlarındaki uyuşturucu maddeyi yola atan şüphelilerden Serhat Y., "Abi bizi emniyete götürmeyin" diye polise yalvardı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6144 Sokakta meydana geldi. Polis, Serhat Y. ve Samet D.'nin bulunduğu 07 LAS 66 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' uyarısını dikkate almayan Serhat Y. ve Samet D. kaçmaya başladı.

Takip edildiklerini gören iki şüpheli, yanlarındaki poşette bulunan uyuşturucu maddelerini yola atmaya başladı. Uzun süre polisten kaçan şüpheliler, kendilerini takip eden yunuslara ait motosikleti de düşürüp zarar vermek istedi. Bir süre kaçan şüpheliler, mıcırlı yolda kontrolü kaybedip motosikletten düştü. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavisi yapılan Serhat Y., gözaltına alındığı sırada, "Abi bizi emniyete, götürmeyin" diye polise yalvardı.

İki şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ekiplerinden detay

Kazaya karışan motosiklet detay

Motosikletin çekiciye yüklenmesi

Şüpheli Serhat Yıldırım'ın gözaltına alınması

Serhat Yıldırım'ın 'Ağabey beni dövmeyin' diye polise yalvarması

Genel detaylar

Haber: Bülent TATOĞULLARI - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, -

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FOÇA'DA YÜKSEK SU FATURALARINA TEPKİ

İZMİR'in Foça ilçesine bağlı kırsal mahallelerinde ekim ayı su faturalarındaki ödeme tutarı bu ay ortalama 10 kat artış gösterdi. Başta et ve süt üreticisi köylüler olmak üzere birçok kişi duruma tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (İZSU) Foça'nın kırsal mahalllerindeki abonelere gönderilen ekim ayı su faturalarındaki ödeme tutarı bu ay ortalama 10 kat artış gösterdi. Gelen su faturaları karşısında şaşkınlık yaşayan mahalleli, adı mahalle kendisi hala köy olan yerleşim birimlerinde artık hayvancılık yapmanın imkansız hale geldiğini, et ve süt fiyatlarının da aynı oranda artacağını savundu. Aralarında Foça Ziraat Odası, Bağarası ve Yenibağarası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Foça Süt Üreticileri Birliği üyeleri ile mahalle muhtarlarının da yer aldığı vatandaşlar önceki gece Yenibağarası Mahallesi'nde bir kahvehanede toplanarak konunun çözülmesi için İZSU yetkilileri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çağrıda bulundu. Bir ay önce ve bu ay gelen su faturalarını gösteren köylüler, ortalama 150 lira dolayında ödedikleri faturaların kademeli sistemle 1500 TL'nin üzerine çıktığını, 5 bin lirayı geçen su faturalarının olduğuna dikkat çekti.

'SÜT PARASI SUYU KARŞILAMIYOR'

Köylüler, harcadıkları suyun tamamına yakınını, besledikleri ve sütünü kooperatife vererek geçimlerini sağlamaya çalıştıkları az sayıda küçükbaş hayvanın sulanması için kullandıklarını belirtip, bu uygulamayla suya ödedikleri parayı sattıkları sütün karşılamadığını belirtti. Bazı köylüler, yem fiyatlarındaki artışlardan sonra hayvanlara verdikleri yemi yarıya düşürdüklerini ama hayvanlarına verdikleri suyu azaltmanın mümkün olmadığını söyledi. Yasanın belediyelere uygulamayı 31 Aralık 2022 yılına kadar başlatabilme yetkisi verdiğini iddia eden bazı köylüler, İzmir'de bunun 3 yıl önceden başlatılmasının nedenini de anlayamadıklarını vurguladı.

ÜRETİCİYİ ZOR DURUMDA BIRAKTI

Kooperatife üye süt üreticisi Ahmet Kılınç, gelen su faturalarını gösterip, "Aynı miktarda su kullanımı için bir ay önce 174 TL öderken, bu ayki faturam ise 1514 TL geldi. Hayvancılık zaten zor şartlar altında yapılmaya çalışılıyor. Yem, saman, mısır silajı fiyatlarından dolayı zaten üretici zor durumda. İzmir'in en uç, en ücra yerlerinden birinde Foça'da, kooperatif kurarak yoktan bir yoğurt markası (Foça Yoğurt) yarattık. İki kırsal mahalle birleştik güçbirliği yaptık. Şartlara direnmeye ve üretmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, kooperatiflere çok önem veriyor. Ona güveniyoruz, bu faturalar önüne giderse, mutlaka çare bulacağına inanıyoruz" dedi.

'ALDIĞIM SÜT PARASI 700 LİRA, GELEN SU FATURASI 780 LİRA'

Daha önceleri ortalama 70-80 lira olan su faturasının bu ay 780 lira geldiğini görünce şaşırdığını belirten İbrahim Kahriman, "81 ton su kullanmışım. 1'inci kademe, 2'inci kademe diyor. Bunlar ne anlam taşıyor. Burada garip bir fark var. Bu suyu hayvanlarıma veriyorum. 1. kademe su bitti artık içmeyin mi diyeceğim hayvanlarıma. Aldığım süt parası 700 lira, gelen su faturası 780 lira. Ben, nasıl çıkayım bu işin içinden. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, daha önce 'Su fiyatında iyileştirme yapacağım' diyordu. Böyle mi iyileştirme olacak. Çok garip oldu bu iş" diye konuştu.

'BÖYLE GİDERSE EVDE DE SU KULLANAMAYACAĞIZ'

Yenibağarası Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Selahattin Aslan da, geçen ay 60 lira gelen su faturasının bu ay 485 liraya yükseldiğine dikkati çekip, "20 küçükbaş hayvanım var. 3- 4 aydır zaten hayvanların durumundan dolayı hiç para kazanmıyorum. Süt parası su parasını karşılamıyor. Bu gidişle hayvancılığı bırakacağım. Böyle giderse evde de su kullanamayacağız zaten" dedi.

5 BİN 136 LİRA SU FATURASI GELDİ

Köy sakini Eşref Baltacı ise daha önce 1250 lira gelen su faturasının bu ay 5 bin 136 liraya çıktığını belirtip, hayvancılık yapan tüm mahalleli olarak suya yapılan bu zamdan şikayetçi olduklarını söyledi. Baltacı, "İşimizi sürdürebilmek, geçimimiz sağlayabilmek için su faturalarının eski haline gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

İZSU, 'YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK' DİYOR

Çiftçi Yıldıray Şirin de ortalama 400-500 lira gelen su faturasının 3 bin 60 liraya çıktığını, güçlükle ödediğini yetkililere 'Ne olacak bu durum' diye sorduğunda ise "Yapacağımız bir şey yok" cevabını aldığını belirtip, durumun acilen düzeltilmesini istediklerini kaydetti. Ortalama 105- 130 lira arasında su faturası öderken bu ay 936 lira gelmesi üzerine İZSU'ya gittiğini belirten Eyüp Eryiğit de, "Sulara 1'e 10 zam geldi. Bundan sonra böyle. İşinize gelirse" cevabı ile karşılaştığını söyledi.

'YEMİ YARIYA DÜŞÜRDÜK HAYVANLARA SUDA MI VERMEYELİM'

Yenibağarası'nda ikamet ettiğini, tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirten Ferdi Baydaroğulları da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2013 yılında kendilerine suyu 1 lira 45 kuruştan kademesiz olarak vererek sağlıklı besicilik yapmayı, hayvanlara temiz, leziz ve sıhhi bir su içirme olanağı sağladığını, üreticileri de mutlu ettiğini söyledi. Baydaroğulları, artezyenden ya da taşıma suyla hayvanlarını sularken kafalarında hep soru işaretleri olduğunu vurgulayıp, "Çünkü, sudaki sağlık riski süte de yansıyacaktı. Mahallemizin neredeyse tamamı kooperatife süt vermekte. Bu kaliteli sütümüz sayesinde kaliteli bir yoğurdumuz var. Çok talep ve rağbet görüyor. Tarımsal sulamada fiyatın 1 lira 45 kuruştan 6 lira 70 kuruş gibi rakamlara çıkması bizi çok zor durumda bıraktı. Yem fiyatlarına gelen zamlardan sonra hayvanlara verdiğimiz yem miktarını yarıya düşürdük. 4 kilo veriyorsak bir öğünde 2 kiloya düşürdük, maliyetleri kıstık. Ama hayati sıvı olan suyu kısamayız. Suyu kısarsak bu canların sağlığıyla hayatıyla oynamış oluruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in tarımla ilgili çalışmalarını biliyoruz. Kendisini takdir ediyoruz. Bu sorunumuzun çözümünü gözardı etmeyeceğini umuyoruz. Kendisinden en kısa zamanda su fiyatlarını geri çekmesini istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Foça Ziraat Odası, Bağarası ve Yenibağarası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Foça Süt Üreticileri Birliği üyeleri ile mahalle muhtarlarının da yer aldığı toplantıdan görüntü

-Yüksek su faturaları nedeniyle mağdur olan köylülerle röp.

-Köylülerin geçmiş aylar vu su aya ait faturamarını sallayarak, tepkilerini dile getirmesi.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİNİ ARATMADI

OSMANİYE'de senaryo gereği, deprem sonrası yıkılan bir binanın enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma operasyonu gerçeğini aratmadı. UMKE, Sağlık, AFAD, İtfaiye, Afad Gönüllü Gurupları, Tedaş, Aksagaz ve güvenlik birimlerinin katıldığı tatbikatı, Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile birlikte yerinde takip etti.

Senaryo gereği, Kahramanmaraş ilinde 9 Ekim günü saat 13.22'de, büyüklüğü 7.5 olan bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nden alınan ilk bilgilere göre: Kahramanmaraş merkezli depremden Adıyaman, Malatya ve Gaziantep illerinin çok etkilendiği; Osmaniye, Kilis ve Şanlıurfa illerinin ise depremden etkilenen iller arasında olduğu bildirildi. AFAD Başkanlığı, alınan ilk bilgiler ışığında; Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep illerinin seviye 3'ten; Osmaniye, Kilis ve Şanlıurfa illerinin seviye 1'den ilgili hizmet gruplarıyla afete müdahale çalışmalarına başlanması ve saha destek ekip ve ekipmanlarıyla, yapılacak intikal planlamaları çerçevesinde, AFAD Başkanlığı ile koordineli olarak harekete geçmelerini Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri'ne duyuruldu.

Bu kapsamda, Osmaniye merkez Eyüp Sultan Mahallesi, 5562 sokak üzerinde, 5 evin yıkıldığı gönünde alına ihbar üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sek edildi. Olay yerine gelen AFAD ekibi, ilk olarak 'sesimi duyan var mı' diye seslendi. Ardından ortamı sessiz bir hale getiren ekipler dinleme yaptıktan sonra, enkaz altında kalan yaralıların çıkartılması için çalışma başlatıldı. Depremzedeler, umke ekiplerince bulundukları yerden alınarak konuldukları ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Olayı cep telefonları ile kaydeden mahalle sakinleri ise ekipleri alkışlayarak kutladı.

Tatbikatı yerinde takip eden Vali Ömer Faruk Coşkun ise il genelinde masa başı ve sahada deprem tatbikatı yapıldığını belirterek, "Senaryo gereği, ilk bilgilere göre enkaz altında 4 yaralımız bulunmakta. Bir yaralımız ekiplerimizin çalışması sonucu kurtarıldı. Bundan sonraki süreçte, gelen ihbarlara göre gerekli müdahaleleri sahada ve masa başında yapacağız. Bu tatbikat alanımızda ilgili tüm hizmet guruplarımız sahada ve görevlerinin başındalar. Temennimiz tabii ki bu afetlerin gerçeğinin olmamasıdır. Ama afetlerde bu hayatın bir gerçeği. Afetlerin zararlarının en az seviyeye indirilmesi bizlerin elinde. Bu tür tatbikatlarla bizlerde ilimizin kurumsal kapasitesinin test edilmesi açısından önem arz ettiğini düşünüyorum. Eksiklerimiz varsa onları görerek onları tamamlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da en azından bir afet çantasının hazırlanması gibi hususlarda kendi üzerlerine düşen görevleri almasına vesile olmasını diliyorum. İlimiz ve ülkemiz adına kazasız belasız, depremsiz bir ömür diliyorum." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Afad görevlilerinin enkaz etrafında sesli arama yapmaları

-Enkaz altında dinleme yapılması, sesimi duyan var mı diye bağırılması

-Jeneratör çalıştırılması

-Tedaş ve polis araçlarının gelişi

-Enerjinin kesilmesi

-Afad ekibinin çalışmaya başlaması

-Enkaz altındaki maket

-Vali Coşkun'a tatbikat ile ilgili bilgi veren görevli

-Enkazda beton bloklarının cihazlarla kaldırılması, kesilmesi

-Enkaz içerisine giren bir görevli

-yaralı etrafındaki beton parçalarını ayırması

-UMKE ekibinin gelişi

-Umke ekibinin depremzedeye müdahalesi

-Enkaz altında yaralının sedye ile alınması

-Yaralının ambulansa konulması vatandaşların alkışlaması

-Vali Ömer Faruk Coşkun'un konuşması

-İtfaiye Kurtarma Ekibinin bölgeye gelişi araçlardan inmeleri

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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ADIYAMAN'DA ULUSAL TAMP DEPREM TATBİKATI BAŞLADI

ADIYAMAN'da, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 26 ilde aynı anda başlatılan Ulusal Türkiye Afet Müdahale Plan (TAMP) tatbikatı başladı.

TAMP kapsamında yer alan ulusal düzey ve yerel düzey hizmet gruplarının planlarının ve işlerliğinin test edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 26 ilde aynı anda başlayan tatbikat Adıyaman'da gerçekleştirildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlayan tatbikatta UMKE, AFAD, İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri tarafından depremde senaryo gereği yıkılan evde mahsur kalanlar çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. 3 gün sürecek olan afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım ve geçici barınma faaliyetlerinin yürütülmesi için tüm güç ve kaynaklarının birleştirilerek tek elden yönetilmesi amacıyla tatbikat aralıksız sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tatbikat alanı

-İtfaiye AFAD ambulansın gelişi

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Yıkılan bina

-AFAD ekiplerinin yıkılan binaya girişi

-Yaralıların hastaneye götürülmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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