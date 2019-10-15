Dha yurt bülteni - 1

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Barış Pınarı Harekatı'nda 6'ncı gün (ek)

AYN EL ARAB SINIRINDAKİ KÖYLERE GİRİŞLER YASAKLANDI

'Barış Pınarı Harekatı' 6'ncı gününde sürdürülürken, Suriye'nin Ayn el Arab kentinin karşısındaki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı sınır köylerine girişler yasaklandı. Köylere giden yollar kapatılırken, araçların bölgeye girişine izin verilmedi. Köylerden Suruç merkeze girişler yapılırken, birçok araçla şehir merkezine gidildiği görüldü. Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan askeri araçlarla geçiş yapılırken, haber takibi için ilçeye gelen gazetecilerin de güvenlik gerekçesiyle sınır bölgesine yaklaşmasına izin verilmiyor.

3 SİVİL ŞEHİT OLMUŞ, 1 SİVİL YARALANMIŞTI

Öte yandan cuma günü terör örgütü işgalindeki Ayn el Arab bölgesinden atılan havan mermisi, Çaykara köyüne düşmüş; saldırıda 3 sivil şehit olmuştu. Pazar günü de Ayn el Arab bölgesinden atılan havan mermisinin Çaykara'ya düşmesi sonucu 1 sivil yaralanmıştı.

SINIRA ASKERİ SEVKİYAT

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine, lojistik malzeme sevkiyatı yapıldı.

Öğleden sonra Şanlıurfa kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan lojistik malzeme yüklü 20 TIR'dan oluşan askeri konvoy, Akçakale'ye ulaştı. Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında ilçeye ulaşan konvoy, sınır hattına yöneldi. Askerler, halkın sevinç gösterileriyle karşılandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sınıra giden yoldan görüntü

-Zırhlı araçlardan görüntü

-Sivil araçlardan görüntü

-Muhabir Semih Çalışkan'ın anonsu

-Detaylar

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SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfaya geçişi

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Askeri sevkiyattan görüntüler

Haber-Kamera: KİLİS - ŞANLIURFA,

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HAYAT NORMALE DÖNÜYOR...

NUSAYBİN'DE ESNAF DÜKKANLARINI AÇTI

BARIŞ Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye topraklarından teröristlerin attığı roketatar ve havanların düşmesiyle esnafın kepenk kapattığı Mardin'in Nusaybin ilçesinde gündelik hayat yeniden normale döndü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ'a yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın başlatmasıyla Nusaybin ilçesine 300'e yakın roketatarlı ve havanlı saldırı düzenlendi. Suriye'nin Kamışlı kentindeki teröristlerin attığı havan ve roketlerle 11 sivilin şehit olduğu, 63 kişinin de yaralandığı Nusaybin'deki saldırıların ardından ilçe halkı evlerine kapandı, esnafın çoğunluğu ise kepenk kapattı. Son 2 gündür süren sessizliğin ardından ilçe halkı bugün sokaklara çıkmaya başlarken, esnafın büyük çoğunluğu kepenk açtı.

Esnaf Kadir Aslan, saldırıların ardından ilçeden ayrıldığını ve önceki gün geri döndüğünü belirterek, "Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Milletimizin içi ferah olsun. Evlerine geri dönsünler. Hepimizin temennisi öyle" dedi.

Nusaybin esnafından Mehmet Kaya ise "Allah'a şükür dükkanlarımızı açtık. Şu anda bir sıkıntı yok. Silah sesi falan gelmiyor. İnşallah daha iyi olur her şey yoluna girer. Bütün esnaf gelip dükkanını açıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Nusaybin sokaklarından detay

Kadir Aslan'ın konuşması

Mehmet Kaya'nın konuşması

Askeri konvoy

Haber-Kamera: Emrah KIZIL - Selim KAYA - Mehmet Ali DİNLER/ MARDİN,

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Bakan Kurum: Güney sınırımızda terör koridoru istemiyoruz (ek)

"BEBEKLERİMİZİ VURDULAR, ÇOCUKLARIMIZI KATLETTİLER"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısına katıldı. Toplantıda meclis üyelerine seslenen Bakan Kurum, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sürdüğünü belirtti. 13 aylık bir çocuğunun olduğunu belirten Bakan Kurum, "Ben de bir babayım. 13 aylık bir bebeğim var. Akçakele'de bebeklerimizi vurdular. Çocuklarımızı katlettiler. Bir babaya yapılacak en büyük zulmü, bir anneye verilecek en büyük acıyı dün ülkemize sığınmış bir Suriyeli baba ve annemize yaşattılar. PKK zulmünden kaçıp ülkemize sığınan bu ailenin 9 aylım Muhammed Ömer isimli bebeğini havan topuyla şehit ettiler. Elifimizi, Mazlumumuzu, Leylamızı şehit ettiler. Bebeklerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bu hainlere bugün kadar cevabını verdik, bundan sonra da vermeye kararlı bir şekilde devam edeceğiz."dedi.

Bakan Kurum, bakanlık olarak Konya'ya yapılan yatırımları anlattı. Bakan Kurum, daha sonra Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü toplantına katıldı.

Toplantıda konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya'nın geçtiğimiz yıl 1,8 milyar dolar ihracat rakamına ulaştığını, bu yılın ilk 9 ayında 1,4 milyar olduğun için yılsonu itibariyle 2 milyar dolar ihracat hedeflediklerini söyledi. Sanayicilerin sorunlarını dile getiren Kütükcü, "Biz özelikle laboratuvar ücretlerinin düşürülmesi konusunda talepler alıyoruz. Bu konuda şirketi de, ücreti de bakanlık belirlediği için maalesef serbest piyasa koşulları oluşmuyor. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından uygulamaya alınan Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi-MELBES'te sanayi tesislerimizin laboratuvar seçme hakkı olmaması ile sanayicilerimizin iş yükleri artmış durumda. Bu hususta da sanayicilerimiz bir düzenleme bekliyor."dedi.

'TERÖRE GEREKEN CEVABI VERİYORSAK, YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM SAĞLIYOR OLMAMIZDANDIR'

Bakan Murat Kurum da, konuşmasında savunma sanayinde yerli ve milli üretim, sayesinde teröre karşı başarıların arttığını söyledi. Kurum, "Artık siz sanayicilerimiz sanayisinde İHA'larımızı, SİHA'larımızı, tanklarımızı, yerli ve milli atölyelerde helikopterlerimizi üretiyoruz. Bugün eğer Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekatı'nda başarılı oluyorsak, Pençe Harekatı'nda düşmana, teröre gereken cevabı veriyorsak; artık kendi silahımızı üretiyor ve savunma sanayisinde yüzde 80'e kadar yerli ve milli üretim sağlıyor olmamızdan dolayıdır"diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakan Kurum'un Büyükşehir Belediye Meclisi'ne katılması

Meclisteki konuşması

Bakan Kurum'un OSB toplantısına katılması

Bakan Kurum'un konuşması

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA - Tolga YANIK/ KONYA,

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APARTMANDA ÇIKAN YANGINDA 7 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

KONYA'da, 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen 7 kişi olay yerinde tedavi edildi.

Yangın, dün saat 15.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Halil Dikmen Sokak'ta çıktı. 6 katlı apartmanın 5'inci katında Suriyeli ailenin otruduğu dairede çıkan yangın nedeniyle kısa sürede apartamanı duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda iftaiye, ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binadan çıkmakta zorlananlar, itfaiyenin uzattığı merdivenlerle dairelerden alınarak indirildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 7 kişiye ilk müdahale olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince yapıldı. Yangın sırasında evde bulunan bir çocuk ise kedisini de yanına alarak dışarı çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiyenin yangına müdahalesi

Sağlık ekiplerinin dumandan etkilenenlere müdahalesi

Apartmandan detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK/ KONYA,

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ÇANAKKALEDE 242 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına geçmeye çalışan 242 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Çakmak Dersi mevkisi, Babakale köyü, Kadırga ve Sivrice burnu açıklarında düzenlediği 5 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 242 kaçak göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaçaklar göçmenlerden görüntüler.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/ AYVACIK(Çanakkale),

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DEMRE'DE 60 KAÇAK YAKALANDI

İSTANBUL'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmeleri için Antalya'nın Demre ilçesine getirilen 60 kaçak yakalandı. Kaçakları Demre'ye getirdiği belirlenen 3 organizatör ise gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir ihbar üzerine Demre'ye bağlı Kapaklı Mahallesi Enişdibi mevkisindeki ormanlık alana operasyon düzenledi. Jandarma, ormanlık alanda saklanan 5'i kız çocuğu, 15'i erkek çocuğu olmak üzere 20 çocuk, 14 kadın ve 26 erkek kaçağı yakaladı.

54'ü Afgan, 5'i Pakistanlı ve 1'i de Lübnanlı olduğu belirlenen kaçaklarla birlikte İ.M. (61), A.L. (52) ve E.A. (49) adlı şüpheliler ise gözaltına alındı. Kaçakların İstanbul'dan Demre'ye getirildiği tespit edilen otobüs ve minibüse el konuldu.

Kaçakların önce yemek ihtiyaçları giderildi. Yapılan kimlik kontrolünün ardından da Demre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolden geçirilen kaçaklar iki otobüsle Antalya Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Kaçakları Demre'ye getirdiği belirlenen 3 organizatör ise jandarmadaki sorgusunun ardından Demre Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Otobüsteki kaçaklar

Yerde oturan kaçaklar

Hastaneden çıkıp otobüse binenler

Organizatörlerin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Ahmet ACAR/ DEMRE(Antalya),

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DOĞU BİGA MADENCİLİK: RUHSAT YENİLENME SÜRECİ TAMAMLANANA KADAR İNŞAAT FAALİYETLERİ ERTELENDİ

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkisinde, Doğu Biga Madencilik tarafından yürütülen Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi'nin, şirket tarafından yapılan açıklamayla, 13 Ekim 2019 tarihinde süresi dolan ruhsatın yenilenme süreci tamamlanana kadar inşaat faliyetlerinin ertelendiği duyuruldu.

Konuyla ilgili olarak Doğu Biga Madencilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Biga Madencilik tarafından Çanakkale Kirazlı Bölgesi'nde devam eden Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi'nin 13 Ekim 2019 tarihinde süresi dolan ruhsatlarının yenilenmesine ilişkin süreç uzamıştır. Bu doğrultuda ilk günden bu yana tüm yasal düzenlemelere uygun hareket eden ve tüm inşaat ve işletme çalışmalarını bu çerçevede ilerleten Doğu Biga Madencilik, ruhsat yenilenme süreci tamamlanana kadar inşaat faaliyetlerini ertelemiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Çanakkale merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkisinde, madencilik faaliyetlerine karşı çıkan çevreciler, Doğu Biga Madencilik tarafından yürütülen Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi'nin durdurulmasını için 26 Temmuz tarihinde bölgede 'Su ve Vicdan' nöbeti başlatmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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ARŞİV

Haber-Kamera: ÇANAKKALE,

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GENÇ ÜNİVERSİTELİDEN ACI HABER

SÜRÜCÜNÜN ÇARPIP KAÇTIĞI KADIN ÖLDÜ

NEVŞEHİR'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Yasemin Gül (22), olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kadına çarpan sürücü ise otomobiliyle kaçarak kayıplara karıştı.

Kaza, dün saat 23.45 sıralarında Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Gül'e sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kaza sonrası genç kadına çarpan sürücü, aracıyla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiği belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gül'ün cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Genel detay

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR,

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EV SAHİBİ YAŞLI KADINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

SİNOP'ta, Ümit U. (32) tartıştığı ev sahibi Sebahat Türk'ü (89) bıçaklayarak öldürdü. Polise teslim olan Ümit U.'nun ifadesinde "Bir anda gözüm döndü, bıçakladım" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Kaleyazı Mahallesi Koca Sokak'taki Şentürk Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana geldi. Binada kiracı olan Ümit U., ev sahibi Sebahat Türk ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Ümit U., mutfaktan aldığı bıçakla Türk'ü yaraladı. Türk aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, Ümit U. ise olay yerinden kaçtı. Sebahat Türk'ün çığlıkları üzerine daireye giden komşuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Türk'ün cansız bedeni polisin olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan Ümit U. kısa süre sonra polise teslim oldu. Şüpheli ilk ifadesinde "Bir anda gözüm döndü, bıçakladım" dediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Binadan detaylar

Polislerden detay

Detaylar

Haber-Kamera: Deniz ÖZEN/ SİNOP,

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Eski eşine satırla saldıran zanlı, adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirildi (3)

KADINLAR AYŞE İÇİN EYLEM YAPARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Eskişehir'de Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar, 6 ay önce boşandığı eski eşi Yalçın Özalpay tarafından satırla kafasına vurularak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşı veren 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan için bir araya gelerek eylem yaptı. Trafiğe kapalı olan İsmet İnönü-1 Caddesi'nde toplanan kadınlar, 'Diren Ayşe, yaşamak ve yaşatmak için şiddete sessiz kalmayacağız' pankartı açarak sloganlar attı.

'ELLERİNİ VE KOLLARINI KIPIRDATTI'

Eskişehir Barosu avukatlarından Heval Yıldız Karasu, soruşturma aşamasını ve Ayşe'nin sağlık durumunu sürekli olarak takip ettiklerini ifade ederek, "Ayşe saldırıya uğradıktan sonra durumu ağırdı ve 6 saatlik bir ameliyat geçirdi. Ameliyata beyin, cerrahı, plastik cerrahlar katıldı. Çok zor bir ameliyattı, çünkü bilindiği gibi kafasından darbe almıştı. Kafasında kırıklar, kolunda, yüzünde derin kesikler vardı. Bu yüzden ameliyatı çok uzun sürdü. Ayşe direndi, ellerini ve kollarını kıpırdatarak bize hayata tutunmak istediğini gösterdi. Biz bu yüzden 'diren Ayşe' demeye devam ediyoruzö dedi.

BABASI EYLEMDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kadınların protesto eyleminde Ayşe Tuba Arslan'ın babası Serdar, ağabeyi Timuçin Arslan da yer aldı. Baba Arslan, gözyaşlarına boğularak, "Analara, babalara sesleniyorum kaç tane Ayşe ölecek? Kaç tane Tuba ölecek, kaç tane Fatma ölecek? Bu millete ne oluyor'ö diye konuştu. Serdar Arslan'ın konuşması sırasında eyleme katılan kadınlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kadınlar slogan atması

-Avukat Heval Yıldız Karasu'nun konuşması

-Basın açıklamasının okuması

-Ağlayan kadınlar

-Baba Serdar Arslan'ın konuşması ve ağlaması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN -Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,

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GENÇ ARKEOLOGU BİR KELİME YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

CİNAYETLE SONUÇLANAN KAVGAYI 'LAVUK' İFADESİ BAŞLATTI

ANTALYA'da Olympos Antik Kenti kazılarında doktora yapan ve kazı ekibi başkan yardımcısı olan Sinan Sertel'i (32) ağaç kesme tartışması sonucunda öldüren Sadık Poyraz hakkında 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Sanığın Sinan Sertel için kullandığı 'lavuk' ifadesiyle başlayan tartışmanın, cinayetle sonuçlandığı anlaşıldı.

Olay, 19 Mayıs'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora yapan ve Olimpos Antik Kenti kazı çalışmalarında kazı ekibi başkan yardımcısı olarak görev yapan Sinan Sertel ile Sadık Poyraz arasında, kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık Poyraz, Sinan Sertel'i göğsünden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil ekibince ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Sinan Sertel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra jandarma ekiplerince yakalanan Poyraz, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'KONUNUN YARISINDA GELİP BANA SORU SORAMAZSIN'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, şüpheli Sadık Poyraz'ın Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadesine yer verildi. Sadık Poyraz savunmasında, şu ifadelere yer verdi:

"Olympos Antik Kenti'ndeki ağaç kesimleri hakkında arkadaşlarımla sahilde konuşuyorduk. Yapılanın doğa katliamı olduğunu düşünüyorduk. Bu sırada, bizden 20 metre ileride Zafer isimli arkadaşım yanında bir erkek ve iki bayanla oturuyordu. Onların yanına Sinan gelince, bizim gruptan Eylem isimli bayan arkadaş, 'Bu çocuk kazı ekibinde. Buna neden ağaç kestiklerini sorabiliriz' dedi ve onların yanına gitti. Sinan'la yaklaşık 15-20 dakika konuştu. Onlar konuşurken ben de yanlarına gittim ve Sinan'a, 'Ben de bir soru sorabilir miyim?' dedim. O da bana hitaben 'Sen konunun yarısında gelip bana soru soramazsın' dedi. Ben de 'Konunun yarısından sonrasını dinlerim' deyince bu kez beni eliyle alaylı bir şekilde işaret ederek, 'Git şurada dinle' dedi. Bunun üzerine aramızda sözlü tartışma çıktı. Ben Sinan'a 'lavuk' şeklinde kelimeler söylemiş olabilirim. O da bana tartışma sırasında, küfretti ve elindeki sopayı sert bir şekilde kuma vurarak ayağa kalktı. Sonrasında Zafer ayağa kalktı ve 'Saçmalamayın' diyerek olayı yatıştırdı. Bu olay burada bitti ve herkes dağıldı.

'O LAVUK YAZISINI İYİ Kİ SİLDİN'

Yaşananlardan sonra sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında ağaç kesimiyle ilgili video paylaştığını ve üzerine de 'Olimpos'ta ağaç katliamı yapılmakta, işin teknik kısmını bilmem ama yapılan bana doğru gelmedi. Pazar günü hep birlikte sahilde toplanalım. Olayın ne olduğunu anlayalım. Bunun mantıklı olduğunu savunan lavuğun birisi bana sopa göstererek alenen tehdit etmiştir' şeklinde yazdığını sözlerine ekleyen Sadık Poyraz, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Paylaşımın ertesi günü müze müdürlükleri ve bu işle ilgilenen birkaç kurumu aradım. Olimpos'taki ağaç kesimleri ile ilgili bilgileri olup olmadığını sordum. Bana her şeyin izinli olduğunu ve yapılması gerekenleri yaptıklarını söylediler. Ben de bunun üzerine sosyal medyadaki paylaşımımı sildim. Aradan iki ay geçti. Olaydan bir gün önce akşam Olimpos'ta tanıdığım birine ait bara yardım amaçlı gittim. Ben bardayken Sinan Sertel birkaç arkadaşıyla geldi. Kendisine hiçbir ters hareketim olmadığı halde bana 'Paylaşımda bulunduğun lavuk dediğin kişi benim' dedi. Ben de 'Hatırlayamadım ancak doğrudur' dedim. O da 'O lavuk yazısını iyi ki sildin. Yoksa ben sana ne yapardım' dedi. Ben de Sinan'a 'Sen ne diyorsun?' dedim. O da bana 'Sen dışarıya çıksana' dedi. Bu sırada barın işletmecisi geldi ve tartışmayı sonlandırdı. Sinan ardından bana iki kez küfretti ve bardan çıkıp gittiler."

'BIÇAĞI RASTGELE İKİ KERE SALLADIM'

Olay günü saat 12.30 sıralarında annesiyle birlikte Olimpos sahilindeki bir restorana gittiklerini ve garsona Sinan Sertel'i sorduğunu aktaran Sadık Poyraz, şöyle devam etti:

"O da tanıdığını söyleyince numarasını aldım. Watsaptan kendisini aradım. Cevap vermeyince 'Ben Sadık. Çıralı'daki restorandayım. Gel konuşalım. Beni tehdit edip duruyorsun' diye mesaj attım. O da bana '15 dakikaya geliyorum' şeklinde dönüş yaptı. Ardından yanımıza Zafer B. geldi. Ben de alzheimer hastası annemi tuvalete götürdüm. Geldiğimizde Sinan masamıza gelmişti. Annemden oturmasını istedim ve Sinan'la konuşacağımı söyledim. Dışarıya çıktık. Sinan bana 'Gel araçların yanına gidelim' dedi. Ben de onun sol kolundan tutarak durdurmaya çalıştım. O sırada bana dönerek 7-8 kez yumruk vurdu. Küfrederek vurmaya devam etti. Başımı aşağıya eğince kendimi kurtarmaya çalıştım. Başaramayınca iki üç hafta önce sahilde bulduğum ve yanımda taşıdığım bıçağı şortumun sağ cebinden çıkartarak rastgele iki kere salladım. Amacım kendimi korumaktı."

Tanık olarak dinlenen Zafer B. ise ifadesinde, "Olaydan 2 ay önce Sadık, Sinan'a hitaben 'Siz doğayı katlediyorsunuz' dedi. Sinan sahilde Sadık'ı kesinlikle tehdit etmedi. Olay günü ben Sinan'ı hastaneye götürürken Sadık bana mesaj atarak, 'Sen ona söyle polise ismimi vermesin. Beni şikayet etmesin. Bu olay burada kapansın. Daha fazla uzamasın' dedi. Ben de ona 'Adam burada ölüyor. Sen neyin derdindesin' dedim" diye konuştu.

İddianamede, Sadık Poyraz'dan alınan kan örnekleri üzerinde Antalya Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda yapılan incelemede, esrar etkin maddesinin bulunduğuna da vurgu yapıldı. Duruşma önümüzdeki günlerde başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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ARŞİV

Haber: Süleyman EKİN/ ANTALYA,

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TEKİRDAĞ'DA ÇÖKEN ÇATININ ALTINDA KALAN KADIN YARALANDI

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde kullanılmayan müstakil kerpiç evin çöken çatısının altında kalan Fatma Yavaş (55) yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla çatının altından çıkartılan Yavaş, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Hayrabolu ilçesine bağlı Karababa Mahallesi'nde öğleden sonra meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Ahmet Yavaş'a ait kullanılmayan kerpiç evde eşi Fatma Yavaş, çatının altındaki tuğlaları başka bir yere aktarmak istedi. Tuğlaları aktardığı sırada bilinmeyen bir nedenle evin çatısı Fatma Yavaş'ın üzerine çöktü. Gürültüyü duyan komşu ve akrabalarının ihbarı ile olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. O sırada Fatma Yavaş'ın akrabaları çatısı çöken evin yanında bulunan kahvehanedeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar çöken çatıyı kaldırarak altında kalan Yavaş'ı güçlükle çıkardı. Yavaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak, götürüldüğü Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yavaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çatının çökmesi sırasında duyduğu sesten çok korktuğunu söyleyen Mehmet Yavaş (85), "Ben evin yanındaydım. Birden gürültü koptu, çok korktum. Hemen buraya geldim. Sesi duyanlar da gelmişler, çatıyı kaldırıp yengemi altından çıkardık" dedi.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparak, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden detaylar

Mehmet Yavaş'ın olayı anlatması

Çöken çatıdan detay

Jandarma ekiplerinin çalışması

Çatıyı inceleyen kalabalıktan detay

Olay yerinden detay

Ambulansın yaralıyı hastaneye sevki

Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/ HAYRABOLU(Tekirdağ),-

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3'ÜNCÜ KATIN PENCERESİNDEN ATLAYAN KADIN, AĞIR YARALANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 çocuk annesi Hatice U. (48), 3'üncü kattaki evinin penceresinden atladı. Beton zemine düşen Hatice U., ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra, İnegöl'e bağlı Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Emek Sokak'taki 3 katlı apartmanın en üst katında oturan, evli ve 2 çocuk annesi Hatice U., odasının penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Hatice U.'nun 3'üncü kattan atladığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, beton zemine çakılan Hatice U.'nun ağır yaralandığını belirleyip, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Hatice U.'nun sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan eşinin bir süre önce evi terk ettiği öne sürülen Hatice U.'nun bunalımda olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kadının hastaneye getirilişi

-Binadan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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SANAT SOKAĞI'NIN KABLOLARINI ÇALDILAR

ADIYAMAN Belediyesince tarihi evlerin bulunduğu alanda yapılan 'Sanat Sokağı' çalışmalarında sokak aydınlatılması için kullanılan elektrik kabloları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Belediyesince tarihi evlerin bulunduğu alanda 'Sanat Sokağı' yapmak için restorasyon çalışması başlatıldı. Sokak aydınlatması için kullanılan bakır elektrik kabloların konulduğu binanın kapısı iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Şüpheliler, kabloları çalıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis çevrede inceleme yapıp piyasa değeri yaklaşık 2 bin TL olan kabloları çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Malzemelerden görüntü

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekiplerinin inceleme yapması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

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SURİYELİ ABRAZ AŞİRETİNDEN, 'BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK

MALATYA'da yaşayan Suriyeli Abraz aşireti lideri Muhammed el Mişel, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de yaşayan halka çok zulmettiğini belirterek, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Malatya'ya sığınan Abraz aşiret lideri Muhammed el Mişel, aşireti üyeleriyle birlikte Beydağı Mahallesi'nde basın toplantısı düzenledi. Arap devletlerinden hiçbir ses çıkmadığını dile getiren Mişel, "Suriye halkının yarısı göçmen olarak gittiler ama Araplardan hiçbir ses çıkmadı. Anne, baba, çocukların üzerine evler yıkıldı, Araplardan ses duymadık. Türk halkı olmazsa bize kimse sahip çıkmaz. Allah'a şükür Türk devleti ve halkı bize yardım etti" dedi.

Mişel, Türkiye'nin Suriyeli mazlumlar için kapılarını açtığını, 'Barış Pınarı Harekatı'yla da Türkiye'nin Suriyeliler için güvenli bölge oluşturduğunu söyledi. Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de yaşayan halka çok zulmettiğini kaydeden Mişel, "Milleti hapse götürdüler, rahatsız etiler. Mısır ve Suudi Arabistan, 'Türkiye yanlış yapıyor' diyorlar. Mazlumların yanında yer alan Türkiye'nin karşısında durdular. Biz, Türk kardeşlerimizi ve Türk askerini hem siyasi hem de askeri olarak destekliyoruz. Araplar siz neredesiniz? PKK çok zulüm yaptı, siz hiç sesinizi çıkartmadınız. Esed bize kimyasal silah kullandığında siz neredeydiniz? Abraz aşireti lideri olarak Türkiye'yi destekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Mişel, "Askerlerimizi, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Türk askerlerinin yanına gönderdik. Çağırırlarsa biz de silahlarımızı alır gideriz ve Türkiye'nin yanında oluruz. İnşallah zafer bizimdir. Aşiret olarak Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Bizi, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtaran Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Katılanlardan detay

Muhammed el Mişel'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

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ÖĞRENCİLERDEN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA KATILAN ASKERLERE MEKTUP

HATAY'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ve dövizler ile Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere moral için yazdıkları mektupları teslim etti.

İskenderun İlkokulu'nda öğrenciler veliler ve öğretmenler bir araya gelerek, Türk bayraklı tişörtler, ellerde bayraklar ve dövizlerle marşlar söyleyerek, Barış Pınarı'na destek verdi.

İskenderun İlkokulu Müdürü Haşim Ekener, "Canımızla kanımızla yanlarında olduklarımızı bilmeleri için bugün burada hep birlikte selam gönderiyoruz ve Allah yar ve yardımcınız olsun diyoruz" dedi.

Öğrenciler tarafından Mehmetçiklere yazılan mektuplar arasında yer alan 'selam olsun' şiirini ise sınıf öğretmeni Dilek Aydın'ın okumasının ardından öğrencilerin yazdıkları mektupları Türk bayrağı ile hazırlanan posta kutusuna attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Okul bahçesinde hazırlanan pankart

-Bayraklar sallanarak marşların okunması

-Okul Müdürü Haşim Ekener'in konuşması

-Mehmetçiklere yazılan bir şiiri öğretmen Dilek Aydın'ın okuması

-Öğrencilerin yazdıkları mektubu Türk bayraklı kutuya atmaları

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),

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BEDENSEL ENGELLİ BERAT'IN EĞİTİMİ İÇİN PATİKAYA YOL YAPILDI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin kırsal Söğüt Mahallesi'nde yaşayan yüzde 99 bedensel engelli 11 yaşındaki Berat Selçuk'u eğitimi için ailesi 70 metrelik patika yolda sırtında taşıyordu. Muğla Valiliği'nden alınan onayla, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Hazine arazisi üzerinde yol açtı.

Söğüt Mahallesi'nde garsonluk yapan Haydar Selçuk (37) ve Sibel Selçuk (30) çiftinin oğlu 11 yaşındaki Berat Selçuk, yüzde 99 bedensel engelli doğdu.

Berat'ın üzerine titreyen ailesi, fedakarlıktan kaçınmadı. Berat, eğitimi için Marmaris ilçe merkezindeki özel bir rehabilitasyon merkezine götürülmeye başlandı. Ancak Berat'ı merkeze götürecek araç, yol bozukluğu nedeniyle evin önüne kadar gelemedi. Bu nedenle ailesi, Berat'ı Marmaris ilçe merkezindeki özel bir rehabilitasyon merkezine götürmek için her gün çileli yolculuğa çıktı. 70 metrelik patika yolda Berat'ı sırtında taşıyarak ana yolda bekleyen araca çocuğunu teslim eden çiftten anne Sibel Selçuk, bel fıtığı oldu. Aile bu sıkıntısını yetkililere iletti. Durumdan haberdar olan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, aileyle görüştü. Ardından yol yapımı için harekete geçildi. Muğla Valiliği'nden alınan onayla, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Hazine arazisi üzerinde yol açma çalışması başlattı.

4 ay süren alt yapı ve yol çalışmaları kapsamında, 70 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde yol yapıldı. Yol için yetkililere teşekkür eden baba Haydar Selçuk, "Uzun mücadelemiz sonucunda yolumuza kavuştuk. Devlet ve belediye yetkililerine çok teşekkür ederim" dedi. Anne Sibel Selçuk ise, "Berat'ın kilosu arttıkça, patika yolda gidip gelmek artık çok zor oluyordu. Yolun yapılması için çalmadığımız kapı kalmamıştı. Yetkililer harekete geçti. Herkese minnettarım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Söğüt Mahallesi'ndeki 70 metrelik yapılan yolun görüntüsü

Selçuk ailesinin yüzde 99 engelli çocuklarını özel araçlarıyla evlerinin önüne kadar getirmesi

Engelli çocuğun tekerlekli sandalyeye alınarak anne ve babasıyla yapılan yolda gitmesi

Baba ve anne ile röp.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS(Muğla),

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