DHA YURT BÜLTENİ - 1

İDLİB'TE ÇADIR KENTE FÜZELİ SALDIRI, ÖLÜ VE YARALILAR VAR

TÜRKİYE'nin Hatay sınırındaki İdlib kentine bağlı Kah çadır kentine füzeli saldırı yapıldı. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Hatay sınırındaki İdlib kentine dün saat 20.00 sıralarında füzeli saldırı düzenlendi. Halep'in kuzeyindeki Enzan bölgesinden ateşlenen füze İdlib'e bağlı Atme Kasabası yakınlarındaki Kah bölgesinde bulunan sivillerin yaşadığı çadır kente düştü. Yerel kaynaklar, bölgede bulunan doğum hastanesi ve çadırların hedef alındığını ifade ettikleri saldırıda çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda sivilin öldüğü ve yaralıların olduğunu belirtildi.

SURUÇ'TA HDP'Lİ HATİCE ÇEVİK TUTUKLANDI

ŞANLIURFA'nın Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında 15 Kasım'da gözaltına alınan Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alınan Çevik, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Valilik, Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş'ı belediye başkanvekili olarak görevlendirmişti.

====================================

OTOMOBİL İLE TRAKTÖR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

BURSA'nın İznik ilçesinde otomobil ile traktörün kafa kafaya çarpışması sonucunda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi Yenişehir Karayolu'nda dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yenişehir istikametinde seyir halinde olan 16 AEL 740 plakalı otomobil sürücüsü Şükrü Ayan (56), karşı yönden gelen İbrahim Sevim (47), yönetimindeki 16 H 2475 plakalı traktör ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve traktör hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü Şükrü Ayan, olay yerinde hayatını kaybederken eşi Zennur Ayan (49), oğlu Doğukan Ayan (23) ve traktör sürücüsü İbrahim Sevim yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şükrü Ayan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

================================

LOKANTA ÇALIŞANI CİNNET GETİRDİ, PERSONEL VE MÜŞTERİLERE SALDIRDI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

NİĞDE'de bir lokantada, çalışanlardan M.Ş. cinnet getirip mutfaktan aldığı bıçakla birilikte çalıştığı iş arkadaşları ile müşterilere saldırdı. Olayda lokanta çalışanı Mestan Tekin hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, merkeze bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde lokantada meydana geldi. Lokanta çalışanı M.Ş., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle cinnet getirip, mutfaktan aldığı bıçağı rastgele savurdu. Lokantada çalışan Emine K. (23), Adem Y. (41) ve Mestan Tekin (26) ile müşteriler Haluk Ç. (51) ve Yücel M. (31) aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. 5 kişi kanlar içinde yere yığılırken, M.Ş. camdan çıkıp, kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Mestan Tekin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaçan M.Ş. kısa sürede polis ekiplerince Selçuk Mahallesi'nde yakalandı.

======================================

KAPICI, APARTMAN YÖNETİCİSİNE BALTA VE BIÇAKLA SALDIRDI

APARTMAN TOPLANTISINDA KAPICI-YÖNETİCİ KAVGASINDA POLİS YARALANDI

BURSA'da, apartman toplantısında yönetici, kapıcı ve oğlunun balta ve bıçaklı saldırısına uğradı. Tarafları ayırmaya çalışan apartman sakinlerinden polis memuru Faruk B. (43), yaşanan arbede sırasında bıçak ve balta darbeleriyle yaralandı. Kapıcı ve oğlu gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi. 15 daireli apartmanın sakinlerince yapılan toplantıda, yönetici ve kapıcı N.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine N.A. (51) ile oğlu Y.E.A. (25), bıçak ve baltayla yöneticiye saldırdı. Apartman sakini olan polis memuru Faruk B., tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada yaşanan arbede sırasında Faruk B., yüzüne, karnına ve bacağına isabet eden balta ve bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Faruk B., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında N.A. ile oğlu Y.E.A. gözaltına alındı.

TARSUS'TA ELEKTRİK KONTAĞINDAN EVDE YANGIN ÇIKTI

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında, Tarsus ilçesi Karakütük Mahallesi'nde, Mustafa Köse'ye ait, 6 kişinin oturduğu evde, kimsenin olmadığı sırada çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yangın, kısa sürede söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi.

KARS'TA, APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİK YARATTI

KARS'ta, 6 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı, 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında İnönü Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. Alevleri gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri binayı boşaltırken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, çevredekiler ise yangını merak ve üzüntülü gözlerle izledi. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BORÇ- ALACAK MESELESİ KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ

GAZİANTEP'te, borç- alacak nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışmada tabancayla vurulan Nazım Taş (38), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Hoşgör Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç- alacak meselesi olan S.S. ve Nazım Taş arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. S.S.'nin kardeşi B.S.'nin de katıldığı kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği Nazım Taş, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taş'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis, olaydan sonra kaçan S.S. ve B.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya'da gayrimenkul işi yapan Ahmet T.'yi kaçırıp götürdükleri villa inşaatında, kıyafetlerini çıkarıp, işkence yaptığı ileri sürülen D.Y., E.O., B.S., M.S.S. ve B.S., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı.

ALKOL ALDIĞI ARKADAŞININ BOĞAZINI KESİP ÖLDÜRDÜ

KARAMAN'da, Mustafa Niyazi M., otomobilde alkol alırken tartıştığı arkadaşı Hasan Topuzoğlu'nu boğazını keserek öldürdü. Mustafa Niyazi M. ve otomobilin sürücüsü Sefa A. (23) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Cedit Mahallesi cumartesi pazarı mevkiinde meydana geldi. Sefa A. otomobilinde arkadaşı Hasan Topuzoğlu ve Mustafa Niyazi M. ile alkol aldı. İddiaya göre Sefa A. ve Mustafa Niyazi M. ile Hasan Topuzoğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Niyazi M. yanındaki ekmek bıçağıyla Topuzoğlu'nun boğazını kesti. Olayın ardından Mustafa Niyazi M., Sefa A.'ya aracı sürmesini söyledi. Sefa A., Molla Fenari Caddesi'nde devriye atan bekçileri görünce aracı durdurup, bekçilere olayı anlattı. Mustafa Niyazi M. ise bu sırada direksiyona geçip, otomobille kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri Sefa A.'yı gözaltına alıp, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kısa süre sonra Mustafa Niyazi M.'yi iş yerine girerken yakalayıp gözaltına aldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin kontrolünde Topuzoğlu'nun öldüğünü tespit etti. Hasan Topuzoğlu'nun cesedi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CEZAEVİ FİRARİSİ, EŞİNİ KALBİNDEN VE KARNINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Hatay'da, cezaevi firarisi Ahmet Kaya (47), boşanma aşamasında olduğu eşi Sibel Kaya'yı (41) kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü. Ahmet Kaya, kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, merkez Antakya ilçesinde Kışlasaray Mahallesi Ay Sokak'ta meydana geldi. İlk evliliğinden 2 çocuğu olan Sibel Kaya, bir süre önce Hatay Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda olan ikinci eşi Ahmet Kaya'dan boşanmaya karar verdi. Cezaevinden firar eden Ahmet Kaya, boşanma aşamasında olduğu eşi Sibel Kaya'nın oturduğu eve gitti. İddiaya göre ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Kaya bıçakla Sibel Kaya'yı kalbinden ve karnından yaraladı. Sibel Kaya kanlar içinde yığılırken, Ahmet Kaya kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sibel Kaya hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sibel Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Firari Ahmet Kaya, polisin düzenlediği operasyonla dün akşam saatlerinde Antakya Akevler Mahallesi'nde yakalanıp gözaltına alındı.

KASADAN 20 BİN TL ÇALAN ŞÜPHELİ, KASİYERİN SEVGİLİSİ ÇIKTI

BURSA'da, markete girip, kasadaki 20 bin TL'yi alan maskeli şüpheli kaçtı. Polis ekiplerince, şüphelinin markette kasiyer olarak çalışan K.S.'nin (19) sevgilisi S.E. (18) olduğu tespit edildi. K.S. suçunu itiraf ederken, S.E. ve ona yardım eden arkadaşı Kırıkkale'de yakalandı. 3 kişi, Bursa'da adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün saat 09.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Market zincirinin şubesinde çalışanlar, temizlik yaparken içeri giren maskeli kişi, kasada bulunan 20 bin TL'yi alıp kaçtı. Kasadaki paranın çalındığını fark eden çalışanlar, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. 105 farklı güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin S.E. olduğunu belirledi.

ŞÜPHELİ, KASİYERİN SEVGİLİSİYMİŞ

Polis, S.E.'nin markette kasiyer olan K.S.'nin sevgilisi olduğunu tespit etti. K.S., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde hırsızlığı itiraf eden K.S., S.E. ile olayı planladıklarını ve sevgilisinin bir arkadaşı ile Erzurum'a kaçmak üzere yola çıktığını söyledi. Polis ekipleri S.E.'nin, kendisine yardım eden arkadaşı İ.A. (29) ile otobüste olduklarını ve Kırıkkale'ye yaklaştıklarını belirledi. S.E., ve arkadaşı İ.A., Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. 2 şüpheli, Bursa'ya getirildi. S.E., hırsızlığı birlikte planladığı sevgilisi K.S., ve kendilerine yardımcı olan İ.A., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖLDÜRDÜĞÜ BABASI İÇİN JANDARMAYA KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde kayıp olarak arandığı 3'üncü günde arazide yanmış cesedi bulunan çoban Hasan Hüseyin Süzen'i (60) öldürüp yaktığını itiraf eden oğlu İsmail Süzen (25) ile onun kayınbiraderi B.B. (19) adliyeye sevk edildi. İsmail Süzen'in, öldürdüğü babası için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünde oturan Hasan Hüseyin Süzen, 17 Kasım Pazar günü kayboldu. Bucak ilçesinde oturan oğlu İsmail Süzen tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu Hasan Hüseyin Süzen'in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Aramaları sürdüren jandarma ekipleri, önceki gün akşam saatlerinde köye bağlı Demirli mevkiindeki mesire alanında yanmış bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin kayıp olan Hasan Hüseyin Süzen'e ait olduğu belirlendi.

CESEDİNİ YAKTIĞINI İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Hasan Hüseyin Süzen'in oğlu İsmail Süzen ile onun kayınbiraderi B.B.'yi, şüphe üzerine gözaltına aldı. Jandarmada ifadesinde İsmail Süzen, babası Hasan Hüseyin Süzen'i arazide öldürdükten sonra cesedini yaktığını itiraf etti. Gözaltına alınan İsmail Süzen ile B.B.'ye, jandarmadaki işlemlerinin ardından olay yerinde keşif yaptırıldı. İsmail Süzen ve B.B. dün öğleden sonra da Bucak Adliyesi'ne sevk edildi. İsmail Süzen ile B.B.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Hasan Hüseyin Süzen'in bir süre önce koyunlarını sattığı ve bu yüzden oğluyla sürekli tartıştığı öğrenildi.

Diğer yandan olayla ilgili gizlilik kararı alındığı belirtildi.

EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN NEVİN TOPRAĞA VERİLDİ

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, tartıştığı eşi Alpaslan N. (36) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Nevin N. (31), toprağa verildi. Katil zanlısı Alpaslan N. ise, adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında, Reşatbey Mahallesi 190 Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Boşandığı eşinden 2 çocuğu olduğu öğrenilen Nevin N., 6 ay önce Alpaslan N. ile evlendi. Çift arasında, çıkan tartışma kanlı son buldu. Kavga sırasında Alpaslan N., av tüfeği ile eşi Nevin N.'ye ateş etti. Nevin N., başına isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığılırken, Alpaslan N. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nevin N.'nin öldüğü belirledi. Nevin N'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrası Nevin N'nin cesedi, yakınlarına teslim edildi. Nevin N.'nin cenazesi, dün Seyitahmet Camii'ne getirildi. İkindide kılınan namaz sonrası, Nevin N., Akhisar Yeni Mezarlığı'na toprağa verildi. Cenaze törenine, Nevin N.'nin ağabeyi Ahmet Akgül ve mahalle sakinleri katıldı. Katil zanlısı koca Alpaslan N. ise polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki sorgusunda tartışmanın kıskançlık yüzünden çıktığını söyleyen ancak detay vermediği belirtilen Alpaslan N., dün adliyeye sevk edildi.

EVİNDEN YAYILAN KÖTÜ KOKUDAN CESEDİ BULUNDU

ADANA'da yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitiren Mustafa Ağkurt (70), evinden yayılan kötü kokudan şüphelenip, polis ve çilingir yardımıyla eve giren komşuları tarafından bulundu.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78156 Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Apartmanı saran kötü kokunun kaynağını arayan bina sakinleri, kokunun yalnız yaşayan Mustafa Ağkurt'un evinden geldiğini belirledi. Zile basılmasına rağmen kapıyı açan olmayınca apartman sakinleri, durumu polise bildirdi. Polis ekibi ve apartman sakinleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Ağkurt'un çürümeye başlayan cesedi ile karşılaştı. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü düşünülen Ağkurt'un cesedi, polisin yaptığı incelemenin ardından özel kıyafetli itfaiye ekibi tarafından evden çıkartılarak, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Ağkurt'un ölüm nedeni, otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

SANIK EL HAREKETİ YAPINCA EŞİ KORKUDAN BAYILDI

MERSİN'de eşi Nurcan Altundal'ı, bıçakla saatlerce rehin aldığı iddiasıyla yargılanan Ali Altundal'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Nurcan Altundal, duruşma çıkışı eşinin el hareketleri nedeniyle korkarak baygınlık geçirdi.

Merkez Toroslar İlçesinde 1 Eylül günü evi terk etmek isteyen eşini ve 2 çocuğunu bıçakla rehin alan Ali Altundal, ikinci kez hakim karşısına çıktı. 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Ali Altundal, eşi Nurcan Altundal ile çocukları, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanık Ali Altundal, ilk duruşmada olduğu gibi yine polislerden korktuğu için karısını rehin aldığını, çocuklara bir şiddet uygulamadığını öne sürdü. Pişman olduğunu dile getiren Ali Altundal, "Amacım eşime zarar vermek değildiö diye kendisini savundu.

Tanıkları ve taraf avukatlarını dinleyen mahkeme başkanı, eksikliklerin tamamlanması, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 16 Kasım'a erteledi. Sanık Ali Altundal'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşma bitiminde Ali Altundal'ın el, kol hareketleri yapmasının üzerine korkan Nurcan Altundal salonun kapısında baygınlık geçirdi. Talihsiz kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

2,5 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU, ANAOKULUNDA YAŞITLARI TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

İZMİR'in Buca ilçesinde, bir anaokulunda, kan kustuğu için okula çağrılan annesi tarafından doktora götürülen 2,5 yaşındaki M.D.'nin, öğretmenlerinin yalnız bıraktığı ve kamera takibi yapmadığı sırada aynı yaş grubundaki 2 öğrenci tarafından 15 dakika boyunca dövüldüğü ortaya çıktı. Şikayetçi olan anne D.Ş., başında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar bulunan kızının travma geçirdiğini söyledi.

Buca'da bulunan bir özel anaokulunda 15 Kasım Cuma günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, anne D.Ş.'yi telefonla arayan öğretmenler kızının kan kustuğunu söyledi. Anne D.Ş., kızının geçirdiği bademcik ameliyatından kusmuş olabileceğini düşünerek, doktorunu aradı. Ardından da okula gitti. Ancak kızının vücudunda şişlik ve morluklar olduğunu fark etti. Bu durumu soran anneye, öğretmenler "Görmedik" yanıtını verdi. D.Ş. kızını alıp, özel bir doktora götürdü. Minik M.D. yolda baygınlık geçirerek, nefes alma problemi yaşadı.

Doktordan kızının dövüldüğünü öğrenen anne, anaokulundaki kamera kayıtlarının incelenmesini istedi. İzlenen görüntülerde, M.D.'nin öğretmenlerinin yalnız bıraktığı ve kamera takibi yapmadığı uyku saatinde, aynı yaş grubundaki 2 çocuk tarafından 15 dakika boyunca dövüldüğü görüldü.

Şikayetçi olan anne D.Ş., "Bir çocuk kalkıp kapıyı gözetliyor, diğeri kızımı dövmeye başlıyor. Kızım tam kapı girişinde yatıyor yani ağlama sesinin duyulmaması mümkün değil. Sırt üstü kendilerini kızımın üstüne atlıyorlar. Kızım ise tepki veremiyor kendini korumaya çalışıyor. Çocuklardan biri boğmaya çalışıyor. Üstüne çıkıp, üstünde ve kafasında zıplıyorlar. İzlediğim dakikalarda saniye bile bırakmadan kızımı dövdüklerini gördüm. Öğretmenler kamerayı takip etmiyorlar, duymuyorlar, gitmiyorlar. Kasıtlı olduğunu bile düşünüyorum. Bu olaydan sonra çok büyük bir travma atlattık. Kızım olayın şokuyla aynı gün içinde defalarca altına kaçırdı" dedi.

'YOLDA NEFESİ KESİLDİ, FENALAŞTI'

Kızının anaokuluna olaydan 10 gün önce başladığını anlatan anne D.Ş. o gün yaşananları ise şöyle anlattı:

"Arkadaşımın oğlu gittiği için bu okulu tercih ettik. Daha önce de bademcikle ilgili bir problemi oldu ve ameliyat geçirdi. Konuşmayı bırakmıştı, son zamanlarda kendini toparladı ve yeniden konuşmaya başladı. Tavsiye üzerine kızımı bu okula göndermeye karar verdim. Buranın 19 senelik bir kurum olduğunu öğrendik. Baştan her şey iyi gidiyordu. Tam gün okula gidiyordu. Geçtiğimiz cuma günü öğretmen bana kızınız kanlı kustu diyerek, resim attı ve beni çağırdı. Ben de doktorumuza sordum. Balgam sorunundan olabileceğini söyledi ama okul çıkışında görmek istedi. Darbedildiğini bilmediğimiz için çok fazla önemsemedik. Daha sonra okula gittim. Yanağında morluk gördüm. Öğretmene sordum. Fark etmediğini söyledi. Kızımı kontrol etmeye başladım. Kafasının her yerinde kanlı şişlikler vardı. Darbeler almıştı. Onları da sordum cevap veremedi. Bu sırada yanımda kızımı darbeden çocuğun velisi de vardı. Ancak o an ben darp olayını bilmiyordum. Öğretmen benim kızımla ilgilenmeyip diğer veliye, 'Çocuğunuzun üzerinde M.D.'nin kanı var onu temizleyelim' diyordu. 'Muhtemelen kustuğunda lekesi ona değdi' diyordu. Kızım çok fazla kustuğu için baygındı ben hemen doktoruna götürdüm. Yolda nefesi kesildi ve fenalaştı."

'ÇOCUKLARIN DARBETTİĞİNE İNANMADILAR'

Gerçeğin kamera kayıtlarıyla ortaya çıktığını ifade eden anne D.Ş., "Doktoru müdahalede bulundu. Bu esnada okulu arayıp kamera kayıtlarına bakmalarını ve çocuğuma başka bir şey olduğunu söyledim ama ilgilenmediler. En son 'Kayıtlara bakın ya da polisle geliyorum' dedim. Daha sonra bakıp beni aradılar ve 'Çocuğunuzu muayene ettirin arkadaşları tarafından dövülmüş' dediler. Daha sonra biz Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildik. Orada doktorlar çocuklar tarafından darbedildiğine inanamadılar. Polisler bile şaşırdı. Şikayetçi oldum. Hukuki süreci başlattım, bu olayın takipçisi olacağım. Kızım da ben de büyük bir travma geçirdik" dedi.

EŞİYLE TARTIŞTIKTAN SONRA EVE DÖNMEYEN KİŞİ, ÇAY OCAĞINDA BULUNDU

BURSA'da, önceki gün akşam saatlerinde eşi ile tartıştıkan sonra bir daha eve dönmeyen Mehmet Ali Koldaş (49), arama-kurtarma ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler, Koldaş'ı bulmak için geniş çaplı arama başlattı. Saatlerce aranan kişi, çay ocağında bulundu.

Bursa'nın İznik ilçesi Göllüce Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Koldaş, önceki gün akşam saatlerinde eşi ile tartıştı. Tartışmanın ardından evden çıkan Koldaş, bir daha evine dönmedi. Durumdan şüphelenen aile, jandarma ve polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, NAK, İHH ve ANDA ekipleri, önceki gün saat 19.00 sıralarında evden çıkarak bir daha dönmeyen Koldaş'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Ekipler, 1 çocuk babası Koldaş'ın gidebileceği bölgelerde geniş çaplı arama yapıyor.

ÇAY OCAĞINDA BULUNDU

Bursa'nın İznik ilçesinde, önceki gün akşam saatlerinde eşi ile tartıştıktan sonra bir daha eve dönmeyen ve arama-kurtarma ekiplerini harekete geçiren Mehmet Ali Koldaş (49), evine 2 kilometre uzaklıkta bulunan bir çay ocağında olduğu öğrenildi. Bilgi üzerine jandarma ekipleri, çay ocağına geldiklerinde Koldaş ile karşılaştı. Geceyi ormanlık alanda geçirdiği öğrenilen Koldaş, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Güleda'yı 'Bana geri dönmezsen kendimi asarım' diye tehdit etmiş (2)

KADINLAR VE ÖĞRENCİLER CİNAYETİ PROTESTO ETTİ

Isparta'da, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in kaldığı apartın önünde, Isparta Kadın Meclisi öncülüğünde sınıf arkadaşları ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla protesto gösterisi yapıldı. 'Güleda Cankel için sessiz kalmıyoruz' pankartı açan kalabalık, basın açıklaması yaparken, öğrenciler ellerindeki karanfillerle 'Kadın cinayetlerini durduracağız' ve Güleda'nın fotoğrafının yer aldığı 'Sessiz kalmıyoruz' dövizleri taşıdı.

'AİLESİ UNUTULMASINI İSTEMİYOR'

Isparta Kadın Meclisi temsilcisi Elif Ertekin, "Güleda bizim okul arkadaşımızdı. Sınıf arkadaşımızdı. Her şeyden önce yaşamak isteyen genç bir kadındı. Güleda'nın verdiği yaşam mücadelesi için bugün burada toplandık. Dün ailesiyle konuştuk. 2 gün televizyonlarda bu haberin duyulup, daha sonra unutulmasını istemiyor. Biz de bunun önüne geçmek için Güleda'nın arkasında durduğumuzu göstermek ve bu cinayetin üzerinin kapatılmasını engellemek için buradayız" dedi.

'GÜLEDA'YI UNUTMAYACAĞIZ'

Grup adına basın açıklamasını okuyan İrem Sözgül de şunları söyledi:

"18 Kasım günü Güleda Cankel burada ayrılmak istediği erkek tarafından öldürüldü. Güleda 17 saat hayatta kalabilmek için mücadele etti. Katilinden kurtulabilmek için mücadele etti. Güleda Cankel 19 yaşındaydı ve hepimiz gibi geleceği için mücadele ediyordu. Daha dün 17 yaşında öldürülen Ecem Balcı'nın davasındaydık. Daha bugün 23 yaşında bir plazanın 20. katından atılan, cinayetinin üzeri örtülmeye çalışılan Şule Çet'in davasındaydık. Onlar bizim sıra arkadaşlarımızdı, okuyorlardı. Önlerinde yaşayacak onlarca yılları vardı, ellerinden bu hakkı aldılar. Biz 'Artık yeter' diyoruz, yeter. Ellerinizi hayatımızdan, yaşamımızdan çekin. Kadınları yaşatmak için kadın katillerine cesaret değil hak ettikleri cezalar verilsin. 6284 sayılı Koruma Kanunu ve İstanbul Sözleşmesi etkin uygulansın. Eşitlik sadece bir laf değil. Kadın- erkek eşitliği her yerde hayata geçirilsin. Kadınlar özgürce, haklarıyla yaşasın. Kadın cinayetlerini durdurmak için mücadele eden kadınlar, Güleda Cankel'i unutmayacak. Her yerde yılmadan mücadeleye devam edeceğiz ve kadın cinayetlerini durduracağız."

'HEPİMİZ HER AN ÖLÜDÜRÜLME KORKUSU İLE YAŞIYORUZ'

Protestoya katılan üniversite öğrencisi Esmanur Kaya, "Güleda'nın arkadaşı değilim ama ben de onun gibi kadınım. Hepimiz aynı zorluklar altında yaşıyoruz. Hepimiz her an öldürülme korkusu yaşıyoruz. Çünkü bu konuda önlem alınmıyor. Hiçbir şekilde uygulanması gereken kanunlar uygulanmıyor. Hepimiz yaşamak istiyoruz. Özgür bir şekilde yaşamak istiyoruz. Hiçbir şekilde güven altında değiliz. Çünkü burası bile birçok insanın yaşadığı yer. Sessiz sakin bir yer de değil. ve burada bile öldürülebiliyoruz. Bir sokak ortasında, bir restoranda, her yerde öldürülebiliyoruz. Biz artık öldürülmek istemiyoruz. Sadece yaşamak istiyoruz" dedi.

'GÜLER YÜZLÜ BİR İNSANDI'

Güleda Cankel'in sınıf arkadaşı Bahadır Bekçi, Güleda'yı anlattı. Güleda Cankel'in çok sessiz olduğunu kaydeden Bahadır Bekçi, "Güler yüzlü bir insandı. Kimseye zararı dokunmayan insandı. Böyle bir şey olabileceğini hiçbirimiz tahmin etmedik. Sadece sessiz bir insandı kelimesiyle özetlenebilir. Zaten bütün sınıf perişan olduk. Hepimizin morali bozuk. Hiçbirimiz gülmüyoruz, gülemiyoruz. 'Artık yeter' diyoruz. Bu kaçıncı kadın cinayeti oldu. Hiçbir şeyde vicdan kalmamış" diye konuştu.

'PSİKOPAT VE CANİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK'

Güleda Cankel'in erkek arkadaşının olduğunu ancak Instagram sayfasındaki fotoğraflarından bildiklerini kaydeden Bekçi, "Bu kadar psikopat ve cani olduğunu bilmiyorduk. Bize bahsetseydi. Biz zaten gereken önlemi almak için elimizden gelen yapardık" dedi.

'ÇOK AĞIR OLDU'

Güleda Cankel'in sınıf arkadaşı Eyüp Seçkin, "Sessiz ve cana yakın bir insandı. Sadece Güleda değil, genel olarak olmaması gereken bir şey. Vicdan diye bir şey kalmamış. Hiç kimsenin susmaması lazım. Şule Çet olsun, Güleda olsun, hiç kimsenin susmaması lazım. Çok ağır oldu. Çünkü her gün gördüğümüz bir insandı. Üzüldük ve şaşırdık. Erkek arkadaşı olduğunu bilmiyorduk" diye konuştu.

APARTIN ÖNÜNE PANKART ASTILAR

Açıklamaların ardından toplanan kalabalık Güleda Cankel'in yaşadığı apartın önüne 'Güleda Cankel için sessiz kalmıyoruz' yazılı pankart astı. Daha sonra katılanlar pankartları ve karanfilleri yere bıraktı. Son olarak ise 'Katledilen kadınlar isyanımızdır', 'Kadın, yaşam, özgürlük', 'Susma sustukça sıra sana gelecek' sloganları atan kalabalık, sessiz şekilde dağıldı.

OTOBÜSTEKİ 'TACİZ' İDDİASINDA YANLIŞ ANLAŞILMA OLMUŞ; ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

İZMİT'te, otobüse binen üniversite öğrencisi N.Y.'nin, karşısında oturan kişinin kendisine, "Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor" dediğini iddia edip, sosyal medyada tepki göstermesi üzerine polis tarafların ifadelerini aldı. Taraflar, karşılıklı yanlış anlama olduğunu dile getirip, birbirinden şikayetçi olmadı.

Kartepe ile İzmit Umuttepe arasında sefer yapan belediye halk otobüsünde geçen gün, Üniversite öğrencisi N.Y.'nin iddiasına göre, karşısına oturan yaşlı bir kişinin "Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor" demesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın anbean N.Y. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından, İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis, yaşlı kişinin C.A. (57) olduğunu belirledi. N.Y. ve C.A., Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine gelerek ifade verdi. Ayrı ifade veren iki kişi, birbirlerini yanlış anladıklarını belirtti. N.Y. ve C.A. birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Ayrıca, N.Y. ve C.A.'nın polis merkezine gelmeden önce telefonla görüştükleri, birbirlerini yanlış anladıkları konusunda görüş birliğine vardıkları öğrenildi.

TREN YOLU İHATA DUVARI ARASINA DÜŞEN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

SİVAS'ta, dengesini kaybederek tren yolu ile çevresindeki güvenlik duvarı arasına düşen İsa Kiraz (47) itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki tren yolu kenarında meydana geldi. Çocuğunun tuvalet ihtiyacını giderdiği sırada İsa Kiraz dengesini kaybederek tren rayları kenarındaki beton ihata duvarı arasına düştü. Boşlukta sıkışan Kiraz durumu polis ekiplerine bildirdi. Posini bilgilendirmesi üzerine olay yerine giden Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri Kiraz'ı sıkıştığı yerden çıkarttı. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kiraz, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kiraz'ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

990 UYUŞTURUCU HAPLA YAKALANDI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 990 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Daha önce de uyuşturucu madde ile yakalanan M.O., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, takibe aldığı M.O. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 990 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

5 yıl önce Emniyet Müdürlüğü'nün önündeki park halindeki araçta yapılan aramada davulun içinde uyuşturucu madde ele geçirildiği, tutuklanan M.O.'nun cezasını tamamladıktan sonra tahliye edildiği belirtildi.

M.O. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DİPSİZ GÖL SORUŞTURMASINDA, 2 MÜDÜR VE 1 MEMUR AÇIĞA ALINDI

GÜMÜŞHANE'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de define kazısına izin veren Gümüşhane Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile müze müdürlüğü personeli Yunus Ağa, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl, 'define' söylentisi üzerine yapılan kazı ile yok oldu. Kamuoyunda büyük tepkiye yolaçan konu ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gümüşhane Valiliği tarafından başlatılan çifte soruşturma kapsamında müfettişler çalışma başlattı. Soruşturmada define kazısı için olumlu görüş bildiren Gümüşhane Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile Trabzon Müze Müdürlüğü görevlisi Yunus Ağa açığa alındı.

Bakanlık ve Valilik müfettişlerinin kazı izni veren görevlilerin ifadelerini alacağı, ihmali görülen görevliler hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.

BAYRAMİÇ'TE AÇIĞA ALINAN 2 ÖĞRETMEN GÖREVE DÖNECEK

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine gelen Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve beraberindeki heyet, Kaymakam Sercan Gökdemir'i ziyaret etti. Yıldırım, 10 Kasım'daki Atatürk'ü anma törenlerinde yaşanan olumsuzluk nedeniyle açığa alınan 2 öğretmenin göreve döneceğini söyledi.

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, meydandaki kalabalığa megafondan seslenerek, ilçedeki 10 Kasım'daki Atatürk'ü anma törenlerinde yaşanan olumsuzlukları hatırlattı, sorumluların bulunmasını istedi. Açığa alınan 2 öğretmenin de görevlerine iade edileceğini söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu:

"İlçede Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 10 Kasım Atatürk'ü anma haftası programı çerçevesinde okullarda düzenlenen Atatürk ve Uygarlık konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması için okullara gönderilen resmi belgede, 'anma' yerine 'bayram' denilmesi tepkilere neden olmuştu. Bu konuda işlem yapılması istenmiş ve tepkiler üzerine gerekli soruşturmanın açılması sağlanmıştır. Tüm uyarılarımıza rağmen, Bayramiç ilçesinde yaşanılan olumsuzluklardan ders çıkarmayan ve gerekli önlemleri almayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kendi sorumluluk dahilindeki organizasyonun teknik alışkanlıklarını başka kurumlara yükleyerek, yaşanan sürecin üstünü örtüp, işleri siyasi bir çekişmeye vardırmıştır. Malasef 10 Kasım Büyük Önder Atatürk'ün ölümünün 81. yılında ilçemizdeki resmi anma törenlerinde sirenlerin 5 dakika erken çalması ve hatalı olduğu anlaşılınca saat 09.05'te törenin tekrar edilmesi bardağı taşıran son damla olmuştur. Tören yöneticisi Eğitim İş üyesi Duygu Atabey ile Eğitim Bir-Sen üyesi sunucu öğretmen Halil Akgün tören programını icra etmeye ve işlerini gerektiği gibi yapmaya çalışmış, görevlendirlmiş öğretmenlerdir. 10 Kasım törenlerinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle soruşturma kapsamında ne yazık ki; 657 DMK'nın 137. ve 138. maddelerine göre soruşturmanın selamati gerekçesiyle öğretmen Duygu Atabey ve Halil Akgün açığa alınarak asıl sorumlular göz ardı edilmiştir. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Duygu Atabey ile Halil Akgün öğretmenlerin öğrencilerine kavuşturulmasını talep ediyoruz. Duygu ve Halil öğretmen yalnız değildir."

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir ile yaptıkları görüşmede, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kadar öğretmenler Duygu Atabey ve Halil Akgün'ün görevlerine iade edileceği müjdesini verdiğini söyledi.

DİSK GENEL BAŞKANI ÇERKEZOĞLU: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Türkiye'nin en büyük sorunu işsizlik. Ülkeyi yönetenleri bu gerçekleri görmeye, kabul etmeye ve acilen adım atmaya çağırıyoruz" dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, dün akşam saatlerinde İzmit'te, Sabri Yalım Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına sendika üyesi işçiler katıldı. Çerkezoğlu, "Her ne kadar ülkeyi yönetenler, 'Kriz yok' deseler de 'Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar psikolojiktir' deseler de biz her gün çarşıya, pazara, manava gittiğimizde, evimize elektrik faturası, su faturası geldiğinde krizin olup olmadığını çok net bir biçimde görüyoruz. Yaşanan bu ekonomik sıkıntıların bizler açısından 3 tane temel sonucu oldu. Bunlardan birincisi işsizlik, ikincisi her birimizin geliri değer olarak çok ciddi biçimde geriledi. Üçüncüsü de gelir dağılımı adaletsizliği bu ülkede daha da büyüdü. Bugün gelir dağılımı eşitsizliğinde, yani ürettiğimiz değerin paylaşımında bütün OECD ülkeleri içerisinde Meksika ve bugün emekçilerin eylemlerine sahne olan Şili'den sonra ne yazık ki gelir dağılımı eşitsizliğinin en kötü olduğu üçüncü ülkeyiz" dedi.

Çerkezoğlu, "Türkiye'nin en büyük sorunu işsizlik. Özellikle genç işsizliği ve kadın işsizliği ürkütücü boyutlara vardı. Her 4 gencimizden biri işsiz. Büyük kentlerde her 3 genç kadından biri işsiz. Bu kadar büyük genç işsizliği ve kadın işsizliği artık ekonomik veri olmaktan çıktı" diye konuştu.

Çerkezoğlu, "İşsizlik artarken istihdam da azalıyor. Yani işsizliğin sebebi iş gücüne katılımdaki artış değil, istihdamdaki azalmadır. Biz buradan bu ülkeyi yönetenleri bu gerçekleri görmeye, kabul etmeye ve acilen adım atmaya çağırıyoruz" dedi.

TİMSAL KARABEKİR: ABD'NİN YAPTIĞI SOYTARILIK HEPİMİZİ SİNİRLENDİRİYOR

KAZIM Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan tasarıyı kabul etmesine tepki göstererek, "ABD'nin yaptığı soytarılık hepimizi sinirlendiriyor" dedi.

Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı dolayısıyla Türk Ocakları Burdur Şubesi tarafından 'Kazım Karabekir Paşa'nın Kızı Timsal Karabekir'in gözünden Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yılı' adlı konferans düzenlendi. Öğretmenevi Salonu'nda düzenlenen konferansın açılında konuşan Türk Ocakları Burdur Şube Başkanı Dr. öğretim üyesi Himmet Büke, "107 yıldır Türk Ocakları devletin ve milletin çizgisinden bir santim bile, hiçbir zaman, bir an bile ayrılmamış, her zaman devletin ve milletin ali menfaatleri nereye yönelirse o yönde hareket etmiş, o yönde tutum ve tavır sergilemiştir" dedi.

Timsal Karabekir de konferanstaki konuşmasında, ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan tasarıyı kabul etmesinden bahsederek, "ABD'nin yaptığı soytarılık hepimizi sinirlendiriyor" dedi. Ermenilerin yaptıklarının Kazım Karabekir tarafından hazırlanan Alaca Raporu'nda yer aldığını aktaran Timsal Karabekir, "Alaca diye internetten araştırırsanız ve yüreğiniz de yeterse sonuna kadar okuyun. Fecaat ki Türk halkının ne yaşadığını, Ermenilerin, o memedeki süngülenen evlatların ciğerlerinin ve yüreklerinin duvara asıldığı o ızdıraplı günler. General Harbord 'Erzurum'a gittim olayı yerinde inceledim, esas yok edilmeye çalışılmış olanlar öz yurtlarında Türklerdir. Türkler Ermenilere kötü davranmamıştır' diyor. Bugün ABD arşivlerinde bu satırlar olmasına rağmen ABD'nin yaptığı soytarılık hepimizi sinirlendiriyor" diye konuştu.

ŞANSLI KÖPEK, SAHİBİNE ARABA KAZANDIRDI

OTOMOBİLİN KOLTUĞUNU KİRLETEN KÖPEKLERİ, İKİNCİ OTOMOBİL SAHİBİ YAPTI

DENİZLİ'de, 6 yıl önce sahiplendikleri köpeğin kirlettiği otomobillerinin koltuklarını temizletmek için oto yıkamacıya giden Kurtça çifti, iş yeri tarafından verilen çekiliş biletiyle otomobil kazandı.

Denizli'de rehber öğretmeni Halim Kurtça (35) ve Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü'nde Öğretim Görevlisi olan eşi Mine Kurtça, 6 yıl önce yabani hayvan saldırısına uğrayan Terrier cinsi köpeği sahiplendi. Kurtça çifti, 'Bony' ismini verdikleri köpeği tedavi ettirip sağlığına kavuşturdu. Halim ve Mine Kurtça'nın yanlarından ayırmadığı sevimli köpek, ailenin bir üyesi haline geldi. Kurtça çifti, geçtiğimiz Ağustos ayında tatil için köpekleri 'Bony' ile birlikte Aydın'a gitti. Dönüş yolunda otomobillerinin koltuğu, köpeğin kirli patileri nedeniyle lekelendi. Denizli'ye dönen çift, otomobillerini temizletmek için Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki Mustafa Yılmaz'a ait oto yıkamacıya girdi. Otomobillerinin içini ve dışını temizleten çifte, oto yıkama tarafından düzenlenecek olan 'otomobil' ödüllü için çekiliş bileti verildi. İş yeri tarafından noter huzurunda yapılan çekilişte, 7 bin kişi arasından otomobil, Kurtça çiftine çıktı. Talihli çift, çekilişin ardından büyük sevinç yaşadı.

'KOLTUK TEMİZLETMEK İÇİN GELMİŞTİK, ARABA KAZANDIK'

Mine Kurtça, 6 yıl önce sansar saldırısına uğrayan Bony'i sosyal medyada bir ilanda gördüklerini, kötü durumda olan köpeği tedavi ettirip sahiplendiklerini söyledi. Bony'nin hayatlarına birçok şans getirdiğini kaydeden Kurtça, "Bu şanslardan birisi de bu araba oldu. Buraya gelme sebebimiz yaz tatilinde köpeğimizin koltuklarımızı kirletmesiydi. Koltuk temizletmek için buraya gelmiştik. Sonrasında verilen biletle çekilişe katıldık. Araba kazandık. Ödül bize çıktığı için çok sevindik. Bony'nin hayatımızda olması ve bu anının hep birlikte yaşanması bizim için çok önemliydi. Hayatta ne istiyorsanız onu vermelisiniz. Sevgi istiyorsanız sevgi vermelisiniz. Bunlar karşılıksız olmalı. Sonrasında zaten bunun çok daha fazlası size geliyor. Biz bunu Bony örneğinde canlı olarak yaşadık" dedi. İnsanların her canlıya duyarlılıkla yaklaşması gerektiğini kaydeden Kurtça, kazandıkları otomobili satmayacaklarını kullanacaklarını söyledi.

'BONY'NİN ŞANSINA OTOMOBİL BİZE ÇIKTI'

Halim Kurtça ise otomobil almak için ya da çekilişe katılmak için aracı yıkatmadıklarını belirterek, "Bize çıkar diye hiç düşünmemiştim. Şans bize güldü. Bony'nin şansına otomobil bize çıktı. Biz hala şaşkınız, ikinci arabamızın sahibi olduk" diye konuştu. Oto yıkama firması sahibi Mustafa Yılmaz da, iş yerlerinin 5'inci yılına özel bir kampanya yaptıklarını, 0 kilometre bir otomobili, aracını yıkatan bir talihliye vermek istediklerini söyledi. Yılmaz, otomobilin 7 bin kişinin içinden hayvansever bir aileye çıktığı için mutlu olduğunu ifade etti.

HEYKELLERİNİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİME KATKIDA BULUNMAK İÇİN BAĞIŞLADILAR

TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan öğrencilerin üniversiteye bağışladığı heykeller, geliri üniversite bünyesinde başlatılan 'Bir Öğrenci de Sen Okut' kampanyasına bağışlanmak üzere gerçekleştirilen sergiyle satışa sunuldu. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Melihat Tüzün, 6 Aralık'a kadar açık olan sergiye tüm Edirne halkını davet ederek öğrencilere destek olmaya çağırdı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, üniversite bünyesinde başlatılan 'Bir Öğrenci de Sen Okut' projesine katkı sağlamak amacıyla örnek bir davranışa imza attı. Fakülte dekanlığı tarafından düzenlenen etkinlikle, mezun olan öğrencilerin bağışladığı heykeller kampanyaya bağışlanmak üzere satışa sunuldu. Güzel Sanatlar Fakültesi fuaye salonunda gerçekleştirilen serginin açılışına Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer ile çok sayıda öğretim üyesiyle öğrenci katıldı. Açılışta konuşan Fakülte Dekanı Prof. Melihat Tüzün, 6 Aralık'a kadar açık olan sergiye tüm Edirne halkını davet ederek öğrencilere destek olmaya çağırdı

Eserlerin satışından sağlanacak geliri TÜ Vakfı'nın 2016 yılında başlattığı "Bir öğrenci de sen okut" bağışlayacaklarını ifade eden Prof. Tüzün, "Öğrencinin eseri öğrenciye gitsin, öğrenciye mal olsun. Sanat ve eğitim nasıl iç içe olabilir diye düşünerek böyle bir sergiyi gerçekleştirdik. 6 Aralık'a kadar açık olacak sergimize Edirne halkını ve kamu kurumlarının temsilcilerini de bekliyoruz. En yüksek teklifi veren kişilere bu eserleri sahiplendireceğiz" dedi.

TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ercan Yılmaz ise fakülte olarak kampanyaya güzel bir katkı sağlamak istediklerinin altını çizdi. Yılmaz, "Sergideki eserlerin tamamı bölümümüzden mezun olan öğrencilerimizin öğrencilikleri sırasında burada yaptıkları heykellerden oluşuyor. Öğrencilerimizin çoğu mezuniyetlerinden sonra heykelleri almayarak kurumumuza bağışladılar. Biz de bu heykelleri ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde böyle bir projenin anlamlı olabileceğini düşündük. Dolayısıyla da Bir Öğrenci de Sen Okut projesine katkıda bulunmak amacıyla böyle bir fikir gelişti. Umarız fakülte olarak bu kampanyaya güzel bir katkımız olur" dedi.

MDOB'DAN MUHTEŞEM KONSER

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB) 'Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri' konserini seyirciyle buluşturdu.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri' konserinin orkestra şefliğini Serdar Yalçın, solistliğini Moğollar grubunun kurucusu Cahit Berkay, anlatıcılığını Z. Hande Taban yaptı. Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın yer aldığı konserin konzertmeisterliğini Marina Kvlividze üstlendi.

Melih Kibar, Cahit Berkay ve Moğollar, Yalçın Tura, Santuri Ethem Efendi ve Kemani Sebuh Simonyan gibi bestecilerin eserlerinin yer aldığı konser programında 'Aile Şerefi & Neşeli Günler Uvertür', 'Al Yazmalım', 'Devlerin Aşkı', 'Kılıbık', 'Çiçek Abbas', 'Hülya', 'Dila Hatun', 'Umutsuzlar', 'Süt Kardeşler', 'Hababam Sınıfı', 'Bu Nasıl Dünya' ve 'Güler misin, Ağlar mısın?' gibi Yeşilçam'ın ünlü filmlerinin müzikleri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Bazı film müziklerine de enstrümanları ile eşlik eden Cahit Berkay, performansı ile salonu dolduranları büyülerken, bol bol alkış aldı.

Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda söz alan MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Bengi İspir Özdülger, film müziklerinin filmin yerini daha da netleştirmek adına çok önemli bir unsur olduğunu belirterek, "Film müzikleri bazı dönemlerde oyundaki diyalogların da, oyuncu performansının da önüne geçebiliyor. Düşünün filmi izlemiyorsunuz ama müziğini duyduğunuz da o filmi anımsıyorsunuz, bu da çok önemlidir. Türk sinemasının en önemli eserlerini, güzel filmlerini bestecisi olağanüstü insan Cahit Berkay ile bir arada olmak bizim için mutluluk verici" dedi.

Cahit Berkay da, öğrendiği tek şeyin dur durak bilmeden, sahip olduğu kültüre ve Türkiye'ye layık olmaya çalıştığını söyledi.

