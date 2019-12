DHA YURT BÜLTENİ-1

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (11)

ORDU BAROSU'NDAN SUÇ DUYURUSU

Ordu Barosu Başkanı Murat Poyraz, bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in yaşam tarzına ilişkin çirkin paylaşımlar ve yorumlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Poyraz, "Biz ailesiyle yakın iletişim halindeyiz. Soruşturmanın gizliliğine halel gelmeyecek biçimde aileyle paylaşıyoruz. Sosyal medyada kızımızın yaşam tarzına ilişkin bir takım haksız eylemler nedeniyle suç duyurusunda bulundukö dedi.

ÇİRKİN PAYLAŞIMA GÖZALTI

Ordu'da, evinin bulunduğu bina önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan bir kişi Kabadüz ilçesinde gözaltına alındı. Ordu Adliyesi'ne sevk edilen ismi öğrenilemeyen kişi ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CEREN ÖLDÜRÜLMESEYDİ BUGÜN 21'İNCİ YAŞINI KUTLAYACAKTI

Ordu'da hunharca bir cinayet sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir, öldürülmeseydi bugün 21'inci yaş gününü kutlayacaktı. Ceren Özdemir'in doğum gününde sosyal medyada binlerce takipçi, fotoğraflarının altına yorum yaparak, Ceren'i andı ve doğum gününü kutladı.

3 Aralık günü Ordu'da cezaevi firarisi Özgür Arduç (35) tarafından evinin önünde bıçaklanarak hunharca katledilen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bugün doğum günü. Ceren'in bugün doğum günü olması nedeniyle sosyal medyadaki hesabındaki fotoğraflara binlerce kişi yorum yaptı. Ceren'in doğum gününü kutlayan binlerce kişi, cinayeti lanetleyerek "Seni hiçbir zaman unutmayacağız" mesajı verdi.

Ceren'in bir yakın arkadaşı da "6 Aralık onun doğum günüydü. 'Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter' demişti" ifadelerini kullandı.

İzmir'de silahlı çatışma: 10 yaralı (2)

ÇATIŞMA SEBEBİ, YENİ ALDIĞI OTOMOBİLİNİN ÇİZİLMESİYMİŞ

İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan ve 10 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın sebebi belli oldu. A.K.'nin, yeni aldığı otomobilini çizdiği iddiasıyla önceki gün akşam saatlerinde V.K. ile tartıştığı, tarafların dün karşılaşmasından sonra çatışma çıktığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan 9 yaralı taburcu edilirken, gözüne saçma isabet eden Orduşan Vardal (8), ameliyata alındı. Olayla ilgili olarak her iki taraftan gözaltına alınan A.K., G.K., V.K., Ç.K., V.K. ve M.K.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Polis ekipleri, mahallede alınan güvenlik önlemlerini sürdürürken, olayın meydana geldiği sokakta polis gece boyunca nöbet tuttu.

DUMANDAN ETKİLENEN ANNE VE 4 ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen Ümmü A. ve 4 çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dün saat 17.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi'ndeki üç katlı bir evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan anne Ümmü A, sokağa çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Demir korkuluklardan ikinci katın balkonuna çıkan vatandaşlar, mahsur kalan çocuklar Ecrin (7), Ertuğrul (4) ve ikizler Esma ile Hüsna'yı (2) kurtardı. Dumandan etkilenen anne Ümmü A. ve çocukları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evdeki alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

YOLCU OTOBÜSÜ İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ KARI- KOCA ÖLDÜ

KAYSERİ'de, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü Deniz Gök (46) ile eşi Gülten Gök (42) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Kayseri-Malatya karayolunun 49'uncu kilometresindeki Karatay mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yol çalışması nedeniyle tek şeritli olan ve kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, Kayseri istikametine seyir halinde olan Deniz Gök yönetimindeki 40 BF 405 plakalı otomobil ile Malatya istikametine giden Murat Tırış yönetimindeki 34 YK 0013 plakalı Metro Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin sürücüsü Deniz ile eşi Gülten Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobildeki yaralı Ali Kangal ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Deniz ve Gülten çiftinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YOLCULAR 3 SAAT İKİNCİ OTOBÜSÜ BEKLEDİ

Kazanın ardından otobüsteki 40 yolcu ise olay yerinde yaklaşık 3 saat kendilerini götürecek ikinci otobüsü bekledi. Soğuk hava nedeniyle kaza yapan otobüste beklerken zor anlar yaşadıklarını belirten yolculardan biri, "3 saat önce bizleri aradılar, araçtan inmeyin dediler. Araç henüz gelmedi, küçük çocuklar var. Donmak üzereyiz. Ölen 2 kişinin dışında otobüste bulunan 40 kişi de ölmek üzeredir" diye tepke gösterdi. Yaklaşık 3 saat sonra kaza yerine firma tarafından gönderilen yeni otobüs yolcuları alarak, gidecekleri şehirlere gitmek üzere yola çıktı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

RESTORANDA ÇANTASINDAN 750 LİRA ÇALINAN KADIN: SON PARAMDI

Antalya'da öğle yemeği için restorana gelen Ebru Avaz'ın (21) lavaboya giderken masada bıraktığı çantasındaki 750 lira çalındı. 750 liranın maaşından kalan son para olduğunu belirten Avaz, Borcumu ödeyecektim. Allah cezasını versin diyerek gözyaşı döktü. Hırsızın, parayı çalarken güvenlik kamerasına baktığı da görüntülere yansıdı.

Antalya'da özel bir firmada satış temsilcisi olarak çalışan Ebru Avaz, öğle yemeği için bir restorana gitti. Çantasını masada bırakıp lavaboya giden Avaz, dönüşte çantadaki 750 liranın çalındığını fark etti. Gözyaşı döken Avaz, polisi arayarak yardım istedi. Restorana gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Masadaki çantanın içinden parayı aldığı görülen hırsızın, bu sırada güvenlik kamerasına baktığı da görüntülere yansıdı.

'SON PARAMDI'

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin parayı çaldıktan sonra cüzdanı yerine koyduğunu ve oldukça rahat tavırlar sergilediğini gördüğünü söyleyen Avaz, O benim maaşımdan kalan son paramdı. Geri getirsin. Bir ay nasıl geçineceğimi bilmiyorum. Başka hiç param yok. Çok üzgünüm. Allah onun cezasını versin. Başka hiçbir şey demiyorum dedi.

Polis, eşkalini belirlediği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

OTOMOBİLİYLE DEREYE UÇAN MUHTAR ÖLDÜ

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, köprüden bariyerleri aşan Sarıçam Mahalle muhtarı Osman Kabaklıoğlu (53), 10 metre yükseklikten dere yatağına uçtu. Muhtar Kabaklıoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, gece yarısı Yunusemre ilçesi kırsal Üçpınar Mahallesi Sarma Deresi üzerinde meydana geldi. Sarıçam Mahallesi Muhtarı Osman Kabaklıoğlu yönetimindeki 45 UA 0148 plakalı otomobil, köprü üzerindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 10 metre yükseklikten Sarma Deresi'ne uçtu. Çevredekiler durumu 112 Acil Servis ile jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri hurdaya dönen otomobildeki evli ve iki çocuk babası Kabaklıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri Kabaklıoğlu'nun cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı. Ekipler tarafından güçlükle dere yatağından çıkarılan Kabaklıoğlu'nun cesedi, Merkrez Efendi Devlet Hastanesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cinsel istismara uğrayıp, intihar eden Emre'nin ablası: Cezasız kalmasın(2)

BAYGINLIK GEÇİREN ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde intihar eden Emre Y.'yi, istismar ettiği iddia edilen akrabası V.T.'nin Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması sürdüğü sırada, koridorda bulunan anne Hülya Oya Y., baygınlık geçirdi. İlk müdahalesi adliyede bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılan anne, kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Dün sabah saatlerinde başlayan duruşmada mahkeme heyeti öğleden sonra karar arası verdi. Karar arasından sonra toplanan heyet sanık V.T.'nın tutukluk halinin devamına, davanın ise 10 Mart 2020 gününe ertelenmesine karar verildi.

UÇANOK: DURUŞMA KAPALI OLMAMALIYDI

Kararın ardından basın açıklaması yapan mağdur ailenin avukatı Merve Uçanok, sanık V.T.'nin tutukluluk halinin devamı kararının adil bir karar olduğunu söyledi. Davanın peşini bırakmayacaklarını ifade eden Uçanok, "Bir süredir hepimizin sosyal medyadan ve basından takip ettiği üzere Emre Y. davasının bugün ikinci duruşması yapıldı. Biz avukat Oğuz Mescioğlu meslektaşımla birlikte katılanlar vekili olarak duruşmada hazır bulunduk ve bugün güzel bir karar verildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bu yönüyle adil bir karardı. Ama bunun dışında bizi üzen bir gelişme oldu. Duruşmanın kapalı yapılmasına karar verildi. Bu yönüyle kararı eleştiriyoruz. Çünkü ceza yargılaması zaten kamu düzenindendi. Ceza yargılamasının amacı kamu düzenini sağlamak veya yok olmuş bir kamu düzenini yerine getirmektir. Kamu düzenini sağlamak için kamudan kaçamayız. Hele ki böyle davalarda. Bu tür davalarda kamuyu bilgilendirmek, bilinçlendirmek gerekir. Ancak bu şekilde sağlıklı sonuçlar elde edebiliriz toplum olarak" dedi.

Bu tür olayların yaşanmaması için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini söyleyen avukat Uçanok, "Önümüzdeki celse veya daha sonraki celselerde karar verilecektir. Verilecek karara güveniyorum çünkü dava dosyasındaki dayanaklarımıza çok güveniyoruz. Karar verildiği takdirde, İstinaf ve Yargıtay aşamalarında da asla bu işin peşini bırakmayacağız. Çünkü artık hepimiz bıktık. Bu sadece Emre özelinde konuşacağımız bir konu değil. Bu sadece Emre'nin veya ailesinin bir sorunu da değil. Bu artık tüm toplumun sorunu. Her sabah gazetelerde aynı şeyleri duymaktan bıktık. Bu sebeple, bir şeyler yapma vakti ve herkes elini taşının altına koyacak" dedi.

AYŞE'Yİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLANAN DOKTORUN MESAJLARI DOSYAYA GİRDİ

ANKARA'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25), ölümüyle ilgili hakkında 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan dava açılan tutuklu sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın (46) Ayşe Karaman'a, erkek arkadaşından ayrılması yönünde gönderdiği hakaret içerikli mesajlar dosyaya girdi.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. İhbarı yapan Özgür Tarhan, sabah eve geldiğinde kız arkadaşını ölü bulduğunu ileri sürdü. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve anestezi ilaçları bulundu. Savcılık sorgusunda, Karaman'ın kendisinden ağrı kesici ilaç istediğini, damar yolu açarak, genç kıza ilaçları verdiğini, 'propofol' etken maddeli anestezi ilacı kendisinin vermediğini söyleyen Özgür Tarhan, tutuklandı. Hakkında 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan dava açılan Özgür Tarhan, Pazartesi günü Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

ERKEK ARKADAŞINDAN AYRILMASINI İSTEMİŞ

Savcılık tarafından mahkemeye gönderilen dosyada, Özgür Tarhan'ın telefon inceleme tutanakları da yer aldı. İlk kez ortaya çıkan tutanaklarda sanık Tarhan'ın, Ayşe Karaman'a gönderdiği mesajlarda Karaman'ın, evlenmeyi düşündüğü bir erkek arkadaşının olduğu ortaya çıktı. Özgür Tarhan'ın da bu ilişkiyi bildiği ve genç kıza erkek arkadaşından ayrılması için çok sayıda mesaj gönderdiği belirlendi. Olay tarihinden yaklaşık 5 ay önce gönderilen mesajlarda sanık Tarhan, "Koşarak ona gitmen de ayrı acı bir durum; zavallı, beş para etmez bir adamı sevmeye devam etmek istiyorsan yolun açık olsun. Sana verdiğim sevgiyi, kıymeti, değeri üç kuruşluk adamlarda bulamazsın. Aşk tek taraflı olabilir; ama ilişki tek taraflı yürütülmez. Bana hep yalan söyledin, benimle hep kerhen bir ilişki yürüttün" ifadelerini kullandı.

'KIZIMI İLAÇLARLA KENDİSİNE BAĞLADI'

Duruşma öncesi DHA'ya konuşan anne Feride Karaman, Özgür Tarhan'ın kızına karşı tek taraflı saplantılı bir şekilde aşık olduğunun ortaya çıktığını belirterek, "Kızımın 3,5 yıldır bir ilişkisi vardı. Evlilik hazırlığı yapıyorlardı. Ama maalesef bu talihsiz olay başımıza geldi. Bizim maddi sıkıntımız yoktu. Erkek arkadaşı da ona uygun biriydi. Ayşe'nin bu kişiyle ilişki kurmasını onu ilaç bağımlısı yapmasına bağlıyorum. Kızımı ilaçlarla kendine bağladı ve her istediğinde yanına gitmesini sağladı. Ölümünden bir hafta önce kızım tatilden döndüğünde havalimanından Özgür Tarhan almış. Eve bıraktığında balkonda erkek arkadaşını görmüş. İki gün sonra Ayşe'nin kız arkadaşına, 'aldatılırsam bunun sonu ölümdür' demiş. Zaten 4 gün sonra da kızımı öldürdü. Bunun başka bir açıklaması yok. Gönderdiği mesajlarda sürekli erkek arkadaşına hakaret etmiş. Erkek arkadaşından ayıramadığı için kızımı öldürdüğünü düşünüyorum" dedi.

AVUKAT: İLACIN SANIK TARAFINDAN VERİLDİĞİNİ ORTAYA KOYUYOR

Karaman ailesinin avukatı Tuğba Gültekin de, dosyaya giren mesajların sanık Özgür Tarhan'ın, Ayşe Karaman'a yönelik saplantılı bir şekilde, tek taraflı aşık olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, "Mesajlarında Ayşe'nin kendisini çok peşinden koşturduğunu ifade etmektedir. Ayşe'den ise yanıt alamadığı yönünde mesajlar mevcuttur" dedi. Avukat Gültekin ayrıca sanık ifadesinin ardından avukatlarının dosyaya sunduğu belgeler arasında çelişkiler olduğunu ifade ederek, çelişkili ifadelerin Karaman'ın ölümüne neden olan 'propofol' ilacının sanık Tarhan tarafından verildiğini ortaya koyduğunu iddia etti.

FOÇA'DAKİ YANGINDA YAŞAMINI YİTİREN ANNE - OĞUL SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

İZMİR'in Foça ilçesinde, evlerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren Nevin Tuncer (55) ve oğlu Murat Cihan Tuncer (30) gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Aynı yangından yaralı olarak kurtarılan Deniz Tuncer (60) ise, ambulansla camiye getirildi. Ancak, sinir krizi geçirmesi üzerine eşi ve oğlunun cenazesine katılmadan, tekrar ambulansla hastaneye götürüldü.

Oruç Reis Caddesi'ndeki, iki katlı bir evde, geçen 3 Aralık gecesi yangın çıktı. Klimanın kısa devre yapması sonucu alt katta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Sahilde balık tutan bir kişinin alevleri fark edip, ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yenifoça İtfaiye Grubu alevlere müdahalede bulunurken, Aliağa ve Bağarası itfaiye grupları da takviye olarak gönderildi. İtfaiye ekipleri, yürüme güçlüğü çektiği için alt katta uyuduğu öğrenilen 60 yaşındaki Deniz Tuncer'i yaralı olarak alevlerin arasından kurtardı. Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Tuncer, Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri, üst katta ise 55 yaşındaki Nevin Tuncer ile 30 yaşındaki oğlu Murat Cihan Tuncer'in cesetlerine ulaştı. Dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlenen anne-oğulun cesetleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından anne- oğulun yakınları tarafından alınan cenazeleri, dün ikindide Yenifoça Merkez Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Şimşek Ailesi'nin diğer çocukları Derya Tuncer ile ailenin yakınları ve sevenleri katıldı, Yangından yaralı olarak kurtarılan Deniz Tuncer ise ambulansla camiye getirildi. Tekerlekli sandalyede cami avlusunda namaz saatini bekleyen Deniz Tuncer, sinir krizi geçirmesi üzerine tekrar ambulansa alınarak götürüldü. Kılınan namazın ardından anne-oğulun cenazeleri Yenifoça Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

KAÇAK ELEKTRİK DENETİMİ SIRASINDA FENALAŞAN KADIN ÖLDÜ

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kaçak elektrik denetimi sırasında fenalaştığı öne sürülen Fahriye Gürbüz (45), hastanede yaşamını yitirdi.

Yüksekova'da kaçak elektrik kullanımının engellenmesine yönelik Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ. (VEDAŞ) ekipleri, jandarma eşliğinde dün saat 05.30 sıralarında ilçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Dilekli köyünde kaçak elektrik denetimi yaptı. İddiaaya göre, denetim sırasında 5 çocuk annesi olan Fahriye Gürbüz, fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine Gürbüz, köye gelen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan Fahriye Gürbüz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KİMYA ÖĞRENCİSİ MEHMET, TEYZESİNİN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Ali Ç. (21), teyzesinin evinde babası tarafından ölü bulundu. Kimyasal madde içerek intihar ettiği iddia edilen gencin babası Adnan Ç., "Bulduğumda ağzında köpükler vardı" dedi. AFAD ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Erenler Hacıoğlu Mahallesi 5080'inci Sokak'ta meydana gelen olayda, önceki gün sabahtan beri Mehmet Ali Ç.'den haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Ailenin kayıp başvurusunda bulunması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Mehmet Ali Ç.'nin gidebileceği yerlere bakıldı, ancak bir sonuca ulaşılamadı. Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Mehmet Ali Ç.'nin babası Adnan Ç., oğlunun Almanya'daki teyzesinin evinde olabileceğini düşünerek, dün akşam saatlerinde buraya gitti.

Eve giren Adnan Ç., oğlunu hareketsiz yatarken bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Adnan Ç.'nin ihbarında "Oğlumun ağzında köpükler vardı ve yanında duran şişe de köpürmüştü" demesi üzerine, bölgeye sağlık ekibiyle birlikte AFAD ekibi de sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Ali Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde inceleme yapan AFAD ve polis ekipleri, Mehmet Ali Ç.'nin kimyasal madde içerek intihar ettiğini tespit etti. Mehmet Ali Ç.'nin cesedi, otopsi için Sakarya Üniversitesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, "Ekiplerimiz olay yerine çağrıldı. Gerekli incelemelerimizi yaptık. İntihar olayının kimyasal maddeyle olduğunu tespit ettik. Şimdi bölgenin dezenfekte edilmesi işlemi yapılıyor" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Valiliği, Erenler ilçesinde Mehmet Ali Çetin'in intihar etmesiyle ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu. Sakarya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İlimiz Erenler ilçesinde Mehmet Ali Çetin'in ölüm sebebi ile ilgili olarak değişik kaynaklarda farklı açıklamaların yer aldığı görülmektedir. Konu ile ilgili olarak tahkikata başlanılmış olup ölüm sebebine ilişkin olay mahallinden gerekli numuneler alınarak yetkili makamlara gönderilmiştir. Ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu raporu ile belirlenebilecektir."

Kayıp avukat aramaya devam ediliyor (2)

ARAMALARA ARA VERİLDİ

Edirne'nin İpsala ilçesinde, ava gittikten sonra kaybolan ve otomobili sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'i (30) arama çalışmalarının 2'nci gününde de sonuç alınamazken, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi. Çalışmalar kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sulama kanalında, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ise iz köpeği ve drone ile çevrede arama yaptı. Aramaları, Taşdelen'in ailesi de takip etti. Arama çalışmalarına bugün sabah saatlerinden itibaren devam edilecek.

HASTANEDE 'KIRMIZI ALANA' SOKMAYAN GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DÖVDÜLER

HATAY'ın İskenderun ilçesindeki devlet hastanesinde hasta yakınlarını, ağır vakalara müdahale edilen 'kırmızı alan'a almayan güvenlik görevlisi Harun Ece, alışveriş için gittiği pazarda dövüldü. Yaklaşık 20 kişilik grup, yanında eşi ve çocuğu da olan güvenlik görevlisini, "Sen bizi hastamızın yanına neden almadın?" diyerek, darbetti.

İddialara göre, geçen hafta İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bir hasta kırmızı alanda, acil müdahaleye alındı. Ancak hasta yakınları, riskli vakaların alındığı 'kırmızı alan' olarak nitelendirilen bölgeye girmek istedi. Güvenlik görevlisi Harun Ece ise duruma engel oldu.

Bu olaydan 2 gün sonra Harun Ece, eşi ve çocuğunu da yanına alarak, pazara gitmek için evden çıktı. Bu sırada 15-20 kişilik bir grup, "Sen bizi hastamızın yanına neden almadın?" diyerek, Ece'ye saldırdı. Başından yaralanan Harun Ece, görev yaptığı hastaneye götürülerek, tedavi edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bugün İskenderun Devlet Hastanesi önünde toplanan Hak-iş Konfederasyonu'na bağlı Öz-Güven-Sen Sendikası üyeleri olaya tepki gösterdi.

Sendikanın İl Başkanı Faruk Keleş, güvenlik görevlileri ile sağlık çalışanlarının hiç bir ayrım yapmadan hastalara en üst düzeyde sağlık ve güvenlik hizmeti sunmak için ciddi fedakarlıklar, sorumluluklar üstlenerek, görev ifa ettiklerini belirtti.

VALİ ERİN: TERÖRİSTİN AYRIMI OLMAZ

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, teröristler arasında Türk, Kürt, Arap ayrımı olamayacağını söyledi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali yardımcıları Şahin Aslan ve İsmail Çetinkaya ile birlikte Ceylanpınar'da, valilik bünyesinde kurulan Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinatörleri ile Resulayn Yerel Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) mensuplarıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Vali Erin, yaptığı konuşmasında, Barış Pınarı Harekatı'nı, Türkiye'nin hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmaya, bölgeye barış ve huzur getirmeye, Suriyeli vatandaşları terör örgütü zulmünden kurtarmaya yönelik gerçekleştirildiğini hatırlattı. Vali Erin, TSK ve SMO'nun ortaya koyduğu cesaret ve kahramanlık sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kısa sürede amacına ulaştığını, Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde içme suyu, enerji, sağlık, eğitim, altyapı ve üstyapı hizmetlerinin sağlanmaya başladığını, burada yaşayan insanların da hızla evlerine döndüğünü anlattı. Harekat sırasında TSK ve SMO'dan şehitler verildiğini kaydeden Vali Erin, "Ebediyete intikal eden tüm şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.

Toplantıda, terör ve teröristle irtibatlandırılmayan hiç kimseye en ufak bir zarar getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Vali Erin, şöyle konuştu:

"Özellikle vurgulayarak rica ediyorum. Bizim tarihimiz bunu gerektiriyor. Ecdadımızdan aldığımız vasiyet ve miras da bunu gerektiriyor. Bizim açımızdan, insanların Türk, Kürt, Arap veya başka bir milliyete sahip olmalarının çok fazla önemi yoktur. Bizim ölçümüz, insanların devletine, milletine, bayrağına ve kutsal değerlerine olan bağlılığıdır. Bütün insanlarla olan yaklaşımımızda bunu esas almamız gerekiyor. Özellikle Suriye'de buna riayet etmemiz gerekiyor. Terörist bir Türk'ün, terörist bir Kürt'ten hiçbir farkı yoktur. Terörist bir Kürt ile terörist bir Arap arasında da hiç bir fark yoktur. Devletine, milletine, bayrağına ve kutsal değerlerine olan bağlı olan herkes eşittir. Peygamberimizin bize gösterdiği istikamette, tarihimizden, atalarımızdan, dedelerimizden aldığımız anlayışla, buraları selamet yurduna dönüştürmemiz gerekiyor.ö

Can güvenliğini teminen Türkiye'ye ve başka ülkelere kaçmak zorunda kalan insanların, Resulayn ve Telabyad'ın güven içinde yaşanacağı beldeler olduğuna inanması gerektiğini ifade eden Vali Erin, "Buraların insanların canına, malına, namusuna dokunulmayan, güvenli bir bölge olduğunu görmeleri gerekiyorö şeklinde konuştu.

Resulayn Yerel Meclis Başkanı Meri el Yusuf da Türkiye'ye Resulayn'da yürüttüğü çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Bölgenin terörden temizlenmesi dolayısıyla büyük bir mutluluk duyduklarını aktaran Meri el Yusuf, "Meclis ve güvenlik güçleri olarak halkın bizden ilk istediği şey güvenliktir. Barış Pınarı Harekatı'nın hakiki barışa ulaşabilmesi için sizin desteğinize ihtiyacımız var" diye konuştu.

NİFRİT DERESİ'NE KARA SU BIRAKAN İKİ FABRİKAYA CEZA

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Nifrit Deresi'nde yaşanan kirlilik nedeniyle yapılan inceleme sonucunda, iki zeytinyağı fabrikasına, 'kara su' denilen atıklarını dereye bıraktıkları gerekçesiyle toplam 144 bin 394 lira para cezası uygulandı.

Manavgat'ın Kızılağaç turizm bölgesinde bulunan otellerle deniz arasında paralel akan Nifrit Deresi'nde kirlilik yüzünden balıkların oksijensiz kaldığı öne sürüldü. Haber verilmesi üzerine dereden örnek alınarak, incelenmesi amacıyla Isparta'ya laboratuvara gönderildi. Bölgede bulunan zeytinyağı fabrikalarının 'kara su' denilen atık sularının dereye bırakılmasından kaynaklandığı ileri sürülen kirlilikle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

Yapılan inceleme sonucunda iki zeytinyağı fabrikasının dereye kara su bıraktığı belirlendi. İki fabrikaya toplam 144 bin 394 lira idari para cezası uygulandı. Konuya ilişkin incelemenin devam ettiği belirtildi.

ŞANLIURFA'DA SAĞANAK, OKULUN İSTİNAT DUVARINI YIKTI

ŞANLIURFA'da, etkili sağanak nedeniyle Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki istinat duvarı çöktü. Olayın gece saatlerinde meydana gelmesi olası bir faciayı önlerken, çevreye saçılan taşlar yolu kapattı.

Şanlıurfa ve ilçelerinde dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Yavuz Selim Mahallesi Açıksu Caddesi üzerindeki Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Lisesi'nin bahçe istinat duvarı çöktü. 2 metre yüksekliğindeki taş duvarın çökmesi nedeniyle yola savrulan molozlar nedeniyle yol araç trafiğine kapandı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı çökme sonrası, belediye ekipler bölgeye geçerek temizleme çalışması başlattı. Yağış nedeniyle belediye ekipleri su baskınları olan yerlerde tahliye çalışması yaptı.

BÜYÜKŞEHİRİN ÇIKARDIĞI İŞÇİDEN İŞE DÖNÜŞ DAVASI

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken, sağlık raporu olmasına rağmen kasıtlı olarak zor işlerde çalıştırıldığını, kendisine mobbing uygulandığını iddia eden Mesut Kalay (48), basına açıklama yaptığı için haksız yere işten atıldığını söyledi. İdare Mahkemesi'ne işe dönüş davası açan Kalay, "Haksızlık giderilsin" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'de 2 yıl önce şoför olarak işe başlayan evli ve 2 çocuk babası Mesut Kalay, halk arasında omurga ya da bel romatizması olarak bilinen ankilozan spondilit (AS) hastalığı nedeniyle geçen yıl çalışamaz hale geldi. Ulaşım A.Ş.'nin operasyon bölümüne alınan Kalay, Temmuz 2019'da ise kasık fıtığı ameliyatı oldu. 1 ay rapor verilen Kalay'a, tedavisinin ardından yeniden şoförlüğe dönmesi söylendi. Kalay'ın rahatsızlığını hatırlatması üzerine heyet raporu istendi.

Devlet hastanesinden heyet raporu alan Mesut Kalay, 15 Kasım'da Ulaşım A.Ş.'nin manevra bölümünde görevlendirildi. Araç temizleme, yıkama ve düzenli park işlerine bakan Kalay, 17 Kasım gecesi çalıştığı sırada sürekli ayakta durduğu için rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mesut Kalay, tedavisinin ardından işe geri döndü.

CİMER'E ŞİKAYET ETTİ

Mesut Kalay, sağlık raporuna rağmen zor işlerde çalıştırıldığı gerekçesiyle Ulaşım A.Ş. hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundu. Sağlık Bakanlığı'ndan Ulaşım A.Ş.'ye gönderilen yazıda, Kalay'ın raporuna uygun bir işte çalıştırılmasının uygun olacağı bildirildi. Yazı üzerine Ulaşım A.Ş.'den Mesut Kalay'ın cep telefonuna gönderilen mesajda, yeni görevlendirmeyle ilgili kendisine geri dönüş yapılacağı kaydedildi.

Mesut Kalay, geri dönüş yapılmaması üzerine yaşadığı sıkıntıları basına anlattı. Bu gelişmenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Mesut Kalay'ın sözleşmesini tek taraflı tazminatsız feshetti. Kalay'a işten çıkarma gerekçesi olarak 'İşveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız isnatlarda bulunulması'nı içeren 4857 sayılı iş kanununun 25/2/b maddesi gösterildi.

İŞSİZLİK PARASI ALAMIYOR

Sözleşmesi tek taraflı feshedilen Mesut Kalay, işten çıkartılma nedeni olarak gösterilen maddeler nedeniyle işsizlik parası ve işsizlik sigortasından faydalanamadığını belirtti. Hastalığı nedeniyle her ay iğne olması gerektiğini belirten Kalay, "Bu iğne 3 bin 500 TL. Bu iğneyi olmazsam ağrılarımdan yerimden kalkamam ve yürüyemem. Burada sağlığım söz konusu. İş yeri beni çıkarttığı madde nedeniyle mağdur etmiştir. Evim kira ve ilkokula giden ikiz yavrularım var. Bu mağduriyetimin giderilmesi için yetkililere sesleniyorum, haksızlık giderilsin" dedi.

'İŞE DÖNÜŞ DAVASI AÇTIM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya mitingine katıldığını, 31 Mart yerel seçimlerinde de AK Parti'den müşahitlik yaptığını belirten Kalay, "Bundan dolayı bana mobbing yapıldı. İşime son verildi. Tazminatsız kovuldum. İdare Mahkemesi'ne işe dönüş davası açtım" diye konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil ise CHP'li Muhittin Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra toplu iş sözleşmesi imzalamaması nedeniyle 133 gündür grevde olduklarını söyledi. Başkan Böcek'in daha fazla inadı sürdürmemesini istediklerini belirten Kandil, "İşimize dönmek istiyoruz. Burada her türlü savaşı veriyoruz. Bu mücadele işçi arkadaşlarımızın haklarını alması içindir. Seçimden önce CHP belediyelerinde asgari ücretin 2 bin 200 TL olacağı, kazandıklarında ocak, şubat ve mart ayı farklarını da yatıracakları açıklandı. Hiç bir işçiyi çıkarmayacaklarını söylemişlerdi. Namus sözü vermişlerdi. Biz bu sözlerini tutmalarını istiyoruz. Ancak Büyükşehir Belediyesi şu ana kadar 880 kişiyi işten çıkardı" diye konuştu.

Mesut Kalay'a da mobbing yapıldığını iddia eden Kandil, "Kendisinin raporu olmasına rağmen ağır işlerde çalıştırıldı. Gazeteye açıklama yaptı diye işten çıkarıldı. İşçi arkadaşlarımız sorunlarını işverene anlatamazsa haliyle basın yoluyla sesini duyurmaya çalışacak. Basının işçi arkadaşımızın sesini duyurması işten çıkarılma nedeni olamaz, bu doğru değil" diye konuştu.

RUS SAVAŞ GEMİSİ 'AZOV' ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na ait, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden dün saat 15.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', dün saat 16.20 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisinin güvertesinde, askerlerin olduğu görüldü.

SAHİLE VURAN İŞARET FİŞEĞİ ENDİŞELENDİRDİ

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, sahile vuran cismi gören vatandaşlar polise haber verdi. AFAD ekipleri incelemede bulunurken, cismin askeri alanda kullanılan işaret fişeği olduğu anlaşıldı.

Dün, Karasu Plaj Caddesi 32 Evler mevkiinde sahile vuran silindir şeklindeki cismi gören vatandaşlar şüphelenerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis önlem alırken, AFAD görevlileri kimyasal sızıntı ihtimaline karşı özel kıyafetlerini giyerek incelemede bulundu. Yapılan inceleme sonucu cismin askeri alanda kullanılan işaret fişeği olduğu anlaşıldı. Askeri mühimmat olduğu belirlenen işaret fişeği Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, TARİHİ MANASTIR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Hatay'da 1900'lü yılların başında yapılan Latin Katolik Kilisesi'ne bağlı ve Meryem Ana'nın göğe yükselişine adanmış kutsal bir inanç merkezi özelliği taşıyan Kızlar Manastırı'nı yıkımdan kurtarmak için düğmeye bastı.

İskenderun Belediye Meclisi, 1 Ağustos 2019 tarihinde yaptığı toplantıda, Belen ilçesinin Güzelyayla Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti İskenderun Belediyesi'ne ait olan Kızlar Manastırı'nın, belediyenin borcu karşılığında Hazine'ye devredilmesine yönelik yetki aldı. Karar doğrultusunda yazışmalar devam edeken, Belen Belediyesi, keni sınırları içinde kalan manastırın 'tehlike arz ettiği' gerekçesiyle yıkılmasını istedi. Bu gelişme üzerine İskenderun Belediyesi Meclisi'nin CHP'li üyeleri, manastırın, Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescili için Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne müracaat etti.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

CHP'nin girişimi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, tapusunda 53 bin TL'lik ihtiyati haciz şerhi bulunan manastırın anıt olarak tescil edilmesi için gerekli yasal süreci başlattı. Bu doğrultuda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Belen Belediye Başkanlığı, İskenderun Belediye Başkanlığı ve Belen Kaymakamlığı'na 'hiçbir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmaması' talimatı verildi.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in soru önergesine cevap veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da "Yasal süresi tamamlanınca Kızlar Manastırı'nın Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda, anıt olarak tescil edilmesi beklenmektedir" dedi.

DİYARBAKIR'DA ENGELLİLER, TALEPLERİNİ MEKTUPLA TBMM'YE GÖNDERDİ

DİYARBAKIR'da Engelsiz Bileşenler Federasyonu tarafından engellilerin yaşadığı sorunlar ile talepleri içeren mektuplar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine gönderildi.

Diyarbakır'daki Engelsiz Bileşenler Federasyonu, engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla Merkez Postanesi önünde bir araya geldi. Burada engelliler adına açıklama yapan Engelsiz Bileşenler Federasyonu üyesi Ramazan Serim, Türkiye'de milyonlarca engellinin ve engelli yakınlarının sorunlar yaşadığını söyledi. Serim, "Türkiye'de engel gruplarına ve oranlarına göre yaş cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum, gelir ve yoksulluk durumuna ilişkin bir tek engelliyi dışarda bırakmayacak şekilde bir veri tabanının oluşturulması gerekiyor. Engelli raporlarına ilişkin sürecin kısaltılması ve engellilere bir eziyete dönüştürmemesini istiyoruz. İşsizlik ve yoksullukla baş başa bırakılan engellilerin sorunlarının azaltılması için kamuda ve özel sektörde istihdam alanları genişletilmeli" dedi.

Engelsiz Bileşenler Federasyonu Başkanı Abdülmecit Yılmaz ise engellilerin sadece yılın bir günü hatırlanmaması gerektiği ifade ederek, "Sadece yapılacak olan etkinliklerin, yürütülecek olan çalışmaların, bir güne sıkıştırılmayarak, engelliler için icra edilecek olan çalışmaların, yılın 365 gününe sığdırılmasını ve buna göre planlamaların yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Engelsiz Bileşenler Federasyonu tarafından yazılan ve engellilerin sorunları ile taleplerini içeren mektupları TBMM'ye gönderildi.

ÖĞRENCİLERDEN 'KALORİFERLER YANMIYOR' TEPKİSİ

İzmir'de hava sıcaklıklarının büyük ölçüde düşmesine rağmen, Zafer Ortaokulu öğrencileri okullarında hala kaloriferlerin yanmadığını söyleyerek sınıfta montla oturmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Konak ilçesindeki Zafer Ortaokulu öğrencileri, kaloriferlerin henüz yakılmamış olmasına tepki gösterdi. Hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 10 dereceye kadar düştüğü son günlerde çok üşüdüklerini dile getiren öğrenciler, sınıfta montla oturmak zorunda kaldıklarını söyledi. Veliler, hizmetli personeli eksikliği nedeniyle kaloriferlerin çalıştırılmadığını iddia ederken okul idaresi de konunun Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne iletildiğini ve sorunun en kısa sürede çözüleceğini iletti.

Zafer Ortaokulu öğrencilerinden Ece Hasanaç, "Sabah geliyoruz, sınıf buz gibi, donuyoruz. Kaloriferler yanmıyor. Yakacak biri yokmuş, yakıcı aranıyor" dedi. Hasan Güngör de "Kaloriferler geçen kış yanıyordu ama bu sene hiç yakılmadı. Çok üşüyoruz. Üst üste kazak giyiyoruz ama ısınamıyoruz" diye konuştu. Birkaç ceket giyerek okula geldiğini anlatan Nazlı Alptekin ise "Sınıfın yarısı okula gelmiyor. Çünkü herkes hasta" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre ise, kalorifer sisteminde meydana gelen arızanın ekiplerin müdahalesiyle giderildiği ifade edildi.

BATMAN'DA YOLCU OTOBÜSLERİNE TRAFİK DENETİMİ

BATMAN'da trafik ekipleri şehirlerarası yolcu otobüslerini denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafikte kış tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik denetimler düzenlendi. Ekiplerin şehirlerarası otogar çıkışında drone destekli yaptıkları denetimlerde otobüslerin kış lastikleri kontrol edilirken, sürücüler trafik kuralları konusunda uyarıldı. Denetimlerde ayrıca sürücülere alkol testi yapılarak, evrakları kontrol edildi.

KAMYONETİN AŞIRI YÜK NEDENİYLE DEVRİLMESİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yükü kayan kamyonetin devrilmesi güvenlik kamarasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Mahmut Ali Yurtkuran (33) yönetimindeki 67 LT 553 plakalı kamyonet, devrilerek yan yattı. Kamyonetin devrildiğini gören vatandaşlar sürücü Yurtkuran'ın yardımına koştu. Kamyonetten dışarı çıkan Yurtkuran, cep telefonuyla yakınlarını kaza yerine çağırdı. Yurtkuran, "Çarşı istikametine dönerken tümsekte mallar zıpladı ve kaydı. Buraya geldiğimde durdum. Durduktan hemen sonra malların kayması sonucu kamyonet devrildi.ö dedi. Kamyonette yüklü sebze ve meyveler başka bir kamyonete yüklendi. Çekiciyle kaldırılan kamyonette hasar oluştu. Kamyonetin devrilmesi ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

MSB, RASULAYNLI ESNAFIN TÜRK ORDUSUNA TEŞEKKÜRÜNÜ PAYLAŞTI

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da günlük hayatın normale dönmesinin ardından iş yerini yeniden açan Suriyeli esnafın, Mehmetçiğe teşekkür ettiği videoyu Twitter'da paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, Resulaynlı bir esnafın söylediklerine yer verildi. Paylaşımda, Suriyeli vatandaş, bölgede yaşananlara ilişkin, "Türk ordusuna teşekkür ediyoruz, sayelerinde kurtulduk. Arap olduğumuz için çalışamıyorduk. PKK/YPG kazancımızın yarısını almadan çalışmamıza izin vermiyordu. Biz evlerimizden çıktık buraya geldik, güven içindeyiz. Örgüt bizi ne rahat bıraktı ne de yaşamamıza izin verdi. Ben kırsalda yaşıyordum, Halep'e geliyordum. 20 milyon liramı gasbettiler, beş parasız kaldım. Türk kardeşlerime ve ordusuna teşekkür ediyorum. Dükkanımı açmam için bana yardım ettiler. Allah onlardan razı olsun" dedi.

'ELEKTRİK VAR, HER ŞEY YOLUNDA'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk ordusuna teşekkür eden Suriyeli, şunları kaydetti:

"Halkımıza evlerine dönmelerini tavsiye ediyorum. Elektrik var, her şey yolunda. Daha güzel bir yaşam olmaz. Allah'a şükür her şey yoluna girdi. En azından artık çalışma yasağı yok. Kazançlarımıza ortak oluyorlardı, bir dükkan açtığımızda kazancımızın yarısını alıyorlardı. 20 milyon liramı gasbettiler, beş kuruşsuz kaldım. Yiyecek içecek bir şeyim yoktu."

OKUDUĞU GAZETEYLE HAYATI DEĞİŞTİ

MANİSA'nın Soma ilçesinde, okuduğu gazeteden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) hibe projelerini öğrenen Samet Gezgin (33), aldığı hibe desteğiyle 70 dönüm arazide civciv yetiştirmeye başladı. Gezgin, "Her şey bir anda oldu. Desteğe güvenerek bu işe girdik. Çok memnunuz. Şu an Türkiye'nin çok önemli bir firmasıyla çalışıyoruz. Üretim değerlerimiz de çok iyi. Yılda yaklaşık 150 bin ila 160 bin arası civciv besliyoruz. Çalıştığımız firma tavuklarımızı yurt dışına da ihraç ediyor" dedi.

Evli ve 3 çocuk babası Samet Gezgin, okuduğu bir gazete haberinden, TKDK'nın projelerini araştırmaya başladı. Babasının da yönlendirmesiyle TKDK'nın Manisa İl Koordinatörlüğüne başvuru yapan Gezgin, kurmayı planladığı 1 milyon 900 bin lira maliyetli tesis için 870 bin lira hibe kazandı. Daha sonra Gezgin, Soma'nın Küçükışıklar Mahallesi'nde 1700 metrekarelik kısmı kapalı alan olmak üzere 70 dönüm araziye Avrupa standartlarında bir civciv tesisini kurdu. Gezgin, yılda yaklaşık 160 bin kapasitelik civciv tesisiyle işinin patronu oldu. Bakımını yaptığı civcivlerden et verimi yüksek tavuklar elde eden Gezgin, tavukları ise entegre tesislere satıyor. Köy hayatını sevmesinin de etkisiyle işe başladığını belirten Samet Gezgin, TKDK'nın desteğiyle tesisini kurduğunu ifade ederek, "Civcivlerimiz bize 38- 40 gram arasında geliyor. Burada uygun hava şartlarında onları, 45-50 gün gibi bir süre zarfında büyütüyoruz. Daha sonra tavuk firmalarına kesime yolluyoruz. Proje, 1 milyon 900 bin liraya mal oldu. 870 bin lirasını TKDK'dan hibe olarak aldık. Her şey bir anda oldu. Desteğe güvenerek işe girdik. Çok memnunuz. Şu an Türkiye'nin çok önemli bir firmasıyla çalışıyoruz. Üretim değerlerimiz de çok iyi. Yılda yaklaşık 150 bin ila 160 bin arası civciv besliyoruz. Çalıştığımız firma, tavuklarımızı yurt dışına da ihraç ediyor. Bu milli değerdir. Bu tür desteklerin devletimiz tarafından arttırılmasını bekliyoruz. Ben buradan ayrıca bu projeye vesilen olan Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığımıza, TKDK kurumuna ve çalışanlarına ayrıca çok teşekkür ediyorum" dedi.

AŞKINI İLANLA DUYURAN KİŞİ MERAK KONUSU OLDU

SİVAS'ta bir kişi, aşkını billboarddan ilan etti. İlanı veren meçhul kişi, kentte merak konusu oldu.

Örtülüpınar Mahallesi, İnönü Bulvarı üzerindeki Sivas Numune Hastanesi ek bina girişinde bulunan billboarddaki yazı, görenleri şaşırttı. İlanı veren, ismi bilinmeyen kişi, şu sözlerle aşkını ilan etti:

'Balım gülünce sanki cennet bahçesindeyim. Gözlerine baktığımda cennette uçan kuş gibiyim. Küçük bir şans ver bana, seni her iki dünyanın en mutlu kadını yapayım. Sultanım'

