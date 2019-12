DHA YURT BÜLTENİ - 1

OTOBÜS, OTOYOLDA HATALI DÖNÜŞ YAPAN TIR'A ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 35 YARALI

Düzce'de, TEM Otoyolu'nda yasak olmasına rağmen refüjde bulunan boşluktan diğer istikamete geçmeye çalışan TIR'a arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı. Kazada otobüs şoförü ile muavin yaşamlarını yitirirken, 35 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.00 sıralarında TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Erdal Tanrıverdi idaresindeki 34 JS 1415 plakalı kargo taşıyan TIR orta refüjde bulunan boşluktan İstanbul istikametine dönmeye çalıştı. Ankara istikametine gitmekte olan Kenan Çetinkaya idaresindeki 34 SH 441 plakalı yolcu otobüsü otoyolda hatalı dönüş yapan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesinin arka kapağı otobüsün önüne girdi. Kazada otobüs sürücüsü Kenan Çetinkaya ile muavin Ali Atalay otobüsün ön tarafında sıkışarak olay yerinde hayatlarını kaybetti. Şoför ve muavinin cenazeleri itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Otobüste bulunan 40 yolcudan 35'i yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Sakarya'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapanırken, yola dağılan kargo paketlerinin toplanması için çalışma yapıldı. Polis ekipleri, cep telefonu ile görüntü almaya çalışan vatandaşları uzaklaştırmak için uğraş verdi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEYİP TESLİM OLDU

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşen olayda, Afgan uyruklu D.N., birlikte yaşadığı yetişkin erkek olan 2 Afganlıyı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra emniyete giden D.N., cinayet işlediğini belirterek teslim oldu.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Topraklık Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. D.N. adlı zanlı, bu sabah polis merkezine giderek, birlikte yaşadığı yetişkin erkek olan 2 Afganlıyı öldürdüğünü söyledi. D.N. gözaltına alınırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evde yapılan kontrolde, boğazından bıçaklanmış 2 kişinin cesedini buldu. Ölenlerin kimliği henüz belirlenemezken, D.N.'nin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Ölen Afganların cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan D.N.'nin cinayetten sonra soğukkanlı bir şekilde evden çıkarak polis merkezine doğru gitmesi, bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Olayın yaşandığı evdeki kişilerin oturma izninin bulunup bulunmadığı, cinayetin neden işlendiği araştırılıyor.

ÇİFTE CİNAYETTE TECAVÜZ İDDİASI

Denizli'de, 2 kişinin öldürüldüğü cinayetle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Birlikte yaşadığı iki ev arkadaşını öldürüp, polise giderek teslim olan Afganistan uyruklu Daşmurat Nazari'nin ilk ifadesinde, ev arkadaşlarının kendisine gece tecavüz ettiğini, bu yüzden onları uyurken boğazlarını keserek öldürdüğünü söyledi. Öldürülen Afganistan uyruklu iki kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

CEREN'İN KATİLİ, 14 YIL ÖNCE BIÇAKLADIĞI DİNÇER'İN İŞ YERİNE 150 METRE MESAFEDEKİ OTELDE KALMIŞ

KATİLİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Ordu'da, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un, cezaevinden firar ettiği ve resepsiyon görevlisini tehdit ederek kaldığı otelin bulunduğu sokakta yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı.

Ceren Özdemir olayından önce güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, otelin kapısından üzerinde mont olmadan, sadece kazakla çıkan zanlının, elleri cebinde kısa süre yürüdüğü, ardından ters istikamete döndüğü, etrafına bakınıp yürümeye devam ettiği görülüyor.

ÖZ KIZLARINA İSTİSMARDA BULUNDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BABA, TUTUKLANDI

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, öz kızları Z.Ş.(16) ve S.Ş.'ye (13) istismarda bulunduğu iddia edilen baba S.Ş. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçedeki bir lisenin son sınıf öğrencisi olan Z.Ş., dün okulda baygınlık geçirdi. Hastaneye götürülen Z.Ş. tedavisinin ardından okulun rehberlik öğretmeniyle görüştü. Öğretmenine öz babası S.Ş'nin kendisi ve kız kardeşi S.Ş.'yi istismar ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine öğretmenler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri 4 çocuk babası S.Ş.'yi iş yerinde gözaltına aldı. İki kardeş olayın ardından devlet korumasına alındı. Şüpheli baba S.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Ş. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOSYAL MEDYADAN UYUŞTURUCU TİCARETİNE TUTUKLAMA

Zonguldak'ta sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde sattığı belirlenen C.D. (32) tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen C.D'nin evine operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramada C.D.'nin üzerinde bulunan 5 gram esrar ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan C.D., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan C.D., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

BARINMA AMAÇLI KURULAN 8 KONTEYNER ALEV ALEV YANDI

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, konteynerlerin depolandığı sahada 8 konteyner alev alev yandı. Konteynerlerin kundaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Akşam saatlerinde, Başiskele Sepetlipınar Mahallesi'nde konteynerlerin depolandığı arsada 8 konteynerin bulunduğu yerde yangın çıktı. Yanan konteynerleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Başiskele ve Gölcük'ten itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, elektrik olmaması ve kullanılmaması nedeniyle konteynerlerin kundaklandığı ihtimali üzerinde duruldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

UŞAK'TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 5 YARALI

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BARİYERLERDEN KOPAN PARÇALAR YAYAYA İSEBET ETTİ

Uşak'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprüdeki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerden kopan parçalar alt yola düştü. Yolda yürürken metal parçalarının isabet ettiği Osman Gençer (27) ve otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Dörtyol Şehit Mehmet Bozkuş Köprüsü'nde meydana geldi. Saadet Coşkun (34) yönetimindeki 45 RA 7362 plakalı otomobil, Şehit Mehmet Bozkuş Köprüsü'nde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, bariyerin parçaları koparak, alt yola düştü. Kazada, otomobildeki Bektaş Coşkun (38), Sultan Yaygır (32) ve Yağmur Şeker (13) ile alt yolda yürürken metal parçalarının isabet ettiği Osman Gençer yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle köprü, çift yönlü trafiğe kapandı.

BAKAN PEKCAN, KASAPOĞLU VE TURAN, MANİSA'DA (3)

KASAPOĞLU: MEHMETÇİĞİMİZİN SELAMINDAN RAHATSIZ OLMUŞLAR, O SELAMA KURBAN OLSUNLAR

Manisa'da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Kula ilçesinde de ziyaretler gerçekleştirdi. İlçedeki programda hemşeri buluşması kapsamında Kulalı vatandaşlar ile bir araya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Mehmetçiğimizin selamından rahatsız olmuşlar, o selama kurban olsunlar." dedi.

Sabah saatlerinde Manisa'nın Demirci ilçesinde ziyaretler gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Demirci'deki programın ardından havayolu ile Kula'ya geldi. İlçe şehitliği önünde protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılanan bakanlar, beraberindeki heyet ile birlikte esnaf ziyareti yaptı. Memleketi Kula'da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan ile birlikte esnaf ziyareti yapan gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kula Gençlik Efe Yaren Ekibi'nin yaren gösterileri eşliğinde yaptığı esnaf ziyaretinde, esnaflar tarafından kendilerine ikram edilen Kula'ya özgü lezzetleri tanıttı. Leblebiciler çarşısından geçerken, leblebi üreticisinin ikram ettiği coğrafi işaretli Kula Leblebisi'ne kendi elleriyle bakan arkadaşlarına ikram eden Kulalı Bakan Kasapoğlu, bakanlara leblebinin yapılış aşamaları ve lezzetini anlattı. Daha sonra Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi toplantı salonunda, hemşeri buluşması programıyla Kulalı vatandaşlarla bir araya gelen gelerek Kulalı hemşerileri tarafından sevgiyle karşılanan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve diğer bakanlar, hemşeri buluşmasında vatandaşlara hitap etti.

Açılış konuşmasını yapan Manisa Valisi Ahmet Deniz, 3 bakanı Manisa'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Vartan aşkıyla hizmet ettikleri Manisa'ya kabinedeki Manisalı bakanların büyük destekleriyle çeşitli yatırımlara imza attıklarını kaydeden Vali Deniz, Manisa hizmetlerinde hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen bakanlara teşekkür etti.

Vali Deniz'in ardından vatandaşlara hitap eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, kadim medeniyetlere şahitlik etmiş Kula ilçesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiklerini ifade etti. Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bakan Turan; " Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sizlerin verdiği emaneti, size hizmet etmek amacıyla 17 yıldır koşuyoruz. Ülkemizin her köşesini imar etme konusunda, her alanda geliştirme konusunda, sağlıkta, eğitimde, turizmde, ticarette, kültürde her alanda, ülkemizin her bölgesinde birçok yatırımlar yaptık. Milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin gayreti içerisinde olduk. Bunun içindir ki, milletimiz sayın Cumhurbaşkanımıza bu görevi 17 yıldır veriyor ve hizmet kervanı devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset sahnesine çıktığı günden beri, hizmet siyaseti ile buluşan milletimiz, Cumhurbaşkanımızı bugüne kadar bağrına bastı, destekledi ve hizmeti, emaneti ona teslim etti. Bizde onun ekipleri olarak, onun yanında çalışan yol arkadaşları olarak bizde ona yetişmeye çalışıyoruz, sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin her köşesinde bölünmüş yollar yaptık, havaalanları yaptık, hızlı demiryolları yaptık, limanlar yaptık. Ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısını, bugün dünyada hatırı sayılır bir noktaya getirdik ve bu altyapı sayesinde, çok şükür ülkemiz büyüdü ve gelişti. Tabii bunu çekemeyen bazı bedbahtlar var, kıskananlar var, önümüze mayın döşeyenler var. tezgah ve tuzak kuranlar var. bizde bunlara aldıramadan, bu oyunları bozarak, bu tezgahları yıkarak milletimize hizmet etmeye, büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Yeter ki, Allah birliğimiz beraberliğimiz, dirliğimizi ve dirayetimizi bozmasın Rabbim başımızdan Recep Tayyip Erdoğan'ın eksik etmesin." ifadelerine yer verdi.

BAKAN PEKCAN: "DÜNYAYI DİZE GETİREN TARİHİ KONUŞMA, BENİM ŞAHİT OLDUĞUM EN BÜYÜK ONURUMDUR"

Vatandaşlara hitap eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte şahit olduğu iki onurundan bahsetti. Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyayı dize getiren konuşmasıyla, ABD Başkanı Donald Trump'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili dünya basınına verdiği cevabın tüm Türkiye'yi olduğu gibi kendisine de onurlu hissettirdiğini vurgulayan Bakan Pekcan; " Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, tüm bakan arkadaşlarımız ile birlikte 7/24 aktif görev yapıyoruz ve çok iyi bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Sanki bir genel müdürlük gibiyiz. Bütün kabine, işbirliği ile ahenk içinde çalışıyoruz. Rabbim bozmasın ve bu çalışmalarımıza yenilerini eklemekte nasip etsin. Ben burada size, bu yıl yaşadığım iki onurumu paylaşacağım. Bir tanesi, Birleşmiş Milletler de sayın Cumhurbaşkanımızın bütün dünyayı hizaya getiren konuşmasıydı. Mazlumun, ezilenin arkasında bir dünya lideri konuştu. Onun dışında kendilerine dünya lideri diyenler, seçim için konuşan başkan adaylarıydı bana göre. Tek dünya lideri, konuşmasını yapan bizim liderimizdi. Daha sonra tekrar Washington'da sayın Trump'un misafiri olduk. Aynı canlı yayında gün azil görüşmeleri yapılıyordu Trump'la ilgili. Tabii ki bütün dünya basını orada. Bizde sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber oradaydık. Sayın Trump'a azil sürecini izlediniz mi dediler ve sayın Trump'un cevabı şu oldu; 'bugün benim çok önemli bire misafirim var, bugün sadece onunla ilgileneceğim, ondan daha önemli işim yok.' Dedi. İşte budur. Bizlerde sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunda görevlerimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki sizlerle beraber, esnafımızla beraber, sanatçılarımızla, kooperatiflerimizle, tüccarımızla,tacirimizle ihracatçımızla, sanayicimizle ve öğrencimizle hep beraber Türkiye'nin refah seviyesini artırmak ve bir üst düzey gelirine çıkarmak için çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

BAKAN KASAPOĞLU: "MEHMETÇİĞİMİZİN SELAMINDAN RAHATSIZ OLMUŞLAR, O SELAMA KURBAN OLSUNLAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip önderliğinde ülkeye hizmet etmenin gururuyla her geçen gün ülkenin gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Kula'da diğer bakanlar ile birlikte hemşerileri ile buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Dünyanın en genç nüfusa sahip ülkeleri arasında yer aldıklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'ye katılmaya hak kazanması ile bir tarih daha yazdıklarını vurguladı. Ekim ayı içerisinde Fransa milli takımı ile karşılaşan milli takımımızın, durumu eşitleyen golünün ardından verdiği asker selamının yayınlanmaması ile ilgili de konuşan Bakan Kasapoğlu; "Mehmetçiğimizin selamından rahatsız olmuşlar, o selama kurban olsunlar" dedi. Bakan Kasapoğlu; " Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, 17 yıldır, ekonomiden sanayiye, ticarete, sağlığa, ulaştırmaya kadar, spora kadar her anlamda pek çok açıdan devrim niteliğinde işler yapmış, hizmetleri ortaya koymuş bir hizmet anlayışımız var. Tabii ki Cumhurbaşkanımız, onun liderliği, vizyonu, kararlılığı bizler için en önemli ilham ve motivasyon kaynağıdır. Kendilerinin liderliğinde inşallah yarınlara birlikte, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Attığımız her adımda, çalıştığımız her konuda ülkemizi, memleketimizi büyütmenin ve geliştirmenin gayreti ve çabasında olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz Gençlik ve Spor Bakanlığımız, bu aziz gençlerin bakanlığıdır. 20 milyon genç ile, dünyanın en genç nüfuslarından birine sahibiz. Gençlerimiz için her şey, her ürettiğimiz değer gençlerimize. Çünkü yarın onlar kutsal emaneti alacaklar ve yarınlara taşıyacaklar. Hamdolsun, bugün her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var. Birleşmiş Milletler'deki Cumhurbaşkanımızın meydan okumasından, ekonomide kurulan tuzaklara karşı, tüm tuzakları bertaraf etmemizden pek çok açıda, pek çok örneği hep beraber yaşıyoruz. En son milli takımımızın başarısı ile gururlandık. A Millilerimiz futbolda, birilerinin rahatsız olduğu asker selamıyla birlikte, o askere kurban olsunlar. Adaletiyle, şefkatiyle, merhametiyle sadece bu ülkenin değil, bölgenin ve insanın esenliği için çalışan, çaba gösteren askerimizin o kutsal selamından rahatsız oldular. Ama bizler, hamdolsun milli takımımız, tüm onlara, onların tuzaklarına ve spekülasyonlarına meydan okurcasına EURO 2020'ye hamdolsun hak kazandı ve inşallah en güzel şekliyle bu şanlı milleti de en güzel şekilde temsil edecekler. Biz onlarla gururlanmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Kula'yı ziyaret eden bakanlara, protokol üyelerinin hediyeler vermesi sonrasında hemşeri buluşması programı sona erdi. Daha sonra ilçedeki iş adamları il bir araya gelen bakanlar ve protokol üyeleri, basına kapalı yapılan toplantıda iş adamlarının istek ve sorunlarını dinledi. Son olarak ilçenin tarihi konaklarından Beyler Evi'ne giderek Kula'ya has lezzetlerden oluşan akşam yemeğine katılan bakanlar, yemeğin ardından Kula'dan ayrıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın Kula'daki ziyaretlerine, Vali Ahmet Deniz, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, sivil toplum kuruluş başkanları, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, vatandaşlar ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.

GIDA YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI

Muğla'da, balataları tutuşan gıda malzemesi yüklü TIR, dorsesi ile birlikte yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 15.00 saatlerinde Muğla-Antalya karayolu Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Marmaris istikametine giden Ahmet Özdemir yönetimindeki 34 JJ 8740 plakalı TIR'ın balatalarından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, dumanları fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Olayda, can kaybı yaşanmazken, TIR kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Sakar Geçidi'nden Antalya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'DA, MOBİLYACILAR SİTESİNDE YANGIN

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Ağaç İşleri Sanayi Sitesi'nde bulunan koltuk ve sandalye atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda iki iş yeri zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri Bölümü 22. Sokakta faaliyet gösteren ahşap üretimi yapan iş yerinde meydana geldi. Yanık bırakılan sobadan çıktığı iddia edilen yangında iş yerinden çıkan dumanı fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek tüm iş yerine saran yangın, bitişikteki sandalye imalathanesine de sıçradı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın sonucunda iki iş yerinde de maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

NEMRUT DAĞI'NDA MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Nemrut Dağı'na tırmanan 3 kişi, kar nedeniyle bölgede mahsur kaldı. 3 kişi, jandarma ve AFAD ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Nemrut Dağı'nda meydana geldi. İstanbul'dan Nemrut Dağı'na tırmanmaya gelen Tülay Karar, Şerife Ulutürk ve Mehmet Çakmak, tırmanışa başladı. Bir süre sonra 3 kişi, kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kaldı. Donma tehlikesi yaşayan 3 kişi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla 3 kişi, kurtarıldı. Tülay Karar, Şerife Ulutürk ve Mehmet Çakmak, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KADIN SPORCULAR, 'KADINA ŞİDDETE HAYIR' DEMEK İÇİN RİNGE ÇIKACAK

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bulunan Fighting Fit Club Spor Kompleksi, yetenekli profesyonel kadın sporcuları keşfederek dünya çapındaki kick boks organizasyonlarına katılmalarını sağlamak amacıyla, yarın FFC Ladies Turnuvası'nın ilkini düzenleyecek. Kadına şiddet konusunda farkındalık için ringe çıkacak olan sporcular, sıkletlerine uygun olarak tartılıp, rakiplerine başarılar diledi.

Fighting Fit Club Spor Kompleksi, yetenekli profesyonel kadın sporcuları keşfetmek ve dünya çapındaki kick boks organizasyonlarına katılmalarını sağlamak amacıyla Türkiye'de bir ilke imza atacak. Yarın düzenlenecek olan FFC Ladies Turnuvası'nda çoğu milli sporcu olan 24 başarılı kadın sporcu, 'Kadına şiddete hayır' pankartlarıyla ringe çıkarak farkındalık yaratmak için mücadele verecek. Organizasyon önce spor kompleksinde toplanan kadın sporcular, sıkletlerine uygun kiloda olup olmadıklarının kontrol edilmesi amacıyla, hakem eşliğinde sırayla tartıldı. Rakipleriyle yüz yüze gelerek, birbirlerine başarılar diledi. Beraber yemek yiyen genç kadınlar, hikayelerini paylaştı.

'SON YILLARDA KADINLAR KENDİLERİNİ SAVUNMAK İÇİN BU SPORA YÖNLENDİRİLİYOR'

İstanbul'dan gelen, 10 yaşından beri kick boks yapan Bedia Taçyıldız (23), "4 tane dünya, 3 tane Avrupa şampiyonluğum var. Profesyonel kariyerimde yarın burada çok güzel bir başlangıç yapacağımı düşünüyorum. Hem 'kadına şiddete hayır demek', hem de kadının gücünü göstermek amacıyla bir organizasyon gerçekleşecek. Türkiye'de bir ilk olacak, çok anlamlı olacak. Ben çocukluktan beri dövüş sporları yapmak istiyordum, bu sebeple spora başladım. Maalesef, son 3-4 senede kadına şiddet ve kadın cinayetleri arttığı için artık kız çocukları kendilerini savunmayı öğrensin diye bu sporlara yönlendiriliyor. Oysaki biz spor yapmak için, ülkemizi çeşitli arenalarda temsil etmek için yapıyoruz. Bu spor bunun için yapılmalı fakat ülkemizin bulunduğu durum nedeniyle aileler bu şekilde önlem almaya çalışıyor. Ben hiç ciddi bir şiddetle karşılaşmadım ama herkeste olduğu gibi laf atmalar oldu. Ben de karşılığını verdim, maalesef başımıza böyle şeyler geliyor" dedi.

'KICK BOKSA GİZLİ BAŞLADIM'

Spora başlamasının kolay olmadığını anlatan Halime Eke (19), "Doğu'da kız çocuklarının bu tarz sporlarla uğraşması hoş karşılanmaz. Ama ben çok istediğim için bir şekilde gizli de olsa bu spora başladım. Çok sevdiğim bir ablam bana destek verdi, onun sayesinde ilk adımlarımı attım. 13 yaşından beri mantar fabrikasında çalışıyorum. İşten çıkıp, 3 saat yol kat edip antrenmanlara gidiyordum. Benim spora başlamam çok kolay olmadı. Çok zor şartlarda buraya kadar geldim. Türkiye şampiyonasına katılıp amatörde dövüştüm. Türkiye 2'nciliği, 3'üncülüğü ve Ege Şampiyonluğu kazandım. Bayrağımızı en iyi yerlerde temsil etmek istiyorum. Ben bir kere okulda şiddetle karşılaşmıştım. Bir arkadaşımla tartışma yaşamıştım. Fakat olay çok büyümedi. Kadına şiddete dur demek gerekiyor, ülkemizde çok arttı. Umarım bu şekilde devam etmez" diye konuştu.

Çekingen ve utangaç olduğu için öğretmeninin teşviği ile kick boksa başlayan Helin Özgenç (18) ise, "Henüz 2 yıldır yapıyorum fakat hedeflerim büyük. Önce Türkiye, ardından Avrupa, kısmet olursa da Dünya şampiyonu olmak istiyorum. Amacımız büyük, kadına şiddete hayır demek için, kadının gücünü göstermek için yarın ligde olacağız. Ben yarın için iddialıyım, umarım başarılı geçer" şeklinde konuştu.

LAHANA FİYATI ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE GİDENE KADAR 4 KAT ARTIYOR

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kış ürünü lahananın hasadı başladı. 600 dönümlük alanda yetiştirilen Lahanadan 6 bin ton rekolte beklenirken, çiftçi ise lahananın tarla ve pazar fiyatının arasındaki makasın açılmasından şikayetçi oldu.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, İnegöl ilçesindeki Kulaca Mahallesi'nde bulunan tarım arazilerine giderek, incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "İnegöl'de çeşit çeşit ürün yetiştiriyoruz. Şu anda lahana hasadına başlandı. Hasanpaşa, Kulaca, Cerrah, bölgelerimizde yetiştiriliyor. Lahana hasadımız devam ediyor. Bir lahana 5 kilo geliyor. Çiftçi 1.25 liraya satıyor, pazarda 5 liraya satılıyor. Üreticiden tüketiciye giderken fiyat makası sürekli açılıyor. 600 dönümlük alanda üretim yapılıyor. Bu sene 6 bin ton rekolte beklentisi var. Gönül ister ki çiftçimizin para kazanması. Eğer çiftçimiz kazanamıyorsa tüketici de bunu 5 liraya yemesin. Beklentimiz çiftçimizin kırsalda kalması" dedi.

Lahana üreticisi Selman Mestan ise, "Lahana hasadımızı yapıyoruz. Fiyatlardan memnun değiliz. Biz 1.25 liraya satıyoruz, pazarda tüketici 5 liraya satın alıyor. Arada büyük fark var. Bu sorunun giderilmesi gerekiyorö diye konuştu. Diğer üretici Recep Agan da, "Biz para kazanmazken halkımız bunu çok uçuk fiyatlardan alıyor. Halkımız ucuz yesin istiyoruz. Biz ucuza satarken halkımız neden pahalıya alıyor. Bu bizi üzüyor" ifadelerini kullandı.

508 SURİYELİ TEL ABYAD'A DÖNDÜ

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentine 508 Suriyeli döndü.

Akçakale'nin karşısında bulunan Tel Abyad, 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK ve Suriye Milli Ordusu tarafından terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldı. Teröristlerden arındırılan kentin güvenli hale gelmesinin ardından terör örgütü işgali sırasında göç etmek zorunda kalan Suriyeliler de dönüş yapmaya başladı.

Bugün de Cerablus'tan 48 araçla yola çıkan 508 Suriyeli Akçakale'ye geldi. İlçeye gelen Suriyeliler işlemlerin yapılmasının ardından kısa süre önce yeniden hizmet vermeye başlayan Akçakale Sınır Kapısından geçiş yapıp Tel Abyad'a döndü.

BİN MİRASÇI, MİLYONLARCA LİRALIK ARAZİ İÇİN MÜCADELE VERİYOR

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 1800'lü yıllarda İzmir Valiliği yapan Hacı Osman Paşa'nın, Urla'da mütesellim olarak görev yapan oğlu Ali Ağa ile Tanzimat Dönemi'nin meşhur paşalarından Mehmet Emin Ali Paşa'dan kalan miras için hak iddia eden 5 ailenin aralarında bulunduğu yaklaşık bin kişi, hukuk mücadelesi başlattı.

19'uncu yüzyıl içinde İzmir Valiliği görevini yapan Hacı Osman Paşa'nın, Urla'da mütesellim olan oğlu Ali Ağa ile Tanzimat Dönemi'nin ünlü paşalarından, Abdülmecid ve Abdülaziz döneminde sadrazamlık yapan Mehmet Emin Ali Paşa'dan kalan mallar üzerinde hak iddia eden Şevik, Akar, Daşçı, Dalyan ve Güngör soyadlı 5 aile, başlattıkları hukuk mücadelesini sürdürüyor. Urla, Foça, Seferihisar ve Aliağa'daki binlerce dönüm arazinin yanı sıra İstanbul'da birçok yalının kendilerinin olması gerektiğini ve hala aktif olan bir bankada hisse sahibi olunduğunu iddia eden aileler, şu ana kadar çeşitli mahkemelerde birçok dava açıldığını ve bunların sürdüğünü bildirdi.

MİRASÇILAR YAKLAŞIK BİN KİŞİ

Hak iddiasında olan aileler arasında bulunan Hakan Şevik, "Ali Ağa dedemizden kalan mirasçılar olarak yaklaşık bin kişiyiz. Ancak, kalan miras çok büyük bir miras. Biz, Ali Ağa'nın torunları olduğumuzu, malların ona ait olup da bu ailenin elinden alındığını ve diğer her şeyi belgeledik. Şu anda davalarımız sürüyor. Ali Ağa, Urla'da devlete hizmet etmiş, bu toprakların işlenmesinde ve devlete asker temin etmede faydaları dokunmuş. Ondan bize kalması olması gerektiğini tespit ettiğimiz birçok mal var. Urla, Foça, Seferihisar ve Aliağa'da, oldukça değerli birçok arazinin yanı sıra, İstanbul'da vakıflara kayıtlı yalılar ve bir bankada hisse sahipliği gibi birçok hakkımız var. Tüm bunlar hakkında birçok dava açıldı ve bu davalar sürüyor" dedi.

'ZAMANAŞIMI KALDIRILDI'

Aileye hukuki destek veren avukatlardan Yusuf Baratalı ise, "Babam Bülent Baratalı'nın da milletvekili olduğu zamanda, ya 2009 ya da 2010 yılında mecliste yasalaşan bir kanun ile devletin istimlak ettiği ancak karşılığında bir istimlak bedeli ödemediği araziler üzerinde hak iddia etmek için, vatandaşların devlete karşı zamanaşımı kaldırıldı. Dolayısıyla, bu miras arasında bu tür araziler mevcut ise tabii ki hak aranabilir" dedi.

SİGARAYLA MÜCADELE BAŞLATAN TARAFTARLAR, KALEYE SİGARA PAKETİ FIRLATTI

Denizlispor'un taraftar grubu Yeşil Cephe ile Pamukkale Kaymakamlığı arasında 'Sigarasız Taraftar' projesi imzalandı. 'Sigarayı bırak sağlıklı yaşa' sloganları yapan taraftarlar, tribünlerden salondaki boş kaleye sigara paketleri attı.

Pamukkale Kaymakamlığı, Pamukkale Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü ile Yeşil Cephe taraftar grubunun işbirliğinde hazırlanan 'Sigarasız Taraftar' projesinin açılış töreni, Hasan Güngör Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Sigara kullanımına karşı farkındalık oluşturmak ve taraftarların sigarayı bırakması amacıyla düzenlenen projede, salonun içerisini Denizlispor bayrakları ve pankartlarıyla donatan yaklaşık 200 Yeşil Cephe üyesi Denizlispor taraftarı, tribünlerde yerini aldı. Açılış konuşmalarının ardından Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Zafer Akçay ile Yeşil Cephe taraftar grubu Başkanı Zafer Turan projenin protokolünü imzaladı. Taraftarlara üçlü çektiren Kaymakam Balcıoğlu, sloganlar arasında, sigara kullanımına karşı görsellerin bulunduğu futbol topunun başına geçerek kaleye şut attı. Daha sonra yeşil siyahlı ekibin taraftarları, boş kaleye sigara paketlerini fırlattı. Proje açılışı, sigarayı bırakan 3 taraftara kumbara hediye edilmesiyle sona erdi.

'YÜZDE 50'SİNİN SİGARA İÇTİĞİNİ TESPİT ETTİK'

Projeye ilişkin bilgi veren Kaymakam Balcıoğlu, ilçede 3 yıldır sigarayla bağımlılığa yönelik mücadele ettiklerini, projeler hazırladıklarını söyledi. 2 aydır taraftarların sigarayı bırakması için bu proje üzerinde hazırlıklar yaptıklarını belirten Balcıoğlu, "Taraftar grubunda yaptığımız incelemede, yüzde 50'sinin sigara içtiğini tespit ettik. Sigara içtiğini tespit ettiğimiz taraftarlarımızla bire bir çalışma yapacağız. Sigara bırakma polikliniklerine gidecekler. Bu konuda bırakabilmeleri için yoğun bir çalışma içine gereceğiz. Onlara psikolojik destek de vereceğiz. 2 bin 500 üyesi olan taraftar grubumuzda yüzde 90'lara varan bir başarı elde edeceğimize inanıyorum" dedi.

'SİGARAYA KARŞI BİR TAVIR SERGİLİYORUZ'

Projenin kendileri için oldukça önemli olduğunu kaydeden Yeşil Cephe Başkanı Turan ise, "Gurubumuzun yaklaşık yarısı sigara kullanıyor. Bu projeyle birçoğunun sigarayı bırakacağından eminim. Sigara kötü alışkanlıkların başlangıcıdır. Bu yüzden sigaraya karşı bir tavır sergiliyoruz. Sigarayı bırakan arkadaşlarımızın hayata tutunacağını düşünüyorum" diye konuştu.

ALANYA'DA NOEL PAZARI KURULDU

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yabancılar tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Alanya Noel Pazarı kuruldu. Pazarda tezgah açan yerleşik yabancılar yeni yılı kutlarken, geliri engelliler yararına kullanılmak üzere ülkelerine özgü yiyecek, içecek ve eşyaları satışa sundu.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından belediye binası arkasında kurulan pazarda, ilçede yaşayan yerleşik yabancılar ve ilçedeki yabancıların kurduğu ülke dernekleri kendi ülkelerinin yiyecek ve içeceklerinin yanı sıra kültürel öğeler, kıyafetler ve hediyelik eşyaları stantlarda sattı. Satılan ürünlerin tüm gelirleri ise engelliler yararına harcanacak. Pazar yerinde kurulan sahnede çeşitli ülkelerden grupların yeni yıl şarkıları söylediği, ülkelerine özgü dans gösteri sunduğu alana 14 metrelik Noel ağacı dikildi. Birçok Noel etkinliğinin de yapıldığı pazara yerli halk da ilgi gösterdi.

'BARIŞ VE HUZUR İÇERİSİNDE'

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Alanya Uluslararası Noel Pazarı'nın 10'uncu yılı olduğunu söyledi. Yerleşik yabancılara 'Yeni Alanyalılar' dediklerini belirten Karaoğlu, "Güzel bir havada 122 farklı ülke temsilcileriyle, yeni Alanyalılarla bir araya geldik. Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikle farklı kültür, medeniyet ve dinlerin bir arada barış ve huzur içerisinde bir pazarı kutluyoruz. Bu pazar Türkiye ve Alanya için önemli. Sadece Alanya başarıyor" dedi.

ANLAMLI AMAÇ

Noel pazarının amacının kaynaşma ve yardımlaşma olduğunu anlatan Karaoğlu, "Alanya'daki yerleşik yabancılar Noel'ini kutlarken, aynı zamanda Alanya'da yaşayan engelli vatandaşlara da destek oluyor. Engelli bireylerin engelsiz bir şekilde hayat sürmelerine vesile olmak istiyoruz. Burada satılan ürünlerin tüm geliri Alanya'daki engelliler derneğine bağışlanıyor. Her türlü katkımız, bu engelli vatandaşlarımızı biraz da olsa mutlu ediyorsa bizi de mutlu ediyor. Dünyada örnek bir şehir varsa o da Alanya'dır. Burada yaşayan insanlar huzur, güven ve sağlıklı bir şekilde Alanya'nın oksijenini teneffüs edebiliyor" diye konuştu.

DÜNYAYA BARIŞ DERSİ

Noel Pazarı'nda Filistin'den gelerek stant açan Filistin Derneği Başkanı Mohammad Fataji de 2 yıldır stant açtıklarını belirterek, Alanya'yı ve Türkiye'yi sevdiklerini, birlikte dostça yaşamanın en büyük örneği olan Alanya'nın tüm dünyaya barış hakkında ders verdiğini söyledi.

Yaklaşık 40 bin yerleşik yabancının yaşadığı Alanya'da kurulan Noel pazarı 2 gün boyunca açık kalacak.

