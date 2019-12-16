DHA YURT BÜLTENİ - 1

ŞANLIURFA'DA AMCA ÇOCUKLARI ARASINDA KAVGA: 2 ÖLÜ, 5 YARALI

Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde amca çocukları arasında alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak meselesi yüzünden husumetli olan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışma, iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği 7 kişi yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalelerinin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Yaşar Ateş ve Salih Ateş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 5 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis kavgaya karışan tarafların yakalaması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Hastanenin acil servisi

Acilde bekleyen ambulanslar

Polis ekiplerinin önlem alması

Morg önünde bekleyen cenaze aracı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ SURUÇ(Şanlıurfa),

===========================================

BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAFETERYA KAVGASI, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, alışveriş merkezi içerisinde kafeteryada bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, cumartesi günü saat 03.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezi içinde yer alan kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Alpay Uzuner ile kafeteryaya gelen Abidin K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Alpay Uzuner ve çalışanı Muharrem Y. bıçakla, Abidin K. ise tabancayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İskenderun Devlet Hastanesi'ne tedaviye alınan Alpay Uzuner, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Tedavisi devam eden Abidin K.'nin hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi. Silahlı kavga ile ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştıkları belirlenen Veysel K., Can E. ve Furkan Y.'yi gözaltına aldı.

Öte yandan olay anı da bir işyerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde, iki grubun kavga ettiği ve birbirlerine bıçak ve tabancayla saldırdığı anlar görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kavga anı (güvenlik kamera görüntüsü)

Haber: Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),

=======================================

TRAFİK KAZASINDA 1 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Ağrı'nın Patnos ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 1 yaşındaki Defne Aktaş hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Patnos İlçesine bağlı Kazanbey köyü yakınlarında meydana geldi. Halil Yalçınkaya'nın (57) kullandığı 66 DP 057 plakalı otomobil Kazanbey köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Halil Yalçınkaya ile eşi Zeynep Yalçınkaya (57), Raziye (33), Duru (7) ve Defne Aktaş (1) yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Defne Aktaş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Raziye Aktaş Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedilirken, diğer yaralıların Patnos Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

İş Kurumu'nda çalışan Raziye Aktaş'ın dahiliye doktoru olan eşi Ahmet Aktaş'ın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne tayin olduğu, kendisinin çocuklarıyla Patnos'ta kaldıkları öğrenildi. Raziye Aktaş'ın Adana'dan gelen anne ve babasıyla Bitlis Adilcevaz'dan ziyaretten döndükleri belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Fotoğraflar

Haber: Semih YARDIMCI/ PATNOS(Ağrı),

============================

BOŞANAN ÇİFTİN AİLELERİ KAVGA ETTİ: 12 YARALI

Diyarbakır'da, bir süre önce boşanan çiftin aileleri arasında çıkan, taş, sopa ve tüfek kullanılan kavgada 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde kırsal Pirinçlik Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce boşanan çiftin aileleri arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve tüfek de kullanılan kavgada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılırken, jandarma ekipleri ise mahallede güvenlik önlemi aldı. Kavgada tüfekle yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kavganın yapıldığı yer

-Jandarmanın güvenlik önlemi alması

-Kavgaya karışan taraflardan birinin evi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN - Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

============================================

OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Düzce'de, otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde D-655 yolu Osmanca Köyü sapağı mevkiinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Adnan Akyol yönetimindeki 81 EB 323 plakalı otomobil, Hüseyin İşgören'in kullandığı 81 AAF 736 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Adnan Akyol, içerde sıkışarak hayatını kaybederken, otomobildeki ismi öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, Akyol'un cansız bedenini çıkardı. Yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışma yaparken görüntüsü

-Jandarma, polis ve vatandaşların görüntüsü ile detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

===========================

KAMYONETLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Kutluhan Çağlayan (21) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Korubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Gazipaşa istikametinden Korubaşı istikametine seyir halinde olan Yasin D. yönetimindeki 32 HE 452 plakalı kamyonet, Kutluhan Çağlayan'ın kullandığı 07 HBJ 78 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet kamyonetin altına girerek yaklaşık 8 metre sürüklenerek durabildi. Başında kask olmayan motosiklet sürücüsü Kutluhan Çağlayan ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından kamyonetin altından çıkartılan Kutluhan Çağlayan için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kutluhan Çağlayan'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Kutluhan Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Yasin D. jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza yerinde inceleme yapıldıktan sonra araçlar çekiciyle kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kazaya karışan araçlardan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yücel BULUT/ GAZİPAŞA(Antalya),

=================================

AVDA VURULAN GENÇ, ÖLDÜ

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaban domuzu avında av tüfeği ile kazara vurulan Hüseyin Ercan (28), hayatını kaybetti.

Olay, dün Batısandal Mahallesi'ndeki Yanıkhan ören yeri yakınlarında meydana geldi. Tarlaların çevresinde yaban domuzlarının olduğunu fark eden Hüseyin Ercan, yakınlarıyla birlikte sürek avına çıktı. Av sırasında kimin ateşlediği hünez bilinmeyen av tüfeğiyle kazara vurulan Ercan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ercan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Erdemli Devlet Hastanesi'nin dış görüntüsü

Acil servisin dış görüntüsü

Acil servis önünde bekleyen Hüseyin Ercan'ın yakınları

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ(Mersin),

=====================================

DAĞDA KALP KRİZİ GEÇİREN AVCI ÖLDÜ, KÖPEĞİ YANINDAN AYRILMADI

Konya'da, avlanmak için gittiği dağlık alanda kalp krizi geçiren Nevzat Ataseven (51) yaşamını yitirdi. Cansız bedeni ekiplerce yaklaşık 5 kilometre taşınan Ataseven'in köpeği, 1 saniye bile aracın yanından ayrılmadı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Yükselen Bilecik Mahallesi Kartal Yaylası'ndaki dağlık alanda meydana geldi. Nevzat Ataseven, arkadaşlarıyla birlikte avlanmak için dağlık alana çıktı. Ataseven'in aniden fenalaşıp yere yığılması üzerine arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye sevk edilen UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri, araçlarının kara saplanması ve arazi şartları nedeniyle ilerleyemeyince, yaklaşık 5 kilometre yürüyüp olay yerine ulaştı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ataseven'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede ise Ataseven'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

KÖPEĞİ BAŞINDAN AYRILMADI

Ataseven'in köpeğinin ise cansız bedeninin yanından ayrılmaması dikkat çekti. Köpeğin, cesedin, AFAD'a ait paletli araca taşınırken bile peşinden gittiği görüldü. Ataseven'in cesedi paletli araçla yaklaşık 5 kilometre taşınıp, ambulansla alındıktan sonra otopsi için Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Cesedin taşınması, köpeğin peşinden gitmesi

Köpeğin cesedin başında bekleme anı fotoğrafı

Cesedin paletli araçtan ambulansa alınması

Ekiplerin olay yerine yürüyerek gitmesi

kara saplanan araç

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK/ KONYA,

===================================

ŞÜPHELİ KOVALAYAN POLİSLER KAZA YAPTI: 2'Sİ POLİS, 3 YARALI

Kırıkkale'de, 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobili takip eden trafik polisleri, kaza geçirdi. Ekip otomobilinin, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştığı kazada, 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerinde, dün gece saatlerinde uygulama yapan trafik polisleri Kadir Erdem ve Mücahit Kanca, sahte plakalı olduğu belirtilen bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan kimliği belirsiz sürücü, otomobille Kayseri yönünde kaçmaya başladı. Trafik polisleri de 71 A 5444 plakalı ekip otomobiliyle aracı takip etmeye başladı. Şüpheliyi yaklaşık 30 dakika takip eden polislerin bulunduğu otomobil, karşı şeritten Kırıkkale yönünde giden Adem Göçmen yönetimindeki 35 AH 9432 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada trafik polisleri Erdem ve Kanca ile otomobilin sürücüsü Göçmen yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polislerin, kovaladığı sahte plakalı otomobil ise kayıplara karıştı. Olay hakkında soruşturma başlatan polis, sahte plakalı otomobille kaçan sürücüyü arıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yoldaki güvenlik önlemleri

-Polis aracından görüntü

-Yaralıların ambulansa götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

=========================================

KADER BUSE'NİN İÇİNDE DEREYE SÜRÜKLENDİĞİ OTOMOBİLİN TAMPONU BULUNDU

Antalya'nın Kemer ilçesinde, hortum felaketinde dereye sürüklenen otomobilde kaybolan ve 326 gündür izine rastlanılamayan Kader Buse Acar'ın (20) babası Ahmet Acar, Ağva Deresi'nde dedektör, kepçe ve dozerle yaptıkları aramada araçlarına ait tampon parçası bulduklarını belirtti. Baba Ahmet Acar, kemik tarama cihazıyla derede arama yapılmasını istedi.

Kemer'de, 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın izine, 326 gündür rastlanılamadı. Arama çalışmaları zaman zaman sürdürülürken, acılı aile kendi imkanlarıyla da arama çalışmalarını sürdürüyor. Kader Buse'nin babası Ahmet Acar'ın sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı açıklamada, derede yaptıkları aramada, kızının içinde sürüklendiği otomobilin ön tamponunu bulduklarını açıkladı.

Otomobilin parçasının 2 hafta önce bulduklarını belirten Ahmet Acar, "Parayla dedektörcü tutup derede arama yaptık. Arabamızın ön tamponunu bulduk. Bu umut da bitti. Ben derede çalışıyorum" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın elinde altına duyarlı dedektör, Çanakkale Üniversitesi'nde ise kemik tarama cihazı bulunduğunu, bu cihazlarla derede arama yapılmasını talep eden baba Acar, "Bu cihazları buraya getirmek bu kadar zor mu? Derenin ıslah edilmesini istedik, o da yapılmadı. Biz dereden ümidimizi kesmek istiyoruz. Babişimi, kızımı istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

ARŞİV görüntüler

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA/ KEMER(Antalya),

============================

EŞİNİN 'BAKIMSIZSIN' DİYEREK DÖVDÜĞÜ KADIN HAYATINI KAYBETTİ (3)

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin tarafından 'bakımsız' olduğu gerekçesiyle dövüldüğü iddia edilen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Filiz Tekin'in cenazesi, Kızılcaavlu Mahallesi'ne getirildi. Jandarma, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Filiz Tekin'in cenazesi baba evine geldiğinde kardeşleri acıyla ağladı. Sinir krizi geçiren kardeşi Nesrin Geyranlı, "Bütün kadınlar dayak yiyor. Dayağa karşı gelemiyorlar. Artık yeter" diyerek feryat etti. Kızılcaavlu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına, Tekin'in babası Osman Toprak, kardeşleri, ve mahalleli katıldı. Namazın ardından Tekin'in cenazesi, Kızılcaavlu Mezarlığı'na defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Cenaze arabasından görüntü

Nesrin Geyranlı görüntü

Cenaze götürülürken görüntü

Cenaze namazından görüntü

Cenaze defnedilirken görüntü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

==================================

'ANNEME NASIL KÜFREDERSİN' DEDİKTEN SONRA VURDU

Antalya'da tartıştığı Hüseyin Dancı'yı sokak ortasında vurarak yaralayan Orkun N. (33) olay yerinden motosikletle kaçtı. Şüphelinin Dancı'yı, "Anneme nasıl küfredersin" dedikten sonra vurduğu iddia edildi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2815 Sokak üzerinde meydana geldi. Hüseyin Dancı ile şüpheli Orkun N., sokak üzerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Orkun N., evine giderek tabancasını almak istedi. Evdeki yakınları silahı vermek istemeyince şüpheli yakınlarını darbederek tabancayı aldı.

Dancı'nın evinin önüne giden şüpheli, "Anneme nasıl küfredersin" diye bağırarak havaya ateş etti. Kapıya çıkan Dancı ile bir süre daha tartışan Orkun N., ardından tabancayla ateş etti. Karın boşluğundan vurulan Dancı yere yığılırken, şüpheli Orkun N., 07 HD 583 plakalı motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Dancı'ya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Dancı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Polislerden detaylar

-Polislerin çalışmalarından görüntüler

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,

============================

İMAM NİKAHLI EŞİNİ, SOKAK ORTASINDA POMPALI TÜFEKLE YARALADI

Adana'da, Serhat S. (27), sokak ortasında tartıştığı imam nikahlı eşi Fadime Y.'yi (19), pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi 3811 Sokak'ta meydana geldi. İmam nikahlı Serhat S. ve Fadime Y., iddiaya göre sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine babasına ait minibüsten pompalı tüfeği alan Serhat S., iki çocuğunun annesi Fadime Y.'ye ateş açtı. Fadime Y., eline, yüzüne ve göğsüne isabet eden saçmalarla yaralanırken, Serhat S., minibüsle ve tüfekle kaçtı. Serhat S., minibüsü ve suç aletini olay yerinin yaklaşık 300 metre uzağındaki babasının evinin önüne bırakıp, kayıplara karıştı. Fadime Y. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Fadime Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Serhat S.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yerinden görüntü

Polislerden görüntü

Yerdeki boş kartuştan görüntü

Polislerin olay yerinde inceleme yapması

Şüphelinin kaçtığı minibüsten görüntü

Polislerin minibüste inceleme yapması

Şüphelinin olayda kullandığı silahtan görüntü

Polisin silahı araçtan çıkartması

Polislerin silahı incelemesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

=======================================

ANNESİNİ DÖVEN OĞUL TUTUKLANDI

Elazığ'da, F.G., tartıştığı annesi Handan G.'yi (58) dövdü. Yazande ve vücudunda morluklar oluşan Handan G. hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan F.G. tutuklandı.

Olay, kent merkezindeki Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Handan G., ile aynı evde yaşadığı oğlu F.G. arasında iddiaya göre, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine F.G., annesini dövdü. Yüzünde ve vücudunda morluklar oluşan Handan G., komşuları tarafından Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü, F.G., evden çıkarken, komşular durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince yakalanan F.G. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen F.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Handan G.'nin, daha önce de oğlu F.G.'den gördüğü şiddet nedeniyle bir süre kadın sığınma evinde kaldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Anneden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

======================

BAŞKENT'TE GECE KULÜBÜNDE YANGIN: 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Ankara'da, bir gece kulübünün mutfağında çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi.

Kızılay Mahallesi Karanfil Sokak'taki bir gece kulübünde saat 01.30 sıralarında, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Gece kulübünün bulunduğu binadaki iki güvenlik görevlisi yükselen dumanları fark ederek, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada güvenlik görevlileri de tadilat nedeniyle kapalı olan gece kulübüne girip yangını söndürmeye çalıştı ancak içerideki yoğun dumandan etkilendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenen iki güvenlikçiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, gece kulübünde hasara neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Gece kulübünden görüntü

İttaiyenin çalışması

Polisin çalışması

Sağlık ekiplerinden görüntü

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

=====================================

İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ'NDE YANGIN PANİĞİ

Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi'nin poliklinik ve servislerin bulunduğu kısımda güç kaynağından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Hasara neden olan yangın, kısa süreli panik yarattı.

İskenderun Devlet Hastanesi'nin poliklinik ve servislerin bulunduğu kısımdan dün saat 21.00 sıralarında dumanların geldiğini gören görevliler, durumu itfaiyeye bildirdi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, güç kaynağından çıktığı belirlenen yangını, büyümeden söndürdü. Yoğun duman nedeniyle hastanenin acil servisi bir süre hizmet veremedi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, hasara neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

İtfaiye aracından görüntü

Hastane tabelasından görüntü

Hastane girişideki görevlilerden görüntü

Acil servisin dış görüntüsü

Ambulanslardan görüntü

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),

===================================

ÇOCUKLARI ANNESİNDEN KAÇIRDIĞI İDDİA EDİLEN BABA İLE 2 SURİYELİ SERBEST

Antalya'da 13 ay önce Rus Ekatarina Efimova'nın (32) yanındayken ortadan kaybolan 2 çocuğu, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulundu. Çocuklarını kaçırıp, sakladığı iddiasıyla gözaltına alınan Bekir A. (35) ile yardımcı olduğu öne sürülen Suriyeli Faysal Muhammed ve Senal Muhammed, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Denizli'de yaşayan Rusya uyruklu Ekatarina Efimova ve Bekir A. çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2018 yılında boşanmaya karar verdi. Çiftin boşanma süreci devam ederken Efimova, çocukları Irmak Liona (5) ve Edgar (4) A.'yı yanına alarak, Antalya'ya yerleşti. Efimova'nın çocukları, 28 Kasım 2018'de ortadan kayboldu. Anne Efimava, polise gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Çocukları bulmak için yapılan arama çalışmaları sonuç vermeyince Efimova, ülkesi Rusya'ya döndü. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) timleri, 2 ay önce kayıp çocuklarla ilgili çalışma başlattı. Efimova'nın boşanma aşamasında olduğu Bekir A.'yı takibe alan jandarma ekipleri, Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki eve 13 Aralık'ta operasyon düzenledi. Suriyeli Faysal Muhammed ve eşi Senal Muhammed'in yaşadığı eve baskın yapan ekipler, 13 aydır kayıp olan Irmak Liona ve Edgar A.'yı buldu.

Faysal Muhammed ve Senal Muhammed ile yaşadıkları evde yakalanan çocukların babası Bekir A., gözaltına alındı. Bekir A.'nın, 13 ay önce çocuklarını Antalya'dan kaçırarak, Denizli'ye getirdiği ve Suriyeli ailenin evinde sakladığı ortaya çıktı. Bekir A.'nın, 2 ay önce jandarma tarafından gözaltına alındığı, ifadesinde ise kayıp çocuklarının nerede olduğunu bilmediğini, kendisinin de onları aradığını söylediği belirtildi. Çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Denizli Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

ÇOCUKLAR, ANNELERİNE VERİLECEK

Jandarma karakolunda ifadesi alınan Bekir A., çocuklarını 'zorla alıkoyma' ve 'kötü muamele', Faysal Muhammed ve eşi Senal Muhammed ise 'zorla alıkoyma' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Devlet korumasına alınan Irmak Liona ve Edgar A.'nın 16 Aralık Salı günü Türkiye'ye gelecek annelerine teslim edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-ARŞİV görüntülerle

Haber: Deniz TOKAT/DENİZLİ,

=============================

ANNE VE KIZI ÖNCE DENEDİ SONRA ÇALDI

Zonguldak'ta iki mağazada önce kıyafetleri deneyen N.A. ve kızı B.T.,, beğendiklerinin alarm kilitlerini kırıp, çantalarına attı. Hırsızlık anbean güvenlik kameralarınca görüntülenirken, polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan anne ve kızı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Ereğli ilçesinde iki giyim mağazasında meydana geldi. Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'ndeki mağazaya giren N.A. (51) ile kızı B.T. (31), 11 kıyafetin alarm kilitlerini kırıp, yanlarında getirdikleri poşete ve bebek arabasına doldurdu. Mağazadan çıkan ikili, aynı caddedeki ikinci mağazaya girdi. Anne ve kızı, 9 parça kıyafeti alıp buradan da ayrıldı. 2 mağazanın da çalışanlarının durumdan şüphelenmesi üzerine güvenlik kamera kayıtlarını incelenince anne ve kızının hırsızlık yaptığı tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Görüntüleri inceleyen polis, N.A. ile kızı B.T.'nin gittiği adresi belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla 2 şüpheli, gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan N.A. ve B.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANI ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINDA

Anne ve kızın hırsızlık yaptıkları anlar iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin aldıkları kıyafetleri bebek arabasına koyduktan sonra iş yerinden ayrıldıkları görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hırsızlık anlar güvenlik kamerası

-Anne ve kızının emniyetten çıkarılması

-Ekip aracına bindirilmesi

-Aracın ayrılması

-Emniyet Müdürlüğünden detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak),

===================================

ALANYA'DA HAYVANSEVERDEN PROTESTO

Antalya'nın Alanya ilçesinde, iddiaya göre 71 köpeğin Mersin sınırlarına bırakılmak üzere bir kamyon kasasına konulması, Alanya'da aralarında yerleşik yabancıların da bulunduğu hayvanseverler tarafından protesto edildi.

İddiaya göre Alanya ilçesindeki barınaktan yüklenen köpek dolu kamyon, 5 Aralık günü gece yarısı gelen ihbar üzerine Aydıncık- Gülnar yolu Eskiyörük Mahallesi yol ayrımında durduruldu. Şoför, jandarma ekiplerinin köpekleri nereye götürdüğüne ilişkin sorularına cevap veremedi. Kontrolü yapılan kamyonun kasasında cinsleri tespit edilemeyen 71 köpek olduğu, kimlik kartı ile küpeleri bulunmadığı anlaşılınca muhafaza altına alındı. Alanya Belediyesi ile Mersin Belediyesi'nin görüşmesinin ardından köpekler Alanya'ya geri getirildi. Konuyla ilgili Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, "Sahipsiz hayvanları Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırlarına bırakıp gitmeleri hoş değil" açıklamasında bulunurken, Alanya Belediyesi yetkilileri olayla ilgili kış gelmesinden dolayı Söğüt, Çayarası, Kaplanhanı, Sarıveliler ve Gazipaşa/Mersin bölgesi ortak yaylalarında sahipsiz hayvanların toplandığını açıklamıştı.

'ALENEN HAYVANLARA EZİYET'

Yaşanan olaya sosyal medyada tepki gösteren hayvanseverler, dün Alanya Hükümet Meydanı'nda toplanarak protesto gösterisi yaptı. Aralarında yerleşik yabancıların da bulunduğu protestocular, ellerinde hayvan haklarıyla ilgili pankart ve dövizler taşıyıp, sloganlar attı. Hayvanseverler adına konuşan Zeliha Daşıyıcı, yaşanan olayda Alanya Belediyesi'nin ihmali olduğunu savundu. Daşıyıcı, "Geride bıraktığımız 1 hafta içerisinde Alanya Belediyesi 5199 sayılı yasa gereği devletin kendilerine verdiği yetkiyi kötü kullanarak bir skandala imza atmıştır. Gecenin bir vakti Alanya Belediyesi Demirtaş Geçici Hayvan Bakım Evi'nden damperli üstü açık bir kamyona yüklenen 71 tane masum canı, aralık ayazında Mersin'e doğru yola çıkarmış, jandarmalarca yakalanmıştır. Görevlilerin ifadeleri tutanaklara geçirilmiş ve köpekler geri gönderilmiştir. Belediye neden bu canları toplamıştır, neden kamyona doldurup, Mersin'e yola çıkarmıştır. Açıklamalar her ne olursa olsun bu vahim olayın gerekçesi hayvanseverlerin içi rahatlatmayacaktır. Hayvanların şehir dışına atılması yanı sıra kamyonda taşınma şekli resmen ve alenen hayvanlara eziyettir" dedi.

Konuşmanın ardından alkışlarla protestoya devam eden hayvan severler protestolarının ilerleyen günlerde hayvan barınağında da devam edeceğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

protestodan görüntüler

açıklama

genel ve detaylar

Haber-Kamera: Engin ANAK/ ALANYA(Antalya),

==========================================

KANTİNLERE 'ŞIRINGA ÇİKOLATA' DENETİMİ

Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun 'şırınga çikolata' nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, Mersin'in Erdemli ilçesinde ekipler, okul kantinlerinde sağlık açısından zararlı ve tehlikeli ürünler bulunup bulunmadığını kontrol etti.

Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun 'şırınga çikolata' kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesiyle birlikte ülke genelinde kantinlerde sağlık açısından zararlı ve tehlikeli ürünler bulunup bulunmadığı yönünde denetimler sıklaştırıldı. Erdemli Belediyesi, İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak çalışmada okul kantinleri denetlendi. İlçe merkezindeki okul kantinleriyle başlayan denetimde, kantinlerde sağlık açısından zararlı ve tehlikeli ürünler bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, zararlı ürün sebebiyle 2 çocuğun hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Başkan Tollu, böylesi üzücü olayların yaşanmaması için İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilgili birimleriyle, ilçede ortak bir denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çocuklarımızın sağlığı açısından zararlı olabilecek, üzücü sonuçlar doğurabilecek, tehlikeli olduğu düşünülen ürünlerin ilçemiz kantin veya diğer işletmelerde olup olmadıkları kontrol ediliyor. Sıkı bir denetim gerçekleştiriliyor. Amacımız çocuklarımızın sağlığını korumak, üzücü sonuçlar gerçekleşmesinin önüne geçmektir. Bu konuda işletme sahiplerimizin de hassasiyet bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Çikolataları kontrol eden zabıta

-Kantindeki diğer görevlilerin görüntüsü

-Denetimden genele ve detay

-Alışveriş yapmak isteyen öğrenciler sırada beklerken

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ(Mersin),

=====================================

ESKİŞEHİR'DE KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN OPERASYONU

Eskişehir'de polis ekiplerince baskın yapılan imalathanede elektrikli sigara sarma makinesi, kaçak tütünün yanı sıra kutularca satışa hazırlanmış kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, imalathane olarak kullanılan evde kaçak sigara üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla eve baskın yapan polis ekipleri yapılan aramalarda elektrikli sigara sarma makinesi, kompresör, 17 tekrar kullanılmak üzere sökülmüş tütün bandrolü, bandrollü ve bandrolsüz olmak üzere toplam 43,5 kilo tütün, 239 kutuda 47 bin 800 filtreli boş sigara kağıdı, 43 kutuda 8 bin 600 sarılmış sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ekiplerine eve girmesi

-Arama yapması

-Kaçak tütün ve sigaralar

-Elektrikli sarma makinesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,

===========================

DEVE GÜREŞİ FESTİVALİ'NİN GELİRİYLE OKULA KALORİFER YAPILACAK

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 140 namlı deve ile bu yıl 3'üncü kez Deve Güreşi Festivali düzenlendi. Festivalden elde edilecek gelirin, Hacıaliobası İlkokulu'na yapılması planlanan kalorifer için harcanacağı belirtildi.

Hacıaliobası Mahallesi'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve biletleri 15 liradan satılan Deve Güreşi Festivali'ne Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 140 namlı deve getirildi. Güreşleri Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı olan İncirliova Belediye Başkanı İYİ Parti'li Aytekin Kaya'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi izledi. Güreşlerin ağalığını, 20 bin TL ödeyen iş insanı Cahit Şahin yaptı. Hacıaliobası Mahallesi'nin muhtarı Hüseyin Kıyar, bu sene 3'üncüsünü düzenledikleri güreşlerden elde edilecek geliri, hala soba ile ısıtılan Hacıaliobası İlkokulu'na kalorifer döşetmek için harcayacaklarını belirtti. Şahin, "Bunun için 30 bin TL'ye ihtiyacımız var. Hayırseverlerin de yardımıyla bu parayı toplayacağımızı düşünüyoruz. Amacımız, çocuklarımızın daha sıcak bir ortamda öğrenim görmelerini sağlamak" diye konuştu.

İncirliova Belediye Başkanı Kaya da deve güreşlerinin kültür olduğunu belirterek, "Hayvanseverler gelsinler, deve güreşini izlesinler. Develere nasıl iyi bakıldığını görsünler. Deve güreşleri ile kültürümüze sahip çıkıyoruz. Deve güreşleri iptal olursa develer sucuk, köfte olur. Memlekette deve diye bir şey kalmaz" diye konuştu.

Zekayi Ertaş da 'Küçük Ertaş' isimli devesiyle bu yıl ilk kez güreşlere katıldığını ve kazandığını dile getirerek, "Deve sevgisi, başka bir şey. Şu an çok heyecanlıyım" dedi.

Derece verilen develerin sahipleri, kupalarını, güreşleri düzenleyen komite yetkililerinden aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Güreşlerden görüntü

-Hacıaliobası Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kıyar ile röp.

-Aynı zamanda Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı olan İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile röp,

-Deve sahibi Zekayi Ertaş ile röp.

-Güreşlerin geliri ile kalorifer yaptırılacak okuldan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

=====================================

AFYONKARAHİSAR, ISPARTA VE BURDUR'DA TOKİ SOSYAL KONUT HEYECANI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği dar gelirli aileler için 81 ilde uygulanacak '100 Bin Sosyal Konut Projesi', Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur'da vatandaşları heyecanlandırdı. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapacak projenin olumlu, hem ülke, hem millet için hayırlı olduğunu söyleyen vatandaşlar, projenin bir fırsat olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği dar gelirli aileler için 81 ilde uygulanacak 100 Bin Sosyal Konut Projesi, evlerin yapılacağı bölgelerde vatandaşları sevindirdi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından projelendirilerek, uzun vadeli taksitli sistemle dar gelirli aileleri konut sahibi edindirmeyi amaçlayan proje, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur'da vatandaşları heyecanlandırdı.

'MEMLEKET İÇİN, MİLLET İÇİN HAYIRLI OLUR'

Afyonkarahisar'da oturan emekli İhsan Küçükaksoy, "Afyonkarahisar'da dar gelirli aileler için TOKİ tarafından yeni konutlar yapılması güzel olur. Memleket için millet için hayırlı olur. Fakir fukara bu vesileyle ev sahibi olup, geçinir. Konut fiyatlarının yükseldiği bu dönemde dar gelirli aileler için TOKİ konutları güzel ve yerinde bir kaynaktır. Benim evim var, ancak evi olmayan vatandaşlarımız için hayırlı olacaktır" dedi.

'VATANDAŞLAR İÇİN DE ÜLKE İÇİN DE FAYDALI'

Özel sektörde asgari ücretle çalışan Murat Kudal, kendisinin bir evi olduğunu, ancak TOKİ konutlarının halk için çok faydalı olduğunu söyledi. Kudal, "Gelir düzeyi düşük olan ve ev almakta güçlük çeken insanlar için iyi bir çalışma. TOKİ konutlarının fiyatları iyi, taksitleri uygun. Afyonkarahisar'da yapılacak olan konutlara evi olmayan vatandaşlar başvuru yaparak ev sahibi olabilir. Afyonkarahisar'daki dar gelirli vatandaşlar için de ülke için de faydalı. Vatandaşlar kira öder gibi parça parça ödeyerek ev sahibi olabilirler" diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL VE DEĞERLİ BİR PROJE'

Afyonkarahisar'da bir kamu kurumunda görev yapan Tahir Göktuğ da TOKİ tarafından yapılan konutların dar gelirli aileler için konut almayı kolaylaştıran bir çalışma olduğunu vurguladı. Göktuğ, şunları söyledi:

"TOKİ ile ilgili çok güzel projeler yapılıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Benim bir konutum var, ancak kirada olan, evsiz çok vatandaşımız var. Afyonkarahisar'da en düşük ev kiraları 500 TL ile 1000 TL arasında değişiyor. Asgari ücretle çalışan vatandaşlar da ortalama bu fiyatlarla kirada oturuyor, ancak devlet bu fiyatlarla 20- 25 yıl kirada oturmak yerine sonunda ev sahibi yapacak proje oluşturuyor. Kısacası siz kör kuyuya paranızı atmak yerine, 'sağ cebinizden alın sol cebinize atın 20-25 yıl sonra ev sahibi olun' diyor. Çok güzel ve değerli bir proje. Çok sayıda dar gelirli aile için de bu bir fırsat olacak."

'MAHALLE SAKİNİ OLARAK ÇOK SEVİNDİK'

Projenin uygulanacağı Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Konak Mahallesi'ndeki mahalle sakinleri projeyi mutlulukla karşıladı. Nurettin Demiraslan (41), "Konak Mahallesi'nde doğdum, büyüdüm. Mahallemize böyle bir yatırım geldiğini duyduk. Mahallemiz özellikle konut yatırımlarında geride kalıyordu. TOKİ yatırımından dolayı mutluyuz. Mahalle sakini olarak çok sevindik. Özellikle böyle konut yatırımlarından mahallemizde insanlar çok geride kalmıştı. Böyle bir şeyi bize öngörmüşler. Böyle bir yatırımdan dolayı çok mutluyuz. Mahalle sakinleri olarak çok sevindik. Burada çok büyük gelirli insanlar yok. Yerel yönetim olsun, muhtarımız olsun, belediye başkanımız, kaymakamımız, bunun için öncü olan milletvekillerimiz, değerli Cumhurbaşkanımız hepsine teşekkür ederim" dedi.

'EV ALMA İMKANIM YOKTU'

Tahsin Bayrakçı ise, "Konak Mahallesi'nde ikamet ediyorum, yeni evlendim. TOKİ konutlarının yapılacağını duyduk. Benim de ev alma imkanım yoktu. Belki de ömrüm boyunca alamayacaktım. Ailemin katkılarıyla yazıldık. Başta muhtarımız olsun, belediye başkanımız olsun, yerel yönetim olsun hepsine sonsuz teşekkürler. Özellikle de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürler ediyoruz. Sağ olsun var olsun" diye konuştu.

'DUYDUK TOKİ KONUTLARININ GELECEĞİNİ'

Yasemin Acar (46) da, "Biz de herkes gibi ev sahibi olmak istedik. Duyduk TOKİ konutlarının geleceğini. Başta muhtarımız, Belediye Başkanımız Nihat Sarı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz emeklerinden dolayı" dedi.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirten Yeliz Gültaş (42), "Buraya, mahallemize toplu konut yapılacakmış. Çok mutlu oldum, çok sevindim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'MAHALLEMİZİN DAHA CANLI BİR ATMOSFER YAŞAMASINI İSTİYORUZ'

Mahalle Muhtarı Vasfi Gültaş (64) da, şöyle konuştu:

"TOKİ konutları yapıldığından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Milletvekilimiz Ali Özkaya'ya, Sayın Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanımıza ve emeği geçen bütün siyasi liderlerimize sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca burada 96 konut projesi yapıldı. Talep ve başvuruların çok olmasından dolayı yüksek olmasını, 150- 200 kapsamında olmasını ve mahallemizin daha canlı bir atmosfer yaşamasını istiyoruz. Ayrıyeten doğal gaz başvurumuz da sağ olsunlar, onların da işlemi oldu. Doğal gazımızın da gelmesinden dolayı herkese sonsuz teşekkürler sunuyorum."

'ÖNEMLİ OLAN ASGARİ ÜCRETLİNİN EV SAHİBİ OLMASI'

Projenin uygulanacağı illerden Isparta'da oturan Cihan Kaplancan (27), "Dar gelirli vatandaşlarımız için çok iyi olacak. Bu eşit sayıda herkes için yapılmasını umarım. Merkezde olsa çok iyi olur. Bizim de ihtiyaçlarımız var. Asgari ücretle çalışıyoruz. Zaten zengin olan istediği gibi alabilir. Önemli olan asgari ücretlinin ev sahibi olması. Şimdiden teşekkür ediyoruz. İnşallah dedikleri gibi olur. Sonuca ulaşırız" dedi.

'KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLUNACAK'

Mehmet Arıç (57), "Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ederim. Halkımız için çalışıyoruz. Dar gelirli çok. Çok faydalı olacak. Isparta'ya ortalama 100 konut yapılmasını isterim. İlçelere de yapılmasını isterim. İyi bir şey. Kira öder gibi ev sahibi olunacak" diye konuştu.

'GARİBAN VATANDAŞ EV SAHİBİ YAPILSIN'

Tuna Ünal (30) da şunları söyledi:

"Dar gelirli vatandaşların faydalanması için 100 bin konut yapılacağını öğrendik. Gerçekten dar gelirli vatandaş ev sahibi olur. Bazen bu tür konularda ali cengiz oyunları dönebiliyor. Adam evini, malını, mülkünü, damadının, kızının üstüne yapıp, tekrar ev sahibi olmak istiyor. Devlet bu konuda dikkatli olursa daha iyi olur. Özellikle asgari ücretlinin şu şartlarda ev sahibi olmasının imkanı yok. Fırsatın iyi değerlendirilmesini talep ediyorum. Hatta ve hatta sayının artmasını ilçelere, beldelere mümkünse köylere kadar inmesini istiyorum ki hem göçler önlensin, ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımız faydalansın. Gerçekten hakkıyla çalışan gariban vatandaş ev sahibi yapılsın."

'İNŞALLAH SOSYAL KONUTLARDAN EV SAHİBİ OLURUZ'

Toplu konutların yapılacağı illerden Burdur'da da vatandaşlar projeyi sevinçle karşıladı. İşçi emeklisi Salih Türköz (62), "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı sosyal konutlardan 250'sinin Burdur'a yapılacak olmasından mutlu olduk. Ben kirada oturuyorum. İnşallah yapılacak sosyal konutlardan ev sahibi oluruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

'MUTLU OLDUM'

İşçi emeklisi Mustafa Tetik (57) de "Burdur'a da 250 sosyal konut yapılacağını duyduk. Mutlu oldum. İnşallah evi olmayan ihtiyaç sahiplerinin ev sahibi olur. Emeği geçenlere teşekkürler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Afyonkarahisar genel görünüm

Vatandaş görüntüsü

TOKİ konutları görüntüsü

RÖP 1: İhsan Küçükaksoy

RÖP 2: Murat Kudal

Tahir Göktuğ

Dinar'da TOKİ konutlarının yapılacağı alandan detay görüntü

RÖP 3: Nurettin Demiraslan

RÖP 4: Tahsin Bayrakçı

RÖP 5: Yasemin Acar

RÖP 6: Yeliz Gültaş

RÖP 7: Vasfi Gültaş (Mahalle Muhtarı)

RÖP 8: Cihan Kaplancan

RÖP 9: Mehmet Arıç

RÖP 10: Tuna Ünal

Burdur sokaktan detay

RÖP 11: Mustafa Tetik

Burdur sokaktan detay

RÖP 12: Salih Türköz

Haber-Kamera: Mustafa KILINÇ - Tahsin BAYTAR - Ali ÇEVİKBAŞ - Mesut MADAN/ AFYONKARAHİSAR-ISPARTA-BURDUR,

=================================================================

KAYA MEZARLARDA SÜRYANİCE KİTABELER BULUNDU

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki tarihi Hasuni Mağaraları'nın yanındaki kaya mezarlarında, 'Monoha' adlı papazın gömülü olduğu ve dua istenilen Süryanice yazılı 2 kitabe bulundu. Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız, bu kitabelerin 'mezartaşı' kitabesi olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayı ile Diyarbakır ve ilçelerinde Ortaçağ ve sonrasına ait kültür varlıklarının tespiti için Silvan ilçesinde yürütülen yüzey araştırmaları sırasında, Bahçeköy'de bulunan kaya mezarlarının içinde Süryanice iki kitabe tespit edildi.

Bölgede Kaymakamlık desteğiyle 10 yıldır çalışma yürüten Dicle Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız, Türkiye'de kaya mezarları içinde ilk defa kitabelerin tespit edildiğini söyledi. Kitabelerin fotoğrafını Mardin Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün de incelediğini ifade eden Yıldız, bunların Süryanilere ait 'mezartaşı' kitabesi olduğu sonucuna vardıklarını aktardı.

KAYA MEZARLARDA BULUNAN KİTABENİN TERCÜMESİ YAPILDI

Bu kitabede buranın bir papaz mezarı olduğunu anlatan Yıldız, "Monoha adlı papazın burada gömülü olduğu ve bu kitabeyi okuyan herkesin bu papaz için dua etmesi yazılıyor. Bölgede yaptığımız araştırmada, ilk kez içinde Süryanice kitabe bulunan bir mezara denk geldik. Bu Türkiye için de bir ilk olabilir. Şimdiye kadar yaptığımız literatür çalışmalarında, içerisinde Süryanice kitabe olan bir kaya mezarına rastlamadık. Bu kaya mezarı Süryaniler tarafından mı yapıldı, yoksa daha önce yapılmıştı da bu Süryaniler tarafından mı kullanıldı? Bu, ileriki çalışmalarımızda netlik kazanacak. Bu mekan daha sonraki dönemlerde Şapel olarak da kullanılmıştır. Bunu doğu uçtaki apsis nişinden anlıyoruz. Bu kaya mezarının ne zaman inşa edildiğini, yapıldığını net olarak bilmiyoruz. Ama çok eski olduğu, hem kalıntılardan, hem de kitabelerden anlaşılıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaya mezarlar

-Mehmet Mücahit Ceylan anonsu

-Bulunan kitabeler

-Prof. Dr. İrfan Yıldız ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN - Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR,

==================================================

'BEREKET', TEK SEFERDE 16 YAVRU DÜNYAYA GETİRDİ

Mersin'de sezaryenle doğum yaptırılan kurt melezi cinsi 'Bereket' isimli köpek, tek seferde 16 yavru dünyaya getirdi.

Tarımsal ve Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ihbar üzerine doğum sancısı çeken 'Bereket' isimli gebe köpeği Mut ilçesinden alarak Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirdi. Kurt melezi cinsi köpeği gözlem altına alan ekipler, yavru sayısı fazla olduğu için kendi kendine doğum yapamayan Bereket'i sezaryenle doğuma aldı. Bereket, 2 saat süren operasyonla 16 yavru dünyaya getirdi. Ancak yavrulardan 6'sı doğum sırasında kurtarılamadı. Sayı olarak nadir görülen bir rakamda doğum yapan 'Bereket'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bereket'in 10 yavrusu, veteriner hekimler tarafından hem besleniyor, hem de bakımları yapılıyor.

Doğumun sezaryenle gerçekleşmesinden dolayı annenin sütünün geç geleceğini söyleyen veteriner hekimler, yavruları sütle besleyip, annesinin yokluğunu aratmıyor.

Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, "Perşembe günü Mut'tan bize ihbar geldi. Kurt melezi köpeğin gebe olduğunu ve sancı çektiğini söylediler. Köpeğimizi aldık geldik. Doğumun yakın olduğunu fark ettik ve gözlem altında tutuyorduk. Köpeğimizin bayağı sancısı vardı. Bu sabah geldik sezaryene karar verdik ve köpeğimizi doğuma aldık. 2 saat süren operasyonun ardından 16 yavru köpeğimiz dünyaya geldi" dedi.

Veteriner hekim olarak kendisinin de bir ilki yaşadığını ifade eden Cücük, "Yaklaşık 13 yıldır bu barınakta çalışıyorum, ilk defa 16 tane yavrunun dünyaya geldiğine tanıklık ettim. Sayı olarak ender görülen bir rakam. Daha önce en fazla 12 yavru doğurtmuştuk. Operasyon bizi zorladı ama yavruların sesleri, bağırışları bizi mutlu etmeye yetti, bütün yorgunluğumuzu aldı. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Asıl işin doğumdan sonra olduğunu ifade eden Cücük, hayatta kalan yavruların sağlıklı bir şekilde büyümesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Cücük, bir an önce kendisini toparlayabilmesi için kalsiyum takviyesi yaptıkları Bereket'in bugünden itibaren yavrularını beslemeye başlayabileceğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yavru köpekler beslenirken

-Yavru köpeklerin bakımı yapılırken

-Anne köpek tedavi edilirken

-Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük ile röp.

Haber-Kamera: MERSİN,

========================