DHA YURT BÜLTENİ - 1

Yaralı uzman onbaşı, şehit oldu (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ UŞAK'A GETİRİLDİ

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, geçen Perşembe günü terör örgütünün döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Tunç'un (22), cenazesi Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Uşak Havalimanı'na getirildi.

Havalimanındaki törene Uşak Vali Yardımcısı Sait Topoğlu, Uşak İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Murat Kılıç, Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve protokol üyeleri katıldı. Şehit Tunç'un cenazesi uçakla indirildiği esnada Anne Gülizar Tunç, "Benim yaşamımın ne anlamı var artık" diyerek feryat etti. Şehit Tunç'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, karayolu ile memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Güney Beldesine uğurlandı.

BAKAN AKAR'DAN ŞEHİT UZMAN ONBAŞI TUNÇ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Tunç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında yer alan başsağlığı mesajında, "Silah arkadaşımız, Hakkari Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri yer aldı.

NÖBETTE SİVRİSİNEK ISIRAN ASKER, ŞEHİT OLDU

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Başika Üs bölgesinde nöbet sırasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan 'Batı Nil Virüsü' enfeksiyonu ile rahatsızlanan askerin, kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Başika Üs bölgesinde nöbet esnasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan Batı Nil Virüsü enfeksiyonu ile rahatsızlanan bir kahraman silah arkadaşımız, 12 Eylül 2018 tarihinden bu yana yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ADANA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak-Başika-Gedük Üs Bölgesi'nde nöbet tuttuğu sırada sivrisinek ısırmasından kaynaklanan 'Batı Nil Virüsü' enfeksiyonu ile rahatsızlanan ve Siirt'in Eruh ilçesinde tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muharrem Karaduman'ın (28) acı haberi Adana'nın Kozan ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

12 Eylül 2018 günü Siirt'in Eruh ilçesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Muharrem Karaduman, Irak-Başika-Gedük Üs Bölgesi'nde nöbet tuttuğu sırada sivrisinek ısırması sonucu fenalaştı. Karaduman daha sonra askeri helikopterle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 15 aydır tedavi gören Karaduman, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haber, şehidin Adana'nın Kozan ilçesindeki Turgutlu köyündeki baba evine askeri yetkililer tarafından verildi.

İDLİB KIRSALINDA PATLAMA

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin İdlib kentinin kırsalında patlama meydana geldi. Patlama sesi Türkiye'den de duyuldu.

İdlib'in Harim ilçesi kırsal alanından dün saat 14.30 sıralarında büyük bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın ardından bölgeden yoğun duman yükseldi. Reyhanlı'da hareketliliğe neden olan patlamanın nedeni ise henüz belirlenemedi. Olayda ölen ya da yaralananın olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

SALDIRILARDAN KAÇAN SURİYELİLER, TÜRKİYE SINIRINA GELİYOR

SURİYE'de, rejim saldırıları nedeniyle siviller, İdlib'in güney kırsalından kuzeyde Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere geliyor.

İdlib'in güney kırsalındaki Rusya'nın desteklediği rejim saldırıları nedeniyle Türkiye-Suriye sınırının olduğu kuzey bölgelerine doğru göç sürüyor. Suriyeliler yanlarına aldıkları eşyaları kamyonetlere yükleyip, İdlib'in güney kırsalına doğru geliyor. Günlerdir süren saldırılar nedeniyle İdlib'in güney kırsalından en az 100 bin kişinin Türkiye-Suriye sınırının bulunduğu kuzey bölgelere geçiş yaptığı bildirildi.

YARDIM PAKETLERİ HAZIRLANIYOR

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı Medya Sorumlusu Selim Tosun, İdlib'in güney kırsalındaki rejim ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle Türkiye- Suriye sınırının olduğu kuzey bölgelerine doğru göçün devam ettiğini, bölgeye gelen aileler içinde acil olarak 20 bin yardım paketi hazırlamaya başladıklarını söyledi.

Tosun, 100 bin kişinin kuzey bölgelerine doğru göç ettiğini belirterek, "Göç yolundaki ailelere dağıtmak amacıyla acil yardım paketi hazırladık. İdlib'in güneyinden göç eden aileler için hazırlanan paketlerde, ekmek, kahvaltılık, bisküvi ve çeşitli gıda bulunuyor. Ailelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla çadır kurulum çalışmalarına da başladık" dedi.

JANDARMA GENEL KOMUTANI ORGENERAL ÇETİN: 500 CİVARINDA TERÖRİST KALDI

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Terör bitmek üzere. 500 civarında terörist kaldı. Terör ortadan kalktıkça doğuda binlerce işçinin çalışacağı fabrikalar açılıyor" dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile Nusaybin'e geldi. Çetin, Mardin'in Nusaybin ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyarette, terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulunan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, milletin desteğiyle terörle mücadele önemli başarılar elde edildiğini söyledi.

Terörün ortadan kalkmasıyla bölgeye yatırımların artacağını anlatan Orgeneral Çetin, "Bütün milletimizin emeğiyle, gayretiyle, güvenlik kuvvetlerimizin etkili operasyonuyla, kahraman ordumuz, polisimiz, jandarmamız, her şeyden önemlisi yüce milletimizin desteğiyle terör sona erecek. Terör bitmek üzere. 500 civarında terörist kaldı. Terör ortadan kalktıkça doğuda binlerce işçinin çalışacağı fabrikalar açılıyor. Sadece Ağrı'da 6 bin kişinin çalıştığı tekstil fabrikası açıldı. İşte görüyorsunuz, Nusaybin'de yatırımlar yapılıyor. Buralar gelişmeye açık ve gelişmesi gerekiyor" dedi.

POLİS EĞİTİMİNDE SIKILAN BİBER GAZI, 29 ÖĞRENCİYİ HASTANELİK ETTİ

BAYBURT'ta, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde toplumsal olaylara müdahale eğitimi sırasında sıkılan biber gazı, rüzgarın da etkisiyle yayılıp, çevredeki yurda ulaşınca, 29 lise öğrencisi etkilendi. Yayılan yoğun biber gazından etkilenen öğrenciler, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Zahid Mahallesi'ndeki Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Merkezde eğitim görev polis adaylarına, toplumsal olaylara müdahale eğitimi sırasında sıkılan biber gazı, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yayılan biber gazı, merkezinin yakındaki Eğitim Kampüsü Yurdu'na ulaştı. Yurtta kalan lise öğrencileri yoğun biber gazından etkilenerek, fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu 29 öğrenci, Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖZLÜKÇÜDE PATLAMA SONRASI YANGIN

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, bir gözlük dükkanında patlamayla birlikte yangın çıktı. İş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Uluoymak Mahallesi'ndeki Uluoymak Caddesi'nde bulunan Ferhat Altıntaş'a ait gözlük dükkanında, dün saat 00.30 civarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri 1 saatlik çalışmanın ardından güçlükle söndürebildi. İş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis patlamanın nedeniyle ilgili araştırma başlattı.

8 KATLI İŞ MERKEZİNİN TERASINDA YANGIN

BATMAN'da 8 katlı bir iş merkezinin terasında çıkan yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın, dün sabah saatlerinde kent merkezindeki 8 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. İş merkezinin teras katında nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine belediye ile TÜPRAŞ bünyesindeki itfaiye erleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaptıkları söndürme çalışmalarıyla yangını kontrol altına alırken, iş merkezinin teras katında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'DA LODOS HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

BURSA'da, saatteki hızı 40 kilometreye kadar çıkan lodos nedeniyle vatandaşlar, yürümekte zorlandı.

Kentte, dün sabah saatlerinde başlayan lodos, akşam etkisini artırdı. Saatteki hızı 40 kilometreyi bulan lodos nedeniyle yolda yürüyenler zorluk çekti. Kentte hava sıcaklığının lodosun etkisiyle akşam saatlerinde 18 dereceye kadar çıkarken, aralıklarla yağmur gözlendi. Şiddetli lodos nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.

BUDO SEFERLERİ İPTAL

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

OTOMOBİL TIR'IN ALTINA GİRDİ: 3 ÖLÜ, 2 YARALI

AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, TIR'ın altına girdi. TIR'ın altında metrelerce sürüklenen otomobildeki Ramazan Furkan Ata (15), Alihan Salman (18) ile otomobil sürücüsü Yağız Kaan Duran hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Aksaray- Adana yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Yağız Kaan Duran (18) yönetimindeki 06 E 5549 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kavşakta, Ahmet Kafalı'nın (48) kullandığı 01 EJJ 70 plakalı TIR'ın altına girdi. Kazada metrelerce TIR'ın altında sürüklenen otomobilin motoru yerinden çıkıp şarampole savruldu. Kazada sürücü Yağız Kaan Duran ve otomobildeki Mustafa Ata (20), Alihan Salman (18), Ramazan Furkan Ata, Burak Koç (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Furkan Ata yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Ata, Alihan Salman ve Burak Koç'un durumunun ağır olduğu bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Aksaray'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Alihan Salman (18) ile otomobil sürücüsü Yağız Kaan Duran da yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

POLİS MEMURU KAZADA ÖLDÜ, 3 AYLIK NİŞANLISI YARALANDI

SİVAS'ta, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, TBMM'de görevli polis memuru Coşkun Yurduseven (27) hayatını kaybetti, nişanlısı Filiz Karabudak (25) yaralandı.

Kaza, DÜN saat 15.30 sıralarında, Sivas- Ankara yolu Recep Tayip Erdoğan Bulvarı kavşağında meydana geldi. Bahri Kavak yönetimindeki 58 AT 458 plakalı Öz Sivas firmasına ait yolcu otobüsü, Ankara'da TBMM'de görev yapan polis memuru Coşkun Yurduseven'in kullandığı 35 KHA 85 otomobille çarpıştı. Kazada Coşkun Yurduseven ile nişanlısı Filiz Karabudak, hurdaya dönen otomobilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan nişanlılar, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Coşkun Yurduseven, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis memuru Coşkun Yurduseven ile Filiz Karabudak'ın 3 ay önce nişanlandığı öğrenildi.

ÜST GEÇİDİ KULLANMAYAN ÜNİVERSİTELİ, HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ

ERZURUM'da, üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Servet Abracı (19), hafif ticari aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, 21.00 sıralarında merkez Aziziye ilçesindeki Nurettin Topçu Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. İddiaya göre yurttan çıkıp, üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Servet Abracı'ya, Erzurum'dan Aziziye ilçesi yönüne giden Erkan Şimşek yönetimindeki 25 DZ 604 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Abracı olay yerinde hayatını kaybetti. Abracı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan araç sürücüsü Şimşek ise Dadaşkent Polis Merkezi'ne götürüldü.

ANKARA'DA, YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI LİSELİ ÖLDÜ

ANKARA'da, arkadaşıyla birlikte yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı, ardından başka bir aracın üzerinden geçtiği lise öğrencisi F.Ş.K. (14), hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun üzerinden geçen aracın sürücüsü kaçarken, arkadaşı Y.K. (14) ise kazadan yara almadı.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. Göbaşı yönüne giden sürücüsünün kimliği belirsiz 06 ZUZ 06 plakalı otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmen isteyen lise 1'inci sınıf öğrencisi iki arkadaştan F.Ş.K.'ya çarptı. Talihsiz çocuk çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, üzerinden başka bir araç geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde F.Ş.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. F.Ş.K.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazadan yara almayan arkadaşı Y.K. ve otomobil sürücüsü ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, F.Ş.K.'nın üzerinden geçerek kaçan aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

OTOGAR TUVALETİNDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

AYDIN'ın Söke ilçesindeki otogarda, tuvalet işletmecisi Yüksel Demir (21) ile husumetlileri Hüseyin Mecu (22) ve Ferit Can Şimşek (23) arasında silahlı kavga çıktı. Olayda Şimşek hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki otogar tuvalet kısmında meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Mecu ve Ferit Can Şimşek yanlarına arkadaşlarını da alarak otomobille sabah saatlerinde Yenikent Mahallesi'ndeki tartıştıkları tuvalet işletmecisi Yüksel Demir'in yanına geldi. Üç kişi arasında önce yaşanan kavganın ardından kavga çıktı. İki tarafın da tabancalarına çekmesi üzerine çatışma çıktı. Olayda Yüksel Demir, Hüseyin Mecu ve Ferit Can Şimşek, yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Ferit Can Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüksel Demir, Hüseyin Mecu'nun tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, yakınları ise hastaneye akın etti.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin yaptığı çalışmayla 10 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı düşünülen 2 tabanca da ele geçirildi.

ENİŞTESİNİ ÖLDÜRÜP, KENDİSİNİ VURDU

MANİSA'da, Mehmet Ö. (35) ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı eniştesi Mehmet Sayar'ı (39) tabancayla vurarak öldürdü. Daha sonra aynı tabancayla kendisini başından vuran Mehmet Ö., ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Turgutlu İlçesi Yedi Eylül Mahallesi Kervan Yolu Caddesi'ndeki apartmanın 3'üncü katında Mehmet Sayar'a ait dairede meydana geldi. Mehmet Ö. ile eniştesi Mehmet Sayar iddiaya göre, ailevi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ö., eniştesine tabancayla 2 el ateş etti. Mermilerin başına isabet ettiği Sayar kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Ö. tabancayla kendisini de başından vurdu.

Olay sırasında evde olan Sayar'ın eşi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Sayar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olan Mehmet Ö., ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özay'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

5 çocuk babası Sayar'ın cansız bedeni, polis ve nöbetçi savcının incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TARTIŞTIĞI BABA VE OĞLUNU TABANCAYLA VURDU

KAYSERİ'de Şenol Y. (38), tartıştığı Ali Ülkü (69) ile oğlu Necati Ülkü'yü (40) tabanca ile ateş ederek, yaraladı.

İncesu ilçesi Örenşehir mahallesinde oturan Şenol Y. ile Ali Ülkü ve Necati Ülkü, dün saat 14.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe mahallesinde buluştu. Şenol Y. ile baba ve oğlu, tartışmaya başladı. Şenol Y., tartışma sırasında belinden çıkardığı tabanca ile Ali Ülkü ve Necati Ülkü'ye ateş etti. Bacaklarından yaralanan baba ve oğlu, çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şenol Y. ise gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şenol Y. ile Ali Ülkü ve Necati Ülkü arasında, birkaç gün önce İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in İYİ Parti'den istifa ederek, AK Parti'ye geçmesi konusunu konuşurken tartışma çıktığı ve tarafların bu nedenle birbirine husumet beslediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ

MALATYA'da, iş merkezinin 5'inci katından inmek için asansörü kullanmak isteyen Abdullah Bulut (56), kabin gelmeden açılan kapıdan adımını atınca boşluğa düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Dabakhane Mahallesi'nde, Somuncu Baba Sokak'ta meydana geldi. 6 katlı iş merkezinin 5'inci katındaki kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçiren Abdullah Bulut, eve gitmek için asansöre binmek istedi. Çağrı butonuna basan Bulut, asansörün kabin gelmeden açılan kapısından adımını atınca boşluğa düştü. Olayın görenlerin ihbarı ile iş merkezine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, itfaiye ekiplerince asansör boşluğundan çıkarılan Abdullah Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bulut'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI

Kahramanmaraş'ta, 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde yılın iş adamı ödülünü alan Uğur Kısakürek'in (47) anne ve babası, bölgeden geçerken kazayı görünce gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı Tapu Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Şehir merkezi yönünde giden Uğur Kısakürek yönetimindeki 34 PSR 46 plakalı otomobil, Celal Özdemir'in (50) kullandığı 01 ZV 370 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Özdemir'in otomobili hurdaya dönerken sürücüler ile Ayşe Özdemir (40) ve Mehmet Cihangir Özdemir (11) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan müdahalelerinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BÖLGEDEN GEÇERKEN OĞLUNUN OTOMOBİLİNİ GÖRDÜ

Kazanın ardından Alirıza Kısakürek ile eşi Müzeyen Kısakürek, bölgeden geçerken oğulları Uğur Kısakürek'in otomobilinin hurdaya döndüğünü gördü. Araçlarından inen ikili, kaza yerine geldiğinde yetkililerden bilgi alırken gözyaşlarına boğuldu.

YILIN İŞ ADAMI

Öte yandan yaralılardan Uğur Kısakürek'in 10 Aralık'ta İstanbul'da otelde düzenlenen törende Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri yılın iş adamı seçildiği ve ödülünü Pınar Altuğ'un elinden aldığı öğrenildi.

İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANINA TÜFEKLİ SALDIRI İDDİASI

İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, hafif ticari aracıyla seyir halinde olduğu sırada silahlı saldırıya uğradığını iddia ederek polise başvurdu.

Olay, dün saat 22: 30 sıralarında Uşak- İzmir D300 karayolu üzerinde bulunan Hacıkadem kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş yönetimindeki 35 U 8270 hafif ticari araca, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir araçtan tüfekle ateş açıldı. Aracın plakasını göremediğini ifade eden Savaş, olayın ardından yakında bulunan akaryakıt istasyonuna giderek polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, araçta ve bölgede incelemede bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Savaş, emniyet ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Soruşturma sürüyor.

ELAZIĞ'DA CHP KONGRESİNDE YUMRUKLU KAVGA

CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde partililer arasında yumruklu kavga çıktı.

Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı 37'nci Kongresi'nde partililer arasında gergin anlar yaşandı. Ali Özçelik ile Sabri Durmuş'un aday olduğu kongrede, partili Kenan Doğan'ın konuşma yapmasına izin verilmeyince salonda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle CHP Elazığ İl Başkan adayı olan Fikret Sertkaya, eski Merkez İlçe Başkanı Ömer Alakuş'a yumrukla saldırıda bulundu. Kavga nedeniyle polis ekipleri salona geldi. Polisin müdahalesiyle ortamın sakinleşmesinin ardından kongrede seçimlere geçildi.

KAMYONETLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kontrolden geçip karşı şeride geçen otomobilin kamyonetle çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kamyonetin çarpıştığı ve otomobili sürüklediği kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, öğleden sonra Malkara-Hayrabolu karayolunun Kiremitlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Malkara'dan Hayrabolu yönüne giden Arif Kaya (49) yönetimindeki 59 LV 798 plakalı otomobil iddiaya göre, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dönerek karşı yönden gelen Hayrettin Hançer (65) kullandığı 14 KP 464 plakalı kiremit yüklü kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Arif Kaya yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan Arif Kaya, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaya, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza, bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil yan dönüp, karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştıktan sonra bir süre kamyonetin önünde sürüklendiği görülüyor.

DESTİCİ: LİBYA'YA ASKER GÖNDERMEMİZ GEREKİRSE ELBETTE GÖNDERECEĞİZ

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Alperen Ocakları Vakfı ilçe teşkilatının açılışını yaptı. Destici, buradaki konuşmada Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakata değinerek, "Asker göndermemiz gerekirse elbette göndereceğiz. Daha önce oralar Trablusgarp başta olmak üzere zaten bizim geçmişteki devletimizin topraklarıydı" dedi.

Denizli'ye gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları Genel Başkanı Samet Bağcı ile birlikte, Acıpayam ilçesinde Alperen Ocakları Vakfı ilçe Temsilciliği'nin açılışına katıldı. Açılış öncesi konuşma yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, TBMM'de 12 gün boyunca 2020 bütçesinin görüşüldüğünü ve kabul edildiğini, bugün Libya ile güvenlik ve askeri işbirliği yasa tasarısının savunma komisyonundan geçtiğini belirtip, konunun bugün de Meclis Genel Kurulu'nda görüşüleceğini, bu konuda görüşlerinin net olduğunu söyledi. Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruması, hem sınır güvenliğini koruması, hem de terörle mücadelede yurt içi ve yurt dışında her türlü operasyonu yapmasını doğru bulduklarını ve sonuna kadar desteklediklerini ifade etti.

'ASKER DE GÖNDERMEMİZ GEREKİRSE ELBETTE GÖNDERECEĞİZ'

Batılı ülkelerin Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de yalnızlaştırmak istediğini belirten Destici, "Türkiye'yi oradaki hidrokarbon enerji yataklarından mahrum bırakmak istiyorlar. Türkiye bu konuda hiç geri adım atmadı, atmayacak ve atmaması gerekiyor. İleri bir hamle yaparak, Libya hükümetiyle muasır sınır anlaşması imzaladı. AB bu anlaşmanın kendilerini bağlamadığını belirtti. Kendileri Kuzey Kıbrıs Rum Yönetimi ile anlaşınca bağlıyor ama Türkiye ile Libya anlaşınca bunları bağlamıyor. Çünkü kendi çıkarlarına ters düşüyor. Sizi bağlasa da bağlamasa da biz bu anlaşmayı imzaladık. Sonuna kadar da sürdüreceğiz. Libya ile her türlü güvenlik ve askeri işbirliği gerçekleştirilecek. Libya'ya asker göndermemiz gerekirse elbette göndereceğiz. Daha önce oralar Trablusgarp başta olmak üzere zaten bizim geçmişteki devletimizin topraklarıydı" diye konuştu.

'ABD, TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ ADIMLARINDAN DOLAYI YAPTIRIMLAR DEVREYE SOKTU'

Türkiye'nin kahraman ordusunun önce Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı başlattığını ifade eden Destici, "Ne için, PKK'nın bir kolu olan PYD ve YPG'nin Suriye'nin kuzey doğusuna yerleşmesini önlemek ve o bölgeyi terörden temizleyip, güvenli bir hale getirip, Türkiye'deki mültecilerin önemli bir kısmını göndermek için yaptı. Şimdi ABD, Türkiye'nin bu güçlü adımlarından ve harekatlarından dolayı, Türkiye'ye karşı bir takımlar yaptırımlar devreye soktu. Önce temsilciler meclisinde ve sonrada senatosunda bazı kararlar aldı. Sözde Ermeni soykırımını, hiç olmamış bir soykırımı kabul kararı aldılar. Türkiye karşı bir takım ekonomik yaptırımlar uygulamaya çalışıyorlar. Şimdi dışarısı bunu yapıyor ama TBMM'deki PKK'nın uzantıları da onlardan aşağı durmuyor. Çıkıp hayasızca şerefli Türk ordusuna ve devletimize iftira atıyorlar. Neymiş 'Devlet o bölgeyi işgal ediyormuş, asker ordu katliam yapıyormuş, bu da sanki Kürtler'e karşı yapılıyor' olduğunu dile getirerek bölücülük yapıyorlar. Her gün TBMM'de bunu söylüyorlar. Halbuki Meclis İç Tüzüğü'nün işletilmesi ve kim Türk ordusuna, 'İşgalci, Türk devletine katliamcı' diyorsa onların TBMM'de yeri yok, olmamalı. Terörle mücadele sadece dağdaki ile değil, şehirdeki ile de, belediyeye sızmışsa oradaki ile de, devlete sızmışsa oradaki ile de, Meclis'e girmişse oradaki ile de mücadele ile olur. Topyekün mücadele ile olur" dedi.

Bunlara yönelik mücadelenin önemli adımlarından birisi de HDP'li belediyelere kayyum atanması olduğunu vurgulayan Destici, "Şimdi bunu da her gün Meclis'te gündeme getiriyorlar. Sadece HDP değil, CHP grubu da bu konuda onlara arka çıkıyor. Ne adına? Güya milli irade, seçmenin oyuna saygı, vicdan gibi kavramlarla vicdansızlara ve vatan hainlerini korumaya ve kollamaya çalışıyorlar. Karşımızdaki kim? Karşımızdaki PKK'nın siyasi uzantıları. Dolayısıyla da onlar için milli irade, demokrasi, vicdan gibi kavramları kullanmak, bu kelimelere hakarettir" diye konuştu.

'BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASI BAKANLIĞA VERİLMİŞ YETKİDİR'

Destici, YSK'nın bunların adaylığını kabul etmesini eleştirildiğinin altını çizip, şunları söyledi:

"YSK, cezası kesinleşmiş, 1 yıldan fazla hüküm giyenlerle ilgili aday olup olmama korusunda karar verebilir. Belediyeler, kayyum atanması, hem Belediyeler Kanununun 46'ncı maddesi hem de Terörle Mücadele Kanunu'na göre İçişleri Bakanlığı'na verilmiş bir yetkidir. Eğer terörle bir ittisakı sezilirse, teröre ve teröriste, terör örgütlerine yardım ettiği belirlenirse bu açığı alınır, yerine birisi görevlendirilir ve mahkemeye gider görevden alınır. Belediye başkanı eğer aklanırsa, suçsuz bulunursa gelir görevinin başına oturur. Suçlu bulunursa da cezasını çeker, bir daha da belediye başkanı ya da milletvekili olamaz. Bunu bildikleri halde diyorlar ki 'Niye YSK o zaman aday yaptı?' Elbette ki İçişleri Bakanlığı doğrusunu yapıyor, yetkisini kullanıyor. Ne yapacak? Terör örgütlerine yardım ve yataklık etmesine göz mü yumacak? Elbette yummayacak, gereğini yapacak ve gereğini yapıyor. Biz de bunu sonuna kadar doğru buluyoruz."

'ÇİN'İ UYARMALIYIZ'

Ekonomideki en önemli problemlerden birinin cari açık olduğunun altını çizen Destici, "Peki bizim cari açığımızı oluşturan, bu dış ticaretimizde bizim aleyhimize olan en önemli ticaret yaptığımız ülkelerin birincisi Rusya, ikincisi Çin. Biz ortalama Çin'den her yıl 22 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Peki biz onlara ne kadar satıyoruz? Sadece 3 milyar dolarlık satıyoruz. Arada 19 milyar dolar dış ticaret açığımız var. Biz Çin'i uyarmalıyız. Bununla ilgili TBMM'de karar almalıyız. Avrupa'nın başka ülkeleri alıyorsa bunu öncelikle Türkiye almalı, TBMM almalı. Çin'i uyarmalı ve demeli ki, 'Benimle dostluğun Doğu Türkistan'dan geçer, Kaşgar'dan geçer, Hotem'den geçer. Dolayısıyla da sen oradaki Uygur Türkü kardeşlerime zulmettin, onları katlettin, onlara soykırım uyguladın. Onları her türlü kültürel, dini haklardan uzak tuttuğun sürece bana dost olamazsın' demelidir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Meclisi. ve ticaretini de askıya almalıdır, dengelemelidir en azından. 3 milyarlık satıyorsam, 'Sen bu zulme devam ettiğin sürece senden en fazla 3 milyarlık alırım' deyip meydan okumalıdır. Bunu yapmalıdır. Sadece Doğu Türkistan'da değil Kırım'a da sessiz kalamayız, Kafkaslardaki zulümlere de sessiz kalamayız, Türkmeneli'nde ki zulümlere de sessiz kalamayız" diye konuştu.

Destici, konuşmasının ardından Alperen Ocakları Vakfı ilçe temsilciliğinin açılışı yaptı. Destici daha sonra Denizli'ye geçti.

RUS SAVAŞ GEMİSİ ADMİRAL ESSEN, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemisi Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden dün saat 15.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus savaş gemisi 'Admiral Essen', saat 17.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisine boğazı geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

DOĞU TÜRKİSTAN'DA ÖLEN MÜSLÜMANLAR İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

KARABÜK'te, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri tarafından Doğu Türkistan'da ölen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kemal Güneş Caddesi'nde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Karabük Şubesi üyeleri ve onlara destek veren yaklaşık 100 kişi, ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayraklarıyla "Avrupa Birliği değil, İslam Birliği", "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" sloganları attı. Ardından gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.

Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi Doğu Türkistanlı Mahmut Can Erkin, eşi ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep'le kalabalıktaki yerini aldı. Karabük'te bulunduğu 3 yıldan bu yana Doğu Türkistan'da bulunan anne, babası ve kardeşleriyle iletişime geçemediğini belirten Mahmut Can Erkin, "Annem ve babam dahil olmak üzere şuan 33 akrabamı Çin hapishaneye attı. Neden hapishaneye attıklarını da bilmiyorum. Ben Türk kardeşlerimden sadece dua etmelerini istiyorum. Bizi bırakmayın ve sesimizi dünyaya duyurun. "dedi.

UÇURUMDAN YUVARLANAN BİSİKLETÇİYİ MAK TİMLERİ HELİKOPTERLE KURTARDI

KONYA'da, arkadaşlarıyla Ardıçlı Gölü yakınlarındaki dağlık alana antrenman için gelen profesyonel bisikletçi Muhammet Emin Boydak, tuvalet ihtiyacı için gruptan ayrıldığı sırada uçurumdan yuvarlandı. Ekiplerin çalışmasıyla yaralı halde bulunan Boydak, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerince helikopterle dağlık alandan alınıp, hastaneye götürüldü.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Yükselen Mahallesi Ardıçlı Gölü yakınlarındaki dağlık alanda meydana geldi. 5 arkadaşıyla bisikletle dağlık alana gelen Muhammet Emin Boydak, bir süre sonra tuvalet ihtiyacı için yanlarından ayrıldı. Arkadaşları, Boydak'ın geri dönmemesi üzerine çevreyi kontrol etti. Muhammet Emin Boydak'tan haber alamayan arkadaşları polisten yardım istedi. Olay yerine polis, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ekiplerce yapılan araştırmada Boydak'ın uçurumdan yuvarlandığı belirlendi.

AFAD ve UMKE ekipleri, Boydak'ın bulunduğu bölgeye indi. Yaralı halde bulunan Boydak, yapılan ilk müdahalesinin ardından yukarı taşınmak istendi ancak arazi şartları nedeniyle çıkarılamayınca, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinden destek istedi.

MAK timleri helikopterle dağlık alandan aldıkları Muhammet Emin Boydak'ı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Bisikletçi Muhammet Emin Boydak'ın vücudunda ezikler olduğu, hipotermiye girdiği belirlendi. Gruptaki bisikletçilerdin birinin de ayağının burkulduğu, tedavisi için aynı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

DORSE HIRSIZLARINA SUÇÜSTÜ: 4 TUTUKLAMA

ANKARA'da, çaldıkları TIR dorselerini hangarda parçalayarak hurdacılara satan 8 kişi, polisin 'Kaynak' adını verdiği operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda artış yaşanan dorse hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, çalıntı dorselerin Kahramankazan ilçesindeki bir hangara çekilerek, kaynakla parçalandığını ve hurdacılara satıldığını tespit etti.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile bağlantıya geçerek iş yeri süsü verilmiş hangara operasyon düzenledi. Çalıntı bir dorseyi parçalayan D.E., L.E., E.E., A.D., C.A., Y.Ö., Y.G. ve O.B.'yı hangara gece vakti düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

PARAMEDİK ADAYLARI AMBULANS RALLİSİNDE YARIŞTI

KARAMAN'da, üniversitede eğitim gören paramedik adayları, ambulans rallisinde zamana karşı yarıştı. Öğrenciler, senaryo gereği kazada yaralanan onlarca kişiye müdahale ettikten sonra sırasıyla hasta taşıma etaplarını tamamladı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İl Sağlık Müdürlüğü ile İlk ve Acil Yardım Derneği'nce paramedik adaylarına saha tecrübesi katmak için ambulans rallisi etkinliği düzenlendi. Üniversite kampüs alanında düzenlenen rallide 3'er kişilik gruplar halinde yarışan 8 ekip, en iyi performansı göstermek için kıyasıya mücadele etti. Senaryo gereği otobüs kazasında yaralananlar, dağınık olarak araziye bırakıldı. Öğrenciler yaralılara sırasıyla müdahale etti. Müdahalelerin ardından öğrenciler, yaralıları doğru taşıma etabına geçti. Öğrenciler yarışmanın ikinci etabında ise hastayı doğru tekniklerle hastaneye ulaştırmak için yarıştı.

Ralli yarışmasının ardından konuşan Karaman İlk ve Acil Yardım Derneği Başkanı İsa Çiçek, ralliyi iki etap olarak gerçekleştirdiklerini belirterek etkinliğin amacının öğrencilere saha tecrübesini kazandırmak olduğunu söyledi. Çiçek, "Kurtarıcılarımız ve yarışma ekiplerimiz burada bize kurtarma faaliyetlerini gösterdiler. Diğer etabımızda ise bir servis aracı kazasının senarize ettik. Etrafa yayılmış çok sayıda yaralıda doğru tiraj uygulamaları teknikleri üzerinde bir etap çalışması yaptık. Parkurda ise doğru taşıma teknikleri konusunda öğrencilerimiz en az hata yaparak yarışmaya çalıştı. Bugünün öğrencileri yarının hayat kurtaranları olacak. Biz bugün ve geçmişte de dernek olarak öğrencilerimizin yanlarında olduk. Biz biliyoruz ki yarının hayat kurtaranları bugün bu sıralardan geçiyor. Bugün bu sıralarda bu çocuklara ne verebilirsek bir gün sonra da hepimiz o çocuklardan onu biçebileceğiz" dedi.

Öğrencilerden Firdevs Ekiz ise parkuru heyecanlı bir şekilde tamamladıklarını belirterek, "Bize atanmadan önce böyle bir çalışma sundukları için derneğimize teşekkür ediyoruz. Güzel bir deneyim oldu bizim için. Heyecanlandık" diye konuştu.

AKSİYON SPORCULARI, SİİRT'TE 1300 RAKIMLI TEPEDEN ATLADI

AKSİYON sporcuları Cengiz Koçak ile Ferdi Toy, Siirt'tin Tillo ilçesindeki 1300 rakımlı Kaletül- Üstad Tepesi'nden yamaç paraşütüyle atlayış yaptı.

Siirt'in Pervari ilçesinde yapımı süren Türkiye'nin en yüksek konsol köprüsü olan Beğendik Köprüsü'nden atlayış yapmak için kente gelen aksiyon sporcular Cengiz Koçak ile Ferdi Toy, Tillo'daki 1300 rakımlı Kaletül- Üstad Tepesi'nden yamaç paraşütüyle serbest atlayış gerçekleştirdi.

Daha önce İstanbul Galata Kulesi'nden serbest atlayış yapan Cengiz Koçak, Kaletül-Üstad Tepesi'nin yamaç paraşütü etkinliği için uygun bir yer olduğunu söyledi. Beğendik Köprüsü'nde atlayışa şu an için izin alamadıklarını anlatan Koçak, "Kaletül-Üstad Tepesi'nden yapacağımız atlayıştan sonra Siirt'te birkaç gün kalarak çeşitli yerlerde atlayışlarımızı sürdüreceğiz dedi.

FESTİVALDE BALIK-EKMEK İZDİHAMI

MERSİN'de, Akdeniz Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Karaduvar Balık Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festival alanında ikram olarak dağıtılan balık-ekmeklerden almak isteyenler birbiri ile yarıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da katkılarıyla Karaduvar sahilinde organize edilen festivale binlerce vatandaş katıldı. Vali Ali İhsan Su ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın da katıldığı festivalde yaklaşık 2 ton balık dağıtıldı. Öğle saatlerinde başlayan festival sardalya balık-ekmek ikramı ile başladı. Uzun kuyrukların oluştuğu balık stantlarının önünde zaman zaman izdiham yaşanırken, ikramlardan almak isteyen vatandaşlar ise birbiriyle yarıştı. Ayrıca festival kapsamında olta balıkçılığı yarışması, çeşitli çocuk aktiviteleri, söyleşiler, ödüllü yarışmalar ve birbirinden renkli gösteriler düzenlendi. Beslenme Uzmanı Dilara Koçak'ın da vatandaşlarla söyleşi yaptığı festivalin ilk günü, Sinan Akçıl konseri ile sona erdi.

RİZE'DE 2,5 TON HAMSİ, 2 SAATTE TÜKENDİ

RİZE'de, düzenlenen Hamsi Festivali'nde ikram edilen 2,5 ton hamsi, 2 saatte tükendi.

Rize Belediyesi tarafından sahil etkinlik alanında düzenlenen 5'inci Hamsi Festivali, büyük ilgi gördü. Festival alanına sabah erken saatlerde kurulan 15 mangalda hamsiler pişirilmeye başladı. Vatandaşlar hamsi ekmek yiyebilmek için mangallar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivalde, 2,5 ton hamsi, vatandaşlar tarafından 2 saatte tüketildi.

TARLASINDA BULDUĞU 'GÖK TAŞI'NI BANKA KASASINDA SAKLIYOR

ÇORUM'un Alaca ilçesinde oturan Mutlu Yılmaz'ın, geçen Nisan ayında tarlasında bulduğu 68 kiloluk taşın Amerika'da yapılan analizler sonucunda 'gök taşı' olduğu belirlendi. Yılmaz, gri renkteki taşı, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza etmeye başladı. Göktaşının bulunması ise bölgede yaşayan vatandaşlarda da heyecan yarattı.

Alaca ilçesi Gerdekkaya köyünde oturan Mutlu Yılmaz, geçen 28 Nisan'da nohut ektiği tarlasını hasada hazırlamak için büyük taşları temizlemeye çalışırken gördüğü kitap büyüklüğündeki taşı kaldırmaya çalıştı. Ancak taşın çok ağır olması nedeniyle yerinden bile hareket ettiremedi. Yanında bulunan arkadaşından yardım isteyip, taşın göktaşı olmasından şüphelenen Yılmaz, taşı bulunduğu yerden alarak evine getirdi. Yılmaz, dışı gri renkte olan 68 kilo ağırlığındaki taştan bir numuneyi, incelenmesi için bir yakının yardımıyla Amerika'daki bir üniversiteye ulaştırdı. Yapılan incelemede; taşın bir gök taşı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Yılmaz, taşı, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza etmeye başladı. Gök taşını bulduğu tarlada detektörlerle de arama yapan Yılmaz'ın, göktaşını satmak istediği ifade edildi.

İLÇEDE MERAK KONUSU OLDU

Öte yandan bulunan göktaşı, 12 haneli Gerdekaya köyünde merak konusu oldu. Olayı duyan çevre köylerde yaşayan vatandaşlar, buradaki yakınlarını arayıp göktaşını sormaya başladı.

Amcasının taşı bulduğunu anlatan yöre sakini Ahmet Yılmaz, "Amcamlar bulmuşlar. Taş ağır olunca şüphelenmişler zaten meraklı bir insandır. İncelettiler Amerika'ya gönderdiler orada bir akrabası var ona verdi bir parçasını. Sonuçta göktaşı çıkmış. 28 Nisan'da taşı bulmuştu. Büyüklüğü kitap kadar bir taş ve içi kesildiğinde siyah renkliydi. Ama ağırlığı çok fazlaydı yerinden kaldıramamışlar. Bir parçasını bende elime aldım inceledim tuhaf geldi sonra yerine geri koydum. Kimseye söylemediler" dedi.

'DUYUNCA ÇOK SAŞIRDIK'

Göktaşının 68 kilo ağırlığında olduğunu dile getiren Serhat Şengöz de, "Duyunca çok şaşırdım. Taşa benziyor ama içi demir çok ağır. Göktaşı olduğunu duyunca şaşırdık tabi böyle bir şey beklemiyorduk. Amerika'daki sonuçlara göre göktaşıymış. Bunu duyup merak edip arayan çok kişi var. Gelmek isteyenler de var" diye konuştu.

