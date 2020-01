DHA YURT BÜLTENİ - 1

ÇORUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

PENÇE-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam'ın (24) acı haberi memleketi Çorum'un Uğurludağ ilçesindeki baba evine ulaştı.

Uğurludağ ilçesine bağlı Eski Çeltek köyünde yaşayan anne Narin ile inşaat işçisi baba Bekir Çam'a şehadet haberi, Uğuludağ Kaymakam Ertuğrul Aslan, Belediye Başkanı Remzi Torun ile askeri yetkililer tarafından verildi. Sağlık görevlileri de önlem amaçlı evin önünde bekletildi. Şehadet haberinin ardından şehidin babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları, Çam ailesine taziye ziyaretine gelmeye başladı.

Bekar olan şehit Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam'ın iki kardeşi olduğu ve 2 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetlerine katıldığı öğrenildi. Türk Sihallı Kuvvetlerine katılmadan önce inşaatlarda çalıştığı öğrenilen şehit Çam'ın cenazesi, bugün Eski Çeltek köyünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

ŞEHİDİN ACI HABERİ ANKARA'DAKİ ANNE İLE BABASINA DA ULAŞTI

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yürütülen 'Pençe-3' Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ayhan Çam'ın (24) acı haberi, memleketi Çorum'daki yakınların ardından Ankara'da yaşayan anne ve babasına da verildi.

Çam'ın şehadet haberi, Pursaklar ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki baba ocağına sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Baba Bekir Çam şehit haberiyle gözyaşına boğulurken, anne Nuran Çam ise fenalaşarak baygınlık geçirdi. Nuran Çam, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Şehit Çam'ın evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, acı haberi duyan yakınları ve komşularının taziye ziyaretiyle dolup taştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de evin önüne taziye çadırları kurdu. Çam'ın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Çorum'a gönderilmek üzere yola çıktı. Şehit Çam'ın naaşı, Cuma günü öğle namazına müteakip Çorum'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Öte yandan şehit Ayhan Çam'ın bekar ve 3 kardeşinin olduğu öğrenildi.

İSTANBUL'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

PENÇE-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın (25) acı haberi İstanbul'daki baba ocağına ulaştı.

Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkalı semtindeki baba evine acı haber sağlık ekibi eşliğinde yetkililer tarafından bildirildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, yakınları ve komşuları taziyeye geldi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Işık'ın nerede toprağa verileceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

ŞEHİDİN KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ BABA EVİNE ACI HABER ULAŞTI

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde süren PENÇE-3 Harekatı sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın (25) acı haberi, İstanbul Küçükçekmece'de oturan baba ocağına ulaştı. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin yakınları ve komşuları, acılı aileyi yalnız bırakmadı.

Pençe-3 Harekatı'nda Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın şehadet haberi, Halkalı semtindeki baba evine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin yakınları ve komşuları da taziye için geldikleri adreste acılı aileyi yalnız bırakmadı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı şehit evinin önünde hazır bekletildi.

TOKAT'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Işık için bugün saat 14.00'te İkitelli Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Şehidin naaşı törenin ardından toprağa verilmek için memleketi Tokat'ın Cihet Kasabası'na gönderilecek.

ABİSİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞ

Şehit Işık'ın yaklaşık 3 hafta önce ağabeyinin evlendiği ve düğün için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

ŞIRNAK'TA 'PENÇE-3' ŞEHİTLERİ İÇİN TÖREN

IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yürütülen 'Pençe-3' Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade sözleşmeli erler Ayhan Çam (24) ve Berkay Işık (25), Şırnak'ta düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Şırnak'ta konuşlu 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı. Şehitlerin Türk bayraklarına sarılı naaşları katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulan törende şehitlerin öz geçmişleri okundu ve dua edildi. Helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere konulan şehit Çam'ın naaşı Çorum'a, Işık'ın naaşı ise İstanbul'a gönderildi.

Haber: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,

DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KARAYOLU KARDAN KAPANDI

DİYARBAKIR'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapanırken, karayolunda meydana gelen hasarlı kazalarla kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Akşam saatlerinde kar yağışının etkisini gösterdiği Diyarbakır'da ulaşım da aksamalar meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu Şanlıurfa karayolu, kapandı. TIR ve kamyonların karayolunda ilerleyememesi ve meydana gelen hasarlı trafik kazaları nedeniyle de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekiplerinin kardan kapanan karayolunun ulaşıma sağlanması için çalışmaları sürüyor.

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Diyarbakır'da, etkili olan kar nedeniyle saat 18.00 sıralarında ulaşıma kapanan Şanlıurfa karayolunun açılması için ekipler, çalışma yürüttü. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmanın ardından yol saat 23.00 sıralarında kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Bu arada kayganlaşan yolda iki TIR, sürücülerinin kontrolünden çıkarak yan yattı. Ekipler, karın devam ettiği yolun yeniden kapanmaması için temizleme çalışmalarını sürdürürken, yağış ve kazalar nedeniyle yolda oluşan uzun araç kuyruğu ise kısmen azaldı.

ELAZIĞ'DA EV YAPIMI KONSERVEDEN ZEHİRLENEN 6 KİŞİ, YOĞUN BAKIMDA

ELAZIĞ'da, ev yapımı semizotu konservesini yedikten sonra zehirlenen 1'i çocuk 6 kişi, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ev sahipleri ile misafirliğe gelenler, ev yapımı semizotu konservesini yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Bulantı ve baş dönmesi şikayetiyle Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 1'i çocuk 6 kişi, gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedaviye alındı. İlk belirlemelere göre ailenin yedikleri semizotu konservesinden zehirlendikleri tahmin ediliyor. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan 6 kişiden 5 yaşındaki Aslıhan'ın hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

SİİRT'TE KARDAN KAPANAN 32 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

SİİRT'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde kardan kapanan 32 köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle 3 ilçeye bağlı 32 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri de iş makineleriyle yaptıkları kar temizleme çalışmasıyla kapanan 32 köy yolunu açtı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerine bağlı kapalı köy yollarımıza anında müdahale yapılarak, yollarımız ulaşıma açılmıştır. Köy yollarımızı kullanacak olan sürücülerin zincir, çekme halatı, kar lastiği ve takoz bulundurmaları gerekiyor. Yollarda mahsur kalan birçok araç, ekiplerimiz tarafından kurtarılmıştır" dedi.

SİVEREK'TE KAR YAĞIŞI KAZALARA YOL AÇTI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı hasarlı kazalara neden oldu. Kazalar nedeni ile Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

İlçenin kırsal mahallelerinde dün öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Siverek- Diyarbakır karayolunun 45'inci kilometresinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bazı araçlar maddi hasarlı kazaya karıştı. Uzun araç konvoylarının oluştuğu yolda, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

İKİ KATLI EVİ KÜLE ÇEVİREN YANGINDA 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

MERSİN'in Tarsus ilçesinde iki katlı ev, çıkan yangında küle dönerken, dumandan etkilenen Suriye uyruklu 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Dün akşam saatlerinde Caminur Mahallesi 0802 Sokak'taki Suriye uyruklu 4 kişinin yaşadığı iki katlı evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevlerin sardığı evdeki 4 kişi, mahalle sakinlerinin yardımıyla tahliye edildi. Ahşap ve taş yapıdan oluşan binayı saran yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen evde yaşayan 3 Suriyeli, tedavi için ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Evi tamamen küle çeviren yangının ardından soğutma çalışmasını da tamamlayan itfaiye erleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

KAYIP ÇİFTÇİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

MERSİN'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 10 gün önce kaybolan Ali Kaçar'ı (63) arama çalışmaları yeniden başladı.

Mersin- Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık günü Ali Kaçar ve beraberindeki 3 arkadaşı, yoğun kar yağışı nedeniyle kayboldu. İhbar üzerine bölgede jandarma, AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama çalışması başlattı. 3 kişi bulunurken, Ali Kaçar'a ulaşılamadı. Kaçar için yürütülen ancak yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilen arama çalışmaları, bu sabah yeniden başlatıldı. Arama çalışmaları AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülüyor.

60 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilen ve 4 günün ardından yeniden başlatılan kayıp Ali Kaçar'ı arama çalışmalarını 3 dedektör, 2 arama köpeği, jandarma, Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Belediyesi ve AFAD ekipleriyle gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip sürdürüyor. Kayıp Ali Kaçar'ın damadı Sinan Yıldız, "Yeniden arama çalışmaları başlatıldı. Ekiplere çok teşekkür ediyoruz. Biz umudumuzu yitirmedik, inşallah bulunacak. Daha fazla ekibe ihtiyacımız var" dedi.

ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLİ ÇELİK HALATLA SABİTLEYİP YARALILARI KURTARDILAR

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, ilçe girişi yakınlarında meydana geldi. Serinhisar'dan il merkezi yönüne giden Ömer Erkol, yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü Erkol ile otomobilde bulunan Ayşe Erkol yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şarampoldeki otomobilin aşağı kaymaması amacıyla çelik halatla itfaiye aracına bağlayıp, araçtaki yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MİNİBÜSÜYLE MEYVE SATAN SEYYAR SATICI ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

KAYSERİ'de, sokak aralarında meyve satan Yüksel Gözey (46) park halindeki minibüsünde ölü bulundu.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Kamer Sokak'ta meydana geldi. 38 F 1273 plakalı minibüsün içinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlenirken, polisin yaptığı incelemede cesedin Yüksel Gözey'e ait olduğu ortaya çıktı. Yüksel Gözey'in sokak aralarında minibüsüne yüklü meyveleri sattığı ve mahalleli tarafından tanındığı öğrenildi.

Görgü tanıklarından mahalleli Ziya Doğru, minibüsün yanındaki aracını çıkarmak için sürücüyü beklediğini belirterek, "Binanın birine meyve çıkardı diye düşündüm. Sonra korna çalmak için minibüsün kapısını açınca hareketsiz duran kişiyi görünce polisi aradım. Ekipler olayla ilgili çalışmalarına başladı" dedi.

Gözey'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA YERİNDEN GEÇERKEN YARALININ ANNESİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Serpil Kahraman (54), motosikletin çarpışması sonucu yaralandı. Motosiklet sürücüsü yaralıyı bırakıp kaçarken, o sırada yoldan geçen Oğuz Kahraman, yerde yatan yaralının annesi olduğunu görünce şok yaşadı.

İnegöl ilçesinde Osmaniye Mahallesi, Altay Caddesi üzerinde bulunan kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Serpil Kahraman'a, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, yaralandı. Motosiklet sürücüsü yaralıyı bırakıp kaçtı.

Yaralı kadının yardımına koşanlar, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. O sırada kaza yerinden geçen Oğuz Kahraman, yerde yatan kadının annesi olduğunu görünce şok yaşadı.

Araçtan inerek yaralı annesinin yanına giden genç, ambulans gelene kadar annesinin elini bir an olsun bırakmadı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Ambulansın arkasından hastaneye gelen Oğuz Kahraman annesini burada da yalnız bırakmadı. Serpil Kahraman, tedaviye alındı.

Trafik ekipleri, kaza sonrası kaçan motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışama başlattı.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, 5 ARACIN ARASINDAN GEÇİP DUVARA ÇARPTI

KÜTAHYA'da meydana gelen 2 trafik kazası MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazalardan birinde kontrolden çıkan bir otomobilin, şans eseri çevresindeki 5 araca dokunmadan bir bahçenin duvarına çarpması dikkat çekti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı Kütahya'da geçen Aralık ayında meydana gelen 2 trafik kazasının MOBESE görüntülerini paylaştı. Kütahya-Afyonkarahisar karayolu tren garı kavşağında meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüje çarptıktan sonra çevresinde seyir halinde 5 araca şans ederek dokunmadan yoldan çıktı ve bir bahçenin istinat duvarına çarparak durabildi. İkinci trafik kazası ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hızla gelen otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarptı. MOBESE kameralarınca saniye saniye görüntülenen kazalarda 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

ÖNCE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE, SONRA KALDIRIMA ÇARPTI

AFYONKARAHİSAR'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin önce park halindeki başka bir otomobile ardında da kaldırımdaki ağaca çarptığı anlar mobese kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar'da Aralık ayında meydana gelen bir trafik kazasının mobese görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, caddede ilerleyen bir otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce yolun sağ tarafında park halindeki başka bir otomobile, ardından da sol taraftaki kaldırımda bulunan ağaca çarparak durduğu anlar yer aldı.

114 YAŞINDAKİ ŞÜKRİYE NİNE HAYATINI KAYBETTİ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören Şükriye Bayram, 114 yaşında hayatını kaybetti.

İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesi'nde oturan Şükriye Bayram, 1906 yılında 2'nci Abdülhamid döneminde dünyaya geldi. Bayram, yaşamı boyunca 3 Osmanlı padişahı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü. Birinci ve İkinci Dünya savaşları ile Balkan ve Kurtuluş savaşları dönemlerini de yaşayan 4 çocuk annesi Bayram'ın torunlarıyla onların çocuklarının sayısı 70'e ulaştı. Şükriye Bayram, bu sabah yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayatını kaybeden 114 yaşındaki Şükriye Bayram, son yolculuğuna uğurlandı. Hocaköy Mahallesi'ndeki Hocaköy Camii'nde düzenlenen törene Bayram'ın yakınları katıldı. Yaşlı kadın, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

SEFER TASINI ALMAYINCA ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

KARABÜK'te, yalnız oturan Salim Çam'ın (52), Kızılay'ın evinin önüne bıraktığı sefer tasını almaması üzerine durumdan şüphelenen komşuları polise haber verdi. Gelen polis ekiplerince, Salim Çam (52) dairesinde ölü bulundu. Çam'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü tespit edildi.

Yeni Mahalle Zafer Sokak'taki 3 katlı evin giriş katında yalnız oturan eşinden ayrı olan 1 çocuk babası Salim Çam'dan önceki günden beri haber almayan komşuları, akşam saatlerinde Türk Kızılayı'nın kapısının önüne bıraktığı sefer tasını da almadığını gördü. Bunun üzerine durumdan şüphelenen mahalleli, polise ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince kapısı kırılarak girilen evde, Salim Çam sobanın bulunduğu odada hareketsiz halde yatarken bulundu.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde Çam'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından Salim Çam'ın cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KOMBİ ALEV ALDI, EV SAHİBİ DUMANDAN ETKİLENDİ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katındaki kombi, elektriklerin kesilip tekrar gelmesiyle birlikte alev aldı. Yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen ev sahibi Şakir Menteş, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Evin balkonunda bulunan kombi, iddiaya göre elektriklerin kısa süreliğine kesilip tekrar gelmesiyle birlikte bir anda alev aldı. Evin balkonundan gelen sesleri duyan ev sahibi Şakir Menteş, balkona çıktığında kombinin yandığını gördü. Alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan Menteş, yangının büyümesi üzerine durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederken, doğalgaz arıza ekipleri de gaz akışını keserek yangının büyümesini engelledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen Şakir Menteş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Menteş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'TE 727 POLİSİN KATILDIĞI UYUŞTURUCU OPERASYONU BAŞLATILDI

GAZİANTEP'te uyuşturucu tacirlerine yönelik 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürmesi planlanan operasyon başladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde aralarında özel harekat polislerininde olduğu 727 polisin katılımyla Hacıbaba, ve Merveşehir mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

SOKAKLAR ABLUKAYA ALINDI

Mahallelerdeki cadde ve sokak girişleri zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri tarafından tutulurken, çevrede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Drone ve dedektör köpek Gece'nin de katıldığı operasyonda 32 eve eş zamanlı baskın yapıldı.

EVLERDE KAMERALI TEDBİR

Operasyon kapsamında baskın yapılan bazı evlerin güvenlik kamerasıyla kontrol edildiği görüldü. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ipuçlarına ulaşılan adreslerde bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekiplerin operasyonu 24 saat sürdüreceği bildirildi.

'Zeta'lı aramada uyuşturucu ele geçirildi; 5 gözaltı (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adıyaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.K. ve M.Ü.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.Y., O.E. ve M.A. ise serbest bırakıldı.

ANKARA, KIRIKKALE VE NEVŞEHİR'DE NAKLİYECİLERDEN 'DİJİTAL TAKOGRAF' TEPKİSİ

ANKARA, Kırıkkale ve Nevşehir'de nakliyeciler, TIR ve kamyonlarla yol kapatarak 'dijital takograf' uygulamasına tepki gösterdi.

Ankara'da yaklaşık 100 nakliyeci, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren zorunlu hale gelen 'dijital takograf' uygulamasını tepki göstermek için Tem Otoyolu'nun Akıncı Gişeleri'nde toplandı. Şoförler, TIR ve kamyonlarla İstanbul yönünü ulaşıma kapattı. Jandarmanın uyarısına rağmen şoförler yolu açmadı. Bunun üzerine Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ile Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut gelerek, şoförlerle konuştu. İkna edilen nakliyeciler, araçlarını kaldırarak yolu ulaşıma açtı.

'BİZ AKILLI TELEFON KULLANMAYI BİLMİYORUZ'

Yeni düzenlenen uygulamaya tepki gösteren nakliyeci İsmail Özdemir, "Bu sistemin henüz altyapısı yok; ama bizden bu uygulamayı kullanmamızı istiyorlar. Hiç birimizin mail adresi yok, indirme makinemiz yok, e-devlet üzerinden yapılacak fatura sistemini bilmiyoruz. Bunlar bize anlatılmadan, öğretilmeden kanun olarak uygulanıyor. Biz buna karşıyız. Umarım yetkililer sesimizi duyar" dedi.

Nakliyeci Servet Akan ise "Yeni sisteme göre, ben malı indirdikten sonra 6 saat içinde maliyeye bildirim yapmalıyım. Yoksa bana ceza gelecek. Biz daha akıllı telefon kullanmayı bilmiyoruz. Yeni çıkan takografı kullanma bilincimiz yok bizim. Zaten vergilerimizi ödeyen insanlarız biz. Bu dijital takografı, e-faturayı istemiyoruz biz" diye konuştu.

KIRIKKALE'DE KAYSERİ-ANKARA YOLUNU KAPATTILAR

Kırıkkale'de eylem yapan yaklaşık 50 nakliyeci de, Kayseri-Ankara karayolunu yaklaşık yarım saat trafiğe kapattı. Eylem nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Kırıkkale Emniyet Müdür Yardımcısı ve Trafik Şube Müdürü Hacı Ömer Aktürk, kamyoncularla görüştükten sonra karayolu yeniden trafiğe açıldı. Kırıkkale Kamyoncular Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Özkılıç, eski takograflardan memnun olduklarını belirterek, "Bu yeni çıkan dijital takograflarda 4,5 saat yol, ardından ise 45 dakika dinlenme gösteriyor. Türkiye'de nakliye sektöründe 850 bin araç var, İstanbul yolunda kaç tane park yeri var" dedi.

NEVŞEHİR'DE YOL KAPATTILAR

Nevşehir'de de bir grup nakliyeci, Adnan Menderes Terminali ve Çardak Yolu'nu trafiğe kapatarak yeni uygulamaya tepki gösterdi. Yaklaşık 1 saat süren eylemin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

=========================================

KARAMAN'da 105 TIR şoförü, 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe giren 'Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ni (U-ETDS) araçlarıyla birlikte konvoy oluşturarak protesto etti.

Karaman Lojistik Kooperatifi üyesi 105 şoför, Organize Sanayi Bölgesi'nde toplanıp, Konya yoluna kadar konvoy eşliğinde giderek, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren 'Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ni protesto etti. 105 TIR'ın aynı anda çıkarak konvoy eşliğinde seyir halinde olduğunu gören polis de, araçları durdurdu. Kooperatif Başkanı Fatih Doğan burada yaptığı basın açıklamasında, yeni dijital takograf sistemine tepki gösterdiklerini belirtti. Doğan, şunları söyledi:

"Bizler bugün nakliyeciler olarak ülke genelinde eylem yapıyoruz ve dijital takografa 'hayır' diyoruz. Bizler devletimizden istiyoruz ki, sahipsiz kalmayalım. Bizimle de birileri ilgilensin. Dijital takograf uygulamasında henüz sistem oturmamış, sistem yok; ama trafik polisleri bizlere ceza yazıyor. Bugün süre ihlalinden dolayı Karaman girişinde 15 üyemize ceza yazıldı. Bizler dijital takografa 'hayır' diyoruz."

Sistem için gerekli alt yapının hazır olmadığını öne süren Doğan, "Devletimiz önce alt yapıyı yapsın, sonra bizden istesin. Bu sisteme 'U- ETDS' deniyor. Ticaret Odası'na soruyoruz kimse bu konuyu bilmiyor. Bugünden itibaren yük bildirimi yapılması gerekiyormuş ama sistem yok. Bizlerden 400 lira para alınıyor; ama sistem yok deniyor." dedi.

Doğan'ın açıklamasının ardından şoförler, araclarıyla birlikte Organize Sanayi Bölgesi'ne geri döndü.

ÇORUM'DA, KAMYON VE TIR SÜRÜCÜLERİNDEN 'YÖNETMELİK' TEPKİSİ

ÇORUM'da, kamyon ve TIR şoförleri, yeni yılda yürürlüğe giren sayısal takograflardan veri indirme ve bu verilerin Bakanlığa gönderimini zorunlu kılan yönetmeliğe, Çorum- Ankara karayolunda toplanarak tepki gösterdi.

Çorum- Ankara karayolunda, kamyon ve TIR'ları ile toplanan çok sayıda sürücü, hayata geçirilen yeni uygulamaya tepki gösterdi. Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin yaptığı açıklamada, uygulamanın sürücülere günlük 9 saat verdiğini belirterek, "Avrupa'ya ayak uyduralım diyoruz ama kamyoncular Avrupa'da 9 saatte 800 kilometre yol gidebiliyor. Ancak biz Türkiye'de 350-400 kilometreyi zor gideriz. Bu bizim faydamıza olabilir ancak alt yapımız yetersiz. Biz bu uygulamanın ertelenmesini istiyoruz. İkinci bir konu ise buradan yükü yüklediğinizde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veri tabanına 6 saat içerisinde bildirmemiz gerekiyor. Bunun da alt yapısı hazır değil. Üçüncü bir konu ise e-fatura. Bizim kamyoncumuz tuşlu telefonu dahi zor kullanıyor. Son olarak ise ton kilometre olması lazım. Biz 24 saat çalışıyoruz para kazanamıyoruz. 24 saatte para kazanamıyorsak 9 saatte nasıl para kazanırız" dedi.

Eylem nedeniyle trafik bir süreliğine aksarken, sürücüler açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

BAKAN SOYLU: SINIRIMIZIN GÜNEY BÖLGELERİNDE HAZIRLIKSIZ OLDUĞUMUZ VE İZLEMEDİĞİMİZ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki Suriye Görev Gücü Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda alınan güvenlik tedbirlerine değinerek, "Sınırımızın güney bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz ve izlemediğimiz bir durum söz konusu değildir" dedi.

Hatay İl Afet Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Suriye Görev Gücü Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. İlk 10 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Soylu, ne İdlip'te ne sınırın güney bölgelerinde hazırlıksız oldukları ya da izlemedikleri bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

'250 BİN KİŞİLİK BİR HAREKETLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Gerçekleştirilen toplantı ile sınırın ötesinde İdlip'te yaşanan gelişmelerin Valilik, Emniyet, Jandarma ve tüm kurumlarla değerlendireceklerini belirten Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Genel olarak Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve Barış Pınarı harekatı bölgelerinde hayatın normale dönebilmesi için valilerimiz aynı zamanda Suriye Görev Gücü şemsiyesinde çalışmalar sürmektedir. Bununla birlikte sizlerin de yakından takip ettiği gibi İdlip'te bir takım gelişmeler yaşanıyor. Orada yaşanan çatışmalar dolayısıyla güneyden ülkemize bir göç hareketliliği söz konusudur. Yaklaşık 250 bin kişilik bir hareketle karşı karşıyayız. Bunu daha önce öngördük ve bunu bir süredir takip ediyoruz. Buna ilişkin bazı tedbirler bu hareketi nerede karşılayacağımıza ve ne gibi insani tedbirler alacağımıza ilişkin bir takım planlamalar yapmıştık. Bugün de arkadaşlarımızla birlikte bu tedbirlerin, cari durumun, İdlip ve Suriye içindeki hareketlenmelerin genel bir değerlendirmesini hep birlikte yapmış olacağız."

'SİVİL BOYUTU DA VAR'

Suriye meselesinin sadece askeri bir yanının olmadığının altını çizen Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Suriye meselesinin sadece askeri bir yanı yok; bu işin bir sivil boyutu da var. Çatışmalar, istikrarsızlık ve altyapıya gelen zararlar sivil yaşamın sürdüğü bölgelerde cereyan etmektedir. Dolayısıyla burada yaşanan her olumsuzluğun sivillere yansıyan bir yanı da var. Bu gelişmelerin siviller açısından nasıl bir etki yaratacağının planlanması ve uygulanmasında hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Tüm kurumlarımızla beraber sahayı sıkı bir şekilde dikkatli bir şekilde takip ediyoruz; gerek bilgimizi gerekse tedbirlerimizi sürekli olarak güncelliyoruz. Ne İdlip'te ne sınırımızın güney bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz ve izlemediğimiz bir durum söz konusu değildir."

==============================================

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çanakkale'nin ardından Tekirdağ'a gelerek Namık Kemal Üniversitesi'nde Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, kamu bankalarının genel müdürleri, iş insanları ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantının basına açık bölümünde konuşan Albayrak, sürdürdükleri 'Türkiye İçin Değişim Başlıyor' iş dünyası buluşmalarına, Çanakkale'den sonra Tekirdağ'da devam ettiklerini söyledi. "Tekirdağ'da burada sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum" diyerek konuşmasına başlayan Albayrak, şöyle dedi:

"Tekirdağ, Türkiye ekonomisindeki başlayan değişimin lokomotifi olma potansiyeline sahip, en önemli şehirlerimizden biri. Verimli toprakları, zengin altyapısı ve eşsiz coğrafi konumu ile bölge sanayisine sağladığı hammadde katkısı, sahip olduğu 4 adet OSB ve ASB'si, ulaşım ve kaliteli işgücü imkanları, hızla gelişen sınai yatırımlarıyla ülke ekonomimize önemli katkı sağlamaktadır. Tekirdağ sağladığı katkının yanında, katma değerli ve ihracata dayalı ürün üretimin sahip olduğu altyapı ile büyük bir cazibe merkezi haline de gelmektedir. İnşallah, çok kısa sürede Tekirdağ'ın potansiyelini harekete geçirecek ve önemli yatırım merkezlerinden biri olmasını sağlayacak bir çok adımı atacağız. 2020 yılı ikinci günündeyiz. 2019'u uğurlarken Van, Şırnak ziyaretleriyle yılı kapadık. Yeni süreçte hem Çanakkale hem Tekirdağ ile başlatalım ki bu değişim açısından bu kritik dönüşüm açısından, Tekirdağ'a verdiğimiz önemi göstermesi açısından bugün bu programımızı başlatalım istedik."

'BÜYÜME POLİTİKAMAZ İVME ÜZERİNE İNŞA EDİLECEK'

Bakan Albayrak, birçok kesimin beklentilerinin ötesinde bir performansla, enflasyonda, büyümede faizlerde, piyasa faizlerinde özellikle, tarihi değişimlerle 2019 yılını kapattıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Şimdi bu değişim dönemiyle ilgili yeni bir faz başlatacağız. İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız. Çok kısa bir zamanda attığımız tohumlar, çok yakında filizlere ağaçlara dönmeye başlayacak. Bugün sabah Çanakkale'de de ifade ettim. Enerji Bakanlığı döneminde madencilik üzerinde attığımız adımların tohumları yeşermeye başladı. Altında 20-25 tonlardan Cumhuriyet tarihi rekoru 2019 yılı 38,5 tonla yılı kapadık. Yerel kömür üretimi 50-60 milyon tonlardan 100 milyon tonu geçtik. Türkiye'nin yerli kaynaklarıyla dönüşüm özelindeki bu süreç çok önemli bir netice vermeye başladı. 2020 yılı İVME dediğimiz, yani ivmeyi şöyle açıkladık; İleri, Verimli ve Milli Endüstri yılı olacak. Büyüme politikamız da kaynak kullanma politikamız da İVME üzerine inşa edilecek. Kaynakları çok daha verimli çok daha kaliteli şekilde doğrudan tüm bu model üzerinde kurgulayarak yöneteceğiz. Ekonominin tüm kurumlarıyla bu hedefi sahiplenerek tüm politikalarımızı bunun üzerine inşa edeceğiz. Geçtiğimiz mayıs ayında, özellikle doğrudan ithal ürünleri ikame edecek üretim alanlarına finansman sağlayacağız. Mayıs 2019'da ilk tanıttığımızda İVME modelini şunu ifade ettik; yıl sonuna kadar belirli bir hacimde belirli bir limitte yaklaşık 47 milyar dolarlık ithalatı ikame edecek alanlara finansman sağlayacağız. Bu alanları belirledik. Şimdi bunları ikame edecek şekilde yatırım gerçekleştirecekse, şu şartlarda. Yıl sonunda baktığımızda kredi tutarı yaklaşık 48 milyar liraya ulaştı. Enflasyona endeksli uygun maliyeti bu paket kapsamında da şu ana kadar 48 milyar liralık tahsinin yanında kullandırılan rakam 30 milyar liraya yaklaştı. Türkiye genelinde 59 bin 461 kişi ve kuruma limit tahsis edilirken, 56 bin 564 kişi ve kuruma da kredi kullandırıldı. Sektör bazında incelediğimizde, ortaya çıkan tabloya baktığımızda, ne kadar hedef odaklı hareket ettiğimiz gösteriyor."

'ÜRETİM SÜRECİNİ YOĞUN ŞEKİLDE DESTEKLEYLECEĞİZ'

Sanayici 6 bin 53 kişiye ham madde ara malı alanında 26 milyar lira kredi tahsis edildiğini söyleyen Bakan Albayrak, "4 bin 628 sanayicimize 15.1 milyar uygun ucuz uzun vadeli finansman kullandırıldı. Makine imalat sektöründe 2 bin 34 makine imalatçısı sanayicimize 7.1 milyar TL kredi limiti tahsis edildi. 1519 sanayicimize 4.2 milyar TL kredi finansmanı sağlandı. Yerli makine alımlarında 3 bin 762 yerli makine alıcısına 8.7 milyar TL kredi tahsis edildi. 2 bin 746 yerli makine alıcısına 4.6 milyar TL finansman sağlandı. Bir diğer öncelikli üretim alanımız olan seracılıkta 14 bin 803 çiftimize yaklaşık 3 milyar TL finansman kullandırıldı. Fiyatlardaki dalgalanmaları giderecek seracılığın yanında, tarımsal ithalatın önlenmesine yönelik hedefler doğrultusunda stratejik bitkisel üretim yapan 33 bin 12 çiftçimize 2,6 milyar TL kredi limiti tahsis edildi ve tamamı kullandırıldı. Makine kaynakları nerelere daha çok kanalize ettiğimizin en güzel tablosu ortaya çıkıyor. Türkiye 2019 yılının ikinci yarısında başladığı bu modelle ithalatı ikame edecek katma değer üretim ve büyüyecek alt yapıyı nakış gibi işlemeye başladı. Sanayicini, ithalatçısını, küresel rekabette avantajlı hale getirecek bu adımları atmaya başladı. İhracat, üretim noktasında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok daha yoğun bir şekilde bu süreçleri destekleyeceğiz" dedi.

'REKOR YILI'

Bakan Albayrak, kırılan rekorların bugün açıklanacağını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2019 tüm zamanların rekor yılı olacak. İnşallah 180 milyar dolarlık hedefi geçeğiz inşallah. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımızda her geçen yıl bu hedefleri daha da ileri taşıyacağız. İhracatçımızı, üreticimizi daha da destekleyip sevindirerek özellikle bu adımları atacağız. Malumunuz ihracatçımızın uzun zamandır beklediği bir düzenleme vardı. Özellikle ihracat bedellerinin Türkiye'ye getirilmesi Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı kararına ilişkin tebliğ noktasında talepleri vardı. Çok yakın dönemde bununla ilgili değişiklik yaptık. Bu değişiklikle birlikte önceki uygulamalarla ihracatçılarımızın yurt içine getirme durumunda olduğu bedellerin en az yüzde 80'ini Türk lirasına çevirme durumunda kalıyordu. Bize çok yoğun talepleri vardı. Döviz bozduruyoruz, tekrar döviz alıyoruz. Bankalar bu durumdan para kazanıyor. Bu düzenlemeyle bu zorunluluğu ortadan kaldıralım. Malumunuz bir kaç gün önce bu düzenlemeyle birlikte bundan sonra bu sorunluluk ortadan kalktı. Bunun yanında Türk lirası olarak yapılacağı beyan edilen ihracatların bedellerini özellikle döviz olarak yurda getirilebilmesinin alt yapısıyla ilgili bir çok düzenlemeler, süre uzatımları, farklı ülkelerle yaşanabilecek problemlerle alakalı da düzenlemeler yaptık. ihracat hesaplarının süreleri, vergi indirimlerinde özellikle küçük veri ölçekli KOBİ'lerimizle alakalı, KOBİ ihracatçılarımızla alakalı karışıklıların rahatlatılacağı düzenlemeler. Mevcut açık ihracat hesaplarında tüm bu getirdiğimiz ihracatçının lehine olan değişikliklerin uygulanmasına yönelik yükümlerin hepsini ekledik. İhracatçılarımıza böylece bir çok açıdan kolaylaştırıcı ve karşılaştıkları bürokrasiyi azaltıcı adımları attık. inşallah 2020 yılı bu anlamda ihracatçımız açısından çok daha etkili ve güzel bir yıl olacak. Bu kapsamda gerekli genelgeyi tüm bu noktadaki gereken ekstra adımları da en kısa zamanda yayınlamaya ve adımları atmaya devam edeceğiz. İhracatçımız, üreticimiz açısından özellikle sanayicimiz açısından 2020 yılıyla birlikte çok daha arzu ettiğimiz büyümeyi ve sıçramayı yaşayacağımız yüzde 5 baz büyüme. Her yerde bunu diyorum yüzde 5 büyüme. Türkiye ekonomisi büyümenin 2 B'si yani nüfus ve üretimden kaynaklı büyümenin 2 temel unsuru ülkemizde var. Hem nüfus artışı hızı itibarıyla hem üretime dayalı, sanayiye dayalı, ihracata dayalı büyüme ihtimaliyle Türkiye yüzde 5 büyüyecek bir ülke. Son 6 yıldır tüm bu yaşanan süreçler, 2013 Gezi'den beri Türkiye olarak fiili resmi savaştayız. Gezi, 17-25, 15 Temmuz darbesi, Suriye, İran, Irak yaşanan süreçler terör saldırıları, küresel süreçler tüm bu yaşananlar içerisinde bir de son 5 yılda 8 seçimin yaşandığı bir ülkede. Çok yoğun bir seçim enflasyonundan geçtiği, her seçimin belirsizlik, karasızlık, ötelenen yatırımlar ve bunların yanında içeriden ve dışarıdan maruz kalınan bu süreçlerden tekrardan artık doğal büyüme patikası deneyimi artık yüzde 5'e büyüme trendine gireceği süreci başlatıyoruz. 2020'yi başlamadan 2019'un son çeyreğinde yüzde 5'e dönüş sinyallerini güçlü bir şekilde vermeye başladık. Gelecek 3 yıl için açıkladığımız yüzde 5'lik büyüme hedefi doğrultusunda bütün bu adımlarla hedefe doğru güçlü bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. 2020-22 dönemindeki tüm bu potansiyel büyüme, ekonomik gelişme, istihdam noktasında adımlarımız adım adım yükselerek devam edecek."

=======================================

ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü kovalamacanın ardından kısa sürede yakalandı. Suriye uyruklu sürücünün küçük yaşta olması ve ehliyetinin bulunmaması nedeniyle kaçtığı ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndaki kontrol noktasında polis ekipleri, 01 DVM 38 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile yaşanan kovalamaca sonucunda kısa sürede otomobil durduruldu. Polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün Suriye uyruklu Halil Halil olduğu belirlendi. Halil'in yaşının küçük olduğu ve ehliyeti olmadığı için polisten kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

=====================================

ANKARA'da ters yönden girdiği caddede kaldırıma çarpan otomobil, savrularak bir apartmanın bahçesine girdi. Giriş kattaki daireye çarpan otomobil, 3 metrelik boşlukta asılı kaldı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü ise kazada yaralandı.

Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi Esat Caddesi'nde meydana geldi. Ali Can Bulut yönetimindeki 06 YCA 72 plakalı otomobil, caddeye ters yönden girerek kavşaktaki kaldırıma çarptı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobil, önce kaldırımdaki TV hattı panosuna ardından da 5 katlı Azim Apartmanı'nın duvarına çarptı. Otomobil, giriş kattaki Tarkan Özvardar'a ait evin penceresini kırarak, bina ile kaldırım arasındaki 3 metrelik boşlukta asılı kaldı. Sürücü Bulut, kazada hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün ise alkollü olduğu öne sürüldü.

İtfaiye ekibi, otomobilin asılı kaldığı yerden çıkarılması için çalışma yaptı. Hurdaya dönen otomobil, çekiciye yüklenerek otoparka kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ALDATAN EŞİNİN KIYAFETLERİNİ YAKTI, SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTI

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde R.D. isimli kadın, kendisini aldatan eşinin kıyafetlerini ateşe verdi. Kıyafetleri yakarken sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan, R.D., "Hepsini yakacağım. Daha takım elbiseleri var onları da yakacağım" dedi.

Olay, Edremit ilçesinde meydana geldi. Eve giden R.D. (32), iddiaya göre, eşi E.D.'yi (35) G.A. ile yatakta yakaladı. R.D.,, G.A.'ya saldırınca eşi araya girdi. Bu sırada R.D. eşi E.D. tarafından dövüldü. Sinirlenen R.D., eşinin kıyafetlerini alıp, boş araziye çıkardı. Arkadaşını da yanına çağıran R.D., eşinin kıyafetlerini ateşe verdi. Bütün giysileri tek tek yakah R.D. o anları cep telefonu kamerasıyla çekip, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptı. R.D., yayın sırasında "Hepsini yakacağım. Daha takım elbiseleri var onları da yakacağım" dedi.

KARABÜK'TE KAR KEYFİ İÇİN YÜKSEK KESİMLERE GİTTİLER

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kent merkezine kar yağmayınca yüksek kesimlere giden vatandaşlar, kar yağışının keyfini yaşadı.

Kent merkezine kar yağışı yaşanmazken, vatandaşlar yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışını izlemek için yola düştü. Vatandaşların en çok tercih ettiği mekan ise Karabük-Bartın arasında ulaşımı sağlayan yolun 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi oldu. Kar yağışının etkili olduğu mevkide Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutmak için kar küreme çalışması yaptı. Vatandaşlar, kar yağışını ve beyaz örtüyle kaplanan doğa manzarasını selfie yaparak ölümsüzleştirdi, kartopu oynayarak hoşça vakit geçirdi. Vatandaşlar, kent merkezinde hasret kaldıkları kar yağışının tadını çıkardıklarını söyledi.

=====================================

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde 2020 yılı, belediye meclisi kararıyla 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı' ilan edildi. Kararın ardından yılın ilk meclis toplantısı da Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyesi 32 çocuk tarafından başlatıldı. Çocuklar meclis toplantısının açılış zilini çalarken Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Bu yılı 'Ulusal Egemenlik Çocuk Yılı' ilan ettik. Her karar aşamasında çocuklarımızın yönetim kadroların yanında ve içerisinde olmalarını istiyoruz. Bu kenti çocuklarımızın aldığı kararlar ile yöneteceğiz" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi'nce, 2020 yılı 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı' ilan edildi. Bunun üzerine yılın ilk meclis toplantısı da çocuklar tarafından gerçekleştirildi. Lüleburgaz Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyesi 32 çocuk, Lüleburgaz Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda toplandı. Lüleburgaz Belediye Meclis Başkanı 8'inci sınıf öğrencisi Nursu Başaran başkanlığında toplanan Çocuk Meclis üyeleri gündemdeki konularla açtıkları meclis toplantısında, kentte çocuklar için yapılacak etkinlikler, öneriler ve yapılacaklar hakkında oy birliği ile aldıkları kararla meclisin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çocuklar daha sonra koltuklarını Lüleburgaz Belediye Meclisi üyelerine devretti.

'2020 YILINI ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK YILI İLAN ETTİK'

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, 2020 yılını belediye meclis kararıyla, 'Ulusal Egemenlik Çocuk Yılı' ilan ettiklerini belirterek, "Bugün de 2020 yılının ilk meclis toplantısını yapacağız, belediye meclisi olarak. Ama öncesinde Lüleburgaz Kent Konseyi Çocuk Meclisi burada ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çocuklarımız hem bu yıl hem de geleceğimiz ile ilgili kararlar alıyorlar. Ulusal Egemenlik yılını çok anlamlı başlatmış olduk. 2020 yılı hem ulusal egemenliğin hem de çocuklarımıza Ata'mızın armağan ettiği çocuk bayramımızın 100'üncü yılı olması nedeniyle bu yılı, Lüleburgaz Belediye Meclis üyeleriyle birlikte çocuk yılı ilan etme kararı verdiler. Her karar aşamasında çocuklarımızın yönetim kadroların yanında ve içinde olmalarını istiyoruz. Biz bu kenti ortak akılla çocuklarımızla yönetmek istiyoruz. Bu kenti çocuklarımızın aldığı kararlar ile yöneteceğiz" dedi.

'2020 HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ BİR YIL OLACAK'

Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı 8'inci sınıf öğrencisi Nursu Başaran, 2020 yılının hayallerini gerçekleştirecekleri yıl olacağını söyleyip, "Güzel şeyler planlıyoruz, hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Belediye çalışanlarımızla birlikte umarım tüm çocukları mutlu edeceğiz. Çocuk dergisi yayınlamayı düşünüyoruz. Çocuklar için olan etkinlikleri daha çoğaltmak istiyoruz. 23 Nisan'ın 100'üncü yılı olduğu için çalışmalarımız artacak. Çocuklara eğlenceli tiyatrolar ve resim sergileri açacağız. Kütüphaneleri çoğaltıp köy okullarına kitap bağışı yapacağız" dedi.

Kent Konseyi Çocuk Meclisi sekreteri 8'inci sınıf öğrencisi Yaren Özer ise, çocuk meclisi olarak bu yıl çocuklara Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatacaklarını söyledi. Özer, "Çocuk Meclisi olarak hedef aldığımız çevre temizliğine ve diğer önemli çalışmalarımızda her defasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü katıyoruz. Çocuk yılında da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında çocukları bilgilendirmek amacıyla daha büyük çalışmalarımızda olacak" dedi.

Ayrıca, Lüleburgaz Kent Konseyi Çocuk Meclisi, toplantıda kendi meclis komisyonlarını da oluşturdu.

===========================================

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, 46 yaşındaki besici Kılıç Kaya, annesinin yeterince beslememesi nedeniyle doğumdan sonra ayağa kalkamayan kuzusunu yaşatmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Veterinerin sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi için dik durması gerektiğini söylediği kuzusunu, üzerine sünger yerleştirdiği oyuncak kamyonun üzerine oturtup, bir bez yardımıyla bağlayrak, rahatça annesini emebilmesini sağladı.

Saruhanlı'nın kırsal Paşaköy Mahallesi'nde, 46 yaşındaki, evli, 2 çocuk babası Kılıç Kaya'nın çiftliğindeki koyunlardan biri geçen 20 Aralık'ta doğum yaptı. Dünyaya getirdiği yavrusu 2 gün ayağa kalkamadı. Bunun üzerine Kaya, 'Şans' ismini verdiği kuzusu için veterinerle görüştü. Veteriner, doğum yaptığı sıralarda hasta olan koyunun yavrusunu yeterince besleyememesi nedeniyle böyle bir sorun yaşandığını belirtip, kuzuların midelerinin farklı bölümlerden oluştuğundan hayvanın gelişimi için sütü ayaktayken alması gerektiğini söyledi. Veteriner, yavrunun oturarak ya da kucakta emdiği süt midesinin arka bölümlerine gitmediği için gelişemediğini de belirtti. Bunun üzerine Kaya, kuzunun dik durabilmesini sağlamak için kendince bir çözüm üretti. Çiftliğin bakıcısının oğluna ait oyuncak kamyonun üzerine kuzuyu yerleştiren Kaya, karnının acımaması için altına sünger destek koydu. Ardından bir bez yardımıyla kuzuyu oyuncak kamyona sarıp sabitleyerek, annesini daha rahat emebilmesini sağladı. Kuzusunu kurtarabilmek için böyle ilginç bir yöntem geliştiren Kılıç Kaya, Doğduktan sonra ayağa kalkamayan kuzuyu, kesmek, ölmesini beklemek ya da kayıtsız kalmak en kolayıydı. Ancak kolayına kaçmadık, yaşatmaya çalışıyoruz. Nihayetinde hayvanları seviyoruz. Onlar bize maddi kazancın yanında manevi destek de sağlıyor. Hayvanların da bu dünyada bizim kadar yaşam hakları var. Hele bir de besiciysek onlara özel ihtimam göstermemiz gerekiyor. Hayvanlar bize Allah'ın emaneti, o yüzden elimizden geldiği kadar güzel bakmaya çalışıyoruz. 'Şans'ı yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

