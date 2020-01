DHA YURT BÜLTENİ-1

Çığ altında kalan işçiyi kurtarmaya giden ekipler, yolda kaldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolu kepçe ile açmaya çalışan yakındaki krom madeni çalışanlarının üzerine çığ düştü. Çığ felaketinde 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı, kayıp 1 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Saat 17.30 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkiindeki krom madeninde çalışan kepçe operatörü, kar nedeniyle kapanan yolu açmak için aracıyla hareket etti. Uzun süre kepçe operatöründen haber alamayan 3 iş arkadaşı da aramak için yola çıktı. Madenden kısa bir mesafe uzaklaşan işçilerin üzerine çığ düştü. Madende çalışanların müdahalesi ile çığ altında kalan işçilerden kepçe operatörü ile bir arkadaşı kısa sürede yaralı olarak kurtarılırken, bir kişinin ise cansız bedeni çıkartıldı. Bir işçiye ise ulaşılamadı.

Maden çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı bölgede ekipler hem zamanla, hem de olumsuz doğa koşulları altında kayıp işçiye ulaşabilmek için seferber oldu. Halen ulaşılamayan diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

YOL AÇMA ÇALIŞMASI HIZLANDIRILDI

Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan kişiyi kurtarmak için çıktıkları yolda kalan ekiplerin bölgeye ulaşmaları için kar küreme çalışmaları hızlandırıldı. Karla kaplı yolun açılması için bölgeye ilave iş makineleri gönderildi. İş makineleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu öğrenilen bölgede, yol açma çalışmalarına başladı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde dün gece maden işçisi Yasin Kılıç'ın yaşamını yitirdiği 2 kişinin ise yaralı kurtarıldığı çığ altında kalan 1 kişinin kurtarılması için sevk edilen ekipler, yolun karla kaplanması nedeniyle bölgeye ulaşamadı.

Dün saat 17.30 sıralarında Pozantı ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkiindeki krom madeninde çalışan kepçe operatörü, kar nedeniyle kapanan yolu açmak için aracıyla hareket etti. Uzun süre kepçe operatöründen haber alamayan iş arkadaşları Yasin Kılıç, Eray Minik ve ismi öğrenilemeyen bir işçi, kendisini aramak için yola çıktı. Madenden çıktıktan kısa süre sonra işçilerin üzerine çığ düştü. Madende çalışanların müdahalesi ile çığ altında kalan işçilerden kepçe operatörü ile arkadaşı Eray Minik, kısa sürede kurtarılırken, Yasin Kılıç'ın ise cansız bedeni çıkartıldı. Bir işçiye ise ulaşılamadı.

Maden çalışanların ihbarı üzerine çok sayıda AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye gönderildi. Kar yağışının şiddetini artırması ve yolun karla kapalı olması nedeniyle kurtarma ekipleri yolda kaldı. Bunun üzerine polis ekipleri, bölgeye çıkan yolu trafiğe kapattı. Gün ağarmasıyla birlikte çığ altında kalan kişiyi kurtarmak için çalışmalarının süreceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Yolda güvenlik önlemi alan polisten genel görüntü

-Ambulanstan genel görüntü

-AFAD araçlarından genel görüntü

-İş makinelerinin geçişi

Gökhan KESKİNCİ- Gökhan KESKİNCİ - Anıl ATAR/POZANTI (Adana),

==========================

Tipide mahsur kalanları karla mücadele ekipleri kurtardı

Sivas'ın Gürün ilçesinde, tipide mahsur kalan 7 araç ve içerisindekiler karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Gürün ilçesi Yolgeçen köyüne gitmek üzere yola çıkan 7 araç içerisinde bulunanlar, tipi nedeniyle mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Gürün İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu bölgeye ulaşan ekipler, araçları köye kadar güvenli bir şekilde ulaştırdı.

Görüntü Dökümü:

-İş Makinesi içinden yol ve tipi görüntüsü

Haber: Uğur YİĞİT/GÜRÜN (Sivas),

===========================

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (11)

LEĞENDEN TEKNE YAPIP, SEL SULARINDA YÜZDÜ

Mersin'de hayatı felç eden sağanak, iki kişinin ölümüne neden oldu. Caddeler, evler ve işyerlerini su bastığı Mersin'de bir vatandaş ise tüm olumsuzluklara rağmen selde eğlenmenin yolunu buldu. Merkez Akdeniz ilçesindeki Tırmıl Sanayi Sitesi'nde soğuğa aldırış etmeden üzerindekileri çıkartan vatandaş, eline aldığı leğeni tekne gibi kullanıp, sel sularında yüzdü. Vatandaşın sel sularında eğlendiği anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

------------------------

Yarı çıplak vatandaşın, elindeki legeni tekne gibi kullanıp sel sularında yüzmesi

Haber - Kamera: MERSIN,

============================

Dalgalar mendireği aştı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı.

Akçakoca'da sağanak yağmur ve hızı saatte 60 kilometreyi bulan rüzgar Karadeniz'i coşturdu. Rüzgar nedeniyle 7 metreye kadar ulaşan dalgalar Akçakoca balıkçı barınağında mendireği aştı. Dalgalar balıkçı barınağının içerisine kadar ulaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dalgaların mendireği aşarken görüntüsü

Dalgaların karaya ulaşması (Vatandaş kamerası)

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

=======================

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı

Mersin'de dün sabahtan beri etkili olan kuvvetli yağış, yaşamı felç etti. Erdemli ilçesinde yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü. Yağmur nedeniyle Gülnar ilçesinde taşımalı eğitime, kar yağışının etkili olduğu Çamlıyayla ilçesinde tüm okullar, Erdemli ilçesinin Toros Dağları eteklerindeki bazı mahallelerinde ise taşımalı eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Meteoroloji'nin 'kırmızı kod' uyarısı yaptığı Mersin'de aralıksız devam eden yağmur, hayatı felç etti. Gece boyunca devam eden yağmur, başta merkez Mezityon İdaresi (MESKİ) ekipleri, sel sularına müdahale etmeye

başladı.

Yağmur, Erdemli ilçes- Gökhan KESKİNCİ - Anıl ATAR/POZANTI (Adana), enin Çeşmeli Mahallesi'nde Burhan Dede mevkiinde yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü. Aile fertlerinden 5'i kendi çabalarıyla toprak ve molozların altından çıktı. Babalarına ulaşamayan çocuklar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 2 ambulans, 6 itfaiye aracı, AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla Öngel'in cansız bedenine ulaşıldı. Öngel'in cenazesi otopsi için Mersin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Mersin merkez ilçeleri, Tarsus, Çamlıyayla ve kıyı ilçelerinde metrekareye 100- 200 kilogram yağış düşmesinin beklendiğini açıklanması üzerine Gülnar ilçesinde taşımalı eğitimin yapıldığı okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamileler, şehit yakınları, gaziler ve süt izni kapsamında olanların izinli sayılacağı bildirildi.

Erdemli ilçesinin Toros Dağları eteklerinde bulunan ve yoğun kar yağışından etkilenen Güzeloluk, Karayakup, Sorgun ve Sarıkaya mahallelerinde taşımalı eğitim ile Erdemli Sağlık Lisesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Çamlıyayla ilçesinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Mersin'in Mut ilçesinde, dereye uçan Ali Büyükgüdük yönetimindeki 42 J 9555 plakalı otomobilden sel sularına kapılan Yunus Gök'ün (34) cansız bedenine ulaşıldı. AKUT ve itfaiye ekipleri, Gök'ün cesedini 700 metre uzaklıkta, dere yatağında buldu. Yunus Gök'ün cansız bedeninin, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

Erdemli'de heyelan sonrası enkaz altında kalan İbrahim Öngel'in (62) ardından Yunus Gök'ün cesedine ulaşılmasıyla kentte kuvvetli yağış nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, 2'ye çıktı.

8 YÜK GEMİSİ, BOĞSAK KOYU'NA YANAŞTI

Akdeniz'de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle 8 yük gemisi, Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu Limanı ile Boğsak Koyu arasındaki bölgeye yanaştırıldı. Gemilerin, şiddetli yağış ve fırtına yüzünden koya demirlendiği belirtildi. Taşucu Limanı'ndaki 3 balıkçı teknesi ise battı. Fırtına nedeniyle denizde dalgalar yükselirken, selin sürüklediği ağaç parçaları da kıyıya vurdu. Bazı kişiler, sahildeki ağaç parçalarını yakacak olarak topladı.

Öte yandan Mersin'in Silifke ilçesindeki Sarıaydın İlkokulu ve Kırobası İlkokulu'nda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

MUT'TA OTOMOBİL, DEREYE UÇTU: 1 KİŞİ KAYIP

Mersin'in Mut ilçesinde, dün akşam, Ali Büyükgüdük yönetimindeki 42 J 9555 plakalı otomobil, iddiaya göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, dereye uçtu. İhbarla olay yerine gelen AKUT ekipleri, dereye uçan otomobildeki Büyükgüdük'ü yaralı olarak kurtardı. Büyükgüdük, beraberindeki Yunus Gök'ün ise derede akıntıya kapılıp, kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine bölgede Gök için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Bugün sabaha kadar sürdürülen çalışmalara, şiddetli yağmur sonrası meydana gelen taşkın nedeniyle ara verildi. Ekipler, arama- kurtarma çalışmasına gün içinde tekrar başlanacağını belirtti.

ARAÇLAR ÜST ÜSTE YIĞILDI SİTE SAKİNLERİ KABUSU YAŞADI

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle birçok araç, su taşkınlarının etkisiyle sürüklendi. Özellikle Davultepe Mahallesi'nde sürüklenen park halindeki birçok araç üst üste yığıldı. Araçlarda hasar meydana gelirken, sahipleri de gördüğü manzara karşısında şok yaşadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığı siteye sevk edilen 5 çekiciyle, sıkışan araçlar kurtarılmaya çalışıldı.

Ayrıca çevredeki sitelerde bazı daireleri su bastı.

SİTE SAKİNLERİ KABUSU YAŞADI

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle birçok araç, su taşkınlarının etkisiyle sürüklendi. Özellikle Davultepe Cumhuriyet Mahallesi Onur Sitesinde park halindeki birçok araç şiddetli suyun etkisiyle üst üste yığıldı. Araçlarda hasar meydana gelirken, sahipleri de gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. Gece aniden gelen suların bütün araçları sürüklediğini belirten site müdürü Neslihan Gürgen, gördükleri manzara karşısında şoka uğradıklarını söyledi. Suların birinci kattaki evlerin içine kadar girdiğini aktaran Gürgen, "Çok kuvvetli bir suydu. Araçları sürükleyip üst üste fırlattı. Yıkım çok büyük" dedi.

Site yöneticisi Cemal Dolar da, büyük bir tehlike atlattıklarını belirterek şunları söyledi:

"Yukarıdan gelen su yıkıcı oldu. Suyun içerisindeki odun ve kaya parçaları dış kapıyı kırdı, Yüzlerce araç zarar gördü."

10 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağıştan dolayı, inşaat halindeki bir apartmanın bodrumunu su bastı. Ayrıca bölgede etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle tarım arazilerinde kalan işçilerin yaşadıkları çadırlar tahliye edildi. Su baskınlarına belediye ekipleri müdahale ederken, Tarsus ilçesinde yoğun yağıştan dolayı oluşan toprak kaymasından dolayı 10 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ayrıca Erdemli ilçesinde 6 kişilik ailesiyle yaşadığı barakaya toprak kayması sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitiren İbrahim Öngel'in (62) cenazesi otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. 4 çocuk babası Öngel'in cenazesi, öğle namazının ardından Tömük Yeşildere Mezarlığı'na defnedildi.

ARAÇLAR ÜST ÜSTE YIĞILDI

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle birçok araç, su taşkınlarının etkisiyle sürüklendi. Özellikle Davultepe Mahallesi'nde sürüklenen park halindeki birçok araç üst üste yığıldı. Araçlarda hasar meydana gelirken, sahipleri de gördüğü manzara karşısında şok yaşadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığı siteye sevk edilen 5 çekiciyle, sıkışan araçlar kurtarılmaya çalışıldı.

Ayrıca çevredeki sitelerde bazı daireleri su bastı.

ERDEMLİ'DE DERE TAŞTI, EV VE SERALARI SU BASTI

Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak nedeniyle Limonlu Deresi taştı. Taşkın nedeniyle çevrede bulunan muz seraları sular altında kaldı. Derenin çevresindeki birçok ev de sular altında kaldı. İlçede metrekareye 150 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

VALİ SU, SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Mersin ValiSİ Ali İhsan Su, yaşanan sel felaketinde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, ekiplerin teyakkuzda olduğunu bildirdi. 112 Koordinasyon Merkezi'nde İl Afet Acil Durum Yöntem Kurulu üyeleri Vali Su Başkanlığında toplandı. Yetkililerden bilgi alarak durum değerlendirmesi yapan Vali Su, 24 saatte yaklaşık metrekareye yaklaşık 165 kilogram yağışın düştüğünü belirterek, "İl merkezinde can kaybı olmadan çalışmaları sürdürüyoruz. Bir kişi Mut ilçesinde trafik kazasında, bir kişi de Erdemli ilçesinde heyelan sebebi ile yaşanan göçükte hayatını kaybetti. Şu anda can güvenliği açısından sıkıntımız yok. Ekiplerimiz tüm cadde ve sokaklarda, evlerde çalışmalarını sürdürüyor. İnanıyorum ki hiçbir sıkıntı olmadan yarın yağışları bitirmiş olacağız. Şu anda tüm ekiplerimiz bahada çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz de dün öğlenden beri burada kriz merkezinde çalışmaları takip ediyoruz. İhtiyaç olan yerlerde gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

AKŞAM ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Yağışların gece olması nedeni ile okullarda tatilin düşünülmediğini ifade eden Vali Su, "Bugün akşam yağmur etkisini kaybedecek. Yarın sabaha kadar sürecek ama kuvvetli olmayacak. Esas sıkıntılı olan zaman dün akşam 9 ile bugün sabah 6 arasıydı. Bu süre zarfında herkes evindeydi. Sonrasında ise yağan yağmur kuvvetli değildi. Şu anda o şekilde devam ediyor. Herhangi bir korku yok, atlatıldı. Akşamdan sonra yağmur etkisini devam edecek. Bu çerçevede şu anda acil bir durum gözükmüyor. Yukarılarda Çamlıyayla ve Gülnar ilçelerinde karlı olan yerleşim yerlerinde okulları tatil ettik ama şehir merkezinde trafik açık, herhangi bir sıkıntı yok. Mersin çok yağış alan bir ilimizdir. Her yağışta da okulu tatil edersek, çocuklar ne zaman eğitim ve öğretim görecek. Yağışlar şu an şu anda tolere edilebilir durum olduğu için eğitim ve öğretim devam ediyor. Çok fevkalade bir durum olursa o zaman gereğini yaparız. Çok kısa sürede, çok yağışlarda sıkıntı olabiliyor ama bu yağış 24 saate dağılmış durumdadır. Şu an ekipler alanda çalışmalarını sürüyor. Bazı evlerde su baskınları var. Bu konuda da çalışmalar devam ediyor. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri var. Bunlara da müdahale edildi. Çalışmalar sürüyor" diye konuştu.

DERE TAŞINCA SU BORUSUNU KÖPRÜ OLARAK KULLANDILAR

Mersin'in Silifke ilçesi Kapızlı Mahallesi'ndeki Kubat Deresi taştı. Sel ve taşkın nedeniyle mahalleye ulaşım sağlayamayan vatandaşlar, çareyi su borusunun üzerinden geçmekte buldu. Köprü olmayan dereden karşıya geçtiklerini ancak sel olunca geçemediklerini anlatan vatandaşlar, sorunlarına çözüm bulunmasını istedi. Silifke Belediye Başkanı Başkan Vekili Sadık Altınok, mahalleye gelerek inceleme yaptı. Yağmurun ardından kalıcı bir çözüm bulunacağını belirten Altınok, su borusundan geçmenin tehlikeli olduğunu söyleyerek vatandaşları uyardı.

SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Mersin'de aralıksız süren sağanak yağış nedeniyle, Deliçay'ın su seviyesi ve akış hızı yükseldi. Deliçay'ın yanı sıra kentteki birçok derede de su seviyesi yükseldi. Yetkililer vatandaşları dereye yaklaşmamaları konusunda uyardı. Öte yandan şiddetli fırtına ağaçları kökünden söktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Yağışın yıktığı demir kapı görüntüsü

-Site yöneticileri dereye bakarken

-Neslihan Gürgen ile röp

-Muhtar Ali Devele ile röp

-Yönetici Cemal Dolar ile röp

-Suyun süreklediği araçlardan genel ve detay

-Araçlar çekiciye yüklenirken

-Su baskına yaşanan evlerden görüntüsü

-Evi su basan bir kişi konuşurken

-Siteye su baskın anının güvenlik kamera görüntüsü

-Suyun süreklediği aracın güvenlik kamera görüntüsü

-Siteden genel ve detay

Zarar gören araçlardan genel ve detay görüntüler

Olay yerinden detaylar

Sitenin tabelası

İbrahim Öngel'in cenazesine katılan vatandaşlar

Cenaze defin yapılırken

Su basan apartmanın bodrumundan görüntüler

Dağdan akan su ve yoldan görüntü

Taşucu sahilinde vatandaşlarla röportajlar

-Yolda su birikintisi görüntüsü

-İş makineleri çalışırken

-Yolda suyun içinde çöp konteynırı görüntüsü

-Narenciye bahçesini su basmış hali

-Limonlu deresi taşkın görüntüsü

-Su basan evin görüntüsü

-Evlerinden çıkamayan vatandaşların görüntüsü

-Limonlu deresi taşkın görüntüsü

-Limonlu sulama birliği başkanı Bünyamin Ergün ile röportaj

-Sular altında kalan muz serası görüntüsü

-Toplantıya katılanlardan genel ve detay

-Vali Ali İhsan Su konuşurken

Taşucu limani önünden görüntüler

Selin sürüklediği ağaç parçalarından görüntüler

Çamlıyayla ilçesinden kar görüntüleri

DHA Muhabiri Mehmet Doğaner'in çöken baraka önünde yaptığı anonslar

-Su seviyesi yükselen dereden görüntü

-Rüzgarın söktüğü ağaçlardan görüntü

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN- Nuri PİR- Soner AYDIN- Eser PAZARBAŞI- Mehmet DOĞANER- Okan ÇALIŞKAN- Mithat ÜNAL/MERSİN,

==============================

Antalya Alanya'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı

Antalya'nın Serik ve Gazipaşa ilçelerinde iki gündür etkili olan yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları yaşandı. Otellere turist almaya giden bir yolcu otobüsü su dolu yolda yan yattı. Gazipaşa'da adliye binası otoparkındaki 5 otomobil, 2 metreyi bulan sel suyuna gömüldü. İlçede çok sayıda serayı da su bastı.

Serik'te iki gündür etkili olan yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Karadayı, Boğazkent, Belek ve Kadriye mahallelerinde derelerin taşması ve yağmur sularının birikmesi nedeniyle ovalar ve bazı yollar su altında kaldı. Belek ve Kadriye'deki bazı sitelerin zemin katları da suyla doldu. Buralarda oturan vatandaşlar evlerinden çıkmakta güçlük çekti. Bazıları ayaklarına poşet geçirerek yarım metreyi bulan suyun içinden geçerek evden çıkabildi. Bölgedeki çok sayıda sera, tarım arazisi ve meyve bahçesinde de su baskınları yaşandı.

HORTUM SERALARI VURDU

Alanya'da dün akşam saatlerinde başlayarak gece boyu devam yağmur ve fırtına şehir merkezinde ve kırsalda zararlara yol açtı. Metrekareye 103.6 kilogram yağışın düştüğü Alanya'da yağmurla ve saatteki hızı 60 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarla birlikte oluşan hortum Avsallar, Konaklı, Payallar, Kestel, Toslak, Yeşilöz ve Demirtaş mahallerdeki yaklaşık 100 dönümlük sera alanına zarar verdi. Hortumda çok sayıda plastik sera uçtu, bazılarının camları kırıldı, naylonları yırtıldı ve içerisinde bulunan ürünler zarar gördü. Oluşan hortumda Konaklı Mahallesi'nde bulanan bazı iş yerinin sundurmaları yıkılarak, park halindeki araçlarda maddi hasara neden oldu.

YAKLAŞIK 100 DÖNÜMDE BİR HASAR VAR

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Alanya Ziraat Odası yetkileri zarar gören seralarda inceleme başlattı. Payallar Mahallesi'ndeki zarar seralarda inceleme yapan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, doğal afetlerde zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, gerekli çalışmaları başlattıklarını belirtti. Göktepe, "Üreticilerin doğal afette yaşadıkları sorunları tespit etmek için buradayız. Hasar Tespit Komisyonu bugün itibariyle çalışmalarına başladı. Özelikle Konaklı ve Payallar bölgesindeki 15 çiftçimizin seraları ciddi hasar almış durumda. Dönüm olarak yaklaşık 100 dönümde bir hasar meydana gelmiştir. Seraların içiresinde bulunan ürünlerin hasadı yeni bitmiş ve hasadı yapılmış ve yeni mahsullerin de fideleri dikilmiş vaziyette. Ancak yıkılan seraların ayağa kaldırılması uzun zaman alacaktır. Bu da bir sezonun kaybına neden olur. Biz bu noktada devlet büyüklerimizden, paydaşlarımızdan, belediye ve tarım müdürlüklerinden yardım istiyoruz" dedi.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Antalya Bölge Müdürlüğü'ne de taleplerini ileteceklerini aktaran Göktepe, "TARSİM Bölge Müdürlüğü'nden isteğimiz şu yöndedir. Daha önceki üreticilerimiz TARSİM sigortasını yaptırmak istediklerinde seraların kenar betonunun olmadığı için uygun olmadığı kararına vardılar ya da sel ve su baskınlarının kapsama alınmayışı, bunlar mazeret değil. Sonuçta üretime girdilerin bu kadar yüksek olduğu bir noktada üretici sıfırdan serasını söküp beton kenar yapamaz. Bundan dolayı bu tür konularda TARSİM sigortasının daha da kolaylaştırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Zararın büyük olduğunu aktaran Payallar Mahallesi Muhtarı Ali Öztürk, "Öncelikle afetten dolayı zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Devlet büyüklerimizin ve yetkilerin çiftçilerimize desteğini bekliyorum. Komisyonda artık bu çiftçilerin mağduriyetini iyi tarafından değerlendirilmesini istiyorum. Zaten çiftçimiz bir şey kazanamıyor maliyetler ortada, yetkilerin bu yönde yardımlarını bekliyoruz" dedi.

Serası zarar gören üretici Hasan Turan da şunları söyledi:

"Tüm benim gibi zarar gören çiftçi arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Durum görüldüğü gibi, görülen köy kılavuz istemez. Durumu yetkilerin görmesini istiyoruz. Yaklaşık 4 dönümde yaklaşık 250 bin TL zararım var. Büyüklerimizden yardım talep ediyoruz."

Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yağmurun yarına kadar aralıklarla sağanak halinde etkili olacağını açıkladı.

ÖĞRENCİLERİ İTFAİYE KURTARDI

Serik'te iki gündür devam eden yağışlar nedeniyle Karadayı Mahallesi yolunu su basarken, Belek ve Boğazkent mahallelerinden Serik'e öğrenci taşıyan servis minibüsü Karadayı yolunda mahsur kaldı. Suyun içerisinde kalan ve ilerleyemeyen minibüsün sürücüsü itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, itfaiye aracıyla minibüsün yanına ulaşarak, öğrencileri tahliye etti. Daha sonra suyun içerisinden çıkarılan minibüsle öğrenciler geri gönderildi.

OTOMOBİLDEKİ İKİ KADIN MAHSUR KALDI

Aynı güzergah üzerinden Serik'e gelen bir otomobil de taşan su nedeniyle yolda kaldı. Otomobilde mahsur kalan iki kadın yine itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

SAHİLDE AT ÖLÜSÜ

Aşırı yağışlar nedeniyle Aksu ilçesine bağlı Kumköy sahilinde deniz çamura bulandı, dev dalgalar oluştu. Kentte yaşayan bazı vatandaşların yazın kurdukları çardaklar, dev dalgaların getirdiği yosun ve bitki artıklarıyla kaplandı. Ayrıca nereden geldiği ve neden öldüğü belil olmayan bir at ile bir jet-ski'nin kıyıya vurduğu görüldü.

SERİK'TE İNCELEME YAPTILAR

Aşırı yağışların etkili olduğu Serik'te DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, DSİ Etüt Planlama ve Tahsisler Daire Başkanı Nazmi Kağnıcıoğlu, Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanı Abdullah Ekin, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Uğur Yıldırım, DSİ Antalya bölge müdür yardımcıları Özhan Erdanışman, Tuncay Aykan ve Yüksel Tazegül'den oluşan heyet incelemelerde bulundu. DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren, aşırı yağışların ardından seviyesi ciddi anlamda yükselen Acısu Deresi için 7 iş makinesinin acil olarak sevk edilmesi talimatı verdiğini söyledi. Dağdeviren, Acısu Deresi ile Aksu ilçesindeki Tekke Deresi'nin tamamını kapsayacak şekilde belediyeler tarafından yer tesliminin ardından 60- 120 metre genişliğinde sağ ve sol taş tahkimat yapılacağını da sözlerine ekledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Bütün arkadaşlarla birlikteyiz. Yapılması gereken ne varsa Büyükşehir Belediyesi olarak yapmaya hazırız" dedi.

TUR OTOBÜSÜ YAN YATTI

Karadayı ile Boğazkent mahallelerini bağlayan yol, taşkınlar sonrası suyla doldu. Boğazkent'e otellerden turist almaya giden Levent Sula yönetimindeki 34 N 2578 plakalı bir tur otobüsü, yoldan çıkıp, yan yattı. Bir bölümü suyun içinde kalan otobüs için polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Daha sonra çağrılan iki ayrı vinçle 2 saatlik uğraştan sonra otobüs kurtarıldı.

METREKAREYE 150 KİLO YAĞIŞ

2 gündür aralıksız süren yağmur nedeniyle Serik'te metrekareye 150 kilogram yağış düştü. İlçede mahallelerle ulaşımı sağlayan ve dünkü yağışlarda su altında kalan iki köprüdeki suların bu sabah itibarıyla çekildiği görüldü. Dün su altında kalan portakal bahçesindeki sular da çekildi. Ayrıca Kozağacı Mahallesi'ndeki bir seranın, dün meydana gelen hortum nedeniyle zarar gördüğü belirlendi.

SİTE BAHÇESİ SU ALTINDA

Belek Mahallesi'nde 40 villanın bulunduğu bir sitenin bahçesi de dünkü yağışlar nedeniyle su altında kaldı. Site görevlileri, motopomp yardımıyla bahçede biriken suyu tahliye etmeye çalışıyor. Site görevlisi Ergün Açar, "Bizim için sürpriz oldu. Site su altında kaldı. Bahçedeki suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Yağmur biraz daha yağsaydı, bütün villalara su girecekti" dedi.

GAZİPAŞA CADDELERİ SUYLA DOLDU

Gazipaşa ilçesinde de dün öğle saatlerinde başlayıp, geceye kadar süren şiddetli yağış nedeniyle kent merkezindeki birçok noktada su baskınları yaşandı. Kentin en işlek bölgesi olan Mehmet Oğuz Bulvarı ile başta adliye binası olmak üzere çevredeki iş hanları ve dükkanların zemin ve bodrum katlarıyla otoparkları suyla doldu. İş yerlerinde su baskınları yaşanırken, çok sayıda araç da suya gömüldü.

ARAÇLAR 2 METRELİK SUYA GÖMÜLDÜ

Adliye binasının zemin katında bulunan ve çevresi bahçe duvarıyla çevrilen otoparktaki su seviyesi yaklaşık 2 metreyi bulurken, burada park halinde duran 3'ü sivil, 2'si resmi plakalı olmak üzere 5 otomobil su altında kalarak, kullanılamaz hale geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesi ile ASAT ekipleri gece boyu su tahliye çalışması yaptı. Başta adliye binası olmak üzere su baskınlarının meydana geldiği bodrum ve zemin katlardaki suların tahliye çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Su baskınları nedeniyle turuncu renge bürünen ilçedeki caddeler, suların çekilmesiyle birlikte normale döndü.

SERALARI SU BASTI

Şiddetli yağış nedeniyle bazı cam ve plastik seralarda da su baskınları yaşandı. Salatalık ve patlıcan gibi ürünlerin ekili olduğu seralar suyla doldu, bazı seralar ise tamamen tahrip oldu. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Nazan Durak Özçelik ile Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, zarar gören seraları gezerek, hasar tespit çalışmalarına katıldı. Çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Yusuf Çelik, "Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun. Hasar tespit çalışmaları yapıyoruz. Çiftlerimizin yanındayız. Bu tip afet durumlarında sigortalı olmak çok önemli. Çiftçilerimize TARSİM sigortalarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

GAZİPAŞA'DA TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kaymakam Cemil Öztürk, "Meteorolojiden gelen bilgi doğrultusunda tüm kurum ve kuruluşları bilgilendirdik. Bu tür olaylar yaşanabilir. Gazipaşa'da şu an tespit edilen can kaybımız yok. Hasar tespit çalışmalarını ilgili birimlerimiz başlattı. Çalışmalar devam ediyor. Sel baskınının ardından meteorolojiyle görüşmemiz sonrasında sabaha kadar yağışların devam edeceği doğrultusunda bilgi aldık. Bu doğrultuda kırsal kesimden taşımalı olarak ilçe merkezine gelen öğrenciler için, yaşanabilecek olumsuzlukları göz önüne alarak taşımalı eğitime bugün ara verdik" diye konuştu.

HORTUM SERALARI VURDU

Alanya'da dün akşam saatlerinde başlayarak gece boyu devam yağmur ve fırtına şehir merkezinde ve kırsalda zararlara yol açtı. Metrekareye 103.6 kilogram yağışın düştüğü Alanya'da yağmurla ve saatteki hızı 60 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarla birlikte oluşan hortum Avsallar, Konaklı, Payallar, Kestel, Toslak, Yeşilöz ve Demirtaş mahallerdeki yaklaşık 100 dönümlük sera alanına zarar verdi. Hortumda çok sayıda plastik sera uçtu, bazılarının camları kırıldı, naylonları yırtıldı ve içerisinde bulunan ürünler zarar gördü. Oluşan hortumda Konaklı Mahallesi'nde bulanan bazı iş yerinin sundurmaları yıkılarak, park halindeki araçlarda maddi hasara neden oldu.

YAKLAŞIK 100 DÖNÜMDE BİR HASAR VAR

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Alanya Ziraat Odası yetkileri zarar gören seralarda inceleme başlattı. Payallar Mahallesi'ndeki zarar seralarda inceleme yapan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, doğal afetlerde zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, gerekli çalışmaları başlattıklarını belirtti. Göktepe, "Üreticilerin doğal afette yaşadıkları sorunları tespit etmek için buradayız. Hasar Tespit Komisyonu bugün itibariyle çalışmalarına başladı. Özelikle Konaklı ve Payallar bölgesindeki 15 çiftçimizin seraları ciddi hasar almış durumda. Dönüm olarak yaklaşık 100 dönümde bir hasar meydana gelmiştir. Seraların içiresinde bulunan ürünlerin hasadı yeni bitmiş ve hasadı yapılmış ve yeni mahsullerin de fideleri dikilmiş vaziyette. Ancak yıkılan seraların ayağa kaldırılması uzun zaman alacaktır. Bu da bir sezonun kaybına neden olur. Biz bu noktada devlet büyüklerimizden, paydaşlarımızdan, belediye ve tarım müdürlüklerinden yardım istiyoruz" dedi.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Antalya Bölge Müdürlüğü'ne de taleplerini ileteceklerini aktaran Göktepe, "TARSİM Bölge Müdürlüğü'nden isteğimiz şu yöndedir. Daha önceki üreticilerimiz TARSİM sigortasını yaptırmak istediklerinde seraların kenar betonunun olmadığı için uygun olmadığı kararına vardılar ya da sel ve su baskınlarının kapsama alınmayışı, bunlar mazeret değil. Sonuçta üretime girdilerin bu kadar yüksek olduğu bir noktada üretici sıfırdan serasını söküp beton kenar yapamaz. Bundan dolayı bu tür konularda TARSİM sigortasının daha da kolaylaştırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Zararın büyük olduğunu aktaran Payallar Mahallesi Muhtarı Ali Öztürk, "Öncelikle afetten dolayı zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Devlet büyüklerimizin ve yetkilerin çiftçilerimize desteğini bekliyorum. Komisyonda artık bu çiftçilerin mağduriyetini iyi tarafından değerlendirilmesini istiyorum. Zaten çiftçimiz bir şey kazanamıyor maliyetler ortada, yetkilerin bu yönde yardımlarını bekliyoruz" dedi.

Serası zarar gören üretici Hasan Turan da şunları söyledi:

"Tüm benim gibi zarar gören çiftçi arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Durum görüldüğü gibi, görülen köy kılavuz istemez. Durumu yetkilerin görmesini istiyoruz. Yaklaşık 4 dönümde yaklaşık 250 bin TL zararım var. Büyüklerimizden yardım talep ediyoruz."

Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yağmurun yarına kadar aralıklarla sağanak halinde etkili olacağını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Seralardan genel görüntü

Zarar gören seralardan detay görüntüler

Yetkilerin inceleme yapmasından görüntü

Tahir Göktepe Röp

Ali Öztürk Röp

Hasan Turan Röp

Zarar gören işyerinden görüntü

Araçların üzerine yıkılan surdurmalardan görüntü

Seralardan genel görüntü

Zarar gören seralardan detay görüntüler

Yetkilerin inceleme yapmasından görüntü

Tahir Göktepe Röp

Ali Öztürk Röp

Hasan Turan Röp

Zarar gören işyerinden görüntü

Araçların üzerine yıkılan surdurmalardan görüntü

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), - Namık Kemal KILINÇ- Alparslan ÇINAR- Yücel BULUT/SERİK, GAZİPAŞA (Antalya),

==============================

Bacağı kırılan köpeğe 2,5 saatlik ameliyat

Osmaniye'de, sağ arka ayağı sekerek yürürken bulunan dişi sokak köpeği, yaklaşık 2,5 saat süren ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.

Merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde vatandaşlar, bir sokak köpeğinin yürümekte zorlandığını görünce durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Osmaniye Belediyesi tarafından bölgeye bir ekip yönlendirildi. Uyuşturucu iğne ile sakinleştirilip sedyeyle araca alınan köpek, tedavisi için hayvan barınağa getirildi. Yapılan muayenede bacakta kırık şüphesi bulunan köpek, ileri tetkik ve tedavisi için, HAYTAP'ın 'Karakız Görüntüleme Merkezi'ne getirilerek röntgen filmi çekildi. Femurun diz eklemindeki boyun kısmında kırık tespit edilen sokak köpeği, gönüllü Veteriner Hekimleri Ali Nuri Yiğit ve Ali Laçinbala tarafından yapılan ve yaklaşık 2,5 saat süren başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Sokak köpeğinin, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin kendi gözetimlerinde sürdüğünü kaydeden HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Ali Laçinbala, "Gönüllü veteriner hekimlerin rahatlıkla kullanabileceği HAYTAP Tedavi'de, sahipsiz sokak hayvanlarına şifa oluyoruz. Her geçen gün ilimizin bir çok yerinden sahipsiz sokak hayvanları röntgen ve tedavi konusunda kapımızı aşındırıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Köpeğin sedye ile taşınması

Barınak binasına girişi

Köpeğin ameliyata hazırlanması

Ameliyat anından detay görüntüler

Dikiş atılması

İğne vurulması, gözlerinin pamukla temizlenmesi

HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ile röportaj

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

==============================

Afyonkarahisar'da ev yangını; dumandan etkilenen 3 kişi hastanelik oldu

Afyonkarahisar'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Marulcu Mahallesi Hacı Fellahi Caddesi üzerinde bir apartmanın ilk katındaki dairede saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Kömür sobasından çıktığı tahmin edilen yangın sırasında evde bulunan 2'si kadın 4 kişi balkona çıkarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine geldiği sırada balkonda bekleyenlerden biri yangına rağmen içeri girmeye çalıştı. Diğerlerinin güçlükle engellediği kişi fenalık geçirdi. İtfaiyenin çalışması sonucu kurtarılan balkondaki 4 kişiden 3'ü dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın ise kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle evin büyük bölümünde maddi hasar oluştu.

Olay anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde balkondaki 4 kişinin bağırarak çevreden yardım istemesi, içlerinden birinin de içeri girmeye çalışması yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Balkona çıkan 4 kişinin yardım istemesi (cep telefonu görüntüsü)

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

============================

Hataylılar Emir Kaan için seferber oldu

Hatay'da, kemik iliği yetmezliği hastası 13 yaşındaki Emir Kaan Sevik için başlatılan kök hücre ve kan bağışı kampanyasına halk yoğun ilgi gösterdi. Anne Aynur Sevik, oğlunun hastalığı tekrarladığı için 3'üncü kez nakil olması gerektiğini söyledi.

Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde 10 yaşındayken İdiyopatik Aplastik Anemi (kemik iliği yetmezliği) hastalığına yakalanan ortaokul öğrencisi Emir Kaan için Türk Kızılayı tarafından '3 tüp kan, 1 can Emir Kaan' adında kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Minik Emir Kaan'ın okuduğu Özbuğday Ortaokulu'nun spor salonunda düzenlenen bağış kampanyasında, öğretmenlerin yanı sıra veliler, milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Antakya Belediyesi, özel kurum ve kuruluş personelleri ve vatandaşlar destek vererek kök hücre ve kan bağışında bulundu.

'KÖK HÜCRE NAKLİ OLMASI GEREKİYOR'

Emir Kaan'ın annesi Aynur Sevik, oğlunun yaklaşık 3 yıl önce kemik iliği yetmezliği hastalığına yakalandığını belirterek, daha önce iki kez kardeşinden ilik nakli yapıldığını ancak olumsuz sonuç aldıklarını söyledi. Oğlunun hastalığının ilaç tedavisi olmadığını ve kük hücre nakli olması gerektiğini anlatan anne Sevik, "Emir Kaan'da graft versushost hastalığı da meydana geldi. İki hastalıkla mücadele ediyor ve şu an hastalığı tekrarladığı için acilen 3'üncü nakli olması gerekiyor. Riskli bir dönemde, hayati önem arz etmekte ve bunun için bir donöre ihtiyacımız var. Yani genetik ikiziyle eşleşmesi lazım. Bunun için kök hücre ve kan bağışı kampanyaları düzenliyoruz" dedi.

'ÇOCUKLUĞUNU YAŞAMAK İSTİYOR'

Emir Kaan'ın güçlü bir çocuk olduğunu ve yüksek motivasyonuyla örnek bir hasta olduğunu dile getiren anne Sevik, "O motivasyon onu ayakta tutan gücü inancı. Emir Kaan'ın isteği hızlı bir şekilde genetik ikizini bulmamız. Çocukluğunu yaşamak, diğer çocuklar gibi okuluna gidebilmek, dışarıda oynayabilmek, yaşayabilmek istiyor. Çünkü şu an o bir odanın içerisinde tecrit bir şekilde yaşıyor. Maskesini çıkartıp rahat rahat nefes alabilmek istiyor. Bunun için duyarlı olan tüm insanların yardımına ihtiyacımız var" diye konuştu.

Emir Kaan için başlatılan kök hücre nakli kampanyasında bine yakın insanın bağışta bulunduğu ve bu sayının artmasının beklendiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Emir Kaan'ın kardeşi Eymen'in çağrısı

Kampanya afişinden görüntüsü

Kampanyanın gerçekleştirdiği salondan genel görüntü

Donör olabilmek için form dolduran insanlardan genel ve detay görüntüler

Anne Aynur Sevik'in açıklaması

Kök hücre ve kan bağışında bulunanlardan genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,

=============================

İzmir'de, otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, yol üzerindeki akaryakıt istasyonuna daldı. Otomobil, yakıt pompası ile bir başka otomobile çarparak dururken, büyük tehlike atlatıldı. Olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, geçen çarşamba günü akşam saatlerinde, Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. A.E. yönetimindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesinin ardından savrulmaya başladı. Otomobil, cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girip, pompaya ve o sırada akaryakıt alan bir başka otomobile çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü A.E. hafif şekilde yaralanırken, kazada büyük tehlike atlatıldı. Öte yandan, kaza anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin istasyona girerek pompaya ve yakıt alan otomobile çarpışı, bu sırada bir patlama olmasından çekinen istasyon görevlilerinin koşarak kaçması görülüyor. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

============================

Nizip'te öğrenci servisi, otomobil ile çarpıştı: 16 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada aralarında öğrencilerin de olduğu 16 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Hüseyin Erdem'in kullandığı ilkokul öğrencilerini taşıyan 27 S 6198 plakalı servis minibüsü ile sürücüsü öğrenilemeyen 01 AC 0041 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri aralarında öğrencilerin de olduğu 16 yaralıyı Nizip Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ile Belediye Başkanı Mehmet Sarı da hastanede yaralıları ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep),

===============================

Balkondan düşerek ölen liseli Sedef, toprağa verildi

SİİRT'te dün akşam oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki balkondan düşerek yaşamını yitiren Sedef Yıldırım (16), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki balkondan dengesini kaybederek düşen lise öğrencisi Sedef Yıldırım'ın cansız bedeni otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Sabah saatlerinde kent merkezindeki Şeyh Musa Asri Mezarlığı'na getirilen Yıldırım'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Sedef Yıldırım'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Ambulansların görüntü

Acil Servisten

Siirt Morgunun görüntüsü

Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Yücel DURAK SİİRT,

=============================

Kayseri'de rüzgar evin çatısını uçurdu

KAYSERİ'de, şiddetli rüzgar nedeniyle Songül Çimen'e (55) ait müstakil evin çatısı uçtu.

Kentte gece saatlerinde saatteki hızı 35 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar, Karacaoğlu Aşkale Sokak'ta 4 çocuk annesi Songül Çimen'in ait tek katlı müstakil evin çatısını uçurdu. Çatının hasar görmesiyle birlikte evde elektrikler de kesildi. Songül Çimen, zor durumda olduğunu söyleyerek, "Gece saat 02.00'de çatıyı rüzgar yerinden kaldırdı. Elektriğimiz şu an yok. Çok mağdur durumdayım. 2 engelli çocuğum var. Belediyeye haber verdim, gelip bakacaklarını söylediler, bekliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Çatı'dan detaylar

-Songül Çimen ile röportaj

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN - Muhammed KISIR/ KAYSERİ

=============================

Beyaz eşyacılardan 'Herkes Kendi İşini Yapsın' eylemi

İzmir'de bir araya gelen beyaz eşya satıcıları hipermarketlerin zincir mağazalarında her türlü ürünün satılmasına tepki gösterdi. Kırtasiyeciler, ayakkabıcılar, oyuncakçılar gibi farklı meslek gruplarından da destek aldıklarını söyleyen İzmir Beyaz Eşyacılar Derneği Başkanı Metin Aztekin, yetkililerin önlem almaması durumunda mart ayından itibaren Türkiye'nin her yerindeki beyaz eşya mağazalarının vitrinlerine 'Herkes Kendi İşini Yapsın' sloganının yazılı olduğu pankartlar asacaklarını duyurdu.

İstanbul, Mersin, Eskişehir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep ve Karamanmaraş'tan Beyaz Eşya Satıcıları Dernekleri üyeleri, İzmir Ticaret Odası Ev Aletleri Grubu'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya gelerek, sektörün yaşadığı sıkıntıları konuştu. Toplantıda yapılan basın açıklamasında, zincir marketlerin her türlü ürünü satıyor olmasına tepki gösterildi. Toplantıda beyaz bir tahtaya 'Herkes Kendi İşini Yapsın' yazıldı. Üyeler adına açıklama yapan İZTO Meclis ve 26. Grup üyesi Metin Aztekin Türkiye'deki esnafın giderek işsizlikten kepenk kapattığını aktararak "Esnaf iş yapacak ki evine baksın, yeni ürünler alsın, vergi verip ülkeye katkı sağlasın. Avrupa'da AVM'lerin hiçbiri şehir içinde değildir. Eğer bunları şehir içine alırsanız ve zincir marketlere geniş davranış özgürlüğü verirseniz, esnaf kepek indirir. En zengin semtlerden Alsancak'ta dahi birçok dükkan bugün kapalı, boş, satılık. Bu süreç giderek büyüyor. Bugün artık mahallede terzi yok, kasap yok, bakkal yok. Çünkü insanlar çarklarını çeviremiyor. Tüm Türkiye'den esnaflar olarak bu süreçle ilgili önlem almaya karar verdik" dedi.

'MART AYINDAN İTİBAREN EYLEME BAŞLIYORUZ'

Süreçle ilgili beyaz eşya ticaretiyle uğraşanlar olarak iş birliğine giderek harekete geçme kararı aldıklarını aktaran Aztekin mart ayına kadar yetkililerin önlem almaması durumunda Türkiye'nin her yerinde vitrinlerine 'Herkes Kendi İşini Yapsın' sloganının yazılı olduğu pankartlar asacaklarını belirtti. Aztekin şöyle konuştu:

"Her zincir mağazada beyaz eşya satıldığını görüyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir çirkinlik olmaz. Turşunun, yoğurdun yanında beyaz eşya satılmaz. Türkiye'nin her yerinden beyaz eşyacılar olarak büyük bir iş birliğine girdik. Bizim sektörümüz bu durumdan tek başına zarar görmüyor. Ticaret kanunumuza aykırı bir iş yapılıyor. Belli sınırlar içinde ticaret yürütülür. Ancak zincir mağazalar bunun dışına taşıyor. 'Herkes Kendi İşini Yapsın' diye bir slogan belirledik. Türkiye'nin her yerinde beyaz eşya mağazalarının vitrinlerini bu slogan süsleyecek. Bu işe ayakkabıcılar, oyuncakçılar, halı grubu, kırtasiyeciler, lastikçiler, züccaciye esnafı bize destek oluyor. Defalarca biz bununla ilgili bakanlığa gittik ancak çözüm bulamadık. Bu nedenle mart ayından itibaren İzmir'den yayılarak bu protesto eylemine başlayacağız."

'ZİNCİR MAĞAZALAR ZARAR GÖSTERİYORLAR'

Aztekin, zincir mağazaların gıda ticareti üzerine kurulduğunu bunun dışındaki hiçbir ürünün satılmaması gerektiğini öne sürdü. Taleplerinin eski düzene dönülmesi olduğunu vurgulayan ve zincir mağazaların vergi levhalarının incelenmesi gerektiğini söyleyen Aztekin, normal vatandaşlardan az vergi verdiklerini ve zarar gösterdiklerini iddia etti. Metin Aztekin, "Bu firmaların zararlarını bizler, sizler, normal vatandaşlar ödüyor. Var olan perakende yasası doğru uygulanmıyor. Devletin bu süreçlere önlem alması gerekiyor. Her şeyin eski düzene dönmesi, herkesin kendi işini yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

Toplantıdan görüntüler

Metin Aztekin'in açıklamalarından görüntüler

Herkes Kendi İşini Yapsın yazılı beyaz tahta görüntüsü

Haber- Kamera: Melis KARAKUZULU- Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

============================

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı

ŞANLIURFA'da polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmasında bazı kişilerin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu adreslere düzenlediği operasyonlarda 15 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde eğitimli köpekle yapılan aramalarda 686 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, 470 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------------

Torbacı operasyonu için şubeden çıkan ekipler

Eğitimli köpekle evlerde yapılan arama

Ele geçirilen uyuşturucu malzemeleri

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

==============================

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Kayseri'de kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, 12.00 sıralarında Kayseri-Malatya karayolunun 143'üncü kilometresinde Olukkaya mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden A.S. yönetimindeki 44 AAB 970 plakalı Malatya Kayısı Kent Turizm firmasına ait otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Kaza yerinden genel ve detay görüntü

Otobüs görüntüsü

Otobüsün içindeki yolcular

Polisin Kayseri-Malatya karayolunu kapatması

Araç kuyruğu

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

==============================

Otomobilin çarptığı Rojin'in komşularından sokak köpeği tepkisi

İzmir'in Menemen ilçesinde, köpekten korkup kaçarken yola fırladıktan sonra otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybeden Rojin Yakıt'ın (14) komşuları, mahallelerinde birçok başıboş sokak köpeği bulunduğunu belirterek önlem alınmasını istedi. Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, pazar akşamı İzmir- Çanakkale yolunda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Rojin Yakıt, havlayan bir köpekten korkunca yola koşmaya başladı. Bu sırada Ö.K. yönetimindeki 35 AL 2896 plakalı otomobil, yoldaki Rojin Yakıt'a çarptı. Rojin çarpmanın şiddetiyle savrulup, yerde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Rojin, Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rojin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rojin Yakıt'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, Rojin'in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen Yakıt'ın, önüne çıkan köpek sebebiyle paniğe kapılıp yola fırladığı ve bu sırada otomobilin kendisine çarptığı görülüyor.

MAHALLELİ TEPKİLİ

Rojin Yakıt'ın oturduğu 30 Ağustos Mahallesi sakinleri, başıboş dolaşan sokak köpekleri sebebiyle isyan etti. Mahalleli, daha önce durumu belediyeye şikayet ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını iddia etti. Rojin'in komşularından Hatice Köse (37), ailenin maddi olarak zor durumda olduğunu vurgulayarak,

"Rojin, çok akıllı ve derslerinde de çok başarılı bir kızdı. Markete alışveriş yapmak için gittikten sonra feci şekilde hayatını kaybetti. Yokluk içinde olan ve İzmir'e yeni gelen bir aileydi. Maddi durumları da pek iyi değildi. Şimdi bir de evlat acısı yaşadılar. Köpekleri toplamıyorlar. Köpekler, her marketten çıkana saldırıyor. Önlem alınmazsa bu olay son olmaz" dedi. Köpeklerin geçen günlerde kendilerine de saldırdığını belirten Elif Ceylan (32) ise, "Dün, 6 kızımla beraber yürürken köpekler bize de saldırdı. Can güvenliğimiz yok. Ortaokul öğrencisi kızım, okula korkarak gidiyor. Artık bu konuda çözüm istiyoruz. Muhtarımıza konuyu defalarca açtık ancak herhangi bir çözüm bulunamadı. Bir kızımı kaybettik. Kendimi ailesinin yerine koyuyorum. Çok üzüldük. Başka canlar yanmasın" diye konuştu.

ROJİN'İN BABASI VAHDETTİN YAKIT: İÇİMİZ YANIYOR

İzmir'in Menemen ilçesinde köpekten korkup, yola fırladıktan sonra otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybeden Rojin Yakıt'ın acılı ailesi isyan etti. Rojin'in babası Vahdettin Yakıt, kızlarını kaybettikleri için içlerinin yandığını belirterek, "Rojin markete gitmişti. Ancak gelmeyince şüphelendik ve diğer kızım onu aramak için evden çıktı. Kaza olduğunu görünce polislere sormuş ve onlar da 'Rojin Yakıt' demişler. Hemen bize haber verdi. Hastaneye gittiğimizde vefat haberini aldık. Kızım, korkusundan yola fırlamış. Buradaki köpeklerden herkes şikayetçi. Canımız çok yanıyor. Başka kimse böyle bir şey yaşamasın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Vahdettin Yakıt röportaj

Kaza yerinden görüntü

Güvenlik kamerasından görüntü

Mahalleliden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Davut CAN/İZMİR,

==============================

Karadeniz'de sel ve taşkınlara karşı 'büz' yasağı

DOĞU Karadeniz'de şiddetli yağışların etkisiyle sürüklenen rüsübatın (taş, toprak,atık malzeme) akarını tıkayarak sel ve taşkınlara neden olduğu dere yataklarına konulan 'büz' uygulamasına yasak getirildi. Kanal tipi menfez uygulamasının yapılacağı bölgede sel ve taşkın olaylarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Karadeniz'de son 40 yıldır yaz ayı ortalaması 19 derece civarında olan deniz suyu sıcaklığının bu yıl aniden 26 dereceye yükseldiği tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığı ile ısınan suyun yükselerek atmosferin dengesini bozduğu, oluşan lokal şiddetli yağışlarla birlikte can ve mal kayıplarına neden olan sel ve heyelanlara yol açtığı belirlendi. Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağışların yol açtığı sel, heyelan ve taşkın risklerinin azaltılması için projeler hayata geçiriliyor.

'BÜZ'E YASAK GELDİ

Doğu Karadeniz'de yaşanan sel ve taşkınlarla ilgili Devlet Su İşleri (DSİ) Trabzon 22'nci Bölge Müdürlüğü yetkililerince yapılan araştırmalar rapor halinde getirilerek Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Artvin ve Gümüşhane illerinin valiliklerinin katıldığı, Doğu Karadeniz Havza Yönetim Heyeti Toplantısı'nda masaya yatırıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında, 5 ilin valiliklerin yanı sıra ilgili paydaş kurumların katıldığı toplantıda, taşkın olaylarının önlenmesi adına önemli bir karara imza atılarak, rüsubat hareketiyle tıkanıp, sel ve heyelanların oluşmasına neden olan beton büz uygulamasına ilişkin, yasak getirildi. Oy birliğiyle alınan karara göre; bundan sonra Doğu Karadeniz Havzası'nda, hiçbir dere yatağına büz konulamayacak, mevcut büzler de zaman içerisinde 2,5 x 2,5 metre boyutlarındaki menfezlere dönüştürülecek.

'ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI'

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kararla, taşkın zararlarının azaltılması adına önemli bir adım atıldığını kaydetti. DSİ 22'nci Bölge Müdürü Dr. Emre Akçalı da, yan dere taşkınlarının en büyük nedeninin derelerdeki rüsubat hareketi sonucu büzlerin tıkanmasıyla oluştuğunu belirterek, alınan kararın, taşkın riskinin ortadan kalmasında ciddi katkı sunacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Bölgede sel arşiv detayları

-Derelerden detaylar

-Drone görüntüleri

-Akçalı röportajı

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Selçuk BAŞAR-TRABZON,

==============================

Salda'nın yazı ayrı, kışı ayrı güzel

Burdur'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü'nün çevresiyle Salda Kayak Merkezi yağan karla beyaza büründü. Göl ve kayak merkezinde ortaya çıkan manzara hayran bıraktı.

Yeşilova'da bulunan ve "Türkiye'nin Maldivleri" olarak bilinen ve yaz mevsiminde yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü, kış mevsiminde ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Hemen karşısında yer alan 1900 rakımlı, karla kaplı Salda Kayak Merkezi'nin ortasında yer alan Salda Gölü, görenlere 'yazı ayrı, kışı ayrı güzel' dedirtiyor.

Burdur'a 77 kilometre, Yeşilova'ya 17 kilometre uzaklıkta bulunan Salda Kayak Merkezi'ne gelen kayak severler Salda Gölü manzarası eşliğinde kayak yapma imkanı buluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Salda Kayak Merkezi'nden Salda Gölü görünümü (Drone)

Detaylar

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

============================

10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 81 gözaltı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu yaptı. Operasyonda 81 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, yasadışı bahis oynatmak' suçlarıyla ilgili Bismil'de faaliyet gösteren organize suç örgütünün yapılanmasının ortaya çıkmasının ardından çalışma başlattı.

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, haksız kazanç elde etmelerinin önüne geçilmesi ve somut delillere ulaşılabilmesi ile suç organizasyonu içerisinde yer aldığı değerlendirilen şüphelilerle ilgili yaptıkları çalışma doğrultusunda, Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.

300 POLİS KATILDI

Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Bingöl, Batman, Balıkesir, Tekirdağ ve Amasya'da eş zamanlı yapılan operasyonda toplam 81 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 45'i, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevkedilen 32 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

ARAÇ VE BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Dosya kapsamında alınan MASAK raporuna istinaden gözaltına alınan 41 kişinin araç ve banka hesaplarına şerh konulduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HABER: Müslim SARIYAR/DİYARBAKIR,

=============================

Yalova'da ölü yunus sahile vurdu

YALOVA'nın Altınova ilçesinde ölü yunus, sahile vurdu.

Altınova ilçesinde turistlerin gözdesi haline gelen Hersek Lagünü sahiline flamingoları izlemek için gelen doğaseverler, ölü yunusla karşılaştı. Doğaseverler, durumu belediye ekiplerine haber verdi. Gelen Altınova Belediyesi ekipleri, sahile vuran yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yunusu yapılan incelemenin ardından kaldırıldı.

Yunusun ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Yunus balığından detaylar

-Çevreden detaylar

Haber: Cem Mete OKUR/ALTINOVA (Yalova),

============================

Van'da, hayvan pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

VAN'ın Erciş ilçesinde, aralarında husumet olan akrabalar arasında, hayvan pazarında kavga çıktı. Kavgada tabancayla vurulan İbrahim Korkmaz (35) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Erciş'e bağlı Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen akraba iki grup, hayvan pazarında karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken İbrahim Korkmaz (35) ile 2 kişi, tabancayla vuruldu. Kavga ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İbrahim Korkmaz'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürülürken, 2 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Hayvan meydanından görüntüler

-Hastaneden görüntüler

-Detaylar

Haber: Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),

============================

Eşini 21 kez bıçakladı, duruşmada "Bir damla yaşa kurban olurum" dedi

Antalya'da eşi Ayşe Seyidoğlu'nu (51) 21 yerinden bıçaklayan Nizamettin Seyidoğlu'nun (54), mahkemede eşine, "Senin yeşil gözlerinden akan bir damla yaşa kurban olurum" sözleri salondakilerin tepkisine neden oldu. "Timsah gözyaşları döküyor" diyerek bağıran bir kişi, mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı. Ayşe Seyidoğlu ise sanığın serbest kalması halinde yeni bir kadın cinayetinin işleneceğini iddia etti.

Olay, 13 Eylül 2019 tarihinde, Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Muş'ta yaşayan Ayşe Seyidoğlu, 30 yıllık eşi Nizamettin Seyidoğlu'na boşanma davası açtı. Ardından en küçüğü 10, en büyüğü 16 yaşında 4 çocuğunu da yanına alıp, Antalya'ya yerleşti. Ayşe Seyidoğlu, boşanma sürecinde eşine karşı 21 Eylül gününe kadar geçerli uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak Nizamettin Seyidoğlu, izini kaybettirmek isteyen eşinin peşini bırakmadı. 12 Eylül günü İstanbul üzerinden Antalya'ya gelen, geceyi Ayşe Seyidoğlu'nun evinin yakınındaki parkta geçiren Seyidoğlu, sabah işe gitmek için servis bekleyen kadını 21 yerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Ayşe Seyidoğlu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kaçan Nizamettin Seyidoğlu ise elini yıkadıktan sonra çalılık alana saklandı. Görgü tanıklarının anlatımları doğrultusunda polis, Nizamettin Seyidoğlu'nu saklandığı yerde yakaladı. Seyidoğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Ayşe Seyidoğlu, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

'SERBEST KALIRSA BENİ VE ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRECEK'

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmaya, tutuklu sanık Nizamettin Seyidoğlu, Ayşe Seyidoğlu ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ifade veren Ayşe Seyidoğlu, sanığın en ağır cezaya çarptırılması gerektiğini belirterek, "Eğer serbest kalırsa beni ve çocuklarımı öldürecek. Lütfen yeni bir kadın cinayeti yaşanmasın. Bunun vebali büyüktür. dışarıda can güvenliğimiz yok" dedi.

Şikayetçi avukatları da sanığa indirim hükümlerinin uygulanmamasını, cezanın en üst sınırdan verilmesini talep etti.

Cumhuriyet Savcısı ise mütalaasında, sanığın 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını istedi.

'ÖLDÜRME KASTI YOK' SAVUNMASI

Sanık avukatı ise müvekkilinin öldürme niyetiyle bu eylemi gerçekleşmediğini öne sürerek, "Müvekkilim istenmeyen eylemi bıçağın ucu ile gerçekleştirmiştir. İstese tek darbeyle öldürürdü. Lütfen bu konuyu dikkate alın" dedi.

'BENDE O BEYİN YOK'

Sanık Nizamettin Seyidoğlu ise ağlayarak yaptığı savunmasında, eşini tasarlayarak bıçaklamadığını iddia etti. Seyidoğlu, "Bende o beyin yok ki tasarlama yapayım. Tasarlama bunların işi. Keşke Ayşe sevdiğimin çeyreği kadar beni sevse" dedi. Bıçakladığı eşine dönerek savunmasına devam eden Seyidoğlu, "Senin o yeşil gözlerine kurban olurum. Senin yeşil gözlerinden akan bir damla yaşa kurban olurum" dedi. Bu sıra duruşmadaki bir erkek izleyici, "Timsah gözyaşları döküyor" diyerek bağırdı. Mahkeme başkanı bu kişiyi salondan çıkarttı.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrasında açıklama yapan Ayşe Seyidoğlu, sanığın samimiyetine güvenmediğini belirtti. Ayşe Seyidoğlu, "Sanığın bütün konuşmaları düzmece. Olayı mal davasına, şiddet davasına, seviyorum davasına çevirdiler. Hepsi yalan, düzmece. Buradan Sayın hakim ve savcılarıma sesleniyorum. Bu adam rol yapıyor. Buna inanmasınlar. İndirim almak istiyor. Kesinlikle buna inanılmasın. Ne yapacaklarını artık bilmiyorlar. Mahkemede bana 'yeşil gözlerine kurban olurum' diyor. Kesinlikle ona inanmıyorum. İndirim almak istiyor. İstemeden böyle bir şey yapmış gibi göstermek istiyor. Sadece rol yapıyor. İnsanlar asla bunun bu haline inanmasınlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Ayşe Seyidoğlu'nun adliyeden çıkarken görüntüsü

Ayşe Seyidoğlu'nun gözlerinden görüntü

Ayşe Seyidoğlu'nun detay görüntüleri

Ayşe Seyidoğlu'nun açıklamaları

Adliye dışındaki kalabalıktan görüntü

Adliye dış plan

Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,