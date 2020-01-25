DHA YURT BÜLTENİ - 1

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Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 14 ölü

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz bölgesinde de birçok ilde hissedilen deprem, Elazığ ile Malatya'da yıkıma neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre Elazığ'da 8, Malatya'da ise 6 kişi yaşamını yitirirken, Kahramanmaraş'ta da sarsıntı sırasında bir mahalle muhtarı geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Depremde yaklaşık 300 kişi de yaralandı. Deprem bölgesine çok sayıda arama- kurtarma ekibi esvk edilirken, Kızılay da bölgeye çadır, gıda ve yardım malzemesi gönderdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz bölgeleri, büyük bir depremle sallandı. Panik ve endişe yaratan sarsıntının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 20.55'te meydana gelen depremin merkez üssünü Elazığ'ın Sivrice ilçesi, büyüklüğünü ise 6.8 olarak açıkladı. Yerin 6,75 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Elazığ'ın yanı sıra Tunceli, Bingöl, Malatya, Diyarbakır, Muş, Erzurum, Bitlis, Trabzon, Ordu, Samsun, Çorum, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Niğde, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Tokat ve Kilis'te de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 6.5, merkez üssünü de Sivrice ilçesine bağlı Molla Ali köyü olarak açıkladı.

Sarsıntıyla birlikte başta Elazığ olmak üzere depremin yoğun olarak hissedildiği illerde, vatandaşlar panik ve korku içinde sokaklara döküldü. Depremin ardından merkez üssüne yakın bölgelerde can kaybı ve hasar olup olmadığının belirlenmesi için jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Bölgeye çevre illerden de ekipler sevk edildi.

AFAD: 14 KİŞİ ÖLDÜ

Saatler ilerledikçe depremle ilgili üzücü haberler de gelmeye başladı. AFAD'dan yapılan açıklamada depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Can kayıpların 8'inin Elazığ'da, 6'sının ise Malatya'da olduğu belirtildi.

ELEKTRİKLER KESİLDİ, BİR MAHALLEDE YANGIN ÇIKTI

Deprem felaketinin ardından yurt genelinde vatandaşların yakınlarına ulaşabilmeleri için telefonla aramaları nedeniyle deprem bölgesinde bir süre hatlar kilitlendi. Ayrıca depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde zaman zaman elektrik kesintisinin yaşandığı öğrenildi. Bu arada sarsıntı ile birlikte Elazığ merkezdeki İstasyon caddesi üzerinde 7 katlı bir binanın çatı katında doğal gaz kaynaklı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ELAZIĞ VALİSİ KALDIRIM: DEPREM YIKIMA YOL AÇTI

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ'da depremin merkez ve bazı ilçelerde yıkıma neden olduğunu söyledi. Vali Kaldırım, yaptığı ilk açıklamada, "Maden ilçemizde 5 katlı bir binamız yıkıldı. Oradan 2 kişi kurtarıldı. Enkaz altında 6 kişi var kurtarılmaya çalışılıyor. İl merkezde de 4 tane bina yıkıldı. Ekipler müdahale ediyor. Şu ana kadar oradaki enkazdan da 6 kişi, kurtarıldı. Enkazlardan şu ana kadar 10 yaralı çıkarıldı. Hastanelerde şu anda 225 yaralımız var 2'si ağır yaralı. Önceliğimiz arama kurtarma çalışmaları. Temennimiz daha fazla can kaybının olmaması. İstasyon Caddesi'nde de bir binamızda yangın çıktı ekipler müdahale ediyor. Çevre illerden bütün ekipler sevk edildi. Çalışmalar devam ediyorö diye konuştu.

MALATYA VALİSİ BARUŞ: 6 VATANDAŞIMIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem ile ilgili yaptığı açıklamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Vali, Baruş, "Malatya'daki depremde şu ana kadar toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı" dedi.

KAHRAMANMARAŞ'TA MUHTAR KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Bu arada depremin şiddetli hisseden illerden Kahramanmaraş'ta sarsıntı ile birlikte Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi Muhtarı Ramazan İnce kalp krizi geçirdi. Muhtar İnce, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Elazığ'da saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından gece yarısına kadar büyüklükleri 1.8 ile 5.4 arasında değişen 73 artçı sarsıntı oldu. Bu artçı şokların merkez üsleri Elazığ'ın Sivrice ve Baskil ilçeleri ile Malatya'nın Kale, Pütürge, Doğanyol ve Battalgazi ilçeleri olarak tespit edildi.

AFAD'DAN BÖLGEYE YARDIM VE EKİPMAN SEVK EDİLDİ

Deprem sonrasında AFAD tarafından, birçok ilden arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra bölgeye çadır, battaniye sevk edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elazığ İl AFAD ekipleri şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale etmektedir. Maden ve Sivrice'de yıkılan binalar olduğu bilgisi alınmıştır. Elazığ ve çevre illerde arama tarama çalışmaları devam etmektedir. Elazığ havaalanı çalışır durumdadır. Tüm çevre iller bölgeye karayoluyla bölgeye ulaşım sağlamaktadır. Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir. AFAD'ın Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Batman, Bayburt, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van il müdürlükleri; Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane UMKE ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden, toplamda 418 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir. AFAD Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk edilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir. Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz önem arz ediyor. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. AFAD, gelişmeleri aralıksız takip etmektedir."

KIZILAY'DAN 5 BİN KİŞİ KAPASİTELİ MOBİL MUTFAK

Depremle birlikte bölgeye yardım malzemelerinin sevki için yurt genelinden çalışmalar başlatıldı. Kızılay Erzurum bölge Müdürlüğü'nden depremin vurduğu Elazığ'a 5 bin kişi kapasiteli mobil mutfak kurulması için ekipmanın sevk edildiği öğrenildi.

2010 YILINDA 51 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ'da 8 Mart 2010'da da 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kovancılar olan depremde 51 kişi yaşamını yitirmişti.

METEOROLOJİ SOĞUK HAVAYA KARŞI UYARDI

Depremin ardından evlerine girmeye korkan vatandaşlar, dışarıda yaktıkları ateşin başında beklemeye başladı. Kentte sıcaklık, yer yer sıfırın altında 12 dereceye kadar düşerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk havaya karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesi ve yakın çevresinde bu gece havanın az bulutlu ve açık geçeceği, bu nedenle gece sıcaklıklarının yer yer eksi 7 ila eksi 12 derece civarına düşeceği tahmin edildiğinden vatandaşlarımızın aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

DEPREM DIŞ BASINDA DA YER ALDI

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem dış basında da geniş yer aldı. Reuters, depremin Türkiye'nin yanı sıra Suriye, İran, Libya'nın başkenti Trablus ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta da hissedildiğini abonelerine duyurdu. Haber ajansları depremle ilgili şu başlıklarla paylaştı:

REUTERS:

Türkiye'nin doğusunda şiddetli deprem...Suriye, İran, Libya'nın başkenti Trablus ve Lübnan'ın başkenti Beyrut da depremi hissetti.

AP:

Depremin büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi veren AP, depremin Suriye, Gürcistan ve Ermenistan'da da hissedildiğini belirtti.

CNN International:

'Türkiye'de 6.7 büyüklüğünde deprem' başlığını attı. Depremin 10 kilometre derinlikte sığ bir deprem olduğu belirtildi.

TASS (Rus haber ajansı):

'Türkiye'de 6.7 büyüklüğünde deprem' başlığıyla yayın yaptı. Ajans, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı, 4 kişinin yaşamını yitirdiği açıklamasına da yer verirken, Rus elçiliğinin gelişmeleri izlediğini ve ölenler arasında Rus vatandaşı olmadığını belirtti.

BAKAN SOYLU: ELAZIĞ'DA 10, MALATYA'DA 5 VATADAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen ve yurdun doğusunda etkili olan Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısını 15 olarak açıkladı. Bakan Soylu, 30 vatandaşın enkaz altında bulunduğunu ve ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtirken, " Elazığ'da 10, Malatya'da 5 vatandaş hayatını kaybetti. Elazığ'da 405, Malatya'da ise 148 vatandaşımız yaralandı." açıklamasında bulundu.

BÖLGE BEŞİK GİBİ SALLANDI

Depremden sonra bölge yaşanan artçı şoklarla beşik gibi sallandı. Bakan Soylu 6.8'lik depremin ardından biri 5.4 ve 10'u 4'ün üzerinde olan 97 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.

BAKAN KOCA: 2'Sİ KALP KRİZİNDEN TOPLAM 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde merkezde 8, Sivrice'de 2, Gezin'de 1 kişi hayatını kaybettiğini belirtti. Bakan Koca, "Ayrıca 2 kişi de kalp krizi geçirdi. Yani toplam 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. Malatya'da ise 5 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise "Elazığ Sivrice ilçemizde 5 binamız yıkık. Malatya Doğanyol'da da 25 binamızın yıkık olduğunun tespitini yaptık" diye konuştu.

AFAD: 3 İLDE 18 KİŞİ ÖLDÜ

Yurdun doğusunu vuran depremin ardından yıkımların meydana geldiği Elazığı merkez ve ilçeleri iile malatya ve ilçelerinde enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Bu arada AFAD'dan saat 04.00'da yapılan açıklamada depremde Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'da toplam 18 vatandaşın haylatını kaybettiği 782 kişinin ise hastanelere başvurduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca deprem sonrası bölgede 4'ün üzerinde 10, toplamda 147 artçı şok meydana geldiği belirtildi.

ENKAZDAN KURTARILANLAR HASTANELERE KALDIRILDI

Bu arada gecenin ilerleyen saatlerde enkaz altında kalan vatandaşlar hakkında sevindirici haberler de alınmaya başlandı. Arama-kurtarma ekiplerinin çabaları sonucu enkaz altında kalan bazı vatandaşlar yaralı olarak kurtarıldı.

DİLEK APARTMANINDA 5 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞ

Öte yandan Elazığ merkezdeki Sürsürü Mahallesi Halaylı sokakta bulunan 4 katlı Dilek Apartmanının enkazında çalışma yapan ekipler, ilk aşamada 14 yaralıyı kurtardı. Birçok kişinin daha bulunduğu öğrenilen enkazda kazı ve kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler depremde 5 saat sonra 02.00 sıralarında bu kez 12 yaşındaki erkek çocuğu yaralı olarak kurtarıldı. Çocuğun sarsıntı ile birlikte üzerine düşen kapının altında sıkıştığı öğrenildi. Yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ALO 184 İLE YAKINLARI HAKKINDA BİLGİ ALINABİLECEK

Bu arada deprem bölgesinde yakınlarına ulaşamayanlar 'Alo 184' hattından bilgi alabilecek. Hastanelerde tedavi altına alınan tüm depremzedelerle ilgili bilginin bu telefon hattından yakınlarına verileceği belirtildi.

KAMU KURUMLARI MİSAFİRHANELERİNİ AÇTI

Depremin vurduğu Elazığ ve Malatya'da evlerine girmekte tereddüt eden birçok vatandaş, tedarik edilen araçlarla çevre illerde bulunan yakınlarının evlerine götürüldü. Bölgede bulunan ve sıfırın altında 2 ile 17 derece arasında değişen sıcaklıkta geceyi geçirmek zorunda kalan vatandaşlar için ise okulların yanı sıra kamu kurumlarının misafirhaneleri de hizmete açıldı. Ayrıca Kızılay'dan da bölgeye çok sayıda battaniye ve uyku tulumu gönderildi. Yemek sorunu için de kurulan mobil mutfaklar depremzedelere hizmet verecek.

BAKAN KOCA: BÖLGEDE 1159 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgede bulunan 137 ambulansa 170 ambulans takviyesi yapıldığını, ayrıca uçak ve helikopter ambulansın hazır bekletildiğini kaydetti. Bakan Koca; bölgede bulunan 5 UMKE aracına ileve olarak 121 UMKE aracı ile 4 mobil komite aracı gönderildiğini belirterek bölgede 1159 personelin görev yaptığını açıkladı.

KRİZ MASALARI OLUŞTURULDU

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile kriz masası oluşturulduğunu açıkladı. Depremin hemen ardından gelen talepler üzerine Malatya'nın Doğanyol ilçesine 1 genel maksat helikopteri ile arama-kurtarma ekibi gönderildi. Batman'da görevli 1 adet ANKA İnsansız Hava Aracı da hızlı bir şekilde Elazığ'a gönderilerek hasar tespit çalışmaları için görevlendirildi. Ayrıca 1'i ambulans uçak olmak üzere toplam 8 nakliye uçağının da bölgeye gönderileceği öğrenildi.

AFAD: 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 782 VATANDAŞ HASTANELERE BAŞVURDU

AFAD'dan sabaha karşı saat 04.00'da yapılan açıklamada depremde hayatını kaybeden ve hastaneye başvuran vatandaşların illere göre bilançosunu paylaştı. Açıklamada 3 ilde 18 kişi yaşamını yitirirken, 7 ilde ise 782 vatandaşın hastanelere başvurduğu belirtildi. AFAD'ın açıkladığı bilanço şöyle:

İL HAYATINI KAYBEDEN HASTANEYE BAŞVURAN

ELAZIĞ 13 433

MALATYA 4 222

DİYARBAKIR 1 31

ADIYAMAN - 19

BATMAN - 6

KAHRAMANMARAŞ - 37

ŞANLIURFA - 34

TOPLAM 18 782

97 TIR İLE BÖLGEYE YARDIM SEVK EDİLDİ

AFAD'ın açıklamasında bölgeye görderilen yardım ile arama-kurtarma ekipleri hakkında da şu bilgiler paylaşıldı:

"39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden, toplamda 968 arama kurtarma personeli ve 182 araç bölgeye sevk edilmiştir. Çalışmalara destek amacıyla 13 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır. Acil ihtiyaçlar nedeniyle Beslenme, Enerji, Haberleşme ve Psikososyal çalışma gruplarından ekipler bölgeye sevk edilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 110 personel ve 36 araç bölgeye yönlendirilmiştir. AFAD Adana, Ankara, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin, Muş ve Sivas lojistik depolarından bölgeye, 97 TIR ile 4 bin 296 çadır, 5 bin 406 yatak ve 10 bin 460 battaniye sevk edilmiştir."

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN YARDIM AÇIKLAMASI

'Cumhurbaşkanlığı, deprem bölgesine gönderilecek, yardımlar ya da bağışların ihtiyaca göre organize edilmesi yönünde uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, deprem bölgesine gönderilecek yardımların, 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılmasının önem arz ettiğini açıkladı.

'AFAD KOORDİNASYONU DIŞINDA İŞ MAKİNASI ÇALIŞTIRILMAYACAK'

AFAD'dan yapılan açıklamada bölgede arama-kurtarma çalışmalarının planlı bir şekilde yürütülmesi konusunda hassasiyete vurgu yapıldı. Açıklamada, deprem sonrasında tüm iller ve birliklerin teyakkuz haline geçirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir. 2 AFAD Başkanlık personeli, 14 Ankara AFAD İl Müdürlüğü personeli, 5 UMKE ve 18 itfaiye personeli Etimesgut Havaalanı'ndan Genelkurmay Başkanlığı'na ait uçak ile Elazığ'a hareket etmiştir. 1 AFAD Başkanlık personeli, 21 İstanbul AFAD personeli, 1 DHMİ personeli, 10 Sakarya AFAD personeli, 7 Bursa AFAD personeli, 2 İHH personeli ile 2 kurtarma aracı ekipmanları ile İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Elazığ'a hareket etmiştir. 39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam 1076 arama kurtarma personeli ve 210 araç bölgeye sevk edilmiştir. Çalışmalara destek amacıyla 15 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır."

BAKANLAR, DEPREMİN VURDUĞU DOĞANYOL'DA

Elazığ merkezli depremde hasar gören Malatya'nın Doğanyol ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geceyi dışarıda geçiren vatandaşlarla bir araya geldi. İlçeye bağlı Gökçe Mahallesi'ne geçerek incelemeler yapan bakanlar, ateş yakarak ısınmaya çalışan vatandaşlarla sohbet etti. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Süleyman Soylu, şunları söyledi:

BAKAN SOYLU: KÖYLERDEKİ KERPİÇ VE METRUK EVLER YIKILMIŞ

"Kamuoyundaki bir bilgilide buradan düzeltmek istiyoruz. Doğanyol ve Malatya'da 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söylemiştik ama 1 vatandaşımız hastaneye intikal ettirildi, Sağlık Bakanımız da söyledi; kalp masajıyla geri döndürüldü. Malatya Doğanyol'da 4 kişi hayatını kaybetti diyebiliriz. Ağır olarak 1 hastamız var, daha önce 3 hastamız var demiştik, diğerleri daha hafif sıyrıklarla, bir takım müsaadelerle hastanelere götürüldüler. Hem buradaki genel durumu bir görmek için geldik, Çevre ve Şehircilik Bakanımızla da değerlendiriyoruz. Genellikle köylerdeki kerpiç evler ve metruk evler yıkılmış durumda, öyle gözüküyor. Burada tüm tespitleri yapıp elimizden geleni de ortaya koyacağız. Tekrar geçmiş olsun diyoruz, baş sağlığı diliyoruz. Elazığ'daki enkazda kalan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biraz önce bir haber aldık 1 vatandaşımızı canlı olarak çıkardılar. Malatya'da enkaz altında kalan kimse yok. Çadır kurma işlemi devam edecek."

BAKAN KOCA: 19 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Doğanyol'da 4, toplamda 19 vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Toplam Malatya'da 221 yaralımız oldu. Yaralıların büyük bölümü hafif yaralı. Hastanede şu ada 1'i ağır, 5 yaralımız bulunuyor, diğerleri taburcu ediliyor. Elazığ'da ise 551 yaralımız bulunuyor." dedi.

'ÖLÜM SAYISI ARTABİLİR'

Göçük altında 30'a yakın kişinin bulunduğunu belirten Bakan Koca, "Ölüm sayısı artabilir. 36 yatan, 14'te yoğum bakımda tedavi gören hastamız var. Şu anda 5 hastamızın ameliyatları planlandı" diye konuştu.

DİLEK APARTMANINDA 2 KİŞİYE DAHA ULAŞILDI

Elazığ merkezdeki Sürsürü Mahallesi Halaylı sokakta bulunan ve depremden 5 saat sonra 12 yaşındaki erkek çocuğun kurtarıldığı Dilek Apartmanı enkazında hassas dinleme cihazı ve dedektör köpekler ile yapılan çalışmalarda sabah saat 06.00 sıralarında biri kadın 2 kişiye ulaşıldı. Bölgede tamamen sessizliğin sağlanmasının ardından hassas cihazlarla yapılan son dinlemede, depremzelerin bulundukları mevkisini belirleyen ekipler, açtıkları kanaldan kurtarma çalışmalarına yön verdi. Bu gelişme enkazdan canlı çıkabileceği umutlarını artırdı.

AFAD: 19 ölü, 922 YARALI

AFAD'dan saat 06.00 sıralarında yapılan açıklamada depremde hayatını kaybeden ve hastaneye başvuran vatandaşların illere göre bilançosu paylaşıldı. Açıklamada 2 ilde 19 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, 7 ilde hastanelere başvuran kişi sayısı ise 922 olarak belirtildi. AFAD'ın açıkladığı son bilanço şöyle:

İL HAYATINI KAYBEDEN HASTANEYE BAŞVURAN

ELAZIĞ 15 560

MALATYA 4 226

DİYARBAKIR - 34

ADIYAMAN - 25

BATMAN - 6

KAHRAMANMARAŞ - 37

ŞANLIURFA - 34

TOPLAM 19 922

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Deprem anı güvenlik kameraları

Deprem sonrası ve panik anları

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(Canlı yayın)

Yıkılan binalardan görüntüler

Enkazdan yaralıların çıkarılması

Gündüz görüntüleri

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: ELAZIĞ-MALATYA-ANKARA,

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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AK PARTİ SİVAS MİLLETVEKİLİ EKİNCİ DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem Sivas'ta canlı televizyon programında hissedildi. AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve gazeteciler yayın sırasında sarsıntıyı hissetti.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depreme AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci gazeteciler Kemal Doğan, Ali İzgi ve Hakan Bakar, Sivas'ta yayın yapan yerel televizyonda canlı yayında yakalandı. Canlı yayın sırasında televizyonun reji ekibi, milletvekili Ekinci ve gazeteciler kısa süreli panik yaşadı. O anlar yayına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Program sırasında yaşanan sarsıntı

Haber: Uğur YİĞİT/ SİVAS,

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Erzurum'dan AFAD, UMKE ve 2 TIR lojistik Elazığ'a doğru yola çıktı (3)

990 ÇADIR, 712 YATAK GÖNDERİLDİ

Erzurum Valisi Okay Memiş, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye ekip gönderen AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti. AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, deprem bölgesinde 11 araç, 46 personel ile birlikte 990 kış şartlarına uygun çadır ve 712 yatak gönderdiklerini söyledi. Karslı, Sağlık Müdürlüğü'nden 2'si ambulans 5 araç 20 personel, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 2 araç 8 personel, Türk Telekom haberleşme grubundan 7 araç 17 personel, Kızılay beslenme grubundan ise 2 araç ve 3 personelin Elazığ'a gönderildiği bilgisini verdi.

Türkiye, Elazığ ve Malatya'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Okay Memiş, depremin Erzurum'un Çat ve Hınıs ilçelerinde hissedildiğini söyledi. Vali Memiş, "O kadar enteresan bir deprem ki Karadeniz sahilinden İsrail'e varana kadar Doğu Anadolu fay hattında hissedildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Burada fazla hissedilmedi, Hınıs ve Çat'ta kısmen hissedildi. Oralarda da olumsuz bir durumla karşı karşıya değiliz. 6.8 şiddetindeki deprem büyük bir deprem. Türkiye'nin neresinde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşları bütün imkanlarıyla oraya seferber olmak durumunda. Erzurum bu konuda çok deneyimli bir vilayet, bölge merkezi. Depolarımızda çok iyi durumdayız yaklaşık 10 bin civarında çadırımız var. Bölgeye 990 tane çadır gönderdik kış şartlarına uygun. 712 yatak gönderdik. Belki de Elazığ'a en önce yardım ekibi gönderen illerin başında geliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Afad ekipleri ve araçlarının hazırlanarak yola çıkması

-Erzurum Valisi Okay Memişin AFAD İl merkezine gelmesi

-Okay Memişin Deprem bölgesine giden ekiplerle konuşması

-Okay Memişin açıklaması

Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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DEPREM, SİVAS VE TOKAT'TA DA HİSSEDİLDİ, AFAD EKİPLERİ ELAZIĞ'A GÖNDERİLDİ

ELAZIĞ'da meydana gelen deprem, Sivas ve Tokat'ta da hissedildi. Depremin ardından Sivas ve Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri yardım için bölgeye sevk edildi.

Elazığ-Sivrice merkezli dün saat 20.55 sıralarında meydana gelen deprem Sivas ve Tokat ile tüm ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem her iki ilde de hasara yol açmadı. Deprem sonrası çevre illerden AFAD ekipleri Elazığ'a gitmeye başladı. Sivas'tan bir ekip hemen bölgeye hareket etti. Tokat İl AFAD Müdürlüğünden de 2 kurtarma aracı ve 8 personel hazırlıklarını tamamladıktan sonra Elazığ'a doğru yola çıktı. İl AFAD Müdürü Süleyman Yiğit, "Yaşanan deprem sonrası ilimiz AFAD Müdürlüğüne bağlı 2 kurtarma aracı ve 8 personelimizi yola çıkardık" dedi. Sivas'tan Kızılay ekipleri de destek amaçlı bölgeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tokat AFAD ekiplerinin çıkışı

-Müdürün açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL/ TOKAT,

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MERSİN'DEN 11 KİŞİLİK AFAD EKİBİ ELAZIĞ'A GİTTİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a, 11 kişiden oluşan AFAD ekibi, 2 arama- kurtarma köpeği ve 3 arama- kurtarma aracı gönderdi.

Belediye bünyesinde 11 kişiden oluşan AFAD ekibi, 2 arama- kurtarma köpeği ve 3 arama-kurtarma aracıyla depremin kayıplarını en aza indirmek için yola çıktı. Büyükşehir, ayrıca bölgeye ulaştırılmak üzere yardım kolileri de hazırladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekipler malzemelerini hazırlarken

-Ekipler araçları hazırlayıp yola çıkarken

Haber-Kamera: MERSİN,

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ORDULULAR, ELAZIĞ İÇİN SEFERBER OLDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgeye yardım göndermek için tüm birimlerini seferber etti.

Depremin meydana gelmesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak Ordululardan çok acil olarak battaniye ve kışlık kıyafet desteğinde bulunmalarını istedi. Destek kampanyası nedeniyle Ordu Büyükşehir Belediyesi çalışanları da 'acil' olarak göreve çağrıldı. Güler'in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrının ardından Ordulular, seferber oldu. Vatandaşlar, insani ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım paketleriyle Büyükşehir Belediyesine akın etti. Kısa bir zaman içerisinde 3 bin adet battaniye, 4 bin adet uyku seti ve 3 bin adet çocuk bezi toplandı. Kampanyaya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu da (KYK) katkıda bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu yardım malzemelerini taşıyan 1 TIR, deprem bölgesinde sıcak yemek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak için 1 mobil mutfak TIR ve kıyafet malzemelerinden oluşan 1 TIR olmak üzere toplam 3 TIR'ı bölgeye gönderdi.

Büyükşehir belediyesi ayrıca gelişmiş malzeme ve teçhizatlardan oluşan 3 arama- kurtarma ekibini de bölgeye sevk etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yardımların görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK/ ORDU,

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BOLU'DAN ELAZIĞ'A ARAMA- KURTARMA EKİBİ GÖNDERİLDİ

BOLU'dan 5 kişilik UMKE ve 6 kişilik 112 Acil arama- kurtarma ve ilk yardım ekibi, 6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a doğru yola çıktı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından arama- kurtarma çalışmalarına destek için Bolu'dan ekipler yola çıktı. 5 kişilik UMKE ve 6 kişiden oluşan 2 ekip 112 Acil personeli Elazığ'a doğru yola koyuldu. Ekipler, Bolu'dan çadır, medikal malzeme, yatak ve 1 adet lojistik aracını bölgeye ulaştıracak. Ayrıca arama- kurtarma ve ilk yardım çalışmalarına destek verecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin hazırlanması

-Araçların yüklenmesi

-Yola çıkmaları

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

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ELAZIĞ'DAKİ DEPREMİN ARDINDAN HALUK LEVENT KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından gelen haberler üzerine sanatçı Haluk Levent, Bursa'daki konserini iptal etti. Konseri yapmanın hiçbir anlamının kalmayacağını belirten Levent, başkanı olduğu Ahbap Derneği üyeleriyle sürekli irtibat kurup, bölgedeki gelişmeleri yakından takip etti.

Ünlü sanatçı Haluk Levent, sahne alacağı Bursa'da, Elazığ'da dün saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından konserini iptal etti. Konser saatinin başlamasına dakikalar kala sahneye gelen sanatçı, mekanı dolduran dinleyicilerine yaptığı açıklamada, Elazığ'dan kötü haberler aldıklarını belirterek, "Eğer konseri yapamayacak durumda olursak burada otururum, sohbet ederiz. Yine gitmem bir yere, saatlerce muhabbet ederiz. Eğer çok kötü sonuçlarla karşılaşırsak konseri yapmanın hiçbir anlamı kalmaz. Elazığ ve Malatya'daki Ahbaplar koordine oldular" dedi.

Bunun üzerine alkışlar arasında sahneden ayrılan Haluk Levent, başkanı olduğu Ahbap Derneği üyelerinden Elazığ'daki son durumla ilgili bilgi aldı. Ardından sahnenin önüne gelen Haluk Levent, bu durumda konseri gerçekleştiremeyeceklerini ve konserin ertelendiğini duyurdu.

Dinleyicilerinin arasında dolaşan ve onlarla bir süre sohbet eden Haluk Levent, sık sık da telefonundan gelişmeleri takip ederken, bölgedeki Ahbap üyeleriyle konuşmalar gerçekleştirdi. "Maalesef haberler kötü, hayatını kaybeden dostlarımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ben Ahbap başkanı olarak görevime gideyim" diyerek dinleyicilerinden izin isteyen sanatçı, gelişmeleri kulisten takip etti.

Konser ise 5 Şubat tarihine ertelendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Haluk Levent açıklamalar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/ BURSA,

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Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4)

BAKAM KURUM HASARLI YAPILAR İÇİN TALİMAT VERDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akhisar'da meydana gelen 5.4 şiddetinde depremin olduğu mahallelere giderek bilgi aldı. Karabörklü Mahallesi'nin ardından Kurum sırasıyla; Selçikli, Karakurt, Musalar ve Gökçeahmet mahallelerini ziyaret etti. Buralarda depremzedelerle görüşen Kurum, yetkililerden bilgi aldı. Hasarlı yapıları da ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, en kısa sürede ağır hasarlı binaların yıkılıp yeniden inşa edileceğini söyledi. Depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, mahalle ziyaretlerini sonlandırarak Akhisar Kaymakamlığı'na geçti.

BAKAN KURUM: YARINDAN İTİBAREN ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ

Manisa'da depremden etkilenen mahalleri ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akhisar Kaymakamlığı'na gelerek, Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa milletvekilleri, Uğur Aydemir, Mehmet Ali Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kırkaağaç Belediye Başkanı İsmail Gerüz, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya ile kriz masasında bir araya gelerek depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kurum, toplantının ardından düzenlenen basın açıklamasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Toplam 2 bin 500 binada inceleme yapıldığını aktaran ve yıkım çalışmalarına bugün başlanacağını belirten Kurum, "Tüm milletimize 22 Ocak'ta Manisamız'da gerçekleşen 5.4 ve artçı depremler sebebiyle geçmiş olsun dileklerim iletiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçmiş olsun dileklerini iletmek isterim. Depremin ardından, bakanlıklarımıza bağlı ekiplerimiz, Kızılay, AFAD ve görevli personelimiz, sahada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere hizmet ettiler. Acil ihtiyaçları gidermek ve hasar tespitlerini yapmak için ilgili birimler de sahaya indi. 2 bin 500 binada yapılan incelemede; Akhisar'da 134, Kırkağaç'ta 115 ağır hasarlı bina tespit edildi. İncelemelerde, Akhisar'da 176, Kırkağaç'ta 184 az hasarlı bina tespit ettik. Bir okulumuzun az hasarlı, diğerlerinin hasarsız olduğu tespit edildi. Mahalleleri inceledik ve 1 camimizin ağır hasarlı, bir de minarenin ağır hasarlı olduğunu saptadık. Ağır hasarlı binalara girilmemesi noktasında vatandaşlara uyarılarımızı yaptık ve yapacağız. Yarından itibaren ağır hasarlı binaların yıkımına başlayacağız. Valilik ve kaymakamlık eliyle vatandaşlarımızı misafir edeceğiz" dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ELZEM OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

Deprem sebebiyle evlerinde hasar oluşan vatandaşlara önümüzdeki haftadan itibaren ödemeler yapılacağını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı, "Ağır hasarlı yapılar için acil olarak AFAD'ın da göndereceği bedelle ilk etapta 10 bin TL toplamda 21 bin 500 TL acil yardım ödeneği verilecek. Hafif hasarlı yapılar için acil olarak ilk etapta 2 bin 500, toplam 6 bin 500 TL ödenek göndereceğiz. Vatandaşlarımız pazartesi itibariyle kaymakamlara vereceği hesap numaralarına valilik kanalıyla ücretler yatırılacak. Kesin hasar tespit sonucunda TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç hem de Akhisar'da 100'er konut çalışmasına başlayacağız. Vatandaşlar dilediği takdirde burada hak sahibi olabilecekler. Hiçbir vatandaşlarımızı bu süreçte mağdur etmeyeceğiz. Ülkemizde yılda 6.0 ve üzerinde birçok deprem meydana geliyor. Bir asırda yaşadığımız depremlerde 80 bin canımız gitti. Her depremde kentsel dönüşümün daha elzem olduğunu görüyoruz. Bakanlık olarak dönüştürülmesi gereken 1, 5 milyon konutun her yıl 300 binini dönüştürmek için çalışıyoruz. Bakanlık olarak 65 bin konutun inşasına başladık. Dönüşüm hedeflerimiz; hızlı, yerinde ve gönüllü dönüşümdür. Süreci, tüm belediyelerimizle birlikte yürütmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM: YARINDAN İTİBAREN ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ

Manisa'da depremden etkilenen mahalleri ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akhisar Kaymakamlığı'na gelerek, Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa milletvekilleri, Uğur Aydemir, Mehmet Ali Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kırkaağaç Belediye Başkanı İsmail Gerüz, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya ile kriz masasında bir araya gelerek depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kurum, toplantının ardından düzenlenen basın açıklamasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Toplam 2 bin 500 binada inceleme yapıldığını aktaran ve yıkım çalışmalarına yarından itibaren başlanacağını belirten Kurum, "Tüm milletimize 22 Ocak'ta Manisamız'da gerçekleşen 5.4 ve artçı depremler sebebiyle geçmiş olsun dileklerim iletiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçmiş olsun dileklerini iletmek isterim. Depremin ardından, bakanlıklarımıza bağlı ekiplerimiz, Kızılay, AFAD ve görevli personelimiz, sahada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere hizmet ettiler. Acil ihtiyaçları gidermek ve hasar tespitlerini yapmak için ilgili birimler de sahaya indi. 2 bin 500 binada yapılan incelemede; Akhisar'da 134, Kırkağaç'ta 115 ağır hasarlı bina tespit edildi. İncelemelerde, Akhisar'da 176, Kırkağaç'ta 184 az hasarlı bina tespit ettik. Bir okulumuzun az hasarlı, diğerlerinin hasarsız olduğu tespit edildi. Mahalleleri inceledik ve 1 camimizin ağır hasarlı, bir de minarenin ağır hasarlı olduğunu saptadık. Ağır hasarlı binalara girilmemesi noktasında vatandaşlara uyarılarımızı yaptık ve yapacağız. Yarından itibaren ağır hasarlı binaların yıkımına başlayacağız. Valilik ve kaymakamlık eliyle vatandaşlarımızı misafir edeceğiz" dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ELZEM OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

Deprem sebebiyle evlerinde hasar oluşan vatandaşlara önümüzdeki haftadan itibaren ödemeler yapılacağını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı, "Ağır hasarlı yapılar için acil olarak AFAD'ın da göndereceği bedelle ilk etapta 10 bin TL toplamda 21 bin 500 TL acil yardım ödeneği verilecek. Hafif hasarlı yapılar için acil olarak ilk etapta 2 bin 500, toplam 6 bin 500 TL ödenek göndereceğiz. Vatandaşlarımız pazartesi itibariyle kaymakamlara vereceği hesap numaralarına valilik kanalıyla ücretler yatırılacak. Kesin hasar tespit sonucunda TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç hem de Akhisar'da 100'er konut çalışmasına başlayacağız. Vatandaşlar dilediği takdirde burada hak sahibi olabilecekler. Hiçbir vatandaşlarımızı bu süreçte mağdur etmeyeceğiz. Ülkemizde yılda 6.0 ve üzerinde birçok deprem meydana geliyor. Bir asırda yaşadığımız depremlerde 80 bin canımız gitti. Her depremde kentsel dönüşümün daha elzem olduğunu görüyoruz. Bakanlık olarak dönüştürülmesi gereken 1, 5 milyon konutun her yıl 300 binini dönüştürmek için çalışıyoruz. Bakanlık olarak 65 bin konutun inşasına başladık. Dönüşüm hedeflerimiz; hızlı, yerinde ve gönüllü dönüşümdür. Süreci, tüm belediyelerimizle birlikte yürütmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakanın mahallelere geliş görüntüsü

Bakanın depremzedelerle konuşma görüntüsü

Bakanın hasarlı yerleri gezmesinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

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-Basın toplantısından görüntü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI - Mücahit BEKTAŞ/ AKHİSAR(Manisa),

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FIRTINA, ANAMUR'DA SERALARI VURDU

MERSİN'in Anamur ilçesinde etkili olan fırtına, seralarda zarara yol açtı.

Bölgede, önceki gün akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına, Anamur Kızılaliler Mahallesi'nde Mustafa Soy'a ait yaklaşık 5 dönüm muz serasını dağıttı. Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, bölgede incelemelerde bulundu. Gümüş, sevindiren tek durumun, seranın sigortalı olduğunu söyledi. Gümüş, Anamur Kaledran Anıtlı Mahallesi'nde açık muz seralarında etkili olan fırtınanın, Bozyazı Tekmen Mahallesi'nde de seraları yıktığını kaydetti. Tüm ekiplerin üreticilerden gelebilecek şikayetlere göre teyakkuzda olduğunu anlatan Gümüş, naylonların da uçtuğunu dile getirdi. Kaledran bölgesinde açık muz serası ve meyve ağaçlarının etkilendiğini kaydeden Gümüş, çilek seralarının da fırtınadan etkilendiğini belirtti. Zararın hasar tespit çalışmalarından sonra ortaya çıkacağı kaydedildi.

TARSUS'TAKİ SERALAR DA ZARAR GÖRDÜ

Mersin'in Anamur ilçesinin ardından Tarsus ilçesinde de meydana gelen şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle seraların naylon kaplamaları zarar gördü. İlçede önceki gün akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve fırtına Yeşiltepe Mahallesi'nde çiftçi Uğurcan Gökben'e ait yaklaşık 20 dönüm seranın naylon kaplamalarını uçurdu.

Gökben, kabak ve patlıcan ekili 250 serada işçileri ile zarar gören naylon kaplamaları topladı. Geçtiğimiz ay etkisini gösteren şiddetli yağışın ardından parçalanan naylon kaplamaların bu kez şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle uçtuğunu belirten Gökben, 150 bin TL borç ile yeni naylonlar aldığını söyledi.

İşçiler ile seraya yeni naylon kaplamaları yerleştiren Gökben, yektililerden yardım istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yıkılan sera görüntüsü

-Sera içinden görüntü

-Genel ve detaylar

-Daldaki muzlar

-Sera içinde röpler.

-Seradan genel görüntü

-Yıkılan ağaçlar

-Çilek eğme görüntüsü

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-İşçilerin sera naylonlarını toplaması

-Çiftçi Uğurcan Gökben ile röp.

-Seradan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL - Okan ÇALIŞKAN/ ANAMUR-TARSUS(Mersin),

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KAYAK MERKEZİNDEN DÖNERKEN TİPİ NEDENİYLE MAHSUR KALDILAR

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Karacadağ Kayak Merkezi'ne gidenler tipi nedeniyle mahsur kaldı. Ekiplerin, 3 saatlik çalışmasıyla yol açılarak, mahsur kalanlar kurtarıldı

Siverek'e 45 kilometre uzaklıktaki bulunanan Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden vatandaşlar, dönüş yolunda tipiye yakalandı. Mahsur kalanların telefonla yardım istemesi üzerine bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kar nedeniyle kapanan yolun açılmasıyla mahsur kalanlar kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Mahsur kalan araçlar

Tipi ve bastıran fırtına

Yolu açan iş makineleri

Yola devam eden otomobiller

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ ŞANLIURFA,

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SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN TERÖRİSTLER OBÜS ATIŞLARIYLA VURULDU

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, konuşlu topçu birlikleri, terör örgütü PKK/YPG'lilerin sızma girişiminde bulunmasıyla bölge obüs atışlarıyla ateş altına alındı.

Akçakale'nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKK/YPG'li teröristler sızma girişiminde bulundu. Bunun üzerine sınırda konuşlu topçu birlikleri Tel Abyad'ın Ayn İsa bölgesini obüs atışlarıyla ateş altına aldı. Obüs atışları sınır hattında heyecana yol açarken, güvenlik güçleri obüs atışlarının ardından bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini ve sızma girişiminin engellendiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yapılan obüs atışları

-Boş cadde

-Havadaki top mermisinin gidişi

-Sokaktaki konuşmalar

Haber-Kamera: Hadi KURT/ ŞANLIURFA,

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DARICA'DA 3 ARAÇ ÇARPIŞTI: 11 YARALI

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 2 hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde, Darıca Sırasöğütler Mahallesi Çelikoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede ilerlemekte olan 41 TR 358 plakalı hafif ticari araç, sokaktan caddeye çıkan 41 TZ 636 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştıktan sonra karşı yönden gelmekte olan Ali Hızlı idaresindeki 34 COA 278 plakalı minibüsle çarptıştı. Kazada minibüs içerisindeki 2'si çocuk 6 kişi ile birlikte diğer araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 4 kişiyi Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, 7 kişiyi ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 11 kişi tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldiği Çelikoğlu Caddesi bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntüler

Caddeden görüntüler

Trafik ekipleri görüntüsü

Haber-Kamera: Erol POLAT/ DARICA(Kocaeli),

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İŞÇİ SERVİSİ İLE CİP ÇARPIŞTI: 6 YARALI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde işçi servisi ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Cipte bulunan yolcu araçtan fırlarken, sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Ozan Ulaş(35) yönetimindeki 67 AG 433 plakalı cip, Saip Özdemir'in(40) kullandığı 67 UF 422 plakalı isçi servisi ile çarpıştı. Kazada cipte bulunan Ömer Celepci araçtan fırlayarak çimenlik alana yuvarlandı. Sürücü Mustafa Ozan Ulaş ise araçta sıkıştı. Ulaş, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Kazada yaralanan işçi servisindeki Saip Özdemir ile işçiler Gökhan Sürol (33), Nejdet Kalafat (34) Ergin Çınar (39) ile cipte bulunan yaralılar, özel ve devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada cip sürücüsü Mustafa Ozan Ulaş'ın 1.06 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detay

-İtifaiye ekiplerinin yaralıları çıkarması

-AMbulansa taşınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak),

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DERİ FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN BEKÇİ ÖLDÜ

ADANA'da, deri fabrikasında çıkan yangında içeride mahsur kalan bekçi Mehmet Emin Turgut, hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 5 bin metrekare alana kurulu deri fabrikasından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polise bilirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, fabrikada bekçi olarak çalışan Mehmet Emin Turgut'un içeride olduğunu belirledi. Rüzgarlı hava nedeniyle yangın, fabrikanın imalat ve depo kısımlarını da sardı. İtfaiye ekiplerinin 4 arazöz ve iki tankerle müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrikanın çatısında da çökmeler yaşandı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Fabrikadaki kimyasal maddeler nedeniyle itfaiye ekipleri, alevlere köpüklü suyla müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından Turgut'un cansız bedenine ulaşıldı. Turgut'un cansız bedeninin itfaiye ve polis ekiplerince fabrikadan çıkartılıp, cenaze aracına taşınması sırasında yakınları sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Turgut'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmasını tamamladıktan sonra yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme yapacak. Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, itfaiye ekiplerinin raporu doğrultusunda soruşturmaya devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye araçları ve yanan fabrika

Fabrikadan yükselen alevler

Yanan fabrikanın içinde alevlere müdahale eden itfaiye erleri

Hayatını kaybeden Mehmet Emin Turgut'un cenazesinin çıkartılması

Cenazenin taşınması

Cenazenin aracı konulması

Feryat eden Turgut'un yakınları

Bir yakının koşarak cenaze aracının peşenden koşuk daha sonra baygınlık geçinmesi

Polisin baygınlık geçiren kişiye yardım etmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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KAZADA BERAT ÖLDÜ, ANNE VE BABASI YARALANDI

ADAPAZARI'nda otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada Berat Eren Erkan (10) yaşamını yitirdi, sürücü annesi Suzan Erkan ile babası Ümit Erkan yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde, D-650 yolunun Güneşler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Suzan Erkan yönetimindeki 54 VH 982 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, ağaca çarptı. Kazada, sürücü Suzan Erkan, eşi Ümit Erkan ve oğlu Berat Eren Erkan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca çevredekiler otomobilde sıkışan Suzan Erkan ile oğlu Berat Eren Erkan'ı içerden çıkardı. Ümit Erkan ise itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı. Erkan ailesi kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Berat Eren Erkan doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Erkan çiftinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detay

-Yaralıların 112 tarafından alınması

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Detay

Haber--Kamera: Güven HASBAŞ - Ramiz Kaan OKTAR/ ADAPAZARI(Sakarya),

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2'NCİ KEZ NİKAH KIYDIĞI EŞİNİ VURDU, ÖLDÜĞÜNÜ DUYUNCA BAYILDI

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Nuri Eroğlu (32), eşi Şerife Eroğlu'nu (26) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Hastanede bayılan, doktorlar tarafından kendisine getirildikten sonra gözaltına alınan Eroğlu, ava gitmek için kontrol ettiği tüfeğin kazayla ateş aldığını söyledi.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'ndeki Tepecik Sokak'ta meydana geldi. Nuri Eroğlu, eşi Şerife Eroğlu'nu av tüfeği ile başından vurdu. Komşuların silah sesini duyarak ihbarda bulunması üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şerife Eroğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

KENDİNİ YERE ATIP, BAYILDI

Anne ve babası ile birlikte hastaneye gelen Nuri Eroğlu ise gözyaşları içinde feryat edip, baygınlık geçirdi. Doktorların müdahalesiyle kendine gelen Nuri Eroğlu, gözaltına alındı. Eroğlu ilk ifadesinde, sabah ava gitmek için kalktığını, av tüfeğini kontrol ederken kazayla ateş aldığını ileri sürdü.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından evde araştırma yapılırken, ölen Şerife Eroğlu'nun cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ardından da ailesi tarafından teslim alınarak, Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bayramiç mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Şerife Eroğlu'nun annesi Gülden Özkaya, kızının tabutuna sarılarak, gözyaşlarına boğuldu.

İKİ KEZ NİKAHLANMIŞLAR

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Nuri Eroğlu'nun ilk evliliğinden 2 çocuğu bulunduğu, Şerife Eroğlu ile 2011 yılında evlenip boşandığı, 7 yaşında bir erkek çocukları olan çiftin 2018 yılında yeniden nikah masasına oturduğı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Nuri Eroğlu (32), eşi Şerife Eroğlu'nu (26) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Hastanede bayılan, doktorlar tarafından kendisine getirildikten sonra gözaltına alınan Eroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan tutuklanan Nuri Eroğlu'nun annesi Meral Eroğlu (55), "Oğlum günahsızdır. Kazayla eşini vurmuştur. Niye eşini öldürsün ki. Buna olay yerindeki torunum şahittir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenazeden görüntüler

-Nuri Eroğlu'nun sevk edildiği adliyede çıkarılmasından genel görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ(Çanakkale),

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YALNIZ YAŞAYAN KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU, KOMŞULARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, Hatice Çetinbaş (64) yalnız oturduğu evinde oğlu tarafından ölü bulundu. Olayı duyup, evin önüne gelen komşuları, uzun süre gözyaşı döktü.

Olay, dün akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi Sadık Efe Sokak'taki binada meydana geldi. Önceki gün akşamdan beri Hatice Çetinbaş'tan haber alamayan oğlu, evine geldi. İçeri giren oğlu, Çetinbaş'ı salonda hareketsiz halde yüzüstü yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hatice Çetinbaş'ın öldüğü belirlendi. Olayı duyan komşuları, Hatice Çetinbaş'ın evinin kapısına gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hatice Çetinbaş'ın cesedi morga götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olayın yaşandığı binadan görüntüler

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Komşularının kapının önünde beklemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/ KARTEPE(Kocaeli),

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POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI, KIZ ARKADAŞI FERYAT ETTİ

DÜZCE'de, tabanca ile havaya ateş eden otomobilin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışınca durağa çarptı. Yaralanan sürücünün kız arkadaşı Eda P., sağlık ekibinin kendisine müdahalede bulunduğu sırada, "Beni bırakın, ona bakın. Ben onsuz yaşayamam" diye feryat etti.

Olay, dün gece saatlerinde Düzce Kazukoğlu köyü sapağında meydana geldi. Polis, otomobilde bulunan kişinin tabanca ile ateş ettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Otomobil, Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda görülerek durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü İsmail E. kaçmaya başladı. İsmail E. otomobilin hakimiyetini kaybederek otobüs durağına çarparak devrildi. Sürücü İsmail E. ve yanında bulunan kız arkadaşı Eda P. yaralandı. Yaralılar çevredekiler tarafından otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Eda P. bu sırada, "Beni bırakın, ona bakın. Ben onsuz yaşayamam" diye feryat etti. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İsmail E. ve Eda P., Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, tabancaya el koyarken, sürücünün yakınları ise olay yerine gelerek, otomobilin içine bakmaya çalıştı. Polis ekipleri, sürücünün yakınlarına engel oldu. Polise mukavemette bulunan bir kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yapan aracın görüntüsü

Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahale görüntüsü

Yaralı kadının feryat etmesi

Olay yerinde bulunan silahın görüntüsü

Olay yerine gelen ve polise mukavemette bulunan yaralı yakınlarının görüntüsü detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

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PASTANE İMALATHANESİNDE KORKUTAN YANGIN

MERSİN'in Erdemli ilçesinde bir pastanenin imalathanesi olarak kullanılan 5 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın, korkuttu. Bazı vatandaşlar, alevleri cep telefonuyla görüntüledi.

Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir pastanenin imalathanesi olarak kullanılan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Binadan yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını gören bazı vatandaşlar da cep telefonuyla görüntü kaydetti. Yangında can kaybı yaşanmazken, alevler yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı. Kullanamaz hale gelen binada yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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Binadan yükselen alevler ve duman

İtfaiye erlerinin söndürme çalışması

Polisin sürücü ve vatandaşlara uyarısı

Olay yerindeki kalabalık

İtfaiye aracından detaylar

Binanın sahibinin konuşması

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ(Mersin),

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PERUKLU HIRSIZ, HÜLYA AVŞAR'IN EVİNİ DE SOYMUŞ

KÜTAHYA'nın yanı sıra birçok ilde kendisini işçi, inşaat ustası, elektrikçi ve asansör bakım görevlisi olarak tanıtarak girdiği evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen ve hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası olduğu tespit edilen Zelkif Bay (58), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekiplerince yapılan incelemede şüpheli Zelkif Bay'ın, sanatçı Hülya Avşar'ın Balıkesir'deki evini de soyduğu ve 1500 lira, 2 pırlanta küpe ile kimlik kartlarının yanı sıra pasaport ve kredi kartlarını çaldığı ortaya çıktı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son 2 yıldır faili bulunamayan hırsızlık olaylarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kendisini işçi, inşaat ustası, tamirci, elektrikçi ve asansör bakım görevlisi olarak tanıtarak çeşitli kılıklara girip hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin Zelkif Bay olduğu tespit edildi. Şüpheli Bay'ın, Kütahya'ya geldiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde hırsızlık olaylarında kullandığı peruğunun bakımını yaptırırken yakalayarak gözaltına aldı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Zelkif Bay, çıkarıldığı mahkemece hakkındaki arama ve kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle tutuklandı.

HÜLYA AVŞAR'IN EVİNİ DE SOYMUŞ

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemede, tutuklanan Zelkif Bay'ın sanatçı Hülya Avşar'ın Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evini de soyduğu tespit edildi. Sanatçı Avşar'a ait Sefa Çamlık Mahallesi'ndeki yazlık evde 9 Temmuz 2018'de gerçekleşen hırsızlıkta 1500 lira, 2 pırlanta küpe ile Avşar'a ait kimlik kartları, pasaport ve kredi kartlarının çalındığı belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası

-Adamın çıkması

Haber: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,

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PAMUK YÜKLÜ TIR'DA ÇIKAN YANGINA TOMA MÜDAHALE ETTİ

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, pamuk yüklü TIR'da çıkan yangın, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Ceyhan-Osmaniye D-400 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre Gaziantep'ten Adana'ya seyir halinde olan pamuk yüklü 68 KS 115 plakalı TIR, yeni mezarlık önünde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alev topuna dönen TIR'a ilk müdahaleyi yoldan geçen Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Ceyhan İtfaiye Amirliği ekipleri ve çok sayıda iş makinesi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş makineleri ise pamuk balyalarını dağıtarak yangının sönmesi için çalışma yaptı. Kısa sürede söndürülen yangında TIR ve pamuklar kullanılmaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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TIR'dan çıkan alevler

İtfaiyenin söndürme çalışması

İş makinelerinin pamukları dağıtması

Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/ CEYHAN,(Adana),

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TURİST KADININ DÜŞÜRDÜĞÜ CÜZDANI ALAN MOTOSİKLETLİ KAMERADA

OSMANİYE'de, turist kadının otomobilden inerken düşürdüğü cüzdan, bir motosikletli tarafından alındı. Zanlı, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Irak uyruklu A.İ.S.'nin düşürdüğü cüzdanı bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüpheli E.T.'nin motosikletle yoldan geçerken cüzdanı alıp uzaklaştığını saptadı. Yapılan araştırmada şüpheli E.T., ekipler tarafından yakalanırken, cüzdan içindeki 400 ABD doları, 750 TL para, 40 Irak Dinarı, ülkeye ait 3 nüfus cüzdanı ve çeşitli banka kartları sahibine teslim edildi. Olayla ilgili şüpheli E.T., Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Turist kadının araçtan inmesi

-Cüzdanın yere düşmesi

-Kadının aracın arkasından dolaşarak karşıya geçmesi

-Aracın park alanına girişi

-Motosikletli şahsın cüzdanı yerden alıp uzaklaşması

-Şahsın cüzdandaki paraları alıp cebine koyması

-Motosikletli şahsın uzaklaşması

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/ OSMANİYE,

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ŞENTOP: ADALARA 3-5 SİLAH KOYMAKLA TEHDİT OLUŞTURACAĞINI DÜŞÜNENLER YANILIYOR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'ın anlaşmalara aykırı, Ege Denizi'ndeki 16 adayı silahlandırmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Şentop, "Türkiye bunları yakından takip ediyor. Tabi adalara 3- 5 silah koymakla Türkiye açısından risk, tehdit oluşturacağını düşünenler varsa yanılıyorlar, hata ediyorlar" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Süleymaniye Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u makamında ziyaret etti. Şentop, ziyaretin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. "Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir açıklaması olmuştu. Yunanistan'ın anlaşmalara aykırı olarak Ege Denizi'nde 16 adayı silahlandırdığını söylemesi üzerine Ege Denizi'ndeki sorun tekrar gündeme geldi. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili?" sorusu üzerine Şentop, şöyle konuştu:

"Türkiye tabi Ege Denizi'nde de malum Doğu Akdeniz'de de başka yerlerde de ülke olarak sahip olduğu hakları uluslararası hukukun kendisine tanımış olduğu hakları ve yetkileri sonuna kadar kullanıyor. Ege ve adalardaki durumla ilgili olarak Türkiye uluslararası anlaşmalardaki anlaşmaya taraf olan ülkelerin yükümlülükleri de olmak üzere hepsini yakından takip ediyor. Ege'deki adalar ile ilgili Lozan Anlaşması'ndan sonra da farklı tablolar var, İtalyanlar tarafından Yunanlara bırakılıyor gibi. Ama sonuçta Ege'deki adaların silahsız olması bütün uluslararası anlaşmalarda başta Lozan olmak üzere öngörülüyor. Yunanistan'ın burada bazı adalarda 16 kadarında silahlar koyduğuna dair bilgiler, fotoğraflar, kendilerinin beyanları, itirafları var. Türkiye bunları yakından takip ediyor. Tabi adalara 3-5 silah koymakla Türkiye açısından bir risk, bir tehdit oluşturacağını düşünenler varsa yanılıyorlar, hata ediyorlar. Ama Türkiye, uluslararası hukukun ve anlaşmaların kendisine tanımış olduğu tüm hakların ve yetkilerin peşinde ve onları yakından takip ediyor. Gereken zamanda gereken adımları atar Türkiye. Kimsenin endişesi olmasın."

'TÜRKİYE'DE ISRARLA SEÇİM İSTEYEN YOK'

"Bir erken seçim tartışmaları var son dönemde, muhalefetten çağırılar geliyor. Son günlerde aşırı derecede konuşulmaya başlandı. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Meclis Başkanı Şentop, şu yanıtı verdi:

"Tartışmalar yok, siz kendi aranızda tartışıyorsunuz. Arkadaşlar böyle bir şey yok tabi. Bunu belki kahvehane ve çay sohbeti olarak yapan arkadaşlar olabilir ama bir kere hukuken Türkiye'de sistem değişikliğinden sonra erken seçim kararı almak bir hayli farklı bir prosedüre tabi kılındı. Eskiden Meclis'te bir çoğunluk toplanıp, nitelikli çoğunluk da aranmazdı, seçim kararı alınabilirdi. Fakat şimdi seçim ya Cumhurbaşkanı tarafından söz konusu olur veyahut Meclis'in 5'te 3'nün çoğunluğunun oyuyla ancak alınabilir. Biz zaten bu sistem değişikliğini Türkiye'de istikrarlı dönemler oluşsun, diye yapmıştık. Daha seçimim üzerinden 1,5 yıl gibi bir süre geçtikten sonra seçim konuşmak yeni sistemin mantığına da aykırı bir şey. Siyaseten de baktığımızda ben böyle bir durum göremiyorum kendi tecrübeme göre. ve Türkiye'de ısrarla da seçim isteyen yok aslında, arada bir böyle muhabbeti yapanlar oluyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-TBMM Başkanı Şentop'un yolda yürümesi

-Şentop'un camiye gelmesi

-Camiden görüntü

-Cami tabela

-Çorlu Belediye başkanı Ahmet Sarıkurt ziyaret

-Şentop'un açıklamaları

-Vatandaşlarla sohbet

-Yolda yürüyemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ),

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SENDİKADAN İHRAÇ EDİLEN ÖĞRETMEN: ANNELERİ ZİYARETE BİREYSEL GİTTİK

DİYARBAKIR HDP il binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan aileleri ziyaret eden 7 öğretmenden Eskişehirli Ayla Salmancı, ziyarete bireysel anlamda gittiklerini belirterek, "29 yıldır sendikal mücadele içindeyim. Nerede örgüt adına ya da tüzel kişilik adına eylem yapıldığını bilirim. Ne bir bayrak ne bir flama, ne bir şapka hiçbir şey yok elimizde. Atatürk portremizle gittik. Dolayısıyla bireysel anlamda gittik" dedi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu içinde örgütlü Eğitim-İş Sendikası'nın İstanbul, İzmir, Gaziantep, Eskişehir ve Zonguldak şubelerine üye 7 öğretmen, 'Hepimizin Sendikası Grubu' çatısı altında birleşip, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP il binası önünde eylem yapan aileleri, geçen yıl Eylül ayında ziyaret etti. Ziyaretin ardından 7 öğretmen hakkında Eğitim-İş Sendikası Merkez Disiplin Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı. 'Konfederasyonun adını izinsiz kullandıkları' gerekçesiyle 7 öğretmen, sendikadan ihraç edildi. Verilen karara tepki gösteren öğretmenler, haklarını hukuki yollarla arayacaklarını dile getirdi.

'NE FLAMA NE ŞAPKA, SADECE ATATÜRK PORTRESİYLE GİTTİK'

Eskişehir Şube Örgütlenme Sekreteri iken sendikadan ihraç edilen Eskişehir Tepebaşı Rehberlik Araştırma Merkezi Özel Eğitim Öğretmeni Ayla Salmanlı, Genel Merkezin olumlu ya da olumsuz hiçbir kararı olmaksızın ziyarete gittiklerini söyledi. Sendikanın bu konuda bir karar almadığını ifade eden Salmanlı, "'Konfederasyonun adını kullandınız' denildi. 29 yıldır sendikal mücadele içindeyim. Nerede örgüt adına ya da tüzel kişilik adına eylem yapıldığını bilirim. Ne bir bayrak ne bir flama, ne bir şapka hiçbir şey yok elimizde. Atatürk portremizle gittik. Dolayısıyla bireysel anlamda gittik. Genel merkezinde olumlu ya da olumsuz hiçbir kararı olmaksızın gittik. Karar almışlar da biz o karara uymamış değiliz. Özü şu; Türkiye'de baktığımız zaman sendikalara, odalara ve diğer demokratik kitle örgütlerine bir şekilde dizayn etme çabalarını görüyoruz. Eğitim-İş'in üyeleri vatanseverdir, anti emperyalisttir. Amerika'nın Türkiye'de kurmaya çalıştığı oyuna gelmez. Eğitim-İş'in içinde biz kale gibi duruyoruz. Bunda kesinlikle başarılı olamayacaklar. Çünkü bu arkadaşlar şunu bilmiyor, Türkiye'de Mustafa Kemal'in öğretmenlerini, Mustafa Kemal'in idealini silemeyecekler. Bu tükenmez. Ayla Salman'ı, Bülent Turan'ı, Erkan Aksoy'u, Sermin Erdem'i, Adnan Yarar'ı, Zafer İncebacak'ı ihraç edersiniz ama geride kalan 50 bin üyeyi ihraç etme şansınız yok. Dolayısıyla Eğitim-İş'in tabanı, Mustafa Kemal'in yiğit öğretmenleri bunları tasfiye edecek. Bu başarıya ulaşamayacaklar" diye konuştu.

'YARATILAN SUNİ GÜNDEMLE BU OYUNUN PARÇASI OLMAYACAĞIZ'

Sendikadan ihraçlara yönelik yargı sürecinin devam ettiğini belirten Eskişehirli Ayla Salmancı, ziyaret ettikleri annelerinde bu duruma çok üzüldüğünü söyledi. Kararlılıklarını göstermek için anneleri yeniden ziyaret edeceklerini kaydeden Salmancı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mahkeme sürecimizi açtık. Analarımız çok üzüntülüler, onlarla görüştüm. İhraç edilmemize üzülüyorlar. Onların üzülmemeleri gerektiğini, bizim dimdik ayakta olduğumuzu, bunun bir mücadele olduğunu ve bu mücadeleden asla geri adım atmadan devam edeceğimizi, kararlılığımızı onların tekrar yanına giderek önümüzdeki günlerde bunu göstereceğiz. Türkiye'de Kemalist kanat, antiemperyalist kanat, Türkiye'den yana Amerikan Emperyalizmine karşı, Amerika'nın piyonlarına karşı Türkiye'den yana tavır alanlar kazanacak. Biz eğitimciler, Cumhuriyetin öğretmenleri Türkiye'den yanayız, Türkiye'den yana tavır alırız. Emperyalizmin karşısındayız. Emperyalizmin 'kara gücüm' dediği PKK'yı lanetliyoruz. Burada da bu duruşta kim varsa onlarla beraber yan yana durmaktan asla imtina etmeyeceğiz. Yanımızda kim var, kim yok ona bakmayacağız. Yanımızda kim varsa onlarla kenetlenip ortak yanımızın emperyalizme karşı mücadele olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle hareket edeceğiz. Dolayısıyla yaratılan suni gündemlerin bir oyunu bir parçası olmayacağız. Sonuçta oraya teröristleri ziyarete gitmedik, PKK'ya destek olmadık. Türkiye'nin bölünmesine hizmet eden bir faaliyet değil. Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne hizmet eden bir faaliyet içerisinde bulunduk."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ayla Salmanlı ile röp.

-Salmanlı detay

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Caner AKSU/ ESKİŞEHİR,

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BAKLİYATTA FİYAT FARKINA TEPKİ

KAYSERİ'de toptancı ile marketlerde bakliyat fiyatları arasındaki fark tepki çekti. Kayseri Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, "Biz çiftçi olarak devletimizin yurt dışına muhtaç olmaması için çalışıyoruz; ama bu rafta satış yapanlarda vicdan merhamet yok. Ben onları Allah'a havale ediyorum" dedi.

Kayseri'de üretilen bakliyatların toptancı ile markette satış fiyatındaki fark, hem üretici hem de tüketicinin tepkisine yol açtı. Tüketiciler, bakliyat fiyatlarının yüksekliğinden dert yanarak, tüketicinin ezildiğini söyledi. Kayseri Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri'de en çok nohut üretildiğini söyledi. Güneş, "Genel olarak bakacak olursak nohut 2 lira 60 kuruş ile 2 lira 80 kuruş aralığında elimizden çıkıyor. Ancak görüyoruz ki bizim elimizden bu rakamlarda çıkan nohut ne yazık ki marketlerde 10 liraya kadar satılıyor. Biz buna karşıyız. Çiftçi eğer bu işten kazanamayıp zarar ediyorsa aracı neden kazanıyor? Tamam biz fedakarlık yapalım; ama vatandaşımız ucuz bakliyat yiyecekse marketlerinde fiyatları düşürmesi gerekiyor. Marketlerde 10-12 liraya nohut görünce üzülüyorum. Raflardaki fiyatlar bizi hiç mutlu etmiyor" ifadelerini kullandı.

Kuru fasulye ve mercimek fiyatlarına da değinen Güneş, "Yeşil mercimeği biz 3 liraya tüccara veriyoruz. Marketlerdeki fiyatı belli. Kuru fasulyenin kilosu 8 liraya kadar çıktı. Marketlere baktığımız zaman kuru fasulye 15 liraya kadar satılıyor. Biz çiftçi olarak devletimizin yurt dışına muhtaç olmaması için çalışıyoruz; ama bu rafta satış yapanlarda vicdan merhamet yok. Ben onları Allah'a havale ediyorum. İnsanlar ucuza bakliyat yiyecekse biz zaten ucuza satıyoruz" diye konuştu.

Toptancı Ahmet Doğanlar "Nohut sezonunda 2 lira 60 kuruş ile 2 lira 80 kuruş aralığında alındı. Ancak bu nohutlar kalibresine göre milimi değişen nohutlardı. Bu nohutun hasarları ve çöplerini ayırdığımızda yüzde 25'lere varan fire çıkıyor. Bunlar olunca tabii bir maliyet çıkıyor. Tabii bunun dışında ambalajı, işçiliği, elektrik giderlerini katınca maliyet artıyor. Marketlerde kendi giderlerini ekliyorlar" dedi.

Kayseri'de bakliyat satan esnaf Recep Lale de fiyatlarının normal olduğunu kaydederek, "1 yıldır hiçbir şekilde bakliyata zam yapmadık. Satışını yaptığımız ürünlerin hepsi en kaliteli bakliyatlardır. 12 numara nohutun kilosu 14 TL. Aynı büyüklükteki nohut marketlerde 25-30 TL. Kuru fasulye 12.5 TL'den satılıyor. Bu fiyatlara mümkün değil market satmaz. Vatandaşlarımız açık olan bakliyatlardan alsın. Aldığını ürünü görsün" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kayseri Ziraatodalar Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Güneş ile röportaj

-Toptancı Ahmet Doğanlar ile röportaj

-Esnaf Recep Lale ile röportaj

-Vatandaşlar ile röportaj

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN - Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,