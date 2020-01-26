DHA YURT BÜLTENİ - 1

AFAD: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti (10)

1547 DEPREMZEDE TEDAVİ ALTINDA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 02.00'de yapılan açıklamada, deprem sonrası enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısının 45'e yükseldiğini duyurdu. AFAD'ın açıklamasında, yaşamını yitirenlerin sayısının 31 olduğu belirtilirken, yaralanan 1556 kişinin de hastanelerde tedaviye alındığı aktarıldı.

76 BİNA YIKILDI

Açıklamada ayrıca, afet bölgesinde 76 binanın yıkıldığı, 642 ağır hasarlı, 425 de az ve orta hasarlı bina bulunduğu kaydedildi.

'640 ARTÇI DEPREM YAŞANDI'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05.30'da yapılan açıklamada, depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 19 artçı sarsıntı meydana geldiği ve toplam artçı sayısının 640 olduğu duyurdu. Enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısının 45 olduğu belirtilen açıkladama, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 31 olmuştur. Depremden sonra 1556 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur" denildi.

Depremde 76 binanın yıkıldığı ve 645 binada ağır, 541 binada da orta ve az hasar bulunduğu açıklamada kaydedildi.

Haber : ANKARA,

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2.5 YAŞINDAKİ YÜSRA'NIN, 24 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞU

ELAZIĞ'da, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafa Paşa Mahallesi'nde, enkaz içerisinden gelen ses üzerine anne ve kızı Yüsra Yıldız'a (2.5) ulaşan ekipler, 24 saat sonra Yüsra'yı enkazdan çıkardı. Annenin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Önceki gün Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerinde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız aralıksız devam etti. Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında Jandarma Arama Kurtarma timleri, enkaz altında kalan bir kadınla iletişim sağladı. Ekipler, kadının kucağında 2.5 yaşındaki çocuğu Yüsra Yıldız'ın da olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 24 saatin ardından kadın sesini duyan ekipler, hemen harekete geçti. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede kadın ve çocuğunun zarar görmemesi için çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, annenin 2,5 yaşındaki kızını saat 20.30 sıralarında enkazdan çıkararak kurtardı. Enkazdan çıkarılan ve yaralı olan Yüsra, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Molaz yığınları altında kolu sıkışan anne Ekiplerin anneyi kurtarmak için çalışması sürüyor.

YÜSRA'NIN ANNESİ DE KURTARILDI

Elazığ'ın Sivrice ilçe merkezinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından mucize yaşandı. Elazığ merkezinde yıkılan Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerindeki binanın enkazından 24 saat sonra kurtarılan Yüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız da afetten 28.5 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı. Kucağındaki kızı Yüsra ile yıkılan enkazın altında sıkışan Ayşe Yılmaz'a ulaşan ekipler önce moral motivasyonunu yükseltmeye çalıştı. Ardından sürdürülen çalışmalarla Yüsra bebek saat 20.30 sıralarında ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kolu moloz yığıığı altında kaldığı için ekiplerin büyük çaba harcadığı anne Ayşe Yıldız ise saat 01.25'te kurtarılarak enkazdan çıkarıldı. Anne Yıldız, ilk müdahalesinin ardından olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Bu arada Ayşe Yıldız'ın çıkartılması sırasında çevrede bekleyen yakınları da umutlu haber ile buruk bir sevinç yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ekiplerin çalışması

Kız çocuğunun çıkarılması

Genel detay

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-Ekiplerden görüntü

-Yaralı kadının çıkarılıp ambulansa konulması

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Harun ÖZLAP/ ELAZIĞ,

Haber Kodu : 200125235

Haber Kodu : 200126015

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEPREM BÖLGESİNDE İNCELEMEDE BULUNDU

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda milletçe ortaya koyduğumuz dayanışmaya özellikle teşekkür ediyorum. Fakat bir şeyi burada hatırlatmam lazım, bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar, bu fırsatlara bizler asla kapı aralamayalım. Yok para toplamaydı, şuydu, buydu. Devletimizin bu noktada herhangi bir ihtiyacı yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde 18 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ'a geldi. Yanında bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sürsürü ve Mustafa Paşa Mahalleleri'nde yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi aldı. Bölgedeki vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARINI, TÜM KURUMLARIYLA BERABER SÜRDÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkımın olduğu Sürsürü ile Mustafa Paşa mahallelerinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"İlk etapta gerek Sağlık Bakanım, İçişleri Bakanım, Çevre ve Şehircilik Bakanım İstanbul'dan buraya hareket ettiler. Bugünde Meclis Başkanım, Savunma Bakanım, şahsım ve genel başkan yardımcılarım, hep birlikte buradayız. Bütün mesele şu anda çalışmaları yürüten AFAD, UMKE, Kızılay, jandarmamız, yaptıkları çalışmayla, hamdolsun çok sayıda insanımızı enkaz altında kurtardı. Maalesef 20 ölümüz var. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Bine aşkın yaralımız var. Fakat yoğun bakımda hasta olanların sayısı çok az. Kendilerine rabbimden şifalar diliyorum. Şu an enkazdaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlarım aldıkları ses üzerine gidiyorlar. Bunun yanında köpeklerle olsun, teknik cihazlarla olsun, ses dinleme cihazlarıyla olsun çalışmaları sürdürüyorlar. İnşallah sonuna kadar da bu gayretle de devam edilecek. Bakan arkadaşlarım sonuna kadar bunun takipçisi olacaklar. Devletimiz tüm imkanlarını, tüm kurumlarıyla beraber sürdürecek. Bu gayretler neticesinde de ama yaralı ama canlı insanımıza ulaşmanın gayreti içerisindeyiz. Bu konuda milletçe ortaya koyduğumuz dayanışmaya özellikle teşekkür ediyorum. Fakat bir şeyi burada hatırlatmam lazım bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazları fırsat kollamaya kalkar, bu fırsatlara bizler asla kapı aralamayalım. Yok para toplamaydı, şuydu, buydu. Devletimizin bu noktada herhangi bir ihtiyacı yok. Birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir. Açıklamayı yaptık. AFAD ile yapılır, Kızılay ile yapılır. Burada toplanarak, dağıtılması gereken yerlere dağıtılır. Bu fırsat kollayıcılarına da fırsat vermeyelim. Adımlarımızı buna göre atalım."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HASTANEDE YARALILARI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde yaptığı incelemelerinin ardından depremde yaralananları ziyaret etti. Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yaralı vatandaşları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarılarla bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bu arada enkaz altında kalan Azize Çelik ile yaptığı telefon konuşması ile gündeme gelen UMKE görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Emine Kuştepe de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, DOĞANYOL İLÇESİNDE İNCELEME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralanları ziyaretinin ardından depremin etkili olduğu Malatya'nın Doğanyol ilçesine gelip, incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki incelemelerinin ardından depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesine geldi. Erdoğan'ın Doğanyol ilçesi ziyaretine TBMM Meclis Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Doğanyol Öğretmenevi'ne geçerek burada depremzedelerle bir araya geldi. Daha sonra ilçe meydanına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada halka seslendi. Depremzedeleri çadırlardan kurtararak kalıcı evlere yerleştirmek için çalışmaların başladığını ifade eden Erdoğan şunları söyledi:

"Dün akşam 20.55 sularında cereyan eden deprem neticesinde gerek burada gerek Elazığ'daki ilçelerimizde mahallerimizde tabi kayıplarımız oldu. Allah kayıplarımıza rahmet eylesin ve tüm yakınlarına şahsım milletim adına sabırlar diliyorum. Burada dört kaybımız var. Toplama baktığımız zaman 1000'i aşkın yaralımız var. Elazığ'daki yaralılarımızı hastanede ziyaret ettik, burada da tabi yaralılarımız var. Allah'tan şifalar diliyorum, Rabbim en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını nasip etsin. Kazayla kadere iman etmiş insanlarız. Her şeyden önce Müslümanız. Kaza da kader de imanımızın gereği. Az önce de 5.1 kuvvetinde bir artçı depremi yaşadık. Demek ki bu artçı depremler şu anda devam ediyor. Yıkılan yerler de çevre ve şehircilik bakanlığımızın zemin etütlerini süratle yaptırarak buralarda vatandaşları geçici çadırlardan da kurtarıp hemen kalıcı konutlara alacağız. Kalıcı konutlarına kavuşturmanın yanında buralarda özellikle kendi hayvanları var, ahırları var. Bütün projeleri, çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak. Bu yatırımları kısa zamanda bitirerek sahiplerine teslim edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cezayir, Gambiya ve Senegal ziyaretlerine çıkacağını da anımsatarak bu ziyaret öncesinde deprem bölgesinde inceleme yaptıklarını söyledi. Erdoğan, Doğanyol ilçesinde Afet Yönetim Merkezi'nde de son çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Sonrasında depremzedelerle de sohbet eden Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini ileterek devletin tüm olanaklar ile halkının yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğanyol ilçesinden tekrar helikopter ile Elazığ'a oradan da İstanbul'a hareket etmek için yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Erdoğan'ın Elazığ ve Malatya'dan arama kurtarma çalışmalarını takip etmesi

Enkazdan çıkarılan yaralı vatandaş

Erdoğan'ın hastanedeki yaralıları ziyaret etmesi

Haber: ELAZIĞ-MALATYA,

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BAKAN SOYLU, KOCA VE KURUM, DEPREM BÖLGESİNDE AÇIKLAMADA BULUNDU

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ merkez ve Sivrice ilçemizde 19 yıkık, 107 ağır hasarlı, 37 orta hasarlı, 171 de az hasarlı bina tespit ettik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde hasar gören binalara ilişkin "Yaptığımız çalışmalar neticesinde Elazığ merkez ve Sivrice ilçemizde 19 yıkık, 107 ağır hasarlı, 37 orta hasarlı, 171 de az hasarlı bina tespit ettik. Malatya Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizde 25 konut yıkık, 29 metruk bina yıkık olduğu, ağır hasarlı 418 binanın, orta hasarlı 4 bina, bir de adliye binası, az hasarlı 199 bina tespitlerini yaptık" diye konuştu.

Riskli, ağır hasarlı binalara yönelik kentsel dönüşüm projesinin gerçekleştirileceğini aktaran Kurum, "Tespitlerimizi yapacağız, bu çerçevede hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek projeyi gerçekleştireceğiz. TOKİ bünyesinde yaptığımız 400 rezerv konutumuz var. Bu konutlardan da yapacağımız kesin hasar tespit sonucunda vatandaşlarımıza hak sahibi olma imkanını vereceğiz. Diğer taraftan da Elazığ'da belirleyeceğimiz birkaç alanda da konutlar üreteceğiz ve vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını inşallah en kısa zamanda gidermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

'UYGUN OLMAYAN PROJELERE GEREKLİ İŞLEMİ YAPACAĞIZ'

Bakan Kurum, yıkılan binalara yönelik ihmal tespitinin olup olmadığına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Mustafa Paşa mahallemizde enkaz çalışması biten yıkıktaki bodrum katta bir kolonun kesildiğine dair oturan vatandaşlarımızın böyle bir durumu, şikayeti var. Enkaz çalışmalarını bitireceğiz, tamamlayacağız. Eğer betonarme projesine uygun olmayan bir durum söz konusuysa da hem bu işlemi yapanlarla ilgili hem izin verenlerle ilgili gerekli cezai işlemi yapacağız ama enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Bunun dışında da diğer binalarımızda da böyle bir durum söz konusu olması halinde kanuni işlemlerimizi bu noktada yapacağız."

BAKAN KOCA: HASTANELERDE DURUMU KRİTİK HASTA YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde 29 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "Şu an Elazığ'da hastanelerimizde serviste yatan 153, yoğun bakımlarda takip edilen 32 hastamız var. Bu serviste ve yoğun bakımda yatan hastaların içinde durumu kritik, ciddi olan bir hastanın olmaması bizim için büyük teselli" dedi.

24 saat sonra enkazdan sağ kurtarılan 2.5 yaşındaki Yüsra'yla ilgili konuşan Koca, "Çocuğumuzun hastaneye nakli yapıldı. Genel durumu son derece iyi. Sadece alt ekstremitelerde ezilme dışında herhangi bir sorunun olmadığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, enkaz altındaki çocuğun annesinin sağ olduğunu ve kendisiyle iletişim kurulduğunu, babasının ise yaşamını yitirdiğini söyledi.

'TEMENNİMİZ ANNEYİ DE KURTARABİLMEK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybeden babanın eşinin üzerine kapanması sebebiyle çok hassas bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Özellikle vital bulgular açısından tansiyon, oksijen bulguları açısından genel durumunun son derece iyi olduğunu, iletişim kurulduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız anneye damar yolu açılarak serum taktılar. Damar yolundan da besleme ve birtakım ilaçları verme noktasına kadar geldiler. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde temennimiz anneyi de sağ salim kurtarabilmek."

SOYLU: 15 BİNİ AŞKIN KİŞİ MİSAFİR EDİLİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 29 kişinin yaşamını yitirdiği depremde enkaz altından 44 kişinin sağ çıkarıldığını belirterek, "Göçük altındaki vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmak için çaba sarf ediyoruz. Şükürler olsun, şimdi de burada 2 vatandaşımızın sesine ulaşılabildi, onlarla diyalog kurulabildi. Hatta birine tıbbi müdahale de yapılabildi. Zannediyorum kısa bir süre sonra bize müjdeli haber verecekler. Bunun ötesinde 15 bini aşkın vatandaşımız kapalı spor salonları, misafirhaneler, üniversite yerleşkelerinde misafir ediliyorlar, 5 bine yakın çadırımız kuruldu" şeklinde konuştu.

'İSTİSMAR OLABİLİR'

Bakan Soylu, bazı kuruluşlardan gelen yardım toplama taleplerini makul bulmadıklarını aktardığı konuşmasında, "Bunu koordinasyon içinde yapmak durumunda olduğumuzu hem sayın Cumhurbaşkanımız hem bizler AFAD üzerinden defalarca ifade etmeye çalıştık. Çünkü ihtiyaçların ne olduğunu biliyoruz ve nasıl yönlendirilmesi gerektiğini biliyoruz. Bunun istismarı söz konusu olabilir. Daha önce bunun istismarıyla defalarca herkes karşılaştı, biz karşılaştık" dedi.

'HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ'

Depremin siyasallaştırılmaya çalışıldığını aktaran Soylu, şunları söyledi:

"Bu konuda tek bir cümle dahi etmek istemiyorum ama inanın hayatın her şeyini bir siyaset çerçevesi içine, varlık ve yokluk içine sığdırmak isteyenleri de burada görüyoruz. Burası bittikten sonra söyleyeceklerimiz var ama burası bitene kadar ben şahsen bir değerlendirme yapmayacağım. Çiğlikler kalbimizi, içimizi acıtmıyor mu, acıtıyor. Tahammül edeceğiz. Bu meseleyi vatandaşlarımızla hep birlikte aşacağız."

ASILSIZ PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA AÇILACAK

Soylu, sosyal medyada asılsız paylaşım yapanlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin harekete geçtiğini belirterek, "Eğer Türkiye'deki bir sosyal medya kullanıcısı bunu yapabiliyorsa bunu bulmama ihtimalimiz trilyonda bir değildir, buluruz. Allah'a şükür devletimiz o konuda iyi bir noktaya gelmiş durumda, birçoğunu da bulduk. Yurt dışında ise tespit ederiz gereğini de yaparız. Netice itibarıyla hukuki işlemi başlatırız. Yurda geldiği zamanda bunun hesabını sorarız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakan Soylu'nu açıklamaları

Bakan Koca'nın açıklamaları

Bakan Kurum'un açıklamaları

Haber: Fatih POYRAZ - İbrahim KÖRDEMİRCİ - Harun ÖZALP/ ELAZIĞ,

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İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU ELAZIĞ'DA YARALI VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ

6.8 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Elazığ'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6,8 büyüklüğünde depremin yaşandığı Elazığ'a geldi. Ekrem İmamoğlu,, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralı vatandaşları ziyaret etti.

"HER GÜNÜMÜZÜ DEPREMLE YÜZLEŞEREK GEÇİRMEK ZORUNDAYIZ"

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Öncelikle hem Elazığ'a hem de Malatya'ya hem de bütün ülkemize baş sağlığı diliyoruz. Bugün genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimizle buradaki acılı vatandaşlarımızın acısını paylaştık, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Sahada enkazların olduğu alanları dolaştık. Burada da hasta ziyaretleri yaptık. Açıkçası afet anındaki birbirimizle süreci paylaşmak, bu konuda bütün Türkiye seferber oldu. Bu güzel. Esas olan İstanbul'un belediye başkanı olarak bir deprem gerçeğiyle her gün yüzleşen bir şehrin belediye başkanı olarak esas olan bizim afet öncesi sorumluluklarımızın boyutunda neredeyiz onu sorguluyoruz. Bizim de sorguladığımız bu. Ne kadar öncelikli bir mesele olduğunu, Türkiye'yi boydan boya, baştan başa geçen bir fay sisteminin üzerinde yaşıyoruz. Böyle bir gerçekle yüz yüzeyiz. Her günümüzü depremle yüzleşerek geçirmek zorundayız. 16 milyon insanın yaşamını ilgilendiren bir süreçle ilgili açıkçası çok derinden, daha da derinden etkilenerek bunu bütün İstanbul'da hissettirmenin aşamalarını yürütüyoruz ama bu büyük bir seferberlik süreci."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesine verilen destek ve yapılan çalışmalarla ilgili, "İlimizde AFAD ile ilk anlarında hemen organize olduk. Diğer şehirlerimiz, belediyelerimizin tümü buraya katkı sunma çabasında. Vatandaşlarımızın da büyük bir yardım çabası içerisinde olduklarını biliyorum. Ancak bunu koordinasyonla yapmaları değerli" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması

-İmamoğlu'nun hastane önünde bekleyen çocukla fotoğraf çekilmesi

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Uğur CAN/ ELAZIĞ,

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TUR MİDİBÜSÜ, OTOMOBİLE ÇARPTI: 26 YARALI

KAHRAMANMARAŞ'ta freni boşalan tur midibüsünün önünde giden otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 26 kişi yaralandı.

Kaza, önceki gün saat 16.00 sıralarında merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular yolunda meydana geldi. İddiaya Adana'dan Yedikuyular Kayak Merkezi'ni gezmeye gelenleri taşıyan ve sürücüsü belirlenemeyen 35 ABK 200 plakalı midibüs, dönüş yolunda freni boşalınca önünde ilerleyen ve sürücüsü belirlenemeyen 27 ACP 235 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle midibüs ve otomobil devrildi. Kazada araçlarda bulunan 26 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Devrilen midibüs

Kaza yerindeki askerler

-Kazanın meydana geldiği yol

Olay yerinden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

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SAKARYA'DA AHŞAP PALET FABRİKASINDA YANGIN

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir ahşap palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Öğleden sonra, Arifiye Hanlı Merkez Mahallesi Birlik Sokak'ta bulunan bir ahşap palet fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, itfaiyeden yardım istenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar gökyüzüne yükselirken, itfaiye ekipleri yanan paletleri söndürmek için çalışıyor. Söndürme çalışmalara devam ediyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ahşap palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 2 işçiye 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yanan fabrikadan görüntü

Söndürme çalışmaları

Haber-Kamera: Güven HASBAŞ/SAKARYA,

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DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

ELAZIĞ'da, önceki gün 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem anı bir zücaciye dükkanındaki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan saat 20.55'te Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem anının görüntüleri ortaya çıktı. Elazığ kent merkezindeki bir zücaciye dükkanında deprem anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde dükkandaki malzemelerihn depremin etkisiyle sarsıldıkları kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Güvenlik kamerası görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

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HASAR GÖREN CAMİ MİNARESİ YIKILDI

MANİSA'da, geçtiğimiz gün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Yapılan incelemelerde, Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'ne bir caminin minaresinin hasar gördüğü belirlendi. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından cami minaresi geniş güvenlik önlemleri altında yıkıldı.

Geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Musalar Mahallesi merkez üssü olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Deprem sonrasında AFAD tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları kapsamında, Kırağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'ndeki bir caminin minaresinde hasar olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, caminin etrafında bulunan evleri boşaltarak, geniş güvenlik önlemleri altına cami minaresinin yıkımını gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cami minaresinden görüntü

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ/ MANİSA,

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SİVAS'TA, TAKSİ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

SİVAS'ta kontrolden çıkan taksinin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Sivas-Kayseri Karayolu'nun Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Teyfik Çiroğlu (61) yönetimindeki 58 T 0397 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyonun kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Ufuk Sunal (51) ve İsmail Doğan (66) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Sürücü Teyfik Çiroğlu ise ağır yaralandı. Çiroğlu ve Sunal'ın sıkışan cansız bedenleri, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin çabasıyla çıkartıldı. Yaralı Çiroğlu ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Şarampole yuvarlanan araç

-Ekiplerin görüntüsü

-Kurtarma çalışmaları

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT - Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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ÇİNLİ KADIN TURİST, 'CORONAVİRÜS' ŞÜPHESİYLE KARANTİNA ALTINA ALINDI

KONYA'da bulantı ve kusma şikayetiyle acil servise getirilen Çinli turist kadın karantinaya alındı.

46 yaşındaki Çinli kadın turist, tatil için bir grup arkadaşı ile Konya'ya geldi. Baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetleri olan turist, arkadaşları tarafından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Acil Servis önünde istifra ettiği ve kısa süreli baygınlık geçirdiği öğrenilen Çinli turist, tedavi altına alındı. Çinli turist, 'Coronavirüs' olabileceği şüphesi üzerine özel oda hazırlanarak karantina altına alındı. Turistten kan örnekleri alındığı öğrenilirken, incelemelerin sürdüğü belirtildi. İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç'ta hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Acil servisten detaylar

Maske takan hastalardan detay

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ/ KONYA,DHA)

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TEK KATLI EV YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

İZMİT'te, Hüseyin Balbay'a ait tek katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yanfın, dün saat 19.00 sıralarında Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi İbrahim Karakurt Caddesi'ndeki Hüseyin Balbay'a ait tek katlı evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle evin salonunda çıkan yangın, kısa sürede evin tamamına yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangında küle dönen ev

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Haber: Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli),

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YANGINI SÖNDÜREN İTFAİYE ERİNİN BAŞINA MERDİVEN DÜŞTÜ

BURSA'da, iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapan bir itfaiye erinin başına merdiven düşerken, kaskı sayesinde yara almadan kurtulduğu belirlendi.

İznik ilçesinde Yeşil Cami Sokak'ta yalnız yaşadığı öğrenilen Nazmiye Eren'e (84) ait iki katlı ahşap evde, dışarıda olduğu saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın ikinci katında başlayan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Ahşap evde maddi hasar meydana geldi.

Soğutma alışmaları esnasında bir itfaiye eri ise, büyük tehlike atlattı. Evin çatısına doğru sabitlenen merdiven bir anda kayarak, itfaiye erinin başına düştü. Çarpmanın etkisiyle geri savrulan itfaiye erinin başındaki kask, olası bir yaralanmayı önledi. Sağlık durumu iyi olan itfaiye eri, daha sonra soğutma çalışmalarına destek verdi.

Yangının çıkış noktası araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan binadan detaylar

-İtfaiye erinin başına merdiven düşmesi

-İtfaiye ekiplerinden detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Hayri ŞEN/ İZNİK(Bursa),

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DENİZLİ'DE HIRSIZLIĞA 5 GÖZALTI

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, ev ve işyerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2'si kadın 5 zanlı, polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltı sırasında yaşanan arbedede başından yaralanan bir polis memuru ise hastaneye kaldırıldı.

Yenişafak Mahallesi'nde dün devriye görevi yürüten polis ekipleri, şüpheli gördükleri 45 AES 089 plakalı otomobildeki kişilerin hırsızlık zanlısı olduğunu fark edince durdurmak istedi. Otomobildeki kişiler polisin uyarısına rağmen durmayarak kaçmaya başladı. Hırsızlık zanlıları ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Stad Caddesi'nde önlem alan polis ekipleri, otomobili durdurdu. Otomobilden inen Onur A. (21), Umut A. (20), Emrah A. (32), Aysel A. (37) ve Hanım A. (33) başka bir aracı durdurup kaçmak isterken yakalanıp, gözaltına alındı. Gözaltı sırasında yaşanan arbedede ise polis memuru Harun Şen, başını otomobilin kapısına çarpınca yaralandı. Polis memuru Şen, ambulansla, Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlıların, hırsızlık suçundan arandıkları ayrıca kendilerini 'Salihli Grubu' olarak tanıttığı belirtildi. Otomobilde yapılan aramada ise, ev ve işyerleri kapılarındaki damakları düşürmekte kullanılan plastik malzemeler ile çalıntı 5 şişe viski ve çelik kasa bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polislerden detay görüntü

Otomobilden detay

Polislerin otomobilde inceleme yapmasından detay

Otomobilde bulunanlardan görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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DEPREMDE KALP KRİZİ GEÇİREN KÖPEK MERSİN'DE TOPRAĞA VERİLDİ

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Gaziantep'te, sarsıntıdan etkilenerek kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitiren İngiliz cocker cinsi 7 yaşındaki 'Tosun' adlı köpek, öldü. Kentte hayvan mezarlığı bulunmadığı için 'Tosun' Mersin'de sahiplerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem birçok kenti etkiledi. Depremin hissedildiği Gaziantep'te Aslıhan Akbal'ın (29) 3 yıl önce Mersin'in Tarsus ilçesinden sahiplendiği köpeği Tosun da sarsıntıdan etkilendi. 7 yaşındaki Tosun, deprem anında korkudan kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Büyük üzüntü yaşayan Aslıhan Akbal, Gaziantep'te hayvan mezarlığı olmadığı için Mersin'deki hayvansever arkadaşı Sevil Kumaş'tan yardım istedi. Kumaş da Mezitli Belediyesi ile görüşerek, Tosun'un Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın talimatıyla oluşturulan Hayvan Mezarlığı'na gömülmesi için destek istedi. Kumaş onay alınca, Aslıhan Akbal Tosun'u birkaç yakını ile birlikte özel araçla Mersin'e getirdi.

'NASIL DAYANACAĞIM BEN?'

Tosun, belediyenin sağladığı iş makinesiyle hayvan mezarlığında kazılan mezara gömüldü. Yakınlarıyla birlikte mezarlığa gelen Aslıhan Akbal, köpeğinin gömülmesini gözyaşlarıyla izledi. Uzun süre mezar başında 'Annem' diye gözyaşı döken Akbal, "Beni ne olur affet. Nasıl dayanacağım ben? Benim en zor günümde sen yanımdaydın. Ayakta duramazken sen durdurdun beni. Niye yaptın oğlum bana bunu? Niye bıraktın beni? Allah bin kat razı olsun Mezitli Belediyesi'nden, yerin, yurdun var. Her gün aşkla kapıda beni bekliyordu, bir kap yemek vereyim diye. İnsanlar bunlara işkence yapıyorlar. Ne istiyorlar küçücük masumdan? Ben dokunmaya kıyamadım öldüğünde. Nasıl dayanacağım ben onsuzluğa. Eve aşkla heyecanla gidiyordum. Evden çıkarken 'Allah'ım onu sağ salim evde bulayım' diye duayla çıkıyordum" dedi.

'ÖNCEDEN ŞİDDET GÖRÜYORMUŞ'

Aslıhan Akbal'ın Mersin'de yaşayan ablası Nesli Akbal, Tosun'un çok hassas bir köpek olduğunu belirterek, "Dünkü depremden dolayı Tosun'u kaybettik. Kalp krizi geçirdi o anda. Gaziantep'ten buraya getirdik. Sağ olsun Sevil Hanım bize yardımcı oldu, destek oldu, çok teşekkür ediyoruz. Tosun'u birkaç yıl önce Tarsus'tan sahiplendik. Önceki sahiplerinden şiddet görmüş. Biz aldık. Hiçbir sorunu yoktu, rahatsızlığı yoktu. Dünkü depremde korkudan kalp krizi geçirdi. Mezitli Hayvan Mezarlığını, Sevil Hanım sayesinde duyduk. Belediyeye çok teşekkür ediyoruz" dedi.

'O DA BİR DEPREMZEDE'

Akbal kardeşlere yardımcı olan Sevil Kumaş da Mezitli Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese, yanlarında oldukları için teşekkür ederek, "Bulundukları yerde mezar yokmuş, çöpe atıyorlarmış. Ben de buna duyarsız kalamadım. Ben Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile görüşürüm, burada onu gömeriz, dedim. Sonuçta o da bir depremzede. Bizim buraya Gaziantep'ten Mersin'e misafirimiz olarak başköşeye depremzede olarak gömdük. Çok üzgünüz. Hayvanlara bu kadar değer verildiği için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Köpeğin cansız bedeninin karton kutuda getirilmesi

Mezarlığın girişi ve tabelası

Aslıhan Akbal, köpeğine sarılıp ağlaması

Köpeğin görüntüsü

İş makinesinin çukur açması

Akba'ın ağıtları ve ağlaması

Akbal mezara inerken

Akbal, köpeğini mezara koyarken

Akbal, mezarda ağlarken

Akbal'ın mezardan çıkması

Köpeğin üzerine toprak atılması

İş makinesinin toprak atması

Aslıhan Akbal'ın ağlayarak konuşması

Neslihan Akbal'ın konuşması

Sevil Kumaş'ın konuşması

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/ MERSİN,

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ADIYAMAN'DAKİ 200 MAHKUM İSLAHİYE'YE GETİRİLDİ

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin etkisi ile bazı bölümlerinde çatlaklar oluşan Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun tahliyesine karar verildi. Cezaevinde kalan 814 hükümlü ve tutukludan 200'ü Gaziantep'in İslahiye ilçesine sevk edildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden sonra Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bazı bölmelerde kısmı çatlaklar oluştuğu için 814 hükümlü ve tutuklunun tedbiren Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilmeleri kararlaştırıldı. Dün akşam saatlerinde otobüslere bindirilen Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki 200 hükümlü ve tutuklu İslahiye'deki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Jandarma ekiplerinin eskortluğu ve zırhlı araçlar ile geniş güvenlik tedbirleri altına gelen otobüsler İslahiye cezaevine girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İslahiye Cezaevi

Cezaevi girişi

Otobüslerin cezaevine gelişleri

-Otobüslerin cezaevine girişleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE(Gaziantep),

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TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU EMİNE'NİN BABASI: HELALLİK İSTEYİP GİTTİ

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde görev alan ve enkaz altında kalan Azize Çelik ile konuşan Adıyaman UMKE ekibinde görevli Emine Kuştepe'nin babası Veysel Kuştepe, kızının helallik isteyerek göreve gittiğini söyledi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde önceki gün saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, bölgede yapılacak arama kurtarma çalışmaları için Adıyaman Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı gönüllü UMKE ekibi kente gitti. Ekipte görevli Emine Kuştepe'nin enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefon görüşmesi ise medyada ve sosyal paylaşım sitelerinde yer aldı. Telefonda yaptığı kritik yönlendirmelerle Azize Çelik ve ailesinin kurtulmasını sağlayan UMKE görevlisi Kuştepe'nin babası Veysel Kuştepe, kızının 2 çocuğunu bırakıp helallik isteyerek Elazığ'daki depremzedelere destek olmak için gittiğini söyledi.

'ELAZIĞ'A GİDECEĞİM HAKKINI HELAL ET'

Kızı ile gurur duyduğunu söyleyen baba Kuştepe şöyle konuştu:

"Dün deprem olduğu zaman kızım bana telefon açtı. Kızım bana 'Baba hakkını helal et' dedi. 'Ben Elazığ'a gideceğim deprem oldu' dedi. Ben de 'Allah işini gücünü rast getirsin' dedim. Benim kızım işini severek yapıyor. Bu tür şeylerde işini gerçekten severek yapıyor. Takdir ediyorum dediğim gibi Allah bu tür şeyleri düşmanımın başına vermesin. Ben de televizyonda kızımı seyrettim. Baktım telefonla konuşuyor onların bir kurtarması. Bu Adıyaman'da da olabilir Antep'te olabilir Maraş'ta olabilir herkese geçmiş olsun"

'O YAVRULARI GÖRDÜĞÜMDE GÖZLERİM DOLDU'

Emine Kuştepe'nin işini severek yaptığını vurgulayan babası, "Görüntüleri izlediğimde onlar bizim kardeşlerimiz de olabilir çocuklarımız da olabilir onları izlerken saçlarım diken diken oldu. O yaralıları gördüğüm zaman, o yavruları gördüğüm zaman televizyonda ben de seyrettim bu tür şeyler kızımla gurur duydum. Kızım işini severek yapıyor ben o yüzden takdir ediyorum. Görüntüleri izledikten sonra kızımla görüştüm 'Kendine iyi bak fazla telefonu meşgul etmeyim' dedim. Annesi ise izlediğinde gözleri doldu. Adıyaman ekibi gerçekten güzeldir sürekli eğitime gidiyorlar ben bunu da takdir ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İşyeri

Veysel Kuştepe'nin kızının videosunu izlemesi

Veysel Kuştepe ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

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DEPREMİN VURDUĞU ELAZIĞ'DA VATANDAŞLARIN BAZILARI SOKAKTA BAZILARI İSE KAPALI ALANDA

ELAZIĞ'da Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların sürdüğü kentte evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi belirlenen toplanma alanlarında geçiriyor. Kapalı alanlara girmek istemeyen vatandaşlar ise kent meydanında ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar geceyi, depremzedeler için tahsis edilen spor salonu ve öğretmen evinde geçiriyor. Deprem sonrası 'hasarlı evlere girmeyin' uyarısı yapılan Elazığ'da, vatandaşlar için çeşitli toplanma alanları oluşturuldu. Yakup Kılıç Spor Salonu ve Elazığ Öğretmenevi'nin kapıları depremzedelerin konaklaması için açıldı.

Deprem sonrası artçı sarsıntılarla beşik gibi sallanan bölgede evine giremeyen Nezahat Gürses, geceyi öğretmenevinde geçirdi. Sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen sıcaklıkta onlarla kişi ile birlikte geceyi öğretmenevinde geçiren Nezahat Gürses, "Evde her şey kırılmış. Duvar duvara değiyordu" diyerek, deprem sonrası alınan önlemler için teşekkür etti.

SOKAKTA BEKLEYENLER İSE ATEŞ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞIYOR

Toplanma alanlarına gitmeyen vatandaşlar ise geceyi şehir meydanlarında geçiriyor. Soğuk havaya karşı ateş yakıp, çay içerek ısınmaya çalışıyorlar. Deprem nedeniyle evine giremeyen ve komşularıyla birlikte Ahmet Aytar Meydanı'nda bekleyen Sultan Doğan, "Eve giremiyoruz, sabaha kadar dışarıdayız. Evimde hasar yok. Endişe duyuyorum. Biraz daha dışarıda bekleyip, kapalı bir alana geçeceğiz" diye konuştu.

'HAYATIM BOYUNCA BÖYLE BİR DEPREM GÖRMEDİM'

Elazığ'da oturan ve 6.8'lik depremin ardından ve giremediğini ifade eden Şükrü Türközü, "5 yıllık binada da, 40 yıllık binada da aynı hasar var. Allah bir daha böyle bir felaketi kimseye yaşatmasın. Ben ömrü hayatım boyunca böyle bir deprem görmedim. Rabbim bir daha kimseye göstermesin" dedi.

'DESTEK OLMAK İÇİN GELDİK'

Türkiye'nin doğu bölgesinde etkili olan depremin ardından merkez üssü Elazığ'daki vatandaşlara yardımcı olabilmek için Erzincan'dan, Elazığ'a geldiklerini kaydeden Fatih Kaya, "Biz dışarıdan geldik. Elazığlı kardeşlerimize destek olmak için geldik. Ağabeylerimize, kardeşlerimize destek olmak için geldik. Gerçekten çok acı bir tablo. Ama şunu gördük devletimiz tüm imkanlarıyla, tüm kurumlarıyla tamamen yediden yetmişe seferber olmuş" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Toplanma noktalarından görüntüler

-Vatandaşlarla röportajlar

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Uğur CAN/ ELAZIĞ,

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ADANA VALİLİĞİ DEPREM BÖLGESİNE YARDIM MALZEMESİ GÖNDERDİ

ADANA Valiliğinden, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye 3 TIR yardım malzemeleri gönderildi.

Yardım kampanyasına, Adana Valiliği, Kızılay, Seyhan Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşları destek verdi. İçerisinde, battaniye, gıda, soba, ilaç ve temel yaşam malzemesi olan 3 TIR, deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlandık yola çıktı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, " Tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Dün geceden beri herkes seferber oldu. Bölgedeki depremzede vatandaşlarımızın ilk etapta ihtiyaç duyduğunu yaşam malzemelerini yola çıkarıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde büyük bir dayanışma örneği gösteriyoruz" dedi. Törene

Seyhan İlçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Kızılay Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve STK temsilcileride katıldı.

Hazırlanan TIR'lar bölgeye uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yardım tırlarından görüntü

Vali Mahmut Demirtaş'ın il protokolü ile selamlaşması

Vali Demirtaş'ın konuşması

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'nın konuşması

Yardım tırlarının gidişi

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,

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SİVAS'TA, DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM KAMPANYASI

Sivas Belediyesi tarafından Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.

Elazığ-Sivrice merkezli yaşanan ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası Sivas Belediyesi ayni yardım kampanyası başlattı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren depremzedelere yardım etmek isteyenler yardımların toplandığı Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasına akın etti. Mont, ayakkabı ve battaniye getirenler, depremde evleri zarar gören ve sokakta kalanlar için seferber oldu. Toplanan yardımlar belediye tarafından depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlara gönderilecek.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, belediye olarak Elazığ'ın yanında olduklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin bize gelen yoğun talepleri neticesinde Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerle bir arada olduğumuzu, kaynaşma içerisinde olduğumuzu, Türk milletinin onların yanında olduğunu göstermek adına ayni yardım kampanyası düzenledik. Vatandaşlarımız yapmak istedikleri yardımları İtfaiye Müdürlüğüne getirip teslim edebilir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye Müdürlüğünden görüntüler

-Yardım getiren vatandaşlar

-Toplanan yardımlar

-Başkan Bilgiun'in açıklaması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT - Rahmi MEYVECİ/ SİVAS,

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MERSİN BÜYÜKŞEHİR'DEN ELAZIĞ'A YARDIM

MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde, Elazığ'a yardım kolileri gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan yiyecek ve giyecek paketlerinin yanı sıra mobil mutfak aracı, deprem mağduru vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı. Depremin yaşandığı geceyi izleyen saatlerde Elazığ'a ulaşan arama-kurtarma ekiplerinin ise bölgede 2 yaralı vatandaşı enkazdan kurtardığı bildirildi.

Tırlardan birinde 500 adet erzak kolisi, çocuklar için toplam 2 bin 160 adet, yetişkinler içinse 60 giyecek ve 285 adet yorgan olmak üzere toplam 3 bin 5 adet yiyecek ve ısınma ihtiyacını karşılayacak malzeme gönderildi. 500 adet malzeme kolisinin içerisine bakliyat, yağ, şeker, salça ve tuz gibi temel yiyecek malzemeleri yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, ayrıca mobil mutfak aracını da bölgeye sevk ederek, deprem mağduru vatandaşların sıcak yemek ihtiyacına el uzattı. 3'ü aşçı olmak üzere 5 kişilik personelden oluşan ekip, yanlarında götürdükleri 10 bin kişilik gıda malzemesiyle bakliyat ağırlıklı sıcak yemekler yaparak, bölgedeki vatandaşların yiyecek ihtiyacını karşılayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kolilerden genel detay

Yardım malzemelerinin paketlenmesi

İş makinesiyle araca yüklenmesi

Araçların gidişi

Haber-Kamera: MERSİN,

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Burdur'da, Elazığ için yardım kampanyası (2)

MALZEMELER YOLA ÇIKTI

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Burdur'da düzenlenen yardım kampanyasında toplanan battaniye, ısıtıcı ve kışlık kıyafet gibi yardım malzemeleri, bölgeye gönderildi. Malzemeler belediyeye ait bir kamyon ve kapalı kasa kamyonete yüklenerek yola çıkarıldı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Vatandaşımıza yaptığımız çağrı neticesinde kuru bakliyat, hazır yiyecek, battaniye, ısıtma aletleri çok kısa süre içinde belediyemizin eski hizmet binamızın önünde toparlanarak, araçlarımıza yüklendi ve deprem bölgesine gönderiyoruz. Sabah saatlerinde Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkanımızla irtibata geçmiştik. İhtiyaç olduğunu söylemişti. Kendisiyle irtibat halindeyiz. Aynı şekilde AFAD merkezine de bilgi verildi ve bu yardımın deprem bölgesine ulaştırılmak istendiği ifade edildi. Amacımız öncelikle yaraların sarılması. Vefat eden yurttaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda da yaralar sarılmış olur. Bir daha da böyle bir depremi yaşamayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Malzemelerin yüklenmesi

Ercengiz'in açıklamaları

Kamyonların gidişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut MADAN/ BURDUR,

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EDİRNE'DE, ELAZIĞ DEPREMİ İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI

EDİRNE'de Belediye Başkanlığı tarafından,merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi ola lar için yardım kampanyası başlatıldı.Kampanya kapsamında Edirneliler kısa sürede çok sayıda giysi ve battaniye yardımında bulunurken, Belediye Başkanı Recep Gürka, toplanan malzemelerin bölgeye gönderileceğini söyledi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen ve 22 vatandaşın hayatını kaybettiği depremde mağduriyet yaşayan vatandaşlar için Edirne'de yardım kampanyası başlatıldı. Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında belediyeden sosyal medya aracılığıyla yapılan duyuruda vatandaşlardan battaniye, yorgan, mont, kaban ve kışlık eşya gibi malzemelerin getirilmesi istendi. Depremden yaklaşık 2 saat sonra başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda yardım malzemesi belediye binasında toplandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi. Bölgenin, mevsim nedeniyle oldukça soğuk günler yaşadığını belirten Gürkan, "Kış olması nedeniyle soğuk, o bölge daha da soğuk. Sabah bir ara eksi 11 dereceydi. Biz de Edirneliler olarak dün akşam depremden yaklaşık 2 saat sonra bir yardım kampanyası başlattık. Edirneliler her zaman olduğu gibi büyük bir duyarlılıkla her türlü giysi yardımı yapıyorlar, destek oluyorlar. Biz de belediye olarak hem bunu koordine ediyoruz, hem de bizim Dost Eller Dayanışma Evi'nde birikmiş olan giysi ve diğer eşyalarla destakte bulunacağız. En kısa sürede toparlayıp, ambalajlayıp Pazartesi sabahı erken saatlerde, Edirne halkı adına Elazığlılarla dayanışmayı göstermek amacıyla buradan yardım TIR'ımızı çıkarıp oraya göndereceğiz" dedi.

Deprem için battaniye ve giysi yardımında bulunan vatandaşlardan Figen Yıldız, çok üzüldüklerini ve yardımda bulunmak istediklerini söyledi. Yıldız, "Çok üzüldük. Birçok insan göçük altında kaldık. Biz de bu nedenle yardım yapmak istedik elimizden geldiği kadar. Kışlık kıyafetler getirdik. Umarız yardımcı olur" diye konuştu.

Yardımda bulunan Süleyman Korkut ise, "Evde ne kadar kışlık eşyamız varsa buraya getirdim. En temiz, hiç giymediğimi kışlık eşyalarımı da aldım getirdim. Üzüntümüz çok büyük. İnşallah en kısa zamanda en az zayiatla atlatılır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Vatandaşların yardım malzemelerini getirmeleri

Vatandaşlarla röp.

Yardım malzemelerinden detaylar

Başkan Gürkan'ın açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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FOÇA'DAN ELAZIĞ'A YARDIM KAMPANYASI

İZMİR'in Foça ilçesinde, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedekilere destek olmak için yardım kampanyası düzenlendi. Halk battaniye, mevsim şartlarına uygun giyecek, kuru gıda, bebek maması ve benzeri ihtiyaç malzemelerinin ağırlıkta olduğu kampanyaya gönülden destek verdi.

Halkın talebi ve Foça Belediyesi'nin öncülüğüyle başlayan kampanya için dün sabah saatlerinde anonslar yapıldı. Sosyal medyadaki paylaşımlarla da daha geniş kitlelerin duyması sağlandı. İlçe merkezi ile ilçeye bağlı Yenifoça, Bağarası, Gerenköy, Kozbeyli ve Ilıpınar mahallelerinde toplama noktaları oluşturuldu. Buralarda tasnif edilerek kolilere yerleştirilen yardım malzemeleri Demokrasi Meydanı'ndaki koordinasyon merkezine getirildi. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'de çalışmalara bizzat katıldı ve süratle hareket edilmesi için ekipleri yönlendirdi.

'AYNI HAMURUN İNSANLARIYIZ, ONLARIN ACISI BİZİM ACIMIZ'

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz çok üzgün olduklarını, istenmeyen sonuçların ortaya çıktığını acıları yüreklerinde hissederek izlediklerini, Foçalıların maneviyatlarını ve vicdanlarını ortaya koyarak kampanyaya destek olduğunu söyledi. Fatih Gürbüz, "Foçalılar olarak şimdilik 200 koliyi aşkın yiyecek, giyecek, erzak, kılık kıyafet gibi şeylerden oluşan yardım topladılar. Tüm Elazığlılara geçmiş olsun diyorum. Aynı hamurunu insanlarıyız. Onların acısı bizim acımız. Onların sıkıntısı bizim sıkıntımız. Böyle zor zamanlarda birbirimize kemik gibi bağlanıyoruz. İnşallah tekrarı olmaz. İnşallah orada sayılar daha da artmaz. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Foça, köylerimiz, uzak mahallelerimiz, duyarlı vatandaşlarımız ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Elele bizde bunları Elazığ'a ulaştıracağız. İnşallah bir nebze de olsa faydamız olur" dedi.

Malzemelerin gece saatlerinde TIR ile yola çıkacağı ve deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Demokrasi Meydanı'nda oluşturulan toplama merkezinden genel ve detay görüntü.

-Tasnif ve kolileme çalışmalarından görüntüler.

-Yardım getiren vatandaşlardan görüntüler.

-Fatih Gürbüz ile röp.

Haber*Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA(İzmir),

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JAZZ DİNLETİSİNİN GELİRİ DEPREMZEDELERE GÖNDERİLECEK

ÇORUM'da ilk kez düzenlenen jazz dinletisinden elde edilen gelir, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilecek.

Afrikalı sanatçı Terry jorrys ile Ali Erol, Gökhan Över, Berk Kurdoğlu, Hazal Keser ve Nuray Erol'dan oluşan 'Coverangers' adlı jazz müzik grubu, Çorum'da sahne aldı. Düzenlenen dinleti organizasyonuyla kent sakinleri, ilk kez jazz müzikle buluşturuldu. Çorum- Samsun yolundaki düğün salonunda, yerli ve yabancı jazz & blues şarkıların seslendirildiği etkinliğe çevre illerden de katılım oldu. Kentte ilk kez düzenlenen caz dinletisinden elde edilen gelirin, Malatya ve Elazığ'daki depremzedelere bağışlanacağı belirtildi.

Organizatör Burhan Kaya, jazz konserinden elde edilen geliri depremzedelere bağışlama kararı aldıklarını söyledi. Kaya "İlk başta etkinliği iptal etmeyi düşündük. Böylesine üzücü bir olay varken etkinliği yapmaktan kaçındık. Daha sonra etkinliğimizi, buradan elde edeceğimiz geliri depremzedelere bağışlayarak daha anlamlı hale getirebileceğimize karar verdik. Elde ettiğimiz bütün kazancı da Elazığ ve Malatya'da depremden mağdur olan insanlara ulaştıracağız" dedi.

'ÖDENEN ÜCRET ANLAM KAZANDI'

Grubun solisti Nuray Erol ise sahnede yaptığı konuşmada, etkinliğin gelirinin depremzedelere bağışlanacak olmasının kendilerini de memnun ettiğini söyleyerek "Etkinliğin geliri, Elazığ ve Malatya'daki depremde zarar gören depremzedelere ulaşacaktır. Etkinlik için ödenen ücret, daha anlam kazandı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Jazz dinletisi

Organizatör Burhan Kaya, açıklama

Grubun solisti Nuray Erol açıklama

Afrikalı sanatçı Terry jorrys sahne

Grubun solisti Nuray Erol sahne

Davetliler

Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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İNGİLTERE'DEN MEKKE'YE İSLAMİYET'İ TANITMAK İÇİN YÜRÜYOR

İSLAMİYET'in bir barış dini olduğunu göstermek için oturduğu İngiltere'nin Manchester şehrinden, Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine gitmek için yürüyerek yola çıkan Ferid Feyadi (40), Türkiye'ye ulaştı. Mekke'ye gidip, Hac vazifesini yerine getirmek isteyen ve toplam 6 bin 300 kilometreyi yürüyerek kat etmeyi planlayan Feyadi, "Buraya kadar 3 bin 800 kilometre yol yaptım. Önümde 2 bin 500 kilometre daha var" dedi.

İngiltere'nin Manchester şehrinde moda tasarımcılığı yapan Ferid Feyadi, İslamiyet'in bir barış dini olduğunu göstermek için Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine yürümeye karar verdi. 1 yıl önce Manchester'dan yola çıkan Feyadi, Türkiye'ye Yunanistan üzerinden gelip, İpsala Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. Mekke şehrine gidip, burada hac vazifesini yerine getirmek isteyen Feyadi, yol boyunca tanıştığı kişilere İslamiyet'in bir barış dini olduğunu anlatıyor.

Küçük bir el arabası boyutundaki karavanla yola çıkan Feyadi, dinlenme ve uyku ihtiyacını ise bu karavanda giderdiğini söyledi. Ferid Feyadi, küçük karavanla ya da bisikletle Mekke'ye gidenlerden etkilenip, yola çıktığını belirterek, "Kasım ayında İngiltere'den Fransa'ya gemiyle geçtim. Daha sonra ise küçük karavanımla birlikte yürüyorum.Bugün önce İpsala'ya daha sonra da Keşan'a ulaştım. Amacım Mekke'ye ulaşmak. Bir nevi Hac ziyareti yapmak. Ama yürüyerek gitmeyi tercih ettim. Temmuz ayında Mekke'de olmayı planlıyorum. Buraya kadar 3 bin 800 kilometre yol yaptım. Önümde 2 bin 500 kilometre daha var" dedi.

'İSLAM'IN BİR BARIŞ DİNİ OLDUĞUNU VURGULAMAK İÇİN DE YOLA ÇIKTIM'

Hristiyanların hac için yürüyerek Vatikan'a gittiğini ifade eden Feyadi, "Ben de bir Müslüman olarak yürüyerek hacca gitmeyi istedim. Bu Hristiyanlarda da bu var. Yürüyerek Vatikan'a gidiyorlar. Amacım batıdaki yanlış İslam inancını yıkmak. Batı'da herkes İslam hakkında çok kötü düşüncelere sahip. Batı medyası da İslam hakkında yanlış haberler yapıyor. İslam'ın bir barış dini olduğunu vurgulamak için de yola çıktım. Bizi tanımadan yargılıyorlar. Ben, İslamiyet'i tanıtmak istiyorum" diye konuştu.

Ferid Feyadi, Keşan'da, AK Parti İlçe Başkanlığı'nın misafiri olarak otele yerleştirildi. Feyadi'nin bugün yürüyüşüne devam edeceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ferid Feyadi'nin karavanıyla yürümesi

-Ferid Feyadi'nin karavanını kurması

-Ferid Feyadi'nin Atatürk heykeli önündeki gör.

-Ferid Feyadi röp.

-AK Parti Keşan Gençlik Kolu üyesi röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne),

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AYVALIKTA DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ'NDE TURİSTLERE ÇİÇEKLİ, ÇİKOLATALI KARŞILAMA

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlanmaya başladı. Gümrük İlçe Müdürü Mesut Koç ve personel, Lesvos Adası Midilli kentinden gelen turistleri çikolata ve çiçekle karşıladı.

Ayvalık Gümrük Müdürlüğü'nce 26 Ocak Dünya Gümrük Günü, dün başlatılan programla kutlanmaya başladı. İlçe Gümrük Müdürü Mesut Koç ve personelini, Kaymakam Gökhan Görgülüaslan, Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak ziyaret etti. Gümrük Müdürlüğü personeli, Ege'nin karşı yakasından gelen konukları Deniz Hudut Kapısında karşıladı. İlçeye gelen turistlere çikolata ve kolonya ikramının yanı sıra karanfil hediye edildi.

A Sınıfı gümrük idaresi olarak Altınoluk'tan Altınova'ya kadar olan bölgenin yanı sıra Edremit Kocaseyit Havaalanında ve Ayvalık Deniz Hudut Kapısında 19 personel ile özveriyle göreve devam ettiklerini belirten İlçe Gümrük Müdürü Mesut Koç, bu yıl ki sloganlarının 'İnsanoğlu, refah ve gezenimizin sürdürülebilirliğinde gümrükler' olduğunu belirterek, "Ayvalık Gümrük Müdürlüğü olarak 2019 yılı içinde başarılı bir sezon geçirdik. Yolcu oranımız yüzde 10 arttı. Daha önceki sene 140 bin yolcu varken 2019 'de 160 bin yolcu ağırladık. Özverili çalışmalar ile işlemleri olabildiğince hızlı yürütmeye çalışıyoruz" dedi.

Dünya Gümrük Günü nedeniyle bugün sabah saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda İlçe Gümrük Müdürlüğü yönetim ve personelinin katılacağı törende Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gümrüğe gelen turistlerden detay görüntü

-Ayvalık İlçe Gümrük Müdürü Mesut Koç röp.

Haber-Kamera: Kadri KAYA/ AYVALIK(Balıkesir),

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