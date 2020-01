DHA YURT BÜLTENİ - 1

DİLEK APARTMANI ENKAZINDAN 1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

ELAZIĞ depreminde Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek apartmanının enkazından Sevim Cambaz'ın (50) cansız bedeni çıkartıldı. Ekipler, enkaz altında olduğu tespit edilen 2 kişinin daha çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek apartmanının enkazında 2 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdüren arama-kurtarma ekipleri bugün saat 02.00 sıralarında 1 kişinin yeri tespit etti. Ekipler, bir süre sonra yeri tespit edilen Sevim Cambaz'ın cansız bedenine ulaşarak enkazdan çıkardı. Cambaz'ın cenazesi, Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, enkaz altında olduğu öğrenilen 2 kişiye daha ulaşmaya çalışıyor.

BAKANLAR ENKAZ BÖLGESİNDE

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da gecenin ilerleyen saatlerinde enkaz bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bakanlar, daha sonra alandan ayrıldı.

Ekiplerin çalışması

Cambaz'ın cenazesinin çıkarılması

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - İbrahim KÖRDEMİRCİ - Harun ÖZALP/ ELAZIĞ,

KIZILAY BAŞKANI KINIK: KÖYLERDE ULAŞILAMAYAN YER KALMADI

TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Elazığ Sivrice merkezli 6.8'lik depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde incelemelerde bulundu. Kınık, "Köylerde ulaşılamayan yer kalmadı. Tespitler yapıldı, ihtiyaçlar teslim edildi" dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli, cuma günü saat 20.55'te, 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, incelemelerde bulundu. Kınık, depremin hemen ardından Elazığ ve Malatya'da, AFAD'ın koordinasyonunda başlatılan insani yardım ve arama- kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Yaklaşık 200 profesyonel afet uzmanı ile 100'ün üzerinde gönüllü ile Malatya ve Elazığ'da çalışma yürüttüklerini kaydeden Kınık, "Ana sorunumuz olan beslenme alanında çalışıyoruz. Bu anlamda yaklaşık 6 bin öğünü Elazığ'da, 2 bine yaklaşık öğünü de Malatya'da Pütürge ve Doğanyol beldelerimizde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bir taraftan da Malatya bölgesinde 2 bine aşkın çadır dağıtımı yapıldı. Battaniyeleri, ısıtıcıları, yatakları kendilerine verildi. Köylerde ulaşılamayan yer kalmadı. Tespitler yapıldı, ihtiyaçları kendilerine teslim edildi. Afetin o ilk dönemindeki acısı yavaş yavaş küllenmeye başlandı. Bundan sonraki süreç, toparlanma süreci. Devletin tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine yapacağı desteğin yanında biz de Kızılay olarak desteklerimizi sunacağız" diye konuştu.

Başkanın açıklamaları

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

MALATYA'DA, 2 İLÇEDEKİ YOLLARDA DEPREM SONRASI ÇATLAKLAR OLUŞTU

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki yollarda çatlaklar oluştuğu görüldü.

Elazığ Sivrice'de, cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'da da hissedilirken, Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki bazı mahellelere giden yollar kapandı. Deprem nedeniyle kentteki bazı bölgelerde heyelan olurken, büyük kayalar kayıp, yollara düştü. Bazı yollarda büyük çatlaklar meydana geldiği görüldü. Çalışmaların ardından yeniden açılan yollardan ulaşım, sağlanamazken, sürücüler de tedirgin olduklarını söyledi.

MALATYA VALİLİĞİ: 526 KONUTTA AĞIR HASAR TESPİT EDİLDİ

Malatya Valiliği'nce Doğanyol, Pütürge ve Battalgazi ilçelerinde, Elazığ merkezli deprem nedeniyle 526 konutta ağır hasar tespit edildiği açıklandı.

Malatya Valiliği'nden 24 Ocak'ta, Elazığ Sivrice merkezli meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Malatya'daki son durumla ilgili açıklama yapıldı. Kentte 4 kişinin hayatını kaybettiği, 318 kişinin sağlık tesislerine müracaat ettiği, 21 kişinin yatışı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada 526 konutta ağır hasar olduğu belirtilerek, 25 Ocak itibarıyla yapılan tespitlerle ilgili şunlar kaydedildi:

"Doğanyol ilçesinde 29'u metruk olmak üzere 54, Battalgazi ilçesinde 1, Pütürge ilçesinde 1 konut yıkılmıştır. Doğanyol ilçesinde 192, Pütürge ilçesinde 226, Battalgazi ilçesinde 108 olmak üzere toplamda 526 konutun ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir. Doğanyol ilçesinde 79, Pütürge ilçesinde 103, Battalgazi ilçesinde 33 olmak üzere toplamda 215 az hasarlı binaların olduğu tespit edilmiştir. Deprem bölgesinde 312 ahırın ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir. Ayrıca Doğanyol ilçesinde 48 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvanın, Pütürge ilçesinde 7 büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edilmiştir. İlimiz genelinde içme suyu ve elektrik sorunları yaşanmamaktadır. Bazı mahalle yollarının hasarlı olduğu tespit edilmiş olup ancak ulaşım yönünden sorun yaşanmamaktadır. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi açısından 2003 deprem çadırı, 3002 yatak, 6630 battaniye, 430 ısıtıcı dağıtımı yapılmıştır. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam etmektedir. Çadır kurma işlemlerinde 100 asker ve 70 afet ekibi çalışmaktadır. Hasar tespiti için 60 ekipte toplam 180 kişi sahada çalışmalarına devam etmektedir."

Yoldan görüntüler

Röp.

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

BAKAN SOYLU: SPOR SALONLARIMIZ, OKULLARIMIZ TOPLAM 43 YER BELİRLEDİK

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedeler için yürütülen barınma ve beslenme çalışmaları konusunda, " Spor salonlarımız, okullarımız toplam 43 yer belirledik. İki tane daha çadır alanı kurduk, 45 oldu. Bu 45 yerin içerisinde okul var. Dört cami var. Aynı zamanda iki tane cemevi var" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası depremzedeler için devam eden çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Bakan Soylu, barınma meselesinin en acil konu başlığı olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

'BARINMA VE BESLENME BUGÜNÜN EN ACİL MESELESİDİR'

Bakan Soylu, evleri hasar gören veya endişe nedeniyle evlerine giremeyen depremzedeler için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Özellikle bugünden sonraki en önemli mesele barınma ve beslenme. Elbette ki hasar tespiti ardından da insanların ağır hasarlı binalardan hemen ayrılması ve bu binaların yıkılması, yerlerine ortaya koyacağımız yeni sürecin başlaması. Barınma ve beslenme bugünün en acil meselesidir. Bu konuyla ilgili çalışıyoruz. Benim Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlarımıza söyleyeceğim şudur; Biz bu gece de dahil olmak üzere battaniye ve çadır sevkiyatını sürekli yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Soğuk çünkü. Aynı zamanda sıcaklığı da aynı şekilde sağlayacağız."

'TOPLAM 45 TOPLU BARINMA ALANI VAR'

Bakan Soylu, arzu ettikleri toplu barınma alanlarının olduğunu belirterek, yürütülen çalışmalarla ilgili şöyle dedi:

"Spor salonlarımız, okullarımız toplam 43 yer belirledik. İki tane daha çadır alanı kurduk, 45 oldu. Bu 45 yerin içerisinde okul var. Dört cami var. Aynı zamanda iki tane cemevi var. Yine bunun yanı sıra spor salonları var ve çadırları kurduğumuz alanlar var. Bu toplu alanlarda olabilirse çok iyi. Biz köylere çadır gönderiyoruz ve göndermeye devam edeceğiz. Ama şehrin içerisinde her evin önünde bir çadır yapamayabiliriz. Onları kuramayabilirler. Çünkü biz yemek ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Biz yatak ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Biz sıcaklık ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Bizim arzumuz ve isteğimiz ortak alanlar var. Bu ortak alanların kullanılması. Çünkü onların önünde AŞ evleri var. Elazığ'da özellikle merkezdeki vatandaşlarımıza bizim istirhamımız, ricamız mümkün olduğu ölçüde bu ortak alanların kullanılmasıdır. Spor salonları, okullar, camiler hatta taziye evleri bütün bunların tamamıyla ilgili biz bunları yönetebiliriz. Çadırın kurulacağı yer var. Riskli yer var, risksiz yer var. Ana çadır alanları ve ana barınma merkezleri hepsi tespitli."

'BATTANİYE, YATAK, ÇADIR, ISINMA BUNLARIN HEPSİ GELİYOR'

Soğuk havanın etkili olduğu Elazığ'a, Uşak'tan battaniye yardımı yapıldığını belirten Bakan Soylu, "Battaniye, yatak, çadır, ısınma bunların hepsi geliyor. Zaten 10 binin üzerinde çadır var. 40 bin civarında battaniye var. 15- 20 bin civarında battaniye de Uşak'tan geliyor. 60 bin battaniyemiz var. Biz bunu 200 bine çıkarabiliriz. Önemli olan bunu planlı bir şekilde gerçekleştirmek" dedi.

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA/ ELAZIĞ,

BAKAN KURUM: RİSKLİ BİNALAR İÇİN KÖKLÜ DÖNÜŞÜM BAŞLATACAĞIZ

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkaz alanında incelemelerde bulundu. Kurum, "Mahallede arama çalışmaları bitti, enkaz kaldırma faaliyetlerine başlayacağız. Riskli gördüğümüz bina varsa tespit neticesinde burada köklü dönüşüm projesini başlatacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da, arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlandığı Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkaz alanında inceleme yaptı. Gazetecilere de açıklamalarda bulunan Bakan Kurum "Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama çalışmaları bitti, enkaz kaldırma faaliyetlerine başlayacağız. Burada riskli gördüğümüz bina varsa bu binalara ilişkin tespit neticesinde burada köklü bir dönüşüm projesini başlatacağız. Binalarda yapılan ilk tespitlerde ağır ve orta hasar mevcut. Elazığ genelinde riskli gördüğümüz, acil yıkılması gereken binalar var. Bunların hızlı bir şekilde yıkımını gerçekleştireceğiz. Dönüşümü şöyle yapacağız. Bir kısmı Mustafa Paşa, bir kısmı Sürsürü, bir kısmı da Yemişlik mevkisinde 1400 konutluk alanımız mevcut. O alana da TOKİ Başkanlığı'mız 1400 konutun yapımı için projelendirme çalışmalarına başladı. Bir de elimizde 400 rezerv konutumuz var" diye konuştu.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın bodrum katındaki iş yeri tarafından kolonunun kesildiği ve bu nedenle depremde yıkıldığı iddiasıyla ilgili Bakan Kurum, "Enkaz kaldırma sırasında kolonun kesilip kesilmediğini tespit edeceğiz. Eğer böyle bir durum söz konusu ise yaptıranla ilgili gerekli her türlü cezai işlemi uygulayacağız" dedi.

'YIKILMAMIŞ OLMASI SAĞLAM OLDUĞUNU GÖSTERMİYOR'

Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın çevresindeki binaların yıkılmamasına ilişkin Bakan Kurum, "Yıkılan bina ve etrafının incelemesini yaptığımızda diğer binalarda da ağır hasar söz konusu. Onların yıkılmamış olması, sağlam olduğu göstermiyor. Yıkılan bina çok kötüymüş. Yıkacağımız yerlerdeki vatandaşlarımıza taşıma, kira yardımlarını yapacağız. Vatandaşımızla el birliğiyle bu süreci yönetmek durumundayız. Ülkemiz deprem ülkesi. Bugüne kadar depremlerde 80 bin canımız gitti. 2 gün önce Manisa'daydık. Oradaki vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya gayret gösterdik. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Onların en az mağdur olacakları şekilde bu süreci yöneteceğiz" diye konuştu.

'1,5 MİLYON ACİL ÖNCELİKLİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKEN KONUT VAR'

Türkiye'deki deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında da değerlendirmede bulunan Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Bugüne kadar bakanlığımızca 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. TOKİ tarafından 850 bin bağımsız bölüm ürettik. Bu yıl 100 bin sosyal konut projesini başlattık. Bunlar hepsi depreme dayanaklı projeler ve vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına yaptığımız çalışmalardır. Çıkardığımız 'Yapı Denetim Kanunu', yapmış olduğumuz düzenlemelerle yeni yapılan binalarda deprem yönetmenliğine uygun binaların yapılmasının önünü açtık. 81 il valiliğimize kentsel dönüşümle ilgili yazı gönderdik. Aldığımız kararlar 1,5 milyon acil öncelikli dönüştürülmesi gereken konutun olduğunu, her yıl 300 bin konut dönüştürmek gerektiğiydi. 2019 yılında başladık. Bu yıl 50- 60 bin konutun dönüşümünü yapacağız. Vatandaşımızı da aynı duyarlılık içerisinde olması gerekiyor."

BAKANLARDAN SÜRSÜRÜ MAHALLESİ'NDE İNCELEME

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Elazığ'daki depremde yıkılan Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında yapılan arama çalışmalarını yerinde takip etti. Dilek Sitesi enkazı altında kalan 6 kişinin kurtarılması için arama- kurtarma çalışmaları sürdürülürken, İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca, Sürsürü Mahallesi'ne gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakanlar Soylu ve Koca, incelemelerinden sonra mahalleden ayrıldı.

Bakan Kurum'un açıklamaları

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - Kadir GÜNEŞ - Mücahit YOLCU - Emrah KIZIL/ ELAZIĞ,

ENKAZDAN 24'ÜNCÜ SAATTE ANNESİYLE KURTARILAN NÜSRA, 'ACIYOR' DİYE SESLENMİŞ

ELAZIĞ depreminde, babası ile kardeşinin hayatını kaybettiği enkazdan 24 saat sonra annesiyle birlikte kurtarılan Nüsra Yıldız'ın (2,5) arama- kurtarma ekibine 'acıyor' diye seslendiği ortaya çıktı. Anne- kızı 24'üncü saatte kurtaran ekipte yer alan Sedat Barutçu, "Nüsra ile annesini kurtarmış olmak, bizi mutlu etti" dedi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 5 katlı apartman çöktü. Binada bulunan Yıldız ailesi de şiddetli depremde enkaz altında kaldı. Hüseyin Yıldız ile oğlu Onur'un hayatını kaybettiği depremde, enkaz altında eşi Ayşe ile küçük kızı Nüsra Yıldız ise yaralandı. Anne ve kızına 24 saat sonra arama- kurtarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan anne- kız, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

'BEBEKLE DİYALOĞUMUZ, BİZİ DUYGULANDIRDI VE KAMÇILADI'

Ayşe Yıldız ile kızı Nüsra'nın kurtarılmasında görev alan ekipteki itfaiye eri Sedat Barutçu, yaşadıklarını anlattı. Yoğun, yorucu ve titiz çalışma sonucu enkazda Yıldız ailesinin iki ferdine ulaştıklarını belirten Barutçu, "Deprem haberinin ardından kısa sürede Ankara'dan Elazığ'a geldik. Buraya gelir gelmez arama tarama faaliyetine başladık. Enkaz alanında da tespit ettiğimiz bölgelerde çalışmalara başladık. Bu çalışmalarda özel anlar oldu. Nüsra bebek ile annesinin kurtarılması en özel anlardan oldu. Çünkü herkesin çocuğu, anne, babası var; duygusal anlar yaşadık. Özellikle bebekle olan diyaloğumuz bizi hem duygulandırdı hem de kamçıladı. Çünkü küçük kız durmadan; 'anne', 'baba' ve 'acıyor' diyordu. Bu sözleri bizde duygusal etki yarattı. Başarılı, özenli çalışmayla enkaz altındaki anne ve bebeği kurtardık. Babası ve bir kardeşi vefat etmişti ama Nüsra bebek ile annesini kurtarmış olmak bizi mutlu etti" diye konuştu.

Anne ile bebeğin kurtarılmasında görev alan diğer itfaiye erleri de enkazın 5 metre altına girip ardından 5 metre yatay tünel açtıklarını belirtti.

Anne ve kızın kurtarılması çalışmaları

Kurtarma ekibinde yer alan itfaiye erleri ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - Kadir GÜNEŞ/ ELAZIĞ,

DEPREMİN SİMGESİ 'AZİZE' İLE KURTARICISI İTFAİYE ERİNİN DUYGUSAL BULUŞMASI

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki apartmanın çökmesiyle enkaz altında kalan ve UMKE görevlisi ile yaptığı telefon görüşmesi ile tüm Türkiye'nin tandığı hastanede tedavisi süren Azize Çelik, kendisini dışarı çıkaran itfaiye eri Ömer İpek ile buluştu. Duygusal buluşmada kendisini kurtaran itfaiye erinin elini öpmeye kalkışan Azize Çelik'in hastanede durmadan kurtarıcısı olan itfaiye erinin ismini sayıkladığı belirtildi.

Elazığ'da meydana gelen depreme oturdukları apartmanda yakalanan Azize Çelik, enkaz altında kaldı. Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkaz altında saatlerce kalan kadın, telefonla irtibat kurduğu AKUT görevlisi kadın ile diyalogları ile herkesin dikkatini çekti. Depremden 17 saat sonra arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından enkaz altından çıkarılan Azize Çelik, hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan ve tedavisine hastanede devam edilen Azize Çelik'i dün enkaz altından çıkaran Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli Ömer İpek ve diğer itfaiye erleri ziyaret etti. Duygusal buluşmada gözyaşı döken ve kendisini enkazdan çıkaran itfaiyeci Ömer İpek'in elin öpmeye kalkan Azize Çelik, kendisini yeniden hayata bağlayan itfaiye erlerine teşekkür etti.

EN DERİNDEN GELEN SESE GİTTİK, AZİZE HANIM'I KURTARDIK

Deprem bölgesine geldikten sonra enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışan ekipler arasında yer alan ve Azize Çelik'in kurtarılmasında etkin rol alan Ankara Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiye eri Ömer İpek, yaşadığı süreci anlattı.

Deprem haberinin ardından kısa süre içerisinde malzemeleri toparlayarak Ankara'dan askeri kargo uçağı ile Elazığ'a geldiklerini anlatan Ömer İpek, "Gece saatlerinde bölgeden ihbarlar üzerine AFAD bizi Mustafa Paşa Mahallesi'ne yönlendirdi. Enkazda dinleme cihazlarımızla çok derinden ses duyduk. Herkes yüzeydekileri kurtarmaya çalışırken biz en derinden gelen sese ulaşma gereği hissettik" dedi.

'AZİZE HANIM'A SÖZ VERDİM'

En derinden gelen sesin Azize Çelik'e ait olduğunu ve sese ulaşmak için yoğun çaba harcadıklarını anlatan Ömer İpek, şöyle dedi:

"Enkaz bölgesinde yoğun çalışma içerisine girdik. İki betonu delip demirleri kesip içeri girip tırnaklarımızla 7 metre tünel kazdık. En son noktaya geldiğimizde Azize Hanım'ın sesini duyduk. Kendisinden nerede olduğunu sorduğumuz zaman taşla duvara vurdu ve o bölgeye odaklandık. Uzun uğraş sonucu Azize Hanım'ı telkin ederek çalıştık. Babasının ve benim ismim Ömer olduğunu bu konuşmalarımızda öğrenince aramızda bir bağ oluştu. Kendisini sürekli olarak konuşarak rahatlatmaya çalıştık. 17 saatlik çaba sonunda da kendisini enkaz altından kurtararak dışarı çıkardık."

Ömer İpek, enkaz bölgesinde Azize Çelik'e kurtarma sözü verdiğini, çalışmalar sırasında dinleme yapılması için alanın boşaltılması istenince kendisinin çıkmadığını da belirterek, "Yaptığım yanlış bir davranıştı. Ancak, enkaz altında söz verdiğim için Azize Hanım'ın kendisini yalnız hissetmemesi için ben bekledim ve enkaz alanından çıkmadım. Bunu kendisine söz verdiğim için yaptım ve dışarı çıkınca sözümü yerine getirdiğim için çok mutlu oldum" dedi.

HASTANEDE DUYGUSAL ZİYARET

Ömer İpek, dün beraber görev yaptığı itfaiye erleri ile birlikte Azize Çelik'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Yaptırılan çiçek ile hastaneye giren İpek, verilen izinle yoğun bakım ünitesine girerek Çelik ile buluştu. Doktorların hastaneye geldikten sonra Azize Çelik'in sürekli Ömer ismini sayıkladığını anlatan Ömer İpek, "Doktorlar geldiğimiz için sevindi. Çünkü hastanede Azize Hanım sürekli ismimizi sayıklıyormuş. Odasına girdiğimde elimi öpmeye kalkıştı ben izin vermedim buna ama çok duygulandım. Kendisi de ben de çok mutlu oldum. Bir insanı kurtarmak çok güzel bir duygu. Azize Hanım'ı kurtardığım için çok mutlu ve gururluyum. Kendisi de dünyaya yeniden gelmiş kadar mutlu" diye konuştu.

Azize'nin kurtarılması çalışmaları

İtfaiye eri Ömer İpek ile röp.

İtfaiye eri ile Azize'nin hastane fotoğrafları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - Kadir GÜNEŞ/ ELAZIĞ,

AZİZE ÇELİK'İN EŞİ: EŞİM TELEFONU ALARMI ÇALINCA BULARAK, 112 İLE İRTİBAT KURDU

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, UMKE ekibinde yer alan Acil Tıp Teknisyeni Emine Kuştepe'nin telefonla irtibat kurduğu Azize Çelik ve ailesinin tedavileri hastanede sürüyor. Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, "Sabah ezanıyla telefonun alarmı çalınca, eşim gelen ses üzerine telefona yakın olduğunu hissetti ve telefonu buldu. Bizlerin sarjı bitmişti, oradan sonra eşim 112 ile irtibat kurdu" dedi.

Elazığ'da meydana gelen depreme Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki bulunan apartmanda yakalanan Azize-Cengiz Çelik çifti ile çocukları Feti Ahmet ile Muhammed Faruk enkaz altında kaldı. Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkaz altında saatlerce kalan aileden anne Azize Çelik, telefonla UMKE ekibinde yer alan Acil Tıp Teknisyeni Emine Kuştepe ile irtibat kurdu. Yapılan görüşme sonrası, 4 kişilik aile enkaz altından çıkarılarak, hastanede tedavi altına alındı. Çelik ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'EŞİMİN ÜZERİNE VESTİYER DEVRİLMİŞTİ'

Baba Cengiz Çelik, DHA'ya yaptığı açıklamada, sarsıntı olduğunda kaçmaya çalıştıklarını ama kapının kitlendiğini belirterek, "Kapıyı açamayınca, 2 oğlum ve ben oturma odasında kaldık. Eşimde aşağıda kaldı. Bina yaklaşık bir dakika sallandıktan sonra yıkıldı. Yatak odasına gittiğimde duvarların patladığını gördüm. Oturma odasından atlamayı düşündük. O esnada yıkım oldu. Eşimin üzerine vestiyer devrilmişti. Yakındık ve onunla sürekli konuşuyorduk. Birbirimizi teselli ediyorduk. İki oğlumda benim yanımdaydı. Küçük oğlumun kolu molozlar altında kalmıştı, ona yardım ederek kolunu çıkardık. Fakat, büyük oğlumun da kolu sıkışmıştı ama onu çıkaramadık. Daha sonra sürünerek eşimin yanına gitmeye çalıştım. Onun bulunduğu yer bizden aşağıdaydı. O yüzden ona ulaşamadık. Küçük çocuklarım ilk önce 112 ile iletişime geçti. Fakat onların da bir süre sonra sarjı bitti" dedi.

'SABAH EZANIYLA TELEFONUN ALARMI ÇALINCA, EŞİM TELEFONU BULDU'

Baba Çelik, eşinin sabah ezanı ile birlikte çalan telefonunu fark ederek telefonu bulduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Bizlerin sarjı bitmişti, oradan sonra eşim 112 ile irtibat kurdu. Onlar bizi teselli etti. Aşağıda açlık, susuzluk ve üşüme hissetmedik. Nefesimiz de kesilmedi. Komşularımız vardı enkaz altında. Eşim onları konuşturarak uyumamalarını sağladı. Sabrederek ve bizi kurtaracaklarını düşünerek bekledik. Allah onlardan razı olsun, bizi kurtardılar. Eşimin durumu şimdi çok iyi, çok şükür."

'BİNA ÜZERİMİZE ÇÖKTÜ'

Ailenin büyük oğlu Muhammed Faruk Çelik ise, depremi hissedince kaçmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyleyerek, "Bina bir anda çöktü. İçeride yaklaşık 18 saat bekledik. Bizi kurtaranlardan Allah razı olsun. Birde bir ricam var, Fenerbahçe ekibinin buraya gelmesini çok istiyorum" diye konuştu.

Ailenin küçük oğlu Feti Ahmet Çelik de, deprem olduğu an ailesiyle salonda buluştuklarını belirterek, "Dışarı çıkamadık. Balkona doğru koştuk. Oturma odasına gelince bina üzerimize çöktü. Kolumun üzerine taşlar düştü. Babamın yardımıyla onları kaldırdık. Babam daha sonra ağabeyimin yanına gitti. Oradaki oksijen 3 saatlikti. Biz sağlam durduk ve oradan uzun bir süre sonra çıktık, çok şükür. Hepimiz şuan iyiyiz, bize yardım edenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu. Çelik ailesinin hastanedeki tedavileri devam ediyor. Çelik ailesinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Aile ile röp. (açıklamalar)

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - İbrahim KÖRDEMİRCİ - Harun ÖZALP/ ANKARA,

GÜLEDA'NIN ÖLMEDEN ÖNCEKİ İFADESİ YÜREK BURKTU

ISPARTA'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) cinayetten 12 saat önce polis merkezindeki ifadesi yürekleri burktu. Genç kız, "Zafer boğazımı sıktı. 'Önce seni, sonra kendimi öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Telefonumu parçaladı. Yumruk ve tekmeyle darp etti" diye ifade verdiği ortaya çıktı.

Isparta'nın merkez Fatih Mahallesi'ndeki apartın 12 numaralı odasında 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Zafer Pehlivan, cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip teslim oldu. Üniversiteli Güleda'nın hayatta kalmak için 17 saat mücadele ettiği, bu sürede 3 kez Zafer Pehlivan'ın elinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Sorgusunun ardından geçen 19 Kasım Salı günü Isparta Adliyesi'nde sevk edilen Zafer Pehlivan, tutuklanıp, Isparta Cezaevi'ne gönderildi. Güleda Cankel ise Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Sokak ortasında dayak yiyip, 'Haydi şikayetçi olsana edebiliyorsan' diye tehdit edilen Güleda, polisler tarafından geçen 18 Kasım'ın ilk saatlerinde getirildiği Isparta Sanayi Şehit Faruk Kaplan Polis Merkezi'nde verdiği ifade cinayetin habercisi oldu.

Genç kız ifadesinde, kapının zilinin çaldığını ifade ederek, şunları söyledi;

"Kapıyı açtığımda Zafer karşımdaydı. Konuşalım diye içeri aldım. Başlarda sakin sakin konuştuk ama sonradan sinirlendi. Boğazımı eliyle sıkıp silkelemeye başladı. Saat 00.30'a kadar 'Önce seni, sonra kendimi öldüreceğim' diyerek tehdit etmeye başladı. Kurtulmak için markete gidelim bahanesiyle Zafer'i dışarıya çıkardım. Markete girip çıktıktan sonra Zafer'den kurtulmaya çalıştım. Birilerini aramak isterken telefonu aldı ve yere vurdu. Telefonum parçalandı. Arkadaşımın yanına gitmek istedim. Zafer engel oldu ve beni kucaklayarak evimin sokağına götürdü. Saat 00.45'te burada beni yumruk ve tekmeyle darp etti. Bağırınca vatandaşlar geldi. Polisi ve 112'yi aramışlar. Zafer beni kıskançlık ve kendisiyle barışmadığım için darp etmiştir. Beni darp, tehdit ettiği ve telefonumu kırarak zarar verdiği için şikayetçi değilim. Zafer'in bir anlık öfkeyle yaptığını düşünüyorum. Bir tedbir kararı istemiyorum."

Cankel ailesinin Muğla'da yaşayan avukatı Alev Öztürk, "Güleda'nın adli muayene raporunda boğazındaki iz, dudağındaki patlak yüzündeki darp izleri çok net bir şekilde bulgu olarak yer alıyor. Polise verdiği ifadesinde Zafer Pehlivan tarafından ölümle tehdit edildiğini net bir şekilde anlatıyor. Sanık ise Güleda'yı istemeden darp ettiğini ve pişman olduğunu söylemiş. Bunun üzerine her ikisi ifadesi alındıktan sonra bırakılıyor. Gülede'ya polis merkezinde 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi kapsamında form dolturtuluyor. Tüm bunlara rağmen Zafer Pehlivan serbest bırakılıyor. 6284 sayılı yasa kolluk görevlilerince uygulanmıyor. Bu yasa doğrultusunda kolluk kuvvetleri harekete geçmelidir. Tedbir kararlarının uygulanması için şikayet zorunlu değildir. Bu yasayı uygulamak yerine tartışmaya açanlarda bir şekilde bu cinayetin sorumlusudur" dedi.

-Avukat Alev Öztürk'ün dosya üzerinde incelemede bulunması

-Avukat Alev Öztürk ile röp.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

NARGİLE KÖMÜRÜNDEN ZEHİRLENEN ÇİFT, EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU

HATAY'da, evde nargile içtikten sonra uykuya dalan Feryat (43) ve Atra Alvonoğlu (42) çifti, nargile kömüründen yayılan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde meydana geldi. Feryat ve Atra Alvanoğlu çifti, iddiaya göre evde nargile içtikten sonra uyuya kaldı. Alvanoğlu çiftine telefonla ulaşmayan yakınları, evlerine gelerek durumlarını kontrol etmek istedi. Çiftin çalan kapıyı da açmaması üzerine yakınları, durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polisler, Alvanoğlu çiftini hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin ölüm haberinin ardından sinir krizi geçiren yakınlarına, olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Alvanoğlu çiftinin, uyuya kaldıkları sırada nargile kömüründen yayılan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirlendi. Çiftin cansız bedeni, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Alvanoğlu çiftinin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polis olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

-Olay yerinden genel görüntüler

-Olayın yaşandığı binanın dış görüntüsü

-Bina önünde bekleyen insanlar ve yakınlarının görüntüsü

-Cesetlerin tabutlarla binadan çıkarılması

-Cesetlerin cenaze aracına konulması

-Cenaze aracının ayrılması

-Çiftin yakınlarının ambulansa götürülmesi

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/ HATAY,

EVDE ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Murat Acem (35), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Tarsus ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ramazan Alper Sokak'ta Murat Acem'in yaşadığı iki katlı evde, dün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipleri, alevleri diğer evlere sıçramadan söndürdü. Evde yapılan incelemede, Murat Acem'in cansız bedeni bulundu.

Murat Acem'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Alevlerden görüntüler

İtfaiye ekibinin müdahalesi

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS(Mersin),

İZMİR'DE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 2 otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Altınyol'da ulaşım tek şeritten sağlandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Altınyol Bayraklı üst geçidi yakınında meydana geldi. Karşıyaka'dan Bayraklı yönüne giden Özdemir Alp T. yönetimindeki 35 FT 806 plakalı otomobil, iddiaya göre aynı yönde giden Yılmaz T.'nin kullandığı 35 EA 7573 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Yılmaz T.'nin kullandığı kamyonet çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki Mehmet Ş. yönetimindeki 35 ULR 85 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Yılmaz T.'nin kullandığı kamyonetin kasası yola fırlarken, Mehmet Ş.'nin otomobili ise refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Yılmaz T. ve Özdemir Alp T. ve kamyonetteki Deniz M. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralıları yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Yılmaz T. ve Deniz M.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Altınyol'da trafik akışı tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

-Kazadan detay

-Araçlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

BEŞİKTAŞLI taraftarların Gürsel Aksel Stadı'na girişi sırasında arbede yaşandı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Mücadele öncesinde siyah-beyazlı taraftarların stadyuma alındığı sırada kendi aralarında arbede yaşandı. Beşiktaşlı taraftarların deplasman tribününe girişi esnasında çıkan kavgaya emniyet mensupları biber gazıyla müdahale etti.

-Beşiktaş taraftarının stada gelişi

-Polisin taraftarlara müdahalesi

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI - Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

Van'da ev yangını: Havanur ve Hiranur yaşamını yitirdi (3)

CENAZELERİ AYNI TABUTTA, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Van'ın Erciş ilçesinde, evde çıkan yangında yaşamını yitiren Havanur (4) ve Hiranur Yıldız (3) kardeşlerin cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından akşam saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Erciş ilçesinin Yukarı Işıklı Mahallesi'ne getirilen iki kız kardeşin cenazesi, mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından, aynı tabuta konulup mezarlığa getirildi. Hevanur ve Hiranur kardeşlerin cenazesi tabuttan çıkarılıp, aynı mezarlıkta yan yana gözyaşları arasında toprağa verildi.

-Cenaze aracının gelişi

-Camide kılınan cenaze namazı

-Hiranur ve Havanur kardeşlerin cenazelerinin mezarlığa getirilişi

-Aynı mezarlıkta yan yana toprağa verilmesi

Haber-Kamera: Barbaros KUL/ ERCIŞ(Van),

TABANCASINI TEMİZLERKEN GÖĞSÜNDEN VURULARAK ÖLEN UZMAN ÇAVUŞ, TOPRAĞA VERİLDİ

AFYONKARAHİSAR'da Sinanpaşa ilçesinde görev yapan ve temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden vurularak yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Öztürk (25), Aydın'ın Kuyucak ilçesinde toprağa verildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Öztürk, Öğretmenler Mahallesi'ndeki evinde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden vurularak, ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Öztürk, eşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Sinanpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Öztürk kurtarılamadı. Uzman Çavuş Gökhan Öztürk'ün naaşı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna getirildi, burada yapılan işlemlerin ardından memleketi Aydın'ın Kuyucak ilçesine getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öztürk, Horsunlu Mahallesi Zekibey Camisinde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Horsunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı AK Parti'li Metin Ertürk, Aydın MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, Uzman Jandarma Çavuş Gökhan Öztürk'ün babası Muhterem Öztürk ve eşi Esma Öztürk ile yakınları katıldı. Gökhan Öztürk'ün 5 ay önce evlendiği öğrenildi.

-Horsunlu Mahallesi Zekibey Camisinden detay görüntüler

-Uzman Jandarma çavuş Gökhan Öztürk'ün eşi Esma Öztürk cami önünde ağlarken

-Cenaze namazından detay görüntüler

-Hocanın cenaze namazına kalılanlardan helallik istemesi.

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin Askerlerin omuzlarında camiden çıkarılarak cenaze aracına götürülüşü

-Bölgeden detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ KUYUCAK(Aydın),

POLİS, MASKELİ SİLAHLI SOYGUNCUYU GÖZLERİNDEN TESPİT ETTİ

BURSA'da, yüzünü kırmızı bandanayla kapatıp, girdiği markette, kasiyere tabanca ve bıçak doğrultarak kasadaki 1470 TL'yi çalan soyguncu, kaçtı. Polis, şüpheliyi kamera görüntülerinde görünen tek yeri olan gözlerinden bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 bin kişinin incelenmesinin ardından kimliği tespit edilen F.K., İstanbul'da yakalandı.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'ndeki süpermarket zincirinin bir şubesinde meydana geldi. Yüzünü kırmızı bandana ile kapatan şüpheli, markete girip, kasaya gitti. Şüpheli, kasiyere tabanca doğrultarak kasadaki paraları vermesini istedi. Kasiyer, şüphelinin bir anlık boşluğundan faydalanıp kasaya bıraktığı silahı alınca, şüpheli bu kez cebinden bıçak çıkardı. Kasadaki 1470 TL'yi alan soyguncu, iş yerinden çıkıp, kaçtı.

3 BİN KİŞİ İNCELENDİ

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Marketteki ve şüphelinin kaçış güzergahındaki 100'den fazla dükkanın güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, şüpheliyi yüzünde görünen tek yeri olan gözlerinden tespit etmek için çalışma başlattı. Şüphelinin göz yapısına bakarak 18- 25 yaş arası 3 bin kişi üzerinde sanal ortamda tarama yapan Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, soyguncunun F.K. olduğunu tespit etti. F.K.'nin olay sabahı Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden bilet alarak İstanbul Alibeyköy Otobüs Terminali'ne gideceği bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi yakalamak için İstanbul'a gitti. Soyguncunun bilet aldığı otobüsü tespit eden ekipler, gece 04.00 sıralarında otobüsten indiği sırada F.K.'yi gözaltına aldı. Bursa'ya getirilen F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan F.K.'nin silah ve bıçak zoruyla kasiyerden para aldığı anlar marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, yüzünü kırmızı bandanayla kapatarak içeri giren F.K.'nin kasaya gidip burada tabancasını çıkardığı görülüyor. Kasiyerin kasayı açtığı sırada elindeki tabancayı bırakan F.K.'nin silahını, market çalışanlarından birinin aldığı görülüyor. Ardından cebinden bıçağını çıkaran şüphelinin, kasadaki paraları aldıktan sonra iş yerinden çıktığı görülüyor.

-Soygun anından güvenlik kamerası görüntüleri

-Kasiyerin kasadaki silahı alma görüntüleri

-Şüphelinin kasadan para alarak çıkış yapma görüntüleri

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesinden detaylar

-Olay yerinden detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/ BURSA,

KARAMOLLAOĞLU: ADALETLİ OLMAK ZORUNDAYIZ

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Adaletli olmak zorundayız. 'Eş, akraba' diye atama yapmayacağız. Ehil olan kimse ona görev vermek zorundayız. Hakimlerimize de sesleniyorum; siz adaletli olmak zorundasınız. Sizin korkma lüksünüz yok. Kimseyi dinlemeden doğru olanı yapın. Allah rızası için talimatla hüküm ve karar vermeyin. Verirseniz bunun hesabı size sorulur" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Gümüşhane'de düzenlenen 6'ncı olağan kongresinde partililere seslendi. Necmettin Erbakan'ın Milli Görüş hareketini başlattığını hatırlatan Karamollaoğlu, "O günden bugüne çeşitli vesilelerle insanlığın sorunlarını nasıl çözeceğimizi anlatmaya çalıştık. Derdimizi kimseyle münakaşa etmek kavga etmek değil, derdimiz hakikaten bu buhrandan nasıl kurtulacağımızı anlatmak ve özellikle Türkiye'mizde insanlarımızın desteğini alarak düşüncelerimizi ve fikirlerimizi tatbik etmek. Biz ülkemizdeki her türlü görüş ve fikirlerle bir araya gelmeyi başardık. İster sol ister sağ ister milliyetçi olsun fark etmez" dedi.

'ARABAYI ATIN ÖNÜNE BAĞLIYORUZ'

Yol, köprü, tünel, havalimanı ve hızlı trene karşı olmadıklarının altını çizen Karamollaoğlu, "Bu saydıklarımızın hepsi lazım. Ama bunlardan önce bunların ücretini çıkartacak fabrikalar kurabilirdik. Biz arabayı atın önüne bağlıyoruz. Araba atın arkasına bağlanır. Eğer önce üretime yatırım yapılmış olsaydı bugün işsizlik olmazdı. Vatandaşımız zenginleşirdi. Dışarıya bağımlılıktan kurtulmuş olurduk. Mevcut politikalarla bunu başarmak mümkün değil" diye konuştu.

'ADALETLİ OLMAK ZORUNDAYIZ'

"Eğer Türkiye'nin problemlerini çözmek isterseniz işi ehline verin" diyen Karamollaoğlu, "Siz işi ehline verin. Onlar o işi düzgün yaparsa müspet fatura hem yöneticiye kesilir. Adaletli olmak zorundayız. 'Eş, akraba' diye atama yapmayacağız. Ehil olan kimse ona görev vermek zorundayız. Hakimlerimize de sesleniyorum; siz adaletli olmak zorundasınız. Sizin korkma lüksünüz yok. Kimseyi dinlemeden doğru olanı yapın. Allah rızası için talimatla hüküm ve karar vermeyin. Verirseniz bunun hesabı size sorulur" dedi.

-Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun açıklamaları

Haber-Kamera: Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE,

ELAZIĞ'A DEPREMZEDELER İÇİN 10 BİNDEN FAZLA ÇADIR GÖNDERİLDİ

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı tarafından bölgede yaşayanlar için 10 binden fazla çadır gönderildi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'daki afetzedeler için, AFAD ve Kızılay tarafından 10 binden fazla çadır bölgeye ulaştırıldı. Kentteki taziye evleri, spor salonları, öğretmenevleri ve camilerde kalmayanlar için gönderilen çadırların bir kısmı, Kültür Parkı'nda kuruldu. Deprem nedeniyle evlerinde hasar oluştuğunu belirten Erol Kaya, bir süre çadırda yaşayacaklarını söyledi. Deprem meydana geldiği sırada çocuklarıyla birlikte evde olduklarını anlatan Kaya, "Depremi Allah kimseye yaşatmasın. Depremi yaşayan bilir. Deprem sırasında çocuklarımızla birlikte evdeydik. Akşam yemeği yiyorduk. Deprem olunca dışarı kaçtık. Evimizde hasar oluştu. Evimize de giremedik. 2-3 gündür evimize girmiyoruz. Şu an çadırda kalıyoruz. Benim düşüncem biz 1 aya yakın buradayız. Çadırlarda da büyük sıkıntımız, ısıtıcıya çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

İffet Civelek ise evlerinde hasar tespitinin yapılacağını belirterek, "Evde hasar var, mahallede kimse yok. Evlere gelip bakacaklarmış. Evlerde duramıyoruz, önce canımız" dedi.

Deprem sırasında panik yaşadıklarını anlatan Fahri Barulay da "Panik yaşadık. Her taraf yıkılmış, dökülmüş, çatlamış her taraf. Evde hasar var. O günden beri giremedik ve buradayız. 6 kişi burada kalıyoruz" diye konuştu.

-Çadırlardan görüntüler

-Vatandaşlarla röportajlar

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Uğur CAN/ ELAZIĞ,

NİĞDE'DEN ELAZIĞ'A 8 TIR YARDIM

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için Niğde'de toplanan 8 TIR dolusu kışlık giysi ve gıda yardımı, bölgeye gönderildi.

Niğde Belediyesi öncülüğünde Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı. İl genelinde vatandaşlar, kampanyaya duyarsız kalmayarak, ev ve iş yerlerinden getirdikleri kışlık giysi, battaniye, ısıtıcı ve gıdaları, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda görevlilere teslim etti. Uğurlama töreninde konuşan Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Niğde'de tüm vatandaşların depremzedeler için seferber olduğunu söyledi. Depremin hemen ardından yardım kampanyası başlattıklarını anlatan Özdemir, şunları söyledi:

"Niğde halkı çok büyük bir hassasiyet ve duyarlılık gösterdi. 24 saat içinde 8 TIR yardım toplandı. Küçük çocuklar dahi kumbaralarındaki paralarla marketten malzeme alıp getirdiler. Vatandaşlarımız orada neye ihtiyaç olduğuna inanıyorlarsa onları getirip bize teslim ettiler. Kışlık giysi ve gıda ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler var. İnşallah bir daha böyle bir deprem yaşamayız. Ama bu da hayatın bir gerçeği ve biz de belediyeler olarak gereken tedbirleri almak zorundayız. Biz de Niğde'de üstümüze düşeni fazlasıyla yapacağız. Acıları çok fazla yaşamamak adına belediyeler adına gerçekleştireceğiz. Depremden hemen sonra 82 milyon Türk milleti duyarlılığını gösterdi. Ben bir kez daha Türk milletinin bir ferdi olmaktan gurur duydum, yüreklerimiz tek yürek olarak attı. Birlik ve beraberlik içerisinden bu sıkıntıyı bu felaketi atlatıyoruz."

Konuşmanın ardından yapılanan duanın ardından yardım TIR'ları yola çıktı. Öte yandan 32 bin TL nakdi yardım da toplandığı bildirildi.

-Toplanan yardımlardan görüntü

-Yardımların paketlenmesi

-Yardımların tırlara koyulması

-Detay görüntüler

-Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in açıklaması

-Dua edilmesi

-TIR'ların hareket etmesi

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,

AKHİSARLILAR DA ELAZIĞLI DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBER OLDU

ELAZIĞ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa'da 22 Ocak'ta 5.4'lük depremi yaşayan Akhisarlılar, yardım için seferber oldu. Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, "Destekler yağdı, birçok yardım elimize ulaştı. Yardım etmek isteyen vatandaşlarımızı belediyemize bekliyoruz" dedi.

Manisa'da, 22 Ocak'ta merkez üssü Akhisar ilçesi kırsal Musalar Mahallesi olan Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 5 metruk bina hasar görürken, 3 kişi hafif yaralandı, 1 kişi de panik atak geçirdi. Çok sayıda artçı sarsıntının olduğu Akhisar'da, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde evleri yıkılanlar için seferber olundu. Akhisar Belediye Başkanı CHP'li Besim Dutlulu'nun talimatı doğrultusunda sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlatıldı. Akhisarlılar, kampanyayla birlikte Akhisar Belediyesi hizmet binasında belirlenen destek toplama merkezine akın etti. Toplanan yardımlar giyecek, gıda ve barınma kategorilerine ayrılarak, deprem bölgesine gönderilmek üzere paketlenmeye başladı. Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, ellerinden gelen tüm imkanları seferber ettiklerini belirtip, deprem bölgesine bir TIR dolusu yardım malzemesini bugün öğle saatlerinde göndereceklerini söyledi.

'DESTEKLERİ BELEDİYEYE BEKLİYORUZ'

Musalar Mahallesi'nde meydana gelen ve Ege Bölgesi'nin birçok yerinde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından kriz masası oluşturup, Akhisar halkının ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, ilçede can kaybı olmamasının tek tesellileri olduğunu kaydetti.

Elazığ'daki depremzedelere duyarsız kalamadıklarını da söyleyen Kayserili, "22 Ocak Çarşamba günü biz de üzücü bir deprem yaşadık. Allah'a şükür bizim bölgemizdeki depremde herhangi bir can kaybı yok. Binalarımızda, ufak tefek hasarlar var. Ama biliyorsunuz 2 gün sonra bu defa Elazığ'da yaşanan deprem hakikaten çok üzücüydü. Bizler bir kampanya başlattık. Akhisar'daki duyarlı vatandaşlarımız da sağ olsun bu kampanyaya sahip çıktı ve destekler yağdı. Şimdiden birçok yardım elimize ulaştı. Yardım etmek isteyen vatandaşlarımızı belediyemize bekliyoruz" diye konuştu.

'AKHİSAR'DA 142 BİNADA HASAR TESPİT EDİLDİ'

Akhisar'da Deprem Komisyonu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Yardımcısı Kayserili, "Deprem komisyonu Akhisar içindeki bütün hasarlı binaları tespit ediyor, bu konuda çalışmalar hala devam ediyor. Şu ana kadar 142 binada hasar tespit edildi. Karabörklü Mahallesi'nde bulunan ve depremde ciddi hasar gören bir camimiz, boşaltıldı. Orayı yeniden halkımızın ibadet edebilmesi için onaracağız. Çalışmalar bu şekilde devam ediyor. Evlerinde hasar olan vatandaşlarımız Manisa Valiliği, Akhisar Kaymakamlığı ve Akhisar Belediyesi'ne başvurabilir. Elazığ depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Dualarımız, kalbimiz, desteklerimiz bölge halkı ile. Akhisar halkının yardımlarını bölgeye ivedilikle ulaştıracağız" dedi.

-Akhisarlılar'ın Elazığ'daki depremzedeler için yardım getirmeleri

-Yardım getiren Akhisarlılar ile röp.

-Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR(Manisa),

ELAZIĞLI DEPREMZEDELER İÇİN SAKARYA'DAN 4 ODALI VAGON

SAKARYA'daki Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.'de, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personeli için üretilen, 4 odalı 10 personel konaklama vagonu, Elazığ'a doğru yola çıkarıldı. Afetzedelerin, deprem bölgesinde geçici olarak vagonlarda kalması sağlanacak.

TCDD personelinin konaklaması için Sakarya'daki Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.'ye ait fabrikada üretilen ve içinde duş, çamaşır makinesi, ısıtıcı, klima, jeneratör, oturma odası ile 4 bağımsız odanın olduğu 10 personel konaklama vagonu, 6.8'lik depremin meydana geldiği Elazığ'a doğru yola çıkarıldı. Dün öğle saatlerinde TÜVASAŞ fabrikasındaki bekleme alanından çıkarılan 10 vagonun bağlı olduğu lokomotif, Mithatpaşa İstasyonu'ndan hareket etti. AFAD koordinatörlüğünde vagonlar, bölgeye götürülürken, aynı özelliklere sahip 20 adedinin daha hazır olduğu ve talep edilmesi halinde hızlıca bölgeye gönderilmek için hazır bekletildiği belirtildi. Elazığ'da afetzedelerin, deprem bölgesinde geçici olarak vagonlarda kalması sağlanacak.

-Mithatpaşa istasyonu detay

-TCDD Lokomotif, hazırlık detayı

-Personel konaklama vagonu detay

-Trenin yola çıkması

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/ ADAPAZARI(Sakarya),

ADAPAZARI'NDA DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM KAMPANYASI

ADAPAZARI'nda, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölgede yaşayanlara yardım için seferberlik başlatıldı. İlçe sakinleri, satın aldıkları giyecek, gıda ve ihtiyaç malzemelerini göndermek için yardımların toplandığı alana akın etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce Elazığ'daki depremzedelere gönderilmek üzere yardım kampanyası düzenlendi. Depremzedeler için aldıkları giyecek, gıda ve ihtiyaç malzemelerini bölgeye göndermek isteyenler, yardımların toplandığı Adapazarı Demokrasi Meydanı'na geldi. Buradaki yardım TIR'ları görevliler tarafından doldurulmaya başlanırken, daha önce depremi yaşayan Sakarya halkı, bölgeye gönderilmek üzere giyecek battaniye, ısıtıcı ve çocuk bezi gibi ürünleri beraberinde getirdi. 2 TIR dolmasına rağmen eşyaların büyük bölümü dışarıda kalınca bölgeye gönderilecek yeni araçlar, Demokrasi Meydanı'na yönlendirildi. Yardımlar, yeni araçlara yüklendi.

-Demokrasi Meydan yükleme detayı

-Vatandaşlardan detay

Haber-Kamera: Güven HASBAŞ/ ADAPAZARI(Sakarya),

AMASYA'DAN DEPREMZEDELERE YARDIM

ELAZIĞ merkezli meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için Amasya'da toplanan sebze ve meyve yüklü 2 TIR, bölgeye gönderildi.

Kentte valilik, belediye, AFAD ve Kızılay koordinesinde depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan yardım kampanyası sürüyor. Yapılan çağrıların ardından kentteki hal esnafı ve bir iş adamının desteğiyle temin edilen sebze ve meyve dolu 2 TIR, Çelebi Mehmet Meydanı'nda düzenlenen programla deprem bölgelerine uğurlandı.

'KENETLENME NOKTASINDA ORGANİZE OLDUK'

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediye olarak depremden etkilenen bütün vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Geçmiş olsun dileklerimizi arz ediyoruz. Cenabı Hak inşallah bizleri böyle imtihanlarla sınamasın. Cenabı Hak kazadan beladan muhafaza eylesin diyoruz. Biz de zaten hazır bekliyorduk, daha önce hem valiliğimiz kanalıyla deprem bölgesiyle irtibatları kurmuştuk. Dedik ki onlara biz her türlü yardıma hazırız. Araçlarımızı hazırladık, itfaiye araçlarımız, yardım ekiplerimizin hepsini hazırlamış bekliyorduk. Bu işin Amasya Valiliği, AFAD, Kızılay ve vatandaşımızın el ele tutuşması, kenetlenmesi noktasında biz de ona göre organize olduk. Tüm duyarlı halkımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

'HEP BİRLİKTE DAYANIŞMA İÇİNDE OLDUK'

Amasya Valisi Dr. Osman Varol da, afetin ardından ülkenin her türlü tartışmayı bir kenara bırakıp, kenetlendiği bir süreci yaşadıklarını söyleyerek, "Çok üzücü, hepimizi derinden sarsan bir afetin, bir doğa olayının arkasından tüm ülkemizin her türlü tartışmayı bir kenara bırakarak, kenetlendiği birkaç günlük bir süreç yaşıyoruz birlikte. Artık devletimizin imkanları milletimizin devletle bütünleşme gücü çok yüksek ve bu anlamda çok hızlı bir müdahale başladı. Sonrasında harekete geçmemizle beraber sürekli dayanışma içerisinde hep birlikte güzel çalışmalar yürüttüğümüz belediyemiz, ilçe belediyelerimiz bu işin içerisine dahil oldular ve bu güzel tablo ortaya çıktı. Bu güzel tablonun her daim bu şekilde ben devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

'ALLAH BÖYLE BİR ACI YAŞATMASIN'

Kendi imkanlarıyla yardım çadırına bağışta bulunan 77 yaşındaki Semiha Yancı ise "Elimden geldiği kadar yemem yediririm, giymem giydiririm. Allah'ım bir daha böyle bir acıyı Türk milletimize yaşatmasın" dedi.

-Yardım çadırından genel detay

-Vatandaşların yardımlarından detay

-Vali ve Belediye Başkanı açıklama

-Semiha teyze röportaj

-Diğer detay

Haber: Sinan HARMANCI/AMASYA,

DEPREM BÖLGESİNDE, SAĞLIKÇILAR İÇİN AMBULANS KAPISINA MEYVE POŞETİ ASTILAR

ELAZIĞ'da meydana gelen depremin ardından Karaman'dan bölgeye giden sağlık ekibinin bulunduğu ambulansın kapı kollarına, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından içerisinde meyvelerin bulunduğu poşet asıldı.

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Musa Şahin ve beraberindeki sağlık çalışanları, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgeye sevk edildi. Önceki gün gün boyu Elazığ'da süren çalışmaya katılan sağlık ekibi, önceki gün akşam saatlerinde bulundukları ambulansı yol kenarına park ederek yemek için lokantaya girdi. Bir süre sonra lokantadan çıkan sağlık ekibi, ambulansın kapı kollarında poşet asılı gördü. Aracın başına giden ekipler, poşet içerisinde meyve olduğunu fark etti. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bırakılan meyve dolu poşet, sağlık çalışanlarını duygulandırdı.

'BENİ VE EKİBİMİ ETKİLEDİ'

Dr. Musa Şahin, depremin ardından bakanlığın talimatıyla UMKE ekibi ve 112 ekibi ile birlikte Elazığ'a hareket ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Görevimizi tamamladıktan sonra yemek ihtiyacımızı gidermek için Elazığ merkezde cadde üzerine aracımızı park etmiştik. Geri döndüğümüzde aracımızın kapı kollarına bağlanmış meyve poşetlerini gördük. Bu beni ve ekibimi gerçekten çok etkiledi. Zor durumda olan insanların yardımı için biz buradaydık. Ama insanlar bu zor zamanlarında bile bizim ihtiyaçlarımızı göz önünde bulundurarak bu hareketi yapmaları bizim için çok değerli oldu. Bu doğu insanının güzel kalbinin bir göstergesi. Bizler onlara yardım etmek için buradayız. Elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu vesileyle hem Elazığ'a hem Malatya'ya geçmiş olsun diyoruz" dedi.

-Dr. Musa Şahin'in açıklamaları

Haber-Kamera: Kaan ULU/ ANKARA,

VAN'DA KARLA MÜCADELEDE; RUS YAPIMI KAR TOPLAMA ARACI 'AMKODOR 37' KULLANILDI

VAN'da, Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen karla mücadele çalışmasında, kar kütlelerinin çok olduğu ana yollarda, Rus yapımı kar toplama aracı 'Amkodor 37' kullanıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan 579 yerleşim birimini yeniden ulaşıma açarken, kent merkezinde de yoğun çalışma gerçekleştirdi. Kar kütlelerinin çok olduğu ana yollar ve ara sokaklardaki karlar, belirli noktalara toplanıp, kamyonlara yüklendikten sonra kent dışına taşınıyor. Ekipler, bu çalışmalarını da Rus yapımı kar toplama aracı 'Amkodor 37' ile gerçekleştiriyor. Van'da ilk kez kullanılan kar toplama aracı ile hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf sağlanıyor. Hava sıcaklığı, sıfırın altında 40 derece ölçülürken, kar kütlelerinin en çok olduğu İpekyolu ilçesindeki İki Nisan Caddesi'nde 'Amkodor 37' ile çalışma yapıldı. Çalışmalarda 2 bin kamyon kar, şehir dışına taşındı.

-Rus yapımı kar toplama aracı 'Amkodor 37' kar toplama aracının çalışması

-Toplanan karları kamyona yüklenmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/ VAN,

BURSA'DA TARİHİ 'TEVRAT' ELE GEÇİRİLDİ: 1 GÖZALTI

BURSA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Buro Amirliği (KOM) ekipleri, F.N. isimli bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı. İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesinde oturan şüpheli ile iletişime geçen ekipler, ceylan derisi üzerine İbranice yazılı Tevrat'ı satın almak istediklerini belirtip, müşteri olarak F.N.'nin evine geldi. Kaç yılına ait olduğunu henüz bilinmeyen ve yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen Tevrat için ilk başta pazarlık yapan ekipler, F.N.'yi suçüstü yaparak gözaltına aldı. F.N.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Tevrat ise incelenmek üzere sabah saatlerinde Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilecek.

-Tevrat'tan görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

