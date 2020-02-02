DHA YURT BÜLTENİ - 1

AKHİSAR'DA 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde bugün saat 03.23'te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Akhisar İlçesi'nde saat 03.23'te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 4.6'lık depremin derinliği 5.8 kilometre olarak ölçüldü. Depremin ilçe merkezinde kuvvetli şekilde hissedildiği öğrenilirken, henüz can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı açıklanmadı.

Öte yandan depremin Manisa merkez ve çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Akhisar'ın Gökçeahmet Köyü, büyüklüğünü 4.7, derinliğini ise 12.6 kilometre olarak açıkladı.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Akhisar'daki 4.6'lık depremin ardından ilçede AFAD verilerinde göre, 2.5, 2.6 ve 3.1 büyüklüğünde üç artçı sarsıntı daha gerçekleşti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Sokaklardan detaylar

Röportajlar

Belediye tesislerindeki vatandaşlar

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR(Manisa),

===============================

'KOCA YUSUF OPERASYONU' TAMAMLANDI

ÇİN'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönme talebinde bulunan 42 Türk ve dost ülke vatandaşını taşıyan uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter'da, "32 saat süren 'Koca Yusuf Operasyonu' başarılı şekilde tamamlandı" paylaşımını yaptı.

Çin'in Vuhan kentinde yaşayan ve koronavirüs tehdidi nedeniyle Türkiye'ye dönme talebinde bulunanların tahliyesi için tahliye operasyonu başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyon için A400M tipi askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', ambulansa dönüştürüldü.

6 SAĞLIK PERSONELİ YER ALDI

Kayseri'den Ankara'daki Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirilen uçak, hazırlıkların tamamlanması ardından önceki gün öğle saatlerinde Vuhan'a hareket etti. Uçakta 2 enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve 4 enfeksiyon kontrol personeli yer aldı. Uçak, gece yarısı Vuhan'a ulaşırken, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hazırlanan biyolojik tehlike tulumu, koruyucu filtreli maske ve koruyucu kıyafet gibi tıbbi malzemeleri Çin hükümetine teslim edildi.

KONTROL EDİLEREK UÇAĞA ALINDILAR

Daha sonra yolcuların uçağa alınması için çalışma başlatıldı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından yapılan muayene ve kontrollerde yolcuların virüs taşımadığı belirlendi. Yolcular, gerekli kontrollerin ardından uçağa alındı. Koruyucu kıyafetler giyerek maske takan yolcular, uçuş boyunca zaman zaman uçaktaki sağlık personeli tarafından kontrol edildi. Ateşleri ve oksijen seviyelere ölçülen yolcularda olumsuz bir duruma rastlanmadı.

'KOCA YUSUF OPERASYONU TAMAMLANDI'

Saat 07.00'de Vuhan'dan hareket eden uçak, Ankara'daki Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, saat 21.02'e Twitter hesabında, "Koca Yusuf Operasyonu' başarılı şekilde tamamlandı. Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin'in Vuhan kentinden alarak Ankara'ya getiren uçağımız yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara'daki Etimesgut Havaalanı'na indi" paylaşımını yaptı. Havaalanına inen uçak, pistin uzak noktasına çekildi. Uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcular dahil olmak üzere toplam 62 kişi, 17 ambulansla kendileri için hazırlanan Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilecek. 62 kişi, özel olarak hazırlanan ve başka hasta bulunmayan hastanede 14 gün boyunca tek kişilik odalarda karantinada gözlem altında tutulacak.

BÜYÜKELÇİ: SOSYAL MEDYADA BİLGİLERİ PAYLAŞILMIŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte yolcuları karşılayan Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Türkiye'ye gelmekten son anda vazgeçen 6 kişinin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Önen, "Biz bu vatandaşlarımızı havaalanına 200-300 kilometre uzaklıktaki evlerinden aldık getirdik. Ancak Türkiye'deki sosyal medya organlarında bu vatandaşlarımız kimlik bilgilerinin paylaşıldığını görmüşler ve buna tepki gösterdiler, gelmekten vazgeçtiler. Takdir onların muhakkak. Kişisel bilgilerinin çıkmasıyla alakalı bir durum. Şu ana kadar Türkiye'de bir vakaya rastlanmadı. Çin'den gelen yolcularımızda da bir vaka yok. Her şey yolunda gidiyor" diye konuştu.

BAKAN KOCA: DEVLETİMİZ MİLLETİMİZİN YANINDADIR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçağın inişinden kısa süre önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimiz, şimdi ve daima, ihtiyaç duyduğu her anda milletimizin hizmetindedir. Bakanlığımız, sağlık ve hayat söz konusu olduğunda, zorluk ve engel ne olursa olsun görevini yerine getirecektir. Bugün olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: MUTLUYUZ, MİNNETTARIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçağın havaalanına inmesinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, uçağın inmesini alkışlarla karşılayan yolcuların görüntüsüyle paylaştığı mesajında, "Mutluyuz, minnettarız. Çin'in Vuhan kentinden, 42 yolcuyla gelen uçağımız başkentimize ulaştı. Milletimiz, devletimiz adına biz de onlar kadar mutluyuz" ifadelerini kullandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Uçağın havaalanına inmesi ardından yolcuların ambulanslarla Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk işlemine başlandı. Önce Çin'de yaşayan 42 Türk ve dost ülke vatandaşı tek tek uçaktan indirilerek ambulanslara alındı. Özel kıyafetleri ve maskeleriyle ambulanslara bindirilen yolcular, 14 gün boyunca tek kişilik odalarda karantina altında tutulacakları hastaneye götürüldü. Ardından da uçağın mürettebatı, teknik ekibi ve sağlık personeli de ambulanslarla aynı hastaneye nakledildi.

DEZENFEKTE ÇALIŞMASI

Sevk işleminin tamamlanmasından sonra da Hava Kuvvetleri Komutanlığı KBRN uzmanları, uçak ve malzemelerini dezenfekte işlemini gerçekleştirdi. Uçak ile birlikte yolcuların sevkini gerçekleştiren ambulansların da dezenfekte edileceği belirtildi. Arındırma işlemini gerçekleştiren uzmanların da havaalanında kurulan çadırlarda dezenfekte işlemi yapılacak.

BAKAN KOCA: HİÇBİRİSİNDE HASTALIK BELİRTİSİ YOK

Öte yandan yolcuları karşılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havaalanında basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Koca, Çin'de yaşayan vatandaşları onların talebi doğrultusunda Türkiye'ye getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda yola çıkıldığını vurgulayarak, "Aileleriyle birlikte 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere toplam 42 kişi getirilmiş oldu. Maske, kıyafetler dahil alınması gereken bütün tedbirler alınarak getirildi. Enfeksiyon hocamız olan İrfan hocamızla da telefonda görüşme yaptım. Kendileri, yolcularımızın hiçbirinde yolda dahil olmak üzere hastalık belirtisinin olmadığını, tüm vatandaşlarımızın ve dost ülke vatandaşlarının sağlıklı olduğunu ifade ettiler. Ayrıca askeri pilot arkadaşımızla da görüştüm. Pilotların da bu süreçte sorun yaşamadıklarını, sağlıklı olduklarını ifade ettiler."

Bakan Koca, her yolcuyu bir odada 14 günlük zaman diliminde takiplerini yapmayı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda planladıklarını kaydederek, "İlk günden itibaren numuneleri alındı. Her 3 günde bir numune tekrarları yapıldı. Bütün hizmetlerin tek kullanımlık malzemelerle yapılması ve bütün atıkların tıbbi atık olarak değerlendirilmesi planlandı. Burada hizmet verecek bütün sağlık personelimiz için de tedbirler alınmış oldu" dedi.

'ÇAPA'DAKİ ÇİNLİNİN SONUCU NEGATİF'

Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü ciddi durum ilan etmeden önce ülke olarak bütün tedbirleri erken dönemde aldıklarını ifade ederek, "Olaya ilk günden itibaren ciddiyetle yaklaştığımızın altını çizmek işitiyorum. Bugüne kadar koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı. En son İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden numune alınan 6 yaşındaki Çinli vatandaşın da bugün çıkan sonucu negatif oldu. Bu süreci, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bundan sonra da paylaşmaya devam ediyor olacağız. Bu süreçte Bakanlık olarak Bilim Kurulu'nun önerileri ve aldığımız tedbirleri ve bizim duyuru ve önerilerimize kulak asılmasını, onun dışındaki yer yer yanlış olabilecek bilgilendirmelere itibar edilmemesini özellikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Çin'den tahliye operasyonunun gerçekleşmesi için talimat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en başından beri süreci anbean takip ettiğinin altını çizen Bakan Koca, ayrıca Dışişleri ile Milli Savunma Bakanlıklarına da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

DEZENFEKTE ÇALIŞMASI BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı, 42 yolcunun Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk işleminin ardından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki KBRN uzmanlarınca, uçakta ve havaalanında dezenfekte işlemlerine başlandığını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Uçağın inişi

Genel ve detaylar

+++

Uçağın içindeki yolcular

+++

Ambulansların hastaneye gelmesi

+++

Dezenfekte çalışmasından görüntü

Haber-Kamera: ANKARA,

=========================

KAYAK YAPAN ÇOCUKLARIN 'ÇIĞ'A YAKALANDIĞI O ANLAR KAMERADA

BİNGÖL'de, çocukların tepeden kayak yaptığı anda çığ düştü. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Genç ilçesine bağlı Keklikdere köyünde meydana geldi. Kar yağışını fırsat bilen bir grup çocuk, yüksek kesimde kayak yakmak istedi. Köydeki yüksek alana çıkan çocuklar, kayma girişiminde bulundukları sırada çığ düştü. Çığ düşme anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasında kaydedildi. Görüntülerde, çocuklar kayak yapmaları sırasında çığa yakalandıkları anlar yer aldı. Çığda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(Cep telefonu)

Çocukların kayak yaptığı anlar

Çığ anı

Haber: Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,

===========================

Samsun-Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (6)

O ANLARI ANLATTI: KAÇTIK KURTULDUK

Ordu'da meydana gelen heyelanda, eşi Durdane Aktaş ile birlikte yaralanan Şenel Aktaş o anları anlattı. Eşinin tedavisi halen Ordu Devlet Hastanesi'nde devam eden Aktaş, çok korktuklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Eşimle yürüyerek, gidiyorduk. Sonra taş yuvarlanma sesi geldi. 'Hanım, burada taşlardan ses geliyor, heyelan olur altında kalırız, tedbirimizi alalım' diyene kadar bir kütürtü geldi. Geri döndüm, tozun-duman içinde kaldık. Hanım kayanın arasında kaldı. Vatandaşlar geldi, hanımı kayanın arasından aldık. Ağzından kan geliyordu, kafası yarılmıştı. Eli kolu taşın arasında kalan hanımımı çıkardık. Çok korktuk. 'Uçuk' bize yol vermedi. Karşı şeride atlamaya çalıştım. Hanım kayaların arasında kalınca çok korktum, ters istikamete kaçtık kurtulduk."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yaralılar konuşma

-Detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ ORDU,

===================================

Mehtap'ın yolda parçalanmış cesedi bulundu (2)

ÜZERİNDEN ÇOK FAZLA ARAÇ GEÇMİŞ

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tuvalet ihtiyacını gidermek için seyahat ettiği otomobilden indikten sonra parçalanmış cesedi bulunan Mehtap Ateş'in üzerinden birden çok aracın geçtiği ortaya çıktı. Konya'dan Ceyhan'a gelen Mehtap Ateş'in duygusal yakınlık beslediği iddia edilen Murat A. ile buluştuğu, gezmek için Murat A. ve arkadaşı Doğan T. ile birlikte otomobille Adana'ya gitmek için yola çıktığı ifade edildi. Üzerinden çok fazla araç geçtiği için cesedi parçalanan Mehtap Ateş'in cinayete kurban gitme ihtimali de değerlendirilirken, gözaltına alınan Murat A. ve Doğan T. ifadelerinde olayın nasıl olduğunu görmediklerini ileri sürdü.

Murat A., Konya'dan gelen genç kadın ile Ceyhan'da buluştuktan sonra gezmek için Adana'ya gitmek üzere yola çıktıklarını, bu sırada genç kadının alkol aldığını öne sürerek, "Aşırı alkollüydü, yolda tuvaletini yapmak için otomobilden indi. Dönmeyince arkadaşımla uzun süre aradık. Yolda ceset parçalarını görünce olayı fark edip polise bilgi verdik" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Haber: Ceyhun ÖZER/ CEYHAN(Adana),

Haber Kodu : 200201028

====================================

CORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖYKÜ ARİN'E MASKE BULUNMUYOR

ANTALYA'da lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın annesi Eylem Şen Yazıcı, Coronovirüs nedeniyle maskelere yoğun talep olduğunu ve kızı için maske bulmakta zorlandıklarını söyledi.

İzmir'de 2018 yılı kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için aynı yıl Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve yurtdışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedaviye alınan Öykü Arin'e annesinden yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu ilik, yüzde 98,5 oranında tuttu. Hastaneye yakın bölgedeki evine taburcu olan Öykü Arin'in saçı, kirpikleri ve kaşı çıkmaya başladı.

Aile kızının tedavisini bir taraftan devam ettirip diğer taraftan da iyileşme sürecine şahitlik ederek mutlu oluyor. Öykü Arin için evde özel eğitim verecek öğretmen de arayan Yazıcı ailesi Öykü Arin'i olabildiğince topluluktan uzak tutmaya özen gösteriyor. Zorunlu olarak bir kalabalık ortama gireceği zaman özel maske kullanan Öykü Arin, ilk olarak Çin'de görülen ancak sonrasında dünyaya yayılmaya başlayan Coronavirus nedeniyle bir sorunla karşı karşıya kaldı.

Virüs nedeniyle Çin'de maskelere karşı yoğun ilgi duyuldu. Çin, salgından önce ihraç ettiği maskeleri kendi vatandaşlarının ihtiyacını karşılamak için şimdilerde ithal ederken Türkiye'de de bazı tedarikçilerde maske sorunu başgösterdi.

Kızının sağlık durumuyla ilgili her türlü gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyuran anne Eylem Şen Yazıcı, maske bulmakta zorlandıklarını öne sürdü. Sosyal paylaşım hesabından 3M özellikli maske fotoğrafı paylaşan anne Yazıcı, "Corona virüsü sebebiyle maske satışları patladığı için medikallerde Öykü Arin'in de kullandığı 3M maskeleri bulmak zor! Depolar göndermiyormuş. Ellerindekileri yüksek fiyatlara yurt dışına satıyorlarmış! Lösemi vb. hastalar için bu konuya bir çözüm bulmak gerekiyor" ifadelerini yazdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Haber: Alparslan ÇINAR/ ANTALYA,

=================================

YANAN EVİNİ GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Evi yanan Aysun Arıkan, "Ben 8 yıl önce ne emeklerle bu evi yaptım" diyerek ağladı.

Dün gece saatlerinde Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki Cafer Arıkan'a(27) ait evde yangın çıktı. Cafer ve Aysun Arıkan çifti, misafirliğe gitmeden önce 8 aylık çocukları eve geldiklerinde üşümemesi için elektrikli battaniyeyi prize taktı. Yaklaşık 1 saat sonra evlerine gelen çift, yatak odalarında yükselen alevi fark etti. Genç çift çevredeki vatandaşlardan yardım isterken, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangını söndürmek için eve giren Cafer Arıkan ile mahalle sakinlerinden Kemal Doğan dumandan zehirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arıkan ve Doğan'a ambulansta oksijen vererek müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Evini yanarken görünce gözyaşlarını tutamayan Aysun Arıkan'ı komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekiplerine maddi zorluklar içinde evlerini yaptıklarını anlatan Aysun Arıkan, "Ben 8 sene ne emeklerle bu evi yaptım. Ereğli'de iş yok kocam gurbet ellerde çalışarak bu evi yapmıştık." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Komşuları Kaan Kurtal da alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiğini ancak söndüremediklerini anlattı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Dumandan zehirlenen Cafer Arıkan ve Kemal Doğan'a müdahale

-Aysun Arıkan'ın gözyaşlarıyla konuşması

-Yanan ev

-İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı müdahale

-Kaan Kurtal ile röportaj

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

=====================================

BERABER EĞLENDİĞİ ARKADAŞLARI TABUTUNU TAŞIDI

SAKARYA'da, askere gidecek arkadaşının asker eğlencesine katılan İlker Kaçar (22) kazada yaşamını kaybederken, yaklaşık 1 saat önce birlikte eğlendiği arkadaşları tabutunu taşıdı.

Önceki gece saatlerinde, Erenler ilçesi Dörtyol Sanayi mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul istikametine giden 54 DN 965 plakalı otomobil, Nurullah Özmert idaresindeki 35 TT 582 plakalı otomobile arkadan çarptı. Nurullah Özmert'in kullandığı otomobilin arka kısmı parçalandı. Kazada sürücü Nurullah Özmert, Zafer Dirik, Hüseyin Doğukan Saraç ve İlker Kaçar yaralandı. Yaralanan 4 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. İlker Kaçar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazaya neden olan sürücü ise kazanın ardından başka bir araçla olay yerinden kaçtı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden İlker Kaçar'ın cenazesi, dün Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Şerefiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EĞLENİRKEN ÇEKİLEN GÖRÜTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazadan yaklaşık 1 saat önce İlker Kaçar'ın, askere gidecek arkadaşının asker eğlencesine katıldığı ve burada arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı öğrenildi. İlker Kaçar ile birlikte eğlenceye katılan arkadaşları ve kazada yaralanan bazı arkadaşları, dün cenaze namazına katılırken, Kaçar'ın tabutunu taşıdı.

Kaza anını gören Dursun Çınar, "Araçları bizim solumuzdaydı. Arkadan savruldu ve hiçbir şey yapamadık. Elimizden bir şey gelmedi." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

İlker Kaçar'ın asker eğlencesinde çekilen görüntüleri (Amatör kamera)

Cenazeden görüntüler

Görgü tanığı Dursun Çınar röp.

Detay

Haber-Kamera: Nuri KURU/ AKYAZI(Sakarya),

=========================================

OTOMOBİLLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 4 YARALI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi yolunda meydana geldi. İsaören Mahallesi'nden İnegöl'e giden Tahsin Çabuk (44) yönetimindeki 16 J 0456 plakalı otomobil, Osman Ergül'ün (39) kullandığı 54 ADP 904 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan otomobillerde sürücüler ile Ergül'ün aracındaki Ersin Çelik (34) ile Fatih Altundağ (38) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tahsin Çabuk'un durumunun ağır olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza sonrasından detaylar

-Yaralıdan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

==========================================

BAŞKENTTE KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ: 1 YARALI

ANKARA'da 'dur' ikazına uymayarak polisten kaçan otomobil sürücüsü, geçirdiği trafik kazası sonucu yakalandı. Otomobilinden içki şişeleri çıkan sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Olay, bugün saat 05.30 sıralarında Çankaya, Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Denetleme yapan polis ekipleri, Tamer Şahin'in kullandığı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ikazına uymayarak hızlanan Şahin, otomobili bir polisin üzerine sürdükten sonra Mamak Caddesi üzerinden kaçmaya başladı. Polis ekipleri de otomobilin peşine düştü. Bir süre kaçtıktan sonra izini kaybettiren otomobil, Gaziosmanpaşa Mahallesi Koza Caddesi'nde tekrar görüldü. Yaklaşık 10 kilometre daha polisten kaçan Tamer Şahin, Adnan Saygun Caddesi'nde otomobilin kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, Çerkeş Sokak'ta bir dükkanın tezgahına çarptı. Kazada, Şahin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobilde yapılan incelemede çok sayıda içki şişesine rastlanırken, sürücü Şahin'in daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Öte yandan, otomobildeki plakanın ise başka bir araca ait olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Otomobilden görüntü

Sürücü Tamer Şahin'den görüntü

Polis ekiplerinin çalışması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

=====================================

SURİYE SINIRINA OBÜS VE TANK SEVKİYATI

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüs ve tankları taşıyan TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki birliklerden sınıra sevk edilen obüs ve tanklar, TIR'larla polis eskortu eşliğinde dün öğle saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. Konvoy, polislerin eşliğinde ilçeden geçtikten sonra Hatay yönüne gitti. Askeri araçların, Hatay'da bulunan sınır kapısından geçiş yaparak Suriye'deki üs bölgelerine konuşlandırılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

İslahiye Çevre yolu

Askeri konvoyun geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP,

======================================

GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI İLKER BAŞBUĞ KİLİS'TE

GENELKURMAY eski Başkanı İlker Başbuğ, Suriye sınırındaki Kilis'i ziyaret etti.

Dün öğle saatlerinde Kilis'e gelen İlker Başbuğ, kentteki tarihi yerleri gezdi. İlk olarak Oylum Höyük'ü gezen Başbuğ, daha sonra Resul Osman Dağı'na çıkarak yüksek noktadan Suriye ile Kilis'i seyretti. Başbuğ, tarihi mekanları ziyaret ettikten sonra teröristlerin roketli saldırısı sonucu 2 kişin şehit olduğu Çalık Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Suriye'de yaşanan iç savaştan en çok etkilenen ilin Kilis olduğunu ifade eden İlker Başbuğ, "Bu camide bile, namaz esnasında YPG/PYD terör örgütünün attığı roketlerle iki vatandaşımız şehit oldu. Bugün Kilis'in nüfus yapısı değişmiş onu görüyoruz. Suriye'den gelenlerin, Suriyelilerin Kilis'teki nüfus sayısının daha fazla olduğunu gerçeği var. Fakat güvenlik açısından bir sorunun kalmadığı, şehrin oldukça güvenli olduğu şartları görüyoruz. Son dönemlerde özellikle İdlib'de yaşanan olaylar var. Ümit ediyoruz, bekliyoruz ki; İdlib'de yaşanan olaylar sırasında göç dalgası olursa, en çok etkilenecek yerleşim yerlerinden bir tanesi Kilis'tir. Ama bu şehrin bunu kabul edebilecek, gücü kalmamış. İnşallah, önümüzdeki günlerde, böyle sıkıntılı durumlar burada yaşanmaz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Tarihi yerleri gezerken

Roket Düşen Cami'de inceleme yaparken

Basın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS,

=======================================

DEPREMZEDELER İÇİN BİN KAPASİTELİ KONTEYNER KENT KURULUYOR

ELAZIĞ'da, depremzedeler için kent merkezinde bin kapasiteli konteyner kent kuruluyor.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan ve hasar gören depremzedelerin barınma ihtiyacını gidermek için Elazığ merkezde ilk etapta bin konteynerin yer alacağı kent kuruluyor. Elazığ spor tesislerinin yanındaki 85 dönümlük alan üzerine kurulacak konteyner kent için iş makinaları hummalı bir çalışma yürütüyor. Zemin iyileştirme çalışmalarının önümüzdeki Salı günü tamamlanması hedefleniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kurulacak konteyner kent ile ilgili, "Konteyner eksiğimiz yok. Boş konteyner kentlerimiz var. O konteyner kentleri alıp, buraya getirme fırsatına sahibiz. Yeni konteynerlerimiz var. Her birini planlıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu da konteynerlerin sevkinin başladığını, hedeflerinin çalışmaları iki hafta içinde bitirmek olduğunu açıklamıştı. Güllüoğlu, açıklamasında, "Konteyner alanların önemli kısmı, altına zemin hazırlamak. Önümüzdeki iki hafta içinde alt yapı çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Çadır, okul, spor salonu gibi geçici barınma alanları bu süreçte hizmet vermeye devam edecek. İlk başta bin konteyner, sonra ihtiyaca göre bin konteyner, Sivrice için de 200 konteyner planlamamız var" demişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

İş makineleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN - Nurettin FİDANCAN/ ELAZIĞ,

==================================================

Karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor (2)

KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILDI

Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında fırtınada sürüklenip, karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı. Gemi ve 10 kişilik mürettebat, bölgeye sevk edilen, özel şirkete ait römorkör ile açığa itilerek, kurtarıldı. Hasar oluşmadığı bildirilen gemi, ilçedeki özel bir limana çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Geminin römorkörler tarafından çekilmesi

Römorkörlerin gelişinden görüntü

Haber-Kamera: Sedat İSKENDEROĞLU/ DÖRTYOL(Hatay),

=========================================

BİTİŞİKTEKİ DÜKKANIN DUVARINI DELEREK KUYUMCUYU SOYAN HIRSIZLAR YAKALANDI

GAZİANTEP'te bir kuyumcu dükkanı, bitişikteki iş yerinin duvarını delen kişiler tarafından soyuldu. Kuyumcuyu soyan 2 şüpheli, polis operasyonu ile yakalandı. Şahinbey İlçesi Şahintepe mahallesinde bir kuyumcunun arka duvarını deldikten sonra oksijen kesim aleti ile kasanın bir kısmını kesen 2 şüpheli, bir miktar ziynet eşyası ve para aldıktan sonra kayıplara karıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu soygunu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, soygunu yapan 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

Belirlenen adreslere operasyon yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Zanlıların kaldığı adreslerde yapılan aramada ise, çalıntı olduğu belirlenen bir miktar altın ve para, eldiven, maske, 2 adet tabanca ve şifreli kasaları açmak için özel yapıldığı belirlenen aparat ve bir miktar para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerden birinin cezaevi firarisi olarak arandığı ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yeri fotoğraflar

Şahısların iş yerine yönelmesi

Şüphelilerin adliyeye çıkarılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: GAZİANTEP,

============================

MERSİN'DE İLK KEZ DÜZENLENEN 'KAR FESTİVALİ'NDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

MERSİN'de 1500 rakımlı Arslanköy'de Kar Festivali düzenlendi. Mersinlilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde ortaya renkli görüntüler çıktı.

Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen Kar Festivali'nde, Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, kızaklı kayak, buz heykel sergisi, kayaklı koşu, kardan adam yarışması, snowboard, yamaç paraşütü ve animasyon gösterileri yer aldı. Çocuklar, Mersin'de ilk kez gerçekleştirilen kar festivalinin tadını çıkarttı. Kardan adam yapan çocuklar, kartopu, halat çekme yarışları ile gönüllerince eğlendi. Çocukların eğlencesine aileleri de katılınca ortaya neşeli görüntüler çıktı. Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, festivale katılımdan memnun olduklarını dile getirdi. Vatandaşların mutluluğuna ortak olan Başkan Yılmaz şunları söyledi:

"Yaklaşık 40- 50 yıldır kış ve kar turizminden bahsediyoruz. Biz bu yönde ilk adımı atarak, bir çığır açmış olduk ve buna devam edeceğiz. Mersin'in buna ihtiyacı var. Bölgemizin en önemli geçim kaynağı tarım, fakat yayla ve kış turizmi de bizim için çok önemli. Bölgemiz kayak turizmi ve tesis kurmak için uygun. Bu yönde önümüzdeki zamanlarda önemli adımlar atacağız. Yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçilerin ve turistlerin gelmesini sağlayarak, bölgede yeni bir adım olacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Çocuklar dev kardan adam ile fotoğraf çektirirken

-Çocuklar kardan adam yaparken

-Kar topu oynanırken

-Çocuklar kayarken

-Kar voleybolu oynayanlar

-Vatandaşlar oyun oynarken

Haber-Kamera: Soner AYDIN/ MERSİN,

====================================

SÖMESTR TATİLİNİN SON GÜNLERİNDE ULUDAĞ ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, sömestr tatilinin son günlerinde ziyaretçi akınına uğradı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, kayak pistleri doldu taştı.

Sömestr tatilinin son günleri olması nedeniyle tatilciler, Uludağ'a akın etti. Tatilin son günlerini geçiren öğrenciler ile hafta sonunu kayak yaparak geçirmek isteyen günü birlikçi tatilciler Uludağ'daki yerlerini aldı. Sisli havaya aldırış etmeyen kayakseverler, pistleri doldurdu. Pistlerdeki yoğunluk sebebiyle telesiyejlerde de uzun kuyruklar oluştu. Sömestr tatili ve hafta sonu tatili sebebiyle, otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 100'e ulaştı. Uludağ'da kar kalınlığı 114 santimetre, hava sıcaklığı ise en yüksek 1 derece ve en düşük sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldü.

'ULUDAĞ'I GÖRMEK İÇİN ALMANYA'DAN GELDİM'

Kayak yapmak için Ankara'dan geldiğini söyleyen Mesut Sıvırcık, "Ankara'dan geliyorum. Geldiğim için de çok mutlu oldum. Trafik sorunu yaşanıyor dediler ama biz hemen Uludağ'a çıktık. Mükemmel bir keyif. Her yeri gezdim ama bu kadar temiz oksijeni hiç bir yerde görmedim. Çok kalabalık. Kayak yapmak da o kadar zor değil. Ben çıktım, 15 dakikada kayak yapmayı öğrendim. Hava soğuk değil ama sis var. Yarın havanın açık olacağı söyleniyor. Çok eğleneceğiz" dedi. Uludağ'ı merak ettikleri için Almanya'dan tatile geldiğini söyleyen Şahin Keleş, "Almanya'dan 7 günlüğüne geldik. Hem tatil yapmak hem de Bursa'yı görmek için Uludağ'a geldik. Uludağ'a ilk defa geldim. Daha önce Sarıkamış'ta kayak yapmıştım. Bir kaç gündür hava biraz sisli. Kar yağdığında rahat kayak yapamıyoruz. Ama yine de bugün güzeldi" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Pistlerden detaylar

-Kayak yapan vatandaşlardan detaylar

-Sisli havadan detaylar

-Genel detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/ BURSA,

===================================

SOKAK KÖPEĞİ, ACIKINCA UĞRADIĞI FIRINDA KARNINI DOYURUYOR

TUNCELİ'de, 'Coni' isimli sokak köpeği, acıkınca uğradığı fırında, işletme sahibi tarafından verilen yiyeceklerle karnını doyuruyor.

Çevredekilerin 'Coni' ismini verdiği sokak köpeği, kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'ndeki fırına her akşam gidiyor. Burada fırın ustası tarafından ekmek ve simitle beslenen 'Coni' karnını doyuruyor. 'Coni'nin karnını doyurduğu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, Coni'nin fırın sahibinin getirdiği simiti yedikten sonra uzaklaştığı yer alıyor.

Coni'nin genellikle akşam saatlerinde iş yerinin önüne geldiğini söyleyen fırın sahibi Nihat Kahraman, "Her akşam geliyor. Biz de fırında elimizde kalan boğaca simit, ya da lahmacunları ona -veriyoruz. Yiyecekleri yedikten sonra buradan uzaklaşıyor acıkınca bir gün sonra tekrar geliyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Köpeğin fırın kapısına beklemesi

Fırın sahibinin köpeğin sevmesi ve pati uzat demesi

Köpeğe simit verilmesi ve köpeğin oradan uzaklaşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

====================================