DHA YURT BÜLTENİ - 1

Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 1 kişi aranıyor

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Van Valiliği, Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen çığ felaketi sonrası havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada,"Bugün sabah saatlerinde başlayan arama-kurtarma çalışmalarına, meteorolojik veriler, teknik heyetin sahada yaptığı incelemeler ve havanın kararması dolayısıyla bu saat itibari ile ara verilmiştir. Arama-kurtarma çalışmalarına cuma günü, günün ağarmasıyla birlikte, teknik heyetin yapacağı değerlendirme sonrası başlanacaktır. Bugün 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılan çığ bölgesinde, profesyonel ekipler çığ altında kaldığı değerlendirilen 1 itfaiye erinin çıkarılması için çalışma yapacaktır."

ORGENERAL ÇETİN, ŞEHİTGÜVENLİK KORUCULARININ TAZİYESİNE KATILDI

Van- Bahçesaray karayolundaki ikinci çığ faciasında şehit olan 9 güvenlik korucusu Çatak ilçesine bağlı Alacaer Mahallesi ve Çemik mezrasında gözyaşları arasında toprağa verildi. Güvenlik korucularının cenaze törenine katılan Orgeneral Çetin ve beraberindeki Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen ile Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, şehitlerin taziyelerine katılarak, acılı ailelere başsağlığı dileklerinde bulundu. Orgeneral Çetin, Taziye Evi'nde bir araya geldiği şehit ailelerine Türk bayrağı hediye etti. Aileler, Orgeneral Çetin'in hediye ettiği bayrağı öperek,"Vatan sağ olsun" dedi.

Acılı ailelere başsağlığı dileyen Orgeneral Çetin ise "Hepimizin başı sağolsun. Kahraman güvenlik korucularımız can kurtarma çalışmalarında, canlarından oldu. Şehitlik herkese nasip olmaz.Allah rahmet eylesin." dedi.

Haber: Behçet DALMAZ - Hüdayi GÜMÜŞ/ VAN,

ŞEHİT ASTSUBAYIN ANNESİ: SEN BEYAZ KARLAR ALTINDA DAMAT MI OLDUN ANNEM

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz (26), Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde toprağa verildi. Şehit oğlunu asker selamıyla uğurlayan Havva Karagöz, "Sen beyaz karlar altında damat mı oldun annem. Seni al bayraklar içinde damat mı ettim yavrum" diye gözyaşı döktü.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde önceki gün meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz, yaşanan ikinci çığda şehit oldu. Şehit Fatih Karagöz'ün naaşı, askeri uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi askeri törenle karşılanarak Kartepe İbrikdere Mahallesi'ne getirildi. Şehidin babası emekli sigortacı Selahattin Karagöz, eşi Havva Karagöz, kız kardeşi Rabia ve erkek kardeşi Musa Karagöz büyük üzüntü yaşadı. Kartepe Belediyesi Uzuntarla Sosyal Tesisleri'nin bahçesinde kılınan cenaze namazına Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, kamu kurum kuruluşlarının il müdürleri ve halk katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi top arabasına konuldu.

'ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN OĞLUM'

Şehit oğlunu asker selamıyla uğurlayan Havva Karagöz, "Oğlum bugün senin bayramın. Senin bugün düğünün çocuğum. Seni al bayraklar altında aldım oğlum. Kınalı kuzum benim, Allah yolunu açık etsin. Peygamberimize komşu eylesin" diye gözyaşı döktü. Havva Karagöz'ü yakınları ve yetkililer sakinleştirdi.

Fatih Karagöz'ün cenazesi top arabasıyla götürülürken Havva Karagöz, "Sen beyaz karlar altında damat mı oldun annem. Seni Albayraklar içinde damat mı ettim yavrum" diye gözyaşlarına boğuldu. Şehit Fateh Karagöz, İbrikdere Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta askeri törenle toprağa verildi.

Haber-Kamera: Ergün AYAZ - Alişan KOYUNCU/ KARTEPE(Kocaeli),

ŞEHİT TARKAN KARACA, ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca (24) memleketi Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı. Oğlunun tabutuna sarılan Nurhan Karaca, 'Oğlum beni neden bıraktın' diye gözyaşı döktü.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan Çatak Kayaboğazı Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca, yaşanan ikinci çığda şehit düştü. Karaca'nın cenazesi Van'dan uçakla Eskişehir'e getirildi. Şehit Tarkan Karaca için Reşadiye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ak Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karaca, Nabi Avcı, CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir milletvekili Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, şehit babası Yasin, annesi Nurhan, erkek kardeşi Oğuzhan ve vatandaşlar katıldı.

Van'da yaklaşık 6 ay önce göreve başladığı belirtilen Yasin ve Nurhan Karaca çiftinin 2 çocuğundan biri olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi ikindi namazına müteakip tören mangasının omuzlarında top arabasına taşındı. Bu sırada anne Nurhan Karaca, oğlunun tabutu önünde durarak gözyaşlarına boğuldu. Şehit Karaca'nın cenazesi top aranasına konulduğu sırada yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Nurhan Karaca, 'Oğlum beni neden bıraktın' diye feryat ederek gözyaşlarına boğuldu. Uzun süre tabutun başından ayrılmak istemeyen Nurhan Karaca'yı, diğer oğlu Oğuzhan Karaca ikna ederek yol kenarına aldı.

ERKEK KARDEŞİ DE JANDARMA OLACAK

Şehit Tarkan Karaca, cenaze aracıyla götürüldüğü Kanlıpınar Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit Karaca'nın erkek kardeşi olan Oğuzhan Karaca'nın da Kastamonu'daki askeri okulda eğitim aldığı ve 1 ay sonra mezun olarak ilk görev yerine atacağını öğrenildi.

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,

ÇIĞ ŞEHİDİ OSMAN KARACA, TOPRAĞA VERİLDİ

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca (24) memleketi Tokat'ta, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde önceki gün meydana gelen çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan Yukarı Narlıca Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca, yaşanan ikinci çığda şehit oldu. Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın cenazesi, Van'daki törenin ardından askeri uçakla Tokat'ta gönderildi. Kuvvetli rüzgar ve olumsuz hava şartları nedeniyle uçak, Tokat Havalimanı'na iniş yapamadı. Şehidin naaşını taşıyan askeri uçak komşu şehir Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi. Şehit Karaca'nın cenazesi buradan kara yolu ile memleketi Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesine getirildi.

Belde meydanında şehit Osman Karaca için kılınan cenaze namazına, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Aslan ve Yusuf Beyazıt, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ve yakınları ile yaklaşık bin kişi katıldı. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın cenaze namazını Koceli ilinde imamlık yapan dayısı Bekir Cerit kıldırdı. Şehit Karaca'nın cenazesi, sağanak altında belde mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL/ ALMUS(Tokat),

ÇIĞ ŞEHİDİ MESUT DENİZ TOPRAĞA VERİLDİ

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz (23), memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde önceki gün meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz, yaşanan ikinci çığda şehit oldu. Askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz'in cenazesi, daha sonra cenaze nakil aracına alınıp, Türkoğlu'nun Avşarlı Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Adana Jandarma Bölge Komutanı Yusuf Ziyaeddin Cavlak, şehit ailesi, yakınları, askeri ve mülki erkan ile halk katıldı.

İl Müftüsü Celal Sürgeç helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Daha sonra askerler tarafından omuzlara alınan Deniz'in cenazesi mezara götürülürken, Mehmet Ersoy ve Vahdettin Özkan şehidin babası Ali Deniz'in elinden tutarak tabutun arkasında birlikte yürüdü.

Ali Deniz ve Fatma Deniz çitinin 5 çocuğundan en büyüğü olan ve göreve 3 ay önce giren bekar Mesut Deniz'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

ÇIĞDA ŞEHİT OLAN ÜMİT DENİZ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde ikinci çığ faciasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz (23) memleketi Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ardından toprağa verildi.

Bahçesaray'da ikinci çığ faciasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in cenazesi, Van'da yapılan törenin ardından askeri uçakla Kastamonu'ya, ardından Tosya'ya getirildi. Şehit Deniz için önce Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alındı. Bu sırada şehit Deniz'in yakınları gözyaşı döktü. Daha sonra Namazgah Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehit Deniz'in ailesi, yakınları, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ile birlikte diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Deniz'in cenazesi, Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ - Emre ÇİLOĞLU/ TOSYA(Kastamonu),

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ'UN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın (28) cenazesi memleketi Düzce'ye getirildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde önceki gün meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık, yaşanan ikinci çığda şehit oldu. Özgür Işık'ın naaşı Düzce Hamidiye Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Şehidin naaşını İl Jandarma Komutanlığı tören birliği karşıladı. Baba evine götürülerek helallik alınan şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık için dualar okundu. Şehidin cenazesi bugün Yığılca ilçesinde Cuma namazının ardından Şehir stadında kılınacak cenaze namazı sonrası Yılgın Köyü'nde toprağa verilecek.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

UÇAK KAZASINDA ÖLEN DİŞ HEKİMİNİN CENAZESİ MALKARA'YA GETİRİLDİ

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar'ın(30) cenazesi, bugün toprağa verilmek üzere memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine getirildi.

İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaptığı kazada diş hekimi Zehra Bilgi Koşar da hayatını kaybetti. Koşar'ın İstanbul Adli TIP Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından cenazesi ailesi ve yakınları tarafından alınarak, cenaze aracı ile memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine getirildi. Cenazesi Malkara Devlet Hastanesi morguna konulan Koşar, bugün ilçede düzenlenecek cenaze töreni ile toprağa verilecek.

Zehra Bilgi Koşar'ı cenazesini karşılayan amcası Şadan Bilgi, yeğeninin daha 6 ay önce evlendiğini belirterek, "Yeğenimizi elim bir kazada uçak kazasında kaybettik. İzmir'den İstanbul'a geliyordu. Ablasının ve eşinin yanına. Malum kaza oldu. Başımız sağ olsun. Haberi ablasından aldık. Ablası kaza sonrasında hastane, hastane gezerek aradılar. En son saat gece 11 gibi aradılar, öğrendik. Sonra İstanbul'a giderek Adli Tıp Kurumu'ndan cenazeyi alıp, getirdik. Ömrü ve kaderi bu kadarmış. Başımız sağ olsun yaralılara da acil şifalar dileriz" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN - Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ),

HDP önündeki eylemde 157'nci gün (2)

TESLİM OLAN PKK'LI KADIN, AİLELERİ ZİYARET ETTİ

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eyleminde 157'nci gün geride kalırken, ilginç bir ziyaret gerçekleşti. 9 ay önce terör örgütü PKK'dan kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olan F.T. (22), ailelere destek ziyaretinde bulundu. Hakkari Şehit Aileleri Dernek Başkanı İbrahim Adıyaman ile birlikte, HDP önünde oturma eylemini yapan aileleri ziyaret eden F.T., terör örgütünde kaldığı sırada büyük acılar yaşadığını söyledi. Terör örgütündekilerin hiç birinin dayanacak gücünün kalmadığını anlatan F.T., "Benim şu an kendi annem ne kadar çok büyük bir acı çekmişse buradaki anneler de aynı şekilde acı çekiyor. Dağdakilere sesleniyorum, buradaki annelerin her ağlayışında tek bir gözyaşı bile onlara karşı bir umut versin. Dağdakiler de bu silahı bıraksın. Artık herkesin annesinin ve babasının yanında olmasını istiyorum. Anneler bundan sonra bir daha gözyaşı dökmesin. Artık annenize ve babanıza kavuşmanızı istiyorum. Ben şu an nasıl anneme ve babama kavuştuysam şu an nasıl ailemle mutluysam bu annelerin de mutlu olmasını istiyorum" dedi.

'HERKES GELMEK İSTİYOR"

Terör örgütünden herkesin kaçmak istediğini ifade eden F.T., "Bu dağdaki herkese çağrım olsun, bizim orada yaşadığımız acılar büyüktü. Hiç kimse dayanamıyor. Bunu açıkça söyleyeyim. Dağdakilere sesleniyorum, bunu annenize yaşatmayın. Anneniz bu gözyaşlarını hak etmiyor. Herkes gelip annesiyle bir olsun istiyorum. Ben şu an annemle babamla ne kadar mutluysam bu annelerin aynı sevinci yaşamasını istiyorum. Şu an burada yapılan eylem dağda da aynı şekilde izleniyor. Bu sesinizi bu ağlayışınızı herkes duyuyor. Tek isteğim bu eylemi sürdürmenizdir. İnşallah bütün çocuklarınıza kavuşursunuz" diye konuştu.

Hakkari Şehit Aileleri Dernek Başkanı İbrahim Adıyaman da annelere destek vermek için geldiklerini dile getirerek, ziyarette şunları söyledi:

"Yaklaşık 9 ay önce bir kardeşimiz kararını vererek dağdan inip devletin adaletine teslim oldu. Devletimiz hiçbir eyleme katılmadığından dolayı serbest bıraktı. Televizyonda anneleri görünce de ziyaret etmeye karar verdik. Dağdaki kardeşlerine seslenerek devletin adaletine teslim olabilmeleri için çağrıda bulunmak amacıyla buradayız."

AİLE SAYISI 82 OLDU

HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 8 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılan oğulları Hüseyin (28) için Erzurum'un Tekman ilçesinden Aslıhan ve Nizamettin Eşrefoğlu ile birlikte 82 oldu. 8 yıldır oğlunun kayıp olduğunu anlatan Aslıhan Eşrefoğlu, "Oğlum için geldim buraya. Oğlum gelmeyene kadar buradan kalkmayacağım. Oğlumdan hiç haber alamadım. İstanbul'da lokantada çalışıyordu. Oradan kayboldu" dedi.

Nizamettin Eşrefoğlu, oğlu Hüseyin'in Suriye'de olduğunu belirterek, "İstanbul'da çalışırken kandırdılar götürdüler. Çocuğumu almaya geldim buraya. Herkes çocuğuna kavuşsun. Suriye'de olduğunu biliyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Emrah KIZIL - Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

EVDE ÇIKAN YANGINDA 4 YAŞINDAKİ HİRA ÖLDÜ, AĞABEYİ YARALANDI

HATAY'da, 3 katlı apartmanın 2'inci katındaki dairede çıkan yangında, evde yalnız olan kardeşlerden 4 yaşındaki Hira Sayman öldü, ağabeyi 6 yaşındaki Erdem Sayman ağır yaralandı.

Olay, Antakya ilçesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye, dairede tek başına olan Hira Sayman ve ağabeyi Erdem Sayman yaralı olarak kurtardı. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülen kardeşlerden Hira, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Erdem, ise Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Çocuklarının alevler arasında kaldığı gören anne ise sinir krizi geçirdi.

Haber-Kamera: HATAY,

POLİS, YANGINDA MAHSUR KALAN BEDENSEL ENGELLİ KADINI KUCAĞINDA TAŞIDI

AKSARAY'da apartmanda çıkan yangında, dumanın binayı sarması sonucu mahsur kalan Irak uyruklu bedensel engelli Amara Yokana Zaya'yı (58) kurtaran polis memuru İsmail Tren, kucağında ambulansa kadar taşıdı. Zaya, kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, dün saat 17.40 sıralarında Hassas Mahallesi 47 'nci Cadde'deki 5 katlı binada meydana geldi. 1'nci katta oturan Suriye uyruklu Muhammed El Hamid'in (28) evinin balkonunda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan duman kısa sürede binayı sardı. Durumu fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ettiği sırada polisler de binayı tahliye etti. Polis memuru İsmail Tren, 3'üncü katta oturan ve bedensel engelli Amara Yokana Zaya'nın mahsur kaldığını öğrendi. Bunun üzerine İsmail Tren, kadını kurtarıp kucağında ambulansa kadar taşıdı. Zaya, kontrol amaçlı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Irak uyruklu Azize K. ise çocuklarının binada mahsur kaldığını düşünüp içeri girmek istedi. Poliste, binayı tahliye ettiklerini belirtip, içeri girmesine izin vermedi. Bunun üzerine içire girmek için direnen ve apartmanın merdivenlerine oturup, ağlayan Azize K., polis tarafından güçlükle dışarı çıkartıldı. Azize K., çocuklarının dışarıda beklediğini görünce sakinleşti. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,

ERZURUM'DA ÇIKAN YANGINDA 4 EV VE 3 AHIR YANDI

ERZURUM'un Oltu ilçesinin Yaylaçayır Mahallesinde çıkan yangında 4 ev, 3 ahır 4 samanlık ve 2 odunluk yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlık çabasıyla söndürülürken köylüler de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye 26 kilometre uzaklıktaki 12 hane 120 nüfuslu Yaylaçayır Mahallesinde meydana geldi. Aslan Yıldırım'ın evinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler, bitişikteki diğer evlere sıçradı. Yangını gören vatandaşlar, alevlerin sardığı alana gelerek ellerinde kovalarla müdahale etti.

Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangının daha da büyümesini önledi. Dumanların içinde yapılan çalışmalarda görevlilere köylüler tarafından ayran dağıtıldı. Yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınan yangında 4 ev, 3 ahır 4 samanlık ve 2 odunluk kullanılmaz hale geldi. Yangında tonlarca ot da kül oldu.

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU(Erzurum),

YOLCU OTOBÜSÜ İLE ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI ÖLÜMLÜ KAZA KAMERADA

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, Beycan Özpınar'ın (60) yaşamını yitirdiği 3 tekerli elektrikli bisiklet ile yolcu otobüsünün çarpıştığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 3 Şubat tarihinde Dinar- Afyonkarahisar yolunda, ilçe merkezindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Beycan Özpınar, kullandığı 3 tekerli elektrikli bisikletle kavşağa yaklaşırken, sağ şeritten sol şeride geçmek için manevra yaptığı sırada, iddiaya göre sol şeritte giden Nurullah Belin (30) yönetimindeki 65 AV 245 plakalı, Best Van Turizm'e ait yolcu otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bisikletten düşen Özpınar, otobüsün arka tekerinin altında kaldı. Durumu fark eden otobüs şoförü, hemen aracı durdururken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Özpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, yolun sağ şeridinde ilerleyen elektrikli bisikletlinin yolun sol tarafına doğru manevra yaptığı sırada, arkadan gelen otobüsün çarptığı anlar yer aldı.

Haber-Kamera: Tahsin BAYTAR/ DİNAR(Afyonkarahisar),

BABA, LİSE ÖĞRENCİSİ KIZINI ÖLDÜRDÜ

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencisi Şeyma Yıldız'ın, yol kenarında cansız bedeni bulundu. Polise teslim olan babası H.Yıldız'ın, erkek arkadaşı olduğunu öğrenerek kızını öldürdüğü ileri sürüldü.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kargın Mahallesi yolunda meydana geldi. Yol kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan Şeyma Yıldız'ı görenler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Genç kızın babası H.Yıldız, olayın ortaya çıkmasından bir süre sonra Çubuk Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. H.Yıldız'ın, kızını bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine öldürdüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Müfit ONBAŞI/ ÇUBUK(Ankara),

KAVGADAN KAÇARKEN FUTBOL SAHASINDA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, husumetli olduğu 4 kişi tarafından kovalanırken futbol sahasına kaçan Mehmet Köçer (50) tabanca vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Fevziçakmak Mahallesi Cereciler Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Köçer, husumetli olduğu H.D. (48), H.D. (47) İ.D. (50) ve A.D. (38) ile yolda karşılaştı. 4 kişi, Mehmet Köçer'in kullandığı 07 EHG 36 plakalı aracı takip etmeye başladı. Köçer, İlçe Emniyet Müdürlüğü arkasındaki futbol sahasına kaçtı. 4 kişi, Köçer'i burada yakaladı. Köçer, kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tabancayla vuruldu. Mehmet Köçer kanlar içinde yere yığılırken, Emniyet Müdürlüğü'ndeki polisler de silah seslerini duyunca sahaya gitti. Ekipler 4 şüpheliyi yakaladı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Köçer ise hastaneye kaldırıldı. Köçer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmadı.

Haber-Kamera: TARSUS,

KIZINI KURTARMAK İÇİN SUYA ATLAYAN BABADAN BİR İZ BULUNAMADI

SAMSUN'un Terme ilçesinde ırmağa düşen Gizem Günal'ı (15), kurtarmak için atladığı suda kaybolan baba Gürsel Günal'ı (50) arama çalışmaları 3'üncü gününde de sonuçsuz kaldı. Arama çalışmalarını ilk günden beri takip eden Günal'ın eşi Necla Günal, gözyaşı dökerek eşinden gelecek haberi bekliyor.

Olay, 4 Şubat'ta ilçe merkezindeki Terme Irmağı'nda meydana geldi. 4 çocuk babası Gürsel Günal, henüz bilinmeyen nedenle nehre düşen kızı Gizem Günal'ı kurtarmak için suya atladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince suda kaybolan baba ile kızı için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gizem Günal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kızını kurtarmak için suya atlayan baba Gürsel Günal ise bulunamadı.

SUYA ATLADIĞI YERDE ARAMALAR YOĞUNLAŞTI

Bölgeye gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı balık adamlar, baba Günal'ın bulunması için arama- kurtarma çalışması başlattı. Gece boyu süren çalışmalarda Gürsel Günal'a ait bir iz bulunamadı. Önceki gün yapılan arama-kurtarma çalışmasında Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı balık adamlar, Sahil Güvenliğe bağlı ekipler, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ve AFAD, yaklaşık 10 kilometrelik güzergahta arama çalışması yaptı. Sabah erken saatlerde tekrar arama-kurtarma çalışmasına başlayan Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı balık adamlar, Günal'ın suya atladığı bölgede aramalarını yoğunlaştırdı. Ancak Günal'a ait bir iz bulamayan ekipler, arama çalışmalarına ara verdi. Arama çalışmalarını ilk günden itibaren takip eden Günal'ın ailesi ise gözyaşı dökerek beklemeye devam ediyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önceki gün Samsun için fırtına ve sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Terme ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ekipler, zorlu şartlarda arama çalışması yaptı. Arama çalışmalarına dün ara veren ekipler, bugün sabah saatlerinde yeniden arama-kurtarma çalışmasına devam edecek.

'BÜYÜK İHTİMAL BİR YERE TAKILDI'

Arama çalışmasını izleyen İsmail Yeşilyurt isimli bir vatandaş, "Bu adam iki köprünün arasında bir yerde. Çünkü suyun altında takılabileceği çok fazla şey var. Bu bölgede su derin. Ağaç değil ki ırmakta akıp gitsin. Büyük ihtimal suyun dibine battı, su dibinde ilerlerdi ve bir yere takıldı. Su çok bulanık ve derinliğin 7 metre olduğu bölgeler varö dedi.

Haber-Kamera: Tayfur KARA - Zeynep Irmak ÖCAL/ SAMSUN,

EVDE DOĞUM YAPAN 14 YAŞINDAKİ ANNE, BEBEĞİNİ ÇÖP KONTEYNERİNE ATTI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, çöp konteynerine atılmış çanta içerisinde yeni doğan kız bebeği bulundu. Polis, yaptığı araştırmada bebeğin annesinin evde doğum yapan 14 yaşındaki A.A. olduğunu belirledi. Anne ve bebeği, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aşağı Zaferiye Mahallesi Yormaz Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir evde oturan Nebahat Gümüş, pencereden dışarı baktığı sırada bir kadının elindeki sarı renkli çantayı evinin önündeki çöp konteynerine bıraktığını gördü. Bir süre sonra çöp konteynerinden ağlama sesi duyan Gümüş, gidip çantayı kontrol ettiğinde içerisinde yeni doğan bir kız bebeği buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bebek, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinden bebeği bırakan kadının, çöp konteynerine yaklaşık 100 metre mesafedeki apartmanda oturan A.A. oluğunu belirledi. Eve giden polis A.A.'nın evde yeni doğum yaptığını belirledi. A.A., çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

'HAVA SOĞUK, ALDIM KUCAĞIMA İÇERİ GİTTİM'

Çöp konteynerinde bebeği bulan Nebahat Gümüş, "Pembe eşofmanlı, kırmızı saçlı bir kız elindeki sarı çantayı çöpe atıp gitti. Gördüm, kızım 'git bir bak belki köpek atmışlardır, ölür' dedi. Geldim, baktım bebek, ağlıyor. Göbeğini de kesmişler. Çantaya yüzükoyun koymuşlar. Hava soğuk, aldım kucağıma içeri gittim. İçerde baktım kız çocuğu. Polisi, ambulansı aradık. Sonra polis geldi. Gittik bulduk çocuğun annesini de. Korkuyordu, 'korkma yavrum bu senin suçun değil' dedim. Sonra ambulans geldi. Çocuğu da, annesini de aldılar, götürdüler hastaneye" dedi.

Polis, A.A.'yı hamile bırakan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne),

SAĞANAK, POZANTI'DA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ADANA'nın Pozantı ilçesinde gündüz etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı, Çakıt Çayı'nın taşması sonucu iki dinlenme tesisinde su baskını yaşandı.

İlçede önceki gün gece saatlerinde başlayan ve gündüz etkisini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Belemedik, Yukarıbelemedik, Yağlıtaş ve Karakışlakçı köylerinin yolları ulaşıma kapandı. Çakıt Çayı'nın taşması sonucu bazı yaya köprüleri yıkıldı, iki dinlenme tesisi ise su baskını nedeniyle zarar gördü. Sağanağın etkilediği yerlere gelerek incelemede bulanan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Niğde tarafından gelen suların Çatık Çayı'na etki ettiği, 1 greyder, 4 iş makinesi ve tam kamyonlar ve 50'nin üzerindeki personel ile sele müdahale ettiklerini söyledi. Mücadele etmelerine rağmen yeterli olmadıklarını belirten Çay, ilgili kurumların kendilerine yardım etmesini istedi.

Öte yandan kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: POZANTI(Adana),

Serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı (2)

TAŞKIN ONLARIN İŞİNE YARADI

Antalya'nın Serik ilçesinde, aşırı yağış ve karların erimesiyle taşan Köprüçay Irmağı, bazı restoranlar ile tarım arazilerini su altında bırakırken, suyla birlikte sürüklenen ağaç parçaları vatandaşların işine yaradı. Bölgede çiftçilik yapan Mustafa ve Fatma Gündoğdu çifti, ağaç parçalarını toplamak için ırmak kenarına geldi. Suyun içinden tahta parçalarını toplayan Gündoğdu çifti, parçaları serayı ısıtmak amacıyla yakmak için kullanacaklarını söyledi. Çift, ırmak taştığında sürüklenen ağaç parçalarını toplayıp, bu şekilde kullandıklarını kaydetti.

ÇAMLIYAYLA İLÇESİNDE SEL

Mersin'de etkisini gösteren şiddetli yağıştan Çamlıyayla ilçesi de etkilendi. İlçe merkezindeki derenin taşması sonucu ekili tarım arazileri zarar gördü. Fırtına nedeniyle yola devrilen ağaçlar, ekipler tarafından kaldırıldı.

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/ SERİK(Antalya),

KAYAN YOLCU OTOBÜSÜ, UÇURUMUN KENARINDA DURDU

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında, yolcu otobüsü kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayıp uçurum kenarında durdu. Yolcular, büyük korku yaşadı.

Gelendost ve Yalvaç ilçelerinde öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Eğirdir, Gelendost ve Yalvaç yolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yalvaç'a bağlı Yağcılar mevkisinde de yolcu otobüsü, zeminin kaygan olması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıktı. Uçurumun kenarında duran otobüsteki yolcular büyük korku yaşadı. Hızla tahliye edilen otobüsün bulunduğu yerden kurtarılması için yoldan geçenler seferber oldu. Diğer yandan Eğirdir-Gelendost yolunda kar yağışı kazaya neden oldu. Polis ve jandarma ekipleri, geçişlere kontrollü izin verirken, kış lastiği ve zinciri olmayan sürücülere geçiş izni verilmedi. Karayolları ekipleri tarafından yolda kar temizleme çalışmaları başlatıldı.

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA,

ALANYA'DA DENİZDE HORTUM ÇIKTI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.

Alanya'ya bağlı Oba Mahallesi Keykubat Plajı açıklarında dün akşam saatlerinde denizde hortum çıktı. Yaklaşık 200 metre açıkta çıkan hortum 5-6 dakika su yüzeyinde ilerledi. Hortum kıyıya ulaşamadan kayboldu. Kıyıda bulunanlar, ilgiyle izledikleri hortumu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Haber: Engin ANAK/ ALANYA(Antalya),

MANİSA'DA KAR YAĞIŞI ULAŞIMI ENGELLEDİ

MANİSA'nın Kula ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, gece saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar yağışı sebebiyle, İzmir-Ankara D300 karayolunda önlem alan emniyet güçleri, ağır tonajlı araçların geçişine tuzlama çalışmaları nedeniyle bir süre izin vermedi. Bu arada, kara hasret kalan Kulalılarda geç saatte sokağa çıkarak kar yağışının keyfini sürdü.

Kula'da dün gece saatlerine yoğun şekilde yağmaya başlayan kar yağışı sebebiyle, polis ve jandarma ekipleri İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde önlem aldı. Saat 23.00 sıralarında başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle, bölgenin en önemli ulaşım noktalarından biri olan İzmir-Ankara D300 karayolundaki Kavacık rampasında, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri öncülüğünde, Karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışması yaptı. Her kar yağışı sonrasında ulaşımda aksama yaşanan Kavacık Rampasına TIR gibi büyük araçların seyahat etmesi bir süre engellendi. Emniyet görevlileri, karayolları ekiplerinin tuzlama ve küreme çalışmaları sonrasında İlçe Stadyumu yakınlarında büyük araçlarıngeçişine izin verdi. Ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Elazığ'da meydana gelen deprem felaketinin ardından yardım götürdüğü Elazığ'dan dönüşte Kula rampasında yoğun kar yağışına yakalanan Manisa Soma Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi Emrah Şahinbaş, "Soma'dan Sosyal Yardımlaşma kömürü alıp, Elazığ'daki depremzede vatandaşlarımıza, kardeşlerimize yardım için Elazığ'a gitmiştik. Kömür teslimatımızı yaptık. Dönüşte Kula rampalarında emniyet güçleri trafiği tehlikeye atmamak adına bizi durdurdu. Bizde yolun açılması için bekliyoruz." dedi.

BAŞKAN TOSUN, ÇOCUKLARIYLA KARIN TADINI ÇIKARDI

Bu arada kar yağışı, kara hasret kalan Kulalılar için de bir fırsat oldu. Çocuklarıyla birlikte dışarı çıkan vatandaşlar, kar yağışının tadını çıkardı. Çocuklarıyla birlikte evinin önünde kar topu oynayan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da, uzun süredir bekledikleri kar hasretini giderdiklerini söyledi. Başkan Tosun, "Geçen seneye göre yüzde 50 yağışlarımız azdı. Hamdolsun Allah'a bugün güzel bir kar yağışı var. Bu kar yağışında bizde dayanamadık, çoluk çocukla beraber sokağa kartopu oynamaya indik. Bu karda, yolda seyehat halinde olan vatandaşlarımız da inşallah burnu bile kanamadan sevdiklerine ulaştır. Ben herkesin bu karlı havada dikkat etmesini, hem de karın zevkini ve tadını çıkarmasını tavsiye ediyorum." dedi.

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA(Manisa),

İNŞAATIN TEMEL KAZISI, YANDAKİ 2 BİNANIN TEMELİNİ KAYDIRDI

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki bir inşaatın temel kazısı sırasında, yan tarafındaki iki binanın temeli kaydı. Binalarda oturanlar tahliye edildi. Tahliye edilen 22 kişi, belediyenin misafirhanesine ve çevredeki otellere götürüldü.

Akmescit Mahallesi 4117 Sokak'ta yapılacak bir inşaatın temel kazısı için önceki gün saat 15.00'te kepçeyle çalışma yapıldı. İddiaya göre kepçe, inşaat alanının yandaki iki ayrı bitişik olan binanın temeline girdi. Bunun üzerine biri 5, diğeri 3 katlı olan iki binanın temelinde kayma oldu. Bina sakinleri korkuyla dışarı çıkarken, her iki binanın girişinde yer alan doğalgaz ve su borusu hasar gördü. Gaz sızıntısı ve su patlaması yaşandı. Doğalgaz ve su dağıtım firması yetkilileri, sokağa gelerek çalışma yaptı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ise önlem aldı. Her iki binadan tahliye edilen 22 kişi, çevredeki oteller ile Yunusemre Belediyesi'ne ait misafirhanelere yerleştirildi. İnşaat durdurulurken, tehlikenin yaşandığı binalara vatandaşlar yaklaştırılmıyor. Ayrıca Manisa Valiliği, inşaatın müteahhidi ve inşaat firması hakkında inceleme başlattı.

'ÇOK KORKTUK'

Mahalle sakinlerinden Müzeyyen Kahraman, "Bu kazılan yer, ağabeyimin arsasıydı. Burada yaşamını sürdüren aileler, belediye ekipleri tarafından otellere yerleştirildi. Şimdi müteahhittin yeniden yaptırmasını bekliyoruz. Şikayetçi de olacağız. 'Güm' diye ses geldi. 'Ev yıkılıyor' dedik. Çıktık duvar yıkılmış. Çok korktuk. Çocukları dışarı salmıyoruz. Polis zaten önlem almış, yaklaştırmıyor. Evlerde de çatlak varmış. Ben görmedim ama ev sahipleri öyle diyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

Vincin kolu kırıldı; beton bloklar kamyonun üzerine düştü (2)

OLAY ANINI ANLATTILAR

Olay yerindeki binanın görevlisi Ahmet Şimşek, olay anını anlattı. Büyük bir gürültü ve çatırtı sesi üzerine arkalarını döndüğünü anlatan Şimşek, "Arkamızı döndüğümüzde vincin kolu kopmuştu. Ölen ve yaralının olmadığını duyduk. Bu bizi sevindirdi. Öyle büyük sarsıntı olunca çevrede herkes oraya yığıldı. Polisler ve diğer ekipler geldi. Kimsenin burnunun kanamaması sevindirici" diye konuştu. Bir kafeteryada çalışan Kemal Örsoğlu ise "Bir gürültü duyduk. Ortalık toz toprak oldu. Üstgeçit çalışması sırasında vincin kolu kırılmış. Daha sonra polis ve ekipler geldi. Maddi hasar meydana gelmiş. Kimsenin yaralanmaması sevindirici" dedi.

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI - Süleyman EKİN/ ANTALYA,

Selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar (2)

TOLLU: TÜM EKİPLERİMİZLE TEYAKKUZDAYIZ

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle debisi yükselen Alata Deresi çevresinde güvenlik önlemi alınırken, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, teyakkuzda olduklarını söyledi.

Debisi yükselen derenin üzerindeki Şehit Hasan Furkan Özmen Köprüsü de kontrollü trafiğe açıldı. Belediye Başkanı Tollu da, çalışmaları yerinde inceledi. İlçede şu ana kadar herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığını belirten Başkan Tollu, tüm ekipleriyle hazır olduklarını kaydetti.

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ(Mersin),

MAHALLE YOLUNU SU KAPLADI

KONYA'nın Taşkent ilçesinde, yağış ve karların erimesi sonucu dağın eteklerinden inen sular, Balcılar Mahallesi'ne giden yolun 100 metresini kapattı. Mahalleye gitmek isteyenler, yolu kullanamayınca geri döndü.

Taşeli Platosu'nda yer alan, 1600 rakımlı Taşkent ilçesinde, şiddetli yağış etkili olurken, dağ eteklerindeki karlar da eridi. Eskiden belde statüsünde olan Balcılar Mahallesi'ne giden yolun 100 metrelik kısmı ise yağış ve karların erimesiyle dağın eteklerinden suların inmesi sonucu kapandı. Bunun üzerine ilçe merkezi ile mahalle arasında ulaşım sağlanamadı. Mahalleye gitmek isteyenler, yolu kullanamayınca geri döndü.

Haber-Kamera: Cengiz ÖZCAN/ HADİM(Konya),

TIR, KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOMOBİLLERE ÇARPTI: 5 YARALI

ADANA'da TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Meser Bozkurt'un kullandığı 33 AN 025 plakalı TIR, iddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen Hilmi Keskin idaresindeki 01 BL 519 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 YKR 29 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri yolun sağına savrulurken, diğer otomobil ise TIR'ın önünde yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada, refüjdeki aydınlatma direği de devrildi. Kazada yaralanan Meser Bozkurt, Ömer Keskin, Zübeyir Koçak, Metin Elmastaş ve Yunus Kılıç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Araçlar ise ekiplerin çalışması sonucu yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

IĞDIR'DA GENÇLERİN BIÇAKLI KAVGASI: 4 YARALI

IĞDIR'da, gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı. Söğütlü Mahallesi İrfan Caddesi üzerinde, gençler arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Eser Koç, Gökhan Sisko, Ramazan Sisko ve Ömer Sisko, çeşitli yerlerinden bıçaklanarak, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kavganın ardından olay yerinde toplanan kalabalık ise polis ekiplerince güçlükle dağıtıldı. Polis, gençlerin kavgasının nedenini belirlemeye çalışıyor.

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,

MERT'İN ŞIRINGA ÇİKOLATADAN ÖLÜMÜNDE OKUL MÜDÜRÜ VE ÖĞRETMENLERE AĞIR İDARİ CEZA

ANKARA'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki çikolata kutusunun kapağının boğazına kaçması sonucu ölmesiyle ilgili idari soruşturmada okul müdürü, ilgili müdür yardımcıları ve öğretmenlere, yöneticilik görevlerinin alınması, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası verilerek görev yerlerinin değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Ankara Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, geçen yıl 10 Aralık'ta boğazına şırınga şeklinde çikolata kapağının kaçması sonucu fenalaşarak, götürüldüğü aile sağlık merkezinden ambulansla hastaneye sevk edilirken yaşamını yitirdi. Küçük Mert'in ölümüyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nca idari soruşturma başlatıldı. Müfettişlerin yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan okul müdürü A.P. ile birlikte ilgili müdür yardımcıları ve öğretmenlere, yöneticilik görevlerinin üzerlerinden alınması, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası verilirken, görev yerlerinin değiştirilmesine de karar verildi. Bakanlık yetkililerine göre Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili idari anlamda ilk aşamada ağır yaptırım uygulandığı bildirildi.

Öte yandan, Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli soruşturmanın sürdürüldüğü bildildi.

Haber: ANKARA,

Manisa'da 'renkli reçete' operasyonunda 11 zanlı adliyede (2)

İKİSİ DOKTOR 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesi merkezli 5 ilde, renkli reçeteyle verilen ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları iddiasıyla dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden eczacı Ekin Koç (32), doktor Halit Boğum (58), doktor Şenay Bozlar (47) ve Bahri Fındıkçıoğlu (35) tutuklandı. Diğer şüpheliler S.Y., Ö.D., N.V.Ö., H.F., S.C., K.Ş. ve E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),

ÇALDIKLARI MOTOSİKLETİ SATMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

ADIYAMAN'da, çaldıkları motosikleti satmak isteyen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin motosikleti satmaya çalıştığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Siteler Mahallesi'nde lokanta işleten Sait Sağlam'a ait plakasız motosiklet, iş yerinin önünden çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin P.K. ve Suriye uyruklu Ö.M. olduğunu belirledi. Şüphelileri yakalamak için çevrede araştırma başlatan ekipler, ikiliyi Kireçhane Caddesi'nde çalıntı motosikleti satmaya çalışırken gördü. Polisi fark edince kaçmaya çalışan P.K. ve Ö.M. yaşanan kovalamaca sonunda yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin motosikleti satmaya çalıştıkları ve kaçmaya çalıştıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan P.K. ve Ö.M. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN KOLTUĞUN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, yolda yürüyen bir kadın, asansörlü araçla eşya taşındığı sırada 4'üncü kattan düşen koltuğun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Nergiz Ali Alp Böke Caddesi'ndeki zücaciye dükkanının önünde meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katına asansörlü araçla eşya taşındığı sırada henüz bilinmeyen nedenle tekli koltuk düştü. Bu sırada, kaldırımda yürüyen bir kadın, saniyelerle koltuğun altında kalmaktan kurtuldu. Büyük bir şaşkınlık ve korku yaşayan kadın, apartmanın altındaki zücaciyeci dükkanına sığınırken, çevre esnafı da gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı için taşımacılara tepki gösterdi. Kadının şikayetçi olmadığı bildirildi.

Ayrıca, olay anı anbean zücaciyenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde kadın geçtikten çok kısa bir süre sonra koltuğun yere düştüğü, kadının ise büyük bir korkuyla dükkana sığındığı görülüyor. Zücaciye dükkanı çalışanı Ayberk Koçak (20), olay anını şöyle anlattı:

"Biz amcayla dükkandayken dördüncü kata eşya taşınırken koltuk aşağıya düştü. Olaydan kısa bir süre önce amcam içeriye girerken, kadın da saniyelerle kurtuluyor. Artık sorumsuzluk mu diyelim yoksa rüzgardan mı oldu diyelim bilmiyorum. Kadının verilmiş sadakası varmış. Dükkanımızın önünde oldu. Biz de o koltuğun altında kalabilirdik. Kadın can havliyle içeriye girdikten sonra biz de taşımacılara tepkimizi gösterdik. Kadın şikayetçi olmayacağını söyleyerek hemen buradan uzaklaştı."

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

VİLLANIN İÇİNDE KURDUĞU SERADA UYUŞTURUCU ÜRETEN KADIN YAKALANDI

YALOVA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda üç katlı villanın odalarında kurulan seraların içinde 304 kök hint keneviri ve 386 gram kurutulmuş kubar esrar ele geçirildi. Villada kalan ve uyuşturucuyu ürettiği tespit edilen E.Ç. isimli kadın, Tekirdağ'da yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Kadıköy Beldesi'nde oturan E.Ç.'nin evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Yapılan incelemelerde E.Ç.'nin eşiyle birlikte aylık 3 bin 500 TL'ye kiraladığı 3 katlı villayı seraya çevirdiklerini öğrenen ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada, ikinci kattaki odada özel çadırlar içinde hava sistemleri ve ışıklarla donatılmış sera bulundu. Çadırların fermuarını açan ekipler, içinde 304 kök keneviri ve 386 gram kurutulmuş kubar esrar ele geçirdi. Villanın diğer bölümlerinde yapılan aramalarda yeni kurulacak seralar için getirilmiş cihazların bulunduğu kolileri ele geçirildi.

Yapılan incelemede E.Ç.'nin Tekirdağ'da olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, Tekirdağ Jandarma Komutanlığı'na durumu bildirdi. Yakalanan E.Ç. Yalova Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen E.Ç.'nin sorgulaması devam ediyor.

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/ YALOVA,

DSÖ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ URSU: KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN SIK SIK EL YIKANMASI ÇOK ÖNEMLİ

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, 'koronavirüs' salgınına yönelik halihazırda spesifik bir tedavi önerileri olmadığını söyledi. Ursu, salgınından korunmanın genel olarak solunum yolu hastalıklarından korunmayla doğru orantılı olduğunu belirterek "Bu alanda ilk sırada el yıkamak geliyor. Düzgün ve sık sık el yıkanması bu süreçte çok önemlidir" dedi.

DSÖ Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan 'koronavirüs' salgınına ilişkin, DHA'ya açıklama yaptı. 'Koronavirüs' salgınının bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyen DSÖ Türkiye Temsilcisi Ursu, acil durum ilan ettiklerini belirtti. Çin hükümetinde başlayan salgının şu anda uluslararası alana da yayıldığını ifade eden Ursu, "Şu anda ölüm vakaları gerçekleşiyor. Biz DSÖ olarak halk sağlığı önlemleri alınması için çağrıda bulunuyoruz. Bu önlemlerin arasında vakaların tespit edilmesi, semptomatik vakaları görüldüğünde bu durumun yayılmasına engel olunduğundan emin olunması yönündeki önlemler için çağrıda bulunuyoruz. Aynı zamanda bu vakaların takip edilmesi, diğer insanlarla kontak kurulmaması ve izolasyon önlemlerinin alındığına dair emin olunması için çağrıda bulunuyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum; vakaların yüzde 99'u şuan Çin hükümetinde gerçekleşmektedir. Sadece yüzde 1'i Çin hükümetinin dışında görülmektedir. Şunu anlamalıyız ki; bu salgının yayılması şuan Çin hükümetinde yoğunlaşmış durumdadır. Ama uluslararası düzeyde de önemli önlemler alınmalıdır" dedi.

'ULUSLARARASI BİRLİKTELİK ÇOK ÖNEMLİ'

DSÖ Türkiye Temsilcisi Ursu, DSÖ olarak Çin dışında dünyanın geri kalanında bu salgının yayılmasının yüksek olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu virüsün yayılma potansiyeli oldukça yüksek. Bu yüzden özel önlemlerin alınması, özel prosedürlerin uygulanmasını öngörüyoruz. DSÖ olarak halk sağlığı acil durumu ilan etmiş durumdayız. Bu acil durum ne manaya geliyor? İlk olarak herkes için farkındalığın öngörülmesini söylüyoruz. Daha sonra uluslararası birliktelik bu konuda çok önemlidir. Bu aşamada virüsün durdurulması ve kontrol altına alınması için iş birliği yapılması çok önemlidir. Koronavirüs ve bunun yarattığı hastalığa yönelik şu anda halihazırda spesifik bir tedavi önerimiz maalesef yok. Bizim tavsiyelerimiz semptomların tedavi edilmesi üzerinedir. Maalesef antibiyotikler bu virüse karşı etkili değil ya da herhangi özel bir ilaç yok. Ancak sağlık profesyonelleri semptomların tedavisi üzerine odaklanmış durumdadır."

'DÜZGÜN VE SIK SIK EL YIKAMAK BU SÜREÇTE ÖNEMLİ'

'Koronavirüs' salgınından korunmanın genel olarak solunum yolu hastalıklarından korunmayla doğru orantılı olarak ilerlediğini belirten Ursu, "Bu alanda ilk sırada el yıkamak geliyor. Düzgün ve sık sık el yıkanması bu süreçte çok önemlidir. Aynı zamanda solunum yolu hastalıkları öksürük, hapşırık semptomlarını da bir arada getiriyor. Bu da diğer insanlara bu virüsün yayılmasına sebep oluyor. Diğer insanlara yayılmasını önlemek için örneğin hastalara bakan doktorlar, hemşireler maske takarak özel önlem alabilirler. Bunun yanı sıra, farklı tavsiyelerde de bulunabiliriz. Örneğin, gıda güvenliğinin sağlanması ve piyasanın düzgün bir şekilde organize edilmesidir. Piyasanın düzgün bir şekilde organizasyonuyla ilgili aslında iyi örnek uygulamaları halihazırda mevcuttur" diye konuştu.

'TAVSİYELERİ YAKINDAN GÖZLEMLEMELİYİZ'

Ursu, 'koronavirüs' salgınında görülen semptomların diğer solunum yolu hastalıklarında görülen semptomlarla aynı olduğuna işaret ederek "Sadece çok küçük oranda hastalarımız daha şiddetli semptomlar ortaya koyuyorlar. 'Koronavirüs'ten kaynaklı ölüm oranı şuan daha önce bildiğimiz 'sars' salgınından kaynaklı ölüm oranından daha azdır. Biz yine de dikkatli olmalıyız. Süreçteki tavsiyelerin hem Çin hükümetinde hem de tüm dünyada nasıl uygulandığını yakından gözlemlemeliyiz. Umuyoruz ki, bu salgın daha büyük boyutlara varmadan önlenecektir" dedi.

Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ - Haluk KARAASLAN/ ANKARA,

YIKILMAK ÜZERE OLAN KERPİÇ EVDE YAŞAYAN KARI-KOCANIN DRAMI YÜREK BURKTU

ADANA'da, rüzgar ve fırtınadan dolayı yıkılmak üzere olan kerpiç evde yaşayan Naime Günay (58) ve Orhan Günay'ın (65) dramı yürek burktu. Yan yatan evde yaşam mücadalesi veren karı-koca, otele yerleştirildi.

Olay, Seyhan İlçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. 25 yıldır oturdukları tahtadan yapılan kerpiç ev, yağmur ve fırtına nedeniyle yan yatınca, Günay çifti eşyalarını evin bahçesine çıkardı. 4 çocuk sahibi çifti gören komşuları, durumu polise bildirdi. Sokağa gelen ekipler, yaşlı çifti çıkardıktan sonra evin çevresine güvenlik şeridiyle kapattı. Katı atık toplayarak geçimini sağladığını söyleyen Orhan Günay, "Evimizin halini görüyorsunuz, neredeyse yıkılacak. Tüm eşyalarımızı dışarıya çıkardık" dedi. Eve girmeye korktuğunu söyleyen Naime Günay ise, "Bu evde nasıl yaşanırsa, öyle yaşamaya çalışıyoruz. Çocuklarımında durumu yok. Ev üzerimize yıkılacak diye korkuyoruz" diye konuştu.

Bunun üzerine Adana Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağlı ekipler, çifti evlerinden alarak otele yerleştirdi.

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,

TOPRAĞA GÖMÜLÜ 3 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT YAKALANDI

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir TIR garajına yapılan operasyonda toprağa gömülü halde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt satışının önlenmesi adına yaptığı çalışmalar kapsamında, Bornova ilçesinde bulunan bir TIR garajında yüklü miktarda kaçak akaryakıt olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu TIR garajına teknik takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, TIR garajına akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. TIR garajında yapılan aramada, garaja gelen kamyon ve TIR'lara akaryakıt ikmali yapılacak şekilde toprak altına gömülmüş bir tankta 3 bin litre kaçak akaryakıt bulundu. Tanktan boşaltılan 3 bin litre kaçak akaryakıt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, toprağa gömülen tank ise iş makinesi yardımı ile çıkartıldı. Öte yandan, olayla ilgili garajda bulunan biri Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

MEZUN OLAN AŞÇILARDAN GÖRSEL ŞÖLEN

MARDİN Halk Eğitim Merkezi'nce verilen aşçılık kursu sonunda düzenlenen etkinlikle kursiyerler, iki aylık eğitimde öğrendiklerini sergiledi.

Mardin Halk Eğitim Merkezi, meslek edinme çalışmaları kapsamında 'Yardımcı aşçılığı' kursu açıldı. Kursa katılan 22 kişi 2 aylık eğitimlerinin ardından düzenlenen etkinlikle maharetlerini sergiledi. Kursiyerler, kaburga dolması, sembusek, içli köfte, çiğ köfte, zingil tatlısı gibi yaptıkları yöresel yemekler katılımcılara ikram edildi. Yemeklerin tadına bakanlar, idareciler, kursiyerlere 10 üzerinden puan verdi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Çete, kursa katılanların hem Mardin yöresine hem de dünya mutfağına ait yemeklerin yapımı öğrendiklerini söyledi. Çete, "Hocalarımız, 2 ay boyunca hem Türk, hem dünya mutfağı hem mahali yemekleri hazırlama konunda kursiyerlerimize yardımcı oldular. Genelde kursumuza gelen kursiyerlerimiz, turizm sektöründe çalışan bireyler, çalışma alanlarını biraz daha genişletip, ürün çeşitlerini artırmak için kurslarımıza rağbet gösteriyorlar. Şu an mevcut kursumuzda 22 kursiyerimiz vardı. Bugün itibarıyla turizm sektöründe çalışacak 22 deneyimli aşçı yardımcısı yetiştirmiş olduk. Bu eğitimlerde öğrencilere ellerinden geldiğince destek veren tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

'LEZZETLİ YEMEĞİN PÜF NOKTASI EL LEZZETİDİR'

Kursun usta öğreticisi Deniz Elbir, dün Mardin mutfağına ait kaburga dolması, örok, içli köfte, haşlanmış içli köfte, Artuklu mezesi gibi yöresel yemekleri hazırladıklarını söyledi. Yemeğin püf noktasının el lezzeti olduğunu söyleyen Albir, her insanın el lezzetinin farklı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Kendi aramızda biz hep aşçılık bir aşktır diyoruz. Yemek yapmak bir aşktır, bir zevktir. Onu kursiyerler aşılayabildiysem ne mutlu bana. Kursiyerler hem türk hem de dünya mutfağını çalıştılar. Restoranlarda kafelerde yapılacak veya yapacakları tüm menüleri hem tatlı hem de yiyecek olarak çalıştılar."

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,

