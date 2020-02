DHA YURT BÜLTENİ - 1

MSB: İDLİB'DE 5 ASKER ŞEHİT OLDU, 5 ASKER YARALANDI

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib'de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

Saldırıya anında karşılık verildiği belirtilerek, "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Haber: ANKARA,

MSB: ASKERLERİMİZE SALDIRAN 101 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan son saldırılar sonrası angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edilmiştir. Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan son saldırılar sonrası angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edilmiştir. Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir. Belirlenen hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir" denildi.

'ŞEHİT VE YARALI SİLAH ARKADAŞLARIMIZIN KANI YERDE BIRAKILMAYACAKTIR'

Şehit ve yaralı askerlerin kanının yerde bırakılmadığı ve bırakılmayacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmamış, bırakılmayacaktır. Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı şimdiye kadar olduğu gibi meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Haber: ANKARA,

NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

SURİYE'nin İdlib kentinde Rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Enes Alper'in (23) acı haberi, memleketi Niğde'de baba evini yasa boğdu.

Niğde'nin merkez Yıldıztepe Beldesi'nde oturan Keban - Mehmet Emin Alper çiftine çocuklarının şehadet haberi, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç ile beraberindeki heyet tarafından verildi. Alper çifti acı haberle yasa boğuldu. Türk Bayrağı asılan şehit evine haberi alan yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu.

1 ay önce İstanbul'da nişanlandığı belirtilen şehit Uzman Onbaşı Enes Alper'in Yıldıztepe Beldesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

ŞEHİT ATEŞİ GAZİANTEP'E DÜŞTÜ

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün (22) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.

Selahattin Eyyubi Mahallesinde yaşayan Süreyya - Hasan Açıkgöz çiftine acı haberi askeri yetkililer, sağlık ekibi ile birlikte verdi. Oğullarının şehadet haberiyle üzüntü yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan aile yakınları ve komşular ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Bekar olduğu öğrenilen Şehit İbrahim Halil Açıkgöz'ün cenazesinin, bugün Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

KIRIKKALE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

SURİYE'nin İdlip kentinde Rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Davut Özcan'ın (25), memleketi Kırıkkale'de yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Kırıkkale'nin Balışehy ilçesine bağlı Aydınşeyh köyünde oturan Sultan - Bünyamin Özcan çiftine çocuklarının şehadet haberi, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü yetkilileri tarafından verildi. Üç çocuklarından birini kaybeden Özcan çifti, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Davut Özcan'ın, 2018 yılında göreve başladığı ve geçici görevle İdlib'de olduğu kaydedildi.

Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Davut Özcan'ın, Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verileceği bildirildi.

ŞEHİT HABERİNİ CENAZEYE GİDERKEN ALDILAR

İDLİB'de, rejim güçleri tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonrası şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın (24) acı haberi ailesine verildi. Şehit Albayrak'ın dayısı Hayrullah Güvenç'in de dün kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybettiği, ailesinin de onun cenazesine giderken, yolda çocuklarının şehadet haberini aldığı öğdrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 1,5 yıl önce göreve başlayan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, İdlib'de rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu şehit oldu. Albayrak'ın acı haberi memleketi Kayseri'ye geldi.

1 GÜNDE 2 ACI HABER ALDI

Anne Güler Albayrak'ın, ağabeyi Hayrullah Güvenç'i kanserden kaybettiği haberini aldıktan sonra eşi Bayram Güvenç ile Kayseri'nin Sarız ilçesine otomobille seyir halinde olduğu öğrenildi. Anne Albayrak ağabeyinin yasını tutarken, yolda oğlu İbrahim'in şehadet haberini aldı. Aile ardından Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesinde bulunan evine getirildi. Gözyaşı döken aileye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. TSK personeli de şehit ailesini teselli etmeye çalıştı.

ŞEHİT ALBAYRAK 8 AY ÖNCE NİŞANLANDI

Şehit olan İbrahim Albayrak'ın 8 ay önce nişanlandığı, yaz ayında da evlilik planları yaptığı ortaya çıktı. Şehit Albayrak'ın ağabeyi Doğan Albayrak'ın da İdlib'de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

İDLİB'de rejim güçlerinin topçu ateşinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın (26) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü. Şehitler nedeniyle bugün Kahramanmaraş'ta yapılması planlanan Kıraç konseri de iptal edildi.

Merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Kale Mahallesi'nde yaşayan Nigar ve Ömer Saylak çiftine acı haberi yetkililer verdi. Şehidin anne ve babası ile kardeşleri şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. 4 kardeşi olan Fatih Saylak'ın şehit haberini alan ailenin yakınları ile komşuları eve taziyeye geldi. Eve ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Fatih Saylak'ın Kübra Saylak'la evli olduğu öğrenildi. Şehit Saylak'ın bugün Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği belirtildi.

KIRAÇ KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü nedeniyle bugün gerçekleştirilecek olan Kıraç konseri ile havai fişek gösterisi iptal edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İlimizin 100. Yıl kutlama etkinlikleri kapsamında daha önce yapılacağını duyurduğumuz Havai Fişek Gösterisi ve Kıraç Konseri şehitlerimize saygı için iptal edilmiştir. Tüm halkımıza duyurulur" denildi.

İDLİB'DE YARALANAN ASKERLER, HATAY'A GETİRİLDİ

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu yaranan 5 asker, Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Türkiye, İdlib bölgesine göç ve krizi önlemek için yoğun askeri sevkiyat gerçekleştirirken, Esad rejimi bölgedeki TSK unsurlarına topçu atışı düzenledi. Saldırıda 5 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, askeri helikopterlerle Hatay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

5 ŞEHİT 7 YARALI

Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu yaralanan 7 askerin Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor. Uzman onbaşı olan askerlerden 4'ünün ameliyata alındığı, 3 askerin ise sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.

Şehitlerin cenazeleri ise ambulaslarla aynı hastanenin morguna getirildi. Şehitlerin, bugün toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildiği bildirildi.

SURİYE SINIRINDA ASKERİ HAREKETLİLİK

ŞANLIURFA'daki sınır birliklerinden hareket eden zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan askeri konvoy, kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na girdi.

Suriye sınırındaki Ceylanpınar ve Akçakale'de konuşlu zırhlı personel taşıyıcıların yer aldığı askeri konvoy, geniş güvenlik önemleri altında hareket etti. Konvoydaki araçlar kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yaptı.

YALOVA BELEDİYESİ'NDEKİ 'ZİMMETİNE PARA GEÇİRME' OLAYIYLA İLGİLİ 4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

YALOVA Belediyesi'nde muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan R.E.'nin Denizli'de yakalanmasının ardından sürdürülen soruşturma kapsamında, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı H.G. ile birlikte 4 kişi daha gözaltına alındı.

Yalova Belediyesi'nin muhasebe biriminde çalışan, evli ve 2 çocuk babası R.E., iddiaya göre belediyenin kasasından yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip, kaçtı. Belediyenin banka hesaplarını inceleyen yetkililer, R.E.'nin paravan bir şirkete belli aralıklarla para aktardığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, olayla ilgili emniyet ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda Denizli'de bir otele yerleşme hazırlığında olan R.E., yakalanıp, gözaltına alındı. R.E., Denizli'den Yalova'ya getirildi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI

Savcılık talimatıyla belediyenin muhasebe birimindeki evraklar incelemeye alındı. Yapılan incelemeler neticesinde R.E.'nin zimmetine para geçirme olayı ile ilişkisi olduğu iddia edilen Yalova Belediye Başkan Yardımcısı H.G., H.G.'nin şoförü B.E. ile H.G.'nin sekreteri B.T. ve para aktarıldığı iddia edilen paravan şirket sahibi müteahhit B.B., polis ekipleri tarafından Yalova Belediyesi'nde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNDE İHALE TARTIŞMASI

ADANA Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında AK Parti Gurup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı, belediye ihalelerinin usule aykırı olduğunu iddia ederken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise önceki dönemlere göre ihale fiyatlarının 3'te 1'e düştüğünü ve ihalelere kimse katılmadığı için pazarlık usulüyle tamamlandığını belirtti.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Şubat ayı ilk oturumunda gündem dışı söz alan AK Parti Gurup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı, belediye ihalelerinin usule aykırı gerçekleştirildiğini iddia ederek, "Yapım işlerinde yapılacak ihaleler belirli bir şekilde kanunda belirtilmiştir. Adana Büyükşehir Belediyesi ihalelerde kamu ihale kanununu 21-B kullanmıştır. Oda pazarlık usulü ihaledir. Doğal afet, salgın hastalıklar, can veya mal kaybının tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen hallerde ihalenin ivedi olarak yapılması demek oluyor. Ancak Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerinde hiç açık ihale yapılmamıştır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise ihalelere kimsenin katılmadığı belirterek şöyle konuştu:

"Tekrardan kamuoyuna bu konuyu açtığın için teşekkürler. İhaleleri hep geçen döneme göre 3'te 1 fiyatına mal ettik. Siz onlara bakın. Bütün konular ihaleye açılmıştır. İhaleye eskisi gibi yüksek fiyat verip malı götürmeye alışan insanlar katılmıştır ya da ihaleye kimse girmemiştir. Durumun aciliyetine istinaden bir adım atılması söz konusudur. Bakacağınız şey kamuoyunun ne kadar kazandığıdır. Buradaki her şey doğru düzgün ihale yapılsın diyedir. Siz eğer bir işi 1 yıl sonra 2 yıl sonra 3'te 1 fiyatına yapıyorsanız bu taktir alacak bir iştir. Geçmiş dönemler beni ilgilendirmiyor. Beni bu dönem ilgilendiriyor."

DİYARBAKIR'DAKİ KONUT DOLANDIRICILIĞI İDDİASINDA FİRMA YETKİLİSİ EMLAKÇIYI SUÇLADI

DİYARBAKIR'da, inşası devam eden siteden daire alan yaklaşık 100 kişinin firma tarafından dolandırıldıkları iddiası üzerine inşaat firması yetkilisi Menekşe İnci, açıklama yaptı. 40 kişinin mağdur olduğunu; ancak bunun kendilerinden kaynaklanmadığını öne süren İnci, "Mağdurlar gerçekten haklı ama mesele emlakçıdan kaynaklanıyor. Çünkü paralarını ona teslim etmişler. O insanların parası bize gelmediği için o daireler boşa çıktı. Ben buradayım, kaçmadım" dedi.

Merkez Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde bir inşaat firması, 2016 yılında 330 daireden oluşan sitenin inşaatına başladı. Sitenin yapımı sırasında firma, fiyatları ortalama 250 bin lira olan dairelerin satışını yaptı. Daire alan yaklaşık 100 kişi, yapımı devam eden siteye evlerinin son halini görmek için gittiklerinde, büyük şok yaşadı. Satışı yapılan konutlarda isimlerini göremeyen bu kişiler, firmanın yetkilisi Menekşe İnci'ye da ulaşamayınca dolandırıldıklarını düşündü.

Mağdurlar, önceki gün sitenin önünde bir araya gelerek, sorunlarının çözülmediği takdirde hukuki mücadele başlatacaklarını söyledi. Tamamlanmamış binalarla dolandırıldıklarını anlatan grup, yetkililerin soruna çözüm bulmasını istedi. İnşaat firması sahibine de ulaşamayan mağdurlar, suç duyurusunda bulundu.

'EMLAKÇI DOLANDIRDI'

Mağdurların iddialarının ardından açıklamada bulunan inşaat firması sahibi Menekşe İnci, yaşanan mağduriyetin kendilerinden kaynaklanmadığını öne sürdü. Kaçtığına dair iddiaları da reddeden İnci, usulsüzlükten emlakçıyı sorumlu tuttu. İnci, "Benim için 'kaçtı' demişler. Ben buradayım. Savcılığa şikayette bulundum. Beni karalamak için ismimi lekelediler. Biz kimsenin hakkını yemedik. 10 bloğu tek başıma yapıyorum. Emlakçı B.Y. beni dolandırdı. Paramın bir kısmını vermeyince inşaatım yarıda kaldı. 1 yıl inşaat yarıda kalınca arsa sahipleri çağırdılar. Anlaştık, karar verdik. Ortak karar verdik. Ben ayrılmadım. İnşaatımın içindeyim. Kim bana banka yoluyla para göndermişse ispat etsinler. Mesela 40 kişinin burada daire parası verilmedi. O daireler iptal oldu. O yüzden kaynaklanıyor. 40 mağdur var. O insanların paraları bize gelmediği için o daireler boşa düştü. Mağdurlar gerçekten haklıdır ama benden kaynaklı bir şey yok. Emlakçı B.Y.'den kaynaklanıyor. Çünkü paralarını da ona teslim etmişler. Bizi de dolandırdığından dolayı şikayetçi oldum" dedi.

ANNE VE 3 KIZININ ÖLDÜĞÜ YANGIN, ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKMIŞ

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde, anne Nisan Tur (34) ile kızları Miray Ayaz (1), Lorin (5) ve Gül Ecrin'in (7) ölümüne neden olan yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Kayalar Mahallesi Okul Caddesi üzerine bulunan Tur Ailesi'nin evinde önceki gün sabaha karşı yangın çıktı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına uykuda yakalanan anne Nisan Tur ile kızları Miray Ayaz Tur, Lorin Tur ve Gül Ecrin Tur'u alevlerin arasından kurtararak, ambulansa teslim etti. Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürülen ve karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen anne ile çocukları kurtarılamadı. Olayla ilgili Cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, soğutma çalışmalarının ardından eve girip, inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının elektrik kontağından çıktığı yönünde rapor hazırladı.

EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI KAYBEDEN ACILI BABA, GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Anne ve 3 kızının yaşamının yitirdiği yangının ardından ilçede üzüntü hakim olurken, işte olduğu için hayatta kalan baba Yunus Tur, güçlükle sakinleştirildi.

Yunus Tur'un amcası Cemal Tur, büyük bir facia yaşadıklarını belirterek, "Allah kimsenin başına böyle bir olay yaşatmasın. İtfaiye ekipleriyle birlikte eve girdik. Anne ve 3 kızını hastaneye ulaştırdık maalesef çok geç kalındı. Hepsini kaybettik. Acımız büyük" dedi.

İKİ KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN, MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı binada çıkan yangın korkuttu. Mahalle sakinleri sokağa dökülürken, bazıları tehlikeye rağmen olay yerinden ayrılmayıp, söndürme çalışmalarını izledi. Yangın 1 saatte söndürüldü.

İnegöl'de Orhaniye Mahallesi'nde Yağcı İbrahim Sokak'taki 2 katlı binada saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yanan evden kendi imkanlarıyla çıkan aile bireyleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik müdahalenin ardından yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangın sonrası iki katlı binada hasar oluştu.

Öte yandan, yangın sırasında mahalleli sokağa döküldü. Bazıları tehlikeye rağmen olay yerinden ayrılmazken, bazılarının da cep telefonu kameralarıyla yangını görüntelemeleri dikkat çekti.

KENDİSİNİ 10 SENE ÖNCE YARALAYAN EŞİ, BU KEZ ÖLDÜRDÜ

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, 4 çocuk annesi Gülistan Özcan (47), ayrılmak istediği için tartıştığı psikolojik sorunları olan ve bir süredir tedavi gören eşi Ergün Özcan (45) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ergün Özcan'ın 10 yıl önce de eşini yaraladığı bunun üzerine evi terk eden Gülistan'ın çocukları için döndüğü ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde, Manyas'ın kırsal Kalebayır Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah ağılda hayvanlarıyla ilgilenip eve dönen Ergün Özcan, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen eşi Gülistan Özcan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine mutfaktan ekmek bıçağını alan Ergün Özcan, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Gülistan Özcan kanlar içinde yere yığılırken, Ergün Özcan Manyas Devlet Hastanesi'ne gidip, olayı anlatarak, jandarmaya teslim oldu. Bu sırada eve sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gülistan Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ergün Özcan, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Özcan'ın ilk ifadesinde, eşinin ayrılmak istemesi üzerine kavga ettiklerini ve kendine hakim olamayarak Gülistan Özcan'ı öldürdüğünü söylediği ortaya çıktı.

Jandarmanın başlattığı soruşturma sonrası yapılan incelemede Ergün Özcan'ın psikolojik sorunları olduğu ve savcılık kararıyla üç aylık dönemlerde bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

10 YIL ÖNCE DE YARALANMIŞ, ÇOCUKLARI İÇİN DÖNMÜŞ

Ayrıca, Ergün Özcan'ın, Gülistan Özcan'ı 10 yıl önce de yaraladığı ortaya çıktı. Gülistan Özcan'ın evi terk ettiği ancak bir süre sonra hem çocukları için hem de eşiyle aynı mahallede olması nedeniyle eve döndüğü öğrenildi.

Cinayet sonrası acı haberi alan Gülistan Özcan'ın yakınları evin bahçesinde toplanıp, ağıtlar yaktı, gözyaşı döktü. Gülistan Özcan'ın cesedi detaylı otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.

KARDEŞİNİN ÖLDÜĞÜNDEN HABERSİZ OLAY YERİNDEN GEÇTİ

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Kaptan (39) toprağa verildi. Ali Kaptan'ın ağabeyi Kamil Kaptan'ın kazadan bir süre sonra kardeşinin hayatını kaybettiğinden habersiz olay yerinden geçtiği öğrenildi.

Kaza önceki gün gece saatlerinde, D-100 Karayolu Serdivan Esentepe mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kaptan'a önce otomobil, ardından da arkadan gelen TIR çarptı. Ali Kaptan olay yerinde yaşamını yitirdi. Evli ve bir kız çocuğu babası Kaptan'ın cenazesi dün Akyazı Osmanbey Mahallesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KARDEŞİNİN ÖLDÜĞÜNDEN HABERSİZ OLAY YERİNDEN GEÇTİ

Önceki gece olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede incelemede bulunurken, Ali Kaptan'ın ağabeyi Kamil Kaptan'ın araçla olay yerinden geçtiği öğrenildi. Kamil Kaptan'ın ilerleyen trafikte kardeşinin kazada hayatını kaybettiğinden habersiz olay yerinden geçtiği belirtildi.

KAZANIN ARDINDAN EKİPLER, YARALI SÜRÜCÜNÜN TAKMA DİŞLERİNİ ARADI

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde kar küreme aracının çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü Halil Şen (55) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı Şen, ambulansta takma dişlerini kaybettiğini söylemesi üzerine sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra temizlik görevlileri de uzun süre olay yerinde takma diş aradı.

Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolunda meydana geldi. Kütahya'ya giden Kadir Aydın (40) idaresindeki 16 KF 228 plakalı karayollarına ait kar küreme aracı ile Halil Şen idaresindeki 43 HD 559 plakalı hafif ticari araç, Çukurköy Sanayi kavşağında çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Halil Şen yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Şen'i ilk müdahalesinin ardından sedye ile ambulansa taşıdı. Sürücü Şen, kazada takma dişlerini düşürdüğünü ve bulunmasını istedi.

EKİPLER UZUN SÜRE TAKMA DİŞ ARADI

Olay yerindeki sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre temizliği için gelen görevlilerde kaza alanında takma diş aradı. Yaklaşık yarım saat süren aramalara rağmen takma dişler bulunamazken, yaralı Şen ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ORDU'DA 9 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI

ORDU'da, Karadeniz Sahil Yolu'nda buzlanma nedeniyle meydana gelen, 1 yolcu otobüsü, 2 TIR ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Giresun- Ordu yönünde Piraziz-Gülyalı sınırında meydana geldi. 2 TIR ile 1 yolcu otobüsü ve 6 otomobil, yolda kar yağışı nedeniyle meydana gelen buzlanmadan dolayı çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince Ordu'da çeşitli hastanelere kaldırılırken, Giresun-Ordu yolu yaklaşık 1 saat süre ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle çekilmesi ve yolun tuzlanmasıyla trafik yeniden normale döndü.

OTOMOBİLLERDEN ORJİNAL PARÇA HIRSIZLIĞI KAMERADA

AKSARAY'da, 5 araçtan orjinal parçalarını çaldıkları belirlenen Bayram Y. (31) ile kaportacı arkadaşı Mehmet A. (44) yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık olayını gerçekleştirmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde farklı zamanlarda aynı marka ve renkte araçlardan çalınan ayna, ön ve arka kaput, kapı, vites topuzu, radyatör, akü, jant, lastik ile teyp çalınması üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, yaptıkları inceleme ve takiplerin sonucunda hırsızlık olaylarını Bayram Y. ile arkadaşı Mehmet A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelilerin Sanayi Mahallesi'ndeki belirlene adreslerine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, çaldıkları parçalar da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bayram Y. ile Mehmet A. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bir otomobilin yanında durması, bagaj kaputu ve aynaları söküp uzaklaşmaları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA YAKALANAN 122 ŞÜPHELİDEN 59'U ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İZMİR merkezli 16 ilde, 2 suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 122 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin devam eden 122 şüpheliden 59'u dün adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'suç örgütüne yardım etmek', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'yağma', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet', 'mala zarar verme' ve 'tehdit" suçlamalarından Serkan Kurtuluş'un elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik 143 ve Deniz Camgöz'ün lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik gözaltı kararı verilen 53 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

İzmir merkezli 16 ilde 165 adrese eş zamanlı baskın yapılarak gerçekleştirilen operasyonda, 122 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 122 şüpheliden 59'u sağlık kontrollerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan cezaevinden bulunan 22 kişinin de bu soruşturmalar kapsamında ifadeleri alındı.

ERBAA'DA SARKINTILIK İDDİASIYLA CİNAYETE 1 TUTUKLAMA

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilinin yanında cesedi bulunan Durmuş Ay (60) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 6 kişiden Turgay Avkaş (40) tutuklandı. Cinayet şüphelisi Turgay Avkaş adliye girişinde basın mensuplarının sorularına 'nefsi müdafaa' diye cevap verdi.

Olay, Cumartesi günü gece saatlerinde Erek Mahallesi Kelkit Çayı yakınlarında meydana geldi. Bölgeden geçenler, park halindeki otomobilin yanında yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Durmuş Ay olduğu anlaşılan kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı teknik ve fiziki takipte Turgay Avkaş ve eşi Arzu Avkaş ile Ayhan. Ç., Halil.K., Mehmet A. ve İhsan K.'nın olay günü, ilçede tütün satışı yapan Durmuş Ay ile beraber oldukları saptandı. Operasyon düzenleyen ekipler, Turgay Avkaş ve eşi Arzu'yu Niksar'da, 4 kişiyi ise Erbaa'da yakalayarak gözaltına aldı.

Durmuş Ay'ın olay günü şüphelilerle birlikte Kelkit Çayı kenarında alkol alıp, eğlendiği tespit edildi. İlerleyen saatlerde Durmuş Ay'ın, Turgay Avkaş'ın eşi Arzu Avkaş'a sarkıntılık ettiği, çıkan kavgada Turgay Avkaş'ın Ay'ı dövüp, bıçakladığı önü sürüldü.

6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlılardan Turgay Avkaş basın mensuplarının cinayeti neden işlediniz? sorusuna 'Nefsi müdafaa' diye cevap verdi. Şüphelilerden Turgay Avkaş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arzu Avkaş, Ayhan. Ç., Halil.K., Mehmet A. ve İhsan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

KOCAELİ'de 'Silahla yol kesmek suretiyle yağma' suçundan aranan T.M.C., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Silahla yol kesmek suretiyle yağma' suçundan hakkında 10 yıl ağır hapis cezası bulunan T.M.C.'nin İzmit'te olduğunu belirledi. Yapılan takibin ardından T.M.C. yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.M.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 ŞUBAT ÖNCESİ ÇİÇEKÇİLER, KORSAN ÇİÇEKÇİLERE DENETİM İSTEDİ

TÜRKİYE'nin ve Çukurova Bölgesi'nin önemli çiçek üretim merkezlerinden biri olan Mersin'de, 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlığı tüm hızıyla sürüyor. Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarla Odası Başkanı Ömer Şahbudak, en büyük sıkıntılarının korsan çiçekçiler olduğunu belirterek, belediye başkanlarına Sevgililer Günü'nde denetim yapmaları çağrısında bulundu.

Merkez Toroslar ilçesindeki Sınırlı Sorumlu Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü nedeni ile tatlı bir telaş yaşanıyor. Kooperatif binasında düzenlenen mezatlarda çiçekler, sergilenip, açık artırma usulü satışa sunuluyor. Çiçekler özellikle kırmızı güllere rağbet gösteriyor.

Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarla Odası Başkanı Ömer Şahbudak, "Sevgililer Günü, en kıymetli günlerimizden biri. Esnafımız büyük bir heyecan ve coşku ile Sevgililer Günü için hazırlıklarına devam ediyor. Sevgililer Günü'nün lokomotifi güldür. Türkiye en fazla gül üretimi Mersin ve Adana'da. Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 60'ını bu bölge karşılıyor. Bu halkımıza en kaliteli çiçeği sunmamız açısından büyük avantaj" dedi. Gül fiyatlarının arz-talebe göre değiştiğini ifade eden Şahbudak, "Fiyatlar arz-talebe göre yükselebilir ya da düşer. Sevgililer Günü nedeni ile talep çok yüksek. O gün için potansiyelimiz yukarıya çıktığından dolayı ister istemez fiyatlarımızda bir yükseliş olacak. Şundan kimsenin endişesi olmasın, bir gün için müşterimizi üzmeyiz. Müşterimize uygun fiyata çiçek sunarız" diye konuştu.

Başkan Şahbudak, sektör olarak en büyük sorunlarının korsan çiçekçiler olduğunu kaydederek, "Sevgililer günü nedeniyle bize sıkıntılı bir dönem yaşatıyorlar. Günübirlik ortaya çıkmaları esnafımızı zor duruma sokuyor. Bunlar hiçbir gider olmadan, köşe başlarında haksız kazanç elde ediyorlar. Tüm belediye başkanlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum, o gün için gerekli denetimleri yaparlarsa, korsan çiçekçileri müsadere altına alırlarsa, esnafımızda rahat bir nefes alır" ifadesini kullandı.

ÜLKÜCÜ GENÇLER 'DAMARLARINDAKİ ASİL KANI KİRLETME' BROŞÜRÜ DAĞITTI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üyesi gençleri, halka uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmak için 'Damarlarındaki asil kanı kirletme' yazılı broşür dağıttı.

İnegöl'de uyuşturucu ile mücadeleye farkındalık oluşturmak isteyen Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üyesi gençler 'damarlarındaki asil kanı kirletme' yazılı broşürleri ilçe halkına ve esnafa dağıttı. Ahmet Akyollu Caddesi'nde broşür dağıtan gençler, uyuşturucu ile mücadelenin terörle mücadele kadar önemli olduğunu söyledi. Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İnegöl İlçe Başkanlığı Ortaöğretim birimi yöneticisi Rıza Cincan, "İnegöl Ülkü Ocakları olarak uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir farkındalık çalışması başlattık. Bu farkındalık kapsamında bastırdığımız el broşürlerini vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu mücadele bizim için terörle mücadele kadar önemlidir. Bu bağlamda terörle mücadele ettiğimiz kadar, uyuşturucuyla da mücadele etmekte kararlıyız. Uyuşturucu ile kaybettiğimiz her can, terörde kaybettiğimiz bir candan farksızdır" diye konuştu.

İlçe esnafı Yılmaz Erdem, "Gençler git gide kötüye gidiyor. İnşallah Ülkü Ocakları bu işi önderliğinde çözeceğiz" dedi.

Broşürü inceleyen Tunahan Yılmaz ise "Uyuşturucu bir gençliğin kendisine verdiği zararlardan biridir. Bu mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.

TEMELİ KAYAN BİNALARDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki bir apartman inşaatının temel kazısı sırasında, yan tarafındaki temelinde kayma meydana geldiği için içindekiler tahliye edilen iki binanın kurtarılması için hareket geçildi. İnşaat ile temeli kayan iki bina arasına; çelikle güçlendirilmiş istinat duvarı örülüp, arasına beton dolgu yapılarak güçlendirileceği bildirildi.

Akmescit Mahallesi 4117 Sokak'ta yapılacak bir apartman inşaatın temel kazısı için geçen 5 Şubat Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında kepçeyle çalışma yapıldı. İddiaya göre kepçe, inşaat alanının yandaki bitişik nizamda olan ik ayrı binanın temeline girdi. Bunun üzerine biri 5, diğeri 3 katlı olan iki binanın temelinde kayma oldu. Her iki apartman sakinleri korkuyla dışarı çıkarken, her iki binanın girişinde yer alan doğal gaz ve su borusu hasar gördü. Gaz sızıntısı ve su patlağı yaşandı. Doğal gaz ve su dağıtım firması yetkilileri, sokağa gelerek çalışma yaptı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri önlem aldı. Her iki binadan tahliye edilen 22 kişi, çevredeki otellerle Yunusemre Belediyesi'ne ait misafirhanelere yerleştirildi. İnşaat durdurulurken, tehlikenin yaşandığı binalara vatandaşlar yaklaştırılmadı.

BETON ATILDI VE YALITIM YAPILDI

İnşaatın yapımını üstlenen yüklenici firma, apartman inşaatı için kazılan temeldeki çalışmalarına 8 Şubat'ta tekrar başladı. Yüklenici firmadan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, kazılan temelin üzerine daha önce beton döküldüğün hatırlatıp, "Ancak yalıtımı yapılmamıştı. Şimdi yalıtım yapılıp, bir kat daha beton döküldü. Dökülen betonunun kurumasının ardından inşaat ile temelinde kayma olan iki bina arasına çelikle güçlendirilmiş, istinat duvarı örülecek. Ayrıca, dolgu malzemesi olarak aralara beton dökülerek kayan binaların temeli güçlendirilecek. Böylelikle tehlike ortadan kaldırılıp, kayan iki bina kullanılabilir hale getirilecek" diye konuştu.

PROF. DR. KADIOĞLU: MARMARA'DAKİ FAY KIRILIRSA 7.5'İN ÜZERİNDE DEPREM OLACAK

İSTANBUL Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Marmara Denizi'nde yaklaşık 174 kilometre kırılmamış fay olduğunu belirterek, "Bu fayla ilgili 4 tane senaryo var. Bu fay nasıl kırılacak? Küçük bir parçası mı kırılacak? Şurası mı, burası mı yoksa hepsi birden mi kırılacak? Afet yönetiminde biz pek fayla kafa yormayız. Afet yönetiminde en kötü senaryo nedir? En kötü senaryo alınır ve ona göre hazırlık yapılır. Bu fay kırılırsa 7.5'in üzerinde bir deprem olacak" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı ve Türk Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde 'Afet Affetmez' konulu konferansa katıldı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve çok sayıda öğrencinin izlediği konferansta konuşan Prof. Dr. Kadıoğlu, İstanbul'da yaşanabilecek depremin üzerinde durdu. Kadıoğlu, "Deprem anında insanlar travma geçirdiği için ne yapacağını bilemiyor. O yüzden insanlar donup kalıyor. İnsanların yarısı da şuursuzca kaçışmaya başlıyor. Şimdi gel burada tatbikat yapalım desem kaç kişi yapar. İşte problem bu tatbikatta. 'Ay hocam mini etek giyiyorum burada yatamam.' Öbürü takım elbise ile gelmiş oda yatmıyor. E sizi deprem eşofmanla mı yakalayacak? Tatbikat yapıyorlar. Rahat olun bu bir tatbikat işinize bakın diyorlar. Böyle tatbikat mı olur?" dedi.

'İSTANBUL'DA FAY DENİZDEN GEÇİYOR, ŞANSLIYIZ'

Prof. Dr. Kadıoğlu, Marmara Denizi'nin içinde bir fay yattığını belirterek, şöyle dedi:

"Yaklaşık 174 kilometre bir uçtan Şarköy'e kadar kırılmamış bir fay var. Böyle burada aslanlar gibi yatıyor. Şu parçası 1776'da kırılmış. Şu parçası 1509'da kırılmış. Bu 1902'de bu da 1999'da kırılmış. Bu fay her an kırılmayı bekliyor. Aslında var ya İstanbul'da şanslıyız. İstanbul'da fay denizden geçiyor. Bu bir şans. Arkadaşlar bu fayla ilgili 4 tane senaryo var. Bu fay nasıl kırılacak? Küçük bir parçası mı kırılacak? Şurası mı, burası mı yoksa hepsi birden mi kırılacak? Afet yönetiminde biz pek fayla kafa yormayız. Afet yönetiminde en kötü senaryo nedir? En kötü senaryo alınır ve ona göre hazırlık yapılır. Bu fay kırılırsa 7.5'in üzerinde bir deprem olacak. Bunun bir ucu da size dokunuyor. Bu eskiden olduğu zaman Mısır'dan bile duyulmuş 1509 depremi. Yani bu Almanya'dan bile duyulacak diye bekleniyor."

'KIRMIZI ADAMLAR DEPREMZEDE OLACAK'

Prof. Dr. Kadıoğlu, deprem olduğu zaman büyük yanılgılar yaşandığını ifade ederek, "Şimdi en büyük yanılgı deprem olduğu zaman 'Kırmızı tulumlu adamlar gelecek anında bizi kurtaracak.' İstanbul'da bir deprem olduğu zaman, bu kırmızı tulumlu adamlar, polisler, itfaiye, ambulans hepsi afetzede olacak. Bunların yakınları da afetzede olacak. Yani böyle olmayacak. Bu bir illüzyon. Şimdi arkadaşlar bir gerçek risk var. Bir de bizim algıladığımız risk var. Aradaki fark çok önemli bizim o farklı küçültmemiz lazım" diye konuştu.

ŞEHİT ASIM TÜRKEL'İN ADI KÜTÜPHANEDE YAŞAYACAK

MERSİN'de Mehmet Dağlı İmam Hatip Ortaokulu'nda hizmete giren ve Toroslar Belediyesi'nin de destek verdiği Uzman Çavuş Asım Türkel'in adını taşıyan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Toroslar'ın Arpaçsakarlar Mahallesinde doğup büyüyen, 2 yıl önce Tunceli'de şehit düşen Uzman Çavuş Asım Türkel'in adının verildiği kütüphanenin açılışına; Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kent protokolü, şehidin ailesi ve çok sayıda davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan şehidin babası Hasan Türkel, kütüphanenin hayat bulmasında desteklerini esirgemeyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

Şehitlerin isimlerinin böylesine anlamlı yerlerde, okullarda, kütüphanelerde yaşaması ve ölümsüzleştirilmesinin çok değerli olduğunu belirten Başkan Yılmaz,"Şehidimizin adını taşıyan bu kütüphanede temennimiz nice öğrencinin fayda sağlamasıdır. Bizler vatan uğrunda kanlarıyla destanlar yazan, şehitler ve gazilerle dolu bir milletin çocuklarıyız. Şehitlerimiz ülkemizin bağımsızlığının ve bölünmez bütünlüğünün korunması, huzur ve güven içinde yaşamamız için canlarını feda etmişlerdir. Üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu vatanı, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün simgeleri olarak, gönlümüzde yaşayan aziz şehitlerimize borçluyuz. Bu amaçla bizim de katkı sunduğumuz kütüphanemizin hayırlı olmasını diliyoruz. Aziz Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Mersin Valisi Ali İhsan Su ise vatan millet savunmasında huzur ve güvenliğin temini için hayatını ortaya koyarak şehit düşün tüm güvenlik güçlerini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Vali Su; "Şehit Asım Türkel kardeşimiz de vatanını koruyarak şehit olmuştur ve en yüksek şehadet mertebisine erişmiştir. Biz Türk Milleti olarak şehitlerimizi asla unutmayacağız. Onlar, bu milletin ve bizim evladımızdır. Şehitlerimize, gazilerimize ve ailelerine bu zamana kadar sahip çıktığımız gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kütüphanenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

SAKARYA'DA ÖĞRENCİLERDEN YEMEKHANE ÜCRETİ EYLEMİ

SAKARYA Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri, yemekhane ücretlerine yapılan zamma tepki göstererek, protestoda bulundu.

Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri, 1 yıl içerisinde ikinci kez yapılan yemekhane zammını protesto etmek için merkez kampüs içerisindeki rektörlük binası önünde toplandı. Öğrenciler, dönem başında yemekhane ücretinin 2 TL'den 2.75 TL'ye, şimdi ise 3.75 TL'ye çıkarılmasına tepki göstererek, 'Yemekhane zammına hayır. 01.02.2020 tarihinden itibaren yemekhane ücretine yapılan güncellemeyi Sakarya Üniversitesi öğrencileri kabul etmiyoruz' yazılı ilan tahtasına yapıştırdı.

Öğrenciler adına açıklamayı okuyan Sakarya Üniversitesi Ülkü Ocakları Başkanı Atilla Balcıoğlu, 1 yıl içerisinde ikinci kez yemekhane ücretine zam yapıldığını belirterek, "Bugün burada adını bile bilmediğimiz hiç görmediğimiz arkadaşlarımız için mücadele edip tüm üniversite öğrencilerinin haklarını savunuyoruz. Sayın Rektörümüz tenezzül edip bir açıklama bile yapmadan A4 kağıdı ile bu zammı uyguladı. Hem de tam final haftasında. İşte biz de bugün kendisini kendi yöntemi ile uyarıyor rektörlüğün önüne zammı kabul etmediğimizi yazan bir A4 yapıştırıyoruz. Kendini kaf dağında görenler rektörlük binasının 2-3 katlı olduğunu unutmasınlar" dedi.

MUŞ'TA OKULLARA SOĞUK TATİLİ

MUŞ'TA olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada Muş il ve ilçe merkezleri hariç okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklama şöyle:

"Aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi ve tipi nedenleriyle; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 11 Şubat 2020 Salı günü Muş İl merkezine bağlı köylerde (il merkezi hariç), Bulanık İlçesine bağlı köylerde (Bulanık merkez hariç), Malazgirt İlçesine bağlı köylerde (Malazgirt merkez hariç), Varto İlçe Merkezi ve bağlı köylerde, Korkut İlçesi taşımalı eğitim yapan köylerde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine; ayrıca bahse konu ilçe ve köylerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 11 Şubat 2020 Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

Haber: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

========================

ŞIRNAK'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde okullarda eğitime bugün için ara verildi.

Şırnak Valiliği, etkili olan kar yağışı ve devamında oluşan buzlanma nedeniyle kent merkezi ile tüm ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Yoğun kar yağışı ve devamında oluşan yoğun buzlanma nedeniyle 11 Şubat 2020 günü Şırnak merkez ve tüm ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır."

Haber: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,

========================

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Karlıova ile Solhan ilçelerinin tümünde, kent merkezi ile diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bingöl'de kar yağışı eğitimde aksamalara neden oldu. Valilikten yapılan açıklamada, "Devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Solhan ve Karlıova ilçelerimizde tüm okullarda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim yapan okullarda 11 Şubat günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

========================

KAYAK TAKIMLARI İLE SOKAK ARALARINDA KAYDI

RİZE'de hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından sokaklara beyaza büründü. Belediye ekipleri temizleme çalışmaları yaparken, halk sokakta poşetlerle ve kızaklarla kaydı. Kayak takımlarıyla sokak aralarında kayan Mehmet Balıkçı'nın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından özellikle Pazar ilçesi beyaza büründü. Dün karla kaplı sokaklara dökülen halk, poşetlerle ve kızaklarla kayarak keyifli zaman geçirdi. Pazar'da Mehmet Balıkçı'nın kayak takımları ile sokağa çıkması da dikkat çekti. Belediye ekipleri sokaklarda kar temizleme çalışması yaparken, Balıkçı da yokuştan aşağı kayıp, uzun süre eğlendi. Balıkçı'nın o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülenip. sosyal medyada paylaşıldı. Balıkçı'nın videosu kullanıcılar tarafından beğeni topladı.

MUŞ'TA BUZ TUTAN SOKAKLARDA BİRÇOK KİŞİ KAYARAK DÜŞTÜ

Yoğun kar yağışının yaşandığı Muş'ta buzla kaplı cadde ve sokaklarında yürümekte zorlanan birçok kişi kayarak düştü.

Uzmanlar bu gibi havalarda yaşlı ve hamilelerin dışarı çıkmamasını, mecbur kalıp çıkanların ise kesinlikle elleri cebinde yürümemesini ve bastıkları yere iyi bakmaları konusunda uyardı. Kent merkezinde kayıp düşenler, kayak pistlerindeki düşmeleri aratmadı. Buz tutan sokakta kayıp düşenler çevredeki bir kişi tarafından, cep telefonuna kaydedildi.

