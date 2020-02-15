DHA YURT BÜLTENİ - 1

PAMUK FABRİKASININ DEPOSUNDAKİ YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

ADANA'da pamuk ve yağ fabrikasının deposunda önceki gün çıkan ve dün kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş yolu üzerinde bulunan pamuk ve yağ fabrikasının deposunda Perşembe günü saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Depodaki pamuk balyalarından dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki pamuk balyalarına tanker, arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti. Söndürme çalışmalarına, ilçe belediyeleri de gönderdikleri su tankerleriyle destek verdi. Ekipler, 10 bin tonluk pamuk balyalarını saran alevlerin, fabrikanın diğer kısımlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın dün öğle saatlerinde kontrol altın alındı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları üçüncü günde de sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangın yerinin görüntüsü

Alevlerden görüntü

Merdivenli araç üzerirden tazyikli su sıkan itfaiye eri

İtfaiye erlerinin çalışması

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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Yangında minik Yakup öldü, annesi ile 2 kardeşi dumandan etkilendi (ek)

YUNUS MEHMET'İN TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDİYOR

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde çıkan ve Yakup Ayhan İlişen (2) yaşamını yitirdiği yangında dumandan etkilenen anne Ayşegül İlişen ile diğer oğlu Yunus Mehmet (4) ve kızı Sehernaz (6) Hendek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Yunus Mehmet, durumunun ağır olması nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edilirken, anne Ayşegül İlişen ile kızı Sehernaz'ın tedavilerine Hendek Devlet Hastanesi'nde devam edildi.

BABA GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yunus Mehmet'e, babası Soner İlişen ve yakınları eşlik etti. Yunus Mehmet'in yanık ünitesinde tedaviye alınmasının ardından Soner İlişen ve yakınları yanık ünitesi kapısında bekledi. Güçlükle ayakta duran baba İlişen'i, yakınları sakinleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Baba Soner İlişen'in görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ - Alişan KOYUNCU/ DERİNCE(Kocaeli),

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ÖLÜ BULUNAN ÇOBANIN SON ANLARI KAMERADA

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, önceki gün sürüsü eve dönmesine rağmen kendisinden haber alınamayan 47 yaşındaki Sabri Duru, dağlık alanda ölü bulundu. Sürüyle dağlık alana giderken bir evin güvenik kamerası tarafından görüntülenen Duru'nun geçen 11 Şubat'ta 2 koyunun silah zoruyla gasp edildiği ortaya çıktı.

Kalınkoz Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Sabri Duru, önceki gün Dikmen Mevkisi Kızılin Dağı'na sürüsünü otlatmaya götürdü. Önceki gün akşam saatlerinde sürü mahalleye dönerken, Duru gelmedi. Aramaya çıkan ailesi Duru'nun cansız bedenini su deposu mevkisinde buldu. Ağız ve burnunda kan lekeleri olan Duru'nun cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Yapılan ön otopsi sonucunda Duru'nun vücudunda herhangi bir delici ya da kesici alet izine rastlanmadı. Kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için Duru'dan alınan örnekler Antalya Adli Tıp Başkanlığı'na gönderildi.

ÖLMEDEN ÖNCE GASP EDİLMİŞ

Sürüyle dağlık alana giderken bir evin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen Duru'nun geçen 11 Şubat'ta 2 koyunun silah zoruyla gasp edildiği ortaya çıktı. Duru'nun jandarma karakoluna gidip, gasp edildiğini söylemesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, ertesi gün adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Kalınkoz Mahalle Muhtarı Aytekin Eren, çoban Sabri Duru'nun ölümüne üzüldüklerini belirtip, "Sabri, dün eve gelmeyince yakınları jandarmaya haber vermiş. Dağda ölüsü bulundu. Geçen hafta koyunlarını silah zoruyla çalmışlar. Yazık olmuş" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerasında

-Koyun sürüsünün geçmesi

-Sabri Duru'nun kamera önünden geçmesi

-Sabri Duru'nun resmi

Haber-Kamera: Sezgin ÖZDEMİR/ ÇAMELİ(Denizli),

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KAYIP ÇİFTÇİNİN CANSIZ BEDENİ, EŞİ TARAFINDAN BULUNDU

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 9 gündür kendisinden haber alınamayan çiftçi Recep Üzülmez'in (58) yamaçta kayalıkların üzerinde eşi ve köylüler tarafından cansız bedeni bulundu.

Turgutlu'nun kırsal Sivrice Mahallesi'nde çiftçi Recep Üzülmez, 5 Şubat Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında evinden 'tarlaya gidiyorum' diyerek ayrıldı. Akşama kadar evine dönmeyen Üzülmez'in yakınları, meraklanarak durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmaya AFAD, AKUT, ANDA, Bornova Jandarma Komanda Taburu, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri Derneği ve mahalle ekipleri de destek verdi.

Soğuk havanın etkili olduğu Sivrice Mahallesi'nde 7 gün boyunca yapılan arama çalışmalarında bir sonuç alınamadı. Ekipler, arama çalışmalarına son verirken, köylüler ve Recep Üzülmez'in eşi Havva Üzülmez (56) devam etti.

CESEDİ BULUNDU

Köylüler ve Havva Üzülmez, dün Demirlek Mevkii'nde arama çalışması yaptıkları sırada, Recep Üzülmez'in bir yamaçtaki kayalıkların üzerinde cansız bedenini buldu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Üzülmez'in cesedinin bölgeden alınması için çalışma başlattı. Cesedin bulunduğu yerden çıkarılmasının ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cesedin olay yerinden getirilmesi

-Köy muhtarlığına konulması

-Olay yerinden genel görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),

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ALMANYA'DAN GELEN GURBETÇİ, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

ALMANYA'da yaşayan Emin Tekeş (72), gezmek için geldiği memleketi Sivas'taki evinde ölü bulundu.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Mehmet Paşa Mahallesi İhramcızade Caddesi üzerinde bulunan Kafeler Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Almanya'da yaşayan evli 4 çocuk babası Emin Tekeş, önceki gün akşam saatlerinde gezmek için memleketi Sivas'a geldi. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Tekeş, eve girdikten sonra yakınları bir daha kendisinden haber alamadı. Eve gelen yakınları Tekeş'i yatak odasında yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tekeş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Tekeş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Cenazenin çıkarılması

-Ölen adamın fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS,

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YAYLADA ELEKTRİKSİZ KALAN AİLE İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

BOLU'da, Kasaplar Yaylası'nda bir ailenin evindeki elektriğin kesilmesi nedeniyle ekipler seferber oldu. İl Özel İdaresi yaylanın yollarını açarken, elektrik dağıtım şirketi de ailenin elektriğe kavuşmasını sağladı.

Bolu'da, son günlerde yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte, yaklaşık 1 buçuk metre kar kalınlığının olduğu Kasaplar Yaylası mevkiinde bulunan bir elektrik direğinin üzerine ağaç devrildi. Ağacın devrilmesiyle birlikte yaylada bulunan evlerin elektriği kesildi. Kış mevsimi nedeniyle yaylada yalnızca bir ailenin yaşadığı öğrenildi. Başka bir evleri olmadığı için yaylada yaşayan Yılmaz çifti, elektriksiz geçirdikleri 4 günün sonunda Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. İl Özel İdaresi'ne ait iş makinelerinin yolu açmasının ardından elektrik dağıtım şirketi ekipleri, yaylaya yeniden enerjinin verilmesi için harekete geçti. Ekipler, ağacın devrilmesi sonucu hasar gören elektrik direğini onararak yaylaya yeniden enerji verilmesini sağladı.

Elektriğe kavuştuğu için İl Özel İdare ve elektrik dağıtım şirketi personellerine teşekkür eden İbrahim Yılmaz, "4 gün boyunca elektrik olmadı. Yol açılmadı. Kepçeler de ulaşamadı. Mağdur kaldık burada. İşe gidemedik. Bütün ekiplere teşekkür ederiz." dedi.

"TÜM EKİPLERİMİZİ SEFERBER ETTİK"

Elektrik dağıtım şirketinin Bolu sorumlusu Levent Şimşek, "Yolun açılmasının ardından ekip arıza noktasında bir ağacın devrilerek alçak gerilim şebekesinin iletkenlerinin hasar gördüğünü tespit ettiler. Hemen çözüm üreterek, zorlu koşullar olsa da yaklaşık 1,5 metre karın içerisinde ulaşım sağlayarak zor şartlar altında ailemizin tek başına ikamet ettiğini öğrendik. Mağduriyeti gidermek için tüm ekiplerimizi seferber ederek kısa süre içerisinde enerjimizi verdik. Ailemiz de onun mutluluğunu yaşadı." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Elektrik dağıtım şirketinin çıkış yapması

-Yoldan görüntüler

-Direğe tırmanıp tamir etmeleri

-Aile ile röportaj

-Şirket sorumlusu ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

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YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPMAK İÇİN ÇIKTIĞI DAĞDA MAHSUR KALDI

KAYSERİ'de, yamaç paraşütü yapmak için Ali Dağı'na tırmanan Alim Çitak, olumsuz hava şartları nedeniyle uçuşu gerçekleştiremeyince dağda mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, dağcıyı yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtardı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Alim Çitak, yamaç paraşütü yapmak için Ali Dağı'na tırmandı ancak olumsuz hava şartları nedeniyle uçuşunu gerçekleştiremedi. 112'yi arayan Çitak, yamaç paraşütü yapmak için dağa çıktığını, gerçekleştiremeyince iniş de yapamadığını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine AFAD, sağlık, polis ve Talas Belediyesine ait iş makinesi sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD, dağda mahsur kalan Alim Çitak ile iletişime geçerek, yerini belirledi. Ardından Talas Belediyesi'ne ait kepçe ile AFAD'ın amfibik aracı Ali Dağı'na çıktı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Çitak, Talas Belediyesi'ne ait kepçeyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Çitak ardından iş makinesiyle Ali Dağı'ndan indirildi. Sağlık durumu iyi olan Çitak, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ekiplerden görüntü

Genel ve detayalar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN - Muhammed KISIR/ KAYSERİ,

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YOZGAT'TA, YAYLADA MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI

YOZGAT'ın Çayıralan ilçesinde, kar yağışı nedeniyle Danışık Yaylası'ndaki bir evde mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde, önceki gün sabah saatlerinde traktörle Danışık Yaylası'na çıkan Abdulezzak Ayyıldız (25) ve Emin Kızılkaya (25) yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasıyla yaylada mahsur kaldı. Yaylada bulunan dağ evlerinden birine sığınan 2 kişi, jandarma ve yakınlarından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri ve Özey İdare Müdürlüğü iş makineleri sevk edildi. Yozgat Valisi Kadir Çakır, mahsur kalan 2 kişi ile telefon irtibatı sağlandığını ve durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Vali Çakır, "Vatandaşlarımız güvenli durumda, zaman zaman bağlantı kuruldu, aileleriyle de görüşüldü. Kaldıkları yerde telefon çekmediği için yüksek tepeye çıkıp bağlantı kuruyorlar. AFAD ekibi özel donanımlı arazi aracıyla yola çıktı. İnşallah onları sağ salim alacağız. Yiyecekleri ve yakacakları var. Kendileriyle bağlantıya geçildiğinde bunu ifade ettiler. Şu anda bir sorun yok" dedi.

AFAD VE JANDARMA EKİPLERİ KURTARDI

Danışık Yaylası'nda, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan Abdulrezzak Ayyıldız (25) ile Emin Kızılkaya (25), AFAD ve Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, yaptığı yazılı açıklama ile yaylada mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Vali Çakır yazılı açıklamasında, "Çayıralan ilçesi Konuklar Beldesine bağlı Danışık Yaylası'na 8 gün önce gezmek amaçlı giden Emin Kızılkaya ve Abdulrezzak Ayyıldız isimli şahısların yaylada mahsur kaldıkları, kendi imkanları ile inmeye çalıştıkları esnada yolun kapalı olmasından dolayı inemedikleri ve mahsur kaldıkları ailesi tarafından bildirilmiş olan şahıslar, AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda bulunmuş olup sağlık durumları iyidir. Şahısların AFAD ve Jandarma ekipleri ile ilçeye dönüşleri sağlanmıştır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yozgat Valisi Kadir Çakır'ın konuşması

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AFAD aracından görüntü

Jandarma ve mahsur kalan 2 kişiden görüntü

Jandarma ile konuşmaları

Yayla evi ve traktörden görüntü

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT,

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SURİYE SINIRINA ASKERİ ARAÇ VE POLİS TAKVİYESİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine çok sayıda fırtına obüsü, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), tank ve paletli iş makinesi sevkiyatı yapıldı. Sınır hattına çevik kuvvet ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yoğunluğu görüldü.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırına gönderilen fırtına obüsü, ZPT, tank ve paletli iş makinelerinden oluşan konvoylar, gün boyu Reyhanlı ilçesinde yoğunluk oluşturdu. İlçede Suriye sınırına sıfır noktada TIR'lardan indirilen araçlar daha sonra Suriye'deki görev noktalarına hareket etti. Öte yandan, sınır hattında ve Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın karşısındaki Suriye'ye ait Babel Hava Gümrük Kapısı'nda TOMA ve çevik kuvvet polisi yoğunluğu görüldü.

SEVKİYAT GÜN BOYU SÜRDÜ

Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden çıkan obüslerin sevkiyatı sürüyor. Obüsleri taşıyan TIR'ların oluşturduğu konvoy geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçip, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(REYHANLI)

-Sivil araçlarda polislerin geçişi

-Tank üzerindeki Yatak

-Çocukların askeri kaşılaması

-Askeri araçların geçişi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Nuri PİR - Eser PAZARBAŞI/ REYHANLI(Hatay)

(GAZİANTEP)

-İslahiye Çevre yolu

-Konvoyun geçişi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU: 11 GÖZALTI

MERSİN'de, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının 21'inci yılında muhtemel eylemleri gerçekleştirmeyi planlayanlara yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Mersin Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütleri PKK/KCK ve PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının 21'inci yılında muhtemel eylemleri gerçekleştirmeyi planlayanlara yönelik eş zamanlı operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonların düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Jandarma araçlarının gelmesi

-Evde yapılan arama

-Gözaltına alınanlar götürülürken

-Gözaltına alınanlar araca bindirilirken

Haber-Kamera: MERSİN,

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VAN'DA CADDEYE BIRAKILAN ÇANTADA BOMBA ŞÜPHESİ

VAN'da, kent merkezindeki caddeye bırakılan çanta, polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantadan çıkan kabloların bir bomba düzeneğine ait olup olmadığı araştırılıyor.

Van kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir bankanın önüne bırakılan çantayı görenler, hemen polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha ekibi sevk edildi. Cumhuriyet Caddesi ve caddeye çıkan tüm ara yollar kapatılıp, güvenlik şeridi çekilirken, çevre binalar da boşaltıldıktan sonra fünye kullanılarak ilk patlatma yapıldı. Ancak çantanın içinde kabloların olduğu fark edilince tedbirler artırıldı.

Özel kıyafetli bomba imha ekibi, alınan tedbirlerden sonra çantaya müdahalede bulunarak ikinci bir patlatma daha yaptı. Çantadan çıkan kabloların bir bomba düzeneğine ait olup olmadığı araştırılırken, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alınan önlemler

-Cadde ve sokaklara güvenlik şeridi çekilmesi

-Polis Özel Harekatın önlem alması

-Vatandaşların olay yerinden uzaklaşması

-Şüpheli paketin önüne bırakıldığı binanın boşaltılması

-Bomba imha uzmanlarının olay yerine gelmesi

-Olay yerinde çalışma yapılması

-Patlatılan şüpheli paketten çıkanlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Orhan AŞAN/ VAN,

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ADANA'DA HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Murat Çelik hayatını kaybetti, Kerim K. ve Mehmet İ. ise ağır yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Akşemsettin Sokak'ta meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen iki grup, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Çıkan çatışmada Murat Çelik, Kerim K. ve Mehmet İ. ağır yaralandı. Kurşunların bazı ev ve otomobillere de isabet ettiği çatışmanın ardından şüpheliler, otomobillerle kaçarken, yaralılar ise çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan Çelik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumları ağır olan iki yaralının tedavisinin sürüdüğü öğrenildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Polislerden görüntü

Polislerin olay yerindeki çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/ CEYHAN( Adana ),

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BİR AY ARAYLA AYNI SOKAKTA İKİNCİ KEZ VURULDU

ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Ömer K., pompalı av tüfeğiyle boynundan vurularak yaralandı. Ömer K., bir ay önce aynı yerde silahlı atışmada bacağından vurulmuştu.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönünce, taraflar birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı. Çıkan çatışmada Ömer K., boynuna isabet eden saçmayla yaralandı. Yaralı, yanındaki arkadaşları tarafından otomobille Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Silahlı kavgaya karışan taraflar ise olay yerinden kaçtı. Ömer K.'nın yine 9 Ocak günü aynı yerde çıkan silahlı çatışmada iki bacağından yaralandığı öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipler, delil araştırması yaparken, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Polis araçlarından görüntü

Polislerden görüntü

Yerdeki boş kartuştan görüntü

Polislerin olay yerindeki çalışması

Hafif ticari aracın arka camındaki kurşun izleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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NİŞANLISINI ÖLDÜREN CEYDA MALAY: O ARTIK BİZE ZARAR VEREMEYECEK

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kendisine şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini öne sürdüğü nişanlısı Gökhan Evinç'i (28) pompalı tüfekle vurarak Ceyda Malay (26), ilk kez hakim karşısına çıktı. Malay ifadesinde, "Beni yine dövmeye başladı. Bende odada bulunan tüfeği alarak evden çıkması konusunda kendisini uyardım. Tüfek ateş aldı ve sobanın üzerine devrildi. Sesi duyunca annem geldi ve ona, 'Anne, o artık bize veremeyecek' dedim. Sonrasında ambulansı ve babamı aradık" dedi. Mahkeme, Malay'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Olay, geçen yıl 13 Ocak'ta Edremit ilçesi Darsofa Mahallesi Akçeşme Caddesi'nde meydana geldi. Ceyda Malay, evine gelen nişanlısı Gökhan Evinç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Evinç, Ceyda Malay'a şiddet uyguladı. Malay, babasına ait pompalı tüfeği alıp, Evinç'i vurarak öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan Malay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması dün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ceyda Malay, Malay'ın avukatı Gizem Berceste Olgun, Malay'ın yakınları, Evinç'in yakınları ve ailenin avukatı katıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan Ceyda Malay, Evinç'in kendisini ailesine zarar vermekle tehdit ettiğini, Evinç tarafından sürekli darp ve tehdit edildiğini öne sürerek, şunları söyledi:

"Lise dönemimden beri tehditleri devam ediyordu. Sonrasında cezaevine girdi. Ben de kendi isteğimle 2014 yılında başka birisiyle evlendim. O sırada büyük ihtimal cezaevindeydi, çünkü çevrede yoktu. Ama ondan sonra tanımadığım insanlarla bana mesajlar göndermeye başladı. Sonrasında mahalleden ortak tanıdığımız insanlarla 'Boşuna evlenmesin, çıkınca onu öldüreceğim. Onu ben seviyorum' diye tehditler gönderdi. Son 3- 4 aydır anlaşmazlıklar nedeniyle ayrı yaşadığım eşime 2016 yılında boşanma davası açarak ayrıldım. O dönem Gökhan'da cezaevinden çıkmış ya da buraya gelmiş, tam olarak bilmiyorum. Ben de Burhaniye'deki iş yerimden çıktıktan sonra Akçay'da işlettiği büfeye akşamları babama yardıma gidiyordum. Hatta birkaç defa arabamı takip edip üzerine bira şişeleri bıraktı. Sonradan 'ben bıraktım' diye işaret etti. Sonrasında birkaç defa önümü kesti. 'Eninde sonunda seni kaçıracağım' diye söylemleri oldu."

MALAY: TÜFEĞİN DOLU OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORDUM

İlerleyen günlerde Evinç'in kendisini ailesiyle tehdit etmeye devam edip, yüzük takmaya zorladığını ileri süren Ceyda Malay, olaydan önceki gün ise evde bulunan ilaçları içerek intihar ettiğini anlattı. Gökhan Evinç'in kendisini tehdit edip, polise verdiği ifadesini değiştirttiğini söyleyen Malay, "'İnfazım var. Bütün ailene zarar veririm' diyerek polise onun yüzünden intihar ettiğimi söyletmedi. Ertesi gün ailem olaylardan habersiz şekilde benim bunalımda olduğumu düşünerek kahvaltıya çağırdı. Kahvaltının ardından babam evden çıktı, babaanneme gitti. Annemde mutfağa geçerek kapıyı kapattı. Sonrasında beni yine dövmeye başladı. Ben de odada bulunan tüfeği alıp, evden çıkması konusunda kendisini uyardım. Tüfeğin dolu olduğunu bile bilmiyordum. Tüfek ateş aldı ve sobanın üzerine devrildi. Sesi duyunca annem geldi ve ona, 'Anne, o artık bize veremeyecek' dedim. Sonrasında ambulansı ve babamı aradık" dedi.

Ceyda Malay'ın ifadesinin ardından Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi, tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.

'CEYDA MALAY, KENDİNİ SAVUNMUŞTUR'

Ceyda Malay'ın avukatı Gizem Berceste Olgun, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ceyda Malay maruz kaldığı darp, tehdit gibi yaşadığı kötü olaylara karşılık, yaşamını savunmak için davanın konusu olan eylemi gerçekleştirmiştir. Ne yazık ki Ceyda Malay'ın bu olayı gerçekleştirmesine sebep olan şahıs, daha önce birkaç cinayetten sabıkası olan, sicili temiz olmayan, saldırmaya ve tehdide meyilli bir kişidir. Dolayısıyla şiddet eğilimli olan bu kişinin, Ceyda Malay'ı defalarca öldürmekle tehdit ettiği, kendisinin günlüklerinden de anlaşılmıştır. Dolayısıyla Ceyda Malay yaptığı eylemle kendi hayatını savunmuştur. Biz kendisinin tahliyesini talep ettik."

'ADALETİN YERİNE GELECEĞİNE İNANIYORUM'

Ceyda Malay'ın annesi Canan Seyhan, mahkemenin ertelendiğini, bir dahaki duruşmadan güzel bir karar çıkması yönünde umutlu olduklarını belirterek, "Adaletin yerine geleceğine inanıyorum. Kızım bunu bilerek isteyerek yapmadı" diye konuştu.

Malay'ın kız kardeşi Ceren Malay, kardeşinin yolda gördüğü bir canlıya bile aylarca aç kalmasın diye evinde baktığını söyleyerek, "Kardeşimin serbest kalmasını istiyordum. Kardeşim şiddet ve tehdit görmeseydi kimseyi öldüremezdi. Benim kardeşim yolda gördüğü tavuğu bile alıp beslerdi. Kardeşim insana değil, tavuğa bile kıyamayan bir insandı" dedi.

KÖRFEZ BAĞIMSIZ KADIN DAYANIŞMASI: HEPİMİZ SUÇLUYUZ

Mahkeme boyunca Ceyda Malay'ı yalnız bırakmayan Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması grubu üyesi kadınlar, mahkeme çıkışında basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı okuyan Süheyla Doğan, şunları söyledi:

"Edremit'in Darsofa Mahalllesi'nde bir süredir bir trajedi yaşanmaktaydı. Kimse görmedi. Kimse görmek istemedi. Kimse sahip çıkmadı. Herkes suçlu. Hepimiz suçluyuz. Ceyda'yı anne ve babasını da öldürmekle tehdit eden Gökhan Evinç'in tehditleri üzerine Ceyda, Gökhan Evinç'i karakola şikayet etti. Karakoldan da sonuç alamayan Ceyda, Gökhan'ın tehditleri nedeniyle yüzük takmak zorunda kaldı. Gökhan tarafından elinden telefonu alınan, sokağa çıkması, arkadaşlarıyla konuşması yasaklanan Ceyda'nın hayatı zindan oldu. Kapana kısıldı. İşine gidemedi. Basında yer alan haberlere ve Ceyda'nın yakınlarının beyanlarına göre, Gökhan Evinç'in cinayet gibi bir sürü sabıkası var. Gökhan Evinç gibiler ortalıkta dolaştıkça, sistem tarafından beslendikçe, kadına yönelik şiddet ve tehditler karşısında kolluk kuvvetleri gereken tedbirleri almadıkça daha kaç Ceyda'nın yaşamı kararacak? Ceyda'ya da sahip çıkıyoruz. Ceyda yalnız değil. Ceyda cinayet işlemedi, kendi ve yakınlarının hayatını savundu. Ceyda meşru müdafaada bulundu. Balıkesir Valiliği'ni ve yerel yönetimleri kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda gerekli önlemleri almak ve kadın örgütleri ile iş birliği içinde somut projeler uygulamak, her ilçede kadın danışma merkezleri açmak ve şiddet mağduru kadınlara sahip çıkmak, onları korumak ve kollamak üzere göreve çağırıyoruz. Ceyda'nın davasını takip ediyoruz, Ceyda'ya özgürlük istiyoruz. Yaşamını savunmak zorunda kalan kadınlar değil, Kadın katilleri cezalandırılsın."

CEYDA'NIN GÜNLÜK NOTLARI: ŞİDDET KÖTÜ, HEM DE ÇOK KÖTÜ

Gökhan Evinç'i öldüren Ceyda Malay, evinde ortaya çıkan yazdığı günlükte yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"Yaşamakla hayatta kalmanın arasında nefes alıp veriyorum sadece. Vücudumun her gün başka bir yerinde morluk ve şişlikler ile boğuşuyorum. Şiddet kötü. Hem de çok kötü. Hayatımda gördüğüm en dengesiz insan o. Gökhan! Bugün önce yüzüme tokat atıp ayaklarımı tekmeleyip sonra da bu yaptıkları için buz arayan dövüp dövüp ağlamama bile izin vermeyen insan. Kader'lerle buluştuk bugün. Hayatımda sayılı gördüğüm insan bile bugün bana 'senin için çok üzülüyorum' dedi. Bunlar çok canımı yakıyor. Artık. Hayatımı bu dengesiz insanla nasıl devam ettireceğim hiçbir fikrim yok. Keşke her şeyimde arkamda duran bir babam ve bir abim olsaydı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Burhaniye Adliyesinden genel ve detay görüntüler

-Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması grubunun adliye önündeki protestoları ve basın açıklamasından genel ve detay görüntüler

-Avukat Gizem Berceste Olgun açıklaması

-Canan Seyhan röp

-Ceren Seyhan röp

-Günlükten detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT(Balıkesir),

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TİCARİ ANLAŞMAZLIK YAŞADIĞI KİŞİYİ ARACIYLA EZMEYE KALKTI

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan H.Y., ticari anlaşmazlık yaşadığı K.Ç.'yi yolda sürürken aracı ile ezmeye çalıştı. Aracın çarpmasından son anda kurtulan K.Ç., polis karakoluna sığınırken, olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kapaklı'nın Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında ticari anlaşmazlık H.Y. ile K.Ç., arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın anlaşmazlıkla noktalanmasının ardından iddiaya göre H.Y., hafif ticari aracı ile K.Ç.'yi takibe aldı. K.Ç., Mithatpaşa Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isterken H.Y., aracı ile hızla ona çarpmak için üzerine sürdü. Araç orta refüje çarparken K.Ç., şans eseri yere düşerek yara almadan kurtuldu. Yaşadığı olayın şokunu kısa sürede üzerinden atan K: Ç., koşarak hemen karşıda bulunan polis merkezinin içine girdi.

Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. K.Ç.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Aracın yola çıkması

Yayanını karşıya geçmeye çalışması

Aracın yayanın üzerine sürülmesi

Yayanın yere düşmesi

Aracın refüje çarpması

Yayanın kaçması

Olay yeri

Haber: Onur KAYA/ KAPAKLI(Tekirdağ),

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SEZEN'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜNÜN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi kampüsünde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'a (23) traktörle çarparak ölümüne neden olmak suçlamasıyla yargılanan sürücü Vehbi B.'nin (46) yargılanmasına devam edildi. Aile avukatının reddi hakim talebi, mahkemece reddedildi.

Kaza, 16 Eylül'de Bornova'daki Ege Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü birincilikle bitiren Sezen Zambak'a, kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktör çarptı. Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak, traktörün altında kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Zambak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazadan sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sezen Zambak'ın yaşamını yitirdiği kazanın, görüntülerini izleyen ve kazanın yaşandığı yerde inceleme yapan ekipler, kaza tespit tutanağı hazırladı. Tutanakta traktör sürücüsü, 'sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermek' maddesini ihlal ettiği için asli ve tam kusurlu bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sezen'in hayatını kaybetmesine neden olan Vehbi B., İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuksuz sanık Vehbi B.'nin yanı sıra Sezen'in annesi Kevser Zambak, babası Metin Zambak, kardeşi Damla Zambak ile tarafların avukatları katıldı. Ailenin avukatı Turan Aras, mahkeme dosyasında eksikler olduğunu belirtip yeniden incelenmesini talep etti. Mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini savunan Aras, "Bu olayda Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün de sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden onlar hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Bu davanın da dosyasını bekliyoruz. Ayrıca mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini düşünüyoruz. Bu yüzden reddi hakim talebimiz var" dedi. Sezen'in kardeşi Damla Zambak da çok büyük bir acı yaşadıklarını belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın savunma için istediği ek süre talebini kabul edip, reddi hakim talebini ise reddederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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ARŞİV görüntülerle

Haber: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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BARTIN'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 KİŞİ YARALI

BARTIN'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Bartın-Karabük yolu Kirazlı Köprü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine gitmekte olan Köksal Ersin (33) idaresindeki 34 NH 7636 plakalı otomobil karşı yönden gelen Recep Sinoplu (60) idaresindeki 34 ES 4700 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören sürücüler 112 Acile haber verdi. Kazada, Köksal Ersin, Recep Sinoplu, Nazif Adalı (52), Elif Ersin (28) ve kızı Zeynep Elif Ersin (4) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zeynep Elif Ersin yapılan müdahale sonrası Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detay

-Kaza yapan otomobiller

-Ekiplerden detay

-Cep telefonu çeken vatandaşlar

-Görgü tanığı kamyon sürücüsü ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/ BARTIN,

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SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ ALMA BAHANESİYLE 5 BİN TL'LİK YÜZÜK ÇALDILAR

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Sevgililer Günü hediyesi almak için kuyumcuya gelen biri kadın 2 kişi, yaklaşık 5 bin TL değerindeki 2 altın yüzüğü alıp, yerine sahte metal yüzük bıraktıktan sonra kayıplara karıştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15.30 sıralarında Körfez Ağadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Sevgililer Günü hediyesi almak için kuyumcuya gelen biri kadın 2 kişi, iş yeri sahibine altın yüzük almak istediklerini söyleyerek modelleri incelemek istedi. Kuyumcunun tezgaha koyduğu tabla içerisindeki altın yüzükleri inceleyen 2 kişi, kuyumcunun bir anlık dalgınlığından faydalandı. Çarşaf giyen kadın tablada bulunan 5 bin TL değerindeki 2 altın yüzüğü alarak yerine sahtelerini bıraktı. Bir süre daha kuyumcuda yüzükleri inceleyen kişiler, iş yeri sahibine yüzük modellerini beğenmediklerini söyleyerek kuyumcudan ayrıldı.

Akşam sayımının yapıldığı sırada tablada bulunan sahte yüzükleri fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi. Kuyumcuya gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alarak kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İki şüphelinin hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Alişan KOYUNCU - Nabi YAZICI/ KÖRFEZ(Kocaeli),

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İzmir'de depoya baskın; kilolarca sakatat ve pişirilmiş kelle bulundu (2)

'3-4 GÜN GEÇTİĞİ ZAMAN BAKTERİ ÜRER'

İzmir'in Çiğli ilçesindeki depoya yapılan baskında, lokanta ve restoranlara satılmak üzere kaçak olarak muhafaza edilen onlarca kilo sakatat ve pişirilmiş hayvan kellesi ele geçirildi. Sakatat etlerinin korunması hakkında uyarılarda bulunan 32 yıldır kasaplık yapan Bayram Taşer, "Sakatat tezgahta en fazla 3-4 gün durabilir. Daha fazla saklamak için -18 derecelik bir soğuk hava deposunda saklanması gerekir. 6 ay içinde tüketilmeli. 3-4 gün geçtiği zaman bakteri ürer ve erken bozulma başlar. Sakatatla et aynı yerde tutulmamalı. Sakatat daha fazla bakteri üretir. Kesim de veteriner kontrolünde kesilmeli. Ciğerler çok hastalık taşıyor, kontrol edilmeli. Kendi yemeyeceği şeyi kimse başkasına yedirmemeli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Depodan görüntü

Anons

Kasapla röp.

Kasaptan et görüntüsü

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU - Kadir ÖZEN/ İZMİR,

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BAKAN PAKDEMİRLİ: 74 FİRMAYI İFŞA EDECEĞİZ

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Denetimler konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu gece itibarıyla bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyor olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e geldi. Temasları kapsamında Bingöl Üniversitesi'nin Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Sektör Toplantısı'na katılan Bakan Pakdemirli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca gıda denetimlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Bu gece itibarıyla bakanlığın sitesinden 74 firmayı ifşa edeceklerini belirten Pakdemirli, "İfşalar konusunda çok ciddi çalışmalarımız devam ediyor. Denetimler konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu gece itibarıyla bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyor olacağız. Bütün çabamız ve mücadelemiz, Türkiye'de, dört dörtlük, 7'den 77'ye herkesin yiyebileceği sağlıklı gıdalar. Tam anlamıyla istediğimiz şekilde üretilene kadar bu çabamız devam edecek. Bunu da herkes böyle bilsin. Pazartesi günü ayrıca tüm ülkede yine bir denetim seferberliği başlatıyoruz. Ürün bazlı denetim seferberliğinde 6 gün devam edecek denetim seferberliği tüm ülkede pazartesi itibarıyla başlıyor" dedi.

'FINDIKTAN 1,5 MİLYAR TL KATKI SAĞLANDI'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındık üretiminin ülke ekonomisine yaptığı katkılara da değinerek, geçen sezonda 1,5 milyar TL katkı sağladığını söyledi. Bakan Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi, son 2 yıldır fındıkla ilgili çok başarılı bir politika yönetiyor. Üreticimiz bu anlamda son derece memnun. Geçen sezon Toprak Mahsulleri Ofisi 16- 17 TL'den fındığı almıştı ve bunun yurt dışına pazarlanması sayesinde de 1,5 milyar TL Türkiye ekonomisine katkı sağlamıştı. 1 Mart 2020 tarihinden itibaren 20,5 TL'den arzu edenlerin kullanımına açıyoruz. Toprak mahsulleri ofisi 1 Mart itibarıyla başlıyor, bunu buradan duyuralım" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakan Pakdemirli'nin karşılanması

Bekir Pakdemirli'nin konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamer: Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,

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AKŞENER: İSTİFA SAYGI DUYULMASI GEREKEN BİR KAVRAMDIR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden peş peşe gelen istifaları değerlendirdi. Akşener önceki gün istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal hakkında, "Tuğba Hanım'ın neden istifa ettiği hakkındaki benim bilgim, teşkilat üzerinde bir ters düşme neticesinde olduğu. İstifa etmiş hiçbir arkadaşım hakkında olumsuz bir kelime etmedim. Çünkü istifa tek taraflı saygı duyulması gereken bir kavramdır. Benimle, istifa edeceğine dair konuşma yapmadı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Tarihi Ulu Camii'ni ziyaret eden Akşener, Kapalı Çarşı'da esnafla bir araya geldi. Partisinin Osmangazi İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluşan Akşener, daha sonra Mudanya'da bir otelde gazetecilerin sorularını cevapladı. İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret eden Akşener, Mudanya esnafıyla da bir araya gelerek uzun süre sohbet etti.

'TEŞKİLATLA TERS DÜŞTÜ'

Parti içerisinde yaşanan istifalara saygı duyulması gerektiğini belirten Akşener, "Tuğba Hanım ile beraber dört arkadaşımız partimizden istifa etti. Bir milletvekili arkadaşımız MHP'ye geçti. Bir milletvekili arkadaşımız bağımsız kaldı. Bizden seçilmiş bir milletvekili arkadaşımız da AK Parti'ye geçti. Dün istifa eden Tuğba Hanım'ın neden istifa ettiği hakkındaki benim bilgim, teşkilat üzerinde bir ters düşme neticesinde olduğu. İstifa etmiş hiçbir arkadaşım hakkında olumsuz bir kelime etmedim. Çünkü istifa tek taraflı saygı duyulması gereken bir kavramdır. Benimle, istifa edeceğine dair konuşma yapmadı. O nedenle yaptığı açıklamanın dışında bir şey bilmiyorum. Bildiğim, il başkanlığının iki ilçe başkanını tedbirli olarak disipline sevk etmesi diye bir resmi yazısının olduğudur" dedi.

"TÜRKİYE'NİN ÇIKARINI TERCİH ETTİK"

Türkiye'nin çıkarını düşünerek 31 Mart seçimlerine girdiklerini belirten Akşener, "En çok üzerinde durduğum Bursa, Balıkesir ve İstanbul'du. Bursa'nın alınabilmesi için oy istemek için 10 ilçeyi tek tek dolaştım. Sonuç olarak Bursa da kaybedildi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun beyanıyla söylüyorum. 'Biz bazı hatalar yaptık' dedi. Biz İYİ Parti olarak bazı ikilemlerle karşılaştık. Burada ya partimizin ya da Türkiye'nin çıkarı. Birinden birini tercih edeceksiniz. Biz istişare ederek Türkiye'yi tercih ettik. Bu iş birliğinin sonucunda İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya alındı" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIN YÜZDE 65'İ PARLAMENTER DEMOKRASİ İSTİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tutmadığını dile getiren Meral Akşener, "Sayın Erdoğan için de hayırlı olmadı. Biz fabrika ayarlarına dönmek zorundayız. Anketlerden çıkan sonuca göre vatandaşların yüzde 65'i parlamenter demokrasiye dönülmesini istiyor" ifadesini kullandı.

AKŞENER, CELAL BAYAR'IN ANIT MEZARINDA DUA ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'daki ziyaretleri kapsamında Gemlik ilçesinde vatandaşlar ve partililer ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kabrinin bulunduğu Umurbey Mahallesi'ne konuk olan Akşener, burada Celal Bayar Müzesi ve anıt mezarını ziyaret ederek dua etti. Daha sonra partisinin Gemlik İlçe Teşkilatı'na ziyarette bulunan Akşener, ayrıca ilçede esnafları gezdi. Akşener, Bursa programını noktalayarak karayoluyla İstanbul'a geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Meral Akşener'in ziyaretlerinden detaylar

-Genel detaylar

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-Akşener'in anıt mezarı ziyareti

-Akşener'in müze ziyareti

-Akşener'in vatandaşlarla bir araya gelmesi

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN - Kazım BULUT/ BURSA,

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İKİ KIZIYLA YAŞAN ÇİFTTEN ELEKTRİK VE SU TALEBİ

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde 2 kızıyla yaşayan Kenan Toka (33), Berna Toka (30) çifti, mahalle merkezine 1 kilometre mesafede bulunan evlerine elektrik ve su talebinde bulundu.

Hayvancılık yapan Kenan ve Berna Toka çifti, Ceylan Mahallesi Gacak mevkisindeki arazilerine 2 yıl önce kendi imkanlarıyla tek katlı müstakil ev yaptırdı. Çocukları ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Hanife Gül (10) ve ilkokul 1'inci sıfır öğrencisi Ela Gül (7) ile eve yerleşen çift, mahalle merkezine 1 kilometre mesafedeki evlerine elektrik ve su talebinde bulunup, yetkililerden yardım istedi. Evi yaptırabilmek için hayvanlarının bir kısmını sattıklarını, bir yandan maddi imkansızlıklarla diğer yandan ise elektrik ve su yokluğuyla mücadele ettiklerini anlatan anne Berna Toka, "Evimizde elektrik ve su yok. Bağlanması için yetkililerden yardım istiyoruz. Çocuklar akşam erkenden yatağa girmek zorunda kalıyor. Çamaşırı, bulaşıkları elimle evin dışında yıkamak zorundayım. Bu karda her gün su taşıyorum. Sürekli üşütmeye bağlı hastalıklarla mücadele ediyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIM MUTSUZ'

Elektrik ve su olmadığı için sürekli mutsuz olan çocuklarına durumu izah etmekte zorlandığını belirten Kenan Toka, "Dağlarda çobanlık yapıyorduk. Çocukların okula gidebilmesi için mahalleye inmek zorundaydık. Hayvanlarımızı satıp bu evi yaptırdık. Ancak elektrik ve su bir türlü gelmedi. Yetkililerden yardım istiyoruz. Eşim çocuklarım çok zorlanıyor. Bize yardım etsinler" dedi.

'BEN DE DİĞER ÇOCUKLAR GİBİ OYNAMAK EĞLENMEK İSTİYORUM'

Seki İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Ela Gül Toka ise "Okuldan geliyorum hemen derslerimi yapıyorum. Karanlık olduğu için oyun oynayamıyoruz. Gece elektrik olmadığı için gündüzleri ödevlerimi yapıyorum. Ben de diğer çocuklar gibi oynamak eğlenmek istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çiftin eve su taşımasından görüntü

-Çocukların okuldan eve gelmesinden görüntü

-Çocukların evde ödev yapmasından görüntü

-Evden görüntü

-Anne Berna Toka'nın elinde çamaşır yıkamasından görüntü

-Berna Toka ve Kenan Toka ile röp.

-Ela Gül Toka ve Hale Gül Toka ile röp.

Haber-Kamera: Ergün TOS/ SEYDİKEMER(Muğla),

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ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAKİ JELİMSİ TABAKAYA İNCELEME

ÇANAKKALE Boğazı'nda son birkaç günden bu yana lokal olarak görülen beyaz köpüksü ve jelimsi tabaka, tedirginliğe yol açtı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yapılan ihbarlar üzerine, tabakanın neden kaynaklandığını belirlemek üzere denizden alınan numune, laboratuvara gönderildi.

Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu'dan Kumkale'ye kadar olan alanda son günlerde lokal olarak beyaz köpüksü ve jelimsi ama kokusuz bir madde görülmeye başlandı. Ortaya çıkan manzara görenleri hem şaşırttı hem de tedirgin etti. Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı'na yapılan ihbarlar üzerine yetkililer harekete geçti. Sahil Güvenlik ekipleri, denizdeki tabakadan numune alarak incelenmesi için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gönderdi. Laboratuvarda yapılacak incelemenin ardından beyaz köpüksü ve jelimsi maddenin neden kaynaklandığı tespit edilecek. Ancak ilk belirlemelere göre petrol türevi ya da kimyasal içermeyen tabakanın doğa şartlarına bağlı olarak oluştuğu sanılıyor. Balıkçıların yorumu ise, hava sıcaklıklarındaki ani değişim sonucunda denizanalarının ölerek eridiği ve bu tabakanın ortaya çıktığı şeklinde.

Böyle bir tablonun Çanakkale Boğazı'nda en yoğun olarak Kasım 2007 ile Eylül 2008 tarihleri arası yaşandığı ifade edildi. Sıcaklıklardaki ani değişimler ve yağışlar nedeniyle sisteme tatlı su girdisi, oluşumu etkileyen faktörler arasında gösteriliyor. Jelimsi maddenin oluşumuyla beraber, maddeye yapışan organik ve inorganik parçacıkların da kıvamı artırdığı ve hem balıkçı ağlarına, hem de teknelerin, botların motor ve pompa sistemlerine zarar verdiği belirtildi.

Çanakkale'de kordon boyunda yürüyüş yaparken denizde gördüğü beyaz tabaka karşısında şaşkına dönen Suat Erişken, "Ben daha önce hiç görmedim. İlk defa görüyorum. Çok da garip, doğal bir şey olduğunu da zannetmiyorum. Doğada ekolojik bir şeyler oluşabilir ama bu görüntü çok garip, denizin yüzeyinde beyaz jelimsi bir tabaka oluşmuş. Tabi ki bu konuyla ilgili yetkili birimler ne olduğuna karar verecek" dedi.

Denizanalarının öldükten sonra sıvı hale gelerek erimesi sonucu bu görüntünün ortaya çıktığını ifade eden balıkçı Vahit Anık, "Havaların bir anda soğuması sonucu her zaman bu tür görüntü yaşanır. Denizanaları birdenbire havalar soğuyunca su haline dönüşüyor. Köpük gibi bu hale geliyor. Bu tabaka ve görüntünün kirlilikle ilgisi yok" diye konuştu.

Oltasıyla balık tutan bir vatandaş ise, "Bu görüntü bir kirlilik ya da pislik değil. Eğer öyle olsaydı daha başka olurdu. Deniz anasının öldükten sonra ölmüş hali deniyor. Yaklaşık 100 metre açıkta devamlı kıyı kesimine doğru dönüyor, tekrar geliyor. Balık tutmamızı engellemiyor. Zaten balık yok" şeklinde konuştu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, yaşananın bir doğa olayı olduğunu belirterek, "Genellikle doğal bir olay bu. Çünkü hava şartları da malum uygun gidiyor. Birçok diyatom dediğimiz fitoplanktonik canlı ve yanı sıra medüz türleri fazla miktarda ürüyor. Tabii deniz suyundaki azot ve fosfor gibi besin elementi miktarlarının yüksek olması ve su sıcaklığındaki artış bunu tetikliyor. Sonrasında bu canlılar ölüyor ve bakteriyel olarak parçalanıyor. Bu süreçte de bu canlıların bir kısmı da mukus özelliğine sahip. Bir araya toplanmasıyla bu tabakalar oluşuyor. Yüzeyden dibe kadar kurdele şeklinde oluşumlar meydana getiriyor. Bu oluşum çok fazla miktarda olursa sorun çıkarıyor. Deniz yüzeyinde birikintiler oluşturabiliyor. Bu birikimler deniz tabanına güneş ışınlarının gitmesini ve su altındaki canlıların yaşamlarında sorunlar oluşturabiliyor. Görsel olarak da kötü bir görüntü oluşturuyor. Deniz araçlarına ve balıkçı ağlarına zarar verebiliyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çanakkale Boğazındaki beyaz tabakadan genel ve detay görüntüler.

-Kordonboyu vatandaşlar ile beyaz tabaka görüntüsü.

-Suat Erişken röp.

-Vahit Anık röp.

-Burak Gezen anons.

Haber-Kamera: Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE,

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TARİHİ 'GIDI GIDI' TRENİ ÖKSÜZ KALDI

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Sümerbank Basma Fabrikası'na işçi taşıyan 'Gıdı Gıdı' isimli trenin son baş makinisti Necati Vanlıyız (72), hayatını kaybetti. Vanlıyız için Evranlı Camii'nde Cuma namazı sonrasında cenaze töreni düzenlendi.

Nazilli ilçesinin simgelerinden olan 'Gıdı Gıdı Treni'nin son baş makinisti Necati Vanlıyız, tedavi olduğu Nazilli Devlet Hastanesi'nde prostat kanseri nedeniyle, hayatını kaybetti. 72 yaşında evli ve 2 çocuk babası olan Vanlıyız için Evranlı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, İYİ Parti'li Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, CHP İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti İlçe Başkanı Durmuş Kural, mesai arkadaşları, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Vanlıyız'ın ailesi taziyeleri cami önünde kabul etti. Alınan helalliğin ardından Vanlıyız'ın cenazesi camiden Evranlı Mezarlığı'na dualar eşliğinde götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenazeden genel detaylar

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın),

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450 YILLIK TARİHİ CAMİ TEKRAR İBADETE AÇILDI

AYDIN'ın Karacasu ilçesindeki 450 yıllık tarihi Çarşı Camii, Cuma namazının kılınması ile tekrar ibadete açıldı.

Karacasu'daki Hacı Ali Ağa Camii olarak da bilinen tarihi Çarşı Camii'nde 1.5 yıl süren restorasyon çalışması tamamlandı. 450 yıllık olan ve Klasik Osmanlı mimarisine sahip taş döşeme işçiliği ile yapılan Karacasu Çarşı Cami, Cuma namazının kılınması ile tekrar ibadete açıldı. İç ve dış kısmında daha önce restorasyonlarla üzerleri kapatılan pek çok duvar süslemesi de, yeni çalışmayla gün yüzüne çıkartıldı.

Ayrıca batı cephesindeki çeşme de onarılırken, çevre düzenlemeleri gerçekleştirildi. Çökme durumuna gelen çatı ince çalışmalarla kurtarılırken, çöken tavan da yapılan restorasyon çalışmaları ile yerine yerleştirildi. Mevcut duvar motiflerinin dışında kalan, yeni ortaya çıkartılan bu motiflerin örnekleri kalemkarların ince çizimlerinin ardından Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na gönderildi.

İş tamamlama süresi 450 gün olarak belirlenen ancak çeşitli aksaklıklar nedeniyle geciken caminin restorasyonunun, yaklaşık 1 milyon TL'ye mal olduğu belirtildi.

Öte yandan mart ayında Buharkent İlçe Müftüsü Mehmet Karatuğ Aydın'ın katılımıyla Çarşı Cami için bir açılış töreninin yapılacağı da bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Caminin girişinde tarihçesi yazan tanıtım levhasından görüntü

-Çarşı Cami dışından detay görüntüler

-Cami içerisinde Buharkent İlçe Müftüsü Mehmet Karatuğ'un cemaate vaazından görüntüler

-Cami içerisindeki çeşitli süslemelerden detaylar

-Caminin dışındaki süslemelerden detaylar

-Cami içerisindeki cemaatten detaylar

-Caminin mimari yapısından detaylar

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ KARACASU(Aydın),

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KUŞADASI'NDA TİYATRO SAHNESİNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan belediye personeli Savaş Yüksel(26), kız arkadaşı İrem Özkazak'a (25), 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sürpriz yaparak tiyatro sahnesinde evlilik teklifinde bulundu.

Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde çalışan 26 yaşındaki Savaş Yüksel, yaklaşık 1 aydır birlikte olduğu kız arkadaşı İrem Özkazak'a tiyatro sahnesinde evlilik teklifi yaptı. Genç adam, arkadaşlarının da yardımıyla önce ilçenin sanatsal etkinliklerinin düzenlendiği Erkan Yücel Sahnesi'ni çiçek ve balonlarla donattı. Yere kırmızı halı serdiren Yüksel, daha sonra sevgilisini tiyatro oyunu izleyeceklerini söyleyerek salona çağırdı. Hiçbir şeyden haberi olmayan Özkazak, salona gelip koltuğuna oturduğu sırada birden sahnenin kırmızı perdeleri açıldı. Fonda çalan romantik müzik eşliğinde Özkazak'ı sahneye davet eden Savaş Yüksel, üzerinde 'Benimle evlenir misin?' yazısı bulunan pankartın önünde diz çöküp, kız arkadaşına evlenme teklif etti. Özkazak ise haykırarak 'Evet' deyip, teklifi kabul etti. Çiftin mutlu dakikalarına salonu dolduran Kuşadası Belediyesi çalışanları da alkışlarla eşlik etti. Aldığı sürpriz evlilik teklifi karşısında çok mutlu olduğunu belirten İrem Özkazak, "Savaş, bana hayatım boyunca unutamayacağım dakikalar yaşattı. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi. Sahnede şampanya patlatan mutlu çift, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte çalan müzikler eşliğinde eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sürpriz eavlenme teklifinden görüntü

-İrem Özkazak ve Savaş Yüksel ile röp.

Haber-Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI(Aydın),

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NİKAHA YÖRÜK KIYAFETİYLE GELEN GELİN- DAMADA YOĞUN İLGİ

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikahları kıyılan Beytullah Evren (30) ve Yasemin Eygay (30), Yörük kıyafetleri ile geldikleri nikah töreninde yoğun ilgi gördü. Genç çiftin nikahı 4 şahitle kıyıldı.

Kırsal Beyköy Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşarak geçimini sağlayan Beytullah Evren, aynı mahallede oturan Yasemin Eygay'ın 29 Mart'ta düzenlenecek olan düğün töreni öncesi İncirliova Belediyesi Toplantı Salonunda nikahları kıyıldı. Genç çift nikah merasimine atalarından kalan Yörük kıyafetleriyle geldi. Yörük kıyafetleriyle nikah törenine gelen çift davetlilerinde ilgi odağı oldu. Genç çiftin nikah şahitleri ise damadın AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek ve MHP İncirliova İlçe Başkanı Polat Tanrıkulu olurken, gelinin nikah şahitleri ise Muhsin Yaşar ve Nevin Ertaş oldu. Nikah memuru Servet Gönülaçar ise nikah sonrası evlilik cüzdanını geline takdim etti.

'BU KIYAFETLERİ ÇOK SEVİYORUZ'

Yörük kıyafetiyle nikaha gelen damat Beytullah Evren, "14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla atamızdan ve dedemizden kalma yöresel Yörük kıyafetleri ile bugüne özel nikahımızı şenlendirmek istedik. Biz bu kıyafetleri çok seviyoruz. Bu vesileyle gelecek nesillere de bu yöresel kıyafetlerimizi tanıtma ve yaşatma vesilesiyle böyle bir şey düşündük" dedi. Gelin Yasemin Eygay ise "14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikahımız yöresel kıyafetlerle kıyıldığı için çok mutluyum. Bu kıyafetleri gururla taşıyorum. Gelecek nesillere de örnek olmak istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Beytullah Evren ve Yasemin Eygay'ın Yörük kıyafetleriyle nikaha gelmesi

-Nikah töreninden görüntü

-Beytullah Evren ve Yasemin Eygay ile röportaj

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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