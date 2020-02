DHA YURT BÜLTENİ - 1

VAN-İRAN SINIRINDA GİRİŞ ÇIKIŞLAR DEVAM EDİYOR

TÜRKİYE'nin sınır komşusu İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, Van'da alınan tedbirler de artırıldı. Kapıköy Gümrük Kapısı'nda görevli personelin maske ve eldiven kullandığı, şüpheli görünenlerin ise sınır kapısından alınmayacağı bertiliyor.

Tüm dünyada endişe ile takip ettiği koronavirüs nedeniyle Türkiye 'nin sınır komşusu İran'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip Van'da da bir dizi tedbirler alınmaya başlandı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında önceki gün acil toplantı yaparak alınacak önlemler konusunda görüşmeler yapıldı. Toplantıda, öncelikle Türkiye- İran sınırında bulunan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na termal kamera montajı yapılması, sağlık odası kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan personelin koruyucu maske ile ekipman kullanması kararı alındı. Ayrıca geri gönderme merkezindeki ön kabul birimine termal kamera kurulması kararı alınan toplantıda, gümrük kapısında görevli personele koronavirüs hakkında eğitim verilmesi de kararlaştırıldı.

Sınır kapısından giren turistlerin uzaktan ateşini ölçmek için gerekli cihazlar da Ankara'dan talep edildi. Sınırda olabilecek şüpheli kişiler ise sınırdan içeri alınmayacak. Şuanda İran'ın Van'a açılan sınır kapısı olan Saray İlçesi'ndeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda giriş çıkışlar devam ediyor.

KONYA'DA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

KONYA'nın Derebucak ilçesinde, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevredeki Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde de hissedildi. Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, "Deprem şiddetli bir şekilde hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir can veya hasara neden olmadı. Ekiplerimizde her ihtimaline karşı ilçede araştırmasını sürdürüyor" dedi.

Konya'da merkez üssü Derebucak ilçesinde bugün saat 01.26 sıralarında 4.5 büyüklüğünde, deprem meydana geldi. Deprem çevresinde Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinde de hissedildi. Sarsıntı nedeniyle Derebucak'ta yaşayan bazı vatandaşlar panik yaşadı.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, "Deprem şiddetli bir şekilde hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir can veya hasara neden olmadı. Ekiplerimizde her ihtimaline karşı ilçede araştırmasını sürdürüyor" dedi.

SANDIKLI-UŞAK YOLUNDA 50 METRELİK ÇUKUR OLUŞTU

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesini Uşak'a bağlayan yol çöktü. 50 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde çukur oluşan yolda önlem alındı.

Sandıklı ilçesinin, Uşak ve İzmir 'e ulaşımını sağlayan Yavaşlar Köyü yakınlarındaki yolda, yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Yolda, 50 metre uzunlukta, 3 metre genişlikte ve 1 metre derinlikte çukur oluştu. Ayrıca yol boyu çatlaklar meydana geldi. Karayolları tarafından yola uyarı levhaları konularak, önlem alındı. Çöken yolun yanına tahliye yolu açılırken, Karayolları ekipleri onarım çalışmalarına başladı.

YOL KAPATILDI

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesini Uşak'a bağlayan yolda 50 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde çukur oluşmasının ardından jandarma ve karayolları ekipleri, bölgede işaret tabelalarıyla önlem alarak, yolu trafiğe kapattı. Ulaşıma Emirhisar köyü ayrımından Alagöz, Arızlar, Çepni köyleri üzerinden Hocalar ilçesine çıkışı sağlanarak izin veriliyor. Karayolları ve DSİ ekibi ise yolda tamirat çalışmasını sürdürüyor. Çalışma tamamlandıktan sonra yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor.

Babaanne ve torunları yangında öldü (2)

BABAANNE VE TORUNLARI TOPRAĞA VERİLDİ

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyünde çıkan yangında dumandan etkilenerek, hayatını kaybeden Fatma Erkan, torunları Berat Ali Erkan ve Ali Asaf Erkan'ın cenazeleri hastanenin morgundan alınarak yanan evlerinin önüne getirildi. Burada dualar edilirken, çocukların annesi Birgül Erkan ve babası Ali Erkan ve oğulları Yiğit Erkan (13) güçlükle ayakta durabildi. Anne Birgül Erkan, "Bana çocuklarımı getirin, onlar orada yapamaz. Asaf orada duramaz. Çocuklarım bana gelin.ö diyerek feryat etti.

Yanan evin önünde kılınan cenaze namazına Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Bartın Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ve Bartın İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından babaanne ve 2 torunu köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

SOBADAN ÇIKAN YANGINDA 1 ÇOCUK YANARAK AĞIR YARALANDI

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir evde sobadan çıkan yangında, 14 yaşındaki Hacı Muharrem Edikli, ağır yaralandı. Komşuların kapıyı kırarak son anda kurtardığı Edikli ile dumandan etkilenen annesi ve 3 kardeşi tedavi altına alındı.

Yangın, dün öğle saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi 27019'uncu Sokak'taki 2 katlı evin üst katında çıktı. Edikli Ailesi'nin yaşadığı evde balkondaki sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede her yeri sardı. Evden yükselen alevler ile dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Sokakların dar olması ve hatalı parklar nedeniyle itfaiye ekipleri eve ulaşmakta güçlük çekerken, vatandaşlar kapıyı kırıp içeri girdi.

Alevlerin kapladığı evden, anne S.R. (32) ile çocukları Hacı Muharrem Edikli (14), R.E. (6), N.E. (12) ve C.E. (2) son anda kurtarıldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Hacı Muharrem Edikli ile dumandan etkilenen anne ve 3 çocuğu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hacı Muharrem Edikli'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ailenin komşularından Mustafa Yıldız, "Alevleri görünce hemen eve gittik. Bir komşuyla kapıyı kırdık. Ev yanıyordu büyük çocuğun her yanı yanmıştı. Ambulansı arayıp, aileyi dışarı çıkardık" dedi. Dar sokaklar nedeniyle itfaiye ile ambulansın yangın yerine çok güç ulaştığını anlatan Yıldız, "Sadece ambulansın sokağa girmesi 15 dakika sürdü. İtfaiye küçük araç getirdi o bile giremedi" diye konuştu.

İtfaiye Amiri Mehmet Ağca ise yangın ihbarı üzerine mahalleye çok kısa sürede ulaştıklarını ancak dar sokaklar ve hatalı park edilen araçlar nedeniyle eve güçlükle ulaştıklarını söyledi.

KIZINI KURTARMAK İÇİN SUYA ATLAYAN BABA 18 GÜNDÜR ARANIYOR

SAMSUN'un Terme ilçesinde ırmağa düşen Gizem Günal'ı (20), kurtarmak için atladığı suda kaybolan babası Gürsel Günal'ı (50) arama çalışmaları 18 gündür devam ediyor. Ara verilmeden çalışma devam ettiren ekipler henüz bir sonuca ulaşamadı.

Olay, 4 Şubat günü akşam saatlerinde Terme Irmağı'nda meydana geldi. Gürsel Günal, nehre düşen kızı Gizem Günal'ı kurtarmak için suya atladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler suda kaybolan baba ile kızı için arama-kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kızını kurtarmak için suya atlayan baba Gürsel Günal ise bulunamadı.

Sudan çıkarılıp, Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Gizem Günal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, baba Günal için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma Sualtı Timi, itfaiye ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarıjnın 18'inci gününde Günal'a ait bir iz bulunamadı.

KENDİSİNE KÜFÜRLÜ MESAJ ATAN KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, eski muhtar 65 yaşındaki Mustafa Demir, telefondan küfürlü mesaj attığı iddiasıyla tartıştığı Hüsnü Balmumcu'yu (54) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 16.20 sıralarında Keçeciler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Sarıbey Mahallesi'nin eski muhtarı çiftçi Mustafa Demir'e, Hüsnü Balmumcu cuma günü telefondan küfürlü mesaj yolladı. Demir ile yeğeni Döne Çakır, dün çarşıda karşılaştığı Balmumcu'yla önce tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Demir ve Çakır, Balmumcu'yu darp etti. Bu sırada Demir belinden çıkardığı ruhsatlı tabancayla Balmumcu'ya ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Balmumcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Balmumcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, cinayet silahı elinde olan Demir ile yeğeni Döne Çakır'ı gözaltına aldı. Eski muhtarın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Sarıbey Mahallesi eski muhtarı 65 yaşındaki Mustafa Demir, telefonuna küfürlü mesaj gönderdiği iddiasıyla tartıştığı Hüsnü Balmumcu'yu (54) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Olaya ait cinayet anı ve cinayet zanlısının gözaltına alındığı dakikalar ise aynı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Turgutlu ilçesinde Keçeciler Sokak'ta dün saat 16.20 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Hüsnü Balmumcu önceki gece Sarıbey Mahallesi'nin eski muhtarı çiftçi Mustafa Demir'in telefonuna küfürlü mesaj yolladı. Demir ile yeğeni Döne Çakır, çarşıda karşılaştığı Balmumcu ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Demir ve Çakır, Balmumcu'yu darp etti. Bu sırada Demir belinden çıkardığı ruhsatlı tabancayla Balmumcu'ya ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralıp yere yığılan Balmumcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Balmumcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Balmumcu'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga gönderildi.

Olayın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, cinayet silahı elinde olan Demir ile yeğeni Döne Çakır'ı gözaltına aldı.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cumartesi günü meydana gelen olay ise sokaktaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, işlenen cinayetin zanlısı Mustafa Demir'in yerde yatan Hüsnü Balmumcu'ya tabancasıyla ateş edip, yüzüne tekme attıktan sonra yeğeniyle birlikte otomobile binip olay yerinden kaçmaya çalıştığı ve kendisine müdahale etmek isteyen sivil polislerle çatışığı anlar bulunuyor.

Güvenlik kamerasında yer alan kayıtlara göre, yaşanan çatışmanın ardından cinayet zanlısı Mustafa Demir ve yeğeni Döne Çakır, sivil polis ekiplerince bindikleri arabadan indirilerek gözaltına alınıyor.

İSVEÇ'TEN KONYA'YA CENAZE İÇİN GELEN ÇİFT KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

KONYA'nın Kulu ilçesine bir yakınlarının cenazesi için İsveç'ten gelen çiftin içinde bulunduğu otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü İsmail Yağcı (57), yaralandı, eşi Yeter Yağcı (45) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kulu ilçesi Ağılbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Yağcı'nın kullandığı 42 GG 274 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada sürücü İsmail Yağcı ve eşi Yeter Yağcı yaralandı. Yaralı çift ihbar üzerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yeter Yağcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan İsmail Yağcı da yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

İsveç'te oturan Yağcı çiftinin hayatını kaybeden yeğenleri Muhammet Ok'un (31) bugün defnedilecek cenazesine katılmak için memleketleri Kulu'ya geldikleri öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

TRENİN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM ÖLDÜ

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde trenin çarptığı 67 yaşındaki Mustafa Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında İsabeyli mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nazilli'den 13.50'de hareket eden Yusuf Ü.'nün makinistliğini yaptığı TCDD'ye ait MT 15447-DT sefer sayılı Denizli-İzmir yolcu treni, raylarda yürüyen Mustafa Öztürk'e çarptı. Kaza sonra makinist durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Öztürk'ün cansız bedeni olay yerinden kaldırılmasıyla tren seferleri tekrar normale döndü.

Görgü tanıkları, Öztürk'ün trenin önüne atladığını ileri sürerken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

BARAJ KIYISINDA PATLAMAMIŞ 3 ADET EL BOMBASI BULUNDU

KONYA'da baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombası bulundu. Bombalar imha edilmek üzere jandarma ekipleri tarafından olay yerinden götürüldü.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Konya-Beyşehir karayolu üzerinde bulunan Apa Barajı Değirmen köy mevkiiende meydana geldi. Balık tutmak için bölgeye giden vatandaşlar, baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombasını görmeleri üzerine durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, el bombaları üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Yeni atıldığı değerlendirilen bombalar, olay yeri incelemelerinin ardından imha edilmek üzere jandarma tarafından olay yerinden götürüldü.

ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE, İŞ YERİNE ATEŞ AÇAN HUSUMETLİSİNİ DÖVDÜ

KIRIKKALE'de fırın işleten Y.K., husumetli olduğu meslektaşı Y.O.'nun fırınına tabancayla ateş etti. Y.O. ve arkadaşları, yakaladıkları Y.K.'yı dövdü.

Olay, gece saatlerinde kent merkezindeki Çalılıöz Mahallesi Nenehatun Caddesi'nde meydana geldi. İş yerinde arkadaşlarıyla oturan Y.O.'nun yanına daha önceden husumetli olduğu başka bir fırıncı Y.K. geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Y.K., daha sonra yanında getirdiği tabancayla Y.O.'nun iş yerine ateş etti. Y.O. ve beraberindeki 2 kişi, kaçmaya çalışan Y.K.'yı yakalayarak dövdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırdı. Darp sonucu yaralanan Y.K., sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kavgaya karışan Y.O. ve 2 arkadaşını ifadeleri alınmak üzere gözaltına aldı.

YARDIM DERNEĞİ YÖNETİCİLERİ 10 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞ: 49 GÖZALTI

ADIYAMAN merkezli 22 ilde faaliyet gösteren dernek yöneticilerinin toplanan yardım paralarını zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda, 49 şüpheli gözaltına alındı. Dernek yöneticilerinin, engelliler ve kanser hastalarını kullanarak, 10 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Akdenizin Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği' yöneticilerinin, vatandaşlardan kanser hastaları ile engelliler ve yaşlılar için makbuz karşılığı topladıkları yardım paralarını zimmetlerine geçirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında 70 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

22 İLDE 49 GÖZALTI

Derneğin faaliyet gösterdiği Adıyaman, Ankara, Antalya, Adana, Samsun, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Muğla, Samsun, İstanbul, Afyonkarahisar, Mersin, Balıkesir, Kocaeli, Aydın, Uşak, Eskişehir, Kayseri, Zonguldak ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon yapan polis, 49 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda makbuz ele geçirildi.

10 MİLYONLUK VURGUN

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan inceleme ile 10 milyon liralık vurgun gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

DERNEK BAŞKANININ ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Akdenizin Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı R.Ç.'nin hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu saptandı. Başkan R.Ç.'nin internet üzerinden derneğe elaman kazandırdığı da belirlendi.

Gözaltına alınan 49 şüpheli, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. 21 şüpheli ise polis tarafından aranıyor.

SEYDİKEMER'DE 32 GÖÇMEN YAKALANDI

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesi, yasadışı yollardan yurtdışına çıkma hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 32 göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Fethiye-Antalya Karayolu Sarıyer mevkisindeki ormanlık alanda yabancı uyruklu bir grup gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, ormanlık alanda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 32 göçmeni yakaladı. Araçlara bindirilerek Seydikemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürülen göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği kaydedildi.

ERDOĞAN: YALOVA'DA HALKA HİZMET OLARAK VERİLMESİ GEREKEN MİLYONLARCA LİRA CHP İDARECİLERİ TARAFINDAN TALAN EDİLDİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de otoyol açılışının ardından Kınık Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye binası önünde otobüs üzerinde halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli İzmirliler, aziz vatandaşlarım; sizleri en kalbi duygularım ile selamlıyorum. Kınık ilçemizde bugün bir başka heyecanı görüyorum. Bu heyecanımız, geçmişten bugüne ve inşallah yarınlara çok daha farklı bir sinyal ulaştıracak. 31 Mart seçimlerinde yüzde 53,2 ile AK Parti'ye destek veren, tüm Kınıklı kardeşlerime şahsım milletim ve partim adına şükranlarımı sunuyorum. Kınık halkı bir kez daha yüksek bir oy oranı ile bize, partimize ve ülkesine sahip çıkarak, 'durmak yok yola devam' dedi. Kınık tercihini bir kez daha hizmet siyasetinden, özellikle gönül belediyeciliğinden yana kullandı. Seçim başarımızda emeği olanlara teşekkür ediyorum. MHP'li kardeşlerimize de destekleri için teşekkür ediyorum. Zira, Cumhur İttifakı karşımızdaki malum Millet İttifakı adı altında aslında terör örgütüyle el ele, omuz omuza olanlara karşı tüm cumhurun ittifakıdır. Kardeşlerim, Sadık Doruer kardeşim 2014 yılında beri size aşkla, tutkuyla hizmet ediyor. Kınık'ın güzelleşmesi, İzmir'de parmakla gösterilecek bir ilçe olması için gece gündüz koşturuyor. Biz yanındayız, arkasındayız. Bakan ve milletvekili arkadaşlarım olarak tüm imkanlarımızla yanındayız. Kendisini kutluyoruz. İlçemize hizmet seferberliğinde dün olduğu gibi Sadık kardeşimin yanında olmayı sürdüreceğiz. Siz bize sahip çıktınız, bizi yalnız bırakmadınız. AK Partiyi ve Cumhur İttifakını Türkiye genelinde zirveye taşıdınız. Sizin güveninize layık olmaya çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'BU KADROLAR BAY KEMAL'E İNANAN KADROLAR DEĞİL'

Konuşmasında Menemen- Çandarlı Otoyolunu açtıklarını anımsatarak devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

"Muhteşem bir otoyol açtık. Yol medeniyettir. İşte biz bunları gerçekleştiriyoruz. Birileri gibi lafla peynir gemisi yürümez. Bu kadrolar Bay Kemal'e inanan kadrolar değil. Toplamda 96 kilometre uzunluğundaki otoyolu açtık ve buraya geldik. Böylece İzmir ile Çandarlı arasındaki ulaşım süresini bir buçuk saatten 40 dakikaya düşürdük. 'Yol medeniyettir' dedik ya, aynı zamanda ne yapıyoruz, zamanla yarışıyoruz. Ne demiş büyüklerimiz; vakit nakittir. Bunu boşuna dememişler. Vakti nakde dönüştürmek için bu otoyolları yapıyoruz. Bizden öncekiler neden yapmadı? Binali kardeşim başbakanlığı dönemlerinde de dahil olmak üzere onun öncülüğünde yapılan yolların haddi hesabı var mı? Bu yolları yapacağız ki halkımızı rahatlatalım. Kaza riskini azaltalım. Kaza riski bizim geldiğimizden bu yana hep azaldı. Eğer yollarınız güzelse kazalar azalır. Yollarınız güzelse, akaryakıt azalır. Bütün bunları, bu yatırımları yaparak gerçekleştirdik."

ERDOĞAN'DAN 'YALOVA' ELEŞTİRİSİ

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Perşembe günü 83 milyonun her bir ferdinin iftihar edeceği bir muhteşem eserin açılış törenini yaptık. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini, mimarisi ile zenginliği ile daha şimdiden Ankara'mızın sembolleri arasına yerleştirdik. Muhalefetin her türlü iftirasına, yargı yolları ile engelleme çabasına rağmen mimarisi ile hizmet birimleri ile kongre merkezi ve sergi salonu ile Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışan bir Külliyeyi Ankara'ya kazandırdık. Gerek İzmir-Çandarlı Otoyolu, gerekse Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Bizim siyasetimiz eser siyasetidir, laf değil. Milletimizin huzuruna daima eserlerimizle, daima hizmetlerle çıktık. Garibanların yanında olduk, yetimin hakkını kimseye yedirmedik. Milletimize karşı daima dürüst ve samimi olduk. Seçim dönemlerinde verdiğimiz sözleri göreve gelince unutanlardan olmadık. CHP'li belediyelerin kuruduğu rüşvet ve hırsızlık düzenlerini sizler de görüyor, haberlerden takip ediyorsunuz. Yalova'da halka hizmet olarak verilmesi gereken milyonlarca lira CHP idarecileri tarafından talan edildi.

Yaşanan bu skandal karşısında CHP Genel Merkezi'nden bir tane yetkili çıkıp da açıklama yapmadı, milletten özür dilemedi. Bay Kemal grup toplantısında saman da dahil her konudan bahsediyor; fakat yoldaşlarının Yalova Belediyesi'nde kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime dahi bahsetmiyor. Bunlar sadece günü kurtarmanın, milletin vergileri üzerinden kendilerine rant devşirmenin peşindeler. Ne hizmet ediyorlar ne de hizmet ediyorlar. Son 17 yılda ne yaptıysak bu zihniyete rağmen yaptık. Mesafe aldık" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da yaptığı konuşmada, "Belediye Başkanımız Sadık Doğruer sizlerin güvenini kazandı ve ikinci seçimde de başkanımıza daha çok destek verdiniz. Daha çok hizmet etmesi için 'durmak yok yola devam' dediniz. O da Kınık'ı daha da güzelleştirmek için var gücü ile çalışıyor. En büyük destek Cumhurbaşkanımızdan geliyor" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Bergama Belediyesi'ne geçti.

İDLİB ZİRVESİNİN TARİHİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kınık'taki programının ardından Bergama'ya geçti. Buradaki programında da Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım eşlik etti. İlçe meydanında halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib meselesinin kendileri için son derece önemli olduğunu belirterek, "İdlib meselesi Afrin kadar, Barış Pınarı Harekat bölgesi kadar önemlidir. Putin'e açıkça ifade ettim. Öğlen Sayın Merkel ve Macron'a da ifade ettim. 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz ve bu konuları konuşacağız" dedi.

31 Mart seçimlerinde yüzde 49 ile AK Parti'yi seçtikleri için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece Bergama AK Parti'nin gönül belediyeciliği ile tanışmış oldu. Bergama'nın önünde çok daha aydınlık günlerin kapıları aralandı. Bu başarıda milletvekillerimizi, il ve ilçe teşkilatlarımızı, hanım ve gençlik kollarımızı tebrik ediyorum. Özellikle de Hakan Koştu kardeşimin başkanlığında Bergama inşallah kısa sürede belediye hizmetlerinde de hak ettiği konuma gelecektir. Hakan kardeşimiz bir taraftan ilçemizi güzelleştirirken diğer taraftan da yılların ihmalini giderecek adımlar atacaktır. Bu görevde şahsım ve tüm milletvekili arkadaşlarım onun yanında olacağız" diye konuştu.

'80 YILDA YAPILAN HİZMETLERİN KAT BE KAT FAZLASINI 18 SENEYE SIĞDIRDIK'

Millete hizmetkar olmanın şerefini yaşadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "18 senedir bütün Türkiye'ye azimle aşkla hizmet götürüyoruz. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde yılgınlığa kapılmadık. Şehirlerimize hizmet ederken insanların inancına, kılık kıyafetine, meşrebine ve mezhebine göre ayrım yapmadık. Hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi bağrımıza bastık. Bizim dönemimizde Türkiye kardeşlikle büyüdü, demokrasiyle güçlendi, özgürlüklerle ilerledi. Sadece ekonomide değil, ulaşımdan sağlığa, tarımdan turizme her alanda ülkemiz destan yazdı. Bizden önce yaklaşık 80 yılda yapılan hizmetlerin kat be kat fazlasını 18 seneye sığdırmayı başardık" dedi.

'ARİFİYE'DEKİ TANK FABRİKASI SATILMADI, 50 MİLYON DOLAR YATIRIMLA YENİSİ KURULUYOR'

"Bundan 20- 30- 40 yıl önce nasıl bir Türkiye vardı şimdi nasıl bir Türkiye var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık el etek öpen değil, batılı liderlerin karşısında el pençe divan duran değil, masaya oturan onlarla beraber ülkemizin menfaatlerini konuşan bir lideriniz var. Sözü dinlenen, pasaportu itibar gören, her adımı dikkatle takip edilen bir ülke konumuna geldik. Savunma sanayiimizde yerlilik oranı biz göreve geldiğimizde yüzde 20 idi, şimdi 70'lerin üzerine çıktı. İnsansız hava aracı için ABD'ye bize İHA verin dediğimiz zaman 'biz kongreden geçiremedik' dediler. Şimdi ne oldu, şimdi bunu biz kendimiz yapıyoruz. Biz, silahlı İHA'larımızı da yapıyoruz. Şimdi onun bir daha üzerine gittik, yakında inşallah AKINCI devreye giriyor. Bütün bunlarla beraber Cudi Dağı'nda, Gabar'da, Bester Deresi'nde bu teröristleri inlerine tıkıyoruz. Eğer içeride bugün teröristler kaçacak delik arıyorlarsa bundan dolayı, eğer bu imkanlarımız olmasaydı bunu başaramazdık. Şimdi ne oldu, yerli ve milli olarak güçlüyüz ve daha sağlamız, her geçen gün de daha ileri gidiyoruz. Biz savunma sanayiinde yılda 3- 4 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Artık tankımızı da, zırhlı taşıyıcılarımızı da üretiyoruz. Bay Kemal kafayı Sakarya'ya takmış. Sakarya'nın evladı Arifiye'deki tank fabrikasının ne işe yaradığını çok iyi biliyor. Biz Arifiye'deki tank fabrikasını satmadık, tam aksine sürekli olarak yenilenmeyen, eski teknolojiye mahkum kalan oradaki tank fabrikası, BMC tarafından yine Sakarya'da, Katar ve Türk şirketleri ortaklaşa olarak yenisini kuruyorlar. Burayı 50 milyon dolar yatırım yapmak suretiyle yeniliyorlar. Böylece inşallah elimizdeki tankların yenilenmesi, bakımı, üretimi, zırhlı taşıyıcıların üretimi de Sakarya Karasu'da yapılacak. Ancak yalan Bay Kemal'de bol, akşam yalan sabah yalan. Bizim yalan konusunda onunla baş etmemiz mümkün değil."

'ATATÜRK SÖYLEDİKLERİNİ DUYUYOR'

Ekonomiyle ilgili kararları alırken de terörle mücadeleyi yürütürken de kimseden icazet almadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütlerine tarihlerini en ağır darbelerini indirdik. Teröristleri açtıkları çukurlara gömmekle kalmadık, aynı zamanda Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Pençe harekatları ile Suriye ve Irak'ta örgütü hezimete uğrattık. PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde şimdi huzur var, barış ve istikrar var. İnşallah aynı sükunet ortamını 4 milyon insanın yaşadığı İdlib'de de tesis edeceğiz. Bay Kemal, 'orada ne işiniz var' diyor. Şu anda, Atatürk senin bu söylediklerini duyuyor. Biliyorsunuz Misak-ı Milli denilen bizim bir tarihimiz var. Sağ olsaydı, Misak-ı Milli ile bunun ne işiniz var orada dediği yerlerde kim olacaktı, biz olacaktık. Bizim açımızdan İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı harekatı bölgesi kadar önemlidir. Bu konudaki kararlığımızı dün akşam Sayın Putin'e de açıkça ifade ettim. Öğlen de Sayın Macron ve Merkel'e ifade ettim. Bundan sonraki süreçte 5 Mart'ta tekrar bir araya gelip bu konuları konuşacağız. Bu meselede de ülkemizin ve Suriyeli kardeşlerimizin çıkarlarına en uygun neticeyi elde edeceğiz. Bizim sevdamız millettir, gayemiz hizmettir. Milletimize olan sevgimizi sadece lafta bırakmıyoruz, eserlerimizle, hizmetlerimizle de ortaya koyuyoruz" dedi.

'2023 HEDEFLERİYLE BULUŞMADAN DURMAK DİNLENMEK YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir vatandaşın kendisini dışlanmış, ötelenmiş hissetmesin diye gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "81 vilayetimizin her birisinde hizmetlerimiz var. Bugün de İzmir'de tarihi bir yatırımı sizlerin istifadesine sunduk Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun açılışını gerçekleştirdik. İzmir ile Çandarlı arasındaki ulaşım süresini 1 buçuk saatten 40 dakikaya düşürmüş olduk. Bugün İzmir'de inşallah bir özel sektör firmamızın 550 kardeşimize ekmek kapısı olacak yeni seramik fabrikasının açılışını yapacağız. Biliyorsunuz Perşembe günü de Ankara'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in katılımıyla ülkemizin en büyük kütüphanesi olan 5 milyon ciltlik Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptık. Ankara'ya geldiğinizde gelin ve bizim özel keklerimizden, simitlerimizden de yiyin. Geçen hafta Pakistan'a resmi bir ziyarette bulunduk. Ticaretten savunma sanayiye kadar işbirliği imkanlarını ele aldık. İnşallah Salı günü de Azerbaycan'a gidecek ve Bakü'de yüksek düzeyli işbirliği konseyimizin 8'inci toplantısını icra edeceğiz. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturmadan 2053 ve 2071 vizyonumuzun temellerini sağlam bir şekilde atmadan bize durmak ve dinlenmek yok. Biz sizlere efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik" diye konuştu.

'CHP YILLARDIR YERİNDE SAYIYOR'

Kendileri hizmet yaparken CHP'nin yerinde saydığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknoloji ilerliyor, ülke ilerliyor, Türkiye gelişiyor ancak CHP yerinde sayıyor. Yıllarca CHP'li belediyeler çöple, çamurla ve çukurla anılırdı, bugün de aynı şekilde. Yasaklarla, yolsuzluklarla ve işçi kıyımlarıyla gündeme gelirdi, bugün de yine bunlarla gündeme geliyor. Aradan geçen onlarca yıllara rağmen, CHP'li belediyeler hizmet ve eserleriyle değil, Yalova'daki gibi rüşvet ve yolsuzlukla haber konusu oldu. CHP'nin başındaki zat grup kürsüsünden yaptığımız davete rağmen buraya gelemedi, yüzü yok da ondan" dedi.

'ÜLKE VE MİLLETLE BAĞI TAMAMEN KOPMUŞ BİR MUHALEFET PARTİSİNE SAHİBİZ'

"Boğazın altında Marmara'yı ve Avrasya'yı yaptık, 3'üncü köprüyü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yaptık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Bilezik, 3 tane bilezik. Demirel, Özal ve biz. İstanbul-İzmir arası yaklaşık 8, 8.5 saatte gidiliyorken şimdi 3 buçuk saate indi. Şimdi 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü yapıyoruz. O da İzmir'e yeni bir yol, direkler yükseliyor şu anda. Dünyada parmakla gösterilecek eserlerden bir tanesi. Biz buyuz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Türkiye'nin sevincine sevinemeyen, tasasına üzülemeyen, ülke ve milletle bağı tamamen kopmuş bir muhalefet partisine sahibiz. Kendi insanının hakkı yerine, başka ülkelerin, darbecilerin ve Gezici vandalların haklarını savunan bir muhalefet anlayışı var. Taksim Meydanı'nda devletin malını mülkünü talan eden, esnafın malını cam çerçeve indirenleri savunan ve onları aydınlık gençlik olarak savunan bir muhalefet anlayışı var. Aydınlık değil, aldatılmış gençlik bu. Bunların Türkiye'yi güçlendirmek, ülkemizin çıkarlarını gözetmek gibi bir hassasiyetleri yok. Bunlar sadece hesap cüzdanlarını büyütmenin, rantı sürdürmenin peşindeler. Ziya Paşa ne diyor, Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Lafla peynir gemisi yürümez. Bizim eserlerimiz apaçık ortada. Laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın mücadelesindeyiz."

YATIRIM VURGULARI

Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu'nda tarımsal analiz laboratuvarını, 3 bilgisayar laboratuvarını kazandırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkta 200 yataklı Bergama Devlet Hastanesi'yle birlikte toplam 6 adet sağlık tesisi inşa ettik. Bergama Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin, Aile Sağlığı Merkezi'nin ve Toplum Ruh Sağlığı merkezinin ise proje çalışmaları devam ediyor. 2002 yılından günümüze kadar toplam 152 bin Bergamalı kardeşimize toplamda 140 milyon TL tutarında ayni ve nakdi yardım yaptık. Bergamalı çiftçi kardeşlerimize toplam 413 milyon TL tutarında tarımsal destek erdik. 2013 yılından bu yana 5 baraj ve 2 göleti tamamladık. 6 sulama tesisini inşa ederek, toplamda 7 bin 300 dekar tarım arazisini sulamaya açtık. İzmir bir zamanlar susuzdu ve Gördes Barajı'nı yaptık. Bu görev Büyükşehir Belediyesi'nindi ama yapamadılar biz yaptık. Bergama için proje ve planlama safhasında 7 adet sulama tesisimiz daha var. Bekir Pakdemirli de bunları kovalayacak ve süratle bitirecek. 8 derenin ıslah çalışması yaptık, 1'inin ıslahı sürüyor ve 3'ünün de yapım projesi devam ediyor. Son 17 yılda ilçemizde 2 milyon 800 bin fidanı toprakla buluşturduk. Arıcılığı geliştirmek ve organik bal üretimini desteklemek için Şehit Polis Fethi Sekin Bal Ormanını ve Çınarlı Mesire Yeri'ni kurduk. Orman köylerinde yaşayan 661 aileye 17 yılda toplam 17 milyon TL ferdi proje ve kredi desteği sağladık. 10 köye 33 bin 500 adet ceviz, badem, kestane ve zeytin gibi gelir getirici fidan diktir. Orman yangınlarıyla mücadele için 216 kilometre orman yolu ve 2 adet köprü yaptık. Bu yıl 12 kilometre daha orman yolu yapıyoruz. İlçemizde bulunan ecdat yadigarı Şadırvan Camii ve Selçuklu Mimarisi'nin Hacı Hekim Camii'nin ve Hacı Hekim Hamamı'nın ve Kurşunlu Camii ile Mescitaltı Mescidi'nin restorasyonunu yaparak bunların da ihyasını sağladık" dedi.

'SELİNOS DERESİ'NDE GONDOLLAR YÜZECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir merkezinde kalan stadyumu taşıyıp yerine sosyal donatıları, yeraltı otoparkı ile millet bahçesi yapılacağını açıklayarak, "Tarihi kentimizin ortasında bakımsız ve atıl bir durumda bulunan Selinos Deresi'ni ıslah edip halkımızın ve turizmin hizmetine sunacağız. Proje ile tarihi dereyi kenarında gezinti alanlarının yer aldığı ve hatta suda gondolların yüzdüğü bir alan haline getireceğiz. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda 3 projeye 2 milyon TL'lik hibe desteği sağlayacağız. Buraya inşallah Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'ni açacağız. Burada gayet uygun fiyatlarla istediğinizi bulacaksınız. Bunu halkımız hizmet alsın diye yapıyoruz ve Türkiye genelinde 1500 market açacağız bu şekilde. Bergama Çevre Yolu'nun ikinci etap ihalesi bitti. Bergama şehir merkezindeki Adnan Menderes Bulvarı yeniden düzenlenecek. Kredi Yurtlar Kurumu'nun Bergama'ya yapacağı öğrenci yurdunun inşaatı kısa bir zaman içine başlayacak. Bergama'da eşlik derslikleri artıracağız. Bergamalıların dört gözle beklediği TOKİ konutları inşaatı başlıyor. 293 ailemize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Aliağa-Bergama arasındaki doğalgaz boru hattının döşenmesine eylül ayında başlıyoruz. Bergama'da binlerce işsiz gencimiz istihdama kavuşacak. Çandarlı Kuzey Ege Konteyner Limanı'nın 2. Etap inşaatlarına başlıyoruz. Sosyal hizmet merkezimiz ve İŞKUR hizmet ofisini Bergama'mıza kazandırıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Kemalpaşa'daki fabrika açılışı için ilçeden ayrıldı.

'TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYANIN BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİ VAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bergama programının ardından Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki seramik fabrikasının açılışına katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinden önce konuşan fabrika yetkilisi Erhan Akgün, 6'ncı seramik fabrikasının açılışını yaptıklarını belirterek firmaları hakkında bilgi verdi. Akgün, 1975 yılında makineleşme yatırımını başlatan dedesi Veli Akgün'ün ardından, 4 bin 500 çalışanı 15 fabrikası ile 45 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuşmasında 4 bin 500 çalışanı yeterli bulmadıklarını belirterek bu sayının artması gerektiğini ifade etti. Kemalpaşa'da hizmet verecek seramik fabrikasında 550 kişinin istihdamın edileceğini öğrendiğini aktaran Erdoğan, "Böyle bir seramik fabrikasının burada hizmete alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Allah bu tip müteşebbislerin artmasını ülkemize nasip etsin. Aş, iş, ekmek… Buna vesile olan girişimciler medari iftiharımızdır. Şahsım ve milletim adına onları tebrik ediyorum. Taş üstüne taş koyanın başımın üstünde yeri var. Onların önünü açmaya devam edeceğiz. Bu fabrika inşallah bundan sonrakilerin devamını sağlar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Erdoğan'ın İzmir'den ayrılmak üzere havalimanına hareket etti.

Bakan Dönmez: Enerjide üretim kadar yerlileştirmeye de önem veriyoruz (3)

'KENDİ MALIMIZI KİMSEYE YEDİRMEYİZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Kayseri programı kapsamında Mimar ve Mühendis Grubu 12. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz'de devam eden arama ve araştırma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa Sismik gemileri ile Doğu Akdeniz'de arama ve araştırma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Dönmez, "Uzun zamandır Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama ve araştırma çalışmalarına devam ediyoruz. İki tane sismik gemimiz var. Birisi Barbaros Hayrettin Paşa bir diğeri de Oruç Reis. Barbaros Hayrettin Paşa'yı aldığımızda yurt dışından ithal etmiştik. Oruç Reis'i kendi milli imalathanelerimizde yaptık. Her ikisinin teknik donanımı da aynı. Son yaptığımızın ise üstün özellikleri var. Bir şeyi araştırdınız ve bulmanız için sondaj yapmanız gerekiyor. Onun için de dedik ki bu gemileri birleştirelim. Bir tane aldık Fatih, ikincisine Yavuz ismini verdik. Üçüncü sondaj gemimizi de aldık. İşlemlerini tamamladık ve en kısa süre içerisinde Türkiye'de olacak. İyi ki almışız ki, dikkat ederseniz Doğu Akdeniz'de bizim bu faaliyetlerimizden rahatsız olan bir kesim var. Onlar bu işi yapamayacağımıza inanıyor. Yapmamız için de ellerinden gelen her türlü zorluğu da gösteriyorlar. Bölge dışı aktörleri devreye almak suretiyle bizim yolumuzu kesmeye çalışıyorlar. Bizim öteden beri söylediğimiz bir şey var. Bizler kararlıyız. Kendi malımızı kimseye yedirtmeyiz. Bizim kimsenin malında ve mülkünde gözümüz yok" dedi.

Bakan Fatih Dönmez konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ada'daki Rum yönetimi adeta adanın tek başına söz sahibiymiş gibi söylemler ve eylemler içerisindedir. Bu tavır ve söylemlerin kendilerine yanlış olduğunu hatırlattık. Bizim orada yaşayan Türk soydaşlarımız var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı altında bir devlet kurulmuş. Siz tanımıyorsunuz ama biz tanıyoruz. Hadi tanımadınız ama adanın yer altı kaynaklarını hakkaniyet ölçüsünde ve adil bir şekilde paylaşılması teklifine niye hayır dediniz? Biliyorsunuz ki, geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rum yönetimine bir teklifte bulundu. Birlikte bir komisyon kuralım ve bunlar çalışsın. Adanın bugüne kadar çıkmış veya çıkacak olan hidro karbon kaynaklarını paylaşalım. Biz de bu teklifi destekledik. Hatta anlaşamazsanız garantör devletler olarak bizler de sürece destek veririz dedik. Bu teklifleri reddettiler. Çünkü yok varsaydılar. Biz orada yaşan Türk soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar koruyacağız. Biz araştırmalarımızı yapıyoruz."

BAKAN SOYLU'DAN, ABDULLAH GÜL'E TEPKİ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Gezi eylemleriyle ilgili yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Kimse kusura bakmasın, o günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir Türkiye'de yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığı'nı, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu, yaptığı konuşmasında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Soylu, konuşmasında Gezi eylemlerinin Türkiye'ye verdiği zararları anlattı. "Gezi olmamış olsaydı adımın Süleyman olduğu gibi eminim ki, biz şu anda 15 bin dolar kişi başına gelir seviyesine ulaşmıştık" diyen Soylu, şöyle konuştu:

"Gezi olaylarını başından sonuna kadar yaşamış bir kardeşinizim. Türkiye'de faiz yüzde 4, enflasyon onun bir tık üzerinde, dünyanın gıptayla izlediği büyük yatırımları gerçekleştiriyoruz. Marmaray'dan, 3'üncü köprüye kadar. Türkiye'nin enerji bağımlılığını dışa karşı ortadan kaldıracak nükleer santrale kadar birçok adım atıyoruz. Dünya ekonomik kriz yaşarken, Türkiye büyük bir sıçrama içerisinde. Peki Gezi olayları oldu bitti. Sonu ne oldu? Faiz ve enflasyon yükselmeye başladı. Sebebi? Türkiye'yi güvensiz bir ülke haline getirebilmeyi isteyenler, aslında bir noktada istediklerini almışlardı. Ana amaç neydi? Bu iktidarı yıkmak, Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin başından götürmekti. Ona da millet sahip çıktı. Gezi'den önceki gelir seviyemiz ile şimdiki gelir seviyemiz aynı. Bunun sorumlusu biz değiliz. Bunun sorumlusu çok net söylüyorum, eğer Gezi olmamış olsaydı biz yerli arabamıza binmiş olacaktık, uçak projemizi tamamlamış olacaktık. Gezi olmamış olsaydı, bugün Suriye üzerinden birtakım bahaneler üretenlere sesleniyorum, bölgemizde terör koridoru kurmaya çalışanlara söylüyorum, onu bizim problemimiz olduğunu ifade edenlere sesleniyorum, Gezi olmamış olsaydı adımın Süleyman olduğu gibi eminim ki, biz şu anda 15 bin dolar kişi başına gelir seviyesine ulaşmıştı."

ABDULLAH GÜL'E TEPKİ

Bakan Soylu, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir gazeteye verdiği röportajda "Gezi eylemleriyle gurur duyuyorum" sözlerine de tepki gösterdi. Gül'ün sözlerini "İçime saplanan bir hançer" diye nitelendiren Soylu, "Kimse kusura bakmasın, o günkü Cumhurbaşkanımızın, sanki o olayların yaşandığı bir Türkiye'de yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığı'nı, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır. Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız, ondan sonra da bugün gelip sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size. Çok net ve açık söylüyorum, ne yapacaksanız yapın. Bu millet sizi de biliyor, çektiği sıkıntıları da bu oyunu kimin ortaya koyduğunu da biliyor. Siz Amerika ile Avrupa ile beraber olun. Allah şahittir, Tayyip Erdoğan Allah ve milletle beraberdir" diye konuştu.

'BU TERÖR ÖRGÜTÜNÜ KADINLAR VE ANNELER BİTİRECEK'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye de değinerek, teröristlerin telsizden konuşmaktan korkar hale geldiklerini söyledi. Soylu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutun anneleri örnek göstererek, terör örgütünü kadınlar ve annelerin bitireceğini ifade etti. Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Elde edilen başarıları, Türkiye'de terör örgütünün içerde bitirme noktasına gelinmesi, bir yandan Doğu ve Güneydoğu'daki hareketlilik kendiliğinden oluşmuş bir sonuç değil. Türkiye bunu sadece insansız hava aracı üreterek başarmadı, bir strateji üreterek başardı. Teröre karşı sahada kesintisiz operasyon aynı zamanda terörizmle yani terörü oluşturan etkenlerle mücadeledir. Bugün sizlerin Tunceli'de gördüğü değişim, bizim terörle mücadeledeki en büyük operasyonlarımızdan birisidir. PKK, bırakın ortada gezinmeyi, telsizle konuşmaktan korkar hale geldi. Dağdaki sayıları 500 civarında. 5 bin 554 kişinin katıldığı 2014 yılında PKK'ya yıllık katılım sayısı 2019 itibarıyla söylüyorum 136. Örgütten kopanlar, teslim olanlar ve ikna edilerek dağdan inenler bunun üç katı. Sadece geçen yıl 273 terör örgütü mensubunu aileleri vasıtasıyla ikna ederek getirdik, burada adalete teslim ettik. Şu anda 5 binin üzerinde aileyle görüşüyoruz. Yılbaşından bugüne kadar teslim olanlar hariç ikna ile getirdiğimiz 40 örgüt mensubu var. Daha da artacak ve bu yıl 300'ü aşarız, 350'ye inşallah varırız. Her yıl artırarak, gidiyoruz. Diyarbakır annelerinin yaptığı sadece terör örgütüne değil, terör örgütünü destekleyenlere de bir derstir. Bu terör örgütünü kadınlar ve anneler bitirecek."

HİSARCIKLIOĞLU: İŞ OTOMOBİL DEĞİL ARTIK, OTOMOBİL OTOMOBİL OLMAKTAN ÇIKTI

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobille ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirterek, "İş otomobil değil artık, otomobil otomobil olmaktan çıktı. Her şeyi bilgisayar üzerinde giden bir araç. Dünya buna dönüyor" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Büyüyen ve Gelişen Afyonkarahisar' ödül töreni için geldiği Afyonkarahisar'da ilk olarak Vali Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti. Kısa süren ziyaretin ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser'i makamlarında ziyaret eden Rifat Hisarcıklıoğlu, ziyaretlerine TOBB tarafından yaptırılan Afyonkarahisar TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile sürdürdü. Hafta sonu olmasına rağmen öğrenciler ve okul idaresi tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu kısa bir açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu, "İçerisinde bulunduğumuz okulu ben yapmadım. Bu okulun yapımında emeği geçen çok insan var. Türk iş dünyasının 1 milyon 500 bin TL katkısıyla yapıldı. Allah emeği geçenlerden razı olsun" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, program sonrasında Büyüyen ve Gelişen Afyonkarahisar ödül törenine geçti. Törene Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar MHP Milletvekili Mehmet Taytak ile Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Ticaret Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler ve iş insanları katıldı.

'VADELİ ÜRÜN SATTIM PARAMI ALAMADIM DERDİ BİTTİ'

Ödül töreni öncesi bir konuşma yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğu, alacak sigortasıyla artık bir liranın dahi batmayacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Bugün Almanya'da bir iş yeriniz olsa 6 ay vadeli bir mal sattınız; 1 lira paranız batmaz. Niye? Sigorta devreye girer. Aynı kasko sigorta gibi. Ama Türkiye'de sermaye bol ya alacak sigortası yoktur. Yabancılar yapıyordu, Türk'ü yoktu. Yabancılar da büyük müesseselere yapıyorlardı. Üyelerimizin yüzde 99'u KOBİ bizim. Buna da Hazine ve Maliye Bakanımıza anlattık. Dedik ki; Türkiye'de alacak sigortası sisteminin kurulması lazım. Yabancılar zaten bize yapmıyorlardı da büyük firmalara yapıyorlardı. Orayı da artık bıraktılar, terk ettiler gittiler. Alacak sigortası devreye girdi şimdi. Aynı arabayı çarptığın zaman sigorta ettirdiğin gibi sigorta yaptırırsan bedelini alıyorsun. Şimdi vadeli mal sattım, paramı alamadım demeyeceksin. Sigorta yaptır, alacağının yüzde 90'ını al. Ben bunu 6 aydır anlatıyorum" dedi.

'VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERİNE GETİRDİK'

Yerli otomobille ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirten Hisarcıklıoğu artık otomobilin otomobil olmaktan çıktığını belirterek her şeyi bilgisayar üzerinde giden bir araç olduğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu, "Verdiğimiz sözü yerine getirdik. Biz 2017'de Sayın Cumhurbaşkanı bize bunu 'hadi bakalım bunu siz yapın' dedi. Ben Türk iş dünyasına güvenerek, yani sizlere güvenerek bu sözü verdik. 27 Aralık'ta da ilk lansmanını yaptık. İnşallah yakında bunun temeli Bursa İnegöl'de atılacak. Buradaki esas ana amaç Türkiye'nin bir arabası olsun diye değil, esas Türkiye'deki teknolojik değişime dünyayla aynı zamanda yarışa başlamış oluyoruz. İnşallah 2022'de de ilk araba çıkacak. Bu özellikle bütün bakanlıklara ve uluslararası çalışma gruplarına göre baktığımız zaman Türkiye'nin otomobilinin Türkiye'ye kazandıracağına baktığımız zaman; 20 bin ilave istihdam, 7,5 milyar dolar daha az cari açık, 50 milyar dolar milli gelire katkı sağlamış olacak. İş otomobil değil artık, otomobil otomobil olmaktan çıktı. Her şeyi bilgisayar üzerinde giden bir araç. Dünya buna dönüyor. Nasıl cep telefonları önce sadece cep telefonuydu, şimdi artık her şeyi oradan kumanda edebiliyorsunuz; araç da o noktaya geliyor" diye konuştu.

'FİKİRLERİ FARKLI DİYE KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEYİN'

Konuşmasının son bölümünde iş dünyasına çağrıda bulunan Hisarcıklıoğlu, şöyle dedi:

"83 milyon nüfusa sahip bir milletiz. Bizim bizden başka dostumuz yok. Fırat Kalkanı Harekatında yanımızda dostumuz yoktu. 15 Temmuz'da da sokakta sizler vardınız başka kimse yoktu. İnsanların farklı fikirleri olabilir. Fikirleri farklı diye kimseyi ötekileştirmeyin. Birbirinizi kucaklayın ve birliğinizi kimsenin bozmasına fırsat vermeyin."

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR: TÜRKİYE SİBER SALDIRIYA MARUZ KALAN ÜLKELER ARASINDA İLK SIRALARDA

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin siber saldırılara maruz kalan ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na bağlı Dijital Dönüşüm Ofisi, Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki bir otelde, savunma sanayinin temsilcilerinin katıldığı 'Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi' isimli toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından savunma sanayinde öne çıkan firmalara ödül verildi. Ödül töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, global pazarda önemli yer tutan bir yapının ortaya çıkmasını umut ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Demir, "Türkiye siber saldırılara maruz kalan ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bunun farkında olarak yeni konjonktürde, maruz kaldığı ciddi tehdit ve saldırıları düşünerek bu alının boş bırakılamayacağını gerçeğini net görüyoruz" dedi.

Bu alanda çeşitli firmaların var olduğunu dile getiren Prof. Dr. Demir, açık alanların analizini yapmadan yola çıkılması durumunda firmaların birbirinin ayağının üstüne basacağını kaydetti. Prof. Dr. Demir, "Kümelenme bu işlemin önüne geçecektir. Kümelenme içinde birbirine danışan grup olarak yola çıkarız. Dirsek temasımız devam edecek" diye konuştu.

EKREM İMAMOĞLU, İBB YÖNETİCİLERİYLE KAMPA GİRDİ

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daire müdürleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin genel müdürleri ile Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan otelde kampa girdi. 2 gün sürecek kampta, durum değerlendirmesinde bulunularak, projeler ele alınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları, daire müdürleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin genel müdürleri ile Sapanca'da bulunan bir otelde bir araya geldi. 2 gün sürecek toplantıda faaliyet dönemi, bugüne kadar yapılan çalışmalar, devam eden projeler ve yeni dönemdeki projeler ele alınacak. Toplantıya verilen aralarda dışarı çıkan Ekrem İmamoğlu'nun spor kıyafet giydiği görüldü.

KURSA KİLİT VURDU, ÖĞRENCİLER VE AİLELERİ İSYAN ETTİ

KARABÜK'te, lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere eğitim veren özel eğitim merkezinin kapısına kilit vurulunca, veliler isyan etti. Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim merkezinin kuruluşlarına bağlı olmadığını kaydederken, parayı peşin ödeyen veliler ise mağdur olduklarını belirtti.

Karabük'te, Tüccarlar Kooperatifi'nde bulunan Karekök Akademi Özel Eğitim Kursu, velilere ve öğrencilere açıklama yapmadan dün kapısına kilit vurdu. Lise, üniversite ve KPSS sınavlarına hazırlanan öğrenciler ve bu akademiye binlerce lira ödeyen veliler mağdur oldu. Sabah saatlerinde derse gelen öğrencilerin durumu bildirmesinin ardından eğitim merkezine gelen veliler, tepki gösterdi.

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Öğrenci velisi Mustafa Demirci mağdur olduklarını belirterek, "Biz çocuklarımızı buraya kaydettirdik. Çocuklarımız bugün derse geldiler kapı kilit. Ağustos ayında kaydettirdik biz. Paramızı peşin ödedik. Benim burada iki tane çocuğum var, birisi liseye hazırlanıyor birisi üniversiteye hazırlanıyor. Bugün okulun sahibini aradım ulaşılmıyor ve şu an nerede olduğu belli değil. Yaklaşık 80 ile 100 öğrenci mağdur. 'Ruhsat aldınız mı?' diye sormuştum. 'Ruhsat başvurusu yaptım. Şu anda Milli Eğitim'den onay bekliyorum' demişti ama daha sonradan 15 gün sonra bana belgeleri gösterdi, 'Ben ruhsatımı aldım önümde hiçbir engel kalmadı' diye, muhtemelen gösterdiği belgeler de sahte." dedi.

Çocuğunun araması üzerine olaydan haberdar olan Bilal Benzik, "Çocuğum sabah telefon etti. Öğretmenlerimiz yok, sınıflar boş dedi. Sadece sorumlu müdür var dedi. Sorumlu müdür çekip gitmiş. Benim yapacak bir şeyim yok, ben de bıktım demiş. Çekip gidiyorum demiş ve dershaneye kilit vurulmuş" diye konuştu.

Kendisine vaatler verildiğini ve kandırıldığını dile getiren İsmail Memiş, "Bize burası çok iyi bir dershane, Türkiye'nin üzerinde bir dershane, burada şöyle bir başarı var dediler. Şu an mağdur olmuş durumdayız" dedi.

SINAV DÖNEMİ ETKİLENDİLER

Sınav senesinde psikolojisinin bozulduğunu anlatan ve gözyaşları döken öğrenci Hanife Hilal Memiş ise, "8'inci sınıfa gidiyorum liseye hazırlanıyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Sonuçta burayı sevmiştik arkadaşlarımız vardı. Arkadaşlarımızla çok etkilendik" diye konuştu.

Öğretmenin son sözlerini anlatan öğrenci Uğur Ensar Özoğlu, "Sabah içeri girdik. 2-3 saat kadar bekledik. Bir hocamız ayrıldı. Ben İbrahim hocayla anlaşamıyorum bize hep kızıyordu, artık dayanamadım ayrıldım dedi. Öğretmenimizin bu konuşmasından sonra bizleri sınıftan çıkarttılar" dedi.

MİLLİ EĞİTİMDEN İZNİ YOK

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu yaptığı açıklamada, Karekök Akademi Özel Eğitim Kursunun Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir kurum olmadığını, özel eğitim kursunun başvuru yaptığını fakat evraklarını tamamlayamadığını söyleyerek kurumun kaçak olduğunu söyledi.

FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEKLER KURTARILDI

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde kullanılmayan foseptik çukuruna düşen 5 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Köyceğiz'in Pınar Mahallesi Akyaka mevkisinde yaşayan Bekir Kanat, itfaiye ekiplerini arayarak köpeklerinin foseptik çukuruna düştüğünü ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Köyceğiz Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kullanılmayan yaklaşık 1,5 metrelik çukurun içerisine giren bir itfaiye görevlisi, 5 yavru köpeği kurtararak sahibi Kanat'a teslim etti. Kanat, köpeğini kurtaran itfaiye görevlilerine teşekkür etti.

BAYRAMİÇ'TE EN GÜZEL DEVE YARIŞMASI DÜZENLENDİ

ÇANAKKALE'de düzenlenen deve güzellik yarışmasında, Muğla'dan katılan Ertan İçözü'nün sahibi olduğu 'Harmandias', 1'inci oldu.

Bayramiç Belediyesi ve Bayramiçli Deveciler tarafından bugün Bayramiç Çamlık bölgesindeki stadyumda yapılacak olan deve güreşleri öncesinde en güzel deve yarışması düzenlendi. Yarışma öncesinde ilçe merkezinde develer gezdirildi. Ardından Yıldırım Akbulut meydanında en güzel deve yarışması düzenlendi. Yaklaşık 2 bine yakın vatandaşın katıldığı yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

11 devenin bulunduğu yarışmada, jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Muğla'dan Ertan İçöz'ün devesi olan 'Harmandias' 1'inci seçilirken, 2'nci Bodrum'dan 'Kanka', 3'üncü ise Aydın'dan 'Yörük Ağası' oldu. Deve sahiplerine, ödül olarak deve çan'ı hediye edildi. Ödülleri Bayramiç Belediye Başkanı CHP'li Mert Uygun verdi.

Yarışma sonunda Belediye Başkanı Mert Uygun, Türkiye'nin en iyi develerini bir araya getirdikleri, bugün hayırlı bir deve güreşi yapacaklarını belirterek, bütün deveci arkadaşlara başarılar diledi.

