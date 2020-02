DHA YURT BÜLTENİ - 1

MSB: İdlib'de 2 şehit, 2 yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir." denildi.

114 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'nın açıklamasında ayrıca, 1 hava savunma füze sistemi, 1 ZU-23 uçaksavar, 1 tanksavar, 3 tank, 1 mühimmat aracı, 2 iş makinesinin imha edildiği, 3 tankın ele geçirildiği ve 114 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol ve Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşlarımız, 26 Şubat 2020 tarihinde İdlib bölgesinde düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

Samsun'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlip kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında Uzman Onbaşı Şükrü Elibol şehit düştü. Elibol'un şaadet haberi Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Umutlu Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. 2 yıllık evli olan şehit askerin eşi Özlem Elibol'un 8 aylık hamile olduğu ve bir kız çocuk bekledikleri öğrenildi. Özlem Elibol'un, 22 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından, 'Babasından kızımıza hediyeleri' ifadeleriyle yaptığı paylaşımı yürekleri burktu.

Samsun Valisi Osman Kaymak da sosyal medya hesabından şehit haberini duyurdu. Vali Kaymak, paylaşımında, "Suriye'nin İdlip bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu hemşerimiz Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

Haber: Ayhan AYDEMİR/ SAMSUN,

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin hava saldırında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un (24) baba ocağına ateş düştü.

Hacı Mustafa Mahallesi'nde yaşayan Ali ve Zeynep Baykuş çiftine acı haberi yetkililer verdi. 3 çocuklarından biri olan Soner'in şehadet haberini alan Baykuş çifti gözyaşlarına boğuldu. Baba ocağına Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da eve akın etti.

Evli olan şehit Soner Enes Baykuş'un bugün Kahramanmaraş'ta düzenlenecek askeri törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Haber: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

AĞRI GÜRBULAK GÜMRÜK KAPISINA KORONAVİRÜS SAHRA HASTANESİ KURULUYOR

TÜRKİYE'nin İran'a açılan 3 kapısından biri olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'na koronovirüs sahra hastanesi kuruluyor.

Koranavirüs nedeniyle İran'da yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir dizi tedbirler alınmaya başlandı. Gürbulak Gümrük Kapısı giriş ve çıkışlara kapatılırken, Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla da gümrük sahasının bulunduğu alana sahra hastanesi kuruluyor. Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait nakliye uçağı ile Ağrı'daki havalimanına getirilen malzemeler sabahan erken saatlerinde kamyonlarla Gümrük Kapısına taşındı. Malzemelerin gelmesi ile birilkte yoğun bir çalışma başlatılarak sahra hastanelerin kurumuna başlandı. Şu ana kadar 10 tane kurulan sahra hastanelerin yapımına devam ediliyor. Gürbulak Sınır Kapısı'na gelecek olan Türk vatandaşları, öncelikle bu hastanede kontrolden geçirilip gözetim altında tutulacak. Durumu şüpheli görülen hastaların ise, Erzurum'da yapımı tamamlanan ancak hizmete açılmayan Şehir Hastanesi'nde sevk edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurulan çadırlar

Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ - Zafer KUMRU - Selahattin KAÇURU/ DOĞUBAYAZIT(Ağrı),

Zonguldak'ta İranlı TIR şoförleri kontrolden geçirilecek (2)

HASTANEYE GETİRİLDİLER

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'na İran'dan TIR ile malzeme getiren İranlı 5 TIR şoförü, tedbir amaçlı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. TIR şoförleri getirilmeden önce hastanenin ek binasındaki bir kat boşaltıldı. Fizik Tedavi Bölümü'nde yatan hastalar taburcu edilerek evlerine gönderildi. Hastalardan Mustafa Akca, "Biz yatıyorduk hastanede. Apar topar hastaneyi boşaltmamızı istediler. Virüsle alakalı hasta gelecekmiş. Üst katı komple boşaltıyorlar" dedi. Polis ekipleri de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. 5 İranlı TIR sürücüsü ambulanslarla getirildikleri hastaneye arka kapıdan sokuldu.

VALİ BEKTAŞ: TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDILAR

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 5 İranlı vatandaşın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını söyleyerek, "Her yabancı girişinde yaptığımız rutin kontroller sırasında İran'dan gelen TIR şoförlerinden birinde yüksek ateş tespit edildiği için kendisi ve beraberindeki 4 kişi ile birlikte gözlem amaçlı tedavi altına alındılar. Yapılacak testlerin ardından bir bulguya rastlanırsa, 14 günlük karantina süreci başlatılacak. Şu an için bunu söylemek erken. Tüm tedbirler alınarak bu 5 kişiyle ilgili testler yapılıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Hastaneden taburcu olan hastalar

-Hastaneden detay

-Ambulansın gelmesi

-Polisin önlem alması

-Hastaların hastaneye sokulması

-Diğer hastaların hastaneye getirilmesi

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN - Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK,

KORONAVİRÜS İÇİN TULUM ÜRETTİLER, SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORLAR

TOKAT'ın Turhal ilçesinde bir tekstil fabrikası giysi üretimini durdurup Çin'de başlayıp Antarktika dışında tüm kıtalara yayılan koronavirüsten korunmak için medikal tulum üretimine başladı. Yoğun ilgi görünce, fabrika siparişleri yetiştirmekte zorlanmaya başladı.

Çin'de ortaya çıkan ve Antarktika dışında tüm kıtalara yayılan koronavirüs sebebiyle maske, önlük ve tutum gibi medikal ürünlerde talep patlaması yaşandı. Tokat'ın Turhal ilçesinde kaban, ceket ve pantolon üretimi yapılan bir tekstil fabrikası talebi karşılamak için tamamen tulum üretimi yapmaya başladı. Günde bin adet tulum üretimi yapan fabrika yaklaşık 1 milyonluk siparişi yetiştirmek için vardiya sayısını da arttırdı. Siparişi yetiştirmekte zorlanan fabrikada çalışan işçiler gece-gündüz tulum üretiyor. İşletme Genel Müdürü İsa Aktaş, 1994 yılından beli tekstil işinde olduğunu belirterek, "Firmamızda bir yıldır mont ve kaban işi yapıyorduk. Çin'de koronavirüs görülmesi nedeniyle ihtiyaçtan dolayı tulum üretmeye başladık. Burada sadece tulum üretimi yapıyoruz. Maske üretimini ise İstanbul'da yapıyoruz. Daha çok Çin'li müşterilerimiz vardı. Son günlerde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden talep var. Ürünlerin yüzde 75 Çin'e gönderiyoruz. Şimdi Türkiye'den de yoğun bir talep oldu. Çeşitli kurumlardan da talep var. Gece gündüz çalışıyoruz yetiştirmek için. İşçi sayımızda yüzde 100 artış yaptık. Çok yoğun bir talep var. Makine sayımızı da artırdık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Fabrikadan görüntüler

-Üretilen tulumların görüntüsü

-İşletme müdürünün açıklamaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ TUHAL(Tokat),

HDP önündeki eylemde 177'nci gün, aile sayısı 100 oldu (3)

AİLE SAYI 100 OLDU

Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 1992 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaçırılan kardeşi Tuncay Oğuz (46) için Niğde'den gelen ablası Raife Taşdelen ile 100 oldu.

19 yaşındayken Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kardeşi Tuncay Oğuz için Niğde'den geldiğini söyleyen abla Raife Taşdelen, 27 yıldır kardeşinden bir haber alamadığını belirtti. Kardeşinin teslim olması için HDP önündeki eyleme katıldığını anlatan abla Taşdelen, "Nusaybin'e bağlı Tandır Köyü'nde kayboldu. Dedem orada oturuyordu. Onu görmeye gitti. Oradan kaçırıldı. Askerliğe gitmek için hazırlık yapıyordu. Kaybolduktan sonra babam soruşturdu, dağa götürüldüğünü öğrendi. Buraya çağrıda bulunmaya geldim. Gelsin yüce devletimize sığınsın, teslim olsun. Kavuşalım birbirimize. Ellerimiz birleşsin istiyorum. Zararın neresinden dönerse kardır. Babamı trafik kazasında kaybettik. Kardeşimi de kanserden kaybettik. Annem hasta olduğu için gelemedi. Annem benim buraya gelmemi istedi" dedi.

AİLELER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Evlat nöbeti tutan aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü unutmadı. Aileler, Erdoğan'ın doğum gününü üzerinde fotoğrafı olan pastayla kutladı.

2015 yılında, Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan polis memuru olan oğlu Vedat Kaya (28) için eşi Emine Kaya ile birlikte oturma eylemi yapan Şeyhmus Kaya, aileler adına yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sevdiklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın 66'ncı doğum gününü buradan bütün aileler olarak kutluyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Onu çok seviyoruz. Destekliyoruz. 2023 yılında Allah seni bir daha Cumhurbaşkanı yapsın" diye konuştu.

Pasta daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AİLELERE TEŞEKKÜR TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum gününü kutlayan Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri telefonla arayarak destek ve teşekkürlerini illeti. Aileler adına Ayşegül Biçer ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın bir zamanda kendilerini ziyarete edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda şunları söyledi:

"Oradaki tüm kardeşlerime Ankara'dan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. 9 evladımızın dönmüş olması verdiğimiz mücadelenin nasıl netice verdiğini göstermesi çok çok önemli. Bu şahsiyetli, haysiyetli mücadelenizin ne anlama geldiğini ve bundan sonra da nelere muktedir olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Sizlerle iftihar ediyoruz. En uygun zamanda da sizi ziyarete geleceğim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-HDP İl binası önünden detay

-Ailelerin oturma eyleminden görüntü

-Raife Taşdelen'in konuşması

-Ağabeyinin fotoğrafından detay

-Ailelerin pastayı getirmesi

-Pastadan detay

-Şeyhmus Kaya'nın konuşması

-Genel ve detay

-Ayşegül Biçer'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşması

-Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL - Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

EVDE YANGIN ÇIKTI; ANNE VE KIZI KOMŞULARI KURTARDI

KAHRAMANMARAŞ'ta bir evde çıkan yangında, anne ve kızını komşular son anda kurtardı. Ev yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün öğle saatlerinde Yenidemir Mahallesi'nde meydana geldi. Gökkaya ailesinin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Fatma Gökkaya ile down sendromlu kızı Beyhan Gökkaya komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yanan ev

-İtfaiyenin gelişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

HEYELANI FARK EDEN SERVİS ŞOFÖRÜ FACİAYI ÖNLEDİ

KAHRAMANMARAŞ'ta öğrenci servis minibüsünün geçeceği yolda heyelan meydana geldi. Servis şoförü Ramazan Oğulluk, aracını durdurarak faciayı önlerken, heyelan anını da cep telefonuyla kaydetti.

Heyelan, dün sabah saatlerinde Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Çokran Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Oğulluk, minibüsü ile çocukları okula götürürken Ballık mevkiine geldiğinde yolun ortasında toprak olduğunu fark etti. Aracını durduran Oğulluk, yamaçta hareketlilik olduğunu görünce cep telefonunu çıkarıp kayda başladı. Bu sırada çocukları yanında durması konusunda uyaran Ramazan Oğulluk kayıttayken birden heyelan meydana geldi. Ramazan Oğulluk'un heyelanı fark edip, servis aracını durdurması olası faciayı önledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Heyelanın meydana geldiği yol

-Heyelanın oluşu

-Heyelan sonrası kapanan yol

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

BALIK TUTMAYA GİDEN SURİYELİ BABA-OĞUL SUDA KAYBOLDU

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde Suriyeli Beşar Şireki (10), babası ile Aksu Çayı'nda balık tutarken dengesini kaybedip suya düştü. Bunu gören Necip Şireki (41) oğlunun peşinden suya atladı. Gözden kaybolan baba ile oğlunu arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Narlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Necip Şireki oğlu Beşar ile Aksu Çayı'na balık tutmaya gitti. Bir süre sonra Beşar Şireki dengesini kaybederek suya düştü. Oğlunun suda çırpındığını gören baba Necip Şireki de Beşar'ı kurtarmak için hemen suya atladı ancak ikisi de gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Suya giren dalgıçlar baba ve oğlunu aramaya başladı ancak bir sonuç alamadı. Havanın kararmasıyla ekipler arama kurtarma çalışmalarına ara verdi.

Necip Şireki ile oğlu Beşar'ı arama çalışmalarının sabah gün ağırmasıyla tekrar başlayacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Dalgıçların suya girmesi

Aramadan detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

ANKARA'DA, 2 KATLI HIRDAVATÇI DÜKKANI ÇÖKTÜ

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, bitişiğinde temel kazısı yapılan 2 katlı hırdavatçı dükkanı çöktü. İş yerinde bağlı bulunan köpek, göçük altında kaldı.

Ragıp Tüzün Mahallesi Çarşı Caddesi'nde temel kazısı yapılan alanın bitişiğindeki 2 katlı hırdavatçı dükkanı, saat 06.00 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, göçük alanında gaz kaçağı olduğunu fark etti, doğal gaz dağıtım firmasından ekip istendi. Gelen doğal gaz dağıtım firması çalışanları, alana girerek gazı kesti. İş yeri sahibi ve işletmecisi de olay yerine geldi. İşletmeci, olay sırasında içeride köpeğinin bağlı bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine itfaiye erleri, enkaz altında kalan köpeğin bulunması için çalışma başlattı.

İş yerinin, bitişiğindeki inşaat çalışması nedeniyle zeminin boşalarak çöktüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Enkazdan görüntü

İtfaiye ekiplerinin çalışması

İş yeri sahibi ile röportaj

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

İzmir'de bulunan liseli 3 kız, 'macera' için evden kaçmış (2)

LİSELİ KIZLAR AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Isparta'daki evlerinden çıktıktan 5 gün sonra İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16) aileleri tarafından teslim alındı. Dün öğle saatlerinde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen aileler, geceyi Buca'daki bir yetiştirme yurdunda geçiren kızlarının yanına geldi. Yurt görevlileriyle yapılan görüşmeden sonra kızlarını teslim alan aileler, Isparta'ya doğru yola çıkarken, basın mensuplarına açıklama yapmaktan da kaçındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yetiştirme yurdunun önünden görüntü

-Kızların bindirildiği araçlardan görüntü

-Ailelerin yetiştirme yurduna gelişlerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN - Tolga TAHÇI - Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

ABLASINI ZİYARETE GİTMİŞTİ, MERDİVENDEN DÜŞÜP ÖLDÜ

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, ziyaret için gittiği ablasının müstakil evinin dış kapı merdivenden düşen 68 yaşındaki Ali Özkan öldü.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan emekli işçi Ali Özkan, Göveçlik Mahallesi 231 Sokak'ta yaşayan ablası Alime Akman'ı (70) ziyarete gitti. Özkan, evin dış kapısındaki merdiven basamaklarını çıkarken dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, başını beton zemine çarpan Özkan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Acı haberi duyan Özkan'ın yakınları, olay yerine akın etti. Bazı yakınları, Özkan'ın cenazesine uzaktan bakarak gözyaşı döktü. Savcının incelemesinin ardından Özkan'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olayın yaşandığı evden genel görüntü

Evin çevresinde toplanan kalabalıktan detaylar

Üzeri örtülmüş olan cesetten görüntü

Cesede bakan yakınlarından görüntü

Polis ekiplerinden detay

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

BEKÇİ, KAÇAN ŞÜPHELİYİ VURDU

ANTALYA'da kavgaya karıştıktan sonra sahte kimlik beyan edip elinde bıçakla koşarak kaçan A.C., bekçi tarafından vuruldu. Yaralanan A.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. 255 Sokak üzerindeki bir işyerinde bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden bekçiler, kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan kişilere kimlik kontrolü yapıldığı sırada, A.C. adlı kişinin, üzerinde kendi fotoğrafı bulunan, başkası adına düzenlenmiş kimlik verdiği anlaşıldı. Bunun üzerine elindeki bıçağı bekçilere doğru çeken A.C., koşarak kaçmaya başladı.

A.C'yi kovalayan bekçiler durması için havaya 2 el ateş etti. Ara sokaklara doğru kaçmaya devam eden A.C., adı açıklanmayan bekçinin tabancasından çıkan kurşunla karın bölgesinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.C.'yi ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Sevk edilen çok sayıda polis ekibi olay yerinde incelemelerde bulunurken, boş kovanlar ise inceleme yapılmak üzere toplandı.

A.C.'yi vuran bekçi ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan A.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yerinden

Çalışma yapan polisler

Boş kovan görüntüsü

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,

EŞİ POMPALIYLA ATEŞ ETTİ, BİR GÖZÜNÜ KAYBETTİ

GAZİANTEP'te 10 aylık evliyken boşanmak istediği eşi Behsat Yıldırım tarafından tüfekle vurulan Dilek Yıldırım (21) sağ gözünü kaybetti. Genç kadının sol gözünde de görme kaybı oldu. Tedavisinin yapılması için yardım isteyen Yıldırım, "Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Beni sağlığıma kavuşturacak bir doktora ihtiyacım var. 21 yaşındayım ve hayatı tekrar görmek istiyorum. Bu şekilde yaşamak istemiyorumö dedi.

Olay, Perilikaya Mahallesi'nde 2 yıl önce meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak isteyen Dilek Yıldırım, ailesinin evine döndü. Konuşma bahanesiyle kayınpederinin evine giden Behzat Yıldırım, yanında getirdiği pompalı tüfek ile eşine ateş etti. Yaralanan Dilek Yıldırım, kaldırıldığı hastanede 21 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Bir gözünü kaybeden diğer gözünde de yüzde 90 görme kaybı oluşan Yıldırım, eşinin gerekli cezayı almasını ve yeniden görmek istediğini söyleyerek, yardım istedi.

Ayrılmak istediği için ölümle tehdit edildiğini ve sonunda bir gözünün kör olduğunu belirten Dilek Yıldırım, "On aylık bir evliliğin sonucunda ayrılmak istediğim için bu hale geldim. Eşim madde bağımlısıydı. Beni de madde kullanmaya teşvik ediyordu. Defalarca ayrılmak için ailemin evine dönmek istedim. Beni ölümle tehdit ederek, dövdü. Rapor aldım, şikayetçi oldum ama kurtulamadım. 19 Kasım 2018'de canıma tak edince ailemi arayarak, gelip beni almalarını söyledim. Bir süre sonra ailemin evine konuşmak için geldi. Sigara içme bahanesiyle dışarıya çıktı, pompalı tüfek getirmiş. İçeri geri gelince tüfekle ateş etti. Kafama doğru sıktı, saçmaların çoğu sağ tarafıma geldi. Sağ gözümü kaybettim. Sağ gözüm protez ve görme yetisi yok. Sol gözüm de yüzde 90 görmüyor" diye konuştu.

'BEN HAYATI TEKRAR GÖRMEK İSTİYORUM'

Tedavisinin yapılması için yardım isteyen Dilek Yıldırım, "Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Tedavim için bir doktorun bulunmasını istiyorum. Benim gözümün sorunu retinada. Ön kornea ve mercekte değil. Beni sağlığıma kavuşturacak bir doktora ihtiyacım var. Bu yüzden devlet büyüklerimden yardım istiyorum. Ben 21 yaşındayım ve hayatı tekrar görmek istiyorum. Bu şekilde yaşamak istemiyorumö dedi.

Olayın ardından eşinin tutuklandığını ve yaralanmasına ilişkin davanın sürdüğünü dile getiren Yıldırım, "Beni bu hale getiren kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyorum. Beni ölmekten daha kötü bir hale getirdi. Birilerine muhtaç olmaktansa keşke ölseydim. Benim hayatımı elimden almaya hiçbir şekilde hakkı yoktuö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Dilek Yıldırım

-Dilek Yıldırım ile röp.

-Dilek Yıldırım"ın ağlaması

-Dilek Yıldırım"ın eski fotoğraflarına bakışı

-Dilek Yıldırım'ın evin penceresinden dışarıyı seyredişi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI - Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,

Nişanlısını öldüren Zehra, 'bıçak güzeliyim' paylaşımı yapmış (2)

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

Eskişehir'de nişanlısı Emrah Öztürk'ü (28) gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Zehra Aras'ın (22) güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Zehra Aras nişanlısı Emrah Öztürk ile birlikte Eskişehir-Seyitgazi yolu üzerinden karşıya geçiyor ve tellerin arasından kent ormanına giriyor. Bir süre sonra ise Zehra Aras'ın ormandan tek başına çıkarak yolun karşısına geçerek oradan yaya olarak uzaklaştığı görülüyor.

ÖZTÜRK'ÜN SON GÖRÜNTÜSÜ

Emrah Öztürk'ün öldürülmeden önceki son görüntüsü olan güvenlik kamerası kayıtları aynı zamanda cinayetin delili olarak savcılık dosyasına girdi. Ailesinin kayıp olarak başvurusunda bulunduğu Emrah Öztürk'ün ormanda ölü bulunduğu sıralarda katil zanlısı nişanlısı Zehra Aras ise otogardan Antalya'ya kaçmaya çalıştığı sırada yakalanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Güvenlik kamerası kayıtları

-Zehra ve Emrah'ın yolda yürümesi

-Yolun karşısına geçmeleri

-Zehra'nın ormandan tek çıkması

-Yolun karşısına geçmesi

===========================

BOZCAADA'YI AYAĞA KALDIRAN CİNAYETİN İDDİANAMESİ TAMAMLANDI

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, eğlence mekanında Ramazan Öksüz'ün (31) dövülerek öldürülmesiyle ilgili 8 aydır yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, 3'ü tutuklu aralarında işletme sahibi B.O.B.'nin de bulunduğu 5'i tutuksuz toplam 8 şüphelinin 'kasten adam öldürmek' suçundan yargılanması talep edildi.

Bozcaada'daki 'Bianca' isimli eğlence mekanında, 29 Haziran günü, Ramazan Öksüz dövülerek öldürüldü. Olaydan sonra iş yeri sahibi B.O.B.'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Andaş Fatih Kaya, Caner Akıl ve Ömer Gönül tutuklanırken, B.O.B.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı 8 aydır yürüttüğü soruşturma sonunda iddianameyi tamamladı. Şüphelinin 8 kişinin 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmalarını talep edilen iddianamede, Öksüz'ün ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumu'nca darbeye bağlı ani solunum ve dolaşım durması olduğunun tespit edildiği bildirildi. Öksüz'de bulunan alkol ve uyarıcı madde düzeyinin ise tek başına ölüme neden olacak düzeyde olmadığı belirtildi. İddianamede işletme çalışanlarından C.T. ve Ö.U.T.'nin Ramazan Öksüz'ün hastaneye götürülmesinin ardından olay yerine hortumla ve süpürge ile temizlediği, çalışanlardan S.S.'nin ise delil olabilecek eşyaları çöpe attığı anlatıldı. Şüphelilerden T.H.'nin de diğerlerine temizlik yapılarak delilleri yok ettirdiği kaydedilen iddianamede tüm şüphelilerin 'kasten adam öldürmek' suçundan yargılanması talep edildi.

İddianame Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, davanın ilk duruşması 5 Haziran günü görülecek.

AVUKAT SOYSAL: KAMU VİCDANINI YARALIYOR

Ölen Ramazan Öksüz'ün avukatlarından Uğur Soysal, savcılığın iddianamesini yerinde bulduğunu belirterek, "Tüm sanıklar birlikte hareket ederek maktulün kendini savunmasını ortak hakimiyet alanı kurarak engellemiştir. Suç işlendikten sonra suç yerinin sanıkların üçü tarafından temizlenmesi suçluluk psikolojinin kanıtıdır. Tüm sanıkların ortak eylemleri görüntü kayıtları ile açıkken 5 sanığın savcılık talebine rağmen serbest kalmaları kamu vicdanını yaralamaktadırö şeklinde açıklama yaptı.

ADA HALKI AYAĞA KALKMIŞTI

Olayın ardından yüzlerce kişi, İlçe Emniyet Amirliği önünde toplanmış, zanlıları linç etmek istemişti. Adaya onlarca Özel Harekat Polisi takviye edilirken şüpheliler adliyeye 'akrep' olarak bilinen zırhlı araçla sevk edilmişti. Savcılık, 8 şüphelinin de tutuklanmasını talep etmiş, ancak mahkeme sadece 3 şüpheliyi tutuklanmıştı. Mahkemenin kararı tansiyonu yeniden yükseltmiş, aralarında sanatçı Feridun Düzağaç'ın da olduğu yüzlerce kişi, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak karara tepki göstermişti. Savcılık karara itiraz etmiş, mahkeme kabul etmemişti.

Bozcaada Belediye Meclisi de adadaki tüm alkollü mekanların gece 01.30'da kapatılmasına karar vermişti.

Meclis, ayrıca adada yeni bir işletme ruhsatı verilmemesi gibi tarihi bir karara da imza atmıştı.

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, işletmenin ruhsatını önce askıya almış, sonrasında ise işletmenin kaçak yerinin yıkılmasına karar vermişti. Başkan Yılmaz, cinayetin ardından yapılan ilk Meclis toplantısında, "Ramazan kardeşimizin katillerinin en ağır cezayı almaları için insani, hukuki her türlü destek için, her şeyi yapacağımıza şahsım ve meclisim adına söz veriyorumö demiş ve Öksüz için meclis toplantısı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştu.

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, 'Bianca' isimli işletmenin denize doğru ve yan mekanla birleştirdiği yapının işgaliyesini iptal etmişti. Ancak belediye yıkım işlemi için gecikince işletmeci B.O.B'nin avukatı aracılığı ile ruhsat iptali ve kaçak yerin yıkımı için yürütmeyi durdurma kararı alındı. Aradan birkaç ay sonra yürütmeyi durdurma kararı kalkınca belediye ikinci kez Hazine üzerindeki yapıyı yıkmak istedi. Ancak bu kez de işletmenin mülk sahibi tarafından mahkemeye başvurulup yürütmeyi durdurma kararı alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

ARŞİV görüntülerle

Haber: Serkan İLİK/ BOZCAADA(Çanakkale),

FUEL OİL KAZANI KAYNAK SIRASINDA PATLADI: 1 İŞÇİ YARALI

KAHRAMANMARAŞ'ta belediyenin asfalt şantiyesinde, Adnan Köksöken'in (46) boş olan fuel oil kazanında kaynak yaptığı sırada patlama meydana geldi. Ağır yaralanan Köksöken, yoğun bakımda tedavi ediliyor.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Malik Ejder Mahallesi'ndeki Dulkadiroğlu Belediyesi'nin asfalt şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adnan Köksöken, boş olan fuel-oil kazanını bakıma alarak, kaynak yapmaya başladı. Köksöken'in kaynak yaptığı sırada patlama meydana geldi. Kazanın içinde sıkışan gazdan dolayı meydana geldiği tahmin edilen patlamada, Adnan Köksöken yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralandı. Şantiyede bulunanların çağırdığı ambulansla, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne ağır yaralı olarak götürülen Adnan Köksöken, yanık yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Şantiye tabelası

-Şantiyeden detay

-Polis otosunun şantiyeden ayrılması

-Patlayan kazan

-Şantiyedeki polis otoları

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

YANGINDA KALBİ DURAN KÖPEK 'EVA' KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Dairede mahsur kalarak fenalaşan doberman cinsi köpek Eva da dakikalarca kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü.

Yenimahalle ilçesi Emekevler 92 Sitesi'nde bulunan bir dairede bugün saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Salonda başlayan yangın, kısa sürede evi sardı. Yangını fark eden apartman sakinleri, binayı boşaltıp itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 1 kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye erleri ise yanan dairede mahsur kalan 1 kedi ve doberman cinsi 1 köpeği de kurtardı. Kalbinin durduğu anlaşılan köpek Eva'ya önce vatandaşlar sonra da sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Birkaç dakikalık masajın ardından nabzı geri getirilen Eva, veteriner kliniğine kaldırıldı. Yangından sağlıklı şekilde çıkan kedi de kontrol amaçlı veterilere götürüldü. İtfaiyenin 1 saatlik söndürme ve soğutma çalışmasının ardından apartman sakinleri evlerine döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Köpeğe kalp masajı yapılması

Dumandan etkilenen kadına müdahale

Yangın yerinden görüntü

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

YANGIN İHBARINA GİDEN İTFAİYE EKİPLERİ HATALI PARKLA MÜCADELE ETTİ

BURSA'da 5 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına müdahale etmek için sokağa girmeye çalışan itfaiye araçları, çift yönlü yapılan hatalı parklar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yangın, saat 06.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, İntizam mahallesinde meydana geldi. Doğum sokaktaki 5 katlı apartmanın bodrum katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin depoda bulunan eşyalara sıçramasıyla yangın büyürken, dumanı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle duman saran bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ SOKAĞA GİRMEK İÇİN MÜCADELE ETTİ

Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye araçları çift yönlü yapılan hatalı parklar nedeniyle sokağa giremedi. Polis ekiplerinin de yardımıyla araç sahiplerine ulaşılmasının ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Olay yerinde yaşanılan bu durum itfaiye erlerini isyan ettirirken, yangın ise kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etme çalışması

-Apartmandan çıkan dumanlar

-İtfaiye araçlarının hatalı park nedeniyle sokağa girememesi

-İtfaiye şefinin duruma isyan etmesi

-Hatalı park yapan araçlardan detay

-Araçların çekilmesi

-Olayı izleyen mahalle sakinleri

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,

BURSA'DA, SAZLIK ALANDA YANGIN

BURSA'nın İznik ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangın lodosun da etkisiyle büyüdü. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Boyalıca mevkiinde sazlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, lodosun etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Lodosun da etkisiyle Boyalıca köyüne doğru ilerleyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, 10 dönüm sazlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yangın yerinden detaylar

Haber-Kamera: Hayri ŞEN/ İZNİK(Bursa),

SURİYE'YE ZIRHLI ARAÇ SEVKİYATI

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Gaziantep'e ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen zırhlı araçların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, jandarma eskortluğunda güvenlik önlemleri arasında Gaziantep'e ulaştı. Konvoydaki zırhlı araçların Suriye'nin İdlib kentindeki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

İslahiye-Hassa Karayolu

Konvoyun geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP,

BİGA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde jandarmanın, uyuşturucu imal edildiği belirlenen bir çiftliğe düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 63 suçtan sabıkası bulunan, 6 suçtan aranan Kürşat Yıldırım (39), 5 ayrı suçtan aranan Mehmet Göksu (36) ve Halil Tansu Camcı (42) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Adliyeye getirilen şüphelilerin görüntüsü

Haber-Kamera: Ayhan AKKAYA/ BİGA(Çanakkale),

BIÇAKLI GASP KAMERADA

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, annesinin emekli maaşını çeken 54 yaşındaki Dudu Başarıcı, gündüz vakti sokak ortasında bıçakla gasp edildi. Başarıcı'yı gasp ettiği o anların yakındaki bir evin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıkan Y.P., olayın ardından gittiği Antalya'dan dönüşte polisin durdurduğu otomobilde yanındaki iki arkadaşı ile yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

Geçen 24 Şubat'ta öğle saatlerinde annesinin emekli maaşını bir banka şubesine ait ATM'den çeken Dudu Başarıcı (54), İlbade Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere yola çıktı. 175 Sokak'a geldiği sırada Başarıcı'nın önü yanına yaklaşan bıçaklı bir kişi tarafından kesilip, içinde 2 bin lira bulunan çantası gasp edildi. Şüpheli, koşarak olay yerinden kaçarken, yaşadığı şoku güçlükle üzerinden atan Başarıcı, durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. Polis, Başarıcı'nın verdiği eşkalden yola çıkıp şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Yakındaki bir evin güvenlik kameraları tarafından olay anının anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerden şüphelinin 24 yaşındaki Y.P. olduğu belirlendi.

UYUŞTURUCUYLA YAKALANDILAR

Polis şüpheli Y.P.'nin olayın ardından arkadaşları Ş.G. (24) ve M.E. (40) ile Antalya'ya gittiği tespit etti. Şüpheli Y.P.'nin tekrar Denizli'ye döneceği bilgisine ulaşan polis, şehrin girişinde bulunan kontrol noktasında önlem aldı. Dün sabah saatlerinde Y.P.'nin, içinde bulunduğu otomobil durdurulup, yanındaki 2 kişi arkadaşı ile gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 20 gram eroin ele geçirildi. Polisteki işlemlerini ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------

-Bıçaklı gaspın güvenlik kamerası görüntüsü

-Şüpheli Y.P.'nin (Yunus Polat) görüntüsü

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmelerinden görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

5 BİN LİRA ALACAK İÇİN TELEFON VE OTOMOBİL GASBETTİLER

ANTALYA'da 5 bin lira alacaklı olduğunu öne sürdükleri rent a car firması sahibi A.B'nin cep telefonu ve otomobilini gasbeden U.Ç. (23) ve N.D. (40), polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Muratpaşa İlçesi Konuksever Mahallesi'nde meydana geldi. Rent a car firması sahibi A.B'den 5 bin lira alacakları olduğunu iddia eden U.Ç. ve N.D., konuşmak için A.B.'yi çağırdı. Otomobil içinde bir süre konuşan taraflardan tabancasını çeken U.Ç., arkadaşı N.D. ile birlikte A.B.'nin otomobili ve cep telefonunu gasbetti. Olay sonrası U.Ç. ve N.D. kayıplara karışırken 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan A.B, gasbedildiği söyledi.

Şikayet üzerine harekete geçen Muratpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, U.Ç. ve N.D'yi iki farklı adreste yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir adet tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, polisteki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Şüphelilerin şubeden çıkışı

-Arabaya binmeleri

-Aracın hareket etmesi

-Suç önleme tabelasından görüntü

-Muratpaşa dış plan görüntü

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,

VATANDAŞI 'CİNAYET' YALANIYLA KORKUTUP DOLANDIRDILAR

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde 'jandarma yüzbaşı' olduğu yalanıyla vatandaşları arayıp, cinayet işlendiği, öldürülen kişinin para ile altınlarının çalındığını ve haklarında ihbar olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yapan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin, 3 ilde aynı yöntemle 3 kişiyi yaklaşık 150 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, geçen pazartesi günü, Çivril ilçesi Karayahşiler Mahallesi'nde 84 yaşındaki Hüseyin Salmaz'ın 30 bin lira dolandırılmasıyla ilgili araştırma başlattı. JASAT ekibi, 2 kişi oldukları belirlenen dolandırıcıların, yaşlı vatandaşları telefonla arayıp, kendilerini 'jandarma yüzbaşı' olarak tanıttıktan sonra, "İlçede bir cinayet işlendi. Öldürülen kişinin para ve altınları çalındı. Cinayet şüphelisi olarak sizin hakkınızda ihbar var. Evinizdeki altın ve paraları inceleyeceğiz" diyerek tuzağa düşürdükleri, daha sonra taksiyle evlerine gidip, altın ve paraları aldıkları belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında JASAT ekibi, dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen Musa K . (40) ve Sinan Ş.'yi (38) yakalayarak gözaltına aldı. İki kişinin cinayet yalanıyla Denizli, Aydın ve Muğla'da 3 kişiyi, yaklaşık 150 bin lira dolandırdıkları öğrenildi. Dün adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Güvenlik kamerası görüntüsünde şüphelilerin taksiye binmesi

-İki şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ 10 KİLOMETRE SÜREN KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp aracıyla kaçan sürücü, 10 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalandı. Kaçarken park halindeki 3 araç ve polis otosuna çarpan sürücü İbrahim S.'nin (42), 2.64 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Gece yarısı, merkez Sarıçam ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda devriye gezen polis ekibi 01 SU 755 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçınca, kovalamaca başladı. Dr. Mithat Özsan Bulvarı'ndan Hekimköy Bulvarı'na geçen sürücü, polis ekiplerine aldırmaksızın kaçışını sürdürdü. Daha sonra Akkuyu Mahallesi'ne dönen sürücü, ara sokaklarda kaçmaya devam etti. Yeşiltepe Mahallesi ara sokaklarında kaçarken, park halindeki 3 araca çarpan kamyonet, son olarak birkaç yüz metre ilerde önünü kesen polis otomobiline de çarpıp, durdu. Kovalamaca, yaklaşık 10 kilometre sürdü. Polisin alkol kontrolünde, İbrahim S.'nin 2.64 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü, cezai işlem yapılmak üzere Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü.

Alkollü sürücünün otomobiline ve hafif ticari aracına çarptığı Ali Teke, gazetecilere, "Yatıyordum, sese uyandım. Güm diye bir ses geldi. Dışarıya çıktım baktım, polis ekiplerinin araçlarını gördüm. Bir aracı kovalıyormuş. Benim iki aracıma, bir de komşumun arabasına çarpıp, zarar verdi. Galiba polis aracına da çarpmış" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yerinden görüntü

Polislerden görüntü

Kamyonetten görüntü

Kamyonetin hasar gören yerinden görüntü

Polisin kamyonet içinde arama yapması

Polis otosunun hasar gören sağ arka kapısından görüntü

Alkollü sürücüden görüntü

Kamyonetin çarptığı araçlardan görüntü

Kamyonetin çarptığı iki aracın sahibi Ali Teke ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

ELİNDEKİ BIÇAKLA KORKUTTU

BOLU'da, sokak ortasında elinde bıçakla dolaşan Mustafa Ö. (52) polis tarafından etkisiz hale getirildi. Psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıkan Mustafa Ö., hastaneye götürüldü.

Aşağısoku Mahallesi Cihan Sokak'ta, sabah saatlerine elinde bıçakla dolaşan bir kişiyi görenler polis haber verildi. Bölgeye, Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri sevk edildi. Polis ekipleri, bir süredir psikolojik tedavi gören Mustafa Ö. olduğu belirlenen kişiyi konuşarak sakinleştirdi. Arkasından yaklaşan bir polis memuru da Mustafa Ö.'nün elindeki bıçağı aldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kelepçelenen Mustafa Ö., İzzet Baysal Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Polisin müdahale anları

Haber: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

KÖPEKLERDEN KURTULMAK İÇİN OTOMOBİLİN ÜZERİNE ÇIKTI, SIRTÜSTÜ DÜŞTÜ

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırdığı İsmet U., park halindeki otomobilin üzerine çıktı, ineceği sırada ise sırtüstü yere düştü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Fatih Sokak'ta yaşandı. Sokaktan geçerken başıboş köpeklerini gören İsmet U., yolun karşısına geçmek istedi. Sokak üzerinde aniden çıkan köpeklerin saldırması üzerine İsmet U. kurtulmak için park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı. Köpekler bir süre sonra aracın yanından uzaklaştı. İsmet U., otomobilin üzerinden indiği sırada ise sert şekilde sırt üstü yere düştü. Olay anı sokak üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Güvenlik kemarası görüntüsü

Haber: SİVAS,

SULAMA KANALINDAKİ ARAÇ, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

ADANA'da sulama kanalında bir araç olduğu ihbarı polisi alarma geçirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, takla atarak DSİ'ye ait sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücü Serkan T.'nin bir arkadaşının yardımıyla sudan çıktığını ve üşüdüğü için de evine gittiğini belirledi.

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Irmakbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler, sulama kanalında bir araç olduğu ihbar etti. Bunun üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sulama kanalının içindeki hafif ticari aracı bulan ekipler, bir kısmı suyun üzerinde kalan araca fenerle ışık tutup, içerisinde kimsenin olup olmadığına baktı. Aracın boş olduğunu belirleyen ekipler, bu kez sürücüyü araştırmaya başladı. Yapılan araştırmalar sonucu adının Serkan T. olduğu öğrenilen sürücünün, bir arkadaşının yardımıyla araçtan çıktığı öğrenildi. Sürücünün elbiselerinin ıslak olduğu ve üşüdüğü için eve gittiği belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kanal kıyısındaki polisler ve sudaki hafif ticari araç

Bir kısmı suyun üzerinde olan hafif ticari araç

Polis araçlarından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE İŞTEN ÇIKARILANLAR: SİYASİ KIYIMA KURBAN GİTTİK

ADANA Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarılan yaklaşık 450 sözleşmeli memur, düzenlenen basın toplantısında, 'siyasi kıyıma kurban gittiklerini' söyleyerek işe iadelerini istedi. MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "PKK'nın yandaşı, emekçinin düşmanı olan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bunun en büyük örneği de buradaki hakkını arayan mesai arkadaşlarımızdır. Her zaman belediyelerdeki kadrolarından çıkarılan personelin yanındayız" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde göreve gelen CHP'li yönetimin işten çıkardığı yaklaşık 450 sözleşmeli memur, işe iadelerini istiyor. MHP Adana İl Başkanlığı'nda bir araya gelen işçilerin düzenlediği basın açıklamasına, Adana eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Av. Uğur Öztürk, Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı katıldı.

'NAMUS VE ŞEREF SÖZLERİNİ TUTMADILAR'

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, Büyükşehir Belediyesi'nden ve Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (ASKİ) çıkarılan sözleşmeli personelin karamsarlık içerisinde olmaması gerektiğini belirterek, adaletin tecelli edeceğine inancının olduğunu söyledi. Sözlü, "31 Mart Yerel Seçimleri'nde hem CHP Genel Başkanı'nın hem de mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 'İşçilerin ekmekleriyle oynamak bizim işimiz değil' diyerek namus ve şerefleriyle ilgili teminatlarına kefil olmak bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Ben onların bu sözlerini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" diye konuştu.

'PKK'NIN YANDAŞI, EMEKÇİNİN DÜŞMANI ZİHNİYETİ'

Her zaman belediyelerdeki kadrolarından çıkarılan personelin yanında olduklarını kaydeden Sözlü, şunları söyledi:

"CHP'nin sözcüleri, PKK'ya yataklık ettiğinden dolayı görevlerinden el çektirilen yandaş partilerinden seçilen belediye başkanları için hakları ve hukuklarının yendiğini öne sürerek ulusal ve uluslararası kamuoyunda feryat ettiler. CHP'liler PKK'lılara yandaş oldu ancak CHP'li belediyelerden çıkarılan işçiler ve memurlar için de 'asalak' tabiri yapıldı. PKK'nın yandaşı, emekçinin düşmanı olan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bunun en büyük örneği de buradaki hakkını arayan mesai arkadaşlarımızdır. Biz, sizin her zaman yanınızda olduk. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları sesinize kayıtsız kalmayacaklardır. En kısa zamanda Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'de sözleşmelerin yenileneceğine ve geçmişe yönelik sosyal hakların alınacağına inanıyorum."

'KADROLARIN KAPATILMASINA ENGEL OLDUK'

Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ise belediye meclisinde işten çıkarılan personelin haklarının yenmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Sadece işten çıkarılan kardeşlerimizin hakkı noktasında değil, tüm Adanalıların haklarının korunması için çalışıyoruz. Gücümüz bir yere kadar yetiyor. En azından sizlerin kadrolarının kapatılmasına engel olduk. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı ve yönetim kadroları vicdansızca hareket ediyor. Seçim öncesinde verdikleri namus sözlerini tutmadılar. Namus sözü bizde çok önemlidir. Bu sözlerini tutmamaları ve akabinde yönetime talip olmaları bizi üzüyor. Biz, sizler için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

'KADRO VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ'

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarılan sözleşmeli personel adına konuşan Enis Turgut da görevlerini yerine getirirken, maaşlarının hakkını vermeye çalıştıklarını ancak 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle keyfi olarak sözleşmelerinin iptal edildiğini söyledi. "CHP'li belediyelerin 'Mart'ın sonu bahar' sözlerine rağmen siyasi kıyıma kurban gittik" diyen Turgut, şunları söyledi:

"Namus sözü verenler, bukalemun gibi renk değiştirirken, sözleşmeli memur ve işçi arkadaşlarımız hakaretamiz sözlere muhatap oldu. Meclis kürsüsünde 'Sahte diplomalı' sözleriyle öğretmen arkadaşlarımız rencide edildi. Bizler bir kişinin iki dudağı arasından çıkan sözlerle, işten çıkarılmayı hak etmiyoruz. Mağduriyetimizin daha da uzamaması, sözleşmeli memurlara kadro verilmesi için bir çalışma yapılmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den talep ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü açıklama

-Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı açıklama

-Belediyeden çıkarılan Enis Turgut açıklama

-Genel ve detayalar

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR - Ceren BEGEÇ - Eser PAZARBAŞI/ ADANA,

BALIKESİR'DE ESNAF ZİYARETİ YAPAN AKŞENER, GÜMÜŞ ALYANS ALDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'de yaptığı esnaf ziyareti sırasında, kuyumcudan gümüş alyans aldı. Akşener, "Bana afaki sorunlar hakkında soru sorana cevap vermeyeceğim. Gazetecilere söyledim. O, onun şuyuymuş, bu bunun bilmem nesiymiş onlara da cevap vermeyeceğimö dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 günlük ziyaret için Balıkesir'e geldi. İlk olarak Balıkesir'in Sındırgı ilçesine gelen Akşener, burada esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, hatıra fotoğraf çektiren Akşener, kuyumcudan gümüş alyans aldı. Kuyumcu çıkışında bir sandalyenin üzerine çıkan Akşener, gezilerin amacının, gördüğü sorunları iktidara aktarmak olduğunu söyledi. Meral Akşener, "Esnafımızı dolaşıp onların dertlerini dinleyip, çiftçimiz ile konuşup, çiftçimizin dertlerini dinleyip, işsiz gencimizin dertlerini dinleyip, ondan sonra da grup konuşmalarımızda iktidara, 'Burada böyle problemli alanlar var kardeşim. Buraya bakın, bunları görün, bunları çözün' demek üzere geziyoruz. Ama sizler bir araya geldiniz, ben de bir sandalyenin üstüne çıkmak zorunda kaldım. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Uzunca bir zamandır Türkiye'de kim kimin siyasi ayağı, kimin ayağı kokuyor, kimin ki kokmuyor şeklinde siyasi tartışmalar sürüyor. Bu siyasi tartışmaların vatandaşı ilgilendirmediğini biliyoruz. Bir anket yaptırdık. Yüzde 73 oranında ekonomi, işsizlik öne çıktı. Yeni bir anket yayınlandı. Onu biz yaptırmadık. Orada da 'FETÖ'nün siyasi ayağı kimdir' sorusunun cevabını insanlar bilmediklerini söylediler. Yani bunun anlamı şu; 'Devlet bir terör örgütüyle mücadele etsin. Orada onlara yetkimiz var, verdiğimiz bir yetki var, gerekeni yapsın, ama bizi de görsünö dedi.

'SORU SORANA CEVAP VERMEYECEĞİM'

Vatandaşları sorunları dışındaki sorulara cevap vermeyeceğini söyleyen Akşener şöyle konuştu:

"Seçim olmadan, siyaset yapmadan, birilerini kötülemeden, kendimizi övmeden yapılan Türk siyasi tarihindeki ilk çalışmadır bizim yaptığımız. Sadece dertlerinizi dinleyip, kulaklara bu dertleri duyurmaktır derdimiz. Esnaf, Türkiye'nin belkemiğidir. Esnaf en fazla istihdam yaratandır. Bütün bu gezdiğimiz yerlerde elektrik paralarından, doğalgaz paralarından, stopaj vergilerinden, maliyetlerin girdilerin yüksekliğinden ve alım gücünün düşmesinden çok şikayet var. Çiftçilere gelince, hayvancılar sütün para etmediğini ve et hayvancılığına dönüldüğünü, yemin çok pahalı olduğunu, elektriğin çok pahalı olduğunu, mazotun, gübrenin, ilacın çok pahalı olduğunu, üretilen ürünün pahalıya mal olduğunu söylüyor. Mesela Bursa'da bir çiftçimiz yüzde 40 ana paradan yediğini söyledi. Dolayısıyla yapmaya çalıştığımız şey gerçek gündemi, işsiz gençlerin derdini, tencere kaynatamayan kadınların problemini iktidarın görmesini sağlamak için gayret göstermektir. Bana afaki sorunlar hakkında soru sorana cevap vermeyeceğim. Gazetecilere söyledim. O, onun şuyuymuş, bu bunun bilmem nesiymiş, onlara da cevap vermeyeceğim ama esnafı sorsunlar cevap vereceğim. Kadınları sorsunlar cevap vereceğim, işsiz gençleri sorsunlar cevap vereceğim, hayvancılıkla meşgul olanları sorsunlar onları cevaplandıracağım. Türkiye'nin gerçek gündemi budur. Bu gerçek gündemi göreceksiniz.ö

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha sonra Balıkesir merkezinde de esnafı ziyaret edip, partisinin İl Başkanlığı'na gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Meral Akşener'in Sındırgı'da karşılanmasından detay görüntü

-Meral Akşener'in esnaf ziyaretlerinden genel ve detay görüntüler

-Meral Akşaner'in açıklamarından genel görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ SINDIRGI(Balıkesir),

KARABÜK'TE 'ÇOCUK HAKLARI DURAĞI' AÇILDI

KARABÜK'te çocukların haklarının yazılı olduğu 'Çocuk Hakları Durağı' törenle açıldı.

Karabük Yenişehir Necatibey Caddesi üzerinde bulunan durak 'Çocuk Hakları Durağı' na dönüştürüldü. Karabük Çocuk Hakları Çocuk Komitesi'nin, 'Çocuk Hakları Durağı' oluşturulmasına ilişkin talebi üzerine Karabük Belediyesi, okullar bölgesindeki durağın kullanılmasını kararlaştırırken, durak çocukların katılımıyla açıldı. Durakta çocuk haklarını anlatan yazılar yer aldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, "Karabük Çocuk Hakları İl Komitesinde 266 tane çocuğumuz kayıtlıdır. Çocuklara haklarını anlatma konusunda toplumun duyarlılığını nasıl arttırabiliriz diye aylık toplantılar yapıyorlar. Bu toplantıda alınan kararlardan biri ise duraklarımızdan birine çocuk haklarını bir bir işleyerek asmamız istendi. Bu güzel fikir gençlerden geldi. Belediye ile ortaklaşa güzel bir durağı Karabük'e kazandırmış olduk" dedi.

Çocuk Hakları Komitesi Eş Başkanı Şevval Açıkgöz ise, "Böyle bir durak yapmak istedik, çünkü böylelikle herkesin daha çok dikkatini çekebiliriz. Böylelikle herkesi bilinçlendirebileceğimizi ve herkesin dikkatini çekebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Duraktan görüntü

-Çocuklardan görüntü

-Röportajlar

Haber-Kamera: Yasin ALDEMİR/ KARABÜK,

SAKİNE ÖĞRETMENİ, BAKAN SELÇUK TEBRİK ETTİ

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdikten sonra üniversite öğrenimini tamamlayıp, okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan 3 çocuk annesi Sakine Çakır'ı(50) telefonla arayıp, azminden dolayı tebrik etti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 8 kardeşin en büyüğü olan Sakine Çakır, Karkamış ilçe merkezine taşınmaları nedeniyle ilkokul 3'üncü sınıftayken okulundan ayrılmak zorunda kaldı. 16 yaşında da ailesi tarafından kuzeniyle evlendirildi. Evliliğinin 1'inci yılında anne olan Çakır, eşinin de desteğiyle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini açıktan tamamladı. Ardından da kızıyla birlikte girdiği üniversite sınavını kazandı.

Üniversitede okul öncesi öğretmenliği okuyan Çakır, mezun olduktan sonra mesleğini yapmaya başladı. 6 yıl Nizip ilçesinde anaokulunda öğretmen olarak görev yapan Sakine Çakır, 3 yıl önce girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) 80 puan alarak, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anaokulu'na atandı. Halen burada görev yapan Çakır'ı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telefonla arayarak tebrik etti.

Çakır, "Silopi'ye atandım. Ailem Silopi'ye gelmemi istemedi. Sorun çıkardılar. Israr edince 'Gitsin ne de olsa döner gelir' diye düşündüler. Burada üçüncü yılım. Öğrencilerime mümkün olduğu kadar model olmaya çalıştım. Eğitim açısından yakınlık kurup, onlara bir şeyler katmaya çalıştım. Kesinlikle kadınlarımızın kızlarımızın herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Okumanın yaşı yoktur. Her zaman ve her yerde eğitim diyorum" dediından yakınlık kurup, onlara bir şeyler katmaya çalıştım. Kesinlikle kadınlarımızın kızlarımızın herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Okumanın yaşı yoktur. Her zaman ve her yerde eğitim diyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Sakine Çakır öğretmen

-Öğretmenin sınıfa girişi

-Çocuklara ders anlatması

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ(Şırnak),

ALİAĞA'DA TOKİ ÇEKİLİŞİYLE EV SAHİBİ OLDULAR

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında, İzmir'in Aliağa ilçesinde yapılması planlanan 750 konut, kura ile belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında, Aliağa'da inşa edilecek 750 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. ENKA Spor Salonu'nu dolduran vatandaşlar, çekilen kurayı heyecanla takip etti. 525'i 2+1, 225'i 3+1 olarak yapılacak konuklara, toplam 30 bin 187 kişi başvuru yaptı. Şehit ailelerine yüzde 10, engellilere ise yüzde 5 öncelikli hak sahibi olma şansı sunuldu. Aliağa 1'inci Noteri huzurunda gerçekleşen kura çekimine katılan binlerce aile heyecan yaşarken, kuradan ismi çıkanlar mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kazananların sevinci

Çekilişe gelenler

Genel ve Detay görnütü

Haber-Kamera: Bülent PINARBAŞI/ ALİAĞA(İzmir),

KONYA'DA 'ŞİVLİLİK' COŞKUSU

KONYA'da, üç ayların başlangıcı nedeniyle 'Şivlilik Günü' coşkusu yaşandı. Hava karardıktan sonra vatandaşlar dilek tutup kağıttan yapılmış fenerleri uçururken, ateş yakıp üstünden atlayarak üç ayların gelişini kutladı. 'Şivlilik' geleneği gereği sabah saatlerinde çocuklar kapı kapı dolaşıp, çikolata, şeker ve bisküvi toplayacak.

Konya yöresine özel 'Şivlilik Günü', üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili öncesi gerçekleşiyor. Büyükşehir Belediyesi de günlük özel Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde 'Şivlilik ve Fener Alayı' programı düzenledi. Programı izlemeye gelenler kongre merkezinin dışında gelenek gereği kağıttan yapılmış fenerleri uçurdu. Sokak aralarında ise vatandaşlar genellikle lastikleri ateşe verip, üstünden atlayarak gönüllerince eğlendi.

Fatih Işıklar Mahallesi'nde meydanda toplananlar da yere boya döküp ateşe vererek üstünden atladı. Mahalle sakinlerinden Hasan Akyol, Konya'da ateş yakıp üstünden atlamanın üç ayların başlangıcının bir geleneği olduğunu belirterek, "Konya'da üç ayların başlangıcında 'Fener alayı' diye eğlence olur. Gençler, yaşlılar bu eğlenceye katkı sağlar. Bizde bu mahalle olarak katkı sağladık. Bu eğlence sadece Konya yöresinde yapılır. Mutluluk amaçlı bir eğlence yaptık. Ateş yaktık ve herkes ateşin etrafından topladı" dedi.

'Şivlilik' geleneği gereği sabah saatlerinde çocuklar kapı kapı dolaşıp çikolata, şeker ve bisküvi toplayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kağıttan yapılmış fenerlerin uçurulması

Ateş yakılması

Ateşten atlamaları

Röportaj

Haber-Kamera: İSmail AKKAYA/ KONYA,