DHA YURT BÜLTENİ - 1

Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI GÜLAŞTI'NIN CENAZESİ SAMSUN'DA

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi. Askeri uçakla Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Uzman Onbaşı Gülaştı için düzenlenen törene, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit babası İsa Gülaştı, şehidin iki kız kardeşi, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile halk katıldı. Şehit Uzman Onbaşı Gülaştı'nın tabutu, uçaktan indirilip bir süre omuzda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu, ardından Çarşamba ilçesine götürüldü. Şehit askerin cenazesi bugün ilçede düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Şehit cenazesinin askeri uçaktan indirilmesi

-Tabutun omuzda taşınması

-Törene katılanlardan detaylar

-Dua edilmesi

-Şehidin cenazesinin cenaze aracına konulup götürülmesi

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER - Hüseyin KALAY/ SAMSUN,

=======================================

Kütahya'ya şehit ateşi düştü (2)

CENAZESİ KÜTAHYA'YA GETİRİLDİ

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz'ın (27) Türk bayrağına sarılı cenazesi, Hatay'dan havayoluyla memleketi Kütahya'ya getirildi. Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'na inen uçaktan tören mangasının omuzlarında indirilen Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz'ın cenazesini Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Ceyda Çetinerenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gürbüz, Kütahya Emniyet Müdürü Necmettin Koç, şehidin annesi Hatice, babası Hüseyin, ağabeyi İbrahim, kardeşi Emre Yılmaz ile halk karşıladı.

ŞEHİT OĞLUNU ASKER SELAMIYLA KARŞILADI

Hatice Yılmaz, şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu indirildiği sırada asker selamı verdi. Şehidin cenazesi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Yılmaz'ın cenazesinin hastaneye götürüldüğü sırada korteje yaklaşık 200 araç eşlik etti. Şehit Muhammet Yılmaz'ın cenazesi bugün Ulucamii kılınacak öğle namazının ardından Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Uçağın havaalanına inmesi

-Şehit cenazesinin taşınması

-Şehit annesi Hatice Yılmaz'ın asker selamı

-Karşılamaya katılanlar

-Dua edilmesi

-Şehit cenazesinin araca taşınması

-Hastaneye götürülmesi

-Yaklaşık 200 araçlık kortej

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

=========================

İDLİB'DE YARALANAN İKİ ASKER MEMLEKETLERİ ZONGULDAK'TA

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında yaralanan uzman çavuşlar Ercan Kurt ve Adnan Ersoy, tedavilerinin ardından memleketleri Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Yazıcılar köyüne geldi.

İdlib'deki hava saldırısında yaralanan uzman çavuşlar Ercan Kurt ve Adnan Ersoy, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Aynı köyden olan iki uzman çavuş dün akşam saatlerinde birlikte köylerine döndü. Kurt ve Ersoy'u köy halkıyla birlikte Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Karadeniz Bölge Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar karşıladı. Adnan Ersoy'un 2 yaşındaki kızı Asel'in 'baba' diyerek seslenmesi karşılamaya gelenleri gözyaşlarına boğdu. Köyde toplanan kalabalık, 'En büyük asker bizim asker' sloganları attı. Uzman çavuş Erhan Kurt'un babası Metin Kurt, evinin önünde kesilen adağın kanını oğlunun alnına sürdü.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilediğini söyleyerek, "Biz arkadaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Bütün şehitlerimize de rahmet diliyoruz. Yıkılmadık, ayaktayız. Dimdik mücadelemiz devam edecek. Arkadaşımızı da gördük, karşıladık. Tabi ki olmasa iyiydi. Ama arkadaşımızı sağlıklı gördüğümüze sevindik. Bütün arkadaşlarına da Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Askerlerin karşılanması

-Karşılamaya gelenlerin slogan atması

-Askerlerin selamlaşması

-Adnan Ersoy'un evine gelinmesi

-Kaymakam Çorumluoğlu ve diğer heyetin askerleri karşılaması

-Adnan Ersoy'un kızını ve eşini öpmesi

-Erhan Kurt'un evine geçilmesi

-Erhan Kurt'un karşılanması

-Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ile röportaj

-Adak kesilmesi

-Baba Metin Kurt'un oğlunun alnına adak kanını sürmesi

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak),

===================================

GAZİ ERTEMİZ: BİR AN ÖNCE BİRLİĞE KATILMAYI İSTİYORUM

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlendiği hava saldırısında yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz ilk tedavisinin ardından baba evi olan Bilecik'in Bozüyük ilçesine geldi. Türk askeri olduğu için çok gururlu olduğunu ifade eden Ertemiz, "Bu durumu atlatıp bir an önce birliğe katılmayı istiyorum" dedi.

Kırklareli Lüleburgaz ilçesindeki 65'inci Mekanize Piyade Tugayı'nda görevli olan ve 7 aydır Suriye'de bulunan Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında sağ bacağından yaralandı. Ertemiz, Hatay'daki ilk tedavisinin ardından memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki baba evine döndü. Ayağında kırıklar bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Uzman Çavuş'u Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan ve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan evinde ziyaret etti.

'TÜRK ASKERİ OLDUĞUM İÇİN GURURLUYUM'

Ayağındaki yaralar nedeniyle tedavisinin sürdüğünü ancak sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Ertemiz, bir an önce iyileşerek birliğine katılmak istediğini söyledi. Türk askeri olduğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu anlatan Ertemiz, "Türk askeri olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Allah bana gazilik nasip etti. Bugün yine deseler ki operasyon var. Bu şekilde bile giderim. Benim de isteğim, bu durumu atlatıp bir an önce birliğe katılmayı istiyorum" diye konuştu.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yaptığı sırada Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz'in roket üzerine ismini yazıp gönderdiği fotoğrafı çerçeveletip hediye etti. Bu hediye karşısında son derece duygulanan Ertemiz, kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Gazi Ertemiz'in görüntüsü

-Ziyarete gelenler

-Başkanın fotoğraf hediye etmesi

-Gazi Ertemiz'in konuşması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Fatma Savaş İNAL/ BOZÜYÜK(Bilecik),

=====================================

MSB: ORDUMUZ, REJİM HEDEFLERİNİ BAŞARILI ŞEKİLDE İMHA ETMEYE DEVAM EDİYOR

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), rejim unsurlarının etkisiz hale getirildiği yeni görüntüleri paylaşarak, "Ordumuz, rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor" açıklamasını yaptı.

MSB'nin Twitter hesabından, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda, "Esed rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren kahraman ordumuz, tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(SİHA görüntüleri)

-Rejim unsurlarının vurulma anları

Haber: ANKARA,

==========================

BAKAN AKAR, SINIRDAKİ BİRLİKLERDE İNCELEMELERDE BULUNDU

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2'nci ordu taktik komuta yerinde incelemede bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birlikleri ziyaret ederek harekata ilişkin son bilgileri yerinde alıyor. Birliklerdeki incelemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Taktik Komuta Yeri'ne geçen Bakan Akar, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan, gün boyu yapılmakta olan etkili top, ÇNRA ve SİHA atışları ile manevra unsurlarının faaliyetleri hakkında bilgi aldı denildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Akar'ın incelemelerde bulunması

-Askerlerle sohbet etmesi

-Fotoğraflar

Haber Hayati İKİZOĞLU ANKARA,

================================

AYVACIK SAHİLLERİNDE MÜLTECİLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Sokakağzı sahiline gelen bir grup göçmen, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için bekleyişini sürdürüyor.

Sınır kapılarının açılmasının ardından Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler, Ayvacık sahillerine gelmeye devam ediyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 30 kişilik grup, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için bot temin etmeyi ve hava şartlarının düzelmesini bekliyor. Bir yardım kuruluşunun gönüllüleri ise, sahilde bekleyen Afgan göçmenlere gıda, giyecek ve battaniye yardımında bulunuyor.

POYRAZ FIRTINASI NEDENİYLE DEMİR ATAN GEMİ YOLUNA DEVAM ETTİ

Ayvacık sahillerinde dün sabah saat 09.00 sıralarında poyraz fırtınası sebebiyle kıyıya yaklaşarak demir atan ve Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçiren 96 metre uzunluğundaki Türk bayraklı "Ümit G.ö isimli geminin, rüzgarın azalmasının ardından yoluna devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ayvacık sahillerinde bekleyen mültecilerden genel ve detay görüntü

-Mülteci ile röp.

-Burak Gezen anons.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa Suiçmez-İpek YAVAŞ/ AYVACIK(Çanakkale),

================================================

İPSALA SINIR KAPISI'NDA, GÖÇMEN YOĞUNLUĞU

EDİRNE'nin İpsala Sınır Kapısı'nda, Avrupa'ya geçmek için gelen göçmenler yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin göçmenlere yönelik 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberi üzerine Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından diğer gümrük bölgesi olan İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi. Aileleriyle birlikte İpsala Sınır Kapısı önünde toplanan çok sayıda göçmen, havanın kararmasıyla birlikte ateş yakıp, battaniyeler sarılarak, ısınmaya çalıştı. Bazı göçmenler ise uyku tulumlarına girerek, uyudu. Bölge halkı ise sınır kapısı önünde bekleyen göçmenlere evlerinde yaptıkları yiyecekleri getirerek, ikram etti. İpsala Sınır Kapısı önünde sayıları her geçen saat artan ve bekleyişleri süren göçmenler, amaçlarının Yunanistan'a geçerek, oradan da Avrupa ülkelerine gitmek olduğunu söyledi.

TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

Öte yandan sınır kapısı önünde bekleyen 2 göçmen grubu arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi hafif yaralandı. Çıkan kavga, diğer mültecilerinde araya girmesiyle sonlandırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Sınır kapısı öünde bekleyenler

-Ateş yakıp, etrafında ısınanlar, battaniyeye sarılanlar

-Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

-Göçmen 2 grup arasında çıkan kavga

-Kavgada darp edilenler

-Kavganın yatıştırılması

-Detaylar

+++

FEED'den dönen canlı yayınlar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN-Ünsal YÜCEL/İPSALA,(Edirne)-

============================================

Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor (5)

TEKİRDAĞ'DAN GELİP, GÖÇMENLERE ÜCRETSİZ ÇORBA DAĞITTI

Avrupa'ya geçiş yapmak için Türkiye'nin dört bir yanından Edirne'ye gelen göçmenlerin Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişi sürüyor. Haberlerde, soğuk havada çocuklarıyla tampon bölgede bekleyenleri gören Kadir Erdoğan, Tekirdağ'dan gelip, göçmenler için çorba hazırladı. 9 yaşındaki oğlu Muhammed'le çorba dağıtmaya gelen Erdoğan, "Biz Tekirdağ'da oturuyoruz. Dün akşam televizyonda göçmenlerin burada olduğunu gördük. Aklımıza böyle bir şey geldi. Sıcak çorba ikram edelim dedik. Çorba yapıp çorba ikram edeceğiz göçmen arkadaşlara. Yanlışlıkla Kapıkule Sınırına gittik, tekrar buraya geldik" dedi.

Televizyonda battaniyelere sarılan göçmen çocukları gördüğünü ve onlar için üzüldüğünü söyleyen Muhammed Erdoğan ise babasına çorba yaparken yardım etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yemek için ateş yakmaları

-Çorba hazırlıkları

-Baba Kadir Erdoğan röportajı

-Muhammed Erdoğan röportajı

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Serdar ALTINTEPE-Cemal YURTTAŞ/ EDİRNE,

====================================================

EDİRNELİ VATANDAŞLAR, SINIR KAPISINDA GÖÇMENLERİN KÜÇÜK ÇOCUKLARI İÇİN ÇORAP DAĞITTI

EDİRNELİ vatandaşlar, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki bekleyişi süren küçük çocuklar için çorap dağıttı. 8 yaşındaki Parmis ise, onu sıcak tutacak çoraplara sahip olmanın sevincini yaşadı.

Edirne'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki bekleyişleri iki gündür devam ediyor. Edirneli bazı vatandaşlar ise, gittikçe soğuyan havada üşüyen çocuklar için göçmenlere çorap dağıttı. Annesi ile İran'dan gelen ve 2 yıldır ailesiyle Türkiye'de yaşayan 8 yaşındaki Parmis, yeni ve sıcak tutacak çoraplarını giymenin sevincini yaşadı. Parmis, "Çorapları birisi getirmişti, sadece mutluyum çoraplarımı giyindiğim için" dedi.

'İRAN'DA PSİKOLOJİ OKUMUŞTUM'

Annesi ise, "Parmis mutlu oldu, ben de çok mutlu oldum. Çok teşekkürler" dedi. İran'dan İstanbul'a gelerek 2 yıl burada yaşadıktan sonra, Yunanistan'a gitmek için Edirne'ye geldiğini söyleyen anne, "İran'da Üniversite'nde psikoloji okudum. Bittikten sonra ülkemde eziyet gördüm. Biz de Türkiye'ye geldik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Çorap dağıtanlar

-Çorap alan çocuklar ve aileler

-Parmis ile röp.

-Annesi ile röp.

-Çorabını giyinen Parmis'in görüntüleri

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - Feridun AÇIKGÖZ/ EDİRNE,

============================================

ŞANLIURFA'DAN EDİRNE'YE GİTMEK İSTEYEN SURİYELİLER OTOGARDA YOĞUNLUK OLUŞTURDU

TÜRKİYE'de en fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen yüzlerce sığınmacı Edirne'ye doğru yola çıktı. 'Yol izin belgesi' istenmeyen Suriyeliler otogarda yoğunluk oluşturdu.

İdlib'de Suriye rejim güçlerinin Türk askerine yönelik saldırısının ardından Türkiye Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere sınır kapılarını açtı. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da yüzlerce göçmen Avrupa'ya gitmek için otogara akın etti. Sığınmacıların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle Şanlıurfa- Edirne arasında çok sayıda ek sefer konuldu. Yıllardır Şanlıurfa'da yaşayan Suriyelilerin bir kısmı Avrupa'ya gitmek için yanlarına aldıkları valizlerle otogara gidip geride kalan yakınlarıyla vedalaştı. Daha önceden şehirlerarası yolculukları için gerekli olan 'Yol izin belgesi' şartı aranmayan çoğunluğu genç ve çocuklu ailelerden oluşan Suriyeliler, otobüs biletlerini aldıktan sonra Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye doğru yola çıktı. Şanlıurfa'dan ayrıldıkları için çok üzgün olduklarını dile getiren Suriyeliler, "Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan 8 yıldır bize sahip çıktı. Şanlıurfalılar bizlere kucak açtı. Kendimizi burada evimizdeymişiz gibi gördük. Ancak bölgede yaşanan işsizlik nedeniyle Avrupa'ya gitmek için bugün yakınlarımızla vedalaştık. Türkiye bizim ikinci evimiz, ikinci vatanımız seviyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Otoğarda yaşanan yoğunluk

Edirne'ye gitmek isteyen Suriyeliler.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,

==================================

BOLU'DAKİ GÖÇMENLER EDİRNE'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI

BOLU'da yaşayan ve Edirne üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenler, önceki gece saatlerinden itibaren otogara akın etti. Otobüslere binen yaklaşık 500 göçmen, Edirne'ye doğru yola çıktı.

Sınır kapılarının açılmasının ardından, Bolu'da yaşayan göçmenler, Edirne'ye gitmek için gece saatlerinden itibaren otogara akın etti. Çoğunluğunu Afgan uyruklu göçmenlerin oluşturduğu yaklaşık 500 kişi, otobüslerle Yunanistan sınırına doğru yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Otobüse binmeleri

-Otobüsün içinden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

==================================

HDP önündeki eylemde 180'inci gün (2)

AİLE SAYISI 107'YE YÜKSELDİ

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylem yapan ailelerin sayısı, 180'inci günde, 3 ailenin daha katılmasıyla 107'ye yükseldi.

'5 YILDIR KOKUSUNA, SESİNE HASRETİM'

5 yıl önce kaçırılan oğlu Engin Küçükdal (20) için Adana'dan gelen Kamile Küçükdal, oğluna kavuşmak umuduyla HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldığını söyledi. 5 yıldır Engin'in kokusuna hasret kaldığını söyleyen Küçükdal, "8'inci sınıfa kadar okudu. Tarlaya çalışmaya gidiyorduk. Kaybolduktan sonra mahalledeki gençlerde terör örgütünün onu kaçırdığını öğrendim. Buraya oğlum için geldim. 5 yıldır sesine, kokusuna hasretim. Beni görüyorsa gelsin. Onu bekliyorum. Eve giriyorum, ev bana zindan gibi. Başımı yastığa koyamıyorum" dedi.

'OĞLUMU HDP'DEN İSTİYORUM'

Sakarya Üniversitesi Maliye Bölümü'nde okuduğu sırada 5 yıl önce kaçırılan oğlu Yavuz (28) için Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinden gelen Sevgi Çahmar da oturma eylemine katıldı. Oğlu Yavuz'a teslim olması için çağrıda bulunan Sevgi Çahmar, "Gel devlete teslim ol. Oğlumu istiyorum. Oğlum için buraya geldim. Oğlum gelene kadar buradayım. Oğlumu HDP'den istiyorum. Kim götürmüşse ondan istiyorum" diye konuştu.

'NİŞANLIN SENİ BEKLİYOR'

9 ay önce Kocaeli'de bir inşaatta çalışken ortadan kaybolan oğlu İdris (23) için Ağrı'dan gelen Altun Bozkurt ise "İdris, rica ediyorum gel. Baban hasta, ben hastayım. Nişanlın bekliyor. Kurban olayım gel" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

HDP İl binası önünden detay

Ailelerin oturma eyleminden detay

Kamile Küçükdal'ın konuşması

Sevgi Çahmar'ın konuşması

Altun Bozkurt'un konuşması

Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL-Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

===============================

BUZDOLABINDAN ÇIKAN YANGINDA 3 ÇOCUK DUMANDAN ETKİLENDİ

KÜTAHYA'DA, Afgan uyruklu ailenin yaşadığı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Gaybiefendi Mahallesi Ahmet Akalın Sokak'ta, 3 çocuklu Afgan ailenin kaldığı evdeki buzdolabında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinleri polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangın sırasında evde yalnız olan ve dumandan etkilenen 2, 4 ve 7 yaşlarındaki 3 kardeşi sağlık ekiplerine teslim etti. 3 çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

3 ÇOCUK VE ANNELERİ TABURCU EDİLDİ

Kütahya'da, 3 katlı evin birinci katında oturan Afganistan uyruklu Rajabı ailesine ait dairede buzdolabının kablosunun şase yapması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenerek, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeinab (8), Amir Mokhtar (4) ve Emir Abbas (1) ile elinden yaralanan anneleri Masoumeh Rajabı (27), tedavilerinin ardından taburcu edildi.

AKRABALARININ YANINA YERLEŞTİLER

Hastaneden taburcu olan ailesini alan baba Najibullah Rajabı, evin yangında kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle akrabasının yanına yerleşti. Çocuklarının sağlığının yerinde olduğuna şükrettiğini ama artık hiçbir eşyalarının olmadığını ve evsiz kaldıklarını ifade eden Najibullah Rajabı, olayı şöyle anlattı:

"Polis beni aradı evimin yandığını söyledi. Hemen eve geldim. Ambulans ve itfaiye vardı. Ne olduğunu sordum yangını öğrenip çocuklarımı sorudum. Çok şükür çocuklarda bir şey yoktu. İtfaiyeye sordum 'Sobadan mı yangın çıkmış?' diye. Onlarda 'Elektrik şase yaparak patlatmış' dedi. Sabah eşim çocuklara kahvaltı hazırlamış onu yedikten sonra kaldırıp çocuklara televizyon açmış izlemeleri için bu sırada evde sis olmuş ardından duman olunca kapıyı açıp kendini dışarıya atarak komşulardan yardım istemiş. Komşularım gelip çocuklarımı dışarıya çıkartmış. Çok şükür çocuklarımda bir şey yok ama evimiz tüm eşyalarımız yanmış hiçbir şey kalmamış. Bugünlük akrabamızın evine çocuklarımla geldim sonrasına ne olur bilmiyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yanan evin görüntüleri

-Çocukların ve annenin görüntüsü

-Babanın olayı anlatması

-Annenin en küçük çocuğu ile görüntü

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,

=======================================

MALATYA'DA OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

MALATYA'da, otomobil önündeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobildeki sözleşmeli er Emre Özdemir (24) hayatını kaybetti, yanındaki Suat G. (24) ağır yaralandı.

Kaza, gece yarısı Malatya-Elazığ karayolu Hisartepe mevkiinde bulunan Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yaşandı. Elazığ yönünde ilerleyen Emre Özdemir (24) yönetimindeki 44 AS 646 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Menderes Ç., yönetimindeki 02 EF 444 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Emre Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Özdemir'in arkadaşı ağır yaralı Suat G. ise ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olay yeri incelemelerinin ardından Özdemir'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Özdemir'in Hakkari'de sözleşmeli er olarak görev yaptığı ve memleketi Malatya'ya izinli olarak geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Fotofoğraflar

-Hastaneden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

=====================================

OTOMOBİL YASAK OLMASINA RAĞMEN U DÖNÜŞÜ YAPIP KAMYONA ÇARPTI: 4 YARALI

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, 'U' dönüşünün yasak olduğu yerde dönüş yapmaya çalışan kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Yatağan- Milas yolu Karaltı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Muğla Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Gürkan Yener yönetimindeki 06 FM 6748 plakalı otomobil, 'U' dönüşünün yasak olduğu yol ayrımından dönmeye çalışan Soner Kocatürk'ün kullandığı 07 TEZ 26 plakalı kamyona çarptı. Kazada sürücü Yener, Cemre Kalkanlı, Dilan Kalkanlı ve Ebru Güler yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yeri genel ve detay görüntüleri.

Yaralıların görüntüleri.

Kazaya karışan araçların görüntüleri.

Haber-Kamera: Burak Alper KUŞ/ YATAĞAN(Muğla),DHA)

===================================

GÜMÜŞHANE'DE BİNA İNŞAATINDA GÖÇÜK: BİTİŞİKTEKİ 2 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

GÜMÜŞHANE'de, bina inşaatında meydana gelen göçük nedeniyle bitişiğindeki 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gümüşhane'de, Karşıyaka Mahallesi Bahçeli Sokak'taki bina inşaatında, dün akşam saatlerinde göçük meydana geldi. İhbar üzerine gelen AFAD ve Gümüşhane Belediyesi ekipleri, göçük alanında incelemelerde bulundu, tedbir amacıyla bitişikteki 2 binanın tahliyesine karar verdi. Mühürlenen 2 binada oturan 18 kişi tahliye edildi.

Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Ceylan, "AFAD, belediye ve valiliğimiz ekipleriyle birlikte incelemelerde bulunduk. Yapılan incelemeler sonucunda inşaat alanı içinde arazi şartları nedeniyle taş düşmeleri olduğu tespit edildi. Detaylı incelemeler ilgili kurumlarca gün ağarınca tekrar değerlendirilecek" dedi.

İnşaat çevresindeki 2 binadaki 6 dairede oturan 18 kişinin tahliye edildiğini ve binaları tedbir amaçlı mühürlediklerini belirten Ceylan, "Vatandaşlarımız geceyi rahat bir şekilde geçirmeleri için güvenli yerlere yerleştirildi. Gün ağardıktan sonra alanda tekrar gerekli çalışmalar yapılacak. Daha sonra binaların tekrar kullanıma açılıp açılmayacağı ve detaylı bir çalışmadan sonra olumsuzluk olup olmadığı değerlendirilecektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Bina detayları

Ekiplerin incelemesi

Zabıra Müdürünün açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE,

=======================================

ANKARA'DA APARTMANIN ÇATISINDA YANGIN

ANKARA'nın Çankaya ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen yangın, maddi hasara neden oldu.

Yangın, dün akşam saatlerinde Huzur Mahallesi 1109'uncu Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler, tüm çatıyı etkisi altına aldı. Dumanları fark eden bina sakinleri, hızla apartmanı tahliye ederek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında, maddi hasar meydana geldi. Yangın esnasında apartmanda bulunan İlknur Tuğrul, dumanları fark edince korkuyla apartmanı terk ettiklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Apartmandan detaylar

Genel detaylar

Haber-Kamera: Hayati İKİZOĞLU/ ANKARA,

=======================================

AĞIR YARALANAN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN KAZASI KAMERADA

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mustafa Yiğit'in (43) kullandığı elektrikli bisiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen bisikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),

================================

DÜZ KONTAK YÖNTEMİYLE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI

BURSA'da düz kontak yöntemiyle otomobil hırsızlığı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı. Aracı inceleyen bekçiler hem aracın çalıntı olduğunu hem de plakasının değiştirildiğini, araç sahibinin sosyal medya paylaşımları sayesinde tespit etti. Suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gazcılar caddesinde meydana geldi. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, şüphe üzerine 16 EBT 39 plakalı arabayı takibe aldı. Bir süre sonra aracı durduran ekiplerle araçtan inerek kaçmaya çalışan G.B, M.G, ve S.A arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu 3 şüpheli kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler olay yerinde verdikleri ilk bilgilerde aracı satın aldıklarını iddia etti ancak araçta yapılan inceleme sonucu plakanın çalıntı olduğu tespit edildi.

GECE BEKÇİSİNİN DİKKATİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, araç sahibinin sosyal medya üzerinden yaptığı çalıntı ihbarını hatırlayan gece bekçisinin uyarısı üzerine, araçta yapılan detaylı incelemeler sonucu çalıntı araca çalıntı plaka takıldığı tespit edildi. Araç, sahibine ulaşılarak teslim edilirken, 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Çalıntı araçtan detay

-Araçta inceleme yapan ekiplerden detaylar

-Şüpheliler

-Olay yeri detay

-Genel-detay görüntü

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,

==========================================

AMATÖR MAÇTA YUMRUKLAR KONUŞTU

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde oynanan amatör maçta çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. 8 kırmızı kart gösteren hakem, maçı tatil etti.

Zonguldak Süper Amatör Lig'de mücadele eden ve Ereğli Akınspor ile Kozlu İhsaniyespor, Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda karşılaştı. Ligden düşmemek için mücadele eden iki takım, maçta büyük mücadele verdi. Kozlu İhsaniyespor'un 1-0 üstünlüğüyle devam ettiği maçın 80'inci dakikasında bir pozisyon sonrasında futbolcular arasında tartışma çıktı. Yumruklarla birbirine giren iki takımın oyuncularını sahaya giren polis güçlükle ayırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, maçı izleyen kadın bir taraftarın, "8 numaraya vurun. Şu 8 numaraya vursanıza. Dünya küfür etti. İyi ettiler. Vallahi iyi ettiler." dediği duyuldu.

Maçın hakemi Davut Özen, Kozlu İhsaniyespor'dan üç futbolcuyu, Ereğli Akınspor'dan ise beş oyuncuya kırmızı kart göstererek maçı tatil etti. İki takım oyuncuları arasındaki tartışma bir süre daha devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olayların cep telefonu görüntüsü

Haber-Kamera: EREĞLİ(Zonguldak),

=================================

'TIRNAKÇILIK' YÖNTEMİYLE DOLANDIRICILIK YAPMAYA ÇALIŞAN 3 KADIN GÖZALTINA ALINDI

MANİSA'da köylü pazarında satış yapan bir vatandaşı 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırmaya çalışan 3 kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sırasında çevredeki vatandaşlara hakaret eden kadınlar, bir gazeteciye de terlik fırlattı.

Şehzadeler ilçesinde, tırnakçılık' olarak nitelendirilen yöntemle, köylü pazarında tezgah açan bir vatandaşı dolandırmaya çalışan Ö.T, G.T ve F.K isimli 3 kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Pazar yerinde tezgah açan vatandaştan peynir alma bahanesiyle 200 lira veren kadınlar daha sonra fiyatı gerekçe göstererek almaktan vazgeçti. Para alışverişi sırasında kadınlardan biri satıcının boşluğundan faydalanıp, bir miktar parayı cebine koyarak uzaklaştı. Kısa bir süre sonra paranın eksik olduğunu fark ederek, kadınların arkasından giden satıcı, kadınlarla yaşadığı tartışmanın ardından parasını geri aldı ve zabıtaya giderek şikayetçi oldu. Zabıta ekipleri de durumu polis bildirerek, şüpheli kadınları cadde üzerinde bekletmeye başladı. Bu sırada etrafa küfürler saçarak, bağıran kadınlara çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi. Bir anda kalabalığın oluştuğu cadde de kimi vatandaşlar da olup biteni meraklı gözlerle izledi. Şüpheli kadınlardan biri bu sırada görüntü almaya çalışan bir gazeteciye de ayağındaki terliği çıkararak fırlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadınlar emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kadınların görüntüsü

-Gazeteciye terlik fırlatmasından görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

====================================

CHP'Lİ ÖZEL: SURİYE'DE ASKERİ VARLIĞA SON VERİLMELİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İdlib'de ateşkesin sağlanmasına yönelik, "Ateşkesin sağlanması için ve daha fazla kayıp yaşanmaması için muhataplarla doğrudan temas kurulmalı. Suriye'de askeri bir varlığa son verilmeli. Güvenli bölge, Rusya ile koordineli kurulmalı, göç dalgası durdurulmalı. Aslı kusurlu AB ve ABD'nin göç akınına karşı duyarsız kalmaları kabul edilebilir değildir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında TBMM'de yapılan kapalı grup toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. Özel, İdlib'de 34 askerin şehit olmasının ardından yaşadıkları üzüntüyü dile getirerek, "Mehmetçiğimizin bir tırnağı Türkiye'nin Suriye'de ortaya koyduğu politika sonucunda hedeflediği bütün çıkarlarını binde biri bile değildir. Bunların son şehitlerimiz olmasını temenni ediyoruz. Bölgede görev yapan Mehmetçiğimize başarılar diliyoruz, kendilerinin arkasındayız. Meclis Başkanı'ndan olağanüstü oturum talep ettik. Muhalefet partilerinden olumlu yaklaşım aldık. MHP'nin yorumu olmadı. AKP ve Meclis Başkanı'nın ağzında aynı şeyler vardı. 'Apar topar çağırırsak meclisi, bu bir zafiyet görüntüsü olur, bakanların programlarına bakmak lazım' diyorlardı. Bu yaklaşım, en hafif deyimle ayıplı bir yaklaşımdır. 2 Ocak tarihinde Libya Tezkeresi'nde toplanmasına 4 gün kala hemen o gün toplandınız. Yüreğimizi yakan o anda 33 şehit sayının yükselmesinden endişe ediliyor. Acele etmeyin, Salı toplanın deniyor" dedi.

'MECLİSİ SIRADANLAŞTIRMA HAYRETLERİDİR'

Özel, Suriye ile görüntüde bir savaş olduğunu savunarak, "Kendisine verilen teskere bir savaş tezkeresi değildir. CHP'nin destek verdiği tezkere, terörle mücadelenin yerinde engellenmesi için verilen destekten farklı değildir. CHP, terörle mücadele tezkerelerine destek verebilir. Verdiği destek Suriye ile savaş tezkeresi değildir. Erdoğan'ın elinde olan tezkere iddia ettiği yetkileri kendisine devretmemiştir. Dilinde savaş söylemi olan yürütmenin başına, bu yetkinin gerçek sahibi olan, gel bilgi ver hesap ver ne olduğunu anlat yaklaşımıdır. Salı günü Hulusi Akar'ın gelip burada bilgilendirme yapacağı güne kadar meşgul olduklarını söylüyorlar. Dış politika konusunda bilgi vermesi gereken Dışişleri Bakanı müsait değildir. Katar emirinin yanındadır, toplantısına katılmak için gitmiştir. Çavuşoğlu ve kendisini atayan yürütmenin başı bunu meclisi bilgilendirmekten daha önemli görüyorsa söylenecek söz bitmiştir. Olağanüstü toplanması engel olunan tek yer TBMM'dir. Bu meclisi sıradanlaştırma hayretleridir" şeklinde konuştu.

'MEHMETÇİĞİN İDLİB'DE NE İŞİ VAR?'

Özel, dün yapılan kapalı grup toplantısına 114 milletvekilinin katıldığını bildirerek, Ünal Çevikoz ve Mehmet Ali Çelebi'nin sunum yaptığını, ardından 25 vekilin kanaat bildirdiğini belirtti. Özgür Özel, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugüne nasıl gelindiğine bakmak, bugüne nasıl gelindiğini anlamak açısından önemlidir. Erdoğan'ın kişisel çıkarları doğrultusunda yaptığı yanlış politikalar nedeniyledir. İktidar bu süreçte gözlem noktalarını korumaya almak yerine mutabakata aykırı şekilde gözlem noktalarını artırmaya çalışmıştır. Bugün halkın sorduğu en önemli soru 'İdlib'de ne işimiz vardır?' Soru nettir, Mehmetçiğin İdlib'de ne işi vardır. CHP, gelinen noktada Türkiye'nin yeni bir yol haritasına ihtiyaç duyduğunu düşünmekte."

'SURİYE'DE ASKERİ VARLIĞA SON VERİLMELİ'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mecliste grubu bulunan dört partinin, İdlib'deki terör saldırısını ortak bildiri ile kınadıklarını hatırlatarak, "Ordumuza olan güveni bir kere daha ifade etmemizin dışında bu metnin kalbindeki cümle çözümün siyasi yöntemlerle olduğuna inanıyoruz ifadesidir. Kanın ve göz yaşının akmaması için aktif bir diplomasi atağı öneriyoruz. Ateşkesin sağlanması için daha fazla kayıp yaşanmaması için muhataplarla doğrudan temas kurulmalı. Suriye'de askeri bir varlığa son verilmeli. Güvenli bölge Rusya ile koordineli kurulmalı, göç dalgası durdurulmalı. Aslı kusurlu AB ve ABD'nin göç akınına karşı duyarsız kalmaları kabul edilebilir değildir. Yeni Aylan bebekleri o tarafa sürmek en ağır insan hakları ayıbıdır. Türkiye'nin mültecilere karşı takınması gereken tutumla bağdaşmamaktadır" diye konuştu.

'CHP'NİN TAZİYESİ YERİNDEDİR'

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"CHP'nin taziyesi yerindedir. CHP Genel Başkanı'nın bilgilendirilmemiş olması, kamu diplomasisi açısından eksiktir. Devletten bilgi akışının olması gerektiği gibi, olmadığını bütün kaynaklardan teyit ettik. Genel Başkanımız görüştüğü bir asker babasının yakarması, bana yardımcı olun feryatları karşısında siyaset hayatının en duygusal anlarını yaşadı. Anlaşılan odur ki, beni nasıl aramaz kaprisi, devlet geleneklerini yıkmıştır. Hala ana muhalefet liderine dönmüyorsa, kendisinin değil, kendisini atayan kişinin siyasi kaprisinin sonucudur. Bu ayıplı bir durumdur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Özel'in açıklamaları

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR - Kaan ULU/ ANKARA,

-ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

HABERİN HAM GÖRÜNTÜLERİNE AŞAĞIDAKİ FTP BİLGİLERİNİ KULLANARAK LOGOLU BİR ŞEKİLDE ERİŞEBİLİRSİNİZ

ftp adresi: ftp://178.211.55.226

Kullanıcı adı: dhaabone

Şifre: dha

=====================================

İDLİBLİLER 34 ŞEHİDİMİZ İÇİN ELLERİNDE TÜRK BAYRAKLARIYLA YÜRÜDÜ

İDLİB harekatında şehit olan 34 askerimiz için İdlibliler ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Ellerinde "Çanakkale'de mezarlarımız komşuydu, İdlib'de kanlarımız karıştı" "Türklerle kan kardeşiyiz" yazılı dövizlerle Türk askeri lehine sloganlar attı.

İdlib'de saat kulesi meydanında toplanan yaklaşık bin kişi İdlib harekatında şehit olan 34 askerimiz için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Meydandan cadde boyunca yürüyüşe geçen yaklaşık bin kişi, ellerinde "Çanakkale'de mezarlarımız komşuydu, İdlib'de kanlarımız karıştı" "Türklerle kan kardeşiyiz" yazılı dövizlerle Türk askerleri lehine slogan atarak ilerledi. Rejime lanet okuyan gruba çevredeki esnaflarda destekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yürüyüşten genel ve detaylar

Haber Kamera: Hasan DÖNMEZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ İDLİP(Suriye),

============================================

ANONSÇU, ŞEHİTLERİN İSİMLERİNİ OKURKEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Maç öncesi Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerin isimleri stad hoperlörlerinden okunurken, taraftarlarda 'burada' diye yanıt verdi. Şehitlerin isimlerini okuyan anonsçu Mustafa Durmuş isimleri okuduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Bir süre duraksayan Durmuş, daha sonra isimleri okumaya devam etti. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Mustafa Durmuş'un anons etmesi

Anonsçu Mustafa Durmuş'un ağlaması

Haber-Kamera: KONYA,

========================

29 ŞUBAT'TA NİKAH MASASINA OTURAN UZMAN ÇAVUŞ, ASKER SELAMIYLA 'EVET' DEDİ

BURSA'da, Özlem Çetiner (25) ile 4 yılda bir denk gelen 29 Şubat'ta nikah masasına oturan Uzman Çavuş Ömer Lafçı (28), asker selamı vererek "Bu ülkenin birlik ve beraberliğini kimse bozamaz. Şehitler ölmez vatan bölünmez" dedikten sonra 'evet' dedi.

İnegöl ilçesinde Uzman Çavuş Ömer Lafçı ve Özlem Çetiner, 4 yılda bir denk gelen 29 Şubat'ta nikah masasına oturdu. İnegöl Belediyesi Nikah Dairesi'ndeki törende, nikah memuru Fikret Aygün'ün sorusu üzerine ayağa kalkan damat Uzman Çavuş Ömer Lafçı, asker selamı vererek, "Bu ülkenin birlik ve beraberliğini kimse bozamaz. Şehitler ölmez vatan bölünmez" dedi ve ardından 'evet' cevabını verdi. Gelin Özlem Çetiner ise, "İkimiz de Kayseriliyiz. 4 yılda bir yıl dönümümüzü kutlayacağız. Masraftan kaçtık. Güzel bir gün oldu, mutluyuz" dedi.

Damat Uzman Çavuş Ömer Lafçı, "4 yılda bir sene geçmiş olur diye düşündük. Buradan İdlib'de görev yapan meslektaşlarımın Allah yardımcısı olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Nikah töreninden detaylar

-Açıklamalar

-Damadın cevabı

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

================================

NİKAHLARI KIYILAN ÇİFTLER BURUK MUTLULUK YAŞADI

TÜM Türkiye'de İdlib'ten gelen acı haberle yürekler dağlanırken evlenmek için önceden 29 Şubat tarihini alan çiftler de buruk bir mutluluk yaşadı. İzmir'de dün dünya evine girecek olan bazı çiftler ise şehit haberleri üzerine nikahlarını iptal ettirdi.

Takvim yılının mevsimlerle ve dünyanın güneş çevresinde dönme süresiyle uyumlu olması için uygulanan ve 4 yılda bir gerçekleşen artık yıllardan birisi bu yıl yaşanıyor. Artık yıllarda şubat ayı 29 çekerken, hayatlarını birleştirerek evliliklerini ölümsüzleştirmek isteyenler de oldu. 29 Şubat nedeniyle yoğunluklarının diğer günlere göre daha az olduğunu ifade eden İzmir'deki nikah memuru Funda Gültekin, İdlib şehitleri nedeniyle nikahını iptal edenlerin de olduğunu belirtti. Bugün 7 çiftin nikahını kıydığını söyleyen Gültekin, "Bugün 4 yılda bir olan özel bir gün ve artık yılımız. Evlenmek için bugünü özellikle tercih eden çiftlerimiz de var. 4 yılda bir evliliklerinin kutlanması onlara ilişkilerinin tazeliğiyle ilgili çağrışımlar yapıyor olabilir. Ancak şehitlerimiz nedeniyle hepimiz çok üzgünüz. Bütün annelerin canı yandı. Bu durum çiftlerimizi de etkiledi. Daha önceden gün alan çiftlerimizden birkaçı nikahını iptal etti. Uzaktan da yakınları gelecek olanlar tarihi değiştiremedi" dedi.

Yılın diğer günlerinde nikah dairelerinde daha fazla yoğunluğun yaşandığını dile getiren Gültekin, şöyle konuştu:

"Bugün toplam 7 çiftin nikahını kıydım. 3 çift ise şehitler nedeniyle nikahını iptal etti. Diğer günler özellikle hafta sonları yoğun oluyor. 15 dakikada bir nikah kıyıyoruz. Cumartesi ve pazar günleri yaklaşık 40 nikah kıyıyoruz. Yazın daha da fazla oluyor."

4 YILDA BİR KUTLAYACAKLAR

29 Şubat'ta dünya evine girdiği için kendisini mutlu hissettiğini söyleyen gelin Alev Kuş ise, "Mutluyuz böyle bir günü seçtik. 4 yılda bir evlilik yıldönümü kutlayacağız ama yeniden bir düğün gibi olacak acısını böyle çıkaracağım" dedi. Evlenmek için ben özellikle 29 Şubat'ı seçtiğini söyleyen damat Erol Yıldırım ise şunları söyledi:

"4 yılda bir şubat ayı 29 çektiği için yıldönümümüz daha anlamlı olacak. Anılması, hatırlanması daha kolay olsun istedim. Sevinçliyiz ama maalesef şehitlerimizden dolayı da üzgünüz. Hepsinden Allah rahmet eylesin. Dilerdim ki bugün daha mutlu bir gün olsun. Ama bugünü de kaçıramazdık. Bu nedenle iptal etmek istemedik. 4 yılda bir biriktirerek kutlayacağız."

Alev Kuş ve Erol Yıldırım çifti daha sonra Türk bayrağı ile objektiflere poz vererek şehitleri andı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Nikah memuru Funda Gültekin ile röp,

Gelin ve damat görüntüsü,

Türk Bayrağı ile gelin damat görüntüsü,

Alev Kuş ve Erol Yıldırım ile röp.

Haber-Kamera: Nevra UÇKAÇ-Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

==========================================