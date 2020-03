DHA YURT BÜLTENİ - 1

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI GÜLAŞTI'YA YEĞENİNDEN ASKER SELAMI İLE VEDA

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı (23) memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit yeğeni Turgay Can Ergün (5), asker kıyafeti giyip dayısının tabutu başında asker selamı verdi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı için memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Uzman Onbaşı Gülaştı'nın cenazesi ilk olarak Orta Mahalle 162'nci Sokak'taki evine getirildi, dua edilip yakınlarından helallik alındı. Ardından cenaze Rıdvan Paşa Camii'ne getirildi. Buradaki törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit babası İsa Gülaştı, şehidin iki kız ve 1 erkek kardeşi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Rahatsızlanan şehit annesi Nuray Gülaştı'nın ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Cenaze töreninde şehidin asker kıyafeti giyen yeğeni Turgay Can Ergün, dayısının tabutu başında asker selamı verdi. Küçük çocuğun "Şehit yeğeniyim ben. Dayımı görmeye gidiyoruz. Vatan sağ olsunö sözleri yürekleri dağladı.

Öte yandan şehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın ortaokulda okuduğu dönemde 19 Mayıs İzcilik Kulübü'ne üye olduğu ve izcilik faaliyetlerine katıldığı öğrenildi. 19 Mayıs İzcilik Kulübü üyeleri de cenaze töreninde hazır bulundu.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın cenazesi bir süre kortej eşliğinde top arabasında taşındı. Ardından cenaze Göğceli Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YILMAZ'I, KÜTAHYA'DA 20 BİN KİŞİ UĞURLADI

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz (27), memleketi Kütahya'da yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Hatice Yılmaz, vatanını ve bayrağını çok sevdiğini söylediği şehit oğlunu, asker selamı vererek uğurladı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Hatay'dan uçakla Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Havaalanı'na getirildi. Bu sabah Kütahya Devlet Hastanesi'nden alınan şehit Yılmaz'ın cenazesi, Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirildi. Burada dualarla karşılanan şehit Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz için helallik alındı. Şehidin yakınları Yılmaz'ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Ardından şehit Muhammet Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi tören için Ulu Cami'ye götürüldü. Şehidin annesi Hatice Yılmaz, oğlunun vatanını ve bayrağını çok sevdiğini belirterek asker selamı verdi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsak Hazel, Ceyda Çetinerenler ve Ahmet Tan, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, şehidin babası Hüseyin, annesi Hatice, kardeşleri İbrahim ve Emre ile yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Sokaklara sığmayan kalabalıktan bazıları evlerin çatılarına çıkarak şehidi uğurladı.

Kütahya Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz'ın cenazesi, dualar eşliğinde götürüldüğü Hava Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

==================================

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZDEMİR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SURİYE'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir (24) Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in cenazesi, Akdağmadeni Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Arpalık köyündeki camiye getirildi. Buradaki törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kayseri 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi (HİBK) ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Valisi Kadir Çakır, ailesi, askeri erken ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Tören öncesi baba İbrahim Özdemir taziyeleri kabul ederken, 7 çocuğundan en küçüğü kaybetmenin acısını yaşayan anne Emine Özdemir, gözyaşı döktü. Şehidin ağabeyleri ise, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı dökerek, şehit Özdemir'in fotoğrafını öptü. Yozgat İl Müftü Vekili Süleyman Eroğlu'nun öğle namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından helallik alındı. Daha sonra tekbirler eşliğinde omuzlarda taşınan şehit Özdemir, köy mezarlığında toprağa verildi.

TÜM ENGELLERİ AŞAN BİNLERCE GÖÇMEN, YUNANİSTAN'A GEÇTİ

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenler akın akın geldikleri Edirne'den, Yunanistan'ın tüm engellemelerine karşın Meriç Nehri ve tel örgüleri aşarak Yunanistan'a geçiyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermeyip TOMA'lardan tazyikli su, gaz bombası ile müdahale ettiği göçmenler, Meriç Nehri ve kırsal alanlardaki tel örgüleri aşarak, tüm engellemeleri aşarak Yunanistan'a geçmeyi başarıyor.

Binlerce göçmen, Edirne'den Yunanistan'a geçiş yaparken, bu sayı her saat artarak sürüyor.

GÖÇMENLER, İPSALA SINIR KAPISI'NDA YOĞUNLUK OLUŞTURDU

AVRUPA ülkelerine gitmek içen Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan ve bu ülke tarafından kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından İpsala ilçesindeki İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi. Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'na açılan İpsala Sınır Kapısı önündeki yoğunluk her geçen saat artarken, bekleyenler soğuk havada ateşler yakarak ısınmaya çalışıyor.

Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan ve kapalı bulunan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından diğer gümrük bölgesi olan İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi. Aileleriyle birlikte Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'na açılan İpsala Sınır Kapısı önünde toplanan göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Soğuk hava şartlarının daha da kuvvetlenmesiyle ateş yakarak ısınmaya çalışan göçmenler, kapılar açılana kadar bekleyişlerini sürdüreceklerini söylediler. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen sınırı terk etmeyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor.

SICAK ÇORBA VE EKMEK DAĞITILDI

İpsala Sınır Kapısı'na akın eden göçmenlere Türk vatandaşlarının insani yardımları da gecikmeden geldi. Birçok vatandaş, göçmenlere yiyecek ve içecek dağıttı. Özel bir firma ise İpsala Sınır Kapısı'na gelerek göçmenlere sıcak çorba ikramında bulundu. Sıraya girerek çorba alan göçmenler, "Türklerden Allah razı olsun. Onlar olmasa açlıktan herkes ölecekti burada" dedi.

DAVUD KADİM: YUNAN ASKERLERİ HER ŞEYİMİZİ ALDI

Sınır kapısındaki üçüncü gününü geride bıraktığını söyleyen Afganistan uyruklu Davud Kadim, sınırı yüzerek geçtiğini ve orada Yunan askerlerinden şiddet gördüğünü ifade etti. Kadim, "Yüzerek karşıya geçtim. Yunanistan askerleri bana, 'geldiğin yere geri dön, git buradan' dediler. Ben de mecbur tekrar buraya döndüm. Onlar bizi alana kadar, kapıları açana kadar buradan ayrılmayacağım. İstanbul'a dönmeyeceğim. 5 gün, 10 gün fark etmez. Ne kadar sürerse burada beklemeye devam edeceğim. Fabrikada işçiydim. İşimi bıraktım geldim. Şimdi geri dönersem ne işim var ne kalacak yerim var. Beklemeye devam edeceğim" diye konuştu.

CAVİT ŞAHİN: BİZLER HER ŞEYDEN ÖNCE İNSANIZ

İpsala Sınır Kapısı'ndaki ikinci gününde olduğunu ve şartların gittikçe zorlaştığını ifade eden Afganistan uyruklu Cavit Şahin, sınırı 4 saat yürüyerek geçtiğini fakat geri gönderildiğini söyledi. Yunan askerlerinden sözlü ve fiziksel şiddet gördüğünü belirten Şahin, "Arkamızda anne babamızı bıraktık. Savaştan kaçtık. Türkiye'ye sığındık. İstanbul'da yaşıyorduk. Müslüman memleket her şey iyi, birçok şey var. Sınır kapısının açıldığını duyunca işimizi bıraktık. Ben ve eşim İpsala Sınır Kapısı'na geldik. Yanımızda yiyecek ve su vardı. Yürüyerek sınırı geçtik. Yunan askerleri her şeyimizi elimizden aldı. Bizler her şeyden önce insanız. Ama bize acımıyorlar. Silah atıyorlar. Gaz bombası atıyorlar. Çocuklar hasta oldu. Herkesin hali perişan oldu. Bizler Türklerden çok yardım gördük ama orada sadece zulüm gördük" dedi.

TÜRK VATANDAŞLARINDAN GÖÇMENLERE YARDIM ELİ

Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin, bekleyişleri devam ediyor. Göçmenler, tarla ve yol kenarlarından yürüyerek Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaştı. Gece soğuk hava göçmenlere zor anlar yaşattı. Soğuk hava şartlarında beklemek zorunda kalan göçmenlere Türk vatandaşları sıcak çorba ve süt dağıttı.

Avrupa'ya geçmek için Türkiye'nin dört bir yanından Edirne'ye gelen göçmenler, Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişini sürdürüyor. Soğuk hava şartlarında çocukları ile tampon bölgede beklemek zorunda kalan göçmenlere Türk vatandaşlarından yardım gecikmedi. Günlerdir zorlu bekleyişleri devam eden göçmenlere Türk vatandaşları sıcak çorba ve süt yardımında bulundu.

GÖÇMEN YOĞUNLUĞUNUN YAŞANDIĞI PAZARKULE'YE GEÇİŞLER KAPATILDI (4)

GECE DE MÜDAHALE ETTİLER

Yunanistan'ın asker ve polisleri, geçişlere kapalı tutulan Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenleri dağıtmak için gün boyu TOMA'dan günlerdir tampon bölgede bekleyen aralarında kadın ve çocukların üzerine tazyikli su, ses bombası, gaz bombası ve biber gazı ile müdahale etti. Tampon bölgesinin savaş alanına döndüğü olaylarda atılan gaz bombası fişeklerinden yaralananlar oldu. Gün boyu devam eden Yunan askerinin sert müdahalesi havanın kararmasının ardından da sürdü.

Mülteciler, Yunan askerlerinin görüş mesafesini azaltmak için tampon bölgede ateşler yaktı. Yaralanan göçmenler ise sağlık ekipleri tarafından alınarak tedavi edildi. Yunan askerleri havanın kararmasının ardından tampon bölgenin yanı sıra tel örgülerin Türkiye tarafında bulunan mültecilere TOMA ile müdahalesini sürdü.

KARA YOLUYLA AVRUPA'YA GİDEMEYEN GÖÇMENLER SAHİLE YÖNELDİ (3)

YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ'NİN BOTUN MOTORUNU SÖKTÜĞÜ İDDİASI

İzmir'in Çeşme ilçesinde, saat 16.00 sıralarında, Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek için denize açılan yaklaşık 40 göçmenin taşındığı lastik bot, Yunan Sahil Güvenlik botu engeline takıldı. Yunan botundan inen kişi, iddiaya göre, göçmenlerin lastik botunun motorunu söküp, denize attı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, suda kaderine terk edildi. Motoru sudan çıkaran göçmenler, tekrar çalıştırmak istese de başaramadı. Bu anlar, göçmenlerden biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Göçmenler, gönderdikleri görüntü ile yetkililerden yardım istedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

=============================

ŞİDDET GÖREN AFGAN AİLENİN KIZI SARAH: YUNAN ASKERLERİ ÇOK ZALİM

YUNANİSTAN'a geçtikten sonra yakalanan ve askerler tarafından darp edilip, üzerindeki para, kıyafet ve telefonları alındıktan sonra zorla Türkiye'ye gönderilen Afgan Alizade ailesi büyük üzüntü yaşıyor. Ailenin kızları Sarah Alizade(14), "Yunan askerleri babam ve ağabeyimi çok dövdüler. Yunan askerleri çok zalim" dedi.

Yunanistan'a geçmek için bekleyen göçmenlerin şartları her geçen gün zarlaşıyor. Soğuk hava ve yağmurla beraber yiyecek bulmakta da güçlük çeken göçmenler, kapıların bir an önce açılması umudu ile bekleyişlerini sürdürüyor. 8 aylık bebekleri ve en büyüğü 15 yaşında 4 çocuğu ile İstanbul'dan üç gün önce gelen Alizade ailesi, geçtikleri Yunanistan'da yakalandıktan sonra üzerlerindeki para ve kıyafetlerini aldıktan sonra zorla Türkiye'ye geri gönderildiler. Yunan askerlerini sert müdahalesine maruz kalan ailenin Türkçe bilen kızları Sarah Alizade yaşadıkları zorlu günleri DHA'ya anlattı.

'KARDEŞİM ÇOK KÜÇÜK, BEKLEMEK ÇOK ZOR'

Sarah Alizade, yağmurda ıslandıklarını 8 aylık kardeşiyle beklerken çok zorlandıklarını belirterek, "3 gündür dışarıdayız. Çok zor. Bizim için beklemek gerçekten çok zor. Kardeşime çok zor bakıyoruz. Daha ne kadar bekleyeceğiz burada bilmiyorum. Önce karşıya geçtik. Sonra paramızı ve kıyafetlerimizi aldılar. Geri gönderdiler. Şu an ne paramız var ne yiyecek yemeğimiz var" dedi.

Türkiye'ye İran üzerinden kaçak yollarla geldiklerini ifade eden Afgan Sarah Alizade, "Sınırı geçtikten sonra ağabeyimle babamı çok dövdüler. Paramızı aldılar. Şu an başka yere geçecek paramız kalmadı. Yunanlılar çok zalim. Perişan olduk. 3 gün oldu. Hava soğuk. Bazen yağmur yağıyor. Beklemek zorlaşıyor. Yanımızda sadece kıyafet getirdik. Çantamızda zaten başka hiçbir şey yoktu ama onları da elimizden aldılar. Annem hasta oldu. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

'TÜRKLER OLMASA AÇ KALMIŞTIK'

Afgan ailenin en büyük çocuğu Rıza Alizade de bekleyişlerinin çok zor geçtiğini dile getirip, "Bekleyişimiz çok zor geçiyor. Üç gündür buradayız yaşıyoruz ama ne kadar yaşanırsa o kadar yaşıyoruz. Türkler yardım etmese açlıktan ölecektik. Sıcak çorba ve ekmek dağıttılar Allah hepsinden razı olsun. Üstümüz ıslandı, annem hasta oldu. Kalbim ağrıyor diyor. Bir an önce gitmemiz lazım. Daha fazla bekleyecek halimiz kalmadı" dedi.

'TELEFONLARIMIZI VE PARAMIZI ALDILAR'

Kendi imkanlarıyla sınırı geçen ancak karşılaştıkları sert müdahalenin ardından geri gönderilen Alizade ailesi bekleyişlerini sürdüreceklerini belirtti. Rıza Alizade, "Sınırdan bir şekilde geçip Yunanistan'a gittik ama bize çok kötü davrandılar. Oraya gidebilmek için 3 saat yürüdük. Gidince bizimle çok kötü konuştular. Her şeyimizi alıp bizi geri yolladılar. Telefonlarımızı, paramızı, yanımızdaki kıyafetlerimizi aldılar. O yüzden çok zor oldu. Gaz bombası attılar, nefessiz kaldık. Ateş ettiler bize. Çok korktuk. Babamı çok dövdüler. Bacağı şu an çok kötü duruma geldi. Yardım edilmezse daha da kötü olacak" diye konuştu.

YUNANİSTAN SINIRINI GEÇEN GÖÇMENLER, AVRUPA'NIN İÇ KESİMLERİNE İLERLİYOR

EDİRNE'den Yunanistan'a geçen binlerce göçmenin ülkenin iç kesimlerine ilerleyişleri sürüyor. Sınırda güvenlik önlemlerini artıran Yunanistan güvenlik güçleri, yakaladıkları göçmenleri askeri araçlarla kamplara götürüyor.

Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin Edirne üzerinden Yunanistan'a geçişleri sürüyor. Tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenler nedeniyle Kastanies Sınır Kapısı'na giriş ve çıkışlar 3 gündür kapalı bulunurken, bazı göçmenler ise Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye devam ediyor. Yunanistan'a geçenler, genellikle yaya olarak ülkenin iç kesimlerine ilerleyişini sürdürüyor. Yunan güvenlik güçleri tarafından yakalanan göçmenler ise kamplara götürülüyor. Meriç Nehri'nin karşısında görevlendirilen Yunanistan askerleri geçişleri engellemek için sık sık uyarılar yapıyor. Askerlerin zaman zaman da göçmenlere ses bombaları attığı görülüyor.

Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı'na giden Yunan yetkililer, gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye sınırına yakın Oristiada bölgesinde çok sayıda Yunan gazeteci de gelişmeleri yerinde izliyor. Kameralarını Edirne'ye çeviren muhabirler zaman zaman bölgeden canlı yayın yaparak gelişmeleri kamuoyu ile paylaşıyor.

KARAYOLUYLA AVRUPA'YA GİDEMEYEN GÖÇMENLER SAHİLE YÖNELDİ (2)

LASTİK BOTLA DENİZE AÇILDILAR

Deniz yoluyla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek için erken saatlerde Çifflikköy Mahallesi Sahili'ne gelen göçmenlerden yaklaşık 40 kadarı İzmir'den aldıkları öğrenilen bir lastik botla, dün saat 16.00 sıralarında, denize açıldı. Denize açılmadan önce çocuklara can simitleri dağıtıldı. Aralarında Afganistan uyruklu Sercan Talha ve Miragha Mahmodi'nin de bulunduğu kaçak göçmenler Pırlanta Koyu'ndan denize açıldı.

Kara yoluyla sınırı geçemedikleri için Çeşme'ye geldiklerini belirten göçmenlerden Sercan Talha (18), botla denize açılmadan kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, DHA muhabirine, "Afganistan'da savaş olduğu için Türkiye'ye gelmiştim. Ancak sınırların açılmasının ardından Avrupa'ya gitmeye karar verdim ve Edirne'ye yöneldim. Ancak Yunanistan askeri kadın ve çocuk ayrımı yapmadan bizlere gaz bombası attı. Bu yüzden geçemedik ve bir umut buraya geldik. Bir kişi bizi karşıya Sakız Adası'na geçirecek. Çok zor durumdayız" dedi.

Kendisini götürecek lastik bot bekleyen bir diğer Afgan uyruklu göçmen Abdullah Özbek (42) ise "Türkiye'den Allah razı olsun bize yıllarca sahip çıktı. Ancak Avrupa'ya gitmeye karar verdik. Geçmek için buraya geldik ancak nasıl geçeceğimizi bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sahilde bekleyişi süren diğer göçmenlerin de lastik botlarının gelmesinin ardından gece denize açılacakları öğrenildi.

GÖÇMEN YOĞUNLUĞUNUN YAŞANDIĞI PAZARKULE'YE GEÇİŞLER KAPATILDI (4)

YUNANLILAR TOMA İLE MÜDAHALE ETTİ

Yunanistan'ın asker ve polisleri, geçişlere kapalı tutulan Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere gaz bombası ile müdahale etti. Ardından Kastanies Sınır Kapısı'ndan içeriye TOMA sokan Yunanılar, tampon bölgede 3 gündür bekleyen aralarında kadın ve çocukların üzerine tazyikli su sıktı. Bir yandan su sıkan Yunanlılar, diğer yandan da ses bombası, gaz bombası ve biber gazı ile mültecileri dağıtmaya çalıştı. Arbedenin yaşandığı tampon bölgede silah sesleri de duyuldu.

Aralarında yaralananların da bulunduğu mülteciler de taş atarak,Yunan askerlerine karşılık verdi. Atılan gazdan çok sayıda göçmen etkilenirken, nefes almakta güçlük çekenler oldu.

GÖÇMENLERİN GECEYİ GEÇİRMESİ İÇİN DÜĞÜN SALONUNUN KAPILARI AÇILDI

YUNANİSTAN'a geçmek için akın akın Edirne'ye gelen göçmenlerin geçişleri devam ediyor. Edirne'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a geçmek için bekleyen göçmenlerin geceyi geçirmesi için düğün salonunun kapıları açıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermeyip TOMA'lardan tazyikli su, gaz bombası ile müdahale ettiği göçmenler, Meriç Nehri ile kırsal alanlardaki tel örgüleri ve tüm engelleri aşarak Yunanistan'a geçmeyi başarıyor.

Yunanistan'a geçmeyi Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuz'luda bekleyen göçmenlere geceyi geçermeleri için düğün salonunun kapısı açıldı. Belirli aralıklarla göçmenler için gıda yardımı yapılırken, çocuklar için de kıyafet dağıtılıyor.

Meriç Nehri üzerinden geçtiği Yunanistan'dan geri gönderilen Afganistanlı Can Rezai, "Yunanistan'a geçtik. Gruplar halinde geçiyorduk. Bizi yakaladılar. Çantalarımızı yaktılar, telefonlarımızı kırdılar. Paralarımızı alıp, bizi dövdüler. İki kere geri gönderildim. Bir kere bot ile bir kere de tekneyle geçtim" diye konuştu.

'NE OLURSA OLSUN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Afganistanlı Kadir Rahman, "Sınırdan gittik. Dört veya beş kilometre yürüdük. Sonra bizi yakaladılar. Kadın, erkek tanımadan bize işkence ettiler. Telefon ve paramızı aldılar. Hiçbir şey kalmadı. Hatta bazılarının ayakkabılarını da aldılar. Aslında Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorduk. Yunanistan'a geçmeden Avrupa'ya gidemeyiz. Bizim hayatımız kaymış. Hayatımızı şansa bırakıyoruz. Ne olursa olsun biz vazgeçmeyeceğiz. Artık biz kendimize bir hayat kurmak istiyoruz. Türk devletine çok teşekkür ederim. Bize yardımcı olduğu için" dedi.

KÖPEĞİ İLE BİRLİKTE AVRUPA YOLUNDA

İranlı bir göçmen ise köpeğiyle birlikte göç yolunda. Yunanistan'a geçmek için Yenikarpuzlu'da bekleyen göçmen köpeğiyle birlikte Avrupa'ya gideceği günü bekliyor.

YUNAN GÜVENLİK GÜÇLERİNİN MÜDAHALESİ SIRASINDA 2 GÖÇMEN GÖZÜNDEN YARALANDI

Yunan güvenlik güçleri geçişlere kapalı tutulan Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere gaz bombası ile müdahale etti. Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında 2 göçmenin gözüne gaz bombası isabet etti. Yaralı göçmenlerden biri olan Muhammet Hamun, DHA'ya konuştu "O an yere düşmüşüm beni Türk askeri alıp araba ile hastaneye götürdü" dedi.

Yunanistan'ın geçişlere kapalı tutulan Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere Yunan güvenlik güçleri, gaz bombası ile müdahale etti. Yunan güvenlik güçleri, tampon bölgede 3 gündür bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri ses bombası, gaz bombası ve biber gazı ile dağıtmaya çalıştı. Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında 2 göçmen gaz bombası ile gözünden yararlandı. Yaralanan göçmelerden biri olan Muhammet Hamun; "Yunan polisi gaz bombası atıyordu. Biri de benim gözüme isabet etti. Sonra yere düştüm. Beni Türk askeri aldı, araba ile hastaneye götürdü. Tedavi oldum, şimdi ise geri geldim, görüyorum fakat gözüm ağrıyor şu an" diye konuştu.

Arbedenin yaşandığı tampon bölgede gerginlik devam ediyor.

REJİMDEN HALEP'E SALDIRI: 5 ÖLÜ, 6 YARALI

SURİYE'de rejimin, Halep'in batısındaki Kafr köyüne saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Saldırıdan sonra Kafr köyünde arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Halep'in batısındaki köyde, ilk belirlemelere göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Enkaz altından arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

REJİMİN SALDIRILARINDAN KAÇIP, MEZARLIĞA SIĞINDILAR

SURİYE'nin Cebel El Zaviye bölgesindeki evlerini Esad rejiminin saldırıları nedeniyle terk eden 5 kişilik aile, Türkiye sınırına yakın Kafr Yahmul köyündeki mezarlığa sığındı. Mezarlık içindeki bir odada yaşam savaşı veren ailenin 3 çocuğu mezar taşları arasında oynuyor.

Esad rejiminin, İdlib çevresine aylardır sürdürdüğü bombardıman nedeniyle Cebel El Zaviye bölgesinde bulunan köylerindeki evlerini terk etmek zorunda kalan 5 kişilik aile, yanlarına alabildikleri eşyalarla Türkiye sınırına yakın Kafr Yahmul köyüne geldi. Burada çadır bulamayan aile, bir süre zeytinliklerde kaldı. Aile, köyün mezarlığında Şeyh Ahmed olarak bilinen kişinin daha önce mezarının taşındığı odaya yerleşti. Yaklaşık bir aydır tek gözlü odada yaşam savaşı veren ailenin çocukları da mezarlar arasında oynuyor.

'MEZARLIK OLMASA ÇOCUKLARIM SOĞUKTAN ÖLECEKTİ'

Çocuklarını ve eşini ölümden kaçırdığını söyleyen Ebu Yusuf, "Topçu ve hava bombardımanı nedeniyle köyümüzden ayrıldık. Çünkü helikopterden atılan bir varil bombası evimin yanına düştü ve varil patlamamıştı. Eşyalarımızı toplayıp motosikletle ailemi köyden uzaklaştırdım ve buraya gelip eşyalarımı ağaçların altına koydum. Zeytin ağaçlarının altında birkaç gün geçirdik. Bir oda ve çadır aradım, ancak hiçbir şey bulamadık. Çocuklarım neredeyse soğuktan ölecekti. Buradaki insanlar bana mezarlıkta boş bir oda olduğunu söyledi. Çocuklarım uğruna her şeyi yapabilirdim. Mezarlıktaki odada daha önceden Şeyh Ahmed adında birinin mezarı varmış, cenazeyi çıkarıp götürmüşler. Ben de mezarın üzerin kapattım ve buraya yerleştik. Mezarlıkta kalmayı tercih ediyorum. Böylece çocuklarım soğuktan ölmüyor. Bir oda bulamadım, bir çadır alamadım. Bir ev veya oda kiralamak için yeterince param da yokö dedi.

SİVAS'TA ŞEHİTLER İÇİN KONVOY DÜZENLENDİ

SİVAS'ta, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için konvoy oluşturuldu.

Sivas'ta Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği saldırılarda şehit olan askerleri anmak için konvoy düzenlendi. Modifiye tutkunu sürücüler sosyal medya üzerinden şehitler için organize oldu. Konvoy oluşturulacağını öğrenen halk da etkinliğe katıldı. Gültepe Mahallesi Taha Akgül Spor Salonu önünde toplanan yaklaşık 150 araca Türk bayrakları takıldı. Konvoy Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde devam ederek, İnönü Bulvarında sona erdi. Konvoya katılanlar 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Konvoyun ardından Kongre Müzesi önünde toplanan sürücüler şehitler için saygı duruşunda bulunup ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Etkinlik şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

İDLİB ŞEHİTLERİNE ERCİYES'TE DEV BAYRAKLI ANMA

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin saldırısında şehit olan 34 asker, Erciyes Kayak Merkezi'nde Türk bayraklarıyla anıldı.

İdlib'deki hava saldırısında şehit olan 34 asker için 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde anma programı düzenlendi. Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği, Kayseri Kayak Kulüpleri, Erciyes A.Ş. çalışanları ve kayakseverler ile birlikte yaklaşık 250 kayakçı, 1600 metre uzunluğundaki pistte dev Türk bayrağı açarak kaydı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bu vatanın evlatları olarak nerede olursak olalım, aynı milli duygulara sahip olarak ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize ve devletimize sahip çıkma duygusu ile bezenmiş durumdayız. Allah bu güzellikleri elimizden ve gönlümüzden almasın. Malumunuz bu son süreçte şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, kıymetli ailelerine de sabırlar niyaz ediyoruz" dedi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, şehitler için dua da edildi.

ŞEHİTLER İÇİN BİNLERCE ARAÇLIK KONVOY

ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB), Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Servisçiler Odası, İblib'de şehit olan 34 Mehmetçik için Antalya sokaklarında konvoy düzenledi. Al yıldızlı bayrakla donatılmış 1100 servis ve 2 binden fazla taksinin katıldığı konvoya, trafikteki diğer araç sürücüleri de destek verdi.

İdlib'de hain saldırı sonucu şehit olan 34 şehit ve Türk ordusuna destek için Antalya'da konvoy düzenlendi. AESOB tarafından düzenlenen organizasyona Başkan Adlıhan Dere, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik, Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, 1100 servis ve 2 binin üzerinde taksi katıldı. Türk bayrağıyla donatılan araçlar, Antalya sokaklarında korna çalarak gezdi. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda başlayan konvoy, 100. Yıl Caddesi, Kepez Belediyesi önü ve Sakarya Bulvarı'ndan geçti.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "İdlib'de hain saldırı sonucu askerlerimizin şehit edilmesinden sonra, Mehmetçiğimizin ve devletimizin yanında olduğumuzu göstermek için tüm taksi ve şoförlerle beraber tepki göstermek istedik. Esnaf ve sanatkarlar olarak, devletimizin her zaman yanındayız" dedi. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik ise "Antalya Şoförler Odası olarak milletimizin, askerimizin ve ordumuzun yanındayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah böyle şehit haberleri almayız. 2 binden fazla şoför esnafımızla birlikte konvoyda yerimizi aldık. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye konuştu. Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin de "Türk ordusunun, emniyetimizin her zaman yanındayız. Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.

ÇANAKKALE'DE ŞEHİTLER İÇİN BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ

ÇANAKKALE'de, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçik'e destek olmak için bir araya gelen yüzlerce kişi, ellerinde bayraklarla yürüyüş düzenlendi.

Yüzlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısı sonucu şehit olan askerler için dua edilmesiyle devam etti. Daha sonra açılan dev Türk bayrağının arkasında kortej oluşturan kalabalık, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Her Türk asker doğar', 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Katil Esad hesap verecek' sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirip, Çanakkale sokaklarını inletti.

Program kortejin tekrar Cumhuriyet Meydanı'na gelmesiyle son buldu.

İZMİR'DE MİLLİ BEKA HAREKETİ DERNEĞİ, ŞEHİTLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILDI

İZMİR'in Konak ilçesi Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen Milli Beka Hareketi Derneği üyeleri, Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleşen saldırı sonrası şehit olan 34 asker için gıyabi cenaze namazı kıldı. Milli Beka Hareketi Derneği Genel Başkanı Murat Şahin, "Bizler de hazırız. Abdestimizi aldık, şehadet şerbetini içtik. Bizler de hazırız Mehmetçiğimiz'in önüne geçmeye, etten duvar olmaya. Şu an bir ve birlik olma durumundayız" dedi.

Milli Beka Hareketi Derneği, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından gerçekleşen hava saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler için Gündoğdu Meydanı'nda şehitleri anma etkinliği düzenledi. Etkinlikte şehit düşen askerlerin rütbeleri ve isimleri okundu. Milli Beka Hareketi Derneği Genel Başkanı Murat Şahin'in de katıldığı etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra açıklama yapan Milli Beka Hareketi Derneği Genel Başkanı Murat Şahin, "Geçtiğimiz günlerde İdlib'de peygamber efendimize komşu gönderdiğimiz şehitlerimizin ruhlarını şad etmek için bu kutlu topraklarda toplanmış bulunmaktayız. Bu kutlu topraklar İzmir topraklarıdır. Yani düşman işgalinde 100 sene önce bu aziz topraklarda ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'in olduğu topraklardır. Bu topraklar aziz ve muzaffer topraklardır. Bu topraklar şehitler diyarıdır. Efeler diyarıdır. Yiğitler diyarıdır. Akıncılar diyarıdır. Bu topraklar Erzurum'da Kara Fatma'ların dik duruş topraklarıdır" dedi.

'ŞU AN BİR VE BİRLİK OLMA DURUMUNDAYIZ'

Birlik olmuş Türk Cumhuriyeti'nin, İslam'ın son ordusu, ümmetin son umudu, Türk ordusunun Şam'a doğru ilerlediğini söyleyen Murat Şahin'in, "Zulüm şatoları yıkılmalıdır, bertaraf edilmelidir. Zulmün başrol oyuncuları da bertaraf edilmelidir. Gırtlağımıza kadar geldi. Şanlı ordumuz orada, biz de Milli Beka Hareketi olarak yüz binlerce üyemizle diyoruz ki devlet büyüklerimize; 'Cansa can, kansa kan, malsa mal. Bizler de hazırız. Abdestimizi aldık, şehadet şerbetini içtik. Bizler de hazırız Mehmetçiğimizin önüne geçmeye; etten duvar olmaya. Şu an bir ve birlik olma durumundayız. Görüşümüz, duruşumuz, bakışımız, tarafımız, partimiz ne olursa olsun, tek kaygımız Türkiye Cumhuriyeti olsun. Şu anda yemin etmeliyiz. 'Ya İstiklal ya ölüm' demeliyiz. 'Ya olacağız, ya öleceğiz' demeliyiz. İşte Gazi Mustafa Kemal'in silah arkadaşları. İşte bir Kuva-yi Milliye ruhu başlattılar. Bu topraklarda ilk meşalesi de buradan yakıldı. İşte biz de Kuva-yi Milliye'nin bırakmış olduğu meşaleyi, milli bir hareket olarak en zirveye çıkarıp, bütün Türkiye'yi, sağcısı solcusu fark etmeksizin, bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, hep birlikte olmaya davet ediyoruz" dedi. Daha sonra şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Ardından kalabalık olaysız dağıldı.

AMASYA'DA ŞEHİTLERE SAYGI YÜRÜYÜŞÜ VE MOTOSİKLET KONVOYU

AMASYA'da, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için saygı yürüyüşü ve motosiklet konvoyu düzenlendi.

Amasya'da motosiklet tutkunları motosikletlerinin önünde astıkları Türk bayraklarıyla konvoy yaparken, üniversite öğrencileri de şehitlere saygı yürüyüşü düzenledi. Öğrencilerin yüksekokul mevkiinden başlayan ve eğitim fakültesi önünde son bulan yürüyüşü çevredeki vatandaşlardan destek aldı.

Öğrencilerden Çetin İncepınar, "Geçtiğimiz günlerde İdlib'de vatan evlatlarını şehit verdik. Ülkemizde farkındalık yaratmak ve devletimizin her daim yanında olduğumuzu yanında olduğumuzu belirtmek için buradayız. Bu vatanı bölemeyecekler. Ne Mutlu Türk'ün diyene vatan sağ olsunö dedi. Emel Ünal ise, "Biz her zaman milletimizin, ordumuzun, devletimizin yanındayız. Desteklerimiz ve dualarımız onlarlaö diye konuştu. İbrahim Hakkı Satılmış da "Türk bayrağının asla inmeyeceğini, ezanımızın asla dinmeyeceğini belirtmek istedik. Bunu da elimizden geldiğince yaptığımızı düşünüyorumö diye konuştu.

Yürüyüşte birlik ve beraberlik mesajları verilirken, eğitim fakültesi önünde İstiklal Marşı'nı okuyan yaklaşık 500 öğrenci, daha sonra dağıldı.

ALANYA'DA YÜZLERCE KİŞİ ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜDÜ

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde aralarında taraftar gruplarının da bulunduğu yaklaşık bin kişi, İdlib'de şehit olan askerler için yürüdü.

Suriye'nin İdlib kentinde, Esad rejiminin hava saldırısında şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçiğe destek olmak için aralarında taraftar gruplarının da bulunduğu yaklaşık bin kişi Hükümet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde toplandı. Türk bayrakları ve pankartlarla anıtta toplanan kalabalık adına konuşma yapan Tunahan Yalım, toplanma ve yürüyüş nedenlerini anlattı.

'DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ'

İdlib'de şehit düşen 36 asker ve Mehmetçiğe destek olmak için bir araya geldiklerini söyleten Yalım, "Maalesef 36 vatan evladı şehit düşmüştür. Dış mihraklar yapmıştır. Bu duruma çok üzgünüz ve kinimiz çok yüksek, bu nedenle Alanya'da taraftarlar grubu olarak yürüyüş kararı aldık. Şehitlerimizin anısına, biz bu milletin ve devletin yanında olduğumuzu belirterek, onları asla unutmayacağımızı göstermek için buradayızö dedi.

SLOGANLAR EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜLER

Yapılan konuşmanın ardından toplanan kalabalık, 1 dakikalık saygı duruşundu bulunarak İstiklal Marşı okudu. Şehitler için bir araya gelen kişiler, ellerinde Türk bayrağı ve pankartlarla İskele Caddesi üzerinden başlayarak 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Her Türk asker doğar' sloganlarıyla yürüdü. Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından başlangıç noktasına gelen kalabalık, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

8 KİLOMETRELİK TERÖRE LANET YÜRÜYÜŞÜ

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerleri anmak için düzenlenen yürüyüşe katılan onlarca kişi, ellerindeki bayraklarla yaklaşık 8 kilometre yürüdü.

Akyazı Muhtarlar Derneği'nin organize ettiği 'Şehitlere Rahmet Teröre Lanet' yürüyüşüne onlarca kişi katıldı. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganlarıyla yaklaşık 8 kilometre yürüyen vatandaşlar, Akyazı Kuzuluk Fatih Camii'den aldıkları bayrağı, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'a teslim etti. Belediye başkanıyla görüşen vatandaşlar İdlib'deki askerler için dua ettikten sonra seferberlik ilan edilmesini ve askere alınmak istediklerini söyledi.

İDLİB'DE YARALANAN İKİ UZMAN ÇAVUŞA MORAL ZİYARETİ

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve protokol üyeleri, Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda yaralandıktan sonra tedavilerinin ardından memleketlerine gelen uzman çavuşlar Adnan Ersoy ve Ercan Kurt'u ziyaret etti.

İdlib'te saldırıda yaralanan uzman çavuşlar Adnan Ersoy ve Ercan Kurt, tedavilerinin ardından önceki gün akşam saatlerinde Ereğli'ye bağlı Yazıcılar köyündeki evlerine döndü. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Okur, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Bülbül, Ersoy ve Kurt'u evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Çorumluoğlu, birlik ve beraberlik içinde mücadelelerinin devam edeceğini söyleyerek, "Bu mücadelede şehit olan kardeşlerimiz olduğu gibi yaralanan kardeşlerimiz de oldu. Birlik ve beraberlik içerisinde bizim bu sınır boylarındaki mücadelemiz bundan sonra da devam edecek. Siz zannetmeyin ki bu birkaç yıllık, asırlık değil. Biz bu topraklarda olduğumuz sürece bu mücadelemiz devam edecek. Sevinçte, kederde, bayramda hep birlikte olmalıyız. Birlikte olmalıyız ki ülkemiz topraklarına en ufak bir el atılmasın. Bu mesele sadece bizim ülkemiz topraklarındaki mesele değil. Bu mücadele aynı zamanda Somali'de, Bosna'da dünyanın değişik noktalarında Müslüman halka yapılan bir sıkıntının mücadelesi. Eğer dik durmaz, biz bu bayrağı dalgalandırmazsak oradaki yaşayan kardeşlerimiz işte o zaman sıkıntıya düşecekler." dedi.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dua edildi.

SAĞANAK NEDENİYLE FABRİKA SU ALTINDA KALDI, İŞÇİLER SEFERBER OLDU

BİNGÖL'de, sağanağın etkisiyle su altında kalan tekstil fabrikasında biriken suyu tahliye etmek için işçiler ellerindeki kovalarla seferber oldu.

Bingöl'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde etkili olan yağış, 50 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasını su altında bıraktı. Fabrika işçileri, sağanak nedeniyle biriken suyun tahliye edilmesi için seferber oldu. İşçiler, ellerine aldıkları kovalarla çalıştıkları fabrikada biriken suyu tahliye etmeye çalışırken, belediye ekiplerinden yardım için ihbarda bulundu. Bingöl Belediyesi ekiplerinin vidanjör desteğiyle fabrikadaki sular tahliye edildi. Fabrikada hasar oluştu.

BIÇAKLANDI, YARDIM İSTEMEK İÇİN GELDİĞİ MARKETTE BAYILDI

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, kim tarafından bıçaklandığı bilinmeyen B.A. markete girip, yardım istedi. Baygınlık geçiren B.A. market sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde, Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Yağcılar Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki bir markete giren B.A. sigara alıp, çıktı. Bir süre sonra tekrar markete giren B.A. karnını tutarak bıçaklandığını ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi ardından bayıldı. Market sahibinin haber vermesi üzerine markete polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralanan B.A., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, B.A.'nın nasıl bıçaklandığını tespit etmek için çalışma başlattı.

GASBETTİKLERİ KİŞİYİ BIÇAKLAMA ANI KAMERAYA YANSIDI

KOCAELİ'nin Gebze, Darıca, Çayırova ilçelerinde ve Bursa'da araçtan hırsızlık ve gasp olaylarına karışan 4 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanırken, Bursa'da gasbettikleri kişiyi bıçaklama anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son dönemlerde artan 'gasp' ve 'hırsızlık' olayları ile ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntlerini inceleyen polis, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde 11 araçtan hırsızlık yapan şüphelilerin daha önceden benzer suçlardan sabıkaları bulunan R.P., M.K., A.P. ve H.H.P. olduğunu belirledi. Şüpheliler önceki gün yapılan baskınla gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

GASP SIRASINDA YAŞANAN ARBEDE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Polis, yaptığı incelemede 4 şüphelinin Kocaeli'de hırsızlık olayına karıştıktan sonra Bursa'da bir kişiyi gasbettiklerini belirledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde gasbedilen kişi, şüphelilerden birini yakalarken, başka bir şüpheli de arkadaşını kurtarmak için elindeki bıçağı vatandaşın kalçasına saplıyor. Vatandaşın elinden kurtulan şüphelinin araca binerek uzaklaşması da görüntülerde yer alıyor.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 YAŞINDAKİ GENCİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen Mert Oktay (20), hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu madde kullanan Mert Oktay, bir süre sonra fenalaştı. Arkadaşları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mert Oktay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Oktay'ın uyuşturucu madde kullanımına bağlı hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm sebebinin otopsi raporunda ortaya çıkacağı belirtildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Oktay'ın ölümünün ardından Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Oktay'ın uyuşturucu maddeyi temin ettiği değerlendirilen Ö.T. ile birlikte 7 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, işçi servisi midibüsüne çarpan alkollü sürücü, hurdaya dönen otomobilini görünce ağladı. Sürücüye 2 bin TL ceza kesilip, ehliyetine el konuldu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında, Ereğli- Devrek yolu Yeşiltepe mevkiinde meydana geldi. Gökhan Ç. yönetimindeki 06 MLH 49 plakalı otomobil, fabrikaya işçi taşıyan Raşit Civak'ın kullandığı 81 KE 014 plakalı midibüse çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobil hurdaya döndü. Otomobilini gören Gökhan Ç., gözyaşlarına boğuldu. Gökhan Ç.'yi arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Gökhan Ç.'nin yapılan kontrolünde 1.13 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gökhan Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis, Gökhan Ç.'ye 2 bin TL ceza kesilerek ehliyetine 6 aylığına el konuldu.

OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 ÖLÜ 1 YARALI

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Paşacık Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 68 EH 644 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüjdeki ağaça çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurda yığınına dönen araçtaki Yeter Kübra Güden (19) olay yerinde, Hasan Özkaraca da (22) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralı Bekir Coşar (28), ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Coşar'ın hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 6 KİŞİ YARALANDI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Metin Sevincek yönetimindeki 02 AP 784 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Sevincek ile yanındaki Medine Sevincek, Ali Taş, Ahmet Yasin Sevince ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KAYSERİ'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 4 YARALI

KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Mustafakemalpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü henüz bilinmeyen 34 PU 6462 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan İsmail Aslan (30) yönetimindeki 38 TK 871 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Aslan ile yolcular İsrafil Aslan (29), Mikail Aslan (27) ve Murat Yıldırım (42) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastanelere kaldırdı. Yaralılardan İsrafil Aslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 34 PU 6462 plakalı otomobilin sürücüsünün ise, kazanın ardından kaçtı.

Ayrıca, kazada Aslan'ın otomobilindeki horoz da öldü.

RAYBÜSÜN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

KÜTAHYA'da tren raylarında oturduğu iddia edilen Fethi Yeşil (73), raybüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tren makinisti S.D. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Atatürk Bulvarı demir yolunda meydana geldi. Tavşanlı- Eskişehir hattındaki S.D. yönetimindeki 72606 sayılı raybüs, iddiaya göre raylarda oturan ve daha sonra kalmaya çalışan Fethi Yeşil'e çarptı. Treni durduran makinistin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yeşil'in başına aldığı darbe nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yeşil'in cesedi, otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Raybüsün makinisti S.D. ise ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

YAZIN SERİNLEMEK İÇİN MAĞARAYA KAR DEPOLADILAR

KONYA'nın Derebucak ilçesinde yaşayanlar, yaz günleri düğün ve festivallerde ikram edilen içeceklerde kullanılmak için yaklaşık 16 metre derinliğindeki 'Cula Deliği' adı verilen mağaraya kar depoladı.

Toros Dağları'nda yer alan ve yaklaşık 7 bin nüfusa sahip Derebucak'ta, kışın yağan karın, mağaralarda depolanıp, yaz aylarında kullanılması gelenek haline geldi. Bu nedenle de her yıl mart ayında 1800 rakımlı Kocadağ'ın zirvesindeki 'Cula Deliği' adlı mağara alanında 'Kar Basma Şenliği' düzenleniyor. Yaklaşık 3-4 metre yüksekliğe ulaşan karı, kürek ve testerelerle parçalayan ilçe halkı, 16 metre derinliğindeki mağaraya atarak depoluyor. Depolanan kar ise yaz aylarında çıkartılarak, düğün ve festivallerde ikram edilen içeceklere katılıyor.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, geleneksel hale gelen kar depolama işlemenin geçtiğimiz yıllarda şenlik havasında geçtiğini ancak bu yıl Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen havan saldırısında askerlerin şehit düşmesi nedeniyle, askerler için dua edilip, sade bir etkinlik gerçekleştiğini belirtti.

KUŞADASI'NDA GÜNEŞİ GÖREN, SAHİLE KOŞTU

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, hava sıcaklığı 20 derece ölçülürken, güneşli havayı fırsat bilenler, sahile akın etti.

Aydın'ın gözde turizm ilçesi Kuşadası'nda havanın güzel olmasını fırsat bilenler, sahile indi. Hava sıcaklığının 20 derece olduğu ilçede, sahil kenarındaki çay bahçeleri doldu. Yaklaşık 35 yıldır Kuşadası'nda yaşadığını belirten Mehmet Gelturan (39), "Kuşadası'nda güzel bir pazar günü geçiriyoruz. Güneşli havanın tadını oğlum ve arkadaşlarımla birlikte balık tutarak çıkarmak istedik. Oğlum da ben de balık tutmayı çok seviyoruz. Deniz durgun ve hava sıcakken bu güzel hafta sonunda iyi vakit geçirmek istedik" dedi.

Doğma büyüme Kuşadalı olan Savaş Çırban (32) ise pazar gününü kızı ve eşiyle sahilde dolaşarak geçirmek istediğini dile getirip, "Kuşadası'nı çok seviyoruz. Her şeyiyle çok güzel bir ilçe. Her geçen gün biraz daha güzelleşiyor. Önümüzdeki aylarda sahil bandında da yenileme çalışmaları yapılacak. Yaz döneminde Kuşadası daha güzel olacak" diye konuştu.

BURSA'DA HAMSİ FESTİVALİ YOĞUNLUĞU

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Hamsi Festivali'nde pişirilen 2 ton hamsi, yaklaşık 5 bin kişiye dağıtıldı. Ekmek arası hamsi dağıtıldığı sırada tezgahların önünde uzun kuyruklar oluştu.

İnegöl Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nce 26 Şubat- 1 Mart arasında Hikmet Şahin Kültürparkı'nda 'Hamsi Festivali' düzenlendi. Festivalin son gününde pişirilen 2 ton hamsi ekmek arası dağıtılırken, tezgahların önünde uzun kuyruklar oluştu. Hamsi alabilmek için tezgahlara doluşan kişilere, yetkililer zaman zaman sıraya girmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Festivalde düzenlenecek olan konserler ise İdlib'deki hava saldırısında 34 askerin şehit olması nedeniyle iptal edildi. Festivalin son gününde alandaki vatandaşlara elleriyle hamsi ikram eden Belediye Başkanı Alper Taban, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

5 BİN KİŞİYE HAMSİ DAĞITILDI

İnegöl Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammet Ergün, yaklaşık 5 bin kişiye hamsi ikram ettiklerini belirterek, "Öncelikle İdlib'de yaşanan hain saldırı da hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Biz bu etkinliği birlik ve beraberliğimizi sağlamak amacıyla düzenliyoruz. Şehitlerimiz olması nedeniyle festivalimizdeki konserleri iptal ettik. Bugün de vatandaşlarımıza 2 ton hamsi ikram ediyoruz" diye konuştu.

