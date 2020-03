DHA YURT BÜLTENİ - 1

MSB: İDLİB'DE 1 ŞEHİT, 1 YARALI

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İdlib 'de rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen askerlere, reim unsurları tarafından tarafından açılan topçu ateşi sonucu 1 askerin şehit, 1 askerinde yaralandığını bildirildi. Rejim unsurlarına yoğun şekilde karşılık verildiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim unsurları tarafından 02 Mart 2020 tarihinde yapılan topçu atışı neticesinde, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

Haber: ANKARA,

==========================

İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejimin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın (22) İzmir'deki baba ocağına ateş düştü.

İdlib'de rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırıda Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak şehit oldu. Şehidin Konak ilçesine bağlı Hasan Özdemir Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber verildi. Haberi alan baba Cemil Ak (51) ve anne Nermin Ak (39) gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, Konak Belediyesi ekipleri evin önünde taziye çadırı kurdu. Sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın bekar ve 1 kardeşinin olduğu öğrenildi. Şehidin amcası Erkan Ak, "Söylenecek bir şey yok, vatan sağ olsun" dedi.

Ak'ın cenazesinin, 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde, bugün öğle ezanında kılınacak namazın ardından defnedileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Şehidin evinden görüntü

-Taziyelerden görüntü

-Asılan Türk bayrağından görüntü

-Yakınlarıyla röportaj

-Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

==========================

AĞRI'DA, GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACINA ROKETLİ SALDIRI: 1 ŞEHİT (4)

ŞEHİT GÜMRÜK PERSONELİNE TÖREN

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırlı servis aracına roketli saldırıda şehit olan gümrük personeli Mustafa Türk (34) için Ahmed'i Hani Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Vali Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kurum müdürleri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin eşi Yüsra Türk ve oğlu tören boyunca gözyaşı döktü. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dualar edildi. Tören sırasında Vali Süleyman Elban ile Belediye Başkanı Savcı Sayan'n da gözyaşlarını tutamadığı görüldü. İsmail Mert (8) ve Elifsu (3) adından iki çocuğu olan Mustafa Türk'ün naaşı, tören sonrası askeri uçakla toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenazenin gelişi

-Omuzlarda taşınması

-İstiklal Marşı okunması

-Törene katılanlar

-Eşinin ağlaması

-Şehidin oğlu

-Vali ve belediye başkanının gözyaşlarını silmesi

-Naaşın omuzlara alınması ve askeri uçağa yüklenmesi

Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI,

=================================

KOMANDOLAR, KURBAN KESİLİP, DUALARLA İDLİB'E GÖNDERİLDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'e komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Suriye sınırının güvenliği için başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında birliklerden gönderilen komandolar ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Kurban kesilip dualar edildikten sonra komandolar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Bayezıd-i Bestami Hz. Türbesi'nde hatmi şerifler okunup, şehitlerin ruhlarına bağışlanarak, askerlerin başarısı için dualar yapıldı. Komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Kurban kesilmesi

-Dua edilmesi

-Askerlerden görüntü

-Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu'nun konuşması

-Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un konuşması

-Askeri araçların ve phorsonel taşıyıcı araçların gidişi

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

============================

AZEZ'DE MEHMETÇİĞE DESTEK MİTİNGİ

SURİYE'nin İdlib kentinde Bahar Kalkanı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek için Kilis'in karşısındaki Azez ilçesinde miting düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen Azezliler, rejime lanet okudu.

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Bahar Kalkanı Herakatı'nı yürüten Mehmetçiğe destek için Azez'de miting düzenlendi. Sabah saatlerinden itibaren ellerinde Türk ve Suriye Milli Ordusu bayraklarıyla Azez Kardeşlik Meydanı'na yürüyen kalabalık, ilahiler ve marşlar söyleyerek Mehmetçiğe destek verdi. Rejim karşıtı sloganlar atan kalabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı bulunan posterleri alanda dolaştırdı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Hasan DÖNMEZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Kadir GÜNEŞ/AZEZ (Suriye),

=============================

SARP SINIR KAPISI'NDA 'KORONAVİRÜS' TEDBİRLERİ

TÜRKİYE'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, koronavirüs tehdidine karşı ülkeye giriş yapanların termal kameralarla yüksek ateş bulgusu gözlemleniyor. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "100 yataklı sahra hastanesi kurduk. 4 çadırdan oluşan hastanemiz şu an 60 yatak kapasitesi ile hizmete hazır. İhtiyaç duyulması halinde bu sayı 100'e çıkarılacak" dedi.

Artvin, Trabzon, Giresun, Rize ve Gümüşhane il sağlık müdürlüklerine bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda koronavirüs tehdidine karşı 100 kişilik sahra hastanesi kurdu. Sahra hastanesinde, Türkiye'ye giriş yaparken termal kameralarda yüksek ateş bulgusu görülenler, gözlem altına alınacak.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Sarp Sınır Kapısı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulan sahra hastanesini gezerek, incelemelerde bulundu. Sarp Sınır Kapısı'na 200 metre uzaklıkta, sahil kenarında kurulan 4 sahra hastanesini gezen Vali Doruk, tedbirler kapsamında sınır kapısındaki termal kamera sistemi ve alınan diğer tedbirleri yerinde gözlemledi. Doruk, İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

'TÜM TEDBİRLERİ ALDIK'

Vali Doruk, dünyanın pek çok ülkesinde görülen ve ölümlere neden olan koronavirüs tehdidine karşı ülke ve Artvin olarak gerekli tüm tedbirleri alıp, hazır olduklarını dile getirdi. Önlemler kapsamında yolcu geçişlerinin yapıldığı yerlerde sağlık kontrol noktaları oluşturularak, termal kameralarla yolcuların tarandığını anlatan Doruk, "Bunun yanı sıra bakanlığımızın talimatları kapsamında, olası vakalara karşı bir 100 yataklı bir sahra hastanesi kurduk. 4 çadırdan oluşan hastanemiz şu an 60 yatak kapasitesi ile hizmete hazır. İhtiyaç duyulması halinde çok hızlı bir şekilde bu sayı 100'e çıkarılacak" dedi.

Sahra hastanesinde gece gündüz hizmet verileceğini kaydeden Vali Doruk, "Şüpheli bir durumda hasta ilk olarak burada sağlık kontrollerinden geçerek, burada izole edilecek. Bunlar tamamen tedbir amaçlı çalışmalar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Kapıdan detaylar

-Valinin incelemeleri

-Termal kamera ile ölçümler

Haber-Kamera: ARTVİN-DHA

=========================

SINIRDA YUNAN ASKERİNİN VURDUĞU GÖÇMEN ÖLDÜ

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde Yunanistan sınırını geçmeye çalışan göçmenlere ateş açılması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan sınırını geçmek isteyen göçmenlere iddiaya göre, Yunan askerleri ateş açtı. Askerlerin önce, havaya ardında da göçmenlerin üzerlerine ateş açtığı öne sürüldü. Bu sırada Yunanistan'a geçmek isteyen Ahmet Ebu Emad adlı göçmen, sırtından vurularak yaralandı. Göçmenlerin Türk sınırına taşıdığı Ahmet Ebu Emad yolda hayatını kaybetti. Ebu Emad'in cansız bedeni, Enez'de hastane morguna kaldırıldı.

OLAY ÖNCESİ YUNAN ASKERLERİ ŞİDDET UYGULAMIŞ

Edirne üzerinden sınırı geçmeye çalışırken Yunanistan askerleri tarafından sırtından vurulup öldürülen Suriye uyruklu Ahmed Ebu İmad'in yanındaki arkadaşları, Yunan güvenlik güçlerinin silah kullanmadan önce kendilerini darbettiğini söyledi. İmad'a ön otopsi yapıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: EDİRNE,

==============================

YUNAN ASKERİNDEN GÖÇMENLERE PLASTİK MERMİLİ MÜDAHALE: 5 YARALI

EDİRNE'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde, Yunanistan'a geçmek isteyen gruba Yunan askerlerinin plastik mermiyle müdahalesi sonucu 5 göçmen yaralandı. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yunanistan'a geçmek isteyen göçmen gruplarına Yunan askerlerinin sert müdahalesi sürüyor. İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde, Yunanistan'a geçmek isteyen gruba Yunan askerleri, plastik mermiyle müdahale etti. Gruba müdahale sonucu 5 göçmen yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan bölgeye, İstanbul'dan çok sayıda takviye ambulansın gönderildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Acil servis önü

-Ambulansların gelişi

-Yaralıların indirilmesi

-Ayakkabısı olmadan yürüyen göçmen

-Acil servis önünde bekleyen ambulanslar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

=============================

YUNANİSTAN, MERİÇ KIYISINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Yunanistan'a geçiş yaptığı Meriç Nehri kıyısında Yunan askerleri güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermeyip TOMA'lardan tazyikli su, gaz bombası ile müdahale ettiği göçmenler, Meriç Nehri ve kırsal alanlardaki tel örgüleri aşarak, tüm engellemeleri aşarak Yunanistan'a geçiyor.

Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a gitmeye çalışan göçmenlere karşı ise Yunan güvenlik güçleri önlemleri artırdı. Askerlerin gün içinde nehir kenarında nöbet tuttuğu görülürken, bazı yerlerde de Yunan zırhlı askeri araçları beklemeye başladı. Türkiye ve Yunanistan arasındaki Meriç Nehri'nin bazı bölümlerinde ise tel örgülerle önlem alındığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Yunan güvenlik güçlerinin görüntüleri

-Yunan askeri aracı görüntüsü

-Muhabir anonsları (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN- İdris TİFTİKCİ Can EROK- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,-

===============================

PAZARKULE SINIR KAPISI'NA GİDEN KARAYOLU GÖÇMENLERE KAPATILDI

EDİRNE'de sığınmacı yoğunluğunun arttığı Pazarkule Sınır Kapısı'na giden karayolu, göçmen geçişlerine kapatıldı.

Avrupa'ya gitmek için Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan sığınmacıların Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerden taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Edirne'de jandarma ekipleri, sığınmacı yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule Sınır Kapısı'na giden karayolunu, öğlen saatlerinde 1 kilometre mesafedeki kontrol noktasında önlem alarak araç ve yaya trafiğine kapattı.

Market alışverişi için Pazarkule Sınır Kapısı çevresinden ayrılıp tekrar dönen göçmenlerin ise geçişine izin verildi. Bazı göçmenler tarlalardan geçerek Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmaya çalışıyor. Yunanistan askerleri Kastanies Sınır Kapısı'nı yaya ve araç trafiğine kapattığı için binlerce göçmen tampon bölgede bekliyor. Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler arkasında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler ile Yunan askerleri arasında zaman zaman gerginlik yaşanmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Jandarma ekiplerinin mültecileri geri göndermesi

Tarlalardan yürüyen mülteciler

Detaylar

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ EDİRNE,

==============================

FİLİSTİNLİ GÖÇMENDEN CAN DOSTLARINA HÜZÜNLÜ VEDA

EDİRNE'de Yunanistan'a gitmek için bekleyen göçmenler arasındaki Filistinli Ahmet Haciali, (34), beraberinde getirdiği köpeği Sofia ve kedisi Şekip'i, Yunan askerlerinin başta gaz olmak üzere şiddet uygulaması üzerine bırakma kararı aldı. Hacıali, sosyal medya üzerinden irtibat kurduğu Tolga Ayyıldız'a kedi ve köpeğini gözyaşları arasında teslim etti.

Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyen göçmenler arasında bulunan Filistin uyruklu Ahmet Hacıali, beraberinde getirdiği köpeği Sofia, kedisi Şekip ile yollarını ayırmak zorunda kaldı. Haciali, Yunan polisinin gaz bombası sıkması ve şiddet uygulaması nedeniyle hayvanların zarar göreceğini belirterek, sosyal medyadan tanıştığı hayvan severlere verme kararı aldı. Pazarkule Sınır Kapısı önüne İstanbul'dan gelen hayvan sever Tolga Akyıldız, kedi ile köpeği teslim alırken, Hacıali duygusal anlar yaşadı.

'AYRILMAK ZORUNDA KALDIK'

Hayvanlarından ayrılmasının kendisini çok üzdüğünü söyleyen Ahmet Hacıali, "Ben can dostlarımdan ayrı kalacağım için çok üzgünüm ancak onları tehlikeye atamam. Sınır çok tehlikeli, gaz sıkılıyor ve engellemeler var. Buradan hayvanlarımı geçiremem. Onların hayatını tehlikeye atamam. Bu yüzden onları sosyal medya üzerinden bana ulaşan hayvan sever Tolga Akyıldız'a emanet etme kararı verdim. Ben Yunanistan üzerinden Hollanda'ya gideceğim. Oraya yerleşir yerleşmez en kısa sürede Tolga ile iletişime geçiş can dostlarımı yanıma alacağım. Bu süre 5 ayda olur 7 ayda bilemem ama tek dileğim onlara tekrar kavuşmak" dedi.

Hayvan sever Tolga Akyıldız'da bir fotoğrafçının çektiği fotoğraftan etkilenerek Ahmet Haciali ile irtibata geçtiğini ve dostlarına çok iyi bakacağını söyledi. Konuşmaların ardından Hacıali, gözyaşları içinde can dostları Sofia ile Şekip'i Akyıldız'a teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

Köpek ve kediden detay

Ahmet Hacıali ile röp.

Köpeğin Hacıali'ye sevgi gösterisi

Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

Köpek ve kediyi teslim etmesi

Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN/EDİRNE,

===============================

ÇİFTÇİLER TRAKTÖRLERLE MEHMETÇİK'E DESTEK KONVOYU DÜZENLEDİ

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde çiftçiler, Türk bayraklarıyla süsledikleri traktörleriyle konvoy yapıp, Mehmetçik'e destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek ve Mehmetçik'e yanlarında olduklarını hissettirmek isteyen Kadirlili çiftçiler, Türk bayrakları astıkları traktörleriyle konvoy halinde ilçe turu attı. Onlarca traktörden oluşan konvoya vatandaşlar da kendi araçları ve ellerinde salladıkları Türk bayraklarıyla destek verdi. Çiftçiler adına konuşan Ali Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve askerin her zaman yanında oldukları belirtip, İdlip'te şehit düşen kahraman Mehmetçikleri rahmetle andıklarını, yaralılara da acil şifalar dilediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Çiftçilerin traktörle yaptığı konvoydan görüntü

Haber - Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye),

===========================

RİZE'DE, MEHMETÇİK'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde 34 askerin şehit olduğu saldırıya tepki için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş sonrası 2 sporcu, Fırtına Deresi üzerindeki zipline hattında baş aşağı asılarak, Türk bayrağı açtı.

Çamlıhemşin ilçesinde belediye binası önünde toplanan kalabalık, şehit askerler için dua etti, ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçti. Yürüyüşe, Çamlıhemşin Kaymakam'ı Ahmet Çelik ile Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu da katıldı. Gruba, Türk bayrakları ile donatılan araç konvoyu da eşlik etti. Belediye binası önünde başlayan ve Mehmetçik'e 'yanındayız' mesajı verilen yürüyüş, Kemer Köprü mevkisinde sona erdi.

Yürüyüş sonrası Çamlıhemşin Doğa Sporları Kulübü üyesi 2 sporcu, Fırtına Deresi üzerindeki zipline hattında baş aşağı asılarak, Türk bayrağı açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Yürüyüş detayları

Ziplene hattında asılan sprocular

Detaylar

Haber-Kamera: Yalçın ŞAHİN RİZE-DHA

================================

TAKSİCİLERDEN MEHMETÇİĞE DESTEK KONVOYU

İZMİT'te, taksiciler, Mehmetçik'e destek olduklarını göstermek için bir araya gelerek, konvoy oluşturdu. Taksilerine siyah kurdele ve Türk bayrağı asan yaklaşık 200 taksici, İzmit sokaklarında dolaşarak sloganlar attı.

İdlib'de görev yapan Mehmetçik'e moral vermek ve destek mesajı göndermek isteyen taksiciler, sosyal medya üzerinden haberleşerek İzmit Doğu Kışla'da pazar alanında toplandı. Pazar alanına gelen yaklaşık 200 taksici, İdlib'de şehit düşen askerler için dualar okudu. Duaların ardından araçlarının üzerine Türk bayrağı ve siyah kurdele asan taksiciler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra taksilerine binerek şehir turu attı.

İzmit Ticari Taksiler Platformu Başkanı Emre Dal, amaçlarının Mehmetçiğin yalnız olmadığını ifade etmek olduğunu belirterek, "Son günlerde Suriye'de yaşanan olaylardan dolayı İzmit Ticari Taksiler Grubu olarak, taksici arkadaşlarımızla birlikte burada toplanıp şehitlerimiz için bir konvoy yapmaya karar verdik. Bununla birlikte Suriye'de şehit düşen tüm askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bizler her zaman vatanımızın emrindeyiz. Bize sadece söylemeleri yeter. Konvoy yapmamızın amacı da Mehmetçiğe ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek olduğumuzu ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek. Araçlarımız onlar için her daim hazır bize sadece emir vermeleri hazır. Devletimiz adına nereye gideceksek ne yapacaksak biz her zaman hazırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Taksicilerin pazar alanında toplanması

-Dualar ve İstiklal Marşı'nın okunması

-Taksilerin oluşturduğu konvoydan görüntüler

-İzmit Ticari Taksiler Platformu Başkanı Emre Dal ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

==================================

SAKARYA'DA ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜDÜLER

SAKARYA'da, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen saldırıda şehit olan askerleri anmak için yürüyüş düzenlendi. Vatandaşlar, şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları'nca İdlib şehitleri için organize edilen yürüyüşe sivil toplum kuruluşları ve sendikaların yanı sıra halk katıldı. Çark Caddesi'nden başlayan yürüyüşte vatandaşlar, yaklaşık 110 metre uzunluğunda Türk bayrağını taşıdı. Demokrasi Meydanı'nda hazırlanan alanda Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklama yapan Hak- İş Sendikası Sakarya Başkanı Mesut Gökdemir, "Sakarya, devleti ve ordusuyla omuz omuza. Son dönemlerde gelen üzücü şehit haberleri milletimizi derin biz üzüntüye sevk etmiştir. Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu günlerde bizler devletimizle omuz omuzayız" dedi.

Memur- Sen İl Başkanı Murat Mengen ise, "Kendi ülkelerine gelebilecek göçmenler sebebiyle savaşın ilk gününden itibaren 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye, şu anda bir yandan mazluma kol kanat gererken diğer yandan zalime karşı mücadelesini sürdürmektedir" diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Güvenli bir bölge oluşana kadar bu mücadelemiz devam edecektir. Tüm İslam alemi ve cennet ülkemiz için canını ortaya koyup destanlar yazan şehitlerimiz için Şehitler Tepesi boş kalmayacaktır" dedi.

Dualar edilmesinin ardından İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Yürüyüş detay

Vatandaşlar detay

Mesut Gökdemir konuşma

Murat Mengen konuşma

Ekrem Yüce konuşma

Cenaze namazı detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA,

===================================

SİVAS'TA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERDEN MEHMETÇİK'E IŞIKLI DESTEK

SİVAS'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Mehmetçik'e destek olmak için odalarındaki ışıklarla 'Bahar' ve 'TSK' yazdı.

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içindeki KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde devam 'Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e destek olmak için odalarındaki ışıkları aynı anda yakarak yurt binasında 'Bahar' ve 'TSK' yazdı. Öğrenciler daha sonra yurt bahçesinde Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Üniversite öğrencilerinin Mehmetçik'e anlamlı desteğini vatandaşlar ilgiyle izledi.

Görüntü Dökümü:

-Yurt binasının pencerelerinde oluşturulan yazılar

-Detaylar

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

====================================

KUŞADASI'NDA İDLİB ŞEHİTLERİ İÇİN LOKMA DÖKTÜRÜLDÜ

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde belediye, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan askerler için dualar eşliğinde lokma döktürdü. Belediye ana hizmet binası önünde dökülen lokmalar, 5 bin kişiye dağıtıldı.

Kuşadası Belediyesi, Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin hava saldırısında şehit düşen askerler için lokma hayrı yaptı. Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel ile Belediye Meclis üyelerinin de katıldığı anma etkinliğinde Kuşadası İlçe Müftülüğü'nde görevli İmam Ali Yılmazoğlu tarafından şehitler için dualar okundu. Edilen duaların ardından döktürülen 5 bin kişilik lokma, anma etkinliğine katılanlara ve çevredeki esnafa dağıtıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Suriye'nin İdlib kentinde ordumuza yönelik düzenlenen hain saldırı, bizleri büyük bir üzüntü içerisine soktu. Saldırıda 34 kahraman askerimizi şehit verdik. Acımız büyük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Lokma hayrından görüntü

-Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in açıklamasından görüntü

Haber - Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

======================================

ŞEHİTLER İÇİN 500 METRE TÜRK BAYRAĞI İLE YÜRÜDÜLER

AYDIN'ın İncirliova Belediyesi tarafından düzenlenen şehitler için birlik beraberlik yürüyüşünde vatandaşlar 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı ile yürüdü. Etkinliğe katılan binlerce kişi 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan 34 asker içen Aydın'ın İncirliova Belediyesi tarafından birlik ve beraberlik yürüyüşü düzenlendi. Etkinliğe Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilçe belediye başkanlarının yanısıra şehit yakınları ile binlerce vatandaş katıldı. Yürüyüş öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda şehitler için lokma hayrı yapıldı.

Belediye başkanları ve vatandaşlar İncirliova Belediyesi önünde 500 metre uzunluğunda açılan Türk bayrağı eşliğinde Sevgi Yoluna yürüdü. Ardından Aykut Ozan Caddesi üzerinde devam eden yürüyüş yine Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Atatürk Anıtı önünde toplanan binlerce vatandaş saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İdlip'te şehit olan Mehmetçiklerin isimleri okundu.

'ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ'

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Büyük Türk Milleti olarak her zaman zor günlerimiz olmuştur. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Dualarımız kahraman Mehmetçiklerimizle beraberdir. Rabbim görevleri başındaki güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz dedi.

Program okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından yapılan dualarla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-500 metrelik Türk Bayrağı ile yürüyüşten görüntü

-Lokma hayrından görüntü

-Belediye Başkanlarından görüntü

-Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Burhan CEYHAN/AYDIN,

================================

HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 182'NCİ GÜN

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 108 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 182'nci günde de sürdürdü.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

11 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evlatlarına kavuştu. Hacire Akar dışındaki 10 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'KIZIM SEN AVUKAT OLACAKTIN'

2012 yılında lise 1'inci sınıf öğrencisiyken kaçırılan kızı Şerima (21) için Van'dan gelerek 15 Ocak'ta oturma eylemine katılan Nazlı Sancar, avukat olma hayali kuran kızından 8 yıldır haber alamadığını söyledi. Anne Sancar, kızı Şeyma'nın 13 yaşındayken eli kolu bağlanarak zorla dağa kaçırdığını belirterek, şunları söyledi:

"Kızım beni duyuyorsa, görüyorsa, çıksın gelsin. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Benim kızımın elleri kalem tutmak istiyordu. Silah tutmak istemiyordu. Kızım senin hayallerin vardı. Sen okumak istiyordun. Okuyup, avukat olacaktın. Senin ne işin var orada kızım? Beni görüyorsan çık gel kızım. Sensiz artık dayanamıyoruz. Seni çok merak ediyoruz. Gel teslim ol kızım. Ceza da yok. Sizi kandırıyorlar. Yalan söylüyorlar size. Askerler sizi öldürür diyorlar. Yalan kızım. Devlet kimseyi öldürmez ki. Evlatsız olur, devletsiz olmaz kızım. Çık gel. Orada birbirinizin elini tutun, çıkın gelin."

İDLİB'E GİTMEK İÇİN ASKERLİK ŞUBESİ'NE BAŞVURDULAR

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerdeki erkekler, askerlik şubesine başvurdu. Evlatları ve kardeşleri kayıp olanlar, İdlib'e gitmek üzere silah altına alınmak için dilekçe doldurdu. Oğlu Özkan Aydın için eylemde olan Süleyman Aydın, "Biz acılı babalar olarak askerlik şubesine giderek, askerliğe tekrar alınmak istediğimizi beyan ettik. Biz her zaman devletimizin, milletimizin, askerimizin yanındayız. Suriye'deki operasyonlar hepimiz için ülkemizin bekası için yapılıyor. Şehitler verdik, kahrolduk. Biz de evlat nöbeti tutan babalar olarak terör örgütlerine karşı sadece eylemle mücadele etmek istemiyoruz. Biz de idlib'de Mehmetçiğimizin yanında olmak istiyoruz. Biz vatan için her zaman göreve hazırız" dedi.

AİLE SAYISI 109 OLDU

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2015 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Eren Yalçın için Kocaeli'den gelen Fadime Aksu ile birlikte 109 oldu. HDP il binası önüne gelen Fadime Aksu, 5 yıldır gitmediği yer kalmadığını belirterek, "Yavrumu bulmaya geldim. İnşallah yavrumu bulup gideceğim. Çalmadığım kapı kalmadı. Her yere gittim. Bilen de söylemedi. Bilmeyen de söylemedi. Orta 3'ü bitirmişti. Sabah ekmeğe yolladım. Dönüş olmadı. Bakkala gittim sordum. Hiç görmediğini söyledi. Gidiş o gidiş. Ne bir haber ne bir telefon aldım. Çocuğumu yoldan çıkardılar. Niye kendi çocuklarını yollamıyorlar dağlara. Eren, oğlum senden hiç vazgeçmedim. Deden bile öldü. Haberin yok. 5 yıldır resminle yatıp kalkıyorum. Sesimi duyuyorsan gel kuzum. Diyarbakır'a geldim senin için. Ne olursun gelö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Ailelerin askerlik şubesine gelmesi

-Ailelerin şubeden ayrılması

-Basın açıklaması

-Genel ve detay

-HDP İl binası önünden detay

-Ailelerin oturma eyleminden detay

-Fadime Aksu'nun konuşması

-Oğlunun fotoğrafından detay

-Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

===================================

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÜNİVERSİTELİ ALEYNA'NIN SON SÖZÜ 'ANNE' OLMUŞ

TRABZON'un Yomra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Aleyna Şahin (20) hayatını kaybetti. Kazanın görgü tanığı Sevil Özkan, genç kızın yanına koştuğunu belirterek "Bana '2-3 defa 'anne' diye seslendiğini duydum. Ne yazık ki son sözü 'anne' oldu" dedi.

Kaza, saat 10: 00 sıralarında Yomra ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Aleyna Şahin'e yolun karşısına geçmek isterken Mehmet K.'nın kullandığı 61 BK 095 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından Şahin'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

SON SÖZÜ 'ANNE' OLMUŞ

Kazanın görgü tanığı Sevil Özkan, genç kıza karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığını belirterek hemen yanına koştuğunu anlattı. Özkan, "Kaza olduğunu görünce hemen yanına koştum. Yerde kanlar içinde yatıyordu. Bilinci açık olup olmadığını kontrol etmek için ona sorular sordum. Bana tepki vermesini istedim. Gözlerini açıp kapattı. Durumu çok kötüydü. Sonra ne söylemek istediğini anlamak için kendisine doğru eğildim. 2-3 defa 'anne' diye seslendiğini duydum. Ne yazık ki son sözü 'anne' oldu. Biz evlatlarımız için yaşıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak evlatlarımız için çalışıyoruz. Bu yol gerçekten sıkıntılı bir alan. Çünkü burada yerleşim alanı mevcut. İnsanlar buradan karşıdan karşıya geçmeye çalışıyorlar. Daha önce de burada birkaç defa trafik kazalarına şahit olduk. Buraya bir üst geçit yapılması gerekiyor. Başka canları da kaybetmek istemiyoruz. 'Aleynalar ölmesin' diye bir an önce önlem alınması gerekiyor" dedi.

ACILI BABA: OCAĞIMA ATEŞ DÜŞTÜ

Kızının cansız bedenini hastane morgundan alan Şeref Şanlı, çok üzgün olduğunu belirterek "Her sabah aynı saatte buradan okula gitmek için karşıdan karşıya geçiyordu. Biz buraya zaten yeni taşındık. Bu yol güzergahı üzerinde kullanabilecek olduğumuz güvenli bir geçiş yok. Arabalar buradan çok hızlı geçiyorlar. Burada kocaman bir mahalle var mahallenin yanı sıra öğrenciler için yurt da burada var. Benim canım yandı. Ocağına ateş düştü başka insanların da başına gelmesin diye bir an önce önlem alınması gerekiyor" diyerek gözyaşı döktü.

'HER GÜN BU TEHLİKEYİ YAŞIYORUZ'

Her gün yolun karşısına geçtiğini anlatan öğrenci Ahmet Sefa Güz de "Biz her gün günde 4-5 defa bu tehlikeyi burada yaşamak zorunda kalıyoruz. Buradaki trafik kazası ilk değil bunun son olmayacağını da düşünüyoruz. Can güvenliğimiz yok. Bir an önce buraya üst geçit yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Kaza yeri detayları

-Kaza anını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri

-Kaza yeri görüntüleri

-Baba ile röportaj

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Hayatını kaybeden Aleyna Şanlı'nın sosyal medyada paylaştığı mezuniyet görüntüleri

-Muhabir (Aleyna KESKİN) anons

-Haber genel ve detay görüntüleri

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR TRABZON

====================================

ELEKTRİK DİREĞİNDE ARIZAYI GİDERİRKEN AKIMA KAPILDI

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, elektrik direğindeki arızayı gidermek isteyen Keramettin Küçükcingöz, akıma kapılarak yaralandı.

Elektrik şirketinde çalışan Keramettin Küçükcingöz, Çukurköy Mahallesi Asri mezarlık içerisinde elektrik bakım ve onarımı için araç sepeti ile direğe çıktı. Küçükcingöz, elektrik kablolarını kontrol ettiği sırada akıma kapılarak yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Küçükcingöz, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Küçükcingöz, daha sonra Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),

===========================

ELİ ÇELİK HALATLA DİREK ARASINA SIKIŞAN ÇOCUĞU ÇEVREDEKİLER KURTARDI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde telefon direğini sabitleyen çelik halatla oynarken elini sıkıştıran 8 yaşındaki M.E.S.'yi çevredeki vatandaşlar kurtardı. Hastaneye kaldırılan çocuğun ezilen sağ el parmakları tedaviye alındı.

Annesiyle birlikte, dün saat 15.00 sıralarında pazardan dönen 8 yaşındaki M.E.S., Yedi Eylül Mahallesi, Kervan Yolu Sokak'ta telefon direğini sabitlemek için kullanılan çelik halatla oynarken elini sıkıştırdı. Bir anda acı içinde kalan çocuğun feryadına, çevredekiler koştu. Küçük M.E.S.'nin halat ile direk arasına sıkışan eli kurtarılırken, bir yandan da durum sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. M.S.E., kurtarırken, gözyaşı döken annesini de yine çevredekiler teselli etti. Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sıkışarak ezilen sağ el parmakları tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Direğin ve çelik halatın görüntüsü

-Kücük M.E.S.'nin ambulansa hastaneye kaldırılmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

=============================

KALEDE MAHSUR KALAN YAŞLI ADAMI İTFAİYE KURTARDI

KAHRAMANMARAŞ Kalesi'nin yamacına çıkan ve inmek isterken ayağını inciterek mahsur kalan Esef Aksak (69), itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Ayağını incittiği belirlenen yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Ekmekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Esef Aksak, henüz belirlenemeyen bir nedenle tarihi Maraş Kalesi'nin yamacına çıktı. Bir süre sonra geri dönmek isteyen Aksak inemedi. Yaşlı adamı aşağıya inemeye çalışırken gören bir vatandaş polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polislerden biri Esef Aksak'ın bulunduğu yere çıkarak indirmek istedi ancak Aksak'ın, daha önce inmeye çalışırken sol ayağını incittiğini belirledi. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Kaleye gelen itfaiye ekipleri, Esef Aksak'ı itfaiye merdiveninin sepetiyle kurtardı. Esef Aksak daha sonra olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-İtfaiyenin gidişi

-Esef Aksak'ın mahsur kaldığı kale

-İtfaiye sepetinin kaleye uzatılması

-Esef Aksak'ın sepete alınması

-Sepetin aşağıya indirilmesi

-Esef Aksak'ın sepetten alınması

-İtfaiye aracının gidişi

-Ambulansın gelişi

-Aksak'ın sedyeye alınası

-Sedye ile ambulansa taşınması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

====================================

YATALAK ENGELLİ OĞLU İÇİN VERİLEN BAKIM PARASI FAİZİYLE GERİ İSTENDİ

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde doğuştan engelli oğlu Ahmet Çelik (27) için 2017 yılında evde bakım parası bağlanan Rukiye Çelik'ten bugüne kadar ödenen 33 bin 238 lira haksız yere verildiği gerekçesiyle faiziyle geri istendi. Rukiye Çelik, "Benim bu parayı ödeme gücüm yok, isterlerse oğlumla gider hapiste yatarım" dedi. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ise konunun araştırılacağını belirterek, "Ailenin bu parayı ödeme imkanı yoksa hazırlanacak raporla affedilebiliyor. Gereken en kısa zamanda yapılacaktır" dedi.

Manavgat'ın Odaönü Mahallesi'nde babası 1998 yılında ölen ve annesi Rukiye Çelik ile birlikte yaşayan Ahmet Çelik için annesine Manavgat Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü tarafından Nisan 2017'de evde bakım parası bağlandı. İlk bağlandığında 960,58 lira olan para, son dönemde 1384,59 liraya kadar yükseldi. O tarihten bu yana oğlu için Rukiye Çelik'e evde bakım parası verilirken, eve kontrol için gelen görevliler, annenin aylık gelirinin asgari ücretin 3'te 2'sinden fazla olduğunu tespit etti. Yapılan araştırma sonucunda Rukiye Çelik'in aldığı evde bakım parası geçen yıl ekim ayında kesilirken, bugüne kadar ödenen toplam 33 bin 238 liranın ise geri istenmesine karar verildi. Rukiye Çelik'e gönderilen tebligatta haksız verildiği belirtilen parayı faiziyle ödemesi istendi.

'EMEKLİ MAAŞI ÇOK ZAMAN YETMİYOR'

Rukiye Çelik, oğlunun rahatsızlığı nedeniyle felçli olarak hayatını sürdürdüğünü, eşinin ise 1998 yılında öldüğünü söyledi. Eşinden kalan emekli maaşıyla oğluna bakmaya çalıştığını ancak bu paranın yetmediğini anlatan anne Çelik, "Hastaneye gidiyoruz, çeşitli ilaçları ve malzemeler lazım oluyor, emekli maaşı çok zaman yetmiyor. 2016 yılında Antalya'ya hastaneye gittiğimizde doktor, oğlum için bakım parasının bağlanabileceğini söyledi. Ben de 'tamam' dedim. Bir süre sonra eve görevliler geldi. Notlar aldılar ve gittiler. Ondan sonra 2017 yılının Nisan ayında aylık 200 lira bakım ücreti bağlandı" dedi.

'BENİM OĞLUM BU HALDEYKEN NASIL ÇİFTÇİLİK YAPAYIM'

O zamandan bu tarafa bakım parası aldığını söyleyen Rukiye Çelik, "Geçen günlerde kontrole gelen görevliler, bana 'Abla sen çiftçilik ve hayvancılık yapıyormuşsun. Sen narenciyecilik yapıyormuşsun, o nedenle ücretin kesilecek' dediler. Benim oğlum bu haldeyken nasıl çiftçilik yapayım, narenciyecilik yapayım. Burası köy yeri evimin önünde bir inek bağlı. Onu da hayvancılık yapıyormuşsun dediler" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMU DA ALIR GİDER HAPİSTE YATARIM'

İstenen parayı ödeme gücünün olmadığını anlatan Rukiye Çelik, şöyle dedi:

"Buraya gelen görevlilerden biri, 'Teyze bu parayı ödemezseniz hapise kadar yolu var bunun' deyince ben de 'Varsa var. Çocuğumu da alır gider hapiste yatarım. Benim çocuğuma benden başka kimse bakamaz edemez, yerinden bile kaldıramazlar onu. Benim bu parayı ödeme gücüm yok, isterlerse oğlumla gider hapiste yatarım' dedim."

'GEREKEN EN KISA ZAMANDA YAPILACAKTIR'

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ise konunun araştırılacağını belirterek, "Ailenin maaş almasının önünde bir engel varsa ve ailenin bu parayı ödeme imkanı yoksa hazırlanacak raporla affedilebiliyor. Gereken en kısa zamanda yapılacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Anne ve oğlundan görüntü

-Annenin konuşması

HABER- KAMERA : Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

===============================

BURSA'DA DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 11'İ ÇOCUK 21 YARALI

BURSA'da, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs otomobilin arkadan çarpması sonucu devrildi. Kazada, 11'i çocuk 21 Suriyeli düzensiz göçmen yaralandı.

Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Örnekköy mevkisinde Bursa istikametine seyreden Mahmud Al Ahmed yönetimindeki 50 MA 0332 plakalı minibüs, arkadan gelen 34 RD 572 plakalı otomobilin çarpmasıyla devrildi. Kazada, aralarında 11 çocuğunda bulunduğu 21 Suriyeli düzensiz göçmen yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kazayı gören diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından minibüs şoförü Al Ahmed gözaltına alınırken, otomobil sürücüsü kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökmü

----------------------------------------------

-Yaralıların olay yerinde ambulansa bindirilmesi

-Kaza yapan araçtan detay

-Yaralıların hastaneye getirilmesi

-Sağlık çalışanlarının çocukları sakineştirmesi

-Olay yeri detay

-Genel, detay görüntü

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN Kamera: Hasan BOZBEY/BURSA,

==========================

ANKARA'DA, YANGINDA 6'SI ÇOCUK 12 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ANKARA'da, 6 katlı bir apartmanda çıkan yangında 6'sı çocuk 12 kişi dumandan etkilendi.

Altındağ ilçesi Ferudun Çelik Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın 3'üncü kat dairesinde saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Yanan dairede yaşayanlar, kendi imkanlarıyla binayı terk ederken, üst katlarda oturan apartman sakinleri yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da balkonlarında bekleyen bina sakinlerini merdivenli araçla kurtardı. Yoğun dumandan etkilenen 6'sı çocuk 12 kişi, ambulanslara alınarak ayakta tedavi edildi. İtfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle sonlandırılan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü dökümü:

--------------

Yangın yerinden görüntü

Tahliye çalışması

Dumandan etkilenen çocuklar

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA,

=================================

LASTİK DEĞİŞTİRİRKEN TIR ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

ANKARA'da, TIR'ın patlayan lastiğini değiştiren şoför ve muavini, arkadan gelen başka bir TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Çarpan TIR'ın sürücüsü de yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara Çevre Yolu'nun Eryaman kesiminde meydana geldi. İstanbul yönüne giden narenciye yüklü 33 HN 836 plakalı TIR'ın lastiğinin patlaması üzerine sürücü, TIR'ı yol kenarına park etti. TIR şoförü ve muavini, lastiği değiştirmek için aracı krikoyla kaldırdığı sırada, aynı yönden gelen Hakan Özkara yönetimindeki 01 CAF 71 plakalı TIR, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, farklı yerlere savrulan şoför ve muavin yaşamını yitirirken, Özkara da hurdaya dönen TIR'da yaralandı.

Özkara, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken TIR sürücüsü ve muavinin kimliği, kaza yerinde tespit edilemedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

----------------

Kaza yeri

Kazaya karışan araçlar

Polisin çalışması

Cenazeler

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA, -