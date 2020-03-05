DHA YURT BÜLTENİ - 1

Şehit Uzman Çavuş Tuncer'in cenazesi, Trabzon'da (2)

10 BİN KİŞİ UĞURLADI

Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer (27), için ikindi vakti Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Emniyet Müdürü Metin Alper ile şehidin babası Oktay Tuncer, silah arkadaşları ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Şehit Kadir Tuncer'in cenazesi Değirmendere Mahallesindeki Sülüklü Şehitliği'nde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenaze detayları

-Namazın kılınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Tolğa SAĞLAM TRABZON-DHA

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ANKARA'DA GECEKONDU YANGINI: 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, gecekonduda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Gecekonduda mahsur kalan 6 kişi, mahalle bekçileri tarafından pencere demiri sökülerek son anda kurtarıldı.

Yükseltepe Mahallesi 1666. Sokak'ta bulunan gecekonduda bugün saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Dakikalar içinde büyüyen alevler, gecekondunun girişini sardı. Alevler nedeniyle evden çıkamayan Hüseyin, Ali, İbrahim, Şahin ve Zahide Beyaztaş ile Güllü Karabulut, gecekondunun arka tarafındaki odaya saklanarak yardım bekledi. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın yerine ilk ulaşan mahalle bekçileri, pencere demirini kazmayla yerinden sökerek 6 kişiyi kırdıkları camdan dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İtfaiyenin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken ardından soğutma çalışmaları devam etti. Yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangın yerinden görüntü

İtfaiyenin müdahalesi

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

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IRAK'TA İLK KORONAVİRÜS ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ, HABUR'DA ÖNLEMLER ÜST SEVİYEDE

IRAK'ın Süleymaniye şehrinde, bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, 2 yönlü geçişlere kapalı olan Habur Sınır Kapısı'ndaki tedbirler en üst seviyede sürüyor.

Türkiye'den Irak'a açılan iki gümrük kapısından biri olan ve 1 Mart günü, Sağlık Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında, 2 taraflı geçişlere kapatılan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda 'koronavirüs' alarmı devam ediyor. Irak'ın Süleymaniye kentinde, dün 1 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine Irak üzerinden yurda giriş yapan Türk vatandaşları, önce termal kameradan geçirilip ardından gümrük girişinde kurulan sahra hastanesine yönlendirildi. Onlarca sağlık personeli, ambulans ile UMKE ekibinin, eldiven, maske ve dezenfektan kullanarak kontrolden geçirdiği Türk vatandaşları, daha sonra yurda giriş yapabildi.

Türkiye'den ayrılmak isteyen Irak ve diğer ülke vatandaşları ise sadece çıkış izni verilen yabancı plakalı araçlarla Irak'a geçebiliyor. Habur Sınır Kapısı'ndaki TIR şoförlerinin bekleyişi de sürüyor. TIR şoförlerinin, yüklerini gümrük sahası içerisinde, Irak'tan gelecek TIR'lara devredecekleri öğrenildi. TIR şoförü Nurettin Hakiboz, temel ihtiyaçlarını gideremediklerin belirterek, yaşadıkları soruna çözüm bulunmasını istedi. Habur Sınır Kapısı'nın bölgenin tek geçim kaynağı olduğunu anlatan şoför Mehmet Alkış da yaşadıklarının kendilerini maddi yönden olumsuz etkilediğini söyledi.

BELEDİYEDEN ŞOFÖRLERE ÇORBA İKRAMI

Öte yandan Başverimli Belde Belediyesi, TIR parkında bekleyişleri süren yaklaşık 2 bin 500 şoföre çorba ikram etti. Belediye Başkanı Medeni Tatar, şoförlerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Şoför arkadaşlarımızın aileleri burada değil. Çoğu dışarıdan gelmiş ve mağdurlar. Başverimli Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Habur Sınır Kapısı

-TIR Kuyruğu

-Habur önünde bekleyen Iraklılar

-Tır parkında bekleyen araçlar

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ(Şırnak),

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UMREDEN DÖNEN ÇİFT, KORONAVİRÜS ŞÜPHESİYLE GÖZLEM ALTINDA

KARABÜK'te, umreden dönen çift öksürük şikayetleri üzerine koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Umre dönüşü öksürük şikayetiyle aile hekimine başvuran E.O ve İ.O. koronavirüs şüphesiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı. Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı yaptığı açıklamada, "Umreden dönen E.O ve İ.O çifti öksürük şikayetiyle başvurdu. Tedbir amacıyla Bayır Mahalle'deki ek prefabrik binada gözlem altına alındılar. Numune sonuçları çıkana kadar takipleri sürecek. Genel durumları gayet iyi. Sadece öksürük şikayetleri var. Yurt dışından dönen vatandaşlarımıza özellikle koronavirüs görülen yerlerden gelenlere dikkat edildiği için onları da o amaçla yatırdık. Numuneler Ankara'ya gönderildi. Sonuçları gelene kadar kontrol altında tutulacaklar" dedi.

Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama ise şöyle:

"28 Şubat tarihinde umre ziyaretinden dönen ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün dünkü kontrolleri esnasında öksürük şikayeti olduğu tespit edilerek KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat etmeleri sağlanan iki vatandaşımız, KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Bayır Mahallede bulunan ek binada kontrol altına alınmışlardır. Hastalarımızdan alınan numuneler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Referans Laboratuvarı'na gönderilmiştir. Hastalarımızın genel durumları son derece iyi olup, kendilerinden alınan numune sonuçları temiz çıkana kadar takipleri sürecektir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görüntüler

-Ambulans detayları

Haber-Kamera: Yasin ALDEMİR/ KARABÜK,

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YABANCI PLAKALI CİPTE CESET BULUNDU, EKİPLER HASTALIK ŞÜPHESİYLE ÖNLEM ALDI

İZMİT'te, Seka Devlet Hastanesi otoparkında Hollanda plakalı bir cip içerisinde ceset bulundu. İtfaiye ekipleri hastalık şüphesine karşı özel kıyafetlerini giyerek, aracın çevresini güvenlik şeridi ile çevirdi.

Öğleden sonra, İzmit Seka Devlet Hastanesi'nin yan tarafında bulunan otoparkta Hollanda plakalı KS-037-P plakalı bir cipte bir erkeği baygın şekilde gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri özel kıyafetler giyerek cipin sağ arka camını indirip kapıyı açtı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde bu kişinin öldüğünü tespit etti. Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi olmayan kişinin ölümünün şüpheli bulunması üzerine ekipler hemen önlem amaçlı kapıyı kapatarak aracın camını bantladı. Hastalık şüphesine karşı özel kıyafetlerini giyen itfaiyeciler, aracın çevresine güvenlik bandı çekerek, vatandaşların yaklaşmasını önledi. Olay yerinde inceleme yapıldı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İzmit'te Seka Devlet Hastanesi otoparkında Hollanda plakalı cip içerisinde ölü bulunan kişinin Nuri İnan Ağvar (52) olduğu belirlendi. Hastalık şüphesi bulunan Nuri İnan Ağvar'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Cip ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cipten görüntüler

-Olay yerinde alınan önlemler

-Ekiplerin görüntüsü

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU - Selda Hatun TAN/ İZMİT(Kocaeli),

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YUNAN ASKERLERİNİN VURDUĞU SURİYELİ GENÇ ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

EDİRNE'deki Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunan askerlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Muhammed Aymed Arab'ın (22) cenazesi, Kilis'e getirildi. Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yakınlarına teslim edilen cenazenin Afrin'de toprağa verileceği öğrenildi.

Yunanistan polis ve sınır birliklerinin Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlere ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı. Yunan güvenlik güçlerinin gerçek mermiler kullanarak açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Muhammed Aymed Arab'ın cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kilis'e getirildi. Cenaze, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Aymed Arab'ın yakınları tarafından karşılandı. Suriyeli gencin yakınları gözyaşlarına boğulurken, dua edilmesinin ardından Kızılay yetkilileri eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gönderildi. Suriyeli gencin cenazesinin Afrin'de toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze aracının gelişi

-Yakınlarının karşılaması

-Yakınları cenazeye dua okurken

-Sınır kapısından görüntü

-Yakınlarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS,

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MİDİLLİ'DE GÖÇMENLERİN GERGİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

YUNANİSTAN'ın Midilli Adası'na ulaşan göçmenlerin, tutuldukları Moria Kampından ayrılıp, Atina'ya giden feribota binebilmek için önceki gün sahilde gerçekleştirdikleri yürüyüş, dün akşam saatlerinde tekrarlandı. Önceki güne göre daha küçük bir grup feribotun yakınında toplandı, polis kalabalığı, müdahale ederek dağıttı.

Türkiye'nin Ege Denizi sahillerinden bindikleri lastik botlar ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşmayı başaran göçmenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Midilli sahillerine çıkan göçmenler Yunan polisi tarafından toplanıp otobüslere bindirilerek Moria Kampına götürülüyor. Moria kampındaki göçmenlerin sayısı, Türkiye'den geçişlerin artması nedeniyle 25 bini bulmuş durumda. Ayrıca Midilli'ye ulaşarak kiraladıkları evlerde kalanlarla birlikte sayının 35 bini bulduğu ifade edildi. Ancak Moria Kampındaki koşulların iyi olmadığını belirten göçmenler ise, son günlerde Midilli Adası'nda ayaklanmış durumda. Önceki gün bin kişilik bir grup iskelede toplanıp feribotun bağlı olduğu limana yürümüş ve polisin müdahalesiyle dağılmıştı. Dün de akşam saatlerinde bu kez yaklaşık 200 kişilik grup liman kapısı önünde toplandı. Feribota binerek Atina'ya gitmek isteyen göçmenlere polis yeniden müdahale ederek uzaklaştırdı.

DHA EKİBİNİN ARACININ ÖNÜ KESİLDİ

İçerisinde DHA ve TRT ekibinin bulunduğu otomobil, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerinden lastik botlar ile Midilli'ye gelenlerin karaya ayak bastığı bölge olan Skala Sikamineas bölgesine hareket etti. Gazetecilerin içerisinde bulunduğu otomobil bir köyden geçerken, meydanda toplanmış olan yaklaşık 100 kişilik grup tarafından önü kesilerek durduruldu. Hangi ülke vatandaşı oldukları sorulan gazetecilerin pasaportu alındı. Kalabalık otomobilin camlarını vurup, gazetecilere tepki gösterirken, kısa büre sonra olay yerine polis geldi. Polis ekibi pasopartlarını aldığı gazetecilerin kendilerini takip etmesini istedi. Götürüldükleri emniyette sorgulanan ve ifadeleri alınan gazeteciler, yaklaşık 4 saat süren işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Göçmenlerden görüntü

Genel ve detaylar

Haber: Burak GEZEN - Güven USTA/ MİDİLLİ(Yunanistan),

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MERİÇ NEHRİ'NDEN YUNANİSTAN'A GEÇEN GÖÇMENLERİN KAYIK KAVGASI

EDİRNE'de Meriç Nehri'ni kullanarak Yunanistan'a geçmek isteyen mülteciler arasında kayığa önce binme kavgası çıktı. Yaşanan arbede sırasında bazı göçmenler suya düşerken, kayığa binen bir grup Suriyeli ise Yunanistan tarafına geçti.

Türkiye'de bulunan düzensiz göçmenlerin Edirne'den Yunanistan'a geçişleri dün akşam saatlerinde devam etti. Meriç Nehri kenarında toplanan kadın ve çocukların da aralarında olduğu Suriye, Cezayir, Fas, Filistinli 50'den fazla göçmen kayıkla Yunanistan'a geçmeye başladı. Bir grubun geçmesinin ardından kıyıda bekleyen Suriye ve Filistinli göçmenler arasında kayığa önce binmek için yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bazı göçmenler suya düştü. Nehri geçmek için kayıkta bulunanlar ise, 'Yunan polis botu geliyor' söylentisiyle panikleyerek suya atlayıp kıyıya döndü. Devam eden kavgada kayığı ele geçiren Suriyeli göçmenler ellerindeki ağaç dallarını kürek gibi kullanıp Meriç Nehri'ne açılarak Yunanistan'a geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Göçmenlerin ilerlemesi

-Kayığa binmeleri

-Kayıkların ilerlemesi

-Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

-Detay görüntü

-Nehir görüntüsü

-Göçmenler ile röp.

-Çıkan kavga

-Suya düşen göçmenler

-Göçmenlerin kaçması

-Göçmenlerin geri gelip kayığa binmesi

-Kayığın ilerlemesi

-Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,

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Sınıra göçmen akınında 6'ncı gün; Yunan güvenlik güçleri ateş açtı (3)

ÇOCUKLAR OYUN OYNUYOR

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen göçmenlere Yunanlı güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 1 kişi öldü, 5 kişide yaralandı. Günlerdir bölgede bulunan ve geceleri ateş yakarak ısınmaya çalışan göçmenlerin olumsuz şartlarından en fazla çocuklar etkileniyor. Dün yaşanan olaylarından ardından bir grup çocuk, yaşanan tüm olumsuzluklara aldırış etmeden oyunlar oynadı. El ele tutuşan göçmen çocuklar Arapça söyledikleri şarkılarla, ebe oyunları oynarken etrafa saçtıkları gülücüklerle dikkat çekti.

Oyun oynayan göçmen çocuklardan erkekler asker, kızlar ise doktor olmak istiyorlar. Oyun oynayan Afganistanlı çocuklardan Muhammed, (12), "Ben Almanya'ya gitmek istiyorum. Okuyup asker olmak istiyorum. Burada arkadaşlarımla oynayıp eğleniyoruz" dedi. Suriyeli Niday,(8) ise "Ben büyüdüğümde doktor olmak istiyorum. Almanya'ya gidip orada okuyup doktor olmak istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sınırda bekleyen göçmenler

Oyun oynayan çocuklar

Ailelerin çocukları beklemesi

Oyundan detay

Çocuklardan detay

Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

Detay görüntü

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,

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LODOS UYARISI, GÖÇMENLERİN GEÇİŞİNİ ENGELLEDİ

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, göçmenlerin Yunan adalarına geçmek için sıklıkla kullandığı Pırlanta Koyu, kuvvetli lodos uyarısı nedeniyle Dün boş kaldı.

Türkiye'nin, yurt dışına geçmek isteyen göçmenler konusunda açık kapı politikası izleme kararının ardından, göçmenler Edirne'deki kara sınır kapıları ile Ege Denizi'ne akın etmeye başladı. İzmir'in Çeşme ilçesindeki, Sakız Adası'na yakın konumda bulunan Pırlanta Koyu, göçmenlerin Yunanistan'a geçmek için sıklıkla kullandığı koy oldu. Dün, Çeşme açıklarında, kuvvetli lodos olacağı ve rüzgarın saatteki hızının 50 kilometreye kadar çıkabileceği uyarısı nedeniyle, Pırlanta Koyu'na düzensiz geçiş için gelen göçmen olmadı. Jandarma ekipleri de, bölgede devriye görevini yerine getirdi. Öte yandan, koyda göçmenlerden kalan battaniye, giyim malzemesi gibi eşyaların olduğu gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Pırlanta Koyu'ndan görüntü

-Kıyıya vuran dalgalardan görüntü

-Yerdeki battaniyelerden görüntü

-Genel ve detay görüntü

-Sakız Adası'ndan görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN - Kadir ÖZEN/ İZMİR,

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BODRUM'DAKİ FIRTINA NEDENİYLE GÖÇMENLER SINIR KAPILARINA YÖNELDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına, geçen yıllarda çok sayıda göçmenin kullandığı Bodrum ile Yunanistan'ın Kos Adası arasındaki geçişlere izin vermedi. Göçmenlerin, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kırklareli ve ve Edirne'deki sınır kapılarına yöneldiği belirtildi.

Bodrum'da, dün sabah saatlerinde başlayan fırtına etkisini sürdürüyor. Hızı saatte 70 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle Gümbet'te dev dalgalar saatlerce sahili dövdü. Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı sonrası, geçmişte Yunanistan'a geçişte yoğun olarak kullanılan Bodrum sahillerinde ise sessizliğin hakim olduğu görüldü. 3 yaşındaki Suriyeli Aylan'ın 5 önce yıl cansız bedeninin bulunduğu Akyarlar Mahallesi'ndeki Fener Burnu Sahili başta olmak üzere kıyı kenarlarında fırtına nedeniyle hareketlilik yaşanmadı.

Bodrum'da Yunanistan'ın Kos Adası'na deniz yoluyla umuda yolculuk yapma girişiminde bulunan büyük bölümü Suriye, Irak, Filistin, Afganistan, Somali ve Pakistan uyruklu göçmenlerin, fırtına engeli nedeniyle deniz yolu yerine Kırklareli ve Edirne'deki sınır kapılarını tercih ettikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kos Adası'ndan görüntü

-Fener Burnu Sahili'nden görüntü

-Gümbüt Bardakçı Koyu'ndaki dev dalgalardan görüntü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN - Aykut KURT/ BODRUM(Muğla),

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SURİYE'YE ZIRHLI ARAÇ SEVKİYATI

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçların taşındığı TIR'lar, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen zırhlı araçların taşındığı TIR'lar, güvenlik önlemleri arasında İslahiye-Hassa karayolundan Hatay yönüne hareket etti. Zırhlı araçların Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İslahiye Çevre yolu

-Zırhlı yüklü tırların geçişi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP,

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YERE DÖKÜLEN MEYVELERİ TOPLAYAN AİLEYE ATEŞ AÇILDI: 5 YARALI

ADANA'nın Kozan ilçesinde narenciye bahçesinde yere dökülen meyveleri toplayan aynı aileye, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tüfekle ateş açıldı. Saldırıda 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Turunçlu Mahallesi'ndeki narenciye bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bahçeden dökük narenciye topladıkları iddia edilen bir aileye, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Hatice T.(46), Beyhan T. (15), Adem T. (45), Rabia S. (60) ve Cennet T. (10) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Beyhan T., ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alan jandarma, soruşturmayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ambulansın hastaneye gelişi

Yaralıların ambulanstan indirilişi

Yaralıların sedye ile hastaneye taşınaması

Başka bir hastaneye sevk edilen Beyhan T.'nin ambulansa taşınması

Ambulansın gidişi

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/ KOZAN(Adana),

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ÜNİVERSİTELİ GÜLİSTAN'I ARAMA ÇALIŞMALARINDA 60'NCI GÜN

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 60'ncı günde de sürdürüldü. Uzunçayır Baraj Gölü'nde su altı görüş uzaklığı sıfır olduğu için arama çalışmaları sadece kıyı ve yüzeyde yapıldı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 60'ncı günde de sürdürüldü. Uzunçayır Baraj Gölü ve kıyısı ile Sarısaltuk Viyadüğü ile Dinar deresi bölgesinde arama çalışmalarını, Tunceli AFAD görevlileri, Adana Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve Artvin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülüyor.

KAR SULARI BARAJ GÖLÜNÜN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Arama çalışmalarına dün Sarısaltuk Viyadüğü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin yer aldığı kapakların olduğu 10 kilometrelik alanda devam edildi. Baraj gölüne akan Munzur ve Pülümür nehirlerinden gelen kar sularının çamurlu olması, görüş uzaklığını olumsuz etkiledi. Kar sularının baraj gölüne çamurlu şekilde akması nedeniyle gölün rengi tamamen değişerek koyu bir renk bürünmesiyle dalgıçlar su altı araması yapamadı. Ekipler botlarla su yüzeyi ile kıyıda arama çalışmalarını sürdürürken dün de Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Su yüzeyinde ve kıyada bot ile yapılan arama çalışması

Uzunçayır Baraj Gölünün değişen rengi ve genel görünümü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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SAZLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN SERALARI TEHDİT ETTİ

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, üç mahallenin ortasında kalan sulak alanda yangın çıktı. Alanın bataklık olması nedeniyle itfaiyenin müdahale edemediği yangın, seraları tehdit etti. Alevler kısa süre sonra kendiliğinden söndü.

Kaş'a bağlı Kınık, Ova ve Yeşilköy mahalleri arasında kalan Koca Göl adındaki sulak alanda dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Sulak alandaki kuruyan sazlıklar bir anda yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayıldı. Bir ara yükselen alevler seraları tehdit etti. İhbarla gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kaş Birimi'ne ait araçlar bölgede önlem aldı. Ancak alanın bataklık olması nedeniyle alana girilemedi. Rüzgarın etkisini kaybetmesi, kuru sazlıkların yanması ve alanın sulak olması nedeniyle yangın etkisini kaybetti.

Vatandaşlar, bu sazlıkların her yıl birileri tarafından yakıldığını belirtirken, buradaki canlı yaşamının yok olduğunu kaydetti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sazlık yangınından görüntüler

Haber: Ahmet ACAR/ KAŞ(Antalya),

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BAHÇEDEKİ OTLARI YAKARKEN KENDİNİ YAKTI

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, Zeki Müminoğlu (64) fındık bahçesini temizlemek için otları yakınca alevlerin arasında kaldı. Yaralanan Zeki Müminoğlu tedavi altına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Akçakoca Akkakaya Köyü'nde meydana geldi. Fındık bahçesini temizleyerek otları yakan Zeki Müminoğlu'nun yaktığı ateş rüzgarın da etkisi ile fındık bahçesinin yanından bulunan ormanlık alana sıçradı. Alevler bir anda yayılırken, alevlerin arasında kalan Zeki Müminoğlu yandı. Etrafta bulunan vatandaşlar çığlıkları duyarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen vatandaşlar Zeki Müminoğlu'nu alevlerin arasından çıkarırken, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangında 5 dönüm alan yandı. Yaralanan Zeki Müminoğlu Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan şahıs acil servise getirilirken görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

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ÜZERİNE VİNÇ KOLU DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI

SİVAS'ta Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesinde demir taşıyan vincin kolu, işçi Serkan Çetinkaya'nın (21) üzerine devrildi. Başından ağır yaralanan Çetinkaya hastaneye kaldırıldı.

Olay, 15.30 sıralarında Gültepe Mahallesi içerisinden geçen YHT Şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre demir taşıyan vinç çalıştığı sırada kolu bağlantı noktasından koptu. Kopan parça vincin altında bulunan işçi kaçmaya çalışan Serkan Çetinkaya'nın üzerine düştü. Çetinkaya, başından ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki çalışma arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çetinkaya ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Devrilen parça

-Hastaneden görüntüler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS,

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POLİS MEMURU, MESLEKTAŞI SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP, ANNESİNİ YARALADI

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polis memuru Suat T., kız arkadaşı olan polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya (28) ile annesi Güngör Çetinkaya'nın bulunduğu otomobili, yolunu kesip, kurşun yağmuruna tuttu. 8 kurşun isabet eden Hatice Büşra Çetinkaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, ağır yaralı olan annesi tedaviye alındı.

Olay, Ata Mahallesi 683 Sokak'ta dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli olan polis memuru Suat T., 09 BİT 820 plakalı otomobiliyle, kız arkadaşı olan polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'nın kullandığı 03 HB 099 plakalı otomobilin yolunu kesti. Ardından da kız arkadaşı ile annesi Güngör Çetinkaya'nın bulunduğu otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunlardan 8'i Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çetinkaya'ya, 3'ü yanındaki annesine isabet etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Hatice Büşra Çetinkaya, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne, annesi Güngör Çetinkaya ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Tedavisi süren anne Çetinkaya'nın da hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi. Olaydan sonra tabancasıyla birlkte yakalanıp, gözaltına alınan polis memuru Suat T., emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri fotoğrafları

-Emniyet binasından görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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GENÇ KIZIN KAVŞAĞIN ÜSTÜNDEN YOLA ATLADIĞI ANLAR KAMERADA

ISPARTA'da, 'battı- çıktı' olarak bilinen kavşağın üzerinden yola atlayan G.Ö. (17), yaklaşık 5 metreden asfalt zemine düşerek sol bacağı kırdı. Hastanede tedaviye alınan genç kızın atladığı anlar vatandaş kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, gece yarısı İstanbul Caddesi yolu üzerinde meydana geldi. 'Battı- çıktı' olarak tabir edilen geçidin önündeki tabelaya tutunarak aşağı sarkan bir kız olduğunu görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, adının G.Ö. olduğu öğrenilen genç kıza müdahale etmek istedi. Bu sırada genç kız henüz kendini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten asfalt zemine düşen genç kız yaralandı. Sağlık ekipleri genç kıza müdahale etti. Ambulansa alınan G.Ö., Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu, sol bacağında kırık bulunduğu belirtildi. G.Ö.'nün atladığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Aşağı sarkan kızın atlaması

-Sağlık ekipleri müdahale ederken

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA,

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İSTANBUL'DA 2 KARDEŞİ BIÇAKLAYAN SALDIRGAN, MARMARİS'TE YAKALANDI

İSTANBUL Bayrampaşa'da 2 kardeşi bıçaklayarak, 1'inin ölümüne neden olduğu öne sürülen Ferhat Y. (21), Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Ferhat Y., adliyeye sevk edildi.

Emrah Kırmızıkan (27) ile kardeşi Muhammet Emin Kırmızıkan, 23 Şubat'ta, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Orta Mahalle Oğuzhan Sokak'ta, bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırının hedefi olan Muhammet Emin Kırmızıkan, bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Bu sırada kardeşini korumak için hamle yapan Emrah Kırmızıkan da bıçaklandı. Yaralanan Kırmızıkan kardeşler, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Emrah Kırmızıkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, saldırganların kimliğini tespit etmek için çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Emrah Kırmızıkan, olaydan 2 gün sonra Fatih'teki İsmailağa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Altınşehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayete karıştığı iddia edilen şüphelilerden Ferhat Y.'nin, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki akrabalarının yanına gidebileceği ihtimali üzerine Marmaris Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ferhat Y.'nin akrabalarının bulunduğu evleri ve çevresini takibe aldı. Ferhat Y.'nin, önceki gün amcasının evine geldiği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis, Ferhat Y.'yi apartmanın dış kapısından girdiği sırada yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen ve suçunu itiraf ettiği öğrenilen Ferhat Y., işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüpheli Ferhat Y.'ni sivil polis eşliğinde Marmaris Adliyesi'ne getirilişi

-Adliyenin görüntüsü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS(Muğla),

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BİSKÜVİ AMBALAJINDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ: 2 TUTUKLAMA

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde bisküvi ambalajının içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alınan ihbar üzerine bir otomobili takibe aldı. Ekipler, gece yarısı sıralarında Alaşehir'e giriş yapan otomobili durdurmak istedi. Otomobilde bulunan iki kişi, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler, Alaşehir Hacıbey Mahallesi'nde sıkıştırdıkları otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, bisküvilerin içerisine gizlenmiş ambalajlı halde 31.90 gram kristal isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan E.Z. (32) ve Ü.M. (23), sevk edildikleri adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliyeden görüntü

-Emniyet Müdürlüğünden görüntü

-Uyuşturucunun ambalaj içerisinde ele geçirilmesi

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR(Manisa),

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SAHTE KİMLİKLE YAŞAYIP, UYUŞTURUCU YETİŞTİRMİŞ

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, hakkında bulunan çeşitli arama kararları nedeniyle 7 yıldır kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı ile yaşayan Fatih Karakaş (66), jandarma tarafından yakalandı. Tutuklanan Karakaş'ın evinde uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde yetiştirme düzeneği bulundu.

Kemer Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, 2013 yılından bu yana hakkında 'resmi belgede sahtecilik', 'çocuk kaçırma' ve 'yaralama' suçlarından arama kaydı bulunan Fatih Karakaş'ın, sahte kimlik ile Göynük Mahallesi'nde yaşadığını belirledi. Tespit edilen adrese baskın yapan jandarma, Fatih Karakaş'ı yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmaya kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimliği gösteren şüphelinin evinde yapılan aramada, çatı katında kurduğu düzenek ile uyuşturucu madde 'skunk' ve kenevir yetiştirdiği tespit edildi. Evde ayrıca 10 kilogram esrar, 750 gram skunk ve 31 kenevir bitkisi ele geçirildi. El konulan uyuşturucular imha edilirken, Fatih Karakaş sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Evde bulunan uyuşturucudan detay

-Jandarma aracının adliyeye gelmesi

-Hükümet konağı yazısı detay

-Şahsın adliyeye getirilmesi

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/ KEMER(Antalya),

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ATM'DEN ÇEKTİĞİ KAYINVALİDESİNİN MAAŞINI KAPKAÇÇIYA KAPTIRDI

BURDUR'da bir ATM'den kayınvalidesinin emekli maaşını çeken Osman Zorlu'nun (65) elindeki parayı alıp kaçmaya çalışan M.D. (15), 10 dakika sonra yakalandı. Gözaltına alınan M.D., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Burdur'da Bozkurt Mahallesi'ndeki bir bankaya ait otomatik para çekme makinesinden önceki gün saat 16.30 sıralarında yatalak hasta olan kayınvalidesine ait 1740 TL olan emekli maaşını çeken Osman Zorlu'nun yanına gelen M.D., elindeki parayı alarak kaçtı. Osman Zorlu'nun haber vermesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin eşkalini belirlediği şüpheli 10 dakika sonra Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir trafik polisinin dikkati sayesinde yakalandı.

Gözaltına alınan M.D., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheliyle birlikte çaldığı 1740 TL de ele geçirildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.D., adliyeye sevk edildi. M.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Para ise Osman Zorlu'ya teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adliye dış görünüş

Şüphelinin polisler arasında getirilişi

Haber-Kamera: Mesut MADAN/ BURDUR,

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BURSA'DA, MOBİLYA AKSESUARLARI İMALATHANESİNDE YANGIN

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya aksesuarları üretimi yapılan 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi Sultan Sokak'ta bulunan, mobilya aksesuarları üretiminin yapıldığı 3 katlı binanın en üst katında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın sırasında bina, tahliye edilirken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Alevler, itfaiye erlerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, imalathanede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Genel görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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ENGELLİ OĞLU İÇİN ÖDENEN BAKIM PARASI GERİ İSTENEN ANNEYE İYİ HABER

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde doğuştan engelli oğlu Ahmet Çelik (27) için ödenen evde bakım parası faiziyle geri istenen Rukiye Çelik'e mutlu haber kaymakamlıktan geldi. Kaymakam Mustafa Yiğit'in talimatı üzerine hazırlanan hatalı rapor düzeltildi. Kaymakam Yiğit, "Hazırlanan yeni rapor doğrultusunda ilk etapta ailenin aldığı parayı geri ödemesine gerek olmadığına karar verildi. Ailemiz bu konuda rahat olabilir. Ayrıca aileye yeniden bakım maaşı bağlanması için de hazırlanacak rapor bakanlığa gönderilecek. Ben en kısa sürede bakım maaşının yeniden bağlanacağına inanıyorum" dedi.

Manavgat'ın Odaönü Mahallesi'nde babası 1998 yılında ölen ve annesi Rukiye Çelik ile birlikte yaşayan Ahmet Çelik için annesine Manavgat Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü tarafından Nisan 2017'de evde bakım parası bağlandı. İlk bağlandığında 960,58 lira olan para, son dönemde 1384,59 liraya kadar yükseldi. O tarihten bu yana oğlu için Rukiye Çelik'e evde bakım parası verilirken, eve kontrol için gelen görevliler, annenin aylık gelirinin asgari ücretin 3'te 2'sinden fazla olduğunu tespit etti. Yapılan araştırma sonucunda Rukiye Çelik'in aldığı evde bakım parası geçen yıl ekim ayında kesilirken, bugüne kadar ödenen toplam 33 bin 238 liranın ise geri istenmesine karar verildi. Rukiye Çelik'e gönderilen tebligatta haksız verildiği belirtilen parayı faiziyle ödemesi istendi.

Olayı haber alan Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit inceleme başlattı. İnceleme sonucunda hazırlanan raporun hatalı olduğu tespit edildi. Kaymakam Yiğit'in talimatı üzerine Rukiye Çelik ve Ahmet Çelik'in kaldığı eve gelen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü Sosyal İnceleme Komisyonu, hazırlanan rapordaki hataları giderdi.

Kaymakam Mustafa Yiğit, olayın basına da yansıması sonrası konuyla ilgili bilgi aldığını ve vakit geçirmeden gerekli incelemelerin yapılması talimatını verdiğini söyledi. Daha önce hazırlanan raporda adı geçen traktör ve otomobilin aileye ait olmadığı, kayıtlarda görülen 7 ineğin sayısının ise 1 olduğunun anlaşıldığını kaydeden Kaymakam Yiğit, "Araçların trafikten, ineklerin ise Tarım ve Orman Müdürlüğünden düşümleri yapıldı. Hazırlanan yeni rapor doğrultusunda ilk etapta ailenin aldığı parayı geri ödemesine gerek olmadığına karar verildi. Ailemiz bu konuda rahat olabilir. Ayrıca aileye yeniden bakım maaşı bağlanması için de hazırlanacak rapor bakanlığa gönderilecek. Ben en kısa sürede bakım maaşının yeniden bağlanacağına inanıyorum" dedi.

Karara çok sevinen Rukiye Çelik ise yanlış kararın iptal edilmesine sebep olanlara teşekkür etti. Rukiye Çelik, duruma oğlunun da çok sevindiğini ve yüzünün gülmeye başladığını anlattı. Kendilerine yardım için ulaşan hayırseverlere de teşekkür eden Rukiye Çelik, evde bakım parasının geri ödenmesi durumunda yardıma ihtiyaçları olmadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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ARŞİV görüntülerle

Haber: Mithat ABAKAN/ MANAVGAT(Antalya),

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ÇOBANLARIN BULDUĞU TOP MERMİSİ PATLATILARAK, İMHA EDİLDİ

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde boş bir arazide hayvan otlatan çobanlar tarafından bulunan top mermisi, kontrollü şekilde patlatılarak, imha edildi.

Malkara'ya bağlı Gözsüz Mahallesi'ndeki Tavşan tepe mevkiinde hayvanlarını otlatan çobanlar tarafından patlamamış obüs top mermisi bulundu. Durumunu bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 55 milimetre çapında ve 30 kilogram ağırlığındaki top mermisinin patlamamış olduğu belirlendi. İncelemenin ardından Tavşantepe kırsalına götürülen top mermisi, kontrollü şekilde patlatılarak, imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Top mermisi genel gör.

-İmha edilmesi

-Ortaya çıkan alev

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ),

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İDLİB ŞEHİDİ COŞKUN'UN 'ŞEHİT OLMAK KALBİME DOĞUYOR' MESAJI VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

SURİYE'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un (26) bir süre önce amcasıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' sözleri duygulandırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce İdlib'de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un, amcası tarafından bir süre önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Amcasının cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, amcanın 'Hatay'da sınırdasın, şehit olmayı düşünüyorsun' demesi üzerine şehit Coşkun, "Düşünüyorum değil, kalbime doğuyor" ifadesini kullandı. Coşkun ayrıca, "Şehitlik güzel bir mertebe, inşallah olurum" diye yaptığı konuşma da duygulandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şehit Coşkun'un konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,

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İDLİB GAZİSİ, EVİNE GELDİ

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında yaralanan Piyade Yüzbaşı Yunus Örücük, Hatay'daki tedavisinin ardından memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine geldi.

Piyade Yüzbaşı Yunus Örücük, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarınca yapılan saldırısı sonucu yaralandı. Hatay Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Örücük, tedavisinin tamamlanmasının ardından ambulans ile Mersin'in Tarsus ilçesindeki evine getirildi. İdlip gazisi, eşi Sibel Örücü, annesi Elif Davarcı, babası Abdullah Örücü ve komşuları tarafından karşılandı. Anne Elif Davarcı sevinç gözyaşları içinde çocuğuna sarılırken, çocukları Arya ve Gökçe de babalarını öpücüğe boğdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ambulansın evin önüne gelişi

İdlib gazisinin amlubanstan inişi

Gazinin yakınlarının yardımıyla evine çıkması

Gazinin çocuklarıyla oturması

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS(Mersin),

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SEMİHA YILDIRIM'DAN DEPREMZEDELERE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Elazığ'daki depremzedeler ile bir araya gelerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Semiha Yıldırım, merkez üssü Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 24 Ocak günü yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Doğu Kent Mahallesi'nde kurulan konteynır kente gelerek, vatandaşlarla görüştü. Beraberinde Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve eşi Oktay Kaldırım ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da bulunan Yıldırım, konteyner kentte yaşayan depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Daha sonra Kırklar Mahallesi'ndeki geçici barınma merkezini de ziyaret eden Yıldırım, depremzedelerin sorunlarını dinledi.

Semiha Yıldırım'ın Elazığ'daki ziyaretleri sırasında İdlib gazisi Fethi Ahmet Yüce ve depremin sembol isimlerinden olan Azize Çelik ile görüşeceği de öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Semiha Yıldırım'ın karşılanması

Yıldırım'ın depremzedeleri ziyaret etmesi

Eşya taşımasına yardım eden askerlerle konuşmasından detay

Psikososyal destek aracından detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,

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BM'DEN İDLİB'E 53 TIR İNSANİ YARDIM

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 53 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin 53 yardım TIR'ı Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından Suriye'ye geçen konvoydaki insani yardım malzemeleri İdlib ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-BM tırları Cilvegözüne gelirken

-BM görevli araçları

-Gümrük sahasına girerken

-Detaylar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI(Hatay),

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BİTLİS'TEKİ STK'LARDAN 'BAHAR KALKANI' HAREKATINA DESTEK

BİTLİS'te sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit askerler ve Mehmetçiğin başlattığı 'Bahar Kalkanı' harekatına basın açıklamasıyla destek verdi.

Birlik Vakfı hizmet binasında grup adına açıklama yapan Medeniyetler Platformu Dönem Sözcüsü Cengiz Şahin, Türkiye'deki iç güvenlik ve terörizm tehlikesinin katlanılamaz bir seviyeye ulaştığını, sınır ötesi operasyonların da gerekli kılındığını söyledi. Şahin şunları kaydetti:

"İdlib merkezli sorunun tırmanışa geçmesiyle, yeni askeri operasyonu bir mecburiyet haline getirmiştir. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve metanet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.Türkiye'nin gerek içte ve gerekse dışta barış ve huzur odaklı çabalarıysa, maalesef başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere, pek çok ülkede karşılık görmedi. Her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk devletidir. Anayasamız ve ilgili mevzuatımız, uluslararası hukuku gözardı etmez. Bu çerçevede, Suriye'de yaptığımız sınır ötesi askeri operasyonlar da uluslararası hukukun meşru kabul ettiği bir çizgide gerçekleştirilmektedir. Milli güvenliğimiz ve Anayasal düzenimize açık tehdit oluşturan terörist kalkışmalara müdahale etmek, uluslararası hukuka uygundur. Buradan tekrar sesleniyoruz; karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, vatandaşlarının canlarına ve mallarına kastederek kendi topraklarından göçe zorlayan bir rejim bulunuyor. İşte bu hain rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Bahar Kalkanı Harekatı'yla da bölgede yer alan tüm terör unsurlarına anında ve en ağır şekilde gerekli cevap verilmiştir. Bitlis'teki STK'lar olarak şanlı bayrağımızın altında kenetlendik ve Bahar Kalkanı Harekatı'nı destekliyor, katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız."

Açıklamanın ardından grup İdlib'de şehit olan askerler için dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Açıklamaya katılan STK temsilcileri

-Grup adına Cengiz Şahin'in açıklamayı okuması

-Şehitler için dua okunması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,

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ŞIRNAK'TA GENÇLERDEN 'BAHAR KALKANI'NA DESTEK

ŞIRNAK'ta bir araya gelen çok sayıda genç, ellerindeki Türk bayraklarıyla 'Bahar Kalkanı' harekatına destek verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki çeşitli kurslara katılan gençler bir araya gelerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib kentinde sürdürdüğü 'Bahar Kalkanı' harekatına destek verdi. Ellerindeki Türk bayraklarıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan grup adına açıklama yapan Kasım Cavlak, Şırnak gençleri olarak her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade etti. Cavlak, "Şırnak gençliği, canımızdan bir parça olan Mehmetçiklerin hayatlarına kastedenleri yerle bir etmek için her daim, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin yanındadır. Bu gençliğin ataları, nasıl ülkemizin özgürlüğü için savaştıysa, bugün o ataların torunları da gerekirse cephede düşmana karşı göğsünü siper etmeye hazırdır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Toplanan Kalabalık

Kasım Cavlak'ın basın açıklaması okuması

Sloganlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,

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KORE GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

DENİZLİ'de tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında solunum yetmezliğinden yaşamını yitiren Kore gazisi Hüseyin Yürekten, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Denizli Devlet Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören Kore gazisi Hüseyin Yürekten, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 5 çocuk 9 torun sahibi Yürekten'in cenazesi için dün ikindide Ulucamii'nde askeri tören düzenlendi. Törene, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, AK Partili Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar, Yürekten'in eşi Fatma Yürekten ve diğer yakınları ile vatandaşlar katıldı. Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan 85 yaşındaki Fatma Yürekten cenaze töreninde gözyaşı döktü. Yakınları, yaşlı kadını teselli etmeye çalıştı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yürekten'in cenazesi Denizli Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze töreninden görüntü

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Cenazenin askerler tarafından taşınmasından görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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ÇANAKKALE SAVAŞLARI KAHRAMANI BİGALI MEHMET ÇAVUŞ ANILDI

ÇANAKKALE Savaşları'nın güney cephesinde, Seddülbahir bölgesinde çıkarma yapan İngiliz kuvvetlerine geçit vermeyen Çanakkale gazisi Bigalı Mehmet Çavuş anıldı.

Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyü camisinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen programda Gazi Bigalı Mehmet Çavuş anıldı. Programa Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cemil Agas, Biga Belediye Başkanı AK Partili Bülent Erdoğan, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, mevlit ve Kur'an-ı Kerim'den ayetler okundu.

Çanakkale destanını yazan kahramanları minnet ve şükranla yad ettiklerini belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bugün 4 Mart. 4 Mart'ta Çanakkale kahramanlarından Seddülbahir kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş'u kahramanlık destanı yazdığı topraklarda Seddülbahir köyünde halkımızla beraber rahmetle anıyoruz. Bigalı Mehmet Çavuş çıkarma yapan çok sayıda düşmana karşı kahramanca tüfeğiyle, mavzeriyle karşı koyup, tüfeği bozulunca elindeki kürekle düşmana karşı saldıran hatta oda yetmeyip, düşmanın üzerine taşla, toprakla saldıran büyük bir kahramandır. O yüzden bu Çanakkale kahramanını, 'vatan söz konusu olunca bir kürek, bir de yürek yeter' diyen kahramanımız Bigalı Mehmet Çavuş'u rahmetle minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Allah onlardan razı olsun" dedi.

BİGALI MEHMET ÇAVUŞ

Çanakkale Savaşı'nın isimsiz kahramanlarından Bigalı Mehmet Çavuş, 1878 yılında dünyaya geldi. Mehmet Çavuş, Balkan Savaşları ve 1'inci Dünya Savaşı'nda orduda görev yaptı ve 16 yıl boyunca savaştı. 4 Mart 1915 günü Seddülbahir çıkarması sırasında bir yandan gemilerin bombardıman ateşi, diğer yandan makineli tüfek ve İngiliz askerlerinin saldırısına 15-20 kişilik askerleriyle Mehmet Çavuş karşı koyar. Karşısındaki düşmanın sayıca çokluğunu ve silah olarak üstünlüğünü önemsemeden askerleriyle birlikte yere yatarak düşmana ateş açar. Üç saat süren çatışma sonrasında Mehmet Çavuş'un tüfeğinin mekanizması artık işlevini yitirir. Tüfeğini yere atarak, istihkam küreğini eline alır. Yanındaki askerleri de süngü hücumuna kaldırır. İngilizler 23 ölü, 25 yaralı ve 4 kayıpla gemilerine geri dönerler. Bu çarpışmada Türk askerlerinden 6 şehit, 13 yaralı vardır. Mehmet Çavuş da başından ve göğsünden yaralanır. Avuçlarının içi de paramparçadır. Hastanede tedavi olur, hava değişimi için izin verilerek köyüne gönderilir. Fakat izin süresini tamamlamadan tekrar cepheye döner ve çarpışmaya devam eder. Mustafa Kemal, bu olaydan 'Arıburnu Muharebeleri Raporu' adlı eserinde de bahsetmektedir. Çanakkale Savaşı bitince köyüne döner. Mütevazı bir hayat yaşar. Kendisine teklif edilen maddi yardımları da 'ben vatanım için savaştım, para için savaşmadım' diyerek reddeder. 3 Şubat 1964 tarihinde, 86 yaşındayken vefat eder.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bigalı Mehmet Çavuş'u anma töreninden genel ve detay görüntüler.

-Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE,

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KARSAK DERESİ'Nİ KİRLETEN İKİ FİRMAYA TOPLAM 888 BİN LİRA CEZA

BURSA'nın Gemlik İlçesi'nde Karsak Deresi'ni kirlettiği belirlenen iki gıda firmasına toplam 888 bin lira cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan ve Gemlik Körfezi'ne dökülen Karsak Deresi'nde geçtiğimiz günlerde Çağlayan mevkiinde atık tespit eden Gemlik Zabıta Müdürlüğü ekipleri, atık maddelerden numune aldı. Çıkan numune sonuçlarına göre ilçede faaliyet gösteren iki gıda firmasının Karsak Deresi'ni kirlettiğini saptayan ekipler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne konu hakkında bilgi verdi. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri iki firmaya 444 biner Lira cezai işlem uyguladı.

Bursa İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yaptığı denetimler sonucunda kurullara uymayan birçok firmaya cezai işlem uyguladığı, derenin veya denizlerin kirletilmesi ile ilgili ihbarların da birime doğrudan yapılması durumunda sonuç hızla alınacağı vurgulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Karsak Deresinden detaylar

-Ekipler suda inceleme yaparken

-Dereye akıtılan atık su borusundan grüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Kazım BULUT/ GEMLİK(Bursa),

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FETHİYE'DE TURİZM FUARI KAPILARINI AÇTI

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek İçecek İhtisas Fuarı (FETEX) kapılarını açtı.

Marmaris Fuarcılık Organizasyon Şirketi (MARFO) organizasyonunda, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi, Tüm Sanayiciler ve İş Adamları (TÜMSİAD) ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın (FTSO) destekleriyle Çamköy Bekir Eser Kapalı Pazaryeri'nde açılan fuarda, 100 firma stant kurdu. Toplam 4 bin 500 metrekare alana kurulan fuar, 7 Mart'ta sona erecek.

Fuarın açılışında konuşan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, dünyanın birçok ülkesindeki 'Koronavirüs' salgınının neden olduğu krizin Türkiye açısından fırsata çevrilebileceğini söyledi. Avrupa genelinde insanların 'Koronavirüs' nedeniyle kapalı ortamlarda kaldığını anlatan Şahiner, "Şu anda ülkemizde bu tehlikenin olmaması bizim için büyük fırsat. Turizm sezonuna en iyi şekilde hazırlanıp bölgemize gelen turistleri en iyi şekilde ağırlayacağız. Tüm hazırlıklarımız ve çalışmalarımız bu yönde" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fuarın açılından ve fuar alanından görüntü

-Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner ile röp.

Haber-Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE(Muğla),

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GAZİANTEP'TE GAPTARIM VE GAPFOOD FUARLARI AÇILDI

GAZİANTEP'te 11'inci Gaptarım Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile 16'ıncı Gapfood Gıda fuarları açıldı.

Gaziantep Sanayi Odası, Tarım İl Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Ziraat Odası, Ticaret Borsası, Güneydoğu İhracatçılar Birliği desteğiyle Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki fuar açılış programına Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, ilçe belediye başkanları, oda başkanları ve davetliler katıldı. Fuara başta Gaziantep olmak üzere, Ankara, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Kocaeli, Malatya, Mersin, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa ve Trabzon'dan 150 firma katılıyor. Tarım makinaları, güneş paneli, traktör ve ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, sulama sistemleri, tarımsal danışmanlık, gübre, ilaçlama, yem katkı maddeleri gibi ürünlerin sergilendiği fuarları yaklaşık 250 bin kişinin ziyaret etmesi amaçlanıyor.

'GAZİANTEP ÜRETEN BİR ŞEHİR'

Açılış programında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, fuarların kent için önemli olduğunu ifade ederek, Gaziantep'in üreten bir şehir olduğunun altını çizerek, "Gaziantep her anlamda Türkiye için önemli bir kent. Ülkemiz cephede gencecik çocuklar silahlı mücadele verirken, Gaziantep'in savunma sanayisini destekleyen bir sanayisi var. Gaziantep üreten bir şehir. Buna kentte yaşayan herkesin katkısı var. Gaziantep'i fuarlar şehri yapan herkese minnettarız. Biz birlikte büyüyoruz. Tarım dediğimiz aslında Gaziantep sanayisinin bel kemiği. Sulanabilir alanlarımız daha çok artıyor. Tarımda hangi sektörü ele alırsak alalım hiçbir şey bir önceki seneden kötü değil' dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, tarımda yenilebilir enerjiyi kullanarak maliyetleri düşürmeyi hedeflediklerini belirterek, çiftçilerin önündeki engelleri kaldırıp daha az maliyetle daha kaliteli ürünü üretip pazar çeşidinin arttırılması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından ziyaretçiler fuardaki stantları dolaştı. Fuarın 7 Mart tarihine kadar açık olacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Açılışa katılanlar

Fuardaki stantlar

Vatandaşların stantları dolaşması

Davut Gül'ün konuşmaları

Fatma ŞAhin'in konuşmaları

Kurdele kesimi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,

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ISPARTA KİTAP FUARI'NI BİNLERCE KİŞİ ZİYARET ETTİ

ISPARTA'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı yoğun ilgi gördü. 32'si yerel 192 yazar ve 311 yayınevinin katıldığı fuarı binlerce kişi ziyaret etti. Fuarı düzenleyen firmanın Proje Müdürü Tahsin Külcüoğlu, Ankara'da halen devam eden başka bir kitap fuarı olduğunu ve Isparta'daki fuarın onun önüne geçtiğini belirterek, "500 binlik nüfuslu yerde bu kadar kitap satılması, bu kadar ilgi görmesi Ankara'daki fuarın önüne geçmesi çok çok güzel bir duygudur" dedi.

Isparta Belediyesi'nin düzenlendiği 4'üncü Kitap Fuarı, ziyaretçilerini ağırlıyor. 8 Mart 2020 Pazar gününe kadar açık kalacak kitap fuarı, her gün saat 09.00- 20.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 'Kitaplar gül açacak' temasıyla ve Milli Mücadele Kahramanı Isparta'nın ilk mebusu merhum Hafız İbrahim Demiralay anısına gerçekleştirilen Kitap Fuarı'na 32'si yerel toplam 192 yazar ile 311 yayınevi katılıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sona erecek fuara Ispartalılar yoğun ilgi gösteriyor.

Kendilerine, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından değer verilmesinden ve stant tahsisinde bulunmasından dolayı teşekkür eden yazarlardan Fatma Uçarlar, "Ulusal yazarlarımız bu fuarda yer alıyordu ancak yerel yazar, şairlerin burada yer alması çok daha anlamlı oldu. İlk kez bir birimizi tanıyoruz. Bu güzel bir teşvik oldu" dedi.

Yazar Zeki Çelik de kitap fuarının takdire şayan olduğunu dile getirirken, kitapseverlerin ilgisinden dolayı duyduğu memnuniyetini ifade etti. Çelik, "Bugüne kadar yeterince ilgi göremedik. Yıllarca bunun stresini yaşadık. Allah razı olsun başkanımızdan ve bütün yetkililerden" diye konuştu.

'BİZ BİLE ŞAŞIRDIK'

Fuarı organize eden AS Fuarcılık Proje Müdürü Tahsin Külcüoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ederken, "Isparta'da 4'üncü kez düzenleniyor. Halktan ve öğrencilerden çok fazla ilgi var. Bizim planladığımız 60 bin öğrenci var. 60 bin öğrencimizi günlük 12-14 bin öğrencimizi fuara taşıyoruz. 311 yayın evi katılıyor. Bu sene organizasyonların daha iyi olduğunu söylüyor 192 yazarımız. Etkinliklerimizde günlük 40 yazarımız söyleşi ve imza etkinliği yapıyor. Toplamda 100'e yakın stant bulunuyor. Kapı girişinde Orman Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bir kampanya ile her kitap alan öğrencilerimize bir kitap fidanı hediye ediyoruz. Toplamda 50 bin kumbara basıldı. Bu kumbaralar hem para biriktirme alışkanlığını kazandırmak hem de kitap almaları adına sağlandı. Kapı girişlerinde toplamda 30-45 bin arası girişimiz var. Geçen pazar günü 60 bine yakın giriş oldu. Biz bile şaşırdık. Kitapların çok uygun olduğunu söylüyorlar. İlk 3 günde 1 tona yakın poşet bastırmıştık ve bitti. Şu anda başka yerlerde fuar var. Bu fuarın onlardan daha iyi olduğunu söylüyorlar. Tabii bunun yayınevleri söylüyor. Halk bu sene kitap fiyatlarının uygun olduğunu söylüyor" dedi.

'BİR STANTTA GÜNLÜK ORTALAMA 1-4 BİN ARASI KİTAP SATILIYOR'

İçeride 1,5 milyon kitap olduğuna dikkati çeken Külcüoğlu, "Kitapları 8 tırla getirdik. Günlük ortalama 5-10 bin lira arası ciro çekiyorlarmış. Her bir stantta günlük ortalama 1-4 bin arası kitap satılıyor. Muazzam bir rakam bu. Çünkü Isparta'nın nüfusu 240 bin. Üniversite öğrencisi 60 bin, normal öğrenci nüfusu 80 bin. Topladığımızda 500 binlik nüfuslu yerde bu kadar kitap satılması, bu kadar ilgi görmesi Ankara'da devam eden başka bir kitap fuarının önüne geçmesi çok çok güzel bir duygudur" diye konuştu.

ZİYARETÇİLER MEMNUN

Kitap fuarını ziyaret edenlerden Betül Işık, "Kitap fuarı çok güzel, her yer hareketli görünüyor. Ayrıca buradaki insanların enerjileri de çok güzel. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi. Kitap fuarına gelen Beytullah Kara, "Çok güzel ve profesyonel bir fuar olmuş. Daha organize çalışılmış. Ücretsiz servisler olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Memnunuz fiyatlar uygun, bol bol kitaplarımız aldık" diye konuştu.

Ispartalı yazar Bekir Manav, "Isparta Kitap Fuarı'nda bütün Isparta'yı kapsayan fuar oldu. Yazarlar olarak Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Öğrencilerimiz teşrif ediyor. Bütün sivil toplum örgütleri, Kuran kursu yurtlarına varıncaya kadar herkes geliyor. Hafta sonu ve akşamları muazzam katılımlar oluyor. Harika bir fuar yaşıyoruz. Başta Ankara olmak üzere bütün illerde düzenlenen fuara bir örnektir" dedi.

Öte yandan 4. Kitap Fuarı'na hafta sonu ise on binlerce kitapsever akın etti. Kitapseverler, yazarlarla buluştu, kitaplarını imzalattı, söyleşilerine katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kitap fuarından detaylar

-RÖP 1: Tahsin Külcüoğlu

-Fuara katılanlarla röportaj

-Ziyaretçilerin kitap alışverişi yaparken görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA,

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