DHA YURT BÜLTENİ - 1

AKSARAY'DA YOLCU OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI: 44 YARALI

AKSARAY-Adana Karayolu'nda yolcu otobüsü TIR'a çarpıp, şarampole düştü. Kazada 44 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 04.40 sıralarında Aksaray-Adana Karayolu'nun 17'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet İsbir idaresindeki Gülaras firmasına ait İstanbul'dan Adana'ya giden 02 BK 056 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette ilerleyen Cavit Kızıykaya idaresindeki 01 ADF 774 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, karşı şeride geçerek şarampole düştü. Kazada, 42 yolcu ile 2 de otobüs şoförü ve muavini olmak üzere 44 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı yara almadan atlatan otobüs şoförü ise gözaltına alındı. Otobüs şoförü Mehmet İsbir'in ilk ifadesinde, TIR'ın aniden önüne çıktığını ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Kaza yerinden detaylar

Yaralıların hastaneye getirilmesi

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,

KAYSERİ'DE UMREDEN DÖNEN 19 KİŞİ GÖZLEM ALTINDA

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri'de umreden dönen 19 kişinin koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulduğunu söyledi.

Kayseri Şehir Hastanesi Geriatri Merkezinde İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile basın toplantısı düzenleyen İsmail Tamer, Kayseri'de koronavirüs vakasının olmadığını söyledi. Kentte koronovirüs için 778 yatak ayrıldığını belirten Tamer, "Sağlık Bakanlığı ve Sağlık İl Müdürlüğü koronavirüs karşında tedbirlerini almış durumda. Kimse panik havası yaratmaya kalkamasın. Umre'den gelen kişiler termal kamera ile izleniyor. Yurt dışından gelenler kesinlikle 14 gün kuralına uymalı. Kayseri'ye umreden gelen 19 kişi tedbiren gözlem altına alındı" dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de Erciyes Üniversitesine yüksek ateş şikayetiyle gelen kişinin sonuçlarının çıkmadığını belirterek, "Sağlık konusunda Kayseri'deki tüm tedbirlerimizi aldık. Sağlık çalışanlarımız 7-24 esası ile canla başla çalışmaktadır. Sağlık çalışanlarının yıllık izinleri kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

-Milletvekili İsmail Tamer koronavirüs açıklaması

-İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli açıklama

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ - Muhammed KISIR/ KAYSERİ,

UMREDEN DÖNEN YAŞLI KADIN, KORONAVİRÜS ŞÜPHESİYLE GÖZLEM ALTINDA

BURSA'da umreden dönen, öksürük ve gribal enfeksiyon şikayeti bulunan yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın, öksürük ve gribal enfeksiyon şikayetiyle Sırmalar Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Kadının 2 hafta önce umreden döndüğünün belirlenmesi üzerine, koronavirüs şüphesiyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gerekli önlemlerin alınmasıyla gözlem altına alınan kadının testlerinin yapıldığı, sonucunun beklendiği öğrenildi.

-Yaşlı kadının ambulansa bindirilişi

Haber-Kamera: Gökhan ÖZHAN/ MUSTAFAKEMALPAŞA(Bursa),

BAKAN KURUM: KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÇEVRE İHBAR HATTI OLUŞTURDUK

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 11 maddelik genelgeyi 81 ile gönderdiklerini ifade ederek, vatandaşların temasının olduğu alanlarda temizlik işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılması gibi tedbirlere ilave Çevre İhbar Hattı oluşturduklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yapılan çalışmaları incelemek üzere kente geldi. İlbank Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak koronavirüs nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, önceki gün 81 ile bir genelge gönderdiklerini anlatan Bakan Kurum, valiliklere gönderdikleri genelgenin 11 madde halinde koronavirüse karşı şehirlerin, belediyelerin, vatandaşların alması gereken tedbirleri ve bu tedbirlere ilişkin yapılacakları içerdiğini aktardı. 11 maddelik genelgede alınan kararlarda belediyeler ve valiliklerin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nca alınan kararlarla eş düzeyde ve paralel bir şekilde çalışacağını dile getirdi.

'BİLİM KURULU'NUN ALDIĞI KARARLARI ŞEHİRLERİMİZDE UYGULAYACAĞIZ'

Vatandaşların temasının olduğu alanlarda temizlik işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılması gibi tedbirlere ilave Çevre İhbar Hattı oluşturduklarını aktaran Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Öncelikli olarak vatandaşların yoğun şekilde yaşadığı, faaliyet gösterdiği başta toplu taşıma araçları olmak üzere caddelerde, sokaklarda ve trafiğin yoğun olduğu alanlarda temizlik işlerinin daha sık, düzenli ve titiz bir şekilde yapılması, bu araçlarda vatandaşların kendi temizliklerini sağlayabilmeleri adına dezenfektanların bulundurulması sağlanıyor. Yine bu kapsamda yerel yönetimlerde çalışan personelin zorunlu olmadığı sürece yurt dışına çıkmaması, eğer çıkmışsa Sağlık Bakanlığımızın Bilim Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın 14 gün işe başlamadan evlerinde dinlenmeleri, çöplerimizin tabii ki düzenli bir şekilde toplanması, vatandaşımızın temasının olduğu alanlarda temizlik işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılması gibi tedbirlere ilave Çevre İhbar Hattı oluşturduk. Vatandaşlarımız mahallesi, caddesi, sokağında temiz olmasını düşündüğü veya kirlilikle ilgili ihbar edeceği alanlara ilişkin WhatsApp hattından bilgilendirme yapabilecekler. Bakanlığımız birimleri de hızlı bir şekilde olaya belediyeler eliyle müdahil olacak. Belediyeler olarak Bilim Kurulu'nun aldığı kararları şehirlerimizde uygulayacağız."

'9 İLDE 222 BİN BİNADA HASAR TESPİTİ YAPTIK'

Bakan Kurum, 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depreminde ardından Elazığ, Malatya, Van, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Tunceli, Manisa ve Şanlıurfa'da toplam 222 bin binada hasar tespiti yaptıklarını söyledi. Bakan Kurum, "Bu yaklaşık 1 milyon bağımsız bölüm demek ve bu bağımsız bölümlerde yaklaşık 4 milyon vatandaşımız yaşıyor. Bu vatandaşlarımıza dokunmak, onların yaralarını hızlı bir şekilde sarmak suretiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde çalışmalarımızı başlattık. Bu illerde çalışmalarımız eş zamanlı bir şekilde yürümektedir" dedi.

ELAZIĞ'DA 1400 BİNANIN YIKIMI GERÇEKLEŞTİ

Elazığ'da önümüzdeki hafta itibarıyla yaklaşık 4 bin 500, Malatya'da ise 2 bine yakın konutun ihalesinin yapılacağını söyleyen Bakan Kurum, "Nisan ayı sonuna kadar toplam 2 ilimizde 25 bin bağımsız bölümün ihalelerini gerçekleştirerek yıl sonuna kadar etaplar halinde bu konutların teslimini yapıyor olacağız. Elazığ'da Sürsürü Mahallemizde inşaatlarımız başladı. Bu yılın 8'inci ayına kadar inşallah o inşaatların teslimini öngörüyoruz. 6 aylık bir zaman diliminde Sürsürü Mahallesi'nde vatandaşlarımıza konutları teslim eder hale geleceğiz. Mustafa Paşa ve Abdullahpaşa mahallelerimizdeki binalarımızın yıkımı tamamlandı. Şehrimizde yıkılması gereken acil diyebileceğimiz yaklaşık 1400 binamızın yıkımı gerçekleşmiş oldu. Bu çerçevede çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Murat Kurum'un havaalanından gelişi

İlbank toplantısından detay

Bakan Kurum'un açıklaması

Deprem bölgesindeki incelemeleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,

CAMİLERDE, 'TOKALAŞMAYA ARA VERİN' HUTBESİ

EDİRNE'de, cuma hutbesinde cemaate seslenen imam Yusuf Serenli, namaz sonrası sünnet olarak kabul edilen musafaha (kucaklaşıp, tokalaşmak) uygulamasına ara verilmesini istedi.

Türkiye'de koronavirüs vakası 2'ye çıkarken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca da cuma hutbesi bu konuya ayrıldı. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki tarihi Selimiye Camii'nde de cuma hutbesinde imam Yusuf Serenli, hutbede koronavirüsle ilgili uyararak, hijyene dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Bazı kişilerin maske takarak geldiği camide konuşan imam Serenli, virüsün dünya imtihanlarından olduğunu belirterek, "Muhterem Müslümanlar, en hafifinden en ağırına kadar hastalık dünya imtihanlarından biridir. Tarih boyunca pek çok hastalık Allah'ın yardımı ve insanların gayretli araştırmaları ile tedavi edilmiştir. Bugün dünyanın dört bir köşesine yayılan koronavirüsün de inşallah şifası bulunacaktır. Nitekim Resul-i Ekrem'in buyurduğu gibi 'Allah, indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir'. Bizlere düşen ise hastalığa yakalanmamak için tedbiri elden bırakmamaktır" dedi.

'ORTAK TESPİHLERİ DEĞİL ŞAHSİ TESPİHLERİNİZİ KULLANIN'

Virüsten korunmak için uyarılarda bulunan Serenli, "Öncelikle beden, kıyafet, yiyecek ve çevre temizliğine dikkat edelim. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandıralım. Öksürdüğümüz ya da hapşırdığımız zaman tek kullanımlık mendillerle veya dirseğimizin iç kısmıyla ağzımızı kapatalım. Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim. Özellikle lavabo, abdesthane, kapı kolu ve masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu alanları temiz tutalım. Ellerimizi her zamankinden daha fazla sabunla ve ovalayarak yıkayalım. Kirli ellerimizle ağzımıza, burnumuza ve gözümüze dokunmayalım. Camilerimizde ortak tespihleri kullanmak yerine parmaklarımızla ya da şahsi tespihimizle tesbihatımızı eda edelim" diye konuştu.

İmam Yusuf Serenli, Türklerin samimi ve sıcak kanlı millet olduğunu da belirterek, "Dost ve arkadaşlarımızla musafaha eder, tokalaşır ve kucaklaşırız. Elbette bu davranışlar çok güzel ve değerlidir. Ancak bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu bu dönemde böyle uygulamalara ara vermek sorumluluğun ve tedbirin gereğidir. Bilhassa camilerimizde yaygın olan namaz sonrası musafaha uygulamasına ara verelim. Tokalaşmadan belli bir mesafeden birbirimize gönül selamı vererek hal hatır soralım. Belli bir yaşın üzerinde olanlar koronavirüsten daha fazla etkilenmekte ve risk grubunda yer almaktadır. Dolayısıyla bu günlerde yaşlılarımız evlerinde istirahat etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıdır" dedi.

-Selimiye camii drone ile havadan

-Abdest alanlar

-Selimiye içinden detaylar

-Hocanın vaazı

-Namaz kılanlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER - Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,

KONYA'DA FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ STAT DEZENFEKTE EDİLDİ

KONYA Büyükşehir Belediyesi, İttifak Holding Konya spor 'un bugün oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi stadı dezenfekte etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs başta olmak üzere diğer bulaşıcı ve salgın hastalıklara yönelik kent genelinde yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediye Stadı'nda da çalışma yaptı. Bugün seyircisiz oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe maçı öncesi tribünler, soyunma odaları, basın toplantı solanları ve stattaki tüm bölümler tek tek dezenfekte edildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye olarak koronavirüs tehdidine karşı 33 ekip ve 66 personelle, kent genelinde periyodik olarak dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını söyledi.

Başkan Altay, "Belediyemize ait otogar, kültür merkezleri, KOMEK, Bilgehane gibi 92 hizmet binası, belediyemiz iştiraki olan Konya Mutfağı, Kafem gibi 13 tesis, umumi tuvaletler, 24 Yüksek Hızlı Tren Altgeçidi, 39 adet yaya alt ve üst geçidi, merkezde yer alan 944 cami ve 28 ilçe merkezinde yer alan 550 cami, 28 ilçede yer alan kamuya ait toplam 440 okul ile havaalanı, stadyum, müzeler, kütüphaneler, Millet Kıraathaneleri gibi halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyoruzö dedi.

-Stadın dezenfekte edilmesi

Haber-Kamera: KONYA,

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜSLERDE 'KORONAVİRÜS' TEMİZLİĞİ

KAYSERİ'de, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüslerde, koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Ülke genelinde koronavirüs nedeniyle üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otobüs terminallerinde yoğunluk oluştu. Özellikle üniversite öğrencileri, memleketlerine dönmek için terminale akın ederken, bazı turizm firmalarınca otobüslerde temizlik çalışması başlatıldı. Kayseri'de de şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüslerde, koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı. Firma yetkilisi Erol Özşahin, uzmanların, toplum sağlığı açısından uyarılarda bulunduğunu söyleyerek, "Bütün araçlarımızda sefere çıkmadan 1 saat önce genel temizlik ardından da dezenfekte yapmaktayız. Personelimiz hassasiyet göstermektedir. Araç içi ikramlarda da ambalaj konusunda titizlik gösteriyoruz" dedi.

-------------------------------

-Otobüslerde yapılan dezenfekte çalışması

-Haber Muhabiri Yasin Dalkılıç'ın anonsu

-Dezenfekte edilen otobüslerin perona gelmesi

-Otobüs işletme Müdürünün açıklaması

-Diğer görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ - Muhammed KISIR/ KAYSERİ,

'YÜZEY TEMİZLİĞİNDE ÇAMAŞIR SUYU HER ZAMAN BULUNMAZ BİR DEZENFEKTAN'

SAĞLIK Bakanlığı Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs önlemlerini sıraladı, "Yüzeylerin temizliği standart kullandığımız deterjanlarla yapılabilir. Çamaşır suyu her zaman bulunmaz bir dezenfektan" dedi.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından Antalya 'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan beş yıldızlı otelde düzenlenen Ulusal Akciğer Sağlığı 2020 Kongresi devam ediyor. Kongre kapsamında Sağlık Bakanlığı Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 1000'in üzerinde katılımla gerçekleştirilen koronavirüs panelinde doktorlara konuştu.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Sars, Mers derken şimdi yeniden koronavirüsle karşı karşıyayız. Daha önce domuz gribi, kuş gribi, Japon gribi gibi isimlerle yapılıyordu ama Dünya Sağlık Örgütü 'Bir ülke, ırk ya da hayvanın adı olmasın' dedi. İsimlendirmede bir sorun yaşadık yoksa 'Çin gribi' derdik ama bunu demiyoruz" dedi.

'İTALYA RADİKAL KARAR ALAMADI'

Daha önceki Sars ve Mers salgınlarında hayvan kökenleri olduğunu aktaran Prof. Dr. Özlü, "Burada da var, o da zamanla meydana çıkacak. Bu bir kedi olabilir. Çin Hükümetinin kısa sürede çok seri ve art arda çok radikal kararlar aldığını kabul etmek zorundayız. Çok başarılı da oldu. Şu anda Çin'de salgın inişe geçti. Hem vaka hem de ölüm sayıları azalıyor. Kontrol altına girmeye başladı. 11 milyonluk kentte karantina ilan ettiler. Daha sonra bunu genişlettiler. İtalya bunu yapamadı. İlk çıktığı yerde küçük bir kasabayı karantinaya alamadığı için bugün İtalya'da çok büyük bir dram yaşanıyor. Bazı kararları zamanı gelince almaktan korkmamak lazım" diye konuştu.

Virüsün kuluçka süresinin genelde 5 ila 6 gün civarında olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özlü, şöyle dedi:

"Bu süre içerisinde genelde semptomlar başlıyor ama 2 ila 14 gün arasında değiştiği biliniyor. Hastaların yüzde 97.5'i 10.5 gün içerisinde semptom geliştirmiş. 10 bin vakadan 64'ü 14 günü aşabiliyor. Bu nedenle 14 gün güvenli süre kabul ediliyor. İzolasyon ve karantina gibi önlemleri alırken de 14 günlük süreyi esas aldık. Virüs yüzeylerde ne kadar sürede enfekte oluyor. Bu sıcaklık, nem, yüzeyin durumu gibi koşullara bağlı. 1-2 saatten 9 güne kadar yüzeylerde bulaştırıcı olarak kalabildiğine dair yayın yapıldı. Ama bunlar koronavirüsle ilgili değil daha çok insan koronavirüsleri olan ve zaten dolaşımda olan ülkemizde de kış mevsimlerinde salgınlar yapan virüsler ile ilgili bilgiler. Ama yeni koronavirüs ile ilgili tam net bilgiler henüz elimizde yok."

Virüsün solunum yoluyla bulaştığına dair kanıt olmadığını, bazı ülkelerde sağlık örgütlerinin işi ciddi tutmak için havayolu ile bulaşımını dikkate alarak tedbirler aldığını belirten Prof. Dr. Özlü, şöyle konuştu:

"Kanıta dayalı olan damlacık yolu ile bulaşmasıdır. Veriler böyle. Bizde bilim kurulu olarak bu senaryo üzerinden gidiyoruz. Diğer taraftan baktığımızda bugün Amerika'da bile maske bitmiş durumda. Türkiye'de 30 kadar maske üreticisi var. Sağlık Bakanlığı hemen ilk günden maske üreticileri ile temasa geçip üretimi teşvik etti. Maske sıkıntısı çekilmemesi için ihracata da sınırlama getirdi. Bakanlık bu konuda çok öngörülü davrandı ve tedbirler aldı. Doğrudan temas, tokalaşma, sarılma, öpüşme bunlar risk. Alışkanlıklarımızdan vazgeçemiyoruz. Kültürden geliyor ama bunlardan uzaklaşmamız lazım. Temizlik konusunda da piyasada piyasa bazlı dezenfektanlar var. Bunların kullanılmasını gerektirecek hiçbir durum yok. Yüzeylerin temizliği standart kullandığımız deterjanlarla yapılabilir. Hiçbir farkı yok. Her zaman kullandığımız normal deterjanlar yeterli. Çamaşır suyu her zaman bulunmaz bir dezenfektan."

Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün konuşmaları

Salondan detay görüntüler

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/ SERİK(Antalya),

KORONAVİRÜS SONRASI SELAMLAŞMA ŞEKLİ DE DEĞİŞTİ

TÜRKİYE'de, koronavirüs vakasına rastlanmasının ardından artırılan temizlik ve hijyen çalışmaları kapsamında, vatandaşların selamlaşma alışkanlıklarında da değişiklik oldu. Temas kurmadan selamlaşmaya çalışan Manisalılar, tokalaşmak ve öpüşmek yerine ellerini göğsüne götürerek, virüsün bulaşıcılığına karşı önlem alıyor.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüsten korunmak için uzmanlar birçok önlem sıralıyor. Önlemlerin en başında hijyen geliyor. Doktorlar, salgına karşı en iyi korunma yollarından birinin sık sık ellerin yıkanması ve alkol bazlı hijyen ürünlerinin kullanılması olduğunu belirtiyor. Türkiye'de de ilk koronavurüs vakasının görülmesinin ardından, ülke genelinde salgına karşı önlemler alınmaya başlandı. Vatandaşlar kamuya açık alanlarda maske ve eldiven kullanırken, çantalarında da türlü temizlik ürünü taşımaya başladı.Tüm bunların yanı sıra salgının özellikle solunum ve dokunma yoluyla geçmesi nedeniyle halk, temastan kaçınmak için selamlaşma alışkanlıklarını da değiştirdi. Vatandaşlar artık tokalaşmak veya öpüşmek yerine elini göğsüne götürüp, selamlaşıyor. Böylece virüsün bulaşıcılığından kaçınılıyor.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Şehzadeler ilçesinde hizmet veren kuaför salonu işletmecisi evli ve 1 çocuk babası Abdullah Karakuş (30), işletmesinde birçok kişinin yaptığı gibi kolonyayla önlem aldı. Karakuş, müşterilerini kolonyayla karşılıyor ve tıraş yaparken eldiven kullanıyor. Koronavirüsün bulaşmasından korktuğunu söyleyen Karakuş, "Artık eldiven kullanıyoruz, tıraş yaparken. Müşterilerimizle tokalaşarak selamlaşmıyoruz. Makinelerimizi günde 1 kere dezenfekte ediyorduk artık her traştan sonra ediyoruz. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandırıyoruz. Virüsten korunmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DE KORUNUYORUZ'

Evli ve 2 çocuk babası toptancı Orhan Sebli (40), "Artık eskisi gibi kimseyle selamlaşmıyorum. Kimsenin elini tutmuyorum. Virüsün bulaşıcı olması nedeniyle korkularımız var. Çocuklarımız var. Eve giderken onlara, virüsü götürmeyelim. Böylelikle tedbir alıyoruz" diye konuştu.

'TEMİZLİK NOKTASINDA ÇOK DAHA HASSAS DAVRANIYORUZ'

Şehzadeler'de kahvehane işletmecisi Hakan Pekiner (30), "Türkiye'de koronavirüs var haberi sonrasında, hijyen kurallarımızı bir kat daha artırdık. Gerek bardaklarımızı yıkama noktasında, gerek işletmemizin temizlik noktasında daha hassas davranıyoruz. İnsanlarla el temasıyla selamlaşmıyoruz" dedi.

Restoran işletmecisi Hakan Pekiner (47) ise şunları söyledi:

"Koronavirüsle ilgili herkes gibi bizde tedbir almaya başladık. Arkadaşlarla pek fazla el temasına geçmemeyi düşünüyoruz. İnşallah koronavirüs ülkemizi en kısa sürede terk eder diye ümit ediyoruz."

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

====================================

ULUDERE'DE ÖĞRENCİLERE 'KORONAVİRÜS' ANLATILDI

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesindeki Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda, koronavirüse karşı bilgilendirilen öğrenciler, ateşleri ölçüldükten sonra sınıfa alındı.

Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda dün ders başı yapacak öğrencilere okul bahçesinde koronavirüs hakkında bilgilendirme yapıldı. Okul Müdürü Hıdır Yılmaz, hijyen konusunda öğrencilere yapılması gerekenleri anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlaşma örneğini uygulamalı olarak öğrencilere gösteren Yılmaz, selamlaşmanın bu şekilde yapılmasını istedi. Daha sonra öğretmenler ve öğrencilerin ateş ölçümleri yapıldı. Ellerine kolonya süren öğrenciler, ardından sınıflara alındı. Sınıf içinde yapılan bilgilendirmeden sonra öğrencilere ıslak mendil dağıtıldı.

Okul Bahçesinde bekleyen öğrenciler

Öğrencilere koronavirüsün anlatılması

Öğrencilerin ateşlerinin ölçülmesi

Öğrencilere kolonya verilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ(Şırnak),

======================================

OTOBÜS BİLETİ BULAMAYAN ÜNİVERSİTELİLER OTOSTOP ÇEKTİ

KORONAVİRÜS nedeniyle üniversitelerin tatil edilmesi ardından Kırıkkale'de otobüs bileti bulamayan bazı öğrenciler, memleketlerine dönmek için otostop çekti. Bir grup öğrenci, durdurdukları cenaze nakil aracıyla memleketlerine gitti.

Kırıkkale Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, üniversitelerin tatil edilmesiyle memleketlerine dönmeye başladı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle otobüs bileti bulamayan bazı öğrenciler, Kırıkkale-Ankara karayoluna çıkarak otostop çekti. Yol kenarında bekleyen öğrenciler, el kaldırarak sürücüleri durdurmaya çalıştı. Şanslı olan öğrenciler, durdukları araçlara binerek memleketlerine gitti. Bir grup öğrenci de Ankara yönüne giden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracını durdurdu. Öğrenciler, boş olan cenaze nakil aracına binerek Ankara'ya doğru yola çıktı.

Otostop çeken öğrencilerden Mert Üncü, bilet bulamadıkları için otostopa başvurduklarını söyleyerek, "Yapacak bir şey yok. Koronavirüs nedeniyle üniversitelerin 3 hafta süreyle tatil edilmesiyle de bir yoğunluk var. Herkes bilet almış. Geceden baktım, önümüzdeki 3 gün dolu. Başka çaremiz kalmadığı için otostopa başvuruyoruz" dedi.

-Otostop çeken öğrencilerden görüntü

-Öğrenciler ile röp.

-Öğrencilerin cenaze aracına binmesi

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR'DEN KORONAVİRÜS SEFERBERLİĞİ

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs ile ilgili önlemler kapsamında konut aboneliklerinde su borcu olan vatandaşlar için iki ay boyunca su kesintisine gidilmeyeceğini açıkladı. 2 hafta süreyle belediyenin tüm kültür ve sanat etkinlikleri iptal edildi. ATABEM, ATASEM, ASFİM, konservatuvar kursları, okullar ligi, müzeler, Zıp Zıp Park tatil edildi. Kültür merkezleri, müzeler, kapalı ortamlar ilaçla dezenfekte edilirken, toplu ulaşım araçları, servisler ve duraklar temizlenmeye devam ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs ile ilgili önlemlerini daha da artırdı. Virüsle mücadelede hijyenin sağlanması için tedbir olarak Antalya'da su kesintisine gidilmeyecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kararı sosyal medya hesaplarından, "Sevgili hemşerilerim, sağlık her şeyden önemlidir. Hijyen önlemlerimiz kapsamında ASAT Genel Müdürlüğümüz tarafından konut aboneliklerinde su borcu olan vatandaşlarımız için iki ay boyunca su kesintisine gidilmeyecektir" şeklinde duyurdu.

TÜM ETKİNLİKLER İPTAL

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk, orta ve liselerde eğitime 2 hafta ara vermesinin ardından Büyükşehir Belediyesi, belediye bünyesindeki tüm kursları tatil etti. ATASEM, ATABEM, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, belediye kreşleri, aile toplum merkezleri, Çıplaklı'daki Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve ASFİM kursları 2 hafta eğitim vermeyecek. Oyuncak Müzesi, Doğan Hızlan Kütüphanesi, Oyuncak Kütüphanesi, Zıp Zıp Park da kapalı olacak. Okullar ligi müsabakaları bu süreçte yapılmayacak. Konser, söyleşi gibi tüm kültürel ve sanatsal faaliyetlere ara verildi. Antalya Şehir Tiyatroları da bu kapsamda oyunlarını erteledi.

MECLİS ÖNCESİ TOPLANTI SALONU İLAÇLANDI

Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclisi devam toplantısı öncesi Meclis Toplantı Salonu ilaçla temizlendi. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kültür merkezleri, toplantı salonları, müzeler, kurs merkezleri, Zıp Zıp Park gibi halkın kullanımına açık tüm kapalı alanlar ilaçla dezenfekte edildi. Büyükşehir Belediyesi, temizlik konusunda diğer kurumların da yardımına koştu. Akdeniz Üniversitesi, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Tapu, Nüfus Müdürlükleri ile camiler de Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ilaçlandı.

TOPLU ULAŞIMDA ÖNLEMLER SÜRÜYOR

Antalya merkezi ve ilçelerde toplu ulaşım araçlarının temizliğine aralıksız devam ediliyor. Halk otobüsleri, minibüs, tramvaylar ile kapalı duraklar, dezenfekte edilerek, steril hale getiriliyor. Okul ve personel servisleri de Antalya Servisçiler Odası işbirliğinde ilaçlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi hazırladığı broşürlerle vatandaşları koronavirüsten nasıl korunacakları konusunda bilgilendiriyor. Belediyenin sosyal medya hesapları ve tanıtım mecralarında halkı bilinçlendirme çalışmaları da devam ediyor.

-Meclis salonunun dezenfekte edilmesi

-Başkanlık divanından genel görüntü

-Çalışma ofislerinin dezenfekte edilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: ANTALYA,

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇEN RUS SAVAŞ GEMİSİNE, SAHİL GÜVENLİK'TEN YAKIN TAKİP

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botunun, Çanakkale önlerinde Rus savaş gemisine yakın takibi ise dikkat çekti.

Ege Denizi'nden dün saat 16.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Güvertesinde can yelekli askerlerin yer aldığı Rus savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik botunun, Çanakkale önlerinde yakın takibi ise dikkat çekti. Rus savaş gemisine boğazdan geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

Öte yandan, 2 Mart tarihinde İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne yol alan 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk"ın ön bölümünde bir asker sipere yatmıştı.

-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisinden genel ve detay görüntüler.

-Rus savaş gemisine yakın takip eden Sahil Güvenlik botundan detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKAKLE,

KAFEDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

İZMİR'in Konak ilçesinde bulunan bir kafenin bacasında çıkan yangın sebebiyle binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, dün saat 17.30 sıralarında Alsancak semti Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre kafenin mutfak bölümünde bulunan baca, henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Bacadan taşan alevler, yapının çatı katında bulunan tenteleri tutuşturdu. Kafe çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve 112 sağlık görevlileri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini bulmak için soruşturma başlatıldı.

-İtfaiye araçlarından görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Yanan çatıdan görüntü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI - Davut CAN/ İZMİR,

MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: KARI-KOCA ÖLDÜ, 2 ÇOCUĞU YARANDI

MANİSA'nın Kula ilçesinde, plakasız kasalı motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada karı-koca yaşamını yitirdi. Aynı motosiklette bulunan 2 çocuk ise ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Ahmet Gürkan Değirmenci idaresindeki 35 KM 709 plakalı otomobil, Kavacık Mahallesi kavşağından giriş yapmak isteyen Şerif Süleyman Ağırbaş (33) idaresindeki plakasız kasalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kasalı motosiklet üzerinde bulunan sürücü Şerif Süleyman Ağırbaş (33) eşi Nazire Nazlı (24) ve çocukları Huriye Nisa (2) ile Ramazan Ağırbaş (6) karayoluna savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücüsü Şerif Süleyman Ağırbaş'ın olay yerinde yaşamını yitirirdiği belirlenirken, yaralanan eşi ve 2 çocuğu ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kalbi duran Nazire Nazlı Ağırbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumları ağır olan çiftin 2 çocuğu ise Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada yara almadan kurtulan otomobil şoförü Ahmet Gürkan Değirmenci, ifadesi alınmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D 300 karayolunun İzmir istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

-Kaza yerinden görüntüler

-Yaralılara ilk müdahale görüntüsü

-Yaralıların hastaneye kaldırılışı

-Kazaya karışan araçlardan detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA(Manisa),

PENCEREDEN DÜŞEN 3 YAŞINDAKİ ABDÜLSELAM ÖLDÜ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde üçüncü katın penceresinden düşen 3 yaşındaki Abdülselam Muhammed Hatip, hayatını kaybetti.

İnegöl ilçesindeki Mahmudiye Mahallesi Lider Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında yaşayan Suriye uyruklu Ahmet-Yasemin Muhammed Hatip çiftinin oğlu Abdülselam, odasında oynarken çıktığı pencereden düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düşen çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk ailesinin özel aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Abdülselam Muhammed, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Hastaneye getirilişinden detaylar

-Binadan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

DİYARBAKIR'DA KAZA: 5 YARALI

DİYARBAKIR'da minibüs ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Mahabad Bulvarı'nda meydana geldi. Fetih Fidanboy yönetimindeki 55 H 1271 plakalı minibüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 AJF 805 plakalı otomobil, Tekel kavşağında çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar ise ekiplerin çalışmasının ardından otoparka çekildi.

Kaza yapan araçlar

Yaralılar

112 sağlık ekipleri ve ambulanslar

Vatandaşlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR,

İZMİR'DE TRAFİK KAZASI: 1'İ AĞIR 4 YARALI

İZMİR'in Konak ilçesinde, tramvay yolunu aşıp elektrik direğine çarpan ve karşı şeride geçen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Alsancak semti Liman Caddesi Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi yakınında meydana geldi. Ömer Ü. yönetimindeki 35 AEZ 825 plakalı otomobil, Bornova istikametinden Konak yönüne ilerlediği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil tramvay yolunu aşarak, elektrik direğine çarptı ve karşı şeride geçti. Çarpmanın etkisiyle aracın lastikleri ve bazı parçaları etrafa saçıldı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk yardım müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Numan Ç.'nin (23) durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Kaza yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Kaza yapan araçtan genel ve detay görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

8 YILDIR KAYIP EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF EDEN KOCA TUTUKLANDI

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, 8 yıl önce ortadan kaybolan Hatice Bertan'ı (38) öldürdüğü ortaya çıkan eşi Bekir Bertan (38) tutuklandı. Hatice Bertan'ın gömülmesine yardımcı oldukları belirlenen Bertan'ın eski eşi Münevver Tayeyer ile arkadaşı Sadrettin Demir ise önceki gün tutuklanmıştı. Hatice Bertan'ın cesedini bulmak için başlatılan kazı çalışması ise sürüyor.

Olay, 21 Kasım 2012'de, Finike'de meydana geldi. İlçede bar işleten Bekir Bertan ile eşi Hatice Bertan, evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada Bekir Bertan, eşinin başına sert cisimle vurdu. Kanlar içinde kalan Hatice Bertan, hastaneye gitmek istedi, ancak eşinin karşı çıkması üzerine odasına geçip, uyudu. Sabah kalktığında eşinin yaşamını yitirdiğini fark eden Bekir Bertan, eski eşi Münevver Tayeyer ve arkadaşı Sadrettin Demir'i kendisine yardım etmeleri için eve çağırdı. Tayeyer ve Demir'in yardım talebini reddetmesi üzerine Bertan, çocuklarına zarar vereceği tehdidiyle ikiliyi ikna etti. Hatice Bertan'ın cesedini çarşafa saran şüpheliler, Kumluca ilçesi Turizm Caddesi üzerindeki sazlık alana gömdü.

DOSYA 8 YIL SONRA AÇILDI

Hatice Bertan'ın ortadan kaybolmasına ilişkin dosyayı 8 yıl sonra yeniden değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Bertan'ı 5 ay süresince teknik takibe aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bekir Bertan ile Münevver Tayeyer ve Sadrettin Demir'in konuşmalarından, Hatice Bertan'ın öldürüldüğünü belirledi. Polis, 10 Mart günü Bekir Bertan'ı Finike'de, Tayeyer ve Demir'i ise Denizli'de gözaltına aldı.

HER YIL EŞİNİ GÖMDÜĞÜ YERDE DUA ETMİŞ

Bekir Bertan ile Antalya'ya getirilen Münevver Tayeyer ve Sadrettin Demir, polisteki ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Üçlünün zaman zaman bir araya geldiği, cinayetin ortaya çıkması halinde inkar etmeleri yönünde söz birliğine vardıkları ortaya çıktı. Bekir Bertan, ifadesinin ardından eşini gömdükleri yeri göstermek için Finike'ye götürüldü. Turizm Caddesi yanındaki alana cesedi gömdüklerini belirten Bertan, her yıl buraya gelip, eşi için dua ettiğini söyledi. Polis, Bekir Bertan'ın gösterdiği alanda iş makineleriyle kazı çalışması başlattı.

3 TUTUKLAMA

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Sadrettin Demir ile Münevver Tayeyer, önceki gün sevk edildikleri Finike Adliyesi'nde, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bekir Bertan ise dün öğle saatlerinde Finike Adliyesi'ne sevk edildi. Bekir Bertan da nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Bekir Bertan'ın cesedi gömdüğünü söylediği, Kumluca ilçesine bağlı Kum Mahallesi Turizm Caddesi'ndeki sazlık alanda kazı çalışması ise sürdürülüyor.

-Cinayet zanlısının polisle yürümesi

-Ekip arabasına binmesi

-Ekip arabasının hareket etmesi

-Emniyet Müdürlüğü dış plan

Haber-Kamera: Suat SÖĞÜT - Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,

DENİZLİSPOR BAŞKANI'NIN DARP EDİLDİĞİ DAVANIN İLK DURUŞMASI YAPILDI

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in polisler tarafından darp edildiğini öne sürdüğü olaya ilişkin davanın ilk duruşması gerçekleştirildi. Savunmasında, kendisi ve oğullarını darp eden polislere, "Galatasaray ile maçımız var vurmayın" dediğini anlatan Çetin, önce çocuklarının ardından kendisinin uzun süre dövüldüğünü ileri sürdü. Kendisini savunan polis memuru Vedat İ. ise Başkan Çetin'in ölmüş annesine defalarca küfrettiğini belirterek, sinirlenerek Çetin'e vurduğunu kabul etti.

Olay, geçen 14 Ağustos'ta, Fethiye Balık Hali'nde meydana geldi. Kurban Bayramı tatili için eşi Sevil, oğulları Nuri ve Evrim Çetin ile birlikte Fethiye'ye gelen Denizlispor Başkanı Ali Çetin, balık restoranında akşam yemeği yemek istedi. İddiaya göre, Çetin ile restoran yöneticileri arasında, masa rezervasyonu konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın karşılıklı küfürlerle büyümesi üzerine Çetin ve beraberindekiler, restorandan ayrılırken; tartışma sonrasında cadde üzerinde devam etti. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çetin ve 2 oğlu, gözaltına alındı. Bu sırada Çetin ve oğulları ile polisler arasında arbede yaşandı. Fethiye Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Çetin ve oğulları, daha sonra serbest bırakıldı. Emniyet müdürlüğünde darp edildiklerini öne süren Çetin ve oğulları, polislerden; memurlar ise onlardan şikayetçi oldu.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Emniyet Müdürlüğü'ndeki kamera kayıtlarını incelenmesinin ardından Çetin ve oğulları hakkında 'Kamu malına zarar verme, kamu görevlisine hakaret, görevi yaptırmamak için direnme', polis memurları Vedat İ., Mehmet K. ve Özer Y. hakkında ise 'Kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçlarından Fethiye 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın dün yapılan ilk duruşmasına, Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve oğulları, polis memurları ve tarafların avukatları katıldı.

"GALATASARAY İLE MAÇIMIZ VAR VURMAYIN' DEDİM'

Duruşmada üstüne atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek savunmasına başlayan Ali Çetin, Fethiye'de Balık Hali'ndeki restorana 8 kişi geldiklerini, oturdukları masadan kaldırılmak istenince, restoran işletmecileriyle başlayan gerginliğin büyüdüğünü söyledi. Tartışmaya daha sonra olay yerine gelen polislerinde dahil olduğunu anlatan Çetin, "Doğrudan bize müdahale etmeye başladılar. Bir polis benim kolumu tuttu. Diğeri yüzüme biber gazı sıktı. Yanımdaki oğluma da müdahale edildi. Bunu görünce, annesi ve ben onu kurtarmaya çalıştık. Bu sırada polis sayısı arttı ve beni dövmeye başladılar. Bunun üzerine kulüp başkanı olduğumu söyledim. 'Galatasaray ile maçımız var vurmayın' dedim. Bizi emniyete götürdüler. Emniyette önce çocuklarımı ardından beni dövdüler. Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğim söyleniyor. Ben kendisiyle en az 30 kez görüşmüşümdür. Hakaret iddiası doğru değildir. Ben küfür etmedim. Polisler küfür etti" dedi.

'10-15 DAKİKA GÜZELCE DÖVDÜLER'

Başkan Çetin'in oğlu Nuri Çetin ise "Balık hali önünde beni ve ailemi darp ettiler. Emniyete götürüldük. Burada da 10-15 dakika boyunca beni güzelce dövdüler. Daha sonra hastane işlemlerinin ardından serbest bırakıldık. Kimseye hakaret etmedim. Üstüme atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Polislerden şikayetçiyim" diye konuştu. Balık halindeki arbede sırasında polis sayısının giderek arttığını anlatan Ali Çetin'in diğer oğlu Evrim Çetin, "Balık halindeki arbedede avukat olduğumu söyledim. Çok sert müdahalede bulundular. Böyle müdahale etmemeleri gerektiğini defalarca söyledim. Müdahale sırasında polis sayısı arttı. Emniyete götürüldük. Burada işkenceye maruz kaldık. Polislerden 'İşkence, suçu ve suçluyu bildirmeme, hürriyetten yoksun kılma, tehdit ve hakaret' suçlarından şikayetçiyim" dedi.

'ÖLMÜŞ ANNEME KÜFREDİLİNCE SİNİRLENİP VURDUM'

Duruşma balık halindeki kavgaya müdahale edip, daha sonra Başkan Çetin'i emniyet binasına götüren polis memuru Vedat İ.'nin savunmasıyla devam etti. Çetin ve oğullarından şikayetçi olduğunu belirten Vedat İ., ölen annesine küfür edildiği için çok sinirlendiğini söyledi. Alkolün etkisindeki Çetin'in kendisine dakikalarca ağza alınmayacak küfürler ettiğini belirten Vedat İ., "Balık haline kavga nedeniyle takviye kuvvet istenmesi üzerine gittim. Olay yerine gittiğimde, polis arkadaşların şahısları kontrol altına almaya çalıştığını gördüm. Ali Çetin'i olay yerinden çıkarıp, polis aracına bindirdik. Olay yerinde 100 kişinin üzerinde insan toplanmıştı. Şahısları kalabalıktan uzaklaştırmak gerekiyordu. Ali Çetin 'Hepinizi süründüreceğim. Benim kim olduğumu bilmiyorsunuz.' gibi söylemlerde bulunuyor, bize küfür ve hakaretler ediyordu. Emniyetin arka kapısından girdik. Bu sırada Ali Çetin anneme küfür ediyordu. Annemin vefat ettiğini belirtip, anneme küfür etmemesini söyledim. Küfre devam edince sinirlenerek vurdum. Bu sırada konuşmamızı duyan oğlu Nuri Çetin de, 'Senin ölmüş annenin mezarını…' şeklinde küfür etti. Sinirlenerek ona da vurdum. Tekme atmaya çalıştı, tükürdü. Ali Çetin ise küfür etmeye devam etti. Sinirlenerek vurduğum için pişmanım" diye konuştu.

Diğer polis memuru Mehmet K. ise darp iddialarını kabul etmedi. Vurmadığını anlatan polis memuru, arbede sırasında Ali Çetin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde sözler söylediğini ileri sürdü. Darp iddialarını kabul etmeyen polis memuru Özer Y. de küfür ve hakaretleri nedeniyle Ali ve Nuri Çetin'den şikayetçi olduğunu söyledi.

'ÇÜRÜK ELMALAR AYIKLANACAK'

Savunmaların ardından mahkeme heyeti davayı 10 Eylül tarihine erteledi. Adliye çıkışı Başkan Ali Çetin'in korumaları, görüntü alan gazetecileri engellemeye çalıştı. Bu sırada gazetecilerin yanına yaklaşan Çetin, gerekli açıklamaları duruşmada yaptığını belirtti. Dava sürecinin çok uzun sürdüğünden yakınan Çetin, şunları söyledi:

"Bundan sonrasına hukuk karar verecek. Bizim Fethiye halkıyla ve burada görevli polis arkadaşlarla hiçbir sorunumuz yok. Çuvalın içinde çürük elmalar bu sayede ayıklanmış olacak"

-Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in adliyeden çıkışı

-Korumaların kameraya müdahale çabası

-Başkan Çetin'in açıklamaları

Haber-Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE(Muğla),

HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

ADANA'da seyir halindeki otomobilden tabancayla havaya ateş açan şüpheli, kendisini fark polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polisler, 01 US 950 plakalı lüks bir otomobilden havaya tabancayla ateş açıldığını fark etti. Otomobili durdurmak isteyen polislerin ihtarına aldırmayan sürücü, kaçmaya başladı. Birkaç kilometre süren kovalamaca sonunda otomobil, Turhan Cemal Beriker ve Atatürk Caddesi'nin kesiştiği kavşakta durdurularak sürücü yakalandı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, havaya ateş açtığı tabancaya da el konuldu.

Otomobilden görüntü

Polislerden görüntü

Polislerin otomobilde arama yapması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

ENGELLİ ÇALIŞAN YÖNETİCİSİNİ ŞİKAYET ETTİ, İŞİNDEN OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olarak çalışan yüzde 64 engelli Kadir Can Avcı (26), yöneticisini kendisine hakaret edip, vurduğu iddiasıyla belediye yetkililerine şikayet ettikten sonra işten çıkartıldı. 4 gün önce iş akti feshedilen Avcı'ya, Hizmet İş Sendikası Antalya Şubesi sahip çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde, 2015 yılından bu yana engelli kadrosunda çalışan Kadir Can Avcı'nın iddiasına göre, yerel seçimlerin ardından göreve gelen G.K. adlı yönetici, sürekli "Sen engelli değilsin, geri zekalısın, sen aptalsın, seni buradan çıkartmak için elimden geleni yapacağım" diyerek, baskı kurdu.Yaklaşık 10 gün önce de yine iddiaya göre, G.K. önce elektrikli bisikletine vurduğu Avcı'ya tokat attı. Kadir Can Avcı, bu durumu belediye yetkililerine şikayet etti.

Avcı yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Sözlü tacizlerine kulak asmamaya çalıştım. 10 gün önce elektrikli bisikletime vurdu. Ben de 'Bu demir parçası ne istiyorsun?' dedim. O da hıncını alamadı, 'Bir de sana vurayım' dedi bana da vurdu. Bu olayın üzerine kendisini şikayet edeceğimi söyledim, bana 'İstersen Muhittin Böcek'e git. Ben CHP'liyim bana hiçbir şey olmaz' diye cevap verdi. Bu kişiyi şikayet edince ve olay kamuoyuna yansıyınca, 4 gün önce iş akdime son verildi.Yaşadıklarımdan dolayı zor günler geçiriyorum. İşe dönmek umurumda değil. Fakat bana çok kötü davrandılar. Neden benimle bu kadar uğraştılar anlamıyorum."

'BU YAPILAN, İNSANLIĞA YÖNELİK BİR SUÇ'

Yüzde 50 mental, yüzde 14 bedensel engelli Kadir Can Avcı'ya, belediye önünde 232 gündür eylemde olan Hizmet İş Sendikası Antalya Şubesi sahip çıktı. Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, olayın takipçileri olacaklarını, işe iade için dava sürecinin başladığını belirtti. Kandil, "Bu yapılan, insanlığa yönelik bir suçtur. Kadir Can Avcı'ya, belediye yönetiminin değişmesiyle mobbing ve baskılar yapılmaya başlanmış. Burada 232 gündür grevdeyiz, 228'inci gün Kadir Can yanımıza geldi ve işten çıkarıldığını söyledi. Bunu araştırdığımızda engelli çalışana mobbing, baskı, hakaret ve şiddet uygulandığını öğrendik. Hemen ardından haber yaptırttığı için işine son verilmiş. Önceki dönemde işe girdiği için mobbing yapılmış. Engeliyle dalga geçmeye kadar baskılar yapılmış" diye konuştu.

'KADİR CAN'A KOMPLO KURULMUŞ'

Olay sonrası suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Kandil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadir Can'a komplo kurulmuş. Yağmurlu bir iş gününde işe gelmediğine yönelik tutanak düzenlenmiş ve savunma istenmiş. Yağmurlu günde işe gelemeyeceğini söyleyerek, çavuşundan izin istemiş. Çavuşu da sözlü olarak izin vermiş. Fakat arkasından bir komplo kurulmuş. Sözlü olarak izni veren çavuş hala orada çalışıyor ama izin alan çalışandan savunması isteniyor. Savunması istendikten sonra da iş akdi işe gelmediğinden dolayı değil, başka nedenlerle feshediliyor. Sendikamızın hukuk müşavirliği tarafından Kadir Can arkadaşımızın işe iade dava süreci başlatıldı. Şu anda dava arabulucuda görüşme aşamasında. Biz Muhittin Böcek başkandan bu yanlış karardan bir an evvel dönmesini bekliyoruz. İnşallah Kadir Can'ın işine iadesi gerçekleştirilir ve başka mobbingler yaşamaz."

-Engellinin detay görüntüleri

-Kadir Can Avcı ile röp

-Sube Başkanı Muhammed Talha Kandil ile röp

-Detaylar

Haber-Kamera: İbrahim LALELİ - Emrah GÜL/ ANTALYA,

TMSF Başkanı Gülal: İşçilerin ödemelerini yapmaya başlıyoruz

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Eskişehir'de Zeytinoğlu Grubu'na bağlı Entil, Hapalki ve Tarkon şirketleri çalışanlarının alacaklarının ödenmesine ilişkin protokolü imzaladı. Gülal, "İşçilerimize bugün itibarı ile ödemelerini yapmaya başlıyoruz. Yaklaşık 400 işçimiz söz konusu. Ama ilk etapta 222 işçimizin ödemesini yapacağız. Toplam yapacağımız ödeme ise 16 Milyon 217 bin lira" dedi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Entil Fabrikası'nda düzenlenen programa, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Zeytinoğlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Zeytinoğlu ile sendika temsilcileri ve işçiler katıldı. TMSF Başkanı Gülal, işçilerin alacaklarının hem hukuki hemde finansal sorunlarını aşarak dün itibariyle ödemeye başlanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz yaklaşık 6-7 aydır Entil işçilerinin alacaklarının ödenmesini teminen bir çalışma yürütüyoruz. Bugün bu çalışmanın güzel sonuçlarını paylaşmak üzere bir araya geldik. Entil'deki bir takım işçi arkadaşlarımız, Entil şirketinin ekonomik sorunları ve bir takım başka sebeplerle işlerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Biz bu süreçte, bu işçi kardeşlerimizin haklarının ödenmesi ile alakalı 'ne yapabiliriz?' diye gerek TMSF çalışanları ve yöneticileri, gerek sendika başkanımız ve Yavuz bey ile bir ortak irade ortaya koyarak bu sorunu çözme yönünde bir yaklaşım sergiledik. Tabii bu artık sosyal bir sorumluluktu bizim adımıza. Biz, 'işçinin alın teri soğumadan ödemesini yapın' inancının mensupları olarak, bu sorunu nasıl çözebiliriz diye ciddi bir irade ortaya koyduk ve bunun gerek hukuki, gerekse finansman boyutunu aşarak işçilerimize bugün itibarı ile ödemelerini yapmaya başlıyoruz. Toplamda yaklaşık 400 işçimiz söz konusu. Ama ilk etapta 222 işçimizin ödemesini yapacağız. Toplam yapacağımız ödeme 16 Milyon 217 bin lira seviyesinde. 222 işçimizin alacağı da hemen hemen 10 Milyon 335 bin lira. Bizim bu iş birliğinden son derece memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu dönemde ülkemizde güzel haberlere ihtiyaç vardı. Hakikaten güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Bu işçi kardeşlerimizin haklarını almalarından son derece memnun olduğumuzu da ifade ederek başta sendika başkanımıza, yöneticilerimize, Yavuz Zeytinoğlu'na ve TMSF yöneticilerine teşekkürü bir borç biliyorum."

'HERKESİN EMEĞİNE SAĞLIK'

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, "Burada yıllardır çalışan, emek akıtan ve üretimde bulunan tüm arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Bu sorunun çözümü noktasında, bu noktaya getiren sendikamız, TMSF başkanımız ve Yavuz bey'e de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık" dedi.

Konuşmaların ardından, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, işçilerin alacaklarının ödeme talimatını içeren belgeyi imzalayarak, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu verdi.

-TMSF Başkanı Gülal'ın salona gelişi

-Programa katılan işçiler

-DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'nun konuşması

-TMSF Başkanı Gülal'ın konuşması

-Gülal'ın belgeyi imzalaması

-Toplantıya katılanların fotoğraf çektirmesi

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN - Caner AKSU/ ESKİŞEHİR,

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜLERİN YER DEĞİŞTİRME ANLARI, DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

ESKİŞEHİR'de, trafik ekiplerinin havadan drone ile yaptığı denetimlerde, ehliyetsiz ya da ehliyeti alınan sürücülerin yanlarındaki başka sürücü ile yer değiştirdiği anlar görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şehrin değişik noktalarında drone ile yaptıkları uygulamada, ehliyetsiz ya da ehliyeti geri alınan sürücülerin, uygulama noktasını gördükleri anda araçlarını durdurup, yanındaki başka sürücü ile yer değiştirme anları drone ile görüntülendi. Trafik ekipleri tarafından tespit edilen bu sürücülere, cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sürücü belgesiz ve sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullananlara ve son 1 ayda diğer kuralları ihlal ettiği drone ile tespit edilen 146 kişinin sürücü belgesine ve tescil plakasına 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 67 bin 710 liralık para cezası kesildiği belirtildi.

-Sürücülerin yer değiştirirken drone ile çekilen görüntüleri

-Tespit edilen araçlarnın polis ekipleri tarafından durdurulması

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,

ZAP VADİSİ'NDE SOSYAL TESİS KURULUYOR

HAKKARİ'nin yıllarca terör olaylarıyla anılan Zap Vadisi'nde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nin geliştirdiği projeyle sosyal rekreasyon tesisi yapılacak.

Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte Hakkari- Çukurca yolundaki Zap Vadisi'nde, rekreasyon sosyal tesislerinin yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında Vali Yardımcısı Duruk ve teknik ekipten bilgi alan Vali Akbıyık, Zap Vadisi üzerinde Çukurca yolunda sosyal rekreasyon tesisler projesini yerinde incelediklerini söyledi. Vali Akbıyık, "Bu tesisleri bitirdiğimiz takdirde yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanda parkıyla, bahçesiyle, eğlence yerleriyle, çocuk parklarıyla Hakkari'nin nefes alacağı bir yer olacak. Yine Zap üzerinde bir köprü, teras kat gözetleme kuleleri, ayrıca iki tarafı restoran, kafeler Hakkari'mize gerçekten sosyal bir faaliyet olarak hafta sonları ve boş zamanlarda nefes alacakları vakit geçirecekleri, spor yapabilecekleri, etrafı seyredebilecekleri güzel bir tesis olacak. Burada İl Özel İdare'nin araçlarıyla ilk etapta çalışmalara başladık. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'müzün araçları da dere ıslahında çalışıyorlar. Önümüzdeki yılarda bu projeyi bitirip, Hakkari'de otel projesinden sonra önemli ikinci projemiz olacak. Hakkari için önemli ciddi güzel bir proje inşallah Hakkari'miz için hayırlı olur." dedi.

-Vali İdris Akıyık'ın tesisin yapılacağı Zap Vadisinde incelemelerde bulunması

-Detaylar

-Vali Akbıyık'ın açıklaması

-İş makinesinin çalışmaları

-Zap vadisi

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,

YABAN KURTLARI BESLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

TUNCELİ'de, domuz leşinin başında beslenen yaban kurtları görüntülendi.

Pülümür İlçesi Kırmızıköprü köyünde yaşayan doğa fotoğrafçısı Özgür Balcı, gezinirken domuz leşini yiyen kurtları gördü. Balcı'nın görüntülediği kurtlar, bir süre sonra hızla uzaklaştı.

Doğa fotoğrafı çekmek için gezerken kurda rastladığını belirten Balcı, "Birden bir domuz leşinin başında bir kurt fark ettim. Leşi parçalayarak besleniyordu, o anları görüntülemeye başladım. Önce kurt beslendi ve karnını doyurunca oradan uzaklaştı. Sonra 2 kurt daha geldi, onlar da karınlarını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaştılar" dedi.

-Kurdun leş üzerinde görüntüsü

-Kurt(un beslenmesi

-Kurt'un bölgeden uzaklaşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,

