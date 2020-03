DHA YURT BÜLTENİ - 1

BESNİ'DE SU ARIZASINI GİDERMEYE ÇALIŞAN İKİ İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, su arızasını gidermeye çalışan 2 işçi, iş makinesiyle açılan sçukurda meydana gelen göçük altında kaldı. İtfaiye görevlileri tarafından çıkarılan 2 işçi tedaviye alındı.

Olay, gece geç saatlerde Hasan Tütün Mahallesi'nde meydana geldi. Besni Belediyesi'nde görevli arıza ekipleri, su arızasını gidermek için iş makinesiyle açılan çukura girerek çalışmaya başladı. Bu sırada çukurda meydana gelen göçük nedeniyle işçiler Murat Kuyu (45) ile Ali Çil (52), toprak altında kaldı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından yapılan çalışmada toprak altında kalan Kuyu ve Çil, dışarı çıkarılıp hazır bekletilen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk tedavilerinin ardından ağır yaralanan işçilerden Murat Kuyu, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayı haber alan Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, hastaneye gelerek işçilerin sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN/ BESNİ(Adıyaman),

DALAMAN'DA SAZLIK ALANDA YANGIN

MUĞLAnın Dalaman ilçesinde bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle sazlık alandan ormana yönelirken, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın çıkan bölge, çok sayıda kuş türü, yabani koyun ve yaban hayvanlarının yaşam noktası olarak biliniyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesi Kapukargın mahallesi Dalamancık mevkiinde çok sayıda kuş türü, yabani koyun ve yaban hayvanlarına ev sahipliği yapan sazlık alanda dün gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yöneldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden elde edilen bilgilere göre, yangının ormana sıçramaması için sazlık alan ile ormanlık bölge arasında dozerlerle yol yapımına başlandığı öğrenildi.

====================================

BEKÇİLERE EYP'Lİ SALDIRI DÜZENLEYEN PKK'LI TERÖRİST YAKALANDI

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, 3 bekçinin yaralandığı bombalı saldırıya katılan PKK'lı kadın terörist Z.A., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Cizre ilçesinde, PKK'lı teröristlerce 12 Temmuz 2019'da çöp konteynerine tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi sonucu 3 güvenlik bekçisi yaralandığı olaya katıldığı tespit edilen PKK'lı kadın terörist Z.A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyona ilişkin Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı istihbarat ve terörle mücadele birimlerince Cizre ilçesinde 2019 yılı Temmuz ayı içerisinde PKK/KCK bölücü terör örgütü tarafından çarşı ve mahalle bekçilerimize yönelik olarak gerçekleştirilen eylemin aydınlatılması, katılan şahıs veya şahısların yakalanması ile ilgili olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında bahse konu eyleme katıldığı değerlendirilen ve hakkında 3 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A. isimli terör örgütü üyesi 16 Mart 2020 tarihinde Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından 20 Mart 2020 tarihinde tutuklanmıştır."

EVİNDE DUMANDAN BOĞULARAK ÖLDÜ

ERZURUM'un Oltu ilçesinde İsfendiyar Demirci (92), evinde çıkan yangın sonucu dumandan boğularak ölmüş halde bulundu.

Olay, Oltu ilçesi Aslanpaşa Mahalesi Şehit Aslan Caddesi'ndeki 18 numaralı evde meydana geldi. Her gün sabah saatlerinde güvercinlerini besleyen Bağ-Kur emeklisi İsfendiyar Demirci bu sabah evden çıkmayınca komşuları merak edip evine gitti. Pencereden içeri bakan komşular, içerisinin dumanlı olduğunu farkedince durumu polise bildirdi. Eve giren polis ekipleri, yaşlı adamın kapının hemen yanında cansız bedinini buldu. Yapılan incelemede, Demirci'nin ocaktaki alevin benzin bidonunu tutuşturması sonucu çıkan yangını söndürmeye çalıştığı ancak başarılı olamayınca kaçmak isterken dumandan boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Demirci'nin Ankara'da yaşayan 2 çocuğu bulunduğu öğrenildi.

KESİK KOL VAHŞETİNDE BİR BAŞKA BARAJ GÖLETİNDE YENİ VÜCUT PARÇALARI BULUNDU

MANİSA'nın Soma ilçesinde,13 gün önce kaçırılan Özcan Eren'e ait olduğu öne sürülen ceset parçalarının Sevişler Baraj Gölü'nde bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında Aydıncık Baraj Göleti'nde, kafası ve kolları ile bacakları olmayan vücut bulundu.

Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında, geçen 14 Mart günü, vatandaşlar, omuz bölgesinden kesilmiş insan kolu buldu. İhbar üzerine bölgeye giden Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Bir erkeğe ait olduğu belirlenen kesik kol, DNA incelemesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ve jandarma, kesik kolun Bayat Mahallesi'nden kaçırılan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Özcan Eren'e ait olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarından Eren'in son olarak ilçe çıkışında, veteriner kliniği sahibi Mehmet Tahta'nın (33) otomobilinde görüldüğü belirlendi. Görüntülerden Tahta'nın ilçeye yalnız döndüğü ortaya çıktı. Mehmet Tahta'nın cep telefonunun da Sevişler Baraj Gölü'nden sinyal verdiği saptandı. Tüm bu bilgiler elde edilirken, kaçırılan Eren'in dedesinden 450 bin lira fidye istendiği ortaya çıktı.

Bunun üzerine jandarma ve polis, ortak operasyonla veteriner hekim Tahta'yı evinde yakaladı. Gözaltına alınan Tahta, ifadesinde, Özcan Eren'in dedesine gönderilen fidye mektubunu kendisinin yazdığını itiraf etti ancak cinayeti kendisinin işlemediğini savundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen Tahta, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kesik kola ait cesedin bulunması için Sevişler Baraj Gölü'nde, 17 Mart günü yapılan ve 3 saat süren arama çalışmalarında, kesik baş ile ayak ve bacak parçaları, ertesi gün de bacak parçası bulundu. Bulunan uzuvlar, DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ŞİŞE TOPLAYAN KİŞİ BULDU

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden gelen 1'i dalgıç 5 kişilik ekip, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliğinden 50 personel ile AFAD ve polis ekiplerinin katılımıyla önceki gün başlayan aramalar sürerken, Sevişler Baraj Gölü'ne 42 kilometre mesafedeki Aydıncık Baraj Göleti kenarında boş şişe toplayan bir kişi, diz ve karın bölgesinden kesilmiş vücut parçası buldu.

DALGIÇ POLİLER GÖVDEYİ BULDU

Dün devam edilen arama çalışmasında ise Aydıncık Baraj Göleti'nde cesedin vücut kısmı bulundu. Savcının olay yerinde yapacağı incelemenin ardından bulunan ceset parçasının da İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

SOKAK ORTASINDA HUSUMETLİSİNE ATEŞ AÇTI, YOLDAN GEÇERKEN VURULDU

İZMİR'de emekli polis H.D., aralarında husumet olduğu öne sürülen Ayhan Aslan'ı sokak ortasında tabancayla vurarak, ağır yaraladı. Bu sırada yoldan geçerken, seken kurşunların hedefi olan İbrahim Taş da yaralandı. H.D., olay sonrası polise teslim oldu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Karabağlar ilçesi Yeşilyurt semti 9215/6 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen, emekli polis H.D. ile Ayhan Aslan, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken H.D., belinden çıkardığı tabanca ile Aslan'a ateş açtı. Aslan, kanlar içinde yere yığılırken, seken kurşunlar, yoldan geçen İbrahim Taş'a isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralandığı belirlenen Aslan'ı, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Taş'ı da Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 2 kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan H.D. ise kısa süre sonra karakola giderek, teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜLER YÜCEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

TÜRK edebiyatının usta şairlerinden merhum Can Yücel'in, 85 yaşında yaşamını yitiren eşi Güler Yücel, gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurlandı.

Şair, yazar ve çevirmen merhum Can Yücel'in eğitimci ve ressam eşi Güler Yücel, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Muğla'daki bir özel hastanede önceki gün saat 11.30 sıralarında, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Üç çocuk annesi Yücel'in ölümü yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Güler Yücel için ilk tören, Eski Datça Mahallesi'ndeki evinde düzenlendi. Evin girişinde kapı önüne konulan bir masada, Can Yücel'in, eşi Güler yücel için yazdığı 'Akdeniz Yaraşıyor Sana' isimli bir şiiri ve fotoğrafı ile anı defteri yer aldı.

Evde Kur'an Kerim'in okunması ve helallik alınmasının ardından, Güler Yücel'in cenazesi Eski Datça Mahallesi'ndeki meydana getirildi. Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Güler Yücel'in cenazesi, ilçe mezarlığına getirilerek, eşi Can Yücel'in anıt mezarının yanında toprağa verildi. Cenaze törenine, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) Başkanı Nevzat Metin, Yücel'in kızları Güzel Yücel Gier (60), Su Yücel (59) ve torunu Defne Gier (26) ile kalabalık bir topluluk katıldı. Yücel'in ABD'de yaşayan oğlu Hasan Yücel (62) ise koronavirüs önlemleri nedeniyle Türkiye'ye gelemediği içir cenazeye katılamadı.

Güler Yücel'in cenazesinin toprağa verilmesinden sonra, kızları Güzel Gier ve Su Yücel babaları Can Yücel tarafından Marmaris'te 50 yıl önce anneleri Güler Yücel'in için yazdığı, 'Akdeniz Yaraşıyor Sana' isimli şiiri okudu. Su Yücel daha sonra, annesinin yapmış olduğu bir resmi mezarın başına bıraktı.

Yücel'in sevenlerinden biri mezarı başında kısa bir süre kaval çaldı. Kalabalık daha sonra mezarlıktan ayrıldı.

ÖLÜMÜNE TEMİZLİK

MERSİN'de 17 katlı binanın 10'uncu katındaki dairenin camlarını hiçbir güvenlik önlemi almadan silen kadın görenleri dehşete düşürdü.

Olay, Mezitli İlçesi Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın 17 katlı binanın 10'uncu katındaki dairenin camlarını hiçbir güvenlik önlemi almadan sildi. Metrelerce yükseklikten düşme tehlikesine aldırmayan kadını görenler temizlik anını cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre daha camları silen kadın daha sonra evin içine girdi.

AYDIN MERKEZLİ SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONA 10 TUTUKLAMA

AYDIN merkezli 4 ilde, tehdit, şantaj ve mala zarar verme suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tehdit, şantaj ve mala zarar verme suçlarını işleyen bir çeteye yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın merkezli olarak İstanbul, Muğla ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi ve 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 750 adet mermi, 4 boş senet ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

YÜKSEKOVA'YA MART AYINDA KAR YAĞIŞI

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, mart ayının son haftasında kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte ilçe merkezi beyaza bürünürken, bazı noktalarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Yüksekova ilçesinde 4 gündür süren güneşli hava, dün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayının son haftasında yağan kar yağışı ile birlikte ilçe merkezi beyaza bürünürken, vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Lapa lapa yağan kar yağışı, ilçenin bazı bölgelerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ASKER UĞURLAMALARINDA 'SOSYAL MESAFE' UYARISI

İÇİŞLERİ Bakanlığı, asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yer alan asker uğurlama görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz" denildi.

HALAY VE HAVAYA FIRLATMA GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Ankara Şehirlerarası Otobüs Teminal İşletesi (AŞTİ), İstanbul Esenler Otogarı ve diğer illerdeki pek çok otogarda asker uğurlayanların halay çekerken veya askere giden kişiyi havaya fırlatırken kaydedilen görüntüleri, sosyal medyada vatandaşların tepkisine neden oldu.

ŞANLIURFA'DA PTT ÖNÜNDE UZUN KUYRUK

ŞANLIURFA'da vatandaşlar fatura ödemek ve işlem yaptırmak için PTT şubelerinde yoğunluk oluşturdu. Koronavirüse karşı hiçbir önlemin alınmadığı şubede görevliler de zor anlar yaşadı.

Şanlıurfa'da çoğunluğu kadın olmak üzere onlarca kişi işlem yaptırmak için PTT şubesine geldi. Sarayönü PTT Şubesi'nin önünde aralarında hiç mesafe olmadan uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, uzun süre sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Zaman zaman sıra yüzünden tartışmanın yaşandığı şubede görevliler de zor anlar yaşadı.

BURSA'DA ASKER UĞURLAMADA KORONAVİRÜS İHMALİ

BURSA'da, koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmayın uyarılarına rağmen asker uğurlaması sırasında otobüs terminalinde bir araya gelen yüzlerce kişi sosyal mesafeyi ihlal ederken, özellikle vedalaşma sırasında kucaklaşlarak yakın ilişkide bulundu.

Çin Vuhan şehrinde ortaya çıktıktan sonra kısa sürede dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronaviras salgını ile ilgili yetkililer alınması gereken önlemler konusunda öncelikle, sokağa çıkılmaması, çıkıldığı takdirde ise en az 1 metreden fazla olmak üzere sosyal mesafenin korunması ve hijyene önem verilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ise özellikle salgın ortadan kalkıncaya kadar tokalaşmama ve kucaklaşmama konusunde önemli uyarılarda bulundu. Ancak, koronavirüs konusunda yetkililerin öne sürdüğü tüm bu önlemler, Bursa'da asker uğurlama buluşmasında ihlal edildi.

Bursa şehirlerarası otobüs terminalinde askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında aşırı yoğunluk yaşandı. Yakınlarını vatani göreve uğurlayan kişiler, sokağa çıkmama ve kalabalık olarak bir arada bulunulmaması yönündeki uyarılara rağmen terminalde kalabalık oluşturdu. Gençler otobüse binerken de sarılan ve kucaklaşanlar dikkati çekti.

KONYA'DA ASKER UĞURLAMADA KORONAVİRÜS TEDBİRİ İHMALİ

KONYA'da şehirlerarası otobüs terminalinde askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında oluşan yoğunluk, koronavirüs salgını için alınan tedbirlerinin ihmal edildiğini gözler önüne serdi. Yoğun kalabalığın olduğu o anlarda cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Şehirlerarası otobüs terminalinde askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında yoğunluk yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs nedeniyle alınan bazı tedbirler ile sokağa çıkmama ve kalabalık olarak bir arada bulunulmaması yönündeki uyarılara rağmen, yüzlerce kişinin asker uğurlamasına gelmesi, tedbirlerin ihmal edildiğini gözler önüne serdi. Yoğunluk nedeniyle terminalde güvenli mesafe ortadan kalkarken, meşaleler yakılması da dikkat çekti. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

İZMİR'DE, KORONAVİRÜS FIRSATÇILARINA GEÇİT YOK

İZMİR'de, polisin yaptığı operasyonda, sahte dezenfektan üretmek için kullanılacağı tespit edilen yaklaşık 5 ton sahte etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı semtinde bulunan Ambarlar Sitesi'ndeki bir depoda, sahte etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Depoya operasyon düzenleyen ekipler, bir kısmı minibüste bir kısmı da depoda olmak üzere, 5 litrelik bidonlarda yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Ele geçirilen malzemelere imha edilmek üzere el konulurken, emniyetten yapılan açıklamada, fırsatçılara geçit verilmeyeceği vurgulandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SOKAĞA ÇIKMAMA ÇAĞRISI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekerek, "Hijyen kurallarına kati süratle riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemlerine dikkat çekmek için Twitter hesabından sesli mesaj yayımladı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'deki yayılımının en az seviyede olması için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Erdoğan, "Virüs en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor. En çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor. Bu bilgiyi aklınızdan hiçbir zaman çıkarmadan, kendinize ve etrafınızdaki yaşlı ya da kronik hastalık taşıyan yakınlarınıza dikkat etmenizi sizlerden istirham ediyorum. Bunun için öncelikle hijyen kurallarına kati süratle riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız. Bu süreçte başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, kurum ve kuruluşlarının açıklamalarını dikkatle takip etmelisiniz" açıklamasında bulundu.

Kamu hizmetleri, alışveriş ve iletişimde internetten yararlanılması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, ibadetlerin de evde yapılması ve mümkün olduğunca ziyaretçi kabul edilmemesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Koronavirüs ile vermiş olduğumuz bu mücadelede yanımızda duran ve sorumluluk bilinciyle hareket eden, tüm vatandaşlarıma şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte atlatacağız. Kalın sağlıcakla" diye konuştu.

ÇANAKKALE'DE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA FERİBOT SEFERLERİNİN SAYISI AZALTILDI

ÇANAKKALE'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, yolcu sirkülasyonunun fazla olduğu Çanakkale- Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Geyikli- Bozcaada hattında geçici süreyle feribot sefer sayıları azaltıldı.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hatında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, yolcu sirkülasyonunun fazla olduğu hatlardaki feribot seferlerinde kısıtlamaya gitti. Buna göre, Bozcaada- Geyikli arasında bir günde topam 8 sefer yapılırken bu sayı 6'ya, Çanakkale-Eceabat hattında bir günde toplam 38 sefer yapılırken bu sayı 30'a, Çanakkale- Kilitbahir hattında ise, bir günde toplam 63 sefer yapılırken bu sayı 36'ya düşürüldü.

Gestaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yolcularımızın dikkatine! Ülkemiz genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı tavsiyesiyle başlatılan 'evden çıkmama' tedbirleri doğrultusunda; yaya yolcu sirkülasyonunun daha fazla olduğu Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir Boğaz hatları ve Geyikli-Bozcaada ada hattında geçici süreyle sefer sayılarında azaltmaya gidilmiştir.

Gemi ve iskelelerimizde gerçekleştirdiğimiz dezenfekte çalışmaları, özellikle kapalı alanlardaki daha sık temizlik uygulamaları salgın hastalık riskine karşı aldığımız başlıca önlemler arasındadır. Sizin ve çevrenizdekilerin sağlığı için sosyal mesafenizi korumaya, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya özen gösteriniz."

Bozcaada ilçesinde koronavirüs tedbirleri ardından bazı vatandaşların durumu tatil olarak algılayıp adada yoğunluğa neden olduğu iddiaları üzerine dün itibarıyla Belediye tarafından alınan karar doğrultusunda tüm konaklama tesisleri 15 Nisan tarihine kadar kapatılmıştı. Dün de, Gestaş firması Bozcaada'ya yapılan sefer sayısını düşürdü.

ESKİŞEHİR'DE ULAŞIM SEFERLERİ AZALTILIYOR

ESKİŞEHİR'de korona virüse yönelik ilaçlama ve temizlik çalışmaları devam ederken, belediye toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yüzde 70 oranında azalması nedeniyle tramvay ve otobüs sefer sayıları azaltılması kararı aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle temizlik çalışmalarına devam ediyor. Covid-19 virüsüne karşı çeşitli önlemler alan belediye ekipleri tramvaylar, otobüsler ve duraklarda dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra sorumluluğunda bulunan parklarda ve caddelerde kent mobilyalarını da dezenfekte ediyor. Temizlik ve ilaçlama kapsamında cadde ve bulvarların yanı sıra Sazova ve Kentpark başta olmak üzere tüm parklarda bulunan kent mobilyalarında dezenfekte ediliyor.

SEFERLER AZALTILIYOR

Belediye ekipleri, korona virüs salgını tehlikesinin ardından yapılan uyarlarla birlikte toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yüzde 70 oranında azaldığını bu nedenle tramvay ve otobüs seferlerinin 23 Mart'tan itibaren azaltılacağı açıkladı. Özellikle risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını hala kullanmaya devam ettiğini belirtilerek zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiği ifade edildi.

İMAMDAN CAMİYE GİRİLMEMESİ İÇİN 'DOLAPLI' ÖNLEM

BURSA'nın İznik ilçesindeki Çakırca Camii'nde imam, cemaatin namaz kılmak için içeri girmesini engellemek amacıyla kapıyı kilitleyip, arkasına dolap yerleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazına ara verilmesi kararının ardından Bursa'daki camiler boş kaldı. Cuma namazı için İznik ilçesindeki Çakırca Camii'ne gelenler olması nedeniyle imam da farklı bir önlem aldı. İmam, cemaatin namaz kılmak için içeri girmesini engellemek amacıyla kapıyı kilitleyip, arkasına da dolap yerleştirdi. Camiye gelenler ise dönmek zorunda kaldı.

YÜKSEKOVA'DA VATANDAŞLARA TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONSLARLA 'EVDE KALIN' ÇAĞRISI

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, camilerden Türkçe ve Kürtçe olarak vatandaşların gerekli olmadığı sürece evden çıkmamaları yönünde anons yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililer, vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı yapmaya devam ediyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de, kaymakamlık talimatıyla camilerden Türkçe ve Kürtçe anonslar yapılarak, vatandaşlardan gerekli olmadığı sürece evden çıkmamaları istendi.

Merkez İhsaniye Camisi'nde yapılan Türkçe ve Kürtçe anonsta, "Kıymetli Yüksekovalılar, virüsle etkin mücadele etmek ve bu süreci uzatmamak için lütfen mecburi haller dışında evden çıkmayalım, kalabalık ortamlar oluşturmayalım, kişisel temizliğimize önem verelim" denildi.

KÖYDE SEYYAR SATICI VE DİLENCİLERE KARŞI AFİŞLİ ÖNLEM

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesi Sarıkaya köyünde muhtarlık, köy girişine, 'Köyümüze koronavirüs nedeni ile seyyar satıcı, hurdacı, dilenci giremez' yazılı afiş astı.

Bahar aylarında hurdacı, seyyar satıcı ve dilencilerin sık sık uğradığı Sarıkaya köyünde muhtarlık, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu kişilerin köye girmemesi için önlem aldı. Muhtarlık, bu kapsamda köyün girişine, 'Köyümüze koronavirüs nedeni ile seyyar satıcı, hurdacı, dilenci giremez' yazılı afiş astı. Muhtar Cemal Karayel, koronavirüs nedeniyle tüm dünyada önlemlerin alındığını söyleyerek, "Şu an itibarıyla kahvehane ve köy konağımız kapalı, köy olarak kurallara uyuyoruz. Ancak köyümüz küçük olduğu için köyümüze gelen seyyar satıcılar ve hurdacılardan rahatsız oluyoruz. Bu nedenle tedbiri de elden bırakmamak için azalarımız ile almış olduğumuz kararla, hurdacıların ve seyyar satıcıların önüne geçebilmek için böyle bir karar aldık. Almış olduğumuz kararı duyan hurdacılar ve seyyar satıcılar da köyümüze girmiyorlar" dedi.

HATAYLI ECZACILAR 1 METRE KURALINA UYDU

HATAY'da Türk Eczacılar Birliği'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelindeki tüm eczanelerde uygulanmasına karar verilen güvenlik şeridi uygulamasına başlandı.

Hatay genelinde ilaç alışverişi sırasında virüse karşı salgının özellikle de temasla yayılımının önüne geçmek amacıyla eczaneler güvenlik şeridi uygulamasına geçti. Bir metrelik 'sosyal mesafe'ye uyulmasına yönelik bazı eczaneler güvenlik şeridi çekerken bazıları koltuk ve masalarla önlem aldı. Eczacı Hüseyin Aydın her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Hasta ile olan 1, 1 buçuk metre mesafeyi de bu çektiğimiz şerit ile sağlamaya çalışıyoruz. Bu mesafenin hem eczane çalışanları hem de vatandaşlar için çok önemli ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu virüsün çok fazla yayılması durumda bu mesafeyi artırarak çalışanlarımız ile birlikte tulum giyerek ve gözlük takarak hizmet vermeyi düşünüyoruz. İnşallah yayılmaz diye düşünüyoruz" diye konuştu.

ELLE SEÇME YASAĞINDA 'ÇÜRÜK' ENDİŞESİ

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan'ın semt pazarları ile manavlarda elle sebze ve meyve seçiminin yasaklandığını duyurması, pazar esnafı ve vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken, bazı vatandaşlar poşet içerisine çürük sebze ve meyvelerin konacağı düşüncesiyle yasağa sıcak bakmadı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlar dışında dışarı çıkmayıp daha izole bir yaşam sürünce en kalabalık semt pazarları dahi sakinliğiyle dikkati çekti. Turizm kenti Antalya'da kent merkezinde her cuma günü kurulan ve oldukça kalabalık olan semt pazarının oldukça sakin olduğu dikkati çekti. Pazarlarda dikkati çeken bir diğer nokta ise satıcı ve vatandaşların birçoğunda maske ve eldiven olmasıydı.

BAZI VATANDAŞLAR BEĞENMEDİ AMA SATICILAR MEMNUN

Hayatın olağan akışı kısıtlı da olsa sürerken diğer taraftan virüsün yayılmasını engellemek adına önlemler alınmaya devam ediyor. Son olarak gündeme gelen sebze ve meyvelerin semt pazarları ve manavlarda elle seçilerek alınmasının yasaklanması gündeme geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dün yaptığı yazılı açıklama ile koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlık olarak yaş sebze ile meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldıklarını ve pazar yerlerinde tezgah aralıklarının mümkün olduğunca geniş tutulacağı, ambalajsız satılan sebze ve meyvelerin de seçilmeden alınacağını duyurdu. Yasak, semt pazarlarında iki şekilde karşılandı. Bazı vatandaşlar yasağı olumlu karşılarken, bazıları ise satıcının tezgahın diğer tarafından çürük ürünleri poşete dolduracağı endişesiyle sıcak bakmadı. Satıcılar ise yasaktan memnun.

Pazarda patates ve soğan satışı yapan Sait Yeşilağaç, elinde eldivenle müşterilerine hizmet veriyor. Pazarcı esnafının ürünleri seçip poşete doldurmasının daha sağlıklı olacağını ifade eden Yeşilağaç, müşterilere yasağı anlatmanın zor olduğunu söyledi.

Yine elinde eldivenle domates satışı yapan Orhan Tüzün, yasağın yerinde bir uygulama olduğunu söyledi. Vatandaşların buna izin vermeyeceğini düşündüğünü belirten Tüzün, "Vatandaşlar poşete çürük doldurulur düşüncesiyle izin vermez. Belki de bizden alışveriş bile yapmazlar" diye konuştu.

Alışveriş yapan Semiha Altıntaş ise seçilen ürünün alınması gerektiğini, herkesin tek tek dokumaması gerektiğini söyledi. Alışveriş yapan Şükrü Göçmen ise bir marulu kendisi seçerek poşete koydu. Alışkanlıktan olduğunu belirten Göçmen, "Bence güzel bir uygulama. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Alışkanlık var, seçiyoruz ama bundan da vazgeçmemiz lazım" diye konuştu. Marul satışı yapan Ahmet Fidancı, "Müşteri seçmeden olmaz. Mecburen biz vereceğiz. Bizden şüphe duymasınlar. Müşteri görüp seçecek biz de onu vereceğiz" dedi.

VİRÜS, PORTAKAL SATIŞINI ARTIRDI

Pazarda en kalabalık yerlerin portakal, greyfurt ve limon tezgahları olduğu da dikkati çekti. üksel Göver, C vitamininin virüsü öldürdüğünü duyduğunu, bu nedenle greyfurt ve portakal aldığını belirterek "C vitamini mikrobu öldürüyor. Boğazdaki virüsü öldürüyor. Onun için sıkıp biraz da içine limon sıkacağım, öyle içeceğim. Yasak için geç bile kalındı. El değmeden olması lazım" dedi.

Mehmet Men ise tezgahı doldurduğunu ve normalde satış yaptığından iki katı fazla ürün getirdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Virüse karşı iyiymiş ben de tezgahı doldurdum. Normalde 300-400 kilo alırdım, talep çok olunca 600 kilo aldım. Çok istek var. Seçmek istemeyen oluyor biz dolduruyoruz."

Portakal satışı yapan Suat Karaalp, satışlarının 2-3 gün öncesine göre yüzde 35 oranında arttığını söyledi.

KARABÜK'TE PAZARDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNE UYULDU

KARABÜK'te, pazarda tezgah açan esnaflar eldiven kullanırken, müşterilerin ürünlerini seçerek almalarına izin verilmedi.

Karabük'te Cuma günleri kurulan halk pazarında esnaflar, Ticaret Bakanlığı'nın koronavirüs ile aldığı kararları yerine getirdi. Esnaflar eldiven kullanırken, meyve ve sebzelerin seçilerek satın alınmasına izin vermedi. Esnaflar, ürünleri kendileri poşetlere koyarak sattı. Esnaf Bahattin Karaeşme, "Vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Koranavirüsten dolayı vatandaşlarımızın da aynı hassasiyeti göstermesini istiyoruz. Bu durum geçene kadar birbirimizi idare etmek zorundayız.ö dedi.

Müşterilerin bu durumu anlayışla karşıladığını belirten Kemal Bedir ise, "Derneğimizin dağıtmış olduğu eldivenlerle mümkün oldukça müşterilerimize seçtirmiyoruz, biz yardımcı oluyoruz. Zaten müşterilerimizin birçoğunun eldiveni var. Eldiveni olanlar kendileri bazen alabiliyorlar ama gereğince biz yardım ediyoruz. Müşterilerimiz bu durumu anlayışla karşılıyor, herkes yeterince bilinçlendi.ö diye konuştu.

BAŞKAN BÖCEK'TEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VİTAMİN DESTEĞİ

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede büyük emek harcayan sağlık çalışanlarına destek olmak için Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla hastanelere portakal gönderdi. Belediye ayrıca esnafın sahiplendiği ancak kafe ve restoranların kapanması nedeniyle beslenme sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için de çeşitli noktalara beslenme odakları ve su pınarları yerleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele ve önleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antalya genelinde önlemler devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten, hayatlarını ortaya koyarak yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına vitamin desteği geldi. Büyükşehir Belediyesi, Antalya'daki hastanelerde acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına kasa kasa portakal gönderdi. Portakallar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kepez Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde malzeme kabul noktalarından hastane yetkililerine teslim edildi.

SEVİMLİ DOSTLAR UNUTULMADI

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu süreçten etkilenen sokak hayvanlarını da unutmadı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle restoran ve kafelerin kapatılmasının ardından esnaf tarafından sahiplenilmiş sokak hayvanları ile vatandaşlar tarafından beslenen diğer sokak hayvanlarının beslenme sorunu yaşamaması için çalışma başlatıldı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, sevimli dostların mama ve su ihtiyaçlarını karşılamak için kentin çeşitli noktalarına beslenme odakları, su pınarları yerleştirdi. Beslenme odaklarına, sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için düzenli olarak kuru mama bırakıldı.

HALK ET MAĞAZASINDA VİRÜS ÖNLEMİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ve Manavgat Halk Et Satış mağazalarında koronavirüs salgınına karşı önlemleri artırdı. Mağazalarda virüsle mücadelede büyük önem taşıyan sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbirler uygulanıyor. Vatandaşlar alışveriş öncesi sıra numarasını alıp mağaza dışında bekliyor, sıra numarası gelen vatandaşlar tek tek içeri girip alışverişini yapabiliyor. Ayrıca mağaza içerisinde sosyal mesafe alanı için uyarıcı işaretlemeler oluşturulurdu, vatandaş ile et reyonu arasına kırmızı şerit konuldu. Halk Et mağazasında alışveriş yapan emekli Emine Alka, mağaza içerisinde uygulanan önlemlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Virüs salgını için böyle önlemler alınması çok güzel. Böyle titiz bir hijyen çalışması için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya merkezi ve ilçelerde belediye otobüsleri, duraklar, belediye hizmet birimleri, camiler, muhtarlık ofisleri, parklar, okullar ve kamu kurumlarını ilaçlama çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

BELEDİYE KORONAVİRÜSE KARŞI ÜCRETSİZ ARAÇ İLAÇLAMAYA BAŞLADI

DENİZLİ'de Pamukkale Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların özel araçlarını ücretsiz olarak ilaçlamaya başladı.

Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle ilçenin 5 farklı noktasında vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte etmeye başladı. Akvadi, İncilipınar ve Karahayıt Mahallelerinde binlerce araç ilaçlanarak steril hale getirildi. Belirlenen noktalarda ilaçlama çalışmalarının hafta sonunda da devam edeceği bildirildi. 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar günleri ise Zeytinköy Hayırseverler Ortaokulu yanında dezenfekte çalışmaları sürecek. 22 Mart Pazar ve 23 Mart Pazartesi günü de aynı çalışmalar Fatih kapalı pazar yerinde yapılacak. Belirtilen günlerde vatandaşlar araçlarını 09.00-21.00 saatleri arasında ücretsiz olarak dezenfekte ettirebilecek.

"MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK"

Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, koronavirüs ile mücadele için yoğun mesai harcadıklarını ifade ederek, "Bu konuda ülkemiz gerekli tedbirleri zamanında alarak süreci iyi yönetti. Biz de yerel yöneticiler olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Belediye ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre dezenfekte çalışmalarını yürütüyor. Çok önemli bir dezenfekte çalışmasını daha başlattık. Vatandaşlarımızın özel araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte ediyoruz. Herkes evlerini temizlemek için çaba gösteriyor. Biz de belediye olarak araçların dezenfekte edilmesi ile ilgili bu önemli çalışmayı başlattık. Gerekirse ekiplerimiz sabaha kadar bu hizmeti verecekö dedi.

VATANDAŞLAR HİZMETTEN MEMNUN

Aracını dezenfekte ettiren vatandaşlardan Murat Barin, ücretsiz ilaçlama işleminden memnun olduğunu belirterek, "Bu kadar riskli bir durum varken böylesine önemli bir hizmeti uygulamaya koyan herkese teşekkür ediyorum. Bu bir duyarlılıktır" dedi. Erdal Aydınalın ise uygulamanın önemli olduğunu belirterek, "Pamukkale Belediyesi'ni duyarlılığından dolayı teşekküre diyorum. Bu uygulama sağlığımız için çok önemli" diye konuştu.

MARMARİS'TE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ İÇİN 8 GÜNDE 30 BİN LİTRE DEZENFEKTAN KULLANILDI

MUĞLA'nın Marmaris İlçe merkezi ve kırsal 13 mahallesinde koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında 100 belediye görevlisi ile 8 gündür yapılan çalışmalarda yaklaşık 30 bin litre dezenfektan kullanıldı.

Marmaris Belediyesi, koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında, geçen 12 Mart Perşembe gününden itibaren dezenfekte faaliyetlerine başladı. Zabıta, temizlik ve park bahçeler birimlerinden 100 personel, ilçe merkezi ile kırsal 13 mahallede ikinci dezenfekte çalışmasını artırdı. 07.30 ile 22.00 saatleri arası kamu kurum kuruluşu, cami, sokaklar, okul, kamu kurum kuruluşların resmi araçları, lojmanları, mesire alanları, müze, oyun parkları dezenfekte yapıldı. Kamu kurum kuruluşlarını mesai sonrası temizleyen ekipler, sekiz günde yaklaşık 30 bin litre dezenfektan kullandı. Koruyucu elbiseleri, maske ve eldivenleri giyen personel, önce cadde ve sokakları çamaşır suyu ile temizleyip, dezenfekte etti. Mesai gözetmeden kısıtlı personelle gece-gündüz temizliği sürdüren ekiplerin, önümüzdeki haftadan itibaren tekrar çalışmalara kaldıkları yerden devam edeceği bildirildi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, "Alınan tedbirler kapsamında gece-gündüz demeden dezenfekte işlemleri yapıyoruz. Rutin olarak yaptığımız cadde ve sokak yıkamaları ardından ilaçlama yapılıyor. Hafta sonundan itibaren Marmaris ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallemizde komple temizlik çalışması yaacağız.

Önümüzdeki hafta ortasından itibaren üçüncü etap çalışmalar yapılacak. Temizlik evde başlıyor. Kişisel temizliğimiz yanı sıra evlerimizde çamaşır suyu ile yapılacak temizlik hepimizin sağlığı için çok önemli" dedi.

BÜYÜKAKIN: 3 AY YETECEK KADAR DEZENFEKSİYON MALZEMESİ TEMİN EDİLDİ

KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, koronavirüs tedbirleri kapsamında her türlü ihtimale karşı hazır olduklarını belirterek, "Dezenfeksiyon malzemesi olarak Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürünlerden en az 3 ay yetecek kadar temin ettik" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kent genelinde dezenfekte çalışmaları için görevlendirilen personelle Uluslararası İnterteks Fuar Alanı'nda bir araya geldi. Koronavirüs salgınının, Çin'in Vuhan kentinde görülmeye başladığı günden itibaren Kocaeli için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Büyükakın, 22 araç ve 70 personelle gece gündüz görev yaptıklarını söyledi. Koronavirüs salgınına karşı her türlü tedbiri uyguladıklarını ifade eden Büyükakın, "Hazırlıklarımıza ilk olarak otobüs terminallerimiz ve tren garımızda başlamıştık. Salgının ülkemize gelmesiyle önlemlerimizi daha da artırdık. Dezenfeksiyon çalışmaları başlarken tüm ilçe belediyelerimizle bir araya gelerek 30 kişilik koordinasyon ekibi oluşturduk. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan 7 kişilik Kriz Koordinasyon Merkezi'nde anlık olarak bütün çalışmaları takip ediyoruz." dedi.

"3 AY YETECEK KADAR DEZENFEKSİYON MALZEMESİ TEMİN EDİLDİ"

Koronavirüs salgınının tamamen ortadan kalkıncaya kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirten Büyükakın, "Dezenfeksiyon uygulaması için 111 adet sırt atomizörü, 5 adet araç üstü atomizör, 28 adet elde kullanılan ilaçlama makinesi tedarik ettik. Dezenfeksiyon malzemesi olarak Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürünlerden en az 3 ay yetecek kadar temin ettik. Sahada uygulama yapan personellerimize yüz maskeleri, gözlük, eldiven, tulum tedariki sağladık. Son ana kadar çalışmalarımız devam edecektir." diye konuştu.

KAHRAMAN MEHMETÇİKTEN, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VİDEOLU TEŞEKKÜR

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde vatan savunması yapan mehmetçikler, sosyal medyada paylaştıkları videolu mesajda, sağlık çalışanlarına teşekkür edip, verilen komutun ardından alkış yaptı.

Şemdinli ilçesinin Ergül Tepe üst bölgesinde görev yapan Kamonda Taburu askerleri, sosyal medya hesabında bir video paylaştı. Üst bölgede görevli Tim Komutanının, elinde silahlarıyla hazır kıta bekleyen askerlerinin önünde sağlık çalışanlarına yönelik mesaj verdi. Tim Komutanı," Bizler burada vatan nöbetindeyken geride bıraktığımız ailemiz ve sevdiklerimiz için canlarını tehlikeye atmak pahasına fedakarlık yapan siz kıymetli sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız" mesajı sonrası, askerler 'dikkat' komunun ardından alkış yaptı.

POLİSTEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü binası çatısına çıkan ve bina önünde toplanan polisler, sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü binasında bir araya gelen polisler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çağrı sonrasında dün saat 21.00'da binanın pencereleri ve çatısına çıkarak, binanın önünde toplanarak alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi. Polisler alkışlar ve siren sesleriyle sağlıkçılara desteklerini gösterdi. Vatandaşlar da pencerelere çıkarak sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "Ülkemiz koronavirüsle mücadelede tüm dünyanın takdirini topladı. Bu mücadelede takdire şayan bir fedakarlıkla ve sabırla görevini yapan tüm sağlık çalışanlarımızı alkışlıyor ve onları selamlıyoruz. Sağlık kurulumuzun önerdiği tedbirlere uyulduğu zaman inanıyorum ki, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile bu sorunun üstesinden geleceğiz." dedi.

İTFAİYECİLERDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALEVLİ DESTEK

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, itfaiye ekipleri koronavirüs tehdidine karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek için yere alevlerle 112 yazarak alkış tuttu.

Koronavirüs tehdidine karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için vatandaşlar balkonlarda alkış tutarken İnegöllü itfaiyeciler de dün saat 21.00'de istasyon önünde 112 yazısı yakarak sağlıkçılar için alkış desteğinde bulundu.

ÖĞRETMENDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TÜRKÜ

ADAPAZARI'nda, sosyal bilgiler öğretmeni Erhan Gözüyukarı, koronavirüs nedeniyle gece gündüz mesai yapan sağlık çalışanlarına türkü yazarak, oğlu ve kızıyla seslendirdi.

Koronavirüs nedeniyle gece gündüz çalışan sağlık çalışanları her kesimden destek görüyor. Adapazarı Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Erhan Gözüyukarı, sağlık çalışanları için türkü yazdı. Erhan Gözüyukarı sözü ve bestesi kendisine ait olan eseri kızı Zeynep Berra ve oğlu Ali Kağan ile birlikte çalıp söyleyerek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Öğretmen Erhan Gözüyukarı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Öğretmen Erhan Gözüyukarı'nın yazdığı türkünün sözleri şöyle: "Hastanede acilde her zaman ve her yerde, Allah razı olsun sağlık çalışanına. Bizler evimizde sizler hastanede, bu aziz milletimiz her daim sizinle. Dışarıya çıkmayın virüsleri yaymayın, sağlıkçılarımızı sıkıntıya sokmayın."

Ankara'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MEHMETÇİK DE DESTEK VERDİ

ANKARA'da, vatandaşlar koronavirüs salgını ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarını evlerinin balkonuna çıkarak alkışlamaya devam etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Mehmetçik de sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından yaptığı, "Saat 21.00 Alkışı için sağ ol Türkiye. Şehir şehir, ev ev çağrımıza uydun. Özverili sağlık çalışanlarımıza alkışınla güç verdin. Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun. Üst üste üç gün alkışlayalım" açıklamasının ardından, Ankara'da vatandaşlar dün saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarına çıktı. Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde vatandaşlar, haftalardır koronavirüs salgını nedeniyle özverili şekilde çalışan sağlık çalışanlarına alkışları ile destek oldu. Evlerinin ışıklarını yakıp söndüren vatandaşların evlerinden, uzun süre alkış sesleri yankılandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ALKIŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını ile 24 saat özverili bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarını eşi Emine Erdoğan ile birlikte alkışladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, "Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar" ile video paylaştı. Erdoğan, sağlık çalışanlarını eşi ile birlikte alkışladığı videoda, şu ifadelere yer verdi:

"Sağlıkçılarımızın verdiği mücadele her türlü alkışın üstündedir. Kendilerini saygıyla selamlıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımıza selamlar, sevgiler. Her türlü zorluğu, her türlü bu noktadaki sıkıntıya göğüs geren sağlıkçılarımıza, şahsım, ailem ve milletim adına selamlar, sevgiler. Sakın sokaklara bu musibeti atlatana kadar çıkmamakta direnelim."

MEHMETÇİK, SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ALKIŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle özverili bir şekilde görev yapan sağlık çalışanlarını alkışlayan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı sonrası koronavirüs salgını nedeniyle özverili şekilde çalışan sağlık çalışanları için başlatılan alkış etkinliğine destek verdi. Bakanlık, Twitter hesabından, "Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği şu günlerde kahramanca ve fedakarca görevini yaparak tüm milletimize can veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Milli Savunma Bakanlığı olarak alkışlıyoruz" notu ile klip paylaştı. Klipte yurt içinde ve dışında görev yapan Mehmetçiklerin, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, alkışladıkları görüldü.

KARANTİNA ALTINDA TUTULAN KİŞİLER SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLARLA DESTEK OLDU

İZMİT'te, Avrupa ülkelerinden gelerek Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Canfeda Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantina altında tutulan kişiler saat 21.00'de yurdun koridorlarına çıkarak sağlık çalışanlarına destek olmak için 1 dakika boyunca alkışladı.

Önceki gün Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye getirilen kişilerin İzmit'teki öğrenci yurtlarındaki karantina süreci devam ediyor. Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Canfeda Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınan 191 kişi, dün saat 21.00'i gösterdiğinde koronavirüsle mücadele sürecinde gayretle çalışan sağlık personelleri için 1 dakika boyunca alkış tuttu. Yurdun koridorlarına çıkan 191 kişinin, alkış tuttukları süre boyunca birbirlerine olabildiğince uzak durduğu ve temastan kaçındığı görüldü. 1 dakika boyunca alkışı sürdüren kişiler, kendilerine özel olarak ayrılan odalara dönerek karantina sürecine devam etti.

İZMİR'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI DESTEK

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, saatler 21.00'i gösterdiğinde balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için bir dakika süreyle alkışladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs sebebiyle yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarını, milletvekillerine alkışlatmasının ardından önceki gün yurt genelinde başlatılan 'sağlık çalışanlarının alkışlanması' etkinliği dün de yapıldı. Karşıyaka ilçesi Mavişehir semtindeki vatandaşlar da dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadelede başrol oynayan sağlık çalışanlarına destek olmak için, dün saat 21.00'de pencerelere ve balkonlara çıkarak, yaklaşık 1 dakika boyunca alkışladı. Kimi vatandaşlar destek tezahüratında bulunurken, bazıları ise ıslık çaldı.

ESKİŞEHİR VE KÜTAHYA'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 'ALKIŞLI' DESTEK

ESKİŞEHİR ve Kütahya'da korona virüsü nedeniyle büyük risk altına olmalarına rağmen 7 gün 24 saat görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak isteyenler, evlerinin balkonlarında saat 21.00'de 1 dakika boyunca alkışlayarak tempo tuttuı. Trafikteki araçlar da korna çalarak destek eylemine katıldı.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, birçok ülkeyi etkilemeye devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında Türkiye'de ve dünyada birçok farklı iş kolunda faaliyetler geçici süreyle durdurulurken, sağlık çalışanlarının mesaisi 7 gün 24 saat aralıksız devam ediyor. Koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında kafe, kıraathane ve eğlence merkezlerinin kapatılmasının ardından evlerinde bulunan vatandaşlar ise büyük risk altında bulunan sağlık çalışanlarına desteklerini evlerinin balkonlarından veriyor. Eskişehir'de dün saatler 21.00'ı gösterdiğinde balkonlarına çıkanlar 1 dakika boyunca alkışlarıyla sağlık çalışanlarını destek eylemi yaptı. Bazıları ise balkon ışıklarını açıp kapattı. Trafikteki araçlar ise kornalarıyla balkon eylemine destek verdi.

KÜTAHYA'DA YOĞUN KATILIM

Kütahya'da da saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkanlar 1 dakika boyunca alkışlayıp sağlık çalışanlarına olan desteklerini gösterdi. Osman Gazi Mahallesi Modern evlerde yaşayan site sakinleri de sağlık çalışanları için 1 dakika alkış eylemine katıldı. Site Müdürü Nail Kaygısız, sağlık çalışanlarının canlarını hiçe sayarak görev yaptıklarını belirterek, "Sağlık çalışanları olsun, doktorlarımız olsun ayda yılda bir kere değil senenin 365 günü alkışa layıktır. Canlarını çocuklarını hiçe sayarak bizim için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Her gün alkışı hak ediyorlarö dedi.

Site sakinlerinden Dr. Selçuk Özkan ise sağlık çalışanı olarak bu etkinliğin çok faydalı ve motivasyonu arttırıcı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Ön cephede çalışan öncelikle acil hekimleri, enfeksiyon uzmanları, yoğun bakım çalışanları olmak üzere bu sitede oturan sağlık çalışanları da var. Onlar içinde moral olduğunu düşünüyorum. Sağlık çalışanı arkadaşlarla konuştuğumuzda duygulandıklarını görüyoruz. Sitemizde oturanlara ve halkımıza çok teşekkür ederiz. Özellikle son yıllarda sağlık çalışanlarının maruz kaldığı kötü davranışları da göz önünde bulundurursak çok faydalı olduğunu düşünüyorum."

ELAZIĞ'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında, koronavirüs salgını nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına alkışlama davetine Elazığ'da yaşayanlar evlerinin ışıklarını açıp kapatarak ıslık ve alkışlarla destek verdi.

Elazığ'da yaşayanlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,koranavirüs nedeniyle özverili çalışan sağlık çalışanları için sosyal medya hesabında önceki gün başlattığı 'Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır' çağrısına uydu. Dün saatler 21.00'i gösterdiğinde evlerinin balkon ve pencerelerine çıkanlar, çalışan sağlık çalışanlarına ıslık ve alkışlarla destek vererek, uzun süre ışıklarını kapatıp açtı. Eyleme araçlarında bulunanlar ise korna çalarak destek verdi.

