DHA YURT BÜLTENİ - 1

BAKAN KOCA: 21 CAN KAYBIMIZ VAR

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle tedavi altında bulunan 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini, ölü sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı.Koca hasta sayısının ise 947'ye ulaştığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabındna yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 2 bin 953 şüpheliye test yapıldı. 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

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GECEKONDUDA ÇIKAN YANGINDA, YANARAK CAN VERDİ

ANTALYA'da gecekonduda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında Tahsin Zeybekoğlu (89) yanarak can verirken, eşi Şadiye Zeybekoğlu yakınları tarafından kurtarıldı.

Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 14.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi Antalya Korkuteli Karayolu üzerinde bulunan gecekonduda meydana geldi. Yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine Merkezi'ne haber verdi. Acil çağrı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden vatandaşlar, bu sırada evde uykuda olan Şadiye Zeybekoğlu'nu (86) kurtardı, eşi Tahsin Zeybekoğlu yanarak can verdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, toplanan kalabalığa dağılması için ekip arabasının hoparlöründen anons yapıldı. Zeybekoğlu'nun oğlu Salim ve akrabaları büyük üzüntü yaşadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Zeybekoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye ekiplerinin çalışması

Polis ekiplerinin çalışması

Yakınlarının gözyaşı dökmesi ve olay yerine bakması

Olay yeri ekiplerinin çalışması

Cenaze arabasından görüntü

Polisin kalabalığa anons etme görüntüsü

Opak görüntü

Detaylar

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,

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Marmaris'te kayıp arkadaşlar için yapılan aramada 2 ceset bulundu (2)

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ, YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, balık tutmak için fiber tekneyle açıldıktan sonra kaybolan 3 kişi için yürütülen arama çalışmaları sırasında bulunan 2 cesedin kimlikleri belirlendi. Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirilen 2 ceset, Marmaris İlçe Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi. 3 arkadaşın yakınları da haber üzerine hastane bahçesine geldi. yapılan teşhis sonucu cesetlerin üç arkadaştan Erdoğan İnce ve Özkan Akıncı olduğu belirlendi. İnce ve Akıncı'nın akrabaları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Özkan Akıncı'nın eşi, "Özkan çok mu sevdin dağları, denizleri bizi bırakıp gittin. Hadi gel çocuğun evde bekliyor" diyerek ağıtlar yaktı. Fenalaşan 4 kadın acil serviste tedavi altına alındı.

ÇOK İYİ YÜZME BİLİYORDU

Halen bulunamayan Metin Zınk'ın ağabeyi esnaf Ercan Zınk, "Kardeşim arkadaşlarıyla her hafta balığa giderdi. Çok iyi yüzücü ve dalgıçtır. Sabah koydan çıkıp gidiyorlar. Hatta çok açılmışlar gören balıkçılar dönün demiş. Datça ve Hisarönü açıklarında akıntı çok fazla imiş. Hava dalgalı ve kötü olmasına rağmen çok açığa açılmışlar. Pazar günü saat 11.00'de vefat eden Özkan Akıncı'nın kardeşi bunları aramış. Akıncı, kardeşine 'Biz balık avlıyoruz aramayın, meşgul etmeyin, güzel av var' diyerek telefonu kapatmış. Saat 11.00'den sonra kimse cep telefonuyla ulaşamamış. Kardeşim sürekli işinin başında idi. Tek hobisi hafta sonu balık tutmaktı. Evli ve iki kız çocuğu sahibidir. Umarım kardeşimi sağ veya cenazesine ulaşırız. 6 gün boyunca bizlere yardımcı olan sahil güvenlik komutanlarına minnettarım. Allah bin kere razı olsun bizleri hep teselli ettiler, canla başla arama, kurtarma yaptılar" dedi.

ARAMALAR YARIN DEVAM EDECEK

Kayıp olan Metin Zınk'ın bulunması için bugün şafak vakti denizden ve karadan arama çalışmalarına devam edileceği belirtildi. İnce ve Akıncı'nın cenazenin bulunduğu koyların 15 kilometrelik çevresinde sahil güvenlik denizden, jandarma ve AFAD ekipleri karadan 300 kişiyle arama başlatacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Marmaris İlçe Devlet Hastanesi Morgu'na jandarma eşliğinde cenaze aracı cesetleri getirmesi

-Hastane bahçesinden üç kişinin yakınlarının çığlıkları, ağlamaları. Özkan Akıncı'nın eşinin feryatları

-Hastane bahçesinde kayıpların akraba ve dostları genel-ayrıntılı görüntü

-Cenaze aracı ve bekleyen kalabalık

-Halen bulunamayan Metin Zınk'ın abisi Ercan Zınk ile röportaj

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS(Muğla),

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ŞIRNAK'TA 70 GÜN ÖNCE KAYBOLAN 'KELDANİ ŞİMUNİ DİRİL'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI' İDDİASI

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 11 Ocak gününden beri eşi Hürmüz Diril (71) ile birlikte kaybolan İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in annesi Şimuni Diril'in (65) cansız bedenine ulaşıldığı iddia edildi.

İstanbul Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan annesi Şimuni ile babası Hürmüz Diril çifti, 11 Ocak Cumartesi günü ziyarete giden yakınları tarafından evlerinde bulunamadı. Yakınları, tüm çabalara karşı Diril çiftine ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Diril çiftinin bulunması için Jandarma Özel Harekat timleri tarafından iz takip köpekleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) arama çalışması başlattı.

Önceki gün köy sakinleri, nehir kenarında bir kadının cesedine rastladı. Cesedi bulanlar güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olması ve bölgede çığ tehlikesi olduğu için ekiplerin bölgeye ulaşması amacıyla karla mücadele ekiplerince yol açma çalışması başlatıldı.

Güvenlik güçlerinin köye ulaşma çalışmaları sürerken, Türkiye'de yaşayan Süryani topluluğu, bulanan cesedin İstanbul Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in annesi Şimuni Diril'e ait olduğunu sosyal medyada duyurdu.

VALİLİK: DİRİL'E AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

Şırnak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, bölgeye helikopterle sevk edilen güvenlik güçlerinin aramasında Şimuni Diril'e ait olduğu değerlendirilen cansız bedene ulaşıldığı bildirildi. Açıklamada, Diril çiftinin bulunması için 11-16 Ocak tarihleri arasında arama çalışmalarının yapıldığı belirtilerek, herhangi bir ize rastlanılmadığı ifade edildi.

Arama çalışmalarının olumsuz hava şartları altında el verildiği ölçüde sürdürüldüğü bildirilen açıklamada, şöyle denildi:

"Kayıp şahısların yakınları tarafından, 20 Mart 2020 günü bir kadına ait cansız bedene ulaşıldığının jandarma birimlerine haber verilmesi üzerine, cumhuriyet savcılığının bilgi ve talimatıyla olay yerinde delillerin toplanması, araştırma ve inceleme yapılması amacıyla, kapalı olan köy yolunu açma çalışmalarına İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlanmış, fakat hava şartlarının olumsuz seyretmesi, yol güzergahında çığ tehlikesi olması nedeniyle Köye karadan ve havadan ulaşılamamıştır. Hava şartlarının nispeten düzelmesi ile birlikte 21 Mart 2020 günü jandarma özel harekat timleri ile birlikte olay yeri inceleme ve terörle mücadele timleri helikopterle bölgeye intikal ettirilmiştir. Bölgede yapılan olay yeri incelemesinde, kayıp iki vatandaşımızdan biri olan Şimuni Diril'e ait olduğu değerlendirilen cansız beden, Kovankaya köyünün yaklaşık 1.5 km kuzeybatısında bulunmuştur. Cenaze, otopsi işlemlerinin yapılması maksadıyla Şırnak Devlet Hastanesi morguna nakledilmiş olup otopsi sonrası Savcılık tarafından ailesine teslim edilmiştir. Olayla ilgili olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda tahkikata ve diğer kayıp vatandaşımız Hurmuz Diril'in bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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ARŞİV görüntülerle

Haber: Emin BAL - Sekvan KÜDEN/ BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),

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ELAZIĞ'DA YOLCU TRENİ RAYDAN ÇIKTI: 2 YARALI

ELAZIĞ'da 80 yolcusu bulunan trenin bir lokomotifi raydan çıktı. Kazada makinist ve bir tren görevlisi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ'ın Maden ilçesinde meydana geldi. Kurtalan-Ankara seferini yapan 52013 sefer nolu yolcu treni, Tekevler köyü mevkisindeki tünelden çıktıktan sonra, yağış nedeniyle çöken istinat duvarının raylara düşen yıkıntılarına çarptı. Bir lokomotif raydan çıktı. Kazada adı öğrenilemeyen makinist ile bir tren görevlisi hafif şekilde yaralandı.

Kazanın ardından yolcuların tahliyesi için ek sefer yapılırken, raydan çıkan lokomotifin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Trenden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,

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YOLDA YÜRÜRKEN DÖVÜLDÜ

ADIYAMAN'da, Mehmet Ataman yolda yürürken kimliği belirsiz kişilerce dövülerek hastanelik edildi.

Olay, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Hastanesi Caddesi üzerinde yürüyen Mehmet Ataman, kimliği belirsiz kişiler tarafından tekme Tokat dövüldü. Yaralanan Ataman, olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Ataman, tedavi altına alınırken polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ambulansın gelişi

-Yaralının ambulanstan indirilmesi

-Yaralının acil servise götürülmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

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MOTOSİKLETLİNİN HAREKETLERİ KORKUTTU

MANİSA'da, bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeki aracında müzik dinleyerek dans edip trafiği tehlikeye düşürmesi tepki çekti. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

İzmir- İstanbul Otoyolu Manisa girişinde seyir halindeki motosikletlinin trafiği tehlikeye düşürme anları, tepki çekti. Bir otomobil sürücünün cep telefonuyla görüntülediği o anlarda, seyir halindeki 10 ZG 229 plakalı motosikletin sürücüsü dinlediği müziğe kendini fazla kaptırarak, yolda tehlikeli manevralar yaptığı görülüyor. Motosikletin üzerinde zıplayan ve direksiyondan ellerini bırakarak seyreden sürücü, trafiği tehlikeye düşürüyor. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, tepki topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Motosikletli gencin seyir halindeki akrobasi hareketlerinden görüntü

Elini bırakarak motosiklet kullanmasından görüntü

Ayaklarını yere sürüyerek motosiklet kullanmasından görüntü

Araçların arasından makas atarak ilerlemesinden görüntü

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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RİZE'DE YIKILMA RİSKİ TAŞIYAN 11 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

RİZE'de taşıyıcı kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar oluşan 11 katlı 44 daireli bina, tedbir amacıyla tahliye edildi. Daha önce yaptırılan deprem performans analizinde riskli olduğu tespit edilen binanın bulunduğu sokak ise bariyerlerle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Merkeze bağlı Camiönü Mahallesi'ndeki 11 katlı 44 daireli Çay Apartmanı'nın taşıyıcı kolon, kiriş ve duvarlarında akşam saatlerinde çatlaklar oluştu. Bina sakinleri durumu Rize Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı teknik incelemede bina taşıyıcı kolon ve kirişlerinde derin çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Ekipler can ve mal güvenliği açısından binanın tahliyesine karar verdi. Vatandaşlar evlerinden tahliye edilerek, yakınlarının yanlarına yerleşti. Binanın bulunduğu sokak ise bariyerlerle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri de bina çevresinde önlem aldı.

Bu arada binada daha önce de yaptırılan deprem performans analizinde binanın riskli olduğunun tespit edildiği ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Binadan detaylar

Çevreden detaylar

Polis ekiplerinden detay

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE/ RİZE,

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NAKLİYECİ, 6 FİRMAYI 800 BİN LİRA DOLANDIRDI

KAHRAMANMARAŞ'ta nakliye dolandırıcıları, 6 firmadan aldıkları 800 bin TL değerindeki iplik, kumaş ve biberi teslim edilmesi gereken adresler yerine kiraladıkları depoya götürdü. Polis, malzemeleri eksiksiz bulurken, olayla ilgili 1 kişiyi de gözaltına aldı.

Kahramanmaraş'ta emniyete giden firma sahibi, anlaştığı bir nakliyeci ile ürünlerini İstanbul'a gönderdiğini ancak nakliyecinin ürünlerini adrese teslim etmeyip kendisini dolandırıldığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği özel bir ekip kurarak dolandırıcıların peşine düştü.

Yapılan çalışmada dolandırıcıların 6 firmanın 800 bin TL değerindeki iplik, kumaş ve biberini ürününü aldığı ancak adreslere teslim etmediği belirlendi. Malların yüklendiği TIR'ın izini süren ekip, aracın önce Osmaniye'ye, oradan da Gaziantep'e geçtiğini tespit etti. Araştırmayı Gaziantep'te yoğunlaştıran jandarmanın da desteğiyle bir depoya operasyon düzenledi. Depoda, 6 firmanın iplik, kumaş ve biberi eksiksiz olarak ele geçirilirken, depoyu kiralayan S.K. gözaltına alındı.

Şüpheli, sorgulanmak üzere Kahramanmaraş'a getirilirken, yeni gözaltıların da olacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Depodaki malzemeler

Malzemelerden detay

Malzemelerin TIR'a yüklenmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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YURT DIŞINDAN GETİRİLEN 175 ÖĞRENCİ ÇORLU'DA YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen öğrencilerden 175'i, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki yurtlara yerleştirildi.

Yurt dışında bulunan Türk öğrenciler, bu gece uçakla getirildikleri İstanbul'dan sağlık önlemleri altında Çorlu'ya getirildi. 175 öğrenci ve bazı sivil vatandaşların da bulunduğu kafile, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra yurtlardaki odalarına alındı. Yurtlarda güvenlik önlemi polis tarafından sağlanırken, AFAD ve UMKE ekiplerinin de görevlendirildiği görüldü. Yurt dışından gelenlerin koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis ekiplerinin gelmesi

-Ambulansların gelmesi

-AFAD ekiplerinin gelmesi

-Otobüslerin gelmesi

-Otobüsten öğrencilerin inmesi

-Öğrencilerin yurda girmesi

-Muhabir Mehmet Yirun anons

-Yurt binasından görüntü

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ),

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KAPALI KAHVEHANEDE MASALARIN ÜZERİNE OTURDULAR, SAHİLDE ÇADIR KURDULAR

ÇANAKKALE'de, güneşli ve ılık havayı değerlendirmek isteyen çok sayıda vatandaş, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 'evde kalın' çağrısına uymayarak, deniz kenarlarına akın etti. İlginç görüntülerin yaşandığı kentte, bazı vatandaşların sahilde çadır kurduğu, bazılarının da kapalı olan kahvehanelerin önlerindeki masaların üzerine bağdaş kurup oturduğu görüldü.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, kısa sürede dünyaya yayılan ve yaklaşık 12 bin kişinin ölümüne yok açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ve vaka sayılarının günden güne artmasının ardından yetkililer ve uzmanlar 'evde kalın' çağrısında bulundu. 'Evde Kal Türkiye' sloganı günbegün yinelenirken, vatandaşların çağrıya uyması için de sosyal hayatın durdurulmasına karar verildi. Bir yandan meydanlardaki banklar da kaldırılırken, belediye ekipleri de vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarmaya devam etti.

Tüm önlemlerin ardından Türkiye genelinde sokaklar boş kalırken, dün havanın güneşli ve 20 derecede olduğu Çanakkale'de ise vatandaşlar dışarı çıktı. Havanın güzel olmasının etkisiyle kendini şehir merkezine uzak sahillere ya da ormanlık alanlara atan vatandaşlar, gün boyu yürüyüş yapıp masa sandalye kurdukları deniz kenarında oturdu.

Vatandaşlar özellikle merkeze bağlı Güzelyalı Köyü'ndeki sahile akın etti. Kumsalın üzerine kurulan kamp sandalyelerine oturan vatandaşlar, deniz havası aldı. Bazılarının da çadır kurduğu görüldü. Çanakkale Belediyesi'ne ait piknik alanının kapalı olmasına rağmen vatandaşların semaver yakıp, çay demlemeleri ve çocuklarıyla balık tutmaları dikkat çekti.

KAHVEHANE KAPANINCA ÖNÜNDEKİ MASAYA OTURDULAR

Köyde de de durum farklı değildi. Köylülerin daha çok kullandığı kahvehaneler kapalı olunca bazı vatandaşlar güzel havayı fırsat bilip dışarı çıktı. Kapalı olan kahvehanelerin önlerindeki masaların üzerine bağdaş kurup oturanlar birbirleriyle sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Vatandaşlardan görüntüler

Genel ve detaylar

Habe-Kamera: Burak GEZEN/ ÇANAKKALE,

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'Evde kal' uyarısına rağmen sokaklara çıktılar (2)

KORONAVİRÜSE TUZLU SU İYİ GELİYOR DİYE SAHİLE KOŞTULAR

Antalya'da Konyaaltı Sahili, koronavirüs tedbiri kapsamında evde kalın çağrısına kulak asmayanların uğrak yeri oldu. Güneşli havayı sahilde yakınlarıyla vakit geçirmek isteyenlerden çoğunun birbirine 1 metreden daha az mesafede yakın olduğu gözlendi. Uyarılara rağmen çoğu vatandaş, maske kullanmadığı görüldü. Sahile gelenlerden bazılarının da çevresindekilerle 1 metre uzak mesafede durmaya dikkat ettiği fark edildi.

Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ise denize girmeyi tercih etti. Denizde uzun süre kulaç atan İsmail Erdoğan, "Tuzlu su bakteri virüsü, yok eder. Vücuda zararlı olanları dezenfekte ediyor. Uzmanlar dışarı çıkmayın diyor ama ben temizlenmek için tuzlu suya girdim. Temizlendikten sonra evime gidip dışrı çıkmayacağım" dedi.

Denizde yüzen ve çıktıktan sonra sosyal mesafeye dikkat eden Hüseyin Başkaya, "Uzmanlar haklılar dıyarı çıkılmamalı. Bende hep yüzüyorum. Sonra da eve gideceğim" diye konuştu.

Denizde arkadaşlarıyla vakit geçiren 14 yaşındaki Mehmet Evgen ise koronavirüse karşı tuzlu suyla kendini koruduğunu söyledi.

Sahilde arkadaşı Emrullah Mirzayev ile vakit geçiren Selahattin Gümüş ise şöyle konuştu:

"Canımız sıkıldığı için dışarı çıktık. Toplu taşıma araçlarını kullanmıyoruz. Virüse karşı tedbirli davranıyoruz. Hiçbir yere dokunmuyoruz. Deniz havası iyi gelir diye düşünüyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Üç vatandaşla röportaj

Denize girenlerden görüntü

Güneşlenenlerden görüntü

Nargile içenlerden görüntü

Alparslan ÇINAR'ın anonsu

Haber-Kamera: Tolga YILDIRIM - Emrah GÜL/ ANTALYA,

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ADANALILAR, MESİRE ALANLARINI DOLDURUP, PİKNİK YAPTI

KORONAVİRÜSE karşı 'Evde Kal' çağrısına rağmen Adana'da binlerce kişi, sıcak havayla birlikte piknik alanlarına akın etti.

Kentte 2 gündür etkisini gösteren sağanak yağışın ardından güneşin açmasıyla mesire alanı olan Seyhan Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Bulvarı tıklım tıklım doldu. Göl kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, yanlarına getirdikleri sandalye ve masalarda oturarak açık havanın keyfini çıkardı. Koronavirüs salgınından korunmak için 'Evde Kal' uyarılarını dikkate almayıp, piknik yaptı.

MANGAL KEYFİNDEN VAZGEÇMEDİLER

Polis, bakanlık tarafından uygulanan 'mangal' yasağına karşı göl içerisinde bulunan Amerikan Adası'nın giriş ve çıkışlarını kapattı. Ada içindeki vatandaşlar da polis ekipleri tarafından uyarılarak çıkarıldı. Tüm yasaklara rağmen mangal yakan vatandaşlar, "Evimizde oturmaktan sıkıldık. Adanalılar kebap yemeden duramaz" dedi.

Göl kenarına gelen vatandaşların araç yoğunluğu ise otoparkı andıran görüntüler oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Menderes Sahil Yolu'nda yürüyüş yapan kalabalık

Sahil kenarına park eden otomobillerin kalabalık görüntüsü

Mangal yapan ailelerden görüntüler

Piknik yapan kadın ile röp.

Mangal yapan vatandaşlarla röp.

Sıkma yapan kadın ile röp.

Piknik sofraları ve mangallardan detaylar

Güvenlik önlemi alan polis ekipleri

Polis aracı

Genel görüntüler

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,

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ÇANAKKALE'DE BALIK SEVDASI 'KORONAVİRÜS' DİNLEMEDİ

ÇANAKKALE'de koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kalın' uyarılarına rağmen olta balıkçıları liman iskelesinde güneşli havayı da fısat bilerek balık tuttu. Koronavirüs salgınına rağmen balık tutanların sosyal mesafeye uymadığı ve birbirlerine oldukça yakın durduğu görüldü.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronovirüs salgını, Türkiye'de de yayılmaya devam ederken, 'Evde Kal Türkiye' sloganıyla vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları çağrısı her seferinde yenileniyor. Hatta bu nedenle dışarıda yaşamın durmasına neden olan radikal kararlar sonrası Türkiye'de, sokaklar da büyük oranda boş kaldı.

Çanakkale'de ise, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kalın' uyarılarına rağmen olta balıkçıları liman iskelesinde güneşli havayı da fısat bilerek balık tuttu. Koronavirüs salgınına rağmen balık tutanların sosyal mesafeye uymadığı ve birbirlerine oldukça yakın durduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çanakkale Liman iskelesinden genel ve detay görüntü.

-Balık tutuan vatandaşlardan genel ve detat görüntü.

-Koronavirüs salgınına aldırış etmeden mesafeye uymayan balıkçılardan görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ - Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

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İSLAHİYE'DE 65 YAŞ VE KRONİK HASTALARA HOPARLÖRLERLE UYARI

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklandığı hoparlörlerle duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı, saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkmaları, park ve bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarını yasakladı. Bakanlığın genelgesi doğrultusunda belediye hoparlörlerinden uyarı anonsu yapıldı. Herkese yönelik yapılan anonsta şöyle denildi:

"İçişleri Bakanlığından duyrulur, bu gece saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Halkımıza ilanen duyrulur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kent merkezi

Demokrasi meydanı

Yapılan Anons

Sokakta genel

Vatandaş ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE(Gaziantep),

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ALTINDAĞ'DA 60 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA ALIŞVERİŞ DESTEĞİ BAŞLADI

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilirken, Altındağ Belediyesi kurduğu özel ekiple, evlerinden çıkamayan 60 yaş ve üstü vatandaşların eczane, market ve pazar alışverişlerine yardımcı oluyor.

İçişleri Bakanlığı'nca alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Altındağ Belediyesi bu kapsamda, evde kalmak zorunda kalan vatandaşlara yardım etmek için adım attı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla 'Siz arayın, biz getirelim' uygulaması devreye sokuldu. Buna göre koronavirüs tedbirleri kapsamında, yetkililerin 'Evde Kal' çağrısına uyan 60 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için, 444 39 19 numaralı Altın Masa'yı aramaları ve sadece istedikleri ürünlerin ücretini ödemeleri yeterli olacak.

'ÇAĞRI MERKEZİMİZ 24 SAAT GÖREV BAŞINDA'

60 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerinde kalmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Balcı, "Ülkemizi tehdit eden koronavirüs sebebiyle, Altındağ'da yaşayan 60 yaş üstü büyüklerimizin ihtiyaç duymaları halinde, alışveriş ve çarşı ihtiyaçlarını yapmak adına biz gönüllüyüz. Yeter ki, onlar evlerinde kalsın. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yani 60 yaş üzeri büyüklerimiz ve kronik hastalıkları nedeniyle dışarı çıkamayan hemşerilerimiz, market, pazar ve eczane ihtiyaçları için Altın Masa'yı arayabilir ve yalnızca istedikleri ürünlerin ücretini ödeyerek bu hizmetten faydalanabilirler. Altın Masa Çağrı Merkezimiz 24 saat görev başında" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ekiplerin alışveriş görüntüleri

- Vatandaşların ürünleri evine teslim etmesi

- Detaylar

Haber-Kamera: ANKARA,

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KAHRAMANMARAŞ'TA RESTORANLARA 'MASA KALDIRMA GENELGESİ' TEBLİĞ EDİLDİ

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca restoranların masaları kaldırıp sadece paket ve gel al şeklinde hizmet vermesini düzenleyen 'Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ek genelge', Kahramanmaraş'ta polis ve zabıta ekiplerince restoran, pastane ve benzeri işletmelere tebliğ edildi.

Bakanlık tarafından dün saat 22.00 sıralarında 81 il valiliğine gönderilen genelge çerçevesinde gece yarısından itibaren içkili- içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek. Genelge çerçevesinde Kahramanmaraş'ta polis ve zabıta ekipleri restoran, pastane ve benzeri işyerlerine giderek genelgeyi tebliğ etti. Ekipler tebliği yaparken, genelgenin içeriğini anlatıp müşterilerini işyerlerinde ağırlamamaları konusunda uyardı.

İşletme sahipleri ise halkın sağlığının her şeyden önce geldiğini ifade edip genelgeye uyacaklarını belirtirken, vatandaşları mağdur etmeme adına telefon ve internet üzerinden sipariş alacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Zabıta ve polis araçlarının gidişi

Lokantaya girmeleri

Genelgeyi tebliğ etmeleri

Zabıtanın genelgeyi anlatması

Genelge tebliğinden detay

İşletme yetkilisi ile röp.

Ekiplerin işyerlerine gitmesi

Genelgeyi tebliğ etmeleri

İşyeri yetkilisi ile röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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KÜTAHYA'DAKİ ECZANELERDE CAMLI KORONA TEDBİRİ

KÜTAHYA'da bazı eczaneler korona virüsüne karşı işyerlerine bankolarını camla kapatırken, 'sosyal mesafe' olarak gelen müşterileriyle aralarına 1 metrelik mesafe koyan şeritler çekti.

Korona virüsüne yönelik sağlık çalışanlarının yanı sıra risk altında bulunan eczanelerde kendi önlemlerini almaya başladı. Kütahya'da bazı eczaneler korona virüsüne karşı işyerlerine bankolarını camla kapatırken, 'sosyal mesafe' olarak gelen müşterileriyle aralarına 1 metrelik mesafe koyan şeritler çekti. Kütahya Eczacılar Odası Genel Sekreteri Halil Eğmir korona virüsü Türkiye'de görülmesinin ardından yayılma ihtimaline karşı yeni önlemler aldıklarını söyledi. Eczacılar Odası olarak öncelikle nöbet sisteminde hastalığın hastadan hastaya geçmesinin önüne geçmek için nöbet hizmetini eczanelerde ilaçların kapıda verilmesine karar verdiklerini ifade eden Eğmir, "Kütahya Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz bir proje oldu. Sonrasında da eczanelerimizde hastadan hastaya yayılmasının veya hastadan personele yayılmasının önüne geçebilmek için yüksek bankolarımıza camlar yaptırarak üzerlerine sloganlar yazdık. Yerlere de birer metre aralıklarla şeritler yaptırtık ki bunlar yine hastalarımız birbirleri arasında gerekli mesafe olsun diye. Bütün eczanelerimizdeki müşteri oturma koltuklarını azalttık, sebil ve çay makinalarını kaldırdık. Eczacılar Odası olarak hem ilk merkezi hem de ilçelerimizi kapsayacak şekilde dezenfekte projemiz olduö dedi.

Halkın mümkün olduğunca hastane ve eczanelere mecbur kalmadıkları sürece gitmemeleri gerektiğini anlatan Eğmir, 'evlerinizde kalın' çağrısında bulundu. Eczacı Onur Yiğit ise sağlık çalışanlarının yanı sıra kendilerinin de risk altında olduğunu belirterek, "Eczane olarak her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Bankoların üzerine cam koruma yaptırdık, dezenfekte yaptırdık. Hastalarımızdan ricamız mecbur kalmadıkları sürece evlerinden çıkmamalarını istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Eczanelerin içinden görüntüler

-Cam bankolar

-1 metrelik sosyal mesafe şeridi

-Eczacıların röportajları

-Sokak görüntüsü

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,

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BURSA'DA ASKER UĞURLAMAYA KORONAVİRÜS ENGELİ

BURSA'da asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri terminal girişlerinde ve içerisinde geniş güvenlik önlemi aldı. Asker uğurlamaya gelen vatandaşları uyaran ekipler, terminal ve çevresinde toplanan kalabalık grupları dağıttı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen asker uğurlamalarında koronavirüs salgın riskinin artacağı yönündeki uyarının ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde geniş güvenlik önlemi aldı. Vatandaşları koronavirüs ve sosyal mesafe konusunda bilgilendiren polis ekipleri, terminal ve çevresinde toplanan kalabalık grupları da uyararak dağıttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis ekiplerinin vatandaşları uyarması

-Vatandaşların terminal girişinde vedalaşarak dağılması

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,

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BARTIN'DA BANKLAR KALDIRILDI

BARTIN Cumhuriyet Meydanı'nda, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 'evinizde kalın' çağrılarına uymayan vatandaşlar için belediye ekipleri harekete geçerek, bankları geçici süreliğine kaldırdı.

Kentte koronavirüse karşı alınan önlemler sürüyor. Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda koronavirüse karşı uyarılara karşın vatandaşlar bankları kullanmaya devam edince, belediye ekipleri harekete geçti. Ekipler, meydandaki bank ve bazı ahşap oturma gruplarını sökerek kamyona taşıyıp depoya kaldırdı. Bankların sökülmesi sırasında vatandaşların çalışmayı yine oturarak izlemesi dikkat çekti. Polis ekipleri vatandaşları uyararak, yan yana oturmamalarını istedi. Bankların sökülmesinin ardından meydan bomboş kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cumhuriyet meydanından genel görüntü

-Yanyana oturan insanlar

-Bankların kaldırılmasına aldırış etmeyenler

-Polis ekiplerinden görüntü

-Bankların sökülmesi

-Bankların kamyona taşınması

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/ BARTIN,

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ŞANLIURFA'DA BANKLAR KALDIRILDI

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan önlem ve uyarılara rağmen vatandaşların açık alanlara çıkması yerel yöneticiler yeni önlemleri almak zorunda kaldı. Bu kapsamda Şanlıurfa'da kentin simgesi Balıklıgöl ile parklardaki banklar kaldırıldı.

Dünyada can almaya devam eden koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan uyarılara rağmen kullanılmasına devam edilmesi üzerime Şanlıurfa genelinde belediye tarafından banklar kaldırıldı. Özellikle yaşlıların kullandığı ve aralarına mesafe koymadan oturduğu banklar, yerinden sökülüp, geçici süreliğine depoya kaldırıldı.

Evde canları sıkıldığı için sokağa çıkan ve kahvehanelerin de kapalı olması nedeniyle Balıklıgöl'e gelen çok sayıdaki yaşlı ise bankların sökülmesi karşısında şaşkınlık yaşadı. Nerede oturacaklarına şaşıran yaşlılar, bu kez çimlerde ve kaldırımlarda oturarak zaman geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bankta oturan yaşlılar

Balıklıgölde gezen vatandaşlar

Bankların söküldüğü yerler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,

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YASAĞA RAĞMEN MEŞALELİ ASKER UĞURLAMASI YAPILDI

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, toplu asker uğurlama törenleri geçici süreyle yasaklandı. Yasağa rağmen Gaziantep'te bir gurup vatandaş otogar içerisinde askere giden yakınlarını meşaleler yakarak uğurladı.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine gönderdiği yazıda, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, düğün, konferans, seminer gibi toplantıların yanı sıra otogarlarda toplu asker uğurlamalarını da geçici olarak durdurdu.

Buna rağmen Gaziantep'te bir grup vatandaş askere giden yakınlarını uğurlamak için Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bir araya geldi. Askere gidecek gencin yakınları otobüs hareket etmeye başladığı anda önce sloganlar attı ardından meşaleler yakarak eğlendi. Askeri taşıyan otobüsün hareket etmesinin ardından yakınları otogardan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Gaziantep otogarı

Otogardaki kalabalık

Asker uğurlaması

Meşaleler yakılması

Slogan atılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,

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BİLECİK'TE ACEMİ ASKERLERE SAĞLIK KONTROLÜ

BİLECİK'te 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'na farklı illerden gelen yaklaşık 3500 kadar acemi asker için birlik önünde sağlık taraması yapıldı. Ailelerin kayıt bölümüne alınmadığı tedbirler kapsamında aday askerler birer metre arayla sıralanarak kontrolden geçirildi. Yüksek ateşli asker adayları ambulanslarla detaylı kontrol için devlet hastanesine götürüldü.

Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'nda acemi askerlerin kayıtları başladı. Kışla çevresine güvenlik bariyerleri konulurken, acemi askerlerin aileleri kayıt ve kontrol alanına alınmadı. Korona virüsü salgın tehdidi nedeniyle kışlaya katılmak için gelen yaklaşık 3500 asker için sağlık stantları kuruldu. Askerler Bilecik Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilerek ateşleri ölçüldü. Yüksek ateşi bulunan askerler ise ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'nde detaylı kontrolden geçirildi.

VALİLİK TEDBİRLERİ AÇIKLADI

Bilecik Valiliği, Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'na katılış yapacak acemi erlere yönelik olarak corona virüs (Covid-19) hastalığına karşı alınan tedbirleri açıkladı. İnternet sitesinden yapılan açıklamada kışlaya katılacak olan acemi erlerin nizamiyede karşılandığı ve sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi. Valilik açıklamasında, "Kışlaya yeni katılış yapacak acemi erler, nizamiye girişinde Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen sağlık personeli tarafından vücut ısıları ölçülüp sorgulama ve fiziki muayeneleri yapılarak kışlaya alınacak. Durumu şüpheli olanlar kışlaya girmeden sağlık kurumuna sevk edilecektir. Diğer acemi erler 1. Basamak Muayene Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi'ne yönlendirilip burada bulunan sağlık personeli tarafından son kontrollerinin ardından kışlaya girişleri sağlanacaktır. Kışlaya giriş yapan tüm personelin vücut ısılarını ölçmek maksadıyla, sağlık ekibi ile beraber ve koordineli olarak görev yapan personel, nizamiyelerde görevlendirilmiştir. Erbaş ve erlerin ortak kullanım alanları koğuş, tuvalet, banyo, yemekhane, mutfak ve benzeri yerler Bilecik Belediyesi tarafından dezenfekte işlemleri yapılmış olup, müteakip dönemlerde periyodik olarak haftada bir kez aynı işleme devam edilecektirö denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Acemi askerlerin sırası

-Dışarıda kalan yakınları

-Kışla çevresindeki güvenlik önlemleri

-Askerlerin sıralı beklemesi

-Asker yakınıyla röp.

-Sağlık çadırları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/ BİLECİK,

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BURDUR'DA BİRLİĞİNE TESLİM OLAN ACEMİ ERLERİN ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ

BURDUR'da acemi birliğine teslim olan erler, ateş ölçümleri yapılarak nizamiyeden içeri alındı. İşlemler nedeniyle nizamiye önünde uzun kuyruk oluşurken, erlerin beraberinde gelen ailelerden bazılarının maske taktığı görüldü.

3'üncü Piyade Tugayı 58'inci Piyade Alay Komutanlığı Binbaşı Maruf Kışlası'nda askerlik görevlerini yapmak için gelen erler, koronavirüs tedbirleri kapsamında nizamiye girişinde ateşleri ölçülerek içeri alındı. İşlemlerin yavaş ilerlemesi nedeniyle acemi erler yaklaşık 300 metrelik kuyruk oluşturdu. Bu esnada sıkışık bir vaziyette sıra bekleyen acemi askerlerin durumu bazı ailelerin tepkisine neden oldu. Diğer yandan çocuklarını askerlik görevlerini yapmaları için birliğe teslim etmeye gelen ailelerden az sayıda kişinin de maske taktığı görüldü. Nizamiye önünde ise bir ambulans hazır bekletildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sıra bekleyen askerler

Aileler

Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/ BURDUR,

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PAZARCILARDAN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

GAZİANTEP'te, halk pazarındaki pazar esnafı, koronavirüse karşı maske ve eldiven takarak önlem aldı. Müşterileri ürün seçimi konusunda uyaran pazarcılar, alışveriş yapanların sebze ve meyvelere temas etmemeleri konusunda dikkatli olmasını istiyor.

Gaziantep'in Deniz Mahallesi'nde her hafta cumartesi günü uzay çatılı pazar yerinde kurulan halk pazarında, koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde yeni bir uygulamaya gidildi.

Pazarcılar, maske ve eldivenle çalışırken, müşterilere de ürünlere temas etmemeleri konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor. Önlem çerçevesinde müşteri istediği ürünü gösteriyor pazarcılar da o ürünlerden seçerek satışı gerçekleştiriyor.

Ayrıca pazardaki bazı esnafın tezgahlarındaki fiyat yazılı bölüme, 'Sağlık için dokunma, kurallara uyalım, eldivensiz alışveriş yapmayalım' gibi yazıları da dikkat çekiyor. Pazardaki 140 tezgahta satışı yapılan ürünler sürekli yıkanırken, önlemleri gören müşteriler hem memnun kaldı hem de şaşırdı.

'ÜRÜNLERE TEMAS ETTİRMİYORUZ'

Semt pazarında 26 yıldır tezgah açan Hüseyin Kaya, yaptıkları uygulamanın sağlık açısından çok önemli olduğunu söyleyerek, müşterilerin memnun olduklarını ifade eti.

Ürünlere temas ettirmediklerini anlatan Kaya, "İşlerimiz gayet güzel. Geçen haftalara göre biraz düştü ama olsun. Burada yapılan önlemler hem sağlığımız için hem de vatandaşlarımız için çok önemli. Müşteriler, aldığımız tedbirlerden dolayı bize alacakları ürünü gösteriyor biz de onlara veriyoruz. Elimizden geldiği kadar temas yaptırmıyoruz. İş bitimi boyunca maske ve eldivenimizi çıkarmıyoruz" dedi.

FİYATLAR AYNI, HAREKETLİLİK DÜŞTÜ

Virüsün fiyatları etkilemediğini söyleyen Hüseyin Kaya, "Fiyatlar aynı hatta bazı ürünlerde mevsimsel olarak yüzde 25'lik bir düşüş olduğunu söyleyebilirim. Hareketlilik olayında biraz düşüş var. O da vatandaşlarımızdan ihtiyaçları olan gelip alışveriş yapıyor. Virüs olmadığı zaman geçen haftalarda bazıları gezmek için geliyordu. Şu an sadece alışveriş yapmak isteyen geliyor. O yüzden kalabalıkta biraz eksilme var" şeklinde konuştu.

Pazar esnafından Adem Karaçetin de uygulamanın yerinde bir karar olduğunu ifade ederek, "Önceliğimiz insan sağlığı. Çok şükür işlerimizde güzel alışveriş de var. İnsanlarımız da saygı gösteriyor bize çünkü seçtirmiyoruz kendimiz veriyoruz. Fiyatlarda aynı değişen bir şey yok düşüş var yükselme yok. Pazarcı esnafı olarak önlemimizi aldık. Müşterilere ürünleri seçtirmiyoruz. Böyle daha temiz ve daha sağlıklı oluyor. 50 kişi dokunacağına bir kişi dokunuyor ve daha sağlıklı" diye konuştu.

Öte yandan alışveriş yapan müşteriler ise, virüsün temas yoluyla bulaştığını pazarda ürünlere sürekli temas olduğunu ifade ederek, uygulamanın yerinde olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Pazardan görüntüler

Pazarcıların maske ve eldivenle satış yapması

Müşterlerin alışverişi

Pazarcıların tezgahındaki yazılar

Esnaf Hüseyin Kaya ile röp.

Esnaf Adem Karaçetin ile röp.

Esnaf Nurettin Aslan ile röp.

Müşteriler ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,

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KORONAVİRÜSE KARŞI SAFLARDA BOŞLUK BIRAKILDI

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Zehra Bulat (76) yaşamını yitirirken, koronavirüse karşı tedbir amaçlı saflarda boşluk bırakılarak cenaze namazı kılındı.

Akyazı'da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında defin işlemleri vefat edenin ikamet ettiği adrese görevli imamların gelmesi ve cenaze namazı kıldırmasıyla yapılıyor. Akyazı'da, yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitiren Zeynep Bulat'ın cenaze namazında tedbir alınarak, boşluklar bırakılarak saf tutuldu. Ömercikler Mahallesi'ndeki ailenin evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Bulat toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cenaze namazının kılınması

Saf tutanlardan görüntü

Haber-Kamera: Nuri KURU/ AKYAZI(Sakarya),

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TOKAT'TA, BERBERLERDE KORONAVİRÜS YOĞUNLUĞU

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ınca koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasına kararı sonrası Tokat'ta berberlerde yoğunluk yaşandı.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'koronavirüs tedbirleri' konulu ek bir genelge gönderdi. Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle berber, güzellik salonu-merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri dün 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulması kararı verildi. Saat 18.00 itibariyle kuaförlerin kapatılacağını öğrenen Tokat'ta vatandaşlar berberle akın etti.

Bu karar sonrası yoğunluk yaşadıklarını söyleyen berber Aydın Arpacıoğlu, "Bir haftadır iş yapamıyorduk. Şimdi bir yoğunluk yaşıyoruz. Randevular başladı. Bizi sıraya al diye arayan bir çok insan oldu. Müşterilerimiz sağlıkları için tek tek almaya çalışıyoruz. Aşırı bir yoğunluğumuz oluştu bu haberden sonra" diye konuştu.

Çıkan haberlerden sonra berbere geldiğini söylen Nizamettin Gündoğdu, "İçişleri Bakanlığımızdan böyle bir açıklama bekliyorduk. Haberlerden sonra bizd e berberimizi arayarak randevu sistemi ile tıraş olmaya geldik. Sokağa çıkma yasağı da olsa buna da uyacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Berberlerden görnütü

-Tıraşa gelen müşteriler

-Berberin ve müşterinin konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL/ TOKAT,

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BURSA'DA BERBERLER VE KUAFÖRLER KEPENKLERİNİ İNDİRDİ

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüse yönelik aldığı tedbirler kapsamında Bursa'da berber, kuaför ve güzellik salonları faaliyetlerini durdurdu, işyerleri geçici süreyle kapattı. İş yeri sahipleri karardan memnun olduklarını dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelgeyle salgının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla fiziksel temasın olduğu berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri dün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurma kararı aldı. Kararın yayınlanmasının ardından kuaförlere akın eden vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Vatandaşlar tıraş olmak için sıra beklerken, kuaför ve berberler saat 18.00'a kadar müşterilerini yetiştirmek için yoğun çaba sarf etti. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararın yerinde olduğunu belirten kuaför Talih Tom, "Bence gecikmiş bir karar. Biz müşterilerle çok yakın temas içindeyiz. Bizim de ailemiz var" dedi.

Koronavirüsün ülke genelinde yayılmasının ardından işlerinde gözle görülür bir azalma olduğunu belirten Talih Tom, "Kapatılacağını duyan müşterilerimiz dükkana akın etti. Biz de saat 18.00'a yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kapatılacağını duyduktan sonra tıraş olmak için kuaföre geldiğini belirten İhsan Keleş, "Tekrardan açılacağı belli değil. Bu nedenle duyar duymaz geldim. İçişleri Bakanlığı güzel bir karar almış. Geç bile kalınmış bir karardı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Berberler tıraş yaparken

-Sırada bekleyen vatandaşlar

-Kuaför Talih Tom röportaj

-Tıraş olan vatandaş röportaj

-Kuaför dükkanını kapatırken

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,

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ESKİŞEHİR, KÜTAHYA VE BİLECİK'TE KUAFÖRLER YASAĞA UYUP İŞYERLERİNİ KAPATTI

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın korona virüsüne yönelik aldığı tedbirler kapsamında Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te kuaförler ve güzellik salonları faaliyetlerini durdurarak işyerlerini geçici süreyle kapattı. Eskişehirli kuaför Mustafa Öcal, kararı yerinde bulduklarını ifade ederek, "Korona virüs salgını nedeniyle maske ve eldivenle çalışıyorduk. Bizde işlerimize ara vermeyi düşünürsek bakanlık yasakladı. Kararı destekliyoruzö dedi.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla fiziksel temasın olduğu berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri dün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurma kararı aldı. Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'daki işletmeler karara uyarak 18.00'da işyerlerini kapatarak yasağa uymaya başladı.

Eskişehir 2 Eylül Caddesi'nde kuaför olan Mustafa Öcal, yasağı yerinde bir karar olduğunu ve müşterilerle fiziksel temas nedeniyle kendilerinin de risk altında olduğunu söyledi. Korona virüs salgını nedeniyle maske ve eldivenle çalıştıklarını anlatan Öcal, "Kuaförler olarak virüs salgını nedeniyle zaten maske kullanıyorduk. Elimizde de mutlaka eldiven oluyordu. Kendi aramızda işlere bir süre ara vermeyi konuşurken, İçişleri Bakanlığı faaliyetleri durdurma kararı aldı. Bizde bunu destekliyoruz. Bugünden itibaren işyerimizi kapatıp yasaklara uyacağızö dedi.

KÜTAHYA'DAKİ İŞLETMELERDE KAPANDI

Kütahya'da faaliyet gösteren kuaför ve güzellik merkezleri de bakanlığı kararı üzerine faaliyetlerini durdurdu. Ali Paşa Mahallesi'nde kuaförlük yapan Gökhan Ayyıldız, sağlık açısından İçişleri Bakanlığı'nın çok doğru bir karar aldığını söyledi. Hem müşterilerin hem de kendilerinin virüsten bu şekilde korunacaklarını ifade eden Ayyıldız, "Korona virüsünden dolayı saat 18.00 itibariyle son tıraşlarımızı yaptık. İş yerlerimizi kapatacağız. Alınan karar hem bizlerin sağlığı hem de müşterilerimizin sağlığı açısından çok doğru ve yerinde bir karar alındı. Yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.

'KARARI DUYUNCA KOŞARAK GELDİM'

Kuafördeki müşterilerden Murat Kart da kararın ardından hemen gelip son tıraşını olmak istediğini belirterek, "Korona virüsü nedeniyle berber ve kuaförlerin kapanacağını duyunca koşarak hemen tıraş olmak için geldim. Hem kuaförlerimiz için hem vatandaşlarımız için yerinde ve doğru bir karar olmuşö diye konuştu.

Bilecik'te de Zabıta ekipleri, berber, kuaför ve güzellik merkezlerine İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini tebliğ ederken, işleri 18.00 itibariyle faaliyetlerini durdurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kuaför salonu

-Tıraş olanlar

-Kuaförlerin çalışması

-Yakın detaylar

-Kuaför Mustafa Öcal ile röp.

-Dükkandan genel görüntüler

(KÜTAHYA)

-Tıraş görüntüleri

-Kuaför ve müşteri ile röp.

-Detay görüntüler

-İşyerinin kapanması

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ/ ESKİŞEHİR-KÜTAHYA-BİLECİK,

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TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ'NDE, 'COVİD POLİKLİNİĞİ' KURULDU

TEKİRDAĞ Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs vakaları ile mücadele kapsamında Covid Polikliniği kuruldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren ve referans hastane ilan edilen Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde koronavirüs vakaları ile mücadele kapsamında, Covid Polikliniği kurularak, hizmet verilmeye başlandı. Tekirdağ Devlet Hastanesi Başhekimi Serhat Göçer, "Sağlık çalışanlarımıza, hem örnek hem destek olmak için Covid polikliniğine idare olarak başladık. Bu süreçte hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Covid polikliniğimiz hastane kantini arkasındaki sağlık kurulu binasında şimdilik sabah 10.00 akşam 22.00 saatleri arası hizmet verecektir. Ateş ve öksürük yakınması olan hastalarımız direkt bu polikliniğe başvurabilir. Minimal semptomlu yani burun akıntısı, hafif boğaz ağrısı ve benzeri şikayetleri olan vatandaşlarımızın evde izole olarak bu durumu atlatmaya çalışmaları gerekir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane girişi detay

-Korona ünitesi bölümü

-Korona yazan tabela

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,

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UMRECİLERDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI DESTEK

UMRE dönüşü koronavirüs tedbirleri kapsamında Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan öğrenci yurdunda gözlem altında tutulan bazı vatandaşlar, pencerelere çıkarak sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

Umre ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönen 252 kişilik umre kafilesi, 5 gün önce koronavirüs tedbirleri kapsamında Talas ilçesinde bulunan Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Umre kafilesi yurtta gözlem altında tutuluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarını, milletvekillerine alkışlatmasının ardından yurt genelinde başlatılan 'sağlık çalışanlarının alkışlanmasına' umre kafilesi de destek verdi. Saat 21.00'de yurtların penceresine çıkan bazı vatandaşlar sağlık çalışanlarını destek için alkışladı. Vatandaşlar, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yurttan görüntü

-Umrecilerin alkışlaması

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,

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ANKARA'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI ALKIŞLANDI

ANKARA'da, vatandaşlar koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için özverili şekilde çalışan sağlık çalışanlarına destek vermek için evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak alkış tuttu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından yaptığı, "Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye. Özverili sağlık çalışanlarımıza güç verdin. En güçlü alkış aynı saatte yarın" açıklamasının ardından, Ankara'da vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıktı. Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde vatandaşlar, haftalardır koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için özverili şekilde çalışan sağlık çalışanlarını alkışladı. Vatandaşlardan bazıları evlerinin lambalarını yakıp söndürürken, yoldan geçen araç sürücüleri de etkinliğe korna çalarak sağlık çalışanlarına destek oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Apartmanlardan görüntüler

Genel detaylar

Haber-Kamera: ANKARA,

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İZMİR'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI DESTEK DEVAM EDİYOR

İZMİR'de, saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için bir dakika süreyle alkışladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüse karşı mücadele ederken yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarını, milletvekillerine alkışlatmasının ardından Perşembe günü yurt genelinde başlatılan 'sağlık çalışanlarının alkışlanması' etkinliği dün de yapıldı. İzmirli vatandaşlar da dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele ederken yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarına destek olmak için, saat 21.00'de pencere ve balkonlara çıkarak, yaklaşık 1 dakika boyunca alkışladı. Kimi vatandaşlar destek tezahüratında bulunurken, bazıları ise ıslık çaldı.

Öte yandan, vatandaşların alkışla verdiği destek havadan da görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alkışlayan vatandaşlardan görüntü

-Vapurdan görüntü

-Drone görüntüsü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK - Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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İTFAİYE ERLERİ, SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN SİREN ÇALDI

KORONAVİRÜS nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına yönelik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başlattığı 'Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır' çağrısına Diyarbakır'da itfaiye erleri, araçlarıyla siren çalarak destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleye destek amacıyla 3 gün önce sosyal medya hesabında başlattığı 'Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır' çağrısına her akşam saat 21.00'i gösterirken Türkiye'de milyonlarca kişi evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak alkışlarıyla destek veriyor. Diyarbakır'da bu akşam yapılan destek çağrısına itfaiye erleri de katıldı. İtfaiye erleri, araçlarıyla siren çalarak, koronavirüs nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye araçlarının siren çalması

Pencere ve bolkondaki alkış anları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/ DİYARBAKIR,

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BURSA'DA TÜRK KIZILAYI'NDAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK

BURSA'da Türk Kızılay İnegöl Şubesi, sağlık çalışanlarına destek olmak için İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde çalışan sağlık personeline çiçek hediye etti.

Türk Kızılay İnegöl Şubesi, Miraç Kandili ve koronavirüsle gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için İnegöl Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık personeline çiçek hediye etti. İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde bulunan güvenli alanda Kızılay ekibini karşılayan İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen, "Kamuoyunu uyarmalıyız. Lütfen herkes evde kalsın. Bütün arkadaşlarımız ile birlikte görevdeyiz" diye konuştu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türk Kızılay İnegöl Şube Başkanı Varol Yılmaz da, "Gerek dünyada, gerek ülkemizde yaşanan sıkıntılı süreç içerisinde, bu yükü en fazla sırtlayan sağlık personeline teşekkür etmek ve kandil nedeniyle çiçek takdim ettik. Türk Kızılay ve sağlık personeli, bugüne kadar sırt sırta görev yapmıştır, bundan sonra da böyle devam edecektir. Bu sürecin en kısa zamanda ülkemiz için hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. 'Evde kal Türkiye' diyoruz. Devletimizin yaptığı açıklamalara dikkat edelim. 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkma noktasında dikkat etsinler. Sosyal mesafeyi koruyalım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kızılay ekibinin hastane önüne gelmesi

-Ekiplerin çalışanlara gül dağıtması

-Vatandaşların alkış tutması

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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ADANA'DA İTFAİYE ERLERİNDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SİRENLİ VE ALKIŞLI DESTEK

ADANA'da, itfaiye erleri koronavirüse karşı mücadelede özveriyle çalışan sağlık personelini desteklemek için düzenlenen etkinliğe siren ve alkışlarla eşlik etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan çalışanları 2 gün önce TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine eylem, yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye erleri de araçlarıyla birlikte Yüreğir Devlet Hastanesi bahçesinde toplandı. Saat 21.00'de itfaiye erleri, alkışlamak için pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlara siren ve alkışlarla eşlik etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf, birlik olunması gereken günlerden geçtiklerini belirterek, "Ülkemizde ve tüm dünyayı saran bu korona virüsü nedeniyle hastalarımız ile çalışanlarımıza moral verebilmek için bugün burada toplandık. Bu illet hastalığın bir an önce ülkemizden gitmesini istiyoruz. 24 saat esasıyla çalışan emniyetimize, sağlık çalışanlarımıza, askerlerimize ve itfaiyecilerimize teşekkür ederiz. Bir nebze de olsa sağlık çalışanlarına destek verebildiysek çok mutlu olacağız" diye konuştu.

Sağlık çalışanları ise zor günlerinde kendilerine destek veren itfaiye personeline teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ekiplerden görüntü

Alkışlı destek

Röp.

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ ADANA,

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AKYAZI'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MAHYALI DESTEK

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için cami mahyasına, "Zor günlerin kahramanları sağlıkçılar, Türkiye size minnettarö yazıldı.

Türkiye 3 gündür koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışlarken, Akyazı'da sağlık çalışanlarına ilginç bir destek geldi. Akyazı Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Camii'nin minarelerinin arasındaki mahyada, "Zor günlerin kahramanları sağlıkçılar, Türkiye size minnettarö yazıldı. Cami Derneği Başkanı Murat Sağlam, "Onlara ne yapsak boş. Onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varlar.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Minareler arasındaki mahyada akan yazıdan görüntü

Cami derneği başkanının konuşması

Haber-Kamera: Nuri KURU/ AKYAZI(Sakarya),

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YAKTIKLARI OTLARLA '112' FİGÜRÜ OLUŞTURDULAR

BAYBURT'ta bir grup genç, sağlık çalışanlarına destek için tutuşturdukları otlarla acil sağlık hizmetleri çağrı numarası 112 figürü oluşturdu.

Bayburt'un merkeze bağlı Aslandede Köyünde Ömer Öksüz ve arkadaşları sağlık çalışanlarına destek için ilginç bir yol denedi. Benzin dökerek acil sağlık hizmetleri çağrı numarası 112 figürü oluşturdukları otları ateşe veren gençler, sağlıkçılara desteklerini iletti. Kentte saat 21: 00'da ise balkonlardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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112 figürü oluşturulması

Balkondan alkışlayanlar

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ/ BAYBURT,

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Kaynak: DHA