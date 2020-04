DHA YURT BÜLTENİ - 1

KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 574'E YÜKSELDİ

SAĞLIK Bakanlığı, dün yapılan 20 bin 65 testten 3 bin 135'inin pozitif çıktığını, salgın nedeniyle 73 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve dün iyileşen hasta sayısının ise 256 olduğunu açıkladı. Salgında yaşamını yitirenlerin toplam sayısı ise 574'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde de yer alan tabloya göre; dün yapılan 20 bin 65 testten 3 bin 135'i pozitif çıktı. Koronavirüs salgınında 73 kişi daha yaşamını yitirirken, dün iyileşen hasta sayısı ise 256 oldu. Tabloda, toplam test sayısı 181 bin 445, toplam vaka sayısı 27 bin 69, toplam vefat sayısı 574, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1381, toplam entübe hasta sayısı 935, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1042 olarak açıklandı.

Bakan Koca ise, "Test sayısında 20 bini aştık. İyileşen toplam hasta sayımız bini geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

SİİRT SAĞLIK MÜDÜRÜ'NÜN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

SİİRT İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür'ün koronavirüs testi pozitif çıktı.

Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, bazı rahatsızlıklar nedeniyle koronavirüs şüphesiyle test yaptırdı. Ömür'ün test sonucu pozitif çıkınca gözlem altına alındı. Sağlık Müdürü Ömür'ün bu süreç içerisinde temasta bulunduğu kişilere de test yapılacağı öğrenildi. Siirt Devlet Hastanesi'ndeki kontrolün ardından Ömür'ün, kendisini 14 gün boyunca izolasyona aldığı öğrenildi.

UMRE'DEN DÖNEN 337 KİŞİ, KONYA'DA KARANTİNAYA ALINDI

UMRE için gittiklere Suudi Arabistan'dan koronavirüs salgını nedeniyle dönemeyen 337 kişi, Konya'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda yerleştirilmeye başlandı. Üç kafile getirilip yurda yerleştirilecek olan umreden dönenler, 14 gün karantina altında tutulacak.

Şubat ayı sonlarında Suudi Arabistan'a umre için giden 362 kişi koronavirüs salgını nedeniyle dönemedi. Bir süredir orada tutulanlardan 337 kişi, dün kafileler halinde uçakla Konya'ya getirilmeye başlandı. Havalimanında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra otobüslerle kalacakları Şems Tebriz-i Kız Yurduna getirildi. Yurtta evli çiftler dışında tek kişi olarak odalarda 14 gün karantinada tutulacakları öğrenildi.

SİİRT'TE 2 KÖY VE 3 MEZRADA KORONAVİRÜS KARANTİNASI

SİİRT'in Şirvan ilçesine bağlı Taşyaka ve Kayahisar köyleri ile 3 mezra, koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı.

Şirvan ilçesine bağlı Taşyaka ve Kayahisar köylerinde yaşayan bazı vatandaşların koronavirüs testleri pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, her iki köy ile Kayalı, Bindal ve Ankebir mezralarında karantina uygulaması kararlaştırdı. Köyler ile mezarlara giriş ve çıkışlar kapatılırken, jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu yerleşim yerlerinde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığını duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Köy ve mezralarda insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, köydeki vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca oy birliğiyle karar verilmiştir. Adı geçen köy ve mezralarımızda sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır."

SİVEREK'TE 2 BİN 500 NÜFUSLU MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 2 bin 500 nüfuslu Şekerli Mahallesi, bir kişide koronavirüs belirtilerinin tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı.

Siverek ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Şekerli Mahallesi'nde oturan ismi öğrenilemeyen bir kişi rahatsızlığı nedeniyle sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan kontrolde koronavirüs belirtileri bulunan hasta, ilk müdahale sonrası ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İsmi açıklanmayan hasta burada yapılan Covid 19 testinin pozitip çıkmasıyla tedavi altına alındı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Siverek İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla hastanın yaşadığı Şekerli Mahallesi karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri mahalleyi giriş ve çıkışa kapattı. Barikat oluşturulan ve her türlü girişe yasaklanan mahalle sakinlerine, muhtar aracılığıyla dezenfektan ürünleri ile eldiven ve maske dağıtıldı.

DENİZLİ'DE BİR MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde Haylamaz Mahallesi Hacıveliler küme evleri, koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Haylamaz Mahallesi'nin Hacıveliler küme evlerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Güney İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun yaptığı açıklamada, "Halk sağlığının korunması amacıyla, salgının önlenmesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, Güney ilçesi Haylamaz Mahallesi Hacıveliler küme evleri, 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Karar gereği adı geçen mevkide vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak mahalle sınırları dışına çıkmamaları izolasyon kurallarına uymalarına karar verilmiştir" denildi.

Hacıveliler küme evlerine giriş ve çıkışlar bariyerlerle kapatıldı. Jandarma ekipleri, giriş ve çıkış noktalarında önlem aldı. Vatandaşlara evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldı. Sağlık ekiplerinin de mahalledeki evleri dolaşıp vatandaşların ateşini ölçerek kontroller yaptığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

BUCAK'TA 1 SOKAK İLE 2 BLOKLU SİTE, KARANTİNAYA ALINDI

BURDUR'un Bucak ilçesinde, 1209 Sokak ile 1576 Sokak'taki 2 bloktan oluşan site, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bucak ilçemizde bir vatandaşımızda Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine ikametinin bulunduğu Yenimahalle 1209 sokağın tamamı ve Fatih Mahallesi 1576 sokakta iki bloktan oluşan bir site, her türlü teması önlemek için tedbir amaçlı olarak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınmıştır. Sağlık başta olmak üzere gerekli ihtiyaçlar için tedbir alınmıştır" denildi.

SOKAK VE SİTENİN GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAPATILDI

Burdur'un Bucak ilçesinde, bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alınmasına karar verilen 1209 Sokak'ın giriş ve çıkışları demir polis barikatları ve şeritlerle kapatıldı. Sokağın içinde ise özel kıyafetli sağlık ekiplerinin çalışma yaptığı görüldü. 1576 Sokak'taki 2 bloktan oluşan sitenin önünde ise bir polis ekibi görevlendirildi. Sitenin giriş ve çıkışları da polis barikatı ve şeritlerle kapatıldı.

Diğer yandan testi pozitif çıkan vatandaşın 1209 Sokak'ta ikamet ettiği, yakınının oturduğu 1576 Sokak'taki 2 bloktan oluşan siteye de bir süre önce ziyarete gittiği öğrenildi.

MUHTAR, YABANCILARIN KÖYE GİRİŞ VE ÇIKIŞINI YASAKLADI

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyüne giriş ve çıkışlar, muhtarlık tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında yabancılara kapatıldı. Köy sakinleri, kendi karantinalarını uygulamaya başladı. Köylüler, gönüllülük esasına göre köy girişinde nöbet tutuyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını gün geçtikçe Türkiye'de de etkisini artırıyor. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara yapılan 'evde kal' çağrıları sürerken, farklı önlemler alınmaya devam ediyor. Biga ilçesine bağlı Işıkeli Köyü Muhtarı Emin Aktaş, 170 nüfuslu köye koronavirüs salgınının girmesini önlenmek için kendi karantinalarını uygulama kararı aldı. Köy, araçla satış için gelenlere ve yabancılara kapatıldı. Alınan karar köy girişine tabela asılarak duyuruldu. Maske ve eldiven takan köylüler, sosyal mesafe kuralına da dikkat ediyor.

'YABANCI ARABALARI DURDURUYORUZ'

Köye giriş çıkışları yasaklayan Işıkeli Muhtarı Emin Aktaş, "Köyümüzün girişinde nöbet tutuyoruz. Yabancı arabaları durduruyoruz. Eğer çok önemli bir işi yoksa geri döndürüyoruz. İşi varsa işini görüyoruz. Bu hastalık bitene kadar bunu böyle devam ettirmek istiyoruz" dedi.

'HAYATIMIZ BÖYLE DEVAM EDİYOR'

Köyde hastalığın yayılmasını önlemek için alınan diğer önlemler hakkında bilgi veren Muhtar Aktaş, "Bu hastalığı duyunca iki bidon ilaç aldık. Öncelikle camimizi, tuvaletlerimizi, abdesthaneleri bütün köyü ilaçladık. 65 yaş grubuna imamızla beraber sokağa çıkma yasağını uyguladık. Bu şekilde devam ediyoruz. Biga'da da hasta var denildi. Bunun üzerine Sayın Kaymakamımızı aradık. Sayın Kaymakamımızı bir tabela yazsak, bir yasak uygulasak nasıl olur diye sorduk. 'Çok iyi olur. Yaparsanız güzel olur' dedi. Bizde bunun üzerine tabela yaptık. Geldik yerine koyduk. Yasağı uyguluyoruz. Bütün köylü vatandaşımıza imamla beraber ev ev gezerek bir ihtiyaçları var mı, varsa tedarik edelim diye soruyoruz. Kaymakamlık tarafından hem imamımıza hem bana görevlendirme yapıldı. Geceleri yasak diye anons ediyoruz. Köy meydanına gelen yok. Geldiği zaman aradaki mesafeyi 2-3 metre tutuyoruz. Hayatımız böyle devam ediyor" diye konuştu.

'MUHTAR LEVHA KOYARAK KÖYE GİRİŞ ÇIKIŞLARI YASAKLADI'

Köy sakini Ercan Sarı, maske ve eldiven takıp, sosyal mesafeyi korumaya gayret etiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Temizliğe dikkat ediyoruz. Kendimizi koruyoruz. Dışarı pek çıkmıyoruz. Evde kalmaya gayret ediyoruz. Köyümüzün muhtarı da levha koyarak köye giriş çıkışları yasakladı. Bu şekilde kendimizi izole ediyoruz."

Köye yabancıların girmesinin yasaklanmasının yerinde bir uygulama olduğunu kaydeden market işletmecisi Cemil Kısa ise, "Çok yerinde bir uygulama. Köyümüz için koronavirüse karşı gerekliydi. Bu süreçte marketimiz de çalışıyor. Bütün köylüye hizmet veriyoruz. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum" dedi.

NEVŞEHİR'DE ÇAKILLI KÖYÜ, KARANTİNAYA ALINDI

NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesine bağlı 1200 nüfuslu Çakıllı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Derinkuyu İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda koranavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Derinkuyu ilçemize bağlı Çakıllı Köyü dünden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Söz konusu karar gereğince Çakıllı köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir" denildi.

SIRT AĞRISI ŞİKAYETİYLE GİTTİ, KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

İZMİT'te, sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Binnur Çetinkaya'ya koronavirüs şüphesiyle yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan kadının eşi Tevfik Çetinkaya, kendi test sonucunu beklediğini belirterek, 'evde kal' çağrılarının önemini vurguladı.

İzmit'te yaşayan Tevfik Çetinkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla eşi Binnur Çetinkaya'nın koronavirüs nedeniyle hastanede tedaviye alındığını duyurdu. Çocukları ve kendisinin evde karantinada olduğunu belirten Çetinkaya, herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Eşinde öksürük veya ateş gibi belirtiler olmadığını belirten Çetinkaya, yapılan 'Covid-19' testinin pozitif çıktığını kaydetti. Eşinin hastaneye sırt ağrısı nedeniyle gittiğini aktaran Tevfik Çetinkaya, kendi test sonucunu beklediğini belirtti. Çetinkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu hastalıkla ilgili bir tecrübemizi aktaracağız. Başımıza geldi. Eşim bu virüsü kaptı. Hastanede kendisi. Bu hastalığın sadece ateş ve öksürük belirtileri yok. Eşim sırt ağrısı için gitti. Tahliller yapıldı. Sonuç koronavirüs pozitif çıktı. Arkadaşlar evinizde kalın" dedi.

TELEVİZYON PROGRAMINI MASKE TAKARAK YAPTILAR

ELAZIĞ'da yayın yapan bir televizyonun programında koronavirüse karşı maske takıldı.

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili ülke genelindeki medya kuruluşları vatandaşları bilgilendirmek için yayınlar yapıyor. Elazığ'da uydudan yayın yapan Kanal Fırat Televizyonu'nda Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık, vatandaşları bilgilendirmek için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Akbulut'la maske takarak yayın gerçekleştirdi. Programda maske takan Prof. Dr. Ayhan Akbulut, vatandaşın maskeyi yanlış kullandığını, elleri yıkamadan kullanılacak maskenin koruma görevi görmeyeceğini ve maske kullanırken ellerin yüz kısmına değdirilmemesi gerektiğini söyledi.

EMEKLİ MAAŞININ 500 LİRASINI KAMPANYAYA BAĞIŞLADI

SİVAS'ın Zara ilçesinde yaşayan Kemal Gökkuş(86), emekli maaşından 500 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Emekli maaşını çekmek için Zara Kaymakanlığı'nı arayan Kemal Gökkuş, Vefa Destek Grubu'ndan yardım istedi. Gökkuş'un isteğini yerine getiren Vefa Sosyal Destek ekipleri maaşını bankadan çekerek kendisine teslim etti. Bu sırada Gökkuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak istediğini söyledi. Emekli maaşından 500 lirayı Vefa Sosyal Destek ekiplerine verdi. Ekipler Gökkuş'a davranışından dolayı teşekkür ederek 500 lirayı kampanya hesabına yatırdı.

Kampanyaya destek olmak istediğini söyleyen Kemal Gökkuş, "500 lira yardımda bulundum. Bulunmaya da her ay devam edeceğim. Almanya'dan emekli oldum. Şimdiye kadar aldıklarımı çocuklarıma harcadım. Bundan sonra devletime ve kendime çalışacağım. Biz bize yeteriz" dedi.

YARALIYA MÜDAHALE ETTİLER, 'SOSYAL MESAFE' GÖZETMEDİLER

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosikletin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yapan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Kaza, Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 16 LCE 38 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Emrah Utri (32), cadde üzerinde Mevlüt Yıldız'ın (52) kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yıldız yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yıldız, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralıya müdahale eden vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaması ise dikkat çekti.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde seyir halindeki motosikletin bisiklete çarptığı ve bisiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle yola düştüğü görüldü.

KUMAR OPERASYONUNDA 15 KİŞİYE 3 BİN 150'ŞER LİRA 'SOSYAL MESAFE' CEZASI

KAHRAMANMARAŞ'ta kumarhaneye çevrilen bir daireye polis tarafından düzenlenen operasyonda 4'ü kumar oynayan 15 kişi yakalandı. 15 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. Bu cezalara ek kumar oynayan 4 kişiye 1225 lira da kumar cezası kesildi. Şüphelilerin yakalanmamak için binanın girişine 2 ayrı kamera yerleştirdiği ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir daireyi kumarhane olarak kullanıldığını belirleyip binayı takibe aldı. Yakalanmamak için binanın girişine 2 ayrı güvenlik kamerası da yerleştirildiğini tespit eden polis, dün öğle saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynayan 4, kumara yer temin eden 1 ve o sırada odada bulunan 10 kişi olmak üzere toplam 15 kişi yakalandı. Şüphelilerin küt tabir edilen kumar oynadıkları belirlenirken, masalarda iskambil kağıtları ile 650 lira kumar parası ele geçirildi.

HEPSİNE MASKE DAĞITILDI

Ekipler, sosyal mesafe kuralı kapsamında şüphelileri ayırırken, hepsine maske dağıttı. Şüpheliler daha sonra kimlik kontrolü ve idari para cezası uygulanmak üzere emniyete götürüldü. Bu sırada sosyal mesafe kuralına göre binadan çıkarılan, şüpheliler, araçlarda da yine aynı kurallara göre oturtuldu. Montları ve peçeteler yardımıyla yüzlerini kapatmaya çalışan şüphelilerden biri gazetecilere poz verdi. Burada 15 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında aynı odada bulunarak sosyal mesafe kuralına ve salgın tedbirlerine uymadıkları için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 47 bin 250 lira idari para cezası kesildi. Kumar oynayan 4 kişiye ise bu cezaya ek olarak kumar oynamaktan 1225 lira idari para cezası yazıldı.

Toplamda 52 bin 150 lira idari para cezası uygulanan şüphelilerden Sami G.'ye (64) kumara yer temin etmekten adli işlem yapıldı.

FIRTINA SERALARA ZARAR VERDİ, ÜRETİCİ 'BİTTİK' DEDİ

MUĞLA'nın Fethiye, Seydikemer ve Antalya'nın Kaş ilçesinde önceki akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran fırtına turfanda sebze yetiştiriciliği yapılan seralarda hasara neden oldu. mağdur üreticilerden biri sosyal medyada yaptığı paylaşımında 'Bittik ağabey' diye bağırıp, zararlarının büyük olduğunu söyledi.

Muğla'nın Seydikemer, Fethiye ve Antalya'nın Kaş İlçelerinde meydana gelen fırtına dönümlerce cam ve plastik serayı yerle bir etti. Özellikle Seydikemer'in Kumluova, Karadere, Karaköy, Çukurincir ve Kaş'ın Kınık, Ovaköy, Yeşilköy mahallelerinde turfanda sebze seraları yıkıldı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, yaklaşık 400 dekar serada zarar olduğu öğrenildi.

Fırtına Fethiye'de ağaçların dallarını da kırarken, belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.

Bazı üreticiler fırtına sırasında sera içindeyken sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak zararın büyüklüğünü gösterdi. "Bittik ağabey" diye bağıran bir üretici hasarın çok büyük olduğunu bildirdi.

AKHİSAR BELEDİYESİ, PAZARYERİNDE 5 BİN MASKE DAĞITTI

Akhisar Belediyesi, toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesini ardından semt pazarında vatandaşlara ve pazarcı esnafına 5 bin tıbbi maske dağıttı.

Koronavirüs salgınına karşı kentte etkin bir mücadele ortaya koyan Akhisar Belediyesi toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesini ardından Pazar Pazarı'nda vatandaşlara ve pazarcı esnafına 5 bin tıbbi maske dağıttı. Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatlarıyla harekete geçen Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; pazaryerlerinde sağlıklı bir alışveriş ortamı sunabilmek için pazar yeri giriş ve çıkış noktalarında vatandaşlara el dezenfektanı uygularken ve vatandaşlara sağlık tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.

"Bu süreçte sağlık tedbirlerimizi almaya lütfen özen gösterelim"

Koronavirüs salgınına karşı önleyici tedbirlerimizi almaya devam ettiklerini belirten Başkan Besim Dutlulu, "Dün esnafımıza ve vatandaşlarımıza sağlıklı bir alışveriş ortamı sunmak için 5 bin adet tıbbi maske dağıttık. Pazaryeri giriş ve çıkış noktalarında bulunan zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımıza el dezenfektanı uyguladı ve sağlık tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu. Sizlerden ricamız, zorunda kalmadıkça evden çıkmamanız. Çıkmak zorundaysanız da sosyal mesafenizi korumanızdır. Bu süreçte sağlık tedbirlerimizi almaya lütfen özen gösterelim. Unutmayalım ki, en önemli tedbir risk almamaktırö dedi.

PAZARYERLERİNDE TEDBİRLER SIKILAŞTI, GELEN SAYISI ARTTI

İZMİR'de, toplu alanlar ve pazaryerlerinde maske takma zorunluluğu sonrası pazaryerlerinde denetimler sıklaştırıldı. Bornova Semt Pazarı'nda esnafı alınan tedbirleri doğru bulurken, bir önceki haftaya göre vatandaşın arttığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yayımladığı ek genelge sonrası, 20 yaş altı vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı, pazar yerleri ve toplu alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda tüm pazar yerlerinde olduğu gibi İzmir Bornova Semt Pazarı'nda tedbirler sıkılaştırıldı. Polis ve zabıta ekipleri, pazaryeri girişinde önlem alıp, maske takmayanları içeri almadı. Pazaryerindeki tezgahların arası açılarak, sosyal mesafeye dikkat edilmesi sağlandı. Tezgahlardaki ürünlerin, açıkta değil poşetlenerek satılıp, satılmadığı kontrol edildi. Açıkta satış yapan pazarcılar uyarıldı.

Pazarda peynir satan Meriç Başar, pazar esnafının koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere karşısında elinden geleni yaptığını söyledi. Tezgahından alışveriş yapan müşterilerine önce dezenfektan ikram ettiğine dikkati çekip, "Pazara gelen müşterilerimiz de her türlü tedbirini alıyor. Eldivenimizi, maskemizi temin ediyoruz, tezgah arasındaki mesafelere dikkat ediyoruz. Dezenfektanımızı tezgahımızda bulunduruyoruz. Zeytin, kuruyemiş gibi ürünler açık şekilde satılıyordu. Poşete girdi. Tedbirler kapsamında biz de peynirlerimizi vakumlayıp, satmaya başladık. böylelikle ürünlere herhangi bir müşterinin eliyle temas etmesi mümkün değil" dedi.

'TEDBİR SONRASI MÜŞTERİ ARTTI'

Pazar yerlerinde maske takma zorunluluğu geldikten sonra vatandaşların pazara daha çok gelmeye başladığını vurgulayan Başar, "Alınan tedbirler pazar esnafını sevindirdi. Bu tedbirler alınmasa pazara gelen sayısı az olurdu. Satışlarımız düşerdi. Ancak, pazara gelenler, eskisi gibi çok fazla vakit harcamıyor. İhtiyaçlarını alıp, hemen pazardan çıkıyor" diye konuştu.

Pazarcı Ramazan Bağrıaçık ise, "Keşke bu önlemler daha önce zorunlu hale getirilseydi. Maske ve eldiven koruyucu etken oluyor. Bornova Pazarı çarşamba ve pazar günleri kuruluyor. Çarşamba günü, adeta sinek avladık. Tedbirler açıklandıktan sonra çarşambaya göre iki, üç kat daha fazla kalabalık pazara alışverişe geldi. Bu bizim işlyeimize de olumlu yansıdı. Biraz daha tedbirler artarsa esnafın da yüzü gülecek" dedi.

Pazaryerinde eldivensiz ve maskesiz vatandaşın bulunmadığını da belirten Bağrıaçık, "Bu tedbirler devam ettiği sürece virüsü yeneceğiz" diye konuştu. Pazar alışverişine gelen Emel Övünç de güvenlik güçleri tarafından pazar giriş çıkışlarının kontrol edildiğini vurgulayıp, "Pazara gelenlerin maske ve eldiven kullanımına dikkat etmesi gerekir. Artık maskesiz kimse çıkmıyor. Pazaryerine de almıyorlar zaten. Önlemler gayet iyi" dedi.

DJ EVDE KALAN KOMŞULARINI EĞLENDİRDİ

DÜZCE'de, DJ Uğur Çakır balkonunda çaldığı şarkılarla sitede oturan komşularını eğlendirdi. Balkonlara çıkan komşuları şarkılara eşlik ederek dans etti.

Düzce'de DJ'lik yapan Uğur Çakır, Konuralp Mahallesi Üsküp Evleri Sitesi'ndeki evinin balkonunda komşularına yönelik DJ performansı sergiledi. Performansında önce gençlerle birlikte pop şarkılarını dinleyen Çakır, site sakinlerinin tamamının müziklere eşlik etmesiyle Ankara yöresi oyun havalarını da çaldı. Müziği duyan site sakinleri balkonlara çıkarak dans etti, eğlenceli dakikalar geçirdi.

'HERKES EVİNDE KALSIN'

Uğur Çakır evlerinde kalanları eğlendirmek istediğini belirterek, "20 yaş altı gençler evdeler. Onların da canı sıkılmasın, sokağa çıkmak zorunda kalmasınlar diye gençlere destek amaçlı mini konser gerçekleştirdik. Herkese hitap eden müzikler yaptık. Gayet güzel oldu. Herkes evinde kalsın. Ne kadar evde kalırsak kısa sürede bu musibeti atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Site yöneticisi Emrah Şahin site sakinlerine kısa da olsa eğlenceli dakikalar yaşatıldığını ifade ederek, "Sitenin 20 yaş altı gençleri evde kaldıkları için eğlenmeleri amacıyla ufakta olsa bir konser düzenledik" diye konuştu.

SAĞLIKÇILARDAN TEMİZLİK GÖREVLİLERİNE ALKIŞ VE BAKLAVA

SİVAS'ta Numune Hastanesi'nin acil servisinde görev yapan doktor ve hemşireler yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kendileriyle birlikte yoğun günler geçiren temizlik görevlilerini alkışlayıp, baklava ikram etti.

Numune Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan doktor ve hemşireler ile diğer görevliler, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun günler yaşayan temizlik görevlileri için sürpriz hazırladı. Doktor ve hemşireler, aynı anda acil servise çağırdıkları temizlikçileri alkışlamaya başladı. Temizlik görevlileri hazırlanan sürpriz karşısında şaşkınlık yaşadı. Doktor ve hemşireler özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği temizlik görevlilerine baklava ikramında bulundu.

MALATYA'DA KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDEN SONRA ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ

MALATYA'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Ömer K. (30), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilerek evine uğurlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Malatya'da 60'tan fazla kişinin yapılan testi pozitif çıktı. Bunun üzerine test sonucu pozitif çıkan hastalar Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan hastalardan Ömer K., doktorlar tarafından alkışlarla uğurlandı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüde, bir sağlık çalışanının, 'Taburcu edildiniz, çıkabilirsiniz' demesinin ardından Ömer K., diğer sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.

Taburcu edilen hastanın, 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacağı öğrenildi. Öte yandan alkışlı uğurlama görüntüleri sosyal medyada da ilgi gördü.

MARMARİS'TE KIZ ÇOCUĞUNA KOMŞULARINDAN BALKONLARDAN SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Pınar ve Ahmet Dinç'in kızı 6 yaşındaki Melek Dinç'e komşuları balkondan sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Balkonlara çıkan komşular şarkılar söyleyerek kız çocuğunun doğum gününü kutladı.

Marmaris ilçesinin Tepe Mahallesi 36 sokak üzerinde bulunan Onat ve Yaylalı ve Şenol apartmanında oturan vatandaşlar, Pınar ve Ahmet Dinç'in 6 yaşına giren Melek Dinç'e sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Şenol Apartmanında oturan ev hanımı Nazife Turhan, karşı apartman komşusunun çocuğunun doğum günü olduğu öğrendi. '20 yaş ve altı kişilerin sokağa çıkma yasağı' ve 'Evde kal' çağrılarına uyarak izole olan komşularını cep telefonuyla arayarak çocukları Melek Dinç için balkonlarında doğum günü sürprizi yapma kararı alındı. Komşuların aldığı karar, kız çocuğunun anne ve babasına söylendi. Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 15.00'de üç apartmanda oturanlar balkonlarına çıktı. Melek de anne ve babası tarafından balkona çıkarıldı. Üç apartmanın sakinleri balkonlarından alkışlarla 'İyi ki doğdun Melek' diyerek tempo tuttu. Sürpriz karşısında mutlu olan kız çocuğu herkese el sallayıp öpücükler gönderdi. Müzikler eşliğinde balkonlarında oynayan komşular güzel anı cep telefon kamerasıyla çekerek sosyal medyada paylaştı. 15 dakika boyunca Dinç ailesi, kız çocuğu ve komşuları, çalan müzikler eşliğinde oynayarak doğum günü kutladı. Kutlama sonunda balkonlardan balonlar bırakıldı.

ZOR GÜNLERDE HEPİMİZE MORAL OLDU

Demirören Haber Ajansı'na balkonundan açıklama yapan baba Ahmet Dinç, "Evimizde izole olduğumuz için kızımızın 6'ncı doğum gününü komşularımızla nasıl kutlayacağız diye düşünüyorduk. Çok güzel bir sürpriz oldu. Böyle maneviyatı yüksek ve duyarlı komşularım olduğum için çok mutluyum" dedi. Anne Pınar Dinç ise, "Bu organizasyonu düzenleyen komşum Nazife Turhan ve Arzu Sarıtaş ablama teşekkür ederim. Bizim için çok güzel sürpriz oldu. Böyle güzel komşularım olduğum için gururluyum" diye konuştu.

Sürpriz doğum günü kutlaması ile büyük mutluluk yaşayan Melek Dinç ise "Herkese teşekkür ederim. Doğum günümü kutlayamayacağım için çok üzgündüm ama şimdi çok mutluyum" dedi.

Öte yandan, sürpriz doğum gününü hayata geçiren ev hanımı Nazife Turhan, "Komşular olarak hepimiz evimizde izole idik. Sokağımızda Melek için doğum günü kutlaması yapmayı düşünüyorduk. 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağı geldiğini öğrenince üzüldük. Bende tüm komşularımla telefonla konuşarak böyle bir sürpriz yapmayı kararlaştırdık. Komşumun ve kızlarının mutluluğu tarif edilemez" dedi.

'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' KAMPANYASINA KÜÇÜK YÜREKLERDEN ANLAMLI DESTEK

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Dumlu ailesinin 3 çocuğu, 3 ay boyunca kumbarada biriktirdikleri bin lirayı, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bizi yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası büyük ilgi gördü. Yurdun her bölgesinden 7'den 70'e katılımcılar bütçeleri oranında destek oldu. Kampanyaya bir destek de Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Dumlu ailesinin çocuklarından geldi. Servet-Leyla Dumlu çiftinin çocukları Ömer Can (8), Ahmet Eren (11) ve Muhammed Emin (13), kumbarada biriktirdikleri bin lirayı bağışta bulundu. Sosyal medyada paylaştığı videoda Türk bayrağı açarak kardeşler adına konuşan Ömer Can, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına 3 aylık biriktirdiğimiz bin liramızı bağışlıyoruzö dedi.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN BABA-OĞUL ÖLDÜ (3)

TUTUKLANDI

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, baba ve oğlunun pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak 7 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada Kadir Ç. suçunu itiraf etti. Kadir Ç.'nin, öldürdüğü kişilerle akraba olduğu, aralarındaki arazi paylaşımı nedeniyle sorun olduğu ve evlerinin önünde baba ve oğlunu pompalı tüfekle ateş ederek vurduğu belirlendi. 6 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Kadir Ç. emniyetteki işlemlerin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildi. Kadir Ç. tutuklanarak

POLİSİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

KAHRAMANMARAŞ'ta kazada hayatını kaybeden polis memuru Yakup Karaca'ya (50) çarpan otomobilin sürücüsü İsmail G. (45) sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan kaza anının kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Önceki gün akşam saatlerinde Binevler Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana gelen kazada Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Yakup Karaca, marketten çıkıp otomobilin yanın gitti. Karaca aracına bineceği sırada İsmail G. yönetimindeki 46 BB 494 plakalı hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan Karaca, ambulansla götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından sürücü İsmail G. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İsmail G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Bu arada evli ve 3 çocuk babası olan Yakup Karaca'nın hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yakup Karaca, yolun karşısına geçip aracına yanına gidiyor. Bu sırada İsmail G.'nin kullandığı hafif ticari araç Karaca'ya çarpıyor. Karaca yere düşerken kazayı görenlerin olay yerine koşuyor.

ANTALYA'YA TALİ YOLDAN GİTMEK İSTERKEN KAZA YAPTILAR: 4 YARALI

KONYA'dan Antalya'ya, tali yollardan gitmek isteyen 2'si Suriyeli 4 kişinin bulunduğu hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Seydişehir ilçesi Taşağlı Mahallesi'nde meydana geldi. İçişleri Bakanlığı'nın konavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş- çıkışları yasaklanması üzerine 4 kişi, Konya'dan Antalya'ya tali yoldan gitmek istedi. Suriye uyruklu Abbas Abdulkadir yönetimindeki 07 MA 6933 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Abbas Abdulkadir ve araçtaki vatandaşı Mohammid Abdulkadir ile kimliği belirlenemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİPAŞA'DAKİ ORMAN YANGINI 9 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kızılçam ormanına sıçradı. Yangın yaklaşık 9 saatlik mücadele sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Zeytinada Mahallesi'nde orman arazisindeki çalılıkta meydana geldi. Muz bahçelerinin olduğu bölgede başlayan yangın kısa sürede büyüyerek kızılçam ormanına sıçradı. Yangının yakınından geçen D-400 karayolunda trafik akışı yaklaşık 3 saat durdu. Yangına, Gazipaşa'nın yanı sıra Akseki, Alanya, Manavgat, Serik ve Anamur orman işletme müdürlükleri ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü müdahale etti. Çalışmalara jandarma ekipleri de yardım etti. Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk de yangın yerine giderek incelemede bulundu.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 9 saatlik mücadelesiyle kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 20 hektar alanın zarar gördüğü tahmin edilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

SAMSUN'DA YANGIN PANİĞİ

SAMSUN'da, 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında, maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye, yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yangınla ilgili Denizevleri Polis Merkezi ekipleri de inceleme başlattı.

Bu arada yangını cep telefonu ile kaydeden bir kadın, 'Şu yıldan sağ salim çıksak çok şaşıracağım. Bu yıl nasıl bir yıl oldu öyle, hayret bir şey' ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN'DA ÇATI KATINDA YANGIN

ADIYAMAN'da, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın çatı katında dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ANTALYA'YA GİDEN TALİ YOLLARDA KAPATILDI

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Antalya ve Konya'ya kontrolsüz çıkış sağlanan tali yollar, belediye tarafından toprak ve hafriyat dökülerek kapatıldı. Karayolunda ise polis ve jandarmanın kontrolünde seyahat izin belgesi olanlara geçiş izni veriliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir'e giriş ve çıkışlarının kapatmasının ardından Konya'da kenti çevre illere bağlayan karayollarında polis kontrol noktaları oluşturuldu. Polisler, araçları durdurup sürücü ve yanlarındakilerin seyahat izin belgeleri varsa geçişlerine izin veriyor. Konya'yı Antalya'ya bağlayan karayolunda tali yollardan geçilip kaçak olarak iki kente gitmek isteyenler oldu. Bunun üzerine Seydişehir Belediyesi, kontrolsüz geçişlerin yapıldığı yolları toprak ve hafriyat dökerek kapattı. Böylelikle güvenlik güçlerinin kontrolü dışında iki kente gidiş ve gelişler engellenmiş oldu.

