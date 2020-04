DHA YURT BÜLTENİ - 1

YOZGAT'TA ŞİDDETLİ RÜZGARDAN AHIR ÇÖKTÜ: 6 KURBANLIK HAYVAN ÖLDÜ

YOZGAT'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan ahırdaki kurbanlık hayvandan 6'sı enkaz altında kalarak öldü.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında kent merkezindeki Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Besicikle geçimini sağlayan Oğuzhan Yalçın'a (22) ait ahırın çatısı, gün boyunca süren şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yıkıldı. Bu sırada ahırda bulunan 13 büyükbaş, 20 küçükbaş hayvan ve 1 eşek enkaz altında kaldı. Olayın hemen öncesinde hayvanlara bakmak için ahıra giren Yalçın ve 4 komşusu, enkaz altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Yalçın'ın ihbarıyla olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması başlatan ekipler, 28 hayvanı enkazdan kurtarırken, 3 büyükbaş ve 3 küçükbaş hayvanın öldüğü anlaşıldı. Enkazdan kurtarılan hayvanlar ise Yalçın'ın komşusunun ahırına götürüldü.

'KURBAN BAYRAMI'NDA SATACAKTIK'

Deprem oluğunu sandığını belirten Oğuzhan Yalçın, "İçeride 5 kişiydik, bir dakika ile kurtulduk. 6 hayvanımız telef oldu. Kurtardığımız hayvanları komşunun ahırına geçici olarak götüreceğiz. Şu anda ahırı tekrar yapacak gücümüz yok. Hayvanları Kurban Bayramı'nda satacaktık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Enkazdan görüntü

Enkazdan kurtulan hayvanların kamyona bindirilmesi

Kurbanlıkların sahibi Oğuzhan Yalçın'ın konuşması

Enkazdan kurtulan küçükbaş hayvanlar

Genel detaylar

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

==========================================

BURDUR'UN SÖĞÜT BELDESİ KARANTİNAYA ALINDI

BURDUR'un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesi, bir ailenin bireylerinde koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinde bir ailenin bireylerine yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla belde karantinaya alındı.

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çavdır ilçemize bağlı Söğüt beldemizde bir ailede Covid-19 vakası tespit edilmiş olup, ailenin temaslı olduğu kişilerin diğer yerleşim yerleriyle irtibatını önlemek için tedbir amaçlı olarak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile belde karantina altına alınmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Beldenin girişinden görüntü

-Jandarma araçlarından görüntü

Haber-Kamera: Mesut MADAN/ BURDUR,

=====================================

BASKİL'İN OMİK MEZRASINDA KORONAVİRÜS KARANTİNASI

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesine bağlı Topelkem köyü Omik mezrası, koronavirüs vakasının görülmesiyle 14 günlük karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Topelkem köyünün Omik mezrasında 1 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu, mezranın 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine giriş ve çıkışları kapatılan mezrada jandarma tarafından önlem alındı. Valiliğinden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Baskil İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararıyla, ilimiz Baskil ilçesi Topelkem köyü Omik mezrasında koronavirüs hastalığı vakası görüldüğünden dolayı salgını kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla köy giriş ve çıkışlarına izin verilmeyerek 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Mezradan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

=====================================

ADIYAMAN'DA JANDARMANIN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR

ADIYAMAN'da, jandarma tarafından oluşturulan uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerinden koronavirüse karşı tedbirli olmaları istendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Adıyaman-Şanlıurfa karayolunda uygulama noktasında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan araç sürücülerine sosyal mesafe, maske takılması ve gerek görülmediği sürece dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat da uygulama noktasında ziyaret ettiği askerlere çeşitli ikramlarda bulundu.

ADIYAMAN'DA 1 KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Adıyaman'da, aynı aileden 2 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıkınca, yaşadıkları Işıklı köyü karantinaya alındı.

Merkeze bağlı Işıklı köyünde yaşayan aynı aileden 2 kişi, geçen cumartesi günü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. İkilinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. İsimleri açıklanmayan 2 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bu gelişme üzerine Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, 2 koronavirüs hastasının yaşadığı Işıklı köyünün karantinaya alınmasını kararlaştırdı. 14 gün süreyle karantina uygulanacak olan köye giriş-çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Uygulama noktası

Jandarma önlem alması

Jandarma sürücüleri uyarması

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat'ın askerleri ziyaret etmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sercan SAKAR/ ADIYAMAN,

IŞIKLI KÖYÜ

Yolu kapatan ekiplerden detay görüntüler

Köyden genel görüntü

Haber-Kamera: ADIYAMAN,

==========================

BARTIN'DA, ULUS İLÇESİNE ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞLARI SINIRLANDIRILDI

BARTIN'da, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Ulus ilçesine karayolu ulaşımı ikinci bir emre kadar sınırlandırıldı.

Bartın'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında yapılarak, koronavirüs salgınıyla ilgili yeni tedbirler alındı. Ulus ilçesi ile Bartın arasındaki karayolu ulaşımı dün saat 21.00 itibariyle ikinci bir emre kadar sınırlandırıldı. Ulus'tan Bartın'a yapılmakta olan toplu taşıma seferleri de durduruldu. Ayrıca, Ulus ilçe merkezi, beldeleri ve köylerinde kurulan pazar yerleri de ikinci bir karara kadar kaldırılacak. Yaklaşık 22 bin nüfusa sahip Ulus ilçesine ulaşımı sağlayan Bartın ve Karabük ile Kastamonu Pınarbaşı ilçelerine bağlayan yolda jandarma ve polis ekipleri güvenlik noktaları oluşturarak, görevlilerin dışında ve alınan karar dışında seyahat edenlerin geçişine izin vermedi. Kontrol noktalarına gelen sürücülerin sağlık ekipleri tarafından ateşleri kontrol edilerek geçişlerine izin verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Muhabir anons

-Ekiplerden detay

-Otomobillerin durdurulması

-Sürücülerin ateşi ölçülmesi

-Araçların geri gönderilmesi

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

===================================

KAYSERİ'DE 8 KATLI BİNAYA 'KORONAVİRÜS' KARANTİNASI

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 8 katlı bina karantina altına alınarak, dış kapısı mühürlendi.

Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi 4356'ncı Sokakta bulunan Karepark Apartmanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. 8 kat, 32 daireden oluşan binaya gelen polis ekipleri, apartmanın dış kapısını mühürledi. Binaya giriş ve çıkışlar da durduruldu. Binada oturan kişilerin 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi. Apartmanın da Kocasinan Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildiği bildirildi. Binada oturanların yiyecek ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yeri

-Mühürlenen kapıdan görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

======================================

AÜ, KORONAVİRÜSTE 'ANTİKOR ASKER' NAKLİNE HAZIR

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Sağlık Bakanlığı'nın, iyileşen koronavirüs hastalarından, tedavi görenlere plazma nakliyle ilgili izni verdiğini belirterek, "Hemen bu nakli yapabiliriz" dedi. Rektör Ünal, iyileşen hastaların kanındaki antikorların, mikrobiyolojik ajana karşı tecrübeli birer asker olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı, organ ve yüz nakilleriyle dünya tıp tarihine geçen AÜ Tıp Fakültesi'ne, koronavirüs salgınıyla ilgili, iyileşenden Covid-19 hastasına kandaki plazmayı nakletme izni verdi. AÜ Rektörü Prof.Dr. Ünal, koronavirüs tedavisi sonrası iyileşen hastanın kanından alınan plazmanın bir nevi aşı olduğunu belirterek, "Aşıda biz ne yapıyoruz? Vücudun tanıyacağı formata büründürülmüş olan mikrobiyolojik ajanı veya onun bir proteini veya parçasını veriyoruz. ve vücut sanki onunla karşılaşmış gibi antikor oluşturuyor. Antikor nedir, o virüse, o bakteriye karşı savaşacak olan askerler. 'Plazma aferez' yöntemiyle aldığımız antikorlar aynen bu işi yapıyor" dedi. Rektör Ünal, iyileşen koronavirüs hastalarının kanındaki antikorların, mikrobiyolojik ajana karşı tecrübeli birer asker olduğunu ve bu ajana karşı savaş verdiğini belirtti.

TAMAMEN İYİ OLARAK 14 GÜN GEÇMELİ

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsten iyileşen hastaların kanının alınmasına ilişkin alt yapısı yeterli olan tüm hastanelere izin verdiğini belirten Rektör Mustafa Ünal, şöyle dedi;

"O ilde bu konuda yetkili olan merkez diğer hastanelere, aferez yöntemiyle aldığı antikorları verecek. Hastanemiz, bu konuda alt yapısı yıllardır yeterli olan bir hastane. Biz de hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Burada önemli olan donörü bulabilmek. Her hastalığı geçiren, iyileşenden direkt alamıyoruz. Bir kere kan bağışı yapabilecek özelliklere haiz olması gerekiyor. Bu nedir? Bir kere sağlıklı olacak. Kan ürünleri ile geçebilecek hastalıklardan birinin bulunmaması gerekiyor. Hepatit, AIDS gibi. Bu hastalığı geçirdikten sonra bir 14 gün geçmiş olması gerekiyor. Tamamen iyi olarak 14 gün geçmesi gerekiyor. Artı bu antikorların hastanın kanında gösterilmiş olması gerekiyor. Bu şartları sağlayan hastalar içinden donörlük için gönüllü olursa, bu hastalarımızdan plazma alıp, şu an hastalığı geçirmekte olan hastalara transfüzyon yapmayı düşünüyoruz."

400 VEYA 600 MİLİLİTRE PLAZMA ALINACAK

Antalya'da koronavirüs tedavisi sonrası taburcu olan 38 hasta ile Antalya İl Sağlık Müdürlüğü kanalıyla temas halinde olduklarını belirten Rektör Ünal, şartları uyan, gönüllü hastalardan plazma alıp koronavirüslü hastalara transfüzyon yapmaya hazır olduklarını belirtti. Kızılay Başkanı'nın çağrısını da hatırlatan Rektör Ünal, şöyle dedi;

"Kızılay Başkanı, bu hastalığı geçirip iyileşen ve kan ürünleri verme konusunda herhangi bir hastalığı olmayan herkesi gönüllü olmaya davet etti. Gönüllülerin 'tamam' demesi halinde hemen yapılabilir. Burada 400 veya 600 mililitre civarında plazma alınıyor. Aldığımız kişiye hiçbir şekilde zararı yok. Zaten kırmızı kan hücreleri tekrardan hastanın vücuduna geri veriliyor. Sadece plazma kısmını alıyoruz. Veren kişinin sağlığı açısından hiçbir risk yok. Çin'de 5 hastaya bu yöntem yapıldı. Tıbbi olarak bilinen bir olay. İlk defa ortaya çıkan bir hadise değil. Bir nevi aşı gibi. SARS, MERS hastalıklarında denenmişti."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Rektör masasında çalışırken detay görüntüler

Rektör muhabir Ahmet İstek ile konuşurken görüntü

Rektör röportaj

Rektörlük dış plan

Haber-Kamera: Ahmet İSTEK - Süleyman EKİN/ ANTALYA,

======================================

MASKE UYARISINDAN KAVGA ÇIKTI, MASA SANDALYE HAVADA UÇTU

Antalya'da bir fırına maskesiz girmek isteyen ancak işletme sahibinin uyarısı üzerine saldıran 4 şüpheli ne sosyal mesafe ne de maske kuralını tanıdı. Sandalye ve masaların devrilip demir çubukların kullanıldığı kavga güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

Olay, Kepez ilçesi Habipler mahallesindeki bir fırında önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Fırına girmek isteyen 4 kişilik bir grubun maskesiz olduğunu fark eden işletme sahibi Cihan Deniz, grubu maske takmaları yönünde uyardı. Uyarıya küfürlü konuşarak karşılık veren grupla Deniz arasında tartışma çıktı. Grup daha sonra işletmeden ayrılıp yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak tekrardan işletmeye geldi. Bu defa yanlarında getirdikleri demir çubuklarla hem işletme sahibi hem de çalışanlara saldıran grupla işletme sahibi arasında çıkan kavgada sosyal mesafe kuralı kalmadı, müşteriler de arada kaldı. Sandalye, masa ve girişteki çiçek saksıları ile çöp kovasının havada uçuştuğu kavgada işletme sahibi Cihan Deniz de bacağından bıçakla yaralandı.

Müşterilerin araya girmesiyle birlikte ayrılan taraflardan kavgayı başlatan 4 kişilik grup olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Cihan Deniz ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri eşkalini belirledikleri 4 kişiyi daha sonra gözaltına alarak ifadeleri için polis merkezine götürdü.

'AİLELERİYLE GELİP ÖZÜR DİLEDİLER'

Olayın ardından kavgaya karışan 4 kişilik grubun yakınları işletmeye gelerek Cihan Deniz'den özür dileyip olayın büyümemesi ricasında bulundu. Şikayetçi olmadığını ancak yaşananların kendilerinden kaynaklı bir durum olmadığını ifade eden Cihan Deniz, "Biz maske kuralını en sıkı şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Buna rağmen gelip böyle karşı çıkanlar ve olayı kavga boyutuna getirenler oluyor. Keşke yaşanmasaydı ancak 4 kişinin aile büyükleri gelip özür dilediler konuyu kapattık" dedi.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay ise işletmenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde işletme sahibi Cihan Deniz'in işletme önünde oturduğu ve o sırada 4 kişinin gelip içeri girmek istediği ve bir anda Deniz'in üzerine yürüdüğü görülüyor. Şüphelilerden birinin girişte bulunan masa ve sandalyeyi yere atılıp daha sonra sandalye ile işletme sahibine vurması bir diğer şüphelinin ise araçtan aldığı uzun demir çubuğu sağa sola savurması görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

Fırının genel görüntüsü

Kavga anı ve araya girenler

Haber-Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

===================================

ŞANLIURFA'DA HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 3 YARALI

ŞANLIURFA'da, borç nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hızmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Borç nedeniyle husumetli olan iki grup, sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada tarafların birbirlerine silah, taş ve sopalarla saldırması üzerine 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahallede önlem alan polis ekipleri, kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı. Kavgada yaralanan 3 kişi ise gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yerinde toplanan kalabalık

Polis ekipleri inceleme yapması

Acile gelen ambulans

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,

==================================

SAVCI İTİRAZ ETTİ, POLİSİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

KAHRAMANMARAŞ'ta, hafif ticari aracıyla çarptığı polis memuru Yakup Karaca'nın (50) ölümüne neden olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücü İsmail G. (45), savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı. İsmail G., mahkemece tutuklandı.

Cumartesi günü Binevler Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Türkoğlu Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Yakup Karaca, marketten çıkıp otomobilinin yanına gitti. Otomobiline binmeye çalışan Karaca'ya, İsmail G. yönetimindeki 46 BB 494 plakalı hafif ticari araç çarptı. Güvenlik kameralarına kaydedilen kazada ağır yaralanan 3 çocuk babası Yakup Karaca, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından Yakup Karaca, memleketi Hatay'da toprağa verilirken, gözaltına alınan sürücü İsmail G. ise sevk edildiği adliyede mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine İsmail G. hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Polisler ekiplerince tekrar gözaltına alınan İsmail G, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra götürüldüğü adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

'ARAÇ EŞİMİ SÜRÜKLEDİ'

Öte yandan kaza anında Yakup Karaca'nın eşi Ayşe Karaca'nın da otomobilde olduğu ortaya çıktı. Ayşe Karaca, emniyetteki ifadesine kazayı şöyle anlattı:

"Aracımızla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda durduktan sonra eşim aşağı inip yolun karşısına geçti. Alışveriş yapıp aracımızın yanına geldi arka kapıyı açarak elindeki poşetleri benim yanıma, koltuğun üzerine bıraktı. Birden bir araç çarptı eşime çarptı ve sürükledi. Ne olduğunu anlamadım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

İsmail G.'nin araçtan indirilmesi

Ateşinin ölçülmesi

Hastaneye açınması

Hastaneden çıkarılması

Polis otosuna bindirilmesi

Polis otosunun gidişi

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri

Yakup Karaca'nın sağlık fotoları

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

===========================================

APART İŞLETMECİSİNİN KIZ ÖĞRENCİLERLE TARTIŞTIĞI GÖRÜNTÜYE İNCELEME

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yurt olarak kullanılan apart otelde, işletmecinin odasına girdiği kız öğrenci ve yanındaki arkadaşıyla tartıştığı video, sosyal medyada tepki çekti. Yaklaşık 2 ay önce yaşandığı belirtilen olayla ilgili inceleme başlatılırken, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, "İlgili şahısların ifadeleri alınıyor, konu yakın takibimizde" dedi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de "Yaşanan bu üzücü olayı tasvip etmiyoruz ve yaşananları kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi öğrencilerinin yararlanması için ilçedeki apart oteller, ilçede öğrenci yurdu olarak kullanılıyor. Yaklaşık 2 ay önce bu apart otellerden birinde yaşanan, sosyal medyada önceki gün paylaşılan bir video, tepki çekti. Tosmur Mahallesi'nde yurt olarak öğrencilere kiralanan bir apart otelde çekilen videoda, otel işletmecisi İ.A.'nın, bir kız öğrencinin odasına girdiği görüldü. Odasına dışarıdan başka bir kız öğrenci aldığı iddiasıyla kız öğrenciyle tartışan İ.A.'nın, bağırdığı ve üzerine yürüdüğü görüntüde yer aldı.

'BURASI BENİM TAPULU MALIM'

Kız öğrencilerin, "Üzerimiz müsait değil, neden odaya bu şekilde giriyorsunuz?" sözleri üzerine İ.A.'nın, "Üzeriniz müsait olmayabilir, burası benim tapulu malım. Benim tapulu malım olan odamda istediğimi yaparım. Kanun, yönetmelik gereği odaya istediğim gibi girerim. Burası benim odam. Ben girerim, ben girerim" diye bağırdığı duyuldu. Öğrencinin ise, "Tamam bir şey demiyorum, hadi" sözüne daha da sinirlenen İ.A., "Hadi ne? Hayırdır? Hadi olan ne? İşine gelmeyen defolup gider" diyerek odadan ayrıldığı görüldü.

'KİMSEYİ MAĞDUR ETMEDİK'

Olayın ortaya çıkmasının ardından yerel bir internet sitesine konuşan İ.A., kendini savundu. Otel işletmecisi İ.A., "Olay videoda anlatıldığı gibi değil. Odaya yasak olmasına rağmen başka birini almışlar. Yüksek sesle alkollü konuşmalar olması nedeniyle kat görevlisini uyarması için odaya gönderdim, ancak kat görevlisine küfredip kapıyı açmamışlar. Ben de şikayetler artınca müdahale etmek zorunda kaldım. Video zaten 2 ay önceye ait. Videoyu kesmişler. Biz kimseyi mağdur etmedik, etmeyiz. Böyle bir zamanda bu video neden ortaya çıkarıldı, anlamak mümkün değil" dedi.

İFADELERİ ALINIYOR

Tepkiler üzerine harekete geçen Alanya Belediyesi zabıta ekipleri, dün otele gitti. Yapılan incelemede apart otelin kapalı olduğu belirlendi.

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, "İlgili şahısların ifadeleri alınıyor, konu yakın takibimizde" açıklamasında bulundu.

'TASVİP ETMİYORUZ VE YAŞANANLARI KINIYORUZ'

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bahse konu olan işletme, Kültür ve Turizm Bakanlığı belge kaydı olmamakla birlikte ALTİD üyesi olan bir tesis de değil. Kiralama yöntemiyle faaliyetini sürdürüyor. Bu tip işletmeler ihtiyaca binaen kış dönemlerinde öğrencilere konaklama hizmeti veriyor. Tesislerin odalarının kiralanması noktasında özellikle aileler ve üniversite yönetimlerinin son derece dikkatli ve titiz olmaları gerekiyor. Yaşanan bu üzücü olayı tasvip etmiyoruz ve yaşananları kınıyoruz. Kaymakamımız Sayın Mustafa Harputlu konuyla yakından ilgileniyor ve ilgili mercilerde gerekli işlemler yapılıyor. Sevgili öğrencilerimizden ve ailelerinden yurtlarda yaşanan bu ve benzeri sorunları gerekli önlemlerin alınması anlamında ilgili birimlere hızlıca konuyu taşımalarını önemle rica ediyoruz ve gereğinin yapılacağı konusunda müsterih olmalarını istiyoruz."

'BİZİ EŞYALARIMIZI SOKAĞA ATMAKLA TEHDİT ETTİ'

Alanya'da, kaldıkları odaya giren işletmeciyle tartışan, videoyu sosyal medyada paylaşan kız öğrencilerden Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Emlak Yönetimi 1'inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Sinem Akyüz, yaşanan olay ve videoyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Akyüz, olayın 8 Mart günü yaşandığını ve bahsi geçen apart sahibinin kendilerinden sık sık kalmadıkları ayların ücretlerini istediğini ve elindeki senetlerle tehdit ettiğini iddia etti. Akyüz, şu açıklamayı yaptı:

"Bu olayın olduğu gün apartın sahibi bey saat 14.00 civarında odamıza gelerek, içeri girdi. Şehir dışından bir arkadaşım ziyaretime gelecekti. Biz odada 3 arkadaş kalıyoruz ve o şehir dışından ziyaretime gelen arkadaşım vardı. Apart sahibi içeri girerek bize bağırmaya başladı. Sebebi ise odada bulunan köpeğimiz. Bize hayvansever olduklarını, kedi köpeğe kızmadıklarını söyledi. Ancak birden gelip köpeğimizi dışarı attı. İçeride müsait kıyafetlerle olmadığımızı söylememize rağmen odadan çıkmayacağını söyleyerek bağırmaya başladı. Biz daha sonra karakola giderek bu durumdan dolayı şikayetçi olmak istedik. Ancak bizi kimse çok fazla ciddiye almadı. Biz de mecburen uzlaşı yoluna gitmek istedik ancak apart sahibi ona da yanaşmadı. Daha sonra koronavirüs salgını patlayınca tüm öğrenciler evine dönerken eşyalarının birçoğunu alarak gitti. Ben de aynı şekilde eşyalarımı toplayıp İzmir'e ailemin yanına geldim. Yeni ayın gelmesiyle birlikte apart sahibi tekrar bizden para istemeye başladı ve bizi eşyalarımızı sokağa atmakla tehdit etti. Elindeki senetleri öne sürdü. Bu nedenle biz de bu videoyu paylaşma gereği duyduk çünkü sesimizi kimseye duyuramadık. Ayrıca bizim asıl sorunumuz, oradaki şartlar. Bize güvenli bir yer olduğu, kapısında güvenlik olacağı, haziran ayına kadar asla müşteri alınmayacağı sözü verildi. Ancak kapılarda güvenlik yok, içeride müşteriler kalıyor. Hatta 6'ncı kattaki arkadaşlarımız müşterinin sesinden dolayı uyuyamadıklarını söylemişlerdi. Biz sadece sesimizi duyurmak istedik. Kalmadığımız ayların parasını bizden istediği hem de bizi tehdit ederek istediği için."

'HİÇBİR SÖZÜ TUTMADILAR'

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir apart otelin sahibi olduğunu iddia eden kişinin, odasına girip yüksek sesle bağırdığı kız öğrencilerden, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Sinem Akyüz, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Akyüz, yurt sırası beklediklerini, bu süreçte de apart otelde yurt sisteminde kaldıklarını ifade ederek, "Biz İ.N.B. ve H.K.B. ile aynı odada 3 kişi kalıyorduk. Orayla anlaşırken misafir getirebileceğimizi söylediler, ancak daha sonra verdikleri hiçbir sözü tutmadıkları gibi bunu da tutmadılar. Örneğin bize açık büfe kahvaltı ve akşam yemeği dediler, ancak tabildot şeklinde çıkıyordu. Klimalar belli bir saatten sonra çalışmıyordu ve birkaç kat battaniye örterek uyuyorduk. Bunun gibi birçok problemle karşılaştığımız bir yer orası" dedi.

'ÇOK KORKTUK'

Olay anını anlatan Akyüz, "Olay anında bir arkadaşımız, bize misafirliğe gelmişti. Otel sahibi İ.A. odaya girdi ve odadaki kedi ve köpeğimizi zorla dışarıya çıkardı. Sonra, misafir arkadaşımıza dönüp 'Derhal buradan çık' diyerek bağırdı. 'Burası benim mülküm istediğim gibi öğrencilerin odasına girerim' dedi. Daha sonra oda arkadaşım İ.N.B.'nin üzerine yürüdü. Hepimiz endişelendik ve çok korktuk. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını istiyoruz" dedi.

APART İŞLETMECİSİNDEN İDDİALARA SERT YANIT

Alanya'da, kız öğrencilerin odasına girip tartıştığı anların kaydedildiği görüntünün sosyal medyada paylaşıldığı apartın sahibi İsmail Ak da Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Olayı anlatan İsmail Ak, "28 Kasım 2019 tarihinde bu öğrenci arkadaşlar Alanya'da bir mağazadan hırsızlık yapmışlardır ve bunun üzerine Alanya Cumhuriyet Polis Karakolu'na ifade vermişlerdir. Bizler o gece bu öğrenci arkadaşlar karakoldayken saat gece 03.00'e kadar karakolda 'Genç oldukları için yanmasınlar geleceklerini karartmasınlar' diye uğraştık hamile eşimle birlikte. Otelde kalan diğer öğrenci arkadaşlar bu kişilerden devamlı şikayette bulundukları için 'Ağabey bunlar hırsızlık yaptı sen bunları daha nasıl tutuyorsun at bunları' diye bana geliyorlardı. Ben de bu arkadaşların hepsini odama çağırdım ve durumu anlattım, onlara şunu söyledim 'İnsanlar hayatlarında hata yapabilirler ama lütfen sizi arkadaşlara ve topluma kazandırmak için elimden geleni yapacağım' dedim ve kapı önüne koymadım ama 'Gözüm üzerinizde. Lütfen insanlarla diyaloglarınızı iyi tutun dedim' " diye konuştu.

'İÇKİ İÇİYORLAR'

Apartın sahibi İsmail Ak, videonun çekildiği gün yaşananları ise şöyle aktardı:

"Olay günü 08.03.2020 tarihinde otelde besledikleri kedi ve köpek için otelde kalanlar bana şikayette bulundu. Ben de çalışan katçı personelim G.E.'ye odalarına gitmelerini kedi ve köpeği barınağa teslim etmelerini söyledim. G. hanım odalarına gittiklerinde kızlar kapıyı açmamış 'müsait değiliz' demiş. O da kapı önünde 'İsmail Bey kedi ve köpeği çıkarsın' demiş. Bunun üzerine Sinem Akyüz de 'O kim oluyor ne karışıyor anamız mı babamız mı?' diye bağırmış ve personelim gelip bana anlattı. Ben de yanıma resepsiyon görevlisi O.E. ve katçı G.E.'yi alarak odalarına gittim, kapıyı çaldım ses vermediler. Ben de 'İçerdesiniz kapıyı açın' dedim. 'Müsait değilseniz 5 dakika sizi beklerim' dedim. ve kapıyı hayatımda hiç görmediğim bir kız açtı. Ben ona 'Sen kimsin' dedim o da bana 'Sen kimsin' diye bağırdı. 'Bu otelin işletmecisiyim seni kim aldı' dedim odaya girdim. Birde baktım ki alkollü ortamda öğrenciler içki içiyorlar. Sinirlendim 'Size 5 dakika müsaade kediyi, köpeği ve arkadaşınızı çıkartın işinize gelmiyorsa hepiniz çıkın' dedim. Alanya'da bulunan Cumhuriyet Polis Karakolu'na gittik. Orada 'Otelde Kimlik Bildirim Sistemi'ne (KBS) girilmemiş tanımadığımız bir kişi var şikayetçiyim' dedim. Çünkü otellerde kimlik bildirim olduğunu biliyoruz onun için şikayette bulundum. Olay günü karakolda bana geldiler, 'Ağabey kusura bakma zaten bizim hırsızlıktan davamız var. Sen de şikayetçi olma bize 1 hafta müsaade et çıkalım' dedi. Ben de bunun üzerine davacı ve şikayetçi olmadım. Üzerinden 1 ay geçmesiyle birlikte tüm sosyal medyada kamera görüntülerini yayınladılar ve hem ben hem de Alanya olarak zor duruma düştük."

'DAVA AÇACAĞIM'

46 saniyelik videonun öncesi ve sonrasının kesildiğini savunan İsmail Ak, "Bu videonun öncesi de var sonrası da ama keserek paylaşmışlar. Zaten dava açacağım ve mahkemede videonun tamamını isteyeceğim. Odalarına halen el sürmedik. Gelsinler odanın halini içki şişelerini her şeyi görsünler. Sözleşmede 'otelde alkol alınması otelden çıkış sebebidir' diyor. Gençlere her zaman sahip çıkmaya çalışıyoruz. Benim de çocuklarım var. Sırf bu nedenle günlük 23 liraya konaklama, sabah ve akşam yemeği, elektrik, internet hizmeti veriyorum. Ben öğrenciler sorun yaşamasın diye okullar temmuz ayında açıldığında öğrencilerden para almayacağımı dahi söyledimö dedi.

'BUGÜNE KADAR KİMSENİN ODASINA BU ŞEKİLDE GİRMEDİM'

Sosyal medyada kendisi için linç kampanyası başlatıldığını, insanların yargısız infaz yaptığını söyleyen İsmail Ak, "Bu olaya biraz karşılıklı olarak bakın. Ben durduk yere odaya girmişim. 80 tane oda var. Kızların, erkeklerin odaları, diğer otelimde odalar var. Ben bu işi 5 yıldır yapıyorum, kimsenin odasına bu şekilde girmedim. Ama ben bunlara söyledim. Haziran ve temmuz aylarında tekrardan ilerletilmiş bir eğitim başlayacak. O dönem için ailemle konuştuğumda o insanlardan ben para istemedim. 'Bedava kalabilirsiniz, bu da benim size güzelliğim olsun' dedim. Turizmde 300-400 liraya gece başına kalan müşterilerden feragat ettim. Biz bu sene zaten turist almayacağız. Gelse de almayacağız. Zaten ekonomi olarak zor durumdayız. Bu bana ders oldu. Öğrencilere bu yol olsun, çocuklarımız ileride faydalı olsun diye elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Ama yemin ediyorum ben bu insanlar hakkında hem maddi hem manevi dava açacağım. Gereken bütün yerlere avukatlarımla başvurduk. Bunlardan mahkemede maddi ve manevi tazminat alacağım. O parayı da burada gerçekten ihtiyacı olan çocuklara burs olarak vereceğim. Onların parasına ihtiyacım yok. Onlardan gelecek paraya da ihtiyacım yok. Yaptıkları insan olarak çok büyük bir karalama. İnsanları ne olur bilmeden yargılamayınö diye konuştu.

'FEVRİ OLARAK DAVRANDIM O KONUDA ÖZÜR DİLERİM'

Eşinin hamile olduğunu ve videonun yayınlanmasından beri sürekli telefonlarının gece gündüz çaldığını ve insanların bir şeyler öğrenmeye çalıştığını aktaran İsmail Ak, şunları söyledi:

"Ben onlara neden kızdım biliyor musunuz? Dedim ki 'Arkadaşlar burası benim otelim, benim kanunlarım' ama ben yüksek tansiyon hastasıyım fevri olarak davrandım o konuda özür dilerim ama oradaki görüntüyü görmüş olsaydınız o zaman onlara bana yapılanlardan daha fazla tepki gösterirdiniz. O videonun başını ve sonunu da koysunlar. Zaten yargı sürecinde isteyecekler onları. Bir insan durduk yere neden bağırsın?"

İsmail Ak ayrıca, odada kalan 3 kız öğrenci yurttan ayrıldıktan sonra boşalttıkları odadan bir şey almadığını, dava açacağı için de bir şeye dokunmadığını söyledi. İsmail Ak, odada öğrencilerden kalan içki şişeleri bulunduğunu da iddia etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

ALANYA

Sosyal medyada paylaşılan görüntü

Aparttan görüntü

Zabıta ekiplerinin aparttan çıkması

+++

-İsmail Ak'ın açıklaması

Haber-Kamera: Engin ANAK - Burcu MUTLU/ALANYA(Antalya),

İZMİR

Sinem Akyüz ile röp.

Olayın bir başka görüntüsü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN - Hande NAYMAN/ İZMİR,

==============================================

İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucunda bir sürücü yaralandı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Ulus Caddesi ile Doğan Demircioğlu caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Berkay Bozdağ idaresindeki 20 YE 843 plakalı otomobil, Ulus Caddesi'nde seyir halindeyken, Doğan Demircioğlu Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen Sefer Dursun'un kullandığı 65 AS 034 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Dursun'un kullandığı otomobil trafik ışığına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Dursun, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda dışarı çıkarıldı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Dursun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki otomobilin çarpıştığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Güvenlik kamera görüntüsü

-Kaza yerinden detay görüntüler

-Polis ve itfaiye ekiplerinden detay

-İki otomobilden ve trafik lambasından görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

======================================

KORONAVİRÜS VE SOSYAL MESAFEYİ UNUTUP, KAZAYI İZLEDİLER

AKSARAY'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup, kaza yerini izledi.

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Nakkaş Mahallesi Muhsin Yazıcı Bulvarı kavşağında meydana geldi. Ali Karadağlı (32) yönetimindeki 68 HP 441 plakalı kamyonet, Suriye uyruklu İsa Ali Osman'ın (35) kullandığı 34 MF 3551 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet şarampole devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Ali Karadağlı ile minibüsteki Suriye uyruklu Fatma Ferruh (26), Nasir Elden Cerruh ( 23) ve Rim Cerrah (23) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Minibüs sürücüsü İsa Ali Osman da kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazanın olduğu kavşak üzerinde toplanan kalabalık, koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup, itfaiye ekiplerinin vitese takılı kaldığı için dönmeye devam eden lastiği durdurmaya çalışmasını izledi. Bazılarının ise cep telefonu kamerasıyla sosyal medya hesabından canlı olarak yayın yaptığı görüldü. Kalabalık, polisin 3'üncü uyarışında dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-İtfaiye ekipleri çalışırken vatandaşların izlemesi

-Polis ekiplerinin kalabalığı 3 kez uyararak dağıtması

-Kazaya karışan araçlardan detaylar

-Vatandaşların telefonlarla canlı yayın yapması

Haber-Kamera: ALTUNTAŞ/ AKSARAY,

====================================

IRAK'TAN GELEN 511 KİŞİ, AFYONKARAHİSAR'DA YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

IRAK'ta mahsur kalan ve özel uçaklarla Türkiye'ye getirilen 511 vatandaş, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Bacı Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye giriş ve çıkışların durdurulması sonrası Irak'ta mahsur kalan ve çoğunluğunu işçilerin oluşturduğu 511 kişiden oluşan Türk kafilesi özel uçaklarla Türkiye'ye getirildi. 511 vatandaş, Dışişleri Bakanlığı'nın tahsis ettiği 2 özel uçakla dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Yolcular, güvenlik güçlerinin kontrolünde kendileri için hazırlanan otobüslere bindirilerek Afyonkarahisar 'a gönderildi.

14 gün boyunca karantina altında tutulacakları Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na saat 03.00 sıralarında 23 otobüsten oluşan konvoy ile gelen yolcular 5'er kişilik gruplar halinde sosyal mesafe kuralı gözetilerek yurda giriş yaptı. Kişisel koruyucu kıyafet giyen AFAD, UMKE ve KYK personelleri tarafından karşılanan yolcular kişisel bilgilerinin yer aldığı kayıt işlemlerinin ardından içerisinde temel ihtiyaçlarının giderilebileceği ürünlerin de hazır olduğu tek kişilik odalara yerleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 60 personel, 511 yolcunun yurda yerleştirilmesi işlemleri sırasında gerekli güvenlik tedbirlerini alarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına izin vermedi. Yolculuk sonrası Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri otobüsleri dezenfekte etti.

PSİKOLOJİK DESTEK SAĞLANACAK

Bu kişiler 14 günlük karantina sürecinde kalacak, ihtiyaçları ise Afyonkarahisar Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar ise karantinadaki vatandaşlara destek sağlayacak.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekipleri de karantinaya alınan yolcularla ilgili detaylı muayene ve test çalışmalarına başladı. 511 yolcunun tahliyesinin, yapılacak testler sonucu 23 Nisan'da başlanacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kafilenin gelişi öncesinde yurt çevresinden detay

-kafilenin yurda geliş anı

-Yolcuların araçtan iniş anı

-Yolcuların yurda alınış anından detaylar

-Araç konvoyu ve çevre güvenliğinin havadan görüntüsü

-Yurda alınan yolcuların kayıt işlemlerinden detay

Haber-Kamera: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

==============================================

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKAN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK KARANTİNAYA ALINDI

BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, yüksek ateş şikayeti sonrası yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Bucak Devlet Hastanesi'nde karantinaya alındı. Çocuğun ailesinin oturduğu evde de karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

Çelçikçi'de oturan bir aile, 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş belirmesi üzerine hastaneye başvurdu. Bucak Devlet Hastanesi'ne getirilen çocuğun koronavirüs belirtisi göstermesi sonrası test yapılmasına karar verildi. Yapılan ilk test sonucu pozitif çıkınca çocuk, hastanede karantinaya alındı.

Çocuğun ailesinin oturduğu Çeltikçi'deki ev de karantina tedbirleri uygulanarak, kontrol altına alındı. Evin yakınında da polis ekipleri önlem alarak, çevredekileri uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hastane dış plan görüntü

-Acil servis dış plan görüntü

Haber-Kamera: Halim AKCA/BUCAK(Burdur),

=============================

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKAN KADIN KARANTİNAYA ALINDI

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, T.A. (53) adlı kadın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine hastanede karantinaya alındı. T.A.'nın Kıbrıs'tan ziyaretine gelen kızı, damadı ve torunu da tedbir amacıyla evlerinde izole edildi.

Korkuteli'nde yaşayan T.A.'ya Kıbrıs'tan kızı, damadı ve torunu ziyarete geldi. Önceki gün çeşitli şikayetler ile hastaneye başvuran T.A.'nın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. T.A., Korkuteli Devlet Hastanesi'nde karantinaya alındı. T.A.'nın kızı, eşi ve torununa da test yapıldı. İlk testleri negatif çıkan aile evde izole edildi.

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Korkuteliler, maalesef dün gece itibariyle ilçemizde ilk Covid-19 virüs tespitli bir vatandaşımızın testi pozitif çıkmıştır. Virüs bulaşma sebebi Kıbrıs kökenlidir. Vatandaşımız Korkuteli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmış, tedavisi sürmektedir. Vatandaşımızın sağlık durumu iyi yöndedir. Ailesi ve etrafı karantinaya alınmıştır. Temaslı bulunduğu kişiler kurumlarımız tarafından hikayesi dinlenerek gerekli tedbirler alınmak suretiyle izole edilecektir. Başta vatandaşımız ve ailesi olmak üzere ilçemize şimdiden geçmiş olsun diliyorum. Daha fazla vatandaşımızın ilçemizde bulunduğu netleşen virüsten dolayı hastalanmaması adına çok çok acil bir durum oluşmadan evlerinden çıkmamalarını hassasiyetle rica ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kadının evinden görüntü

Korkuteli Devlet Hastanesi dış plan detay

Haber-Kamera: Adem DURMAZ/KORKUTELİ(Antalya),

====================================

RİSKLİ DOĞUM YAPAN KADININ İMDADINA POLİS HELİKOPTERİ YETİŞTİ

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, riskli doğum yapan ve hayati tehlikesi bulunan Perihan Kelek, polis helikopteri ile bölgeden alınıp kent merkezindeki hastaneye getirildi.

Van'a yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray ilçesi Devlet Hastanesi'nde riskli doğum yapan ve hayati tehlikesi bulunan Perihan Kelek için helikopter talebinde bulunuldu. Bunun üzerine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'ne ait polis helikopteri, 112 sağlık personeli ile birlikte Bahçesaray'a sevk edildi.

Riskli doğum yapan ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Kelek, yeni doğan bebeğiyle birlikte kent merkezine ulaştırıldı. Anne Kelek ve bebeği, helikopterden alınarak hazır bekletilen ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Polis helikopterinin havalanması

-Polis helikopterinin hastayı getiresi

-Sağlık personelinin helikopterden hastayı alması

-Helikopter pistinde bekleyen ambulans

-Detaylar

Haber-Kamera: VAN,

=====================

ADANA'DA ŞEHİR İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN 18 ARACA CEZA YAZILDI

ADANA'da polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi.

Adana Emnilet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yüzde 50 doluluk oranı ile oturma düzeni kuralına uyulup uyulmadığını denetledi. Denetlenen 5 bin 30 araçtan 18'inin sürücülerine kuralları ihlal ettikleri için ceza yazıldı.

Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, salgın bitene kadar denetimlerin süreceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Oturma kuralına uymayan yolcuların görüntüsü

Haber-Kamera: ADANA,

=======================

BOLU'DA CADDEYE GİRENLERE PARA CEZASI

BOLU'da, İzzet Baysal Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri kurallara uymayan 8 kişiye toplam 24 bin 150 TL para cezası kesti.

Bolu Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla trafiğe kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'ne yayaların çıkışları yasaklandı. Caddeye yalnızca işi olanların maskeli girişlerine izin verildi. Caddenin giriş ve çıkışına kontrol noktası kuran polis ekipleri, kurallara uymayan vatandaşlara yönelik uygulama yaptı. Polis ekipleri, caddede maskesiz ve işi olmadığı halde bulunan 7 kişiye 3'er bin TL'den toplam 21 bin TL ceza uyguladı. Polis, sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altındaki bir gence de 3 bin 150 TL para cezası kesti. Ayrıca polis aracından yapılan anonslarla işi olmayanların caddeye girmemesi konusunda uyarı yapıldı. Caddenin 15 gün boyunca yaya trafiğine kapalı kalacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Polisin uygulamasından görüntüler

-Ceza kesilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Adnan KARABULUT/ BOLU,

========================================

MARMARİS'TE, YASAKLARA UYMAYAN 170 KİŞİ İLE 6 İŞLETMEYE 86 BİN TL CEZA

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele yasaklarına uymayan 170 kişi ve 6 işletmeye 85 bin 540 TL ceza kesildi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 'Sportif amaçlı ferdi, toplu yürüyüş, bisikletle binme, koşu, fotoğraf çekmek, sportif faaliyetler ve motosiklet- elektrikli bisiklet arkasında yolcu bulunması' yasaklandı. İlçe merkezinde yapılan denetimlerde, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında yayınladığı genelge ve Marmaris Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararlaştırdığı yasaklara riayet etmeyen 170 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre emre uymamaktan 392'şer TL ve kapalı olması gereken 6 işletmeye 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 85 bin 540 TL ceza kesildi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Devriye gezen polis ekiplerimiz vatandaşlarımıza uyarılar ve bilgilendirmelerini yaptı. Yerel gazete ve haber kanallarıyla tüm halkımıza ulaşarak genelgeleri uyma çağrıları yapıldı. Yapmış olduğumuz denetimlerde kurallara uymamakta ısrar eden kişileri yerinde kimlik bilgilerini alarak makbuz keserek cezaları uyguladık. 7 gün 24 saat aralıksız denetimlerimiz devam edecektir. Duyarlı vatandaşlarımızdan kurallara uymayanlar hakkında 155 hattımıza ihbarlarını bekliyoruz. Son dört günde en fazla ceza Muğla ilçeleri arasında Marmaris'te kesilmiştir" denildi.

MARMARİS EVİNDE KALDI

Marmarisliler, ihtiyaçlarını gidermek haricinde sokağa çıkmayarak 'Evde Kal' çağrılarına uydu. İlçenin araç ile insan yoğunluğunun en çok olduğu Ulusal Egemenlik, Atatürk, Kordon, General Mustafa Muğlalı ve Cumhuriyet caddeleri sessizliğe büründü. Vatandaşlar, maskelerini takmış halde sokağa çıkarak zaruri ihtiyaçlarını giderip evine döndü. Çalışanlar ise yine maske takarak sosyal mesafeyi koruyup iş yerlerine gitti. Bir inşaat firmasında çalışan boyacı Mehmet Aksel, "Kurallar ne diyorsa onu uygulayarak işime gidip geliyorum. Maskemi taktım kimseye yaklaşmadan ne deniliyorsa yapıyorum" dedi. Ahmet Turhal ise "İşime gitmek için aracıyla gelecek olan arkadaşımı bekliyorum. Maskemi taktım ve sosyal mesafeyi koruyorum" diye konuştu.

GÜNLÜK 12 BİN ARAÇTAN 3 BİNE DÜŞTÜ

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 31 Büyükşehir'e giriş- çıkışın yasaklanması ve izne tabii olmasıyla birlikte Marmaris'e il dışından gelen araç sayısı azaldı. Marmaris- Muğla Karayolu'nun 23'üncü kilometresinde bulunan Datça'ya geçişleri de denetleyen Çetibeli Jandarma Karakol Kontrol Noktası'ndan geçen ay, günlük ortalama 12 bin araç geçiş yaptı. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Eskişehir, Aydın, Bursa, Ankara ve Afyon gibi şehirlerden özel araçlarıyla Marmaris ilçe merkezi, turistik kırsal Bozburun, Söğüt, Selimiye, Hisarönü, Orhaniye, Çamlı, Turunç, Kumlubük mahallerine gelenler yazlıklarına yerleşti. Büyükşehirlere giriş-çıkışın yasaklanması ardından günlük 12 bin aracın giriş yaptığı Marmaris'e sayı 3 bine düştü. Turizm şehrine giriş yapan araçların yüzde 95'inin ilçeye pazarlama ve ticari amaçlı geldiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Marmaris-Fethiye ve Antalya geçiş noktası olan Gökova Dört Yol'dan genel görüntü

-Araç ile giderken boş karayolları çekimi

-Marmaris-Muğla Karayolu 23'üncü kilometresindeki Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda denetimlerde araç azlığının genel görüntüsü

-Marmaris'in araç ve insan yoğunluğunun olduğu ana caddelerin boş hali genel-ayrıntılı görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla),

===================================

YAZLIKÇILARIN AKIN ETTİĞİ KARASU'DA 'EVDE KAL' ÇAĞRISI

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yaklaşık 20 bin kişinin Sakarya'nın Karasu ilçesindeki yazlıklarına geldiği tespit edilirken, vatandaşlar evde kal çağrılarına uyulmasını istedi.

İstanbul'a yakınlığı ve mavi bayraklı plaja sahip olan Karasu, koronavirüs salgını nedeniyle başta İstanbul olmak üzere çok sayıda şehirden kaçan ve ilçede yazlık evleri bulunanların akınına uğradı. Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı yaklaşık 20 bin kişinin ilçeye geldiğini belirtirken, "Sağlık ve emniyet sistemimiz bu yoğunluğu kaldırabilecek durumda değil. Lütfen evden çıkmayın.ö çağrısı yaptı. Vatandaşlar da evlerde kalınması yönünde uyarıda bulunurken, 3 gündür süren şiddetli rüzgar da vatandaşları evde kalmaya zorladı.

Belçika'dan aile büyüklerini ziyarete gelen, ancak salgın nedeniyle hava ve kara sınırlarının kapatılmasının ardından ilçede kalan Salim Özdemir, "Yaklaşık 1 ay önce buraya geldim ve burada kaldım. 15 gün kendimi karantina altında tuttum ve mümkün mertebe dışarı çıkmamaya özen gösteriyorum. Bu virüs birden yayıldı, ben geldiğimde birçok yerde bu virüs yoktu. Sonradan çoğaldı. İnsanlara kendilerini evlerinde izole etmelerini tavsiye ediyorum, ancak bu şekilde önlenir.ö dedi.

Karasu'da yaşayan Candan Küçükçakır insanların evlerinde kalmasını isteyerek, "Evlerimize kapandık ama görüyoruz ki çarşıda kimse buna dikkat etmiyor. Kızım İstanbul'dan 25 gün önce geldi, bu olaylar başladığı için gitmiyor. Dışarı adım dahi atmıyor. İnsanlar bizim kadar dikkat ederse her şey düzelir. Kimse dışarı çıkmasın.ö diye konuştu.

Bursa'dan ayrılarak 2 ay önce Karasu'ya yerleşen Ramazan Sain ise, "Hastalık gittikçe çoğalıyor, kimse çıkmasın dışarı. Biz uyuyoruz, millette yasağa uysun.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Salim Özdemir röp.

Candan Küçükçakır röp.

Ramazan Sain röp.

Karasu sahil detay

Ana cadde detay

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA,

==========================================

IĞDIR'DA KORONAVİRÜS TEDAVİSİ SONRASI İYİLEŞEN HASTALAR ÇİÇEKLERLE UĞURLANDI

IĞDIR'da koronavirüs tedavisi tamamlanan 18 kişi sağlık çalışanları tarafından çiçeklerle evlerine uğurlandı.

Iğdır Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 18 kişinin tedavisi tamamlandı. İyileşen 18 kişi dün alkışlar ve çiçekler arasında uğurlandı.

Evlerine gitmek üzere hastaneden ayrılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başhekim Raşit İlhan, "Kuralları biliyorsunuz, kendi sağlığınızı ve etrafımızdaki insanların sağlığını korumak adına 14 gün evinizden hiçbir şekilde dışarı çıkmamalısınız. Bizler, Sağlık Bakanımızın emrinde olarak sizlerin hizmetinizdeyiz. Sizlerden ricamız herhangi bir şikayetiniz olduğunda bize ulaşmanız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İyileşen vatandaşların alkışlarla uğurlanması

-Başhekimin bir kadın hastaya tavsiyelerde bulunması

-Vatandaşların çantalarıyla ayrılmaları

Haber: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

============================

ELAZIĞ'DA KORONAVİRÜS HASTASI 9 KİŞİ ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ

ELAZIĞ'da, koronavirüs testleri pozitif çıkan 9 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edildi.

Elazığ'da çeşitli günlerde koronavirüs testleri pozitif çıkan 9 kişi, hastanede tedaviye alındı. Tedavileri başarıyla sonuçlanan 9 hasta, taburcu oldu. Sağlık çalışanları koronavirüsten taburcu olanları alkışlarla uğurladı. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 9 kişinin koronavirüsten taburcu olmasın ardından sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileterek, "İlimizde tedavileri devam eden 9 pozitif vakamız tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Bu zor süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık personelimize şehrimiz adına canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Hastaların alkışlarla taburcu edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

====================================

OĞLU KORONAVİRÜSTEN ÖLEN 83 YAŞINDAKİ KADIN, HASTALIĞI YENİP ALKIŞLARLA TABURCU OLDU

ANTALYA'da hipertansiyon hastası Ayşe Polat (83), oğlu Kemal Yılmaz'ı (61) kaybettiği yeni tip koronavirüsü (Covid-19) yenmeyi başardı. 20 günlük yoğun tedavisinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'nden alkışlarla taburcu edilen Ayşe Polat, "Allah razı olsun. Çok iyiyim" dedi.

İstanbul'da oturan Ayşe Polat'ın birlikte yaşadığı oğlu Kemal Yılmaz bir süre önce koronavirüse (Covid-19) yakalanarak yaşamını yitirdi. Kemal Yılmaz'ın cenazesi Antalya'nın Akseki ilçesinde toprağa verilirken, Ayşe Polat da Akseki'ye getirildi. Burada bir süre sonra yüksek ateş ve solunum sıkıntı yaşayan Ayşe Polat, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan testlerde koronavirüs numunesi pozitif çıkan hipertansiyon hastası Ayşe Polat, servise alınarak gerekli tedaviler uygulandı. Eşini 17 yıl önce zatürreden kaybeden Polat, kronik rahatsızlıklarının yanında yüksek ateş ve solunum sıkıntısı çekmeye başladı. Hastanede enfeksiyon hastalıkları uzmanı Öznur Dünmez gözetiminde doktor ve hemşireler Polat'ın koronavirüsü yenmesi için seferber oldu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun belirlediği ilaçlar uygulanan Ayşe Polat, 20 günlük tedavinin ardından dün alkışlarla taburcu edildi. Hastaneden çıkarken duygusal anlar yaşayan Polat, sağlık ekibine teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Çok iyiyim" dedi.

'BİZE MORAL KAYNAĞI OLDU'

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Çınar, Çin'de geçen aralık ayında ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını kapsamında Manavgat Devlet Hastanesi'nin Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak ilan edildiğini belirterek, "O günden bugüne biz elimizden geldiğince ekip arkadaşlarımızla birlikte bu tür hastalarımızın teşhis, tedavi ve her türlü imkanlarla bunları yapıyoruz. En son basında yer alan Türkiye'de ikinci vaka olarak İstanbul'da vefat eden kişinin annesi de bizde yatıyordu. Teyze 83 yaşında. ve bugün teyzeyi taburcu ettik. 20 gün kadar bizde misafir oldu. Her türlü özveriyi gösteren başta hekim arkadaşlarımız olmak üzere hemşirelerimizden ve diğer temizlik görevlilerine kadar bakımını üstlenen herkese teşekkür ediyorum. Teyzemizin 83 yaşında taburcu olup evine gitmesi bize bir moral kaynağı oldu. Bu şekilde tedavisi devam eden hastalarımız için de bir umut kaynağı oldu. Bundan dolayı mutluyuz" dedi.

'ŞİFAYLA TABURCU ETTİK'

Hastanenin enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Öznur Dünmez de hastayı 19 Mart günü Akseki'den nakil aldıklarını söyleyerek, "Şüpheli Covid-19 vakası olarak servisimize yatırdık. Daha sonra yapılan testlerimizde pozitif olduğunu tespit ettik. Hastamızı tedavisini rehberimizdeki gibi yaptık. 20 gün kadar servisimizde kabul edildi. Tedavisini gördü. Takipleri yapıldı. 20 gün sonra da şifayla taburcu ettik. Şu an 14 gün süreyle evde izole olması gerekiyor. Yakın teması olmaması gerekiyor. Ziyaretçi yasağı var. Yakınlarıyla görüşmeyecek. Ayrı bir odada 14 gün süreyle kalması gerekiyor. Ayşe teyzemiz bu hastalığa yakalanan herkes için örnek olmalı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ayşe Polat'ın hastaneden çıkışı (Cep Telefonu)

-Minibüse bindirilmesi (Cep Telefonu)

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

====================================

KORONAVİRÜS'Ü YENDİ, ATABARI ÇALGISI İLE TABURCU EDİLDİ

ARTVİN'de hastanede koronavirüs tedavisi tamamlanan Y.K. (82) yöresel Atabarı çalğısı eşliğinde taburcu edildi.

Artvin'de devlet hastanesinde koronavirüs teşhisi konulan Y.K., 12 gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu. Hastane çalışanları Y.K.'yı yöresel Atabari çalgısı eşliğinde uğurladı. Y.K hastaneden ayrılırken kendisi ile ilgilenen ve fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hastanın odadan çıkması

-Atabarı müziği ile sağlıkçıların alkışlaması

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ/ARTVİN,

==================================

OSMANİYE'DE ELDE KALAN BİNLERCE DEMET ISPANAĞI SAVRUN ÇAYI'NA DÖKTÜLER

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, tarladan toplanan ıspanaklar, koronavirüs salgını nedeniyle talep azalınca elde kaldı. Üreticiler, satamadıkları binlerce demet ıspanağı, Savrun Çayı'na döktü.

Kadirli'deki 20 bin dekarlık alanda, yaklaşık 7 aydır aralıklarla ekimi gerçekleştirilen ve 'zehirli' söylentileri üzerine sezona kötü başlanan ıspanakta istenilen ivme, bir türlü yakalanamadı. İlçede ıspanak üreten çiftçiler, koronavirüs salgını nedeniyle ürünlerine talep azalınca satamadııkları binlerce demet ıspanakğı tarladan toplayıp, Savrun Çayı'na döktü.

Üretici Soner Topalhan, tarladan toplanan ıspanağın çayda yıkanarak, paketlendiğini, bu sırada bazı üreticilerin elinde kalan ıspanağı buraya döktüğünü belirterek, "Ispanak ekili tarlalarımız halen var ve bazı üreticilerimiz Kadirli iç piyasasına ıspanak kesimi yaptı. Tarlada bırakılsa ıspanak sararacak ve yenmez olacak. Bunun için üreticilerimiz, ıspanağı söktü ve Savrun Çayı'ndaki havuzlara getirerek, yıkamasını yapıp, demet haline getirdi. Şu an kilosu 2 liraya satılan ıspanağa talebin azalması ve sevkiyatlarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle üreticinin elinde kaldı. Bazı üreticilerimiz on binlerce demet ıspanağı havuzların ağzını açarak, Savrun Çayı'na bıraktı. Sezon kötü başladı ve öyle de bitti" diye konuştu.

Kadirli merkezden geçen Savrun Çayı'nda kirlilik oluşturan ıspanak demetlerini görenler, şaşırırken, bazı kişiler de suya girerek, yüzen ıspanakları torbalara doldurup, evlerine götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Savrun Çayı'nda yüzen ıspanak demetlerinin görüntüsü

Su içindeki toplu ıspanakların görüntüsü

Çayda akıp giden ıspanak demetlerinin görüntüsü

Suda ıspanakları toplayan vatandaşların görüntüleri

Kadınların ıspanakları poşete koyması

Çaydan detaylar

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ(Osmaniye),

====================================

JANDARMA, YASAK YÜZÜNDEN EVDEN ÇIKAMAYAN ADAMIN TARLASINI SÜRDÜ

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde 65 yaş yasağı yüzünden evden çıkamayan 85 yaşındaki Emin Korkut'un tarlasını jandarmada görevli bir astsubay traktörle sürerek, ekime hazır hale getirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanması nedeniyle Korkuteli'ne bağlı Kızılcadağ Mahallesi'nde oturan 85 yaşındaki Emin Korkut da evden çıkamadı. Yaylada ekim zamanı geldiği ve tarlasını sürmek istediğini söyleyen Emin Korkut, jandarmadan yardım istedi. Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı'ndan görevlendirilen bir astsubay, tarlayı kendilerinin sürebileceğini iletti. Jandarma ekipleri, traktörle tarlayı sürerek ekime hazır hale getirdi.

Jandarmanın her zaman vatandaşın yardıma koştuğunu söyleyen Kızılcadağ mahalle sakinlerinden Ramazan Önder, "Emin Korkut amcamız 65 yaş üstü olduğu için jandarmadan yardım talep etmiş. Bu yüzden Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığındaki bir görevli astsubay Emin amcanın yardımıma koşarak tarlayı sürdü. Biz de Kızılcadağ Mahallesi olarak Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bizlerin her zaman yanında olan jandarmaya teşekkür ederiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Jandarma traktörle tarla sürerken

Mahalle sakinlerinden Ramazan Önder ile röportaj

Detaylar

Haber-Kamera: Adem DURMAZ/KORKUTELİ(Antalya),

====================================

YURTTA KALANLAR 'MEMLEKETİM' ŞARKISI EŞLİĞİNDE GÖKYÜZÜNE BALON BIRAKTILAR

DÜZCE'de yurtlarda karantinada tutulan vatandaşların keyifli zaman geçirmeleri için düzenlenen etkinlikte 'Memleketim' şarkısı eşliğinde gökyüzüne kırmızı beyaz balonlar bırakıldı.

Yurt dışından gelen vatandaşlar Düzce Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdu ile Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina altında tutuluyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü karantina altında tutulan vatandaşların keyifli zaman geçirmesi için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Karantinanın 11'inci gününde vatandaşlara dağıtılan kırmızı beyaz balonlar 'Memleketim' şarkısı eşliğinde gökyüzüne bırakıldı.

Odalarda bulunan vatandaşlar etkinliğe Türk bayrakları ile eşlik ederken bazılar ise balonların üzerine özellikle sağlık çalışanlarına iyi dileklerin bulunduğu notlar yazdı. Karantina altında kalan vatandaşlar son 3 günlerinin kaldığını ve ailelerini özlediklerini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Karantina sürecindeki misafirlerimizle alakalı bugün emniyet teşkilatımızla birlikte bir organizasyon yapmayı planladık. Karantinada kalan misafirlerimize kırmızı bir beyaz olmak üzere uçan balonlar dağıttık. Aynı anda balonların semaya salınmasını istedik. Misafirlerimize farklı bir etkinlik oldu. Bugünde dualarımızı semaya salmış olduk. Bu şekilde etkinliklerimiz karantina süresi sonuna kadar devam edecek." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Balonlar uçurulurken görüntü

Karantina altına kalan vatandaşlarla uzaktan röp

Karantina altında kalan vatandaşların not yazılı balonları

İl Müdürü İsa Yazıcı ile röp ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

=====================================

BELEDİYEDEN YÖRESEL ŞİVELİ 'EVDE KAL' ÇAĞRISI

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde belediye koronavirüse karşı yöresel şiveyle hazırlanan bilboardlarla 'evde kal' çağrısı yaptı.

Erbaa Belediyesi koronavirüse karşı vatandaşları uyarmak için yöresel şiveyle billboardlar hazırladı. Yöresel şiveyle söylenen sözlerden oluşan uyarıların yer aldığı bilboardlarda 'Dip dibe sorutmayın, meydanda ağleşmeyin, gıldır gıcık işler için dışarı çıkman, evde kal heğri' gibi uyarı yazıları yazıldı.

Yöresel şiveyle evde kal uyarısı yapmak için bilboardlar hazırladıklarını belirten Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl "Devletimizin evde kal çağrısını yöresel bir dille, biraz da mizah katarak vatandaşlarımızın dikkatini çekelim, uyarılar yerini bulsun istedik. Yöresel dilimizle bunu anlatmaya çalıştık. Mizah içeriyor ama bu işin şakasının olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Bu şekilde hem Erbaalı vatandaşlarımızın hem de ülke genelindeki bütün vatandaşlarımızın olayı mizah çerçevesinde ciddiye alması için böyle bir çalışma yaptık" dedi.

Başkan Karagöl, yaptıkları çalışmanın sosyal medyada paylaşılmasıyla kısa sürede büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İlçe merkezinden görüntüler

-Hazırlanan bilboard yazıları

-Belediye başkanının açıklaması

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),

===============================

VALİLİK, SOKAK HAYVANLARI İÇİN EKİP KURDU

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yayınladığı genelgeden sonra Niğde Valiliği, sokak hayvanları için gerekli tedbirleri aldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in talimatıyla Niğde İl Özel İdaresi tarafından sokak köpekleri için besleme ekibi kuruldu. Ekipler, sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit ederek mama, yem, yiyecek ve su bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Köpek besleme ekibinden görüntü

-Köpeklerden görüntü

-Köpekler beslenirken görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

==============================

CEZAYİR'DEN GETİRİLEN TÜRK VATANDAŞLARINDAN BERAT KANDİLİ DUASI

TOKAT'ta Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 2 yurtta Berat Kandili nedeniyle yurt bahçesinde Kuran okundu. Yurtta gözetim altında tutulan vatandaşlar ise pencerelerde dua etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 4 gün önce Cezayir'den 555 Türk vatandaşı, 3 uçak ile Samsun'a getirildi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 320 kişi ise otobüslerle Tokat'a getirildi. KYK bünyesindeki 2 yurda yerleştirilen 320 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 gün karantinaya alındı. Dün Berat Kandili olması nedeniyle yurt binaları önünde din görevlileri tarafından Kuran okunarak dua edildi. Tokat İl Özel İdaresi Mescidi imamı İsak Saygılı tarafından yapılan duaya yurtta kalanlar da pencerelerden eşlik etti. Dua sonrasında ise ilahiler okundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kuran okunması ve dua

-Yurtta kalanların eşlik etmesi

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

==================================

Kaynak: DHA