Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

DHA YURT BÜLTENİ - 1

ORDU 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SALLANDI ORDU'nun Korgan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10.04.2020 08:29 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:29
DHA YURT BÜLTENİ - 1

ORDU 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SALLANDI

ORDU'nun Korgan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde çevre illerden hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre gece saat 00.23'te merkez üssü Ordu 'nun Korgan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Ordu, Giresun ve Gümüşhane'de hissedildi. Deprem hissedildiği bölgelerde kısa süreli endişeye yolaçarken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Kumru ilçesi, büyüklüğünü ise 4.1 olarak açıkladı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE HASAR YOK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 00.23'te merkez üssü Ordu'nun Korgan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem kısa süreli endişeye yol açarken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, sarsıntı hissettiklerini belirterek ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığını açıkladı. Kiraz, "Vatandaşlarımız ilk anda korkudan evlerini terk etti. Hasarımız yok. Vatandaşlarımız evlerine döndüö dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de "İlimizde merkez üssü Kumru olan 4.1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Herhangi bir hasar söz konusu değil. Şu ana kadar bize ulaşan can veya mal kaybı, yaralanma bilgisi yok." diye konuştu.

KURTULMUŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ordu'da medyana gelen depremle ilgili geçmiş olsun mesajı yayınladı. Kurtulmuş, twitter hesabında yaptığı paylaşımında "Ordu Kumru'da meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşerilerime geçmiş olsun diliyorum. Rabbim milletimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsinö ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Korgan, Deprem, AFAD, Ordu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi Haberler
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Haberler
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Haberler ›› Güncel ››DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:37: Sevgilisini öldüren uzman çavuş: Nizamiyeden çıkmadığı için ateş ettim - Haber 09:37: (Özel) Taksim'de ceza yiyen vatandaştan ilginç sosyal mesafe tepkisi - Haber 09:35: Plakasız park halindeki otomobil, polisi alarma geçirdi - Haber 09:35: 'Biz bize yeteriz' dedi, bir günlük gelirini kampanyaya bağışladı - Haber 09:34: Vakıfların seçimli genel kurulları, 1 Temmuz'a ertelendi - Haber 08:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber