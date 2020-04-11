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ANKARA'DA ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞUKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Ankara'da da market, fırın, doğal gaz dolum ATM'leri ile akaryakıt istasyonlarında metrelerce kuyruk oluştu.

11.04.2020 07:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 07:56
DHA YURT BÜLTENİ - 1

ANKARA'DA ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Ankara 'da da market, fırın, doğal gaz dolum ATM'leri ile akaryakıt istasyonlarında metrelerce kuyruk oluştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak ili için açıklanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Ankara'da da alışveriş yoğunluğu yaşandı. Yasak öncesinde ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkan Ankaralılar market, büfe, fırın, akaryakıt istasyonu ve doğal gaz dolum ATM'leri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Saatin 00.00'ı geçmesinin ardından ise devriye gezen polis ekipleri, megafonla anons yaparak vatandaşlara evlerine dönme çağrısı yaptı. Gece yarısından itibaren yalnızca nöbetçi eczaneler, fırınlar ve sağlık kuruluşlarının hizmet vermesine izin veriliyor.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNDEN GAZETECİLERE MÜDAHALE

Öte yandan, doğal gaz dolum ATM'leri önündeki kalabalığı görüntüleyen basın mensupları, güvenlik görevlilerinin müdahalesine maruz kaldı. O anlar, kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, ATM, Güncel
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