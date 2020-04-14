DHA YURT BÜLTENİ - 1

KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 1296 OLDU

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu günlük koronavirüs tablosuna göre dün yapılan 34 bin 456 testten 4 bin 93'ü pozitif çıktı, 98 hasta hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 1296'ya yükseldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre dün yapılan 34 bin 456 koronavirüs testinden 4 bin 93'ü pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti, 511 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 410 bin 556, toplam vaka sayısı 61 bin 49, toplam vefat sayısı 1296, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1786, toplam entübe hasta sayısı 1063, toplam iyileşen hasta sayısı ise 3957 olarak yer aldı.

'TEDAVİDE GÜÇLÜYÜZ'

Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor" mesajını paylaştı.

Haber: ANKARA,

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BİNGÖL'DE KORONAVİRÜSLE DOĞAN BEBEK HASTALIĞI YENDİ

BİNGÖL'de, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen ve yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla tedaviye alınan bebek, 15 günlük tedavisinin ardından hastane personellerinin alkışları arasında taburcu edildi.

Z.E. iki hafta önce doğum yapmak için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede doğum yapan annenin koronavirüs testi negatif çıkarken, bebeğinin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine bebek karantinaya alınarak tedavisine başlandı. İsmi açıklanmayan bebek, 15 günlük tedavisinin ardından virüsü yendi ve annesiyle birlikte sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Annenin Bebeğiye beraber taburcu edilmesi

Anne ve Bebeğin hastane personeli tarafından alkışlanması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Aziz ÖNAL- Kamera: BİNGÖL,

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KORONAVİRÜSÜ YENEN DR. KÖSE, KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

HASTASINDAN bulaşan koronavirüs nedeniyle geçen mart ayı ortalarında hastaneye yatırılan ve daha sonra durumu ağırlaşınca haftalarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi doktorlarından Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Selçuk Köse, normal servise alındı. Önceki gün Edirne'de bulunan kızı Tilbe Nil'in telefonla 14'üncü doğum gününü kutlayan Köse, "Koronavirisü yendim" derken, kızı, "Bu benim en iyi doğum günü hediyem" dedi.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nin sevilen doktorlarından Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Selçuk Köse, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından hastalıkla enfekte olan ilk sağlık çalışanlarından biri oldu. Hastaneye yatırılan Dr. Köse, 17 Mart'ta durumu ağırlaşınca yoğun bakımda solunum cihazına bağlandı. Durumu gittikçe kötüleşen ve verilen tüm destekleyici tedavilere rağmen hiçbir yanıt alınamayınca, Köse'ye dünyada da henüz deneme aşamasında olan mezenkimal kök hücre nakli uygulandı. Ancak bu tedaviden de tam olarak yanıt alınamadı. Bu kez sevenleri ve arkadaşları seferber oldu ve koronavirüs tedavisi için Çin'de de kullanılan ancak o tarihlerde henüz Türkiye'de bulunmayan 'Favipirapir' etken maddeli ilacı bulabilmek için duyurular yapıldı.

SON TESTİ 3 NİSAN'DA NEGATİF GELDİ

Dr. Selçuk Köse, Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla Türkiye'deki hastalarda kullanılmak üzere ithal edilen ve 23 Mart'ta Türkiye'ye de getirilen ilacın ilk verildiği hastalardan biri oldu. Dr. Köse'nin 19 ve 21 Mart'ta sonuçları pozitif çıkan testleri 3 Nisan'da negatifi gösterdi. Geçen hafta solunum cihazından ayrılan, ancak durumu kötüleşince tekrar entübe edilen Dr. Selçuk Köse, 7 Nisan'da cihazdan tamamen ayrıldı.

'EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYEM'

Normal servise alınan Dr. Köse, Edirne'de yaşayan kızı Tilbe Nil Köse ile cep telefonuyla görüntülü konuşarak, 14'üncü doğum gününü kutladı. Tilbe Nil, karşısında gördüğü babasına, "Bu kadar iyi beklemiyordum seni, vallahi çok iyi gözüktün" dedi. Dr. Köse ise, "Ne yapıyorsun bir tanem. Ben iyiyim, ben çok iyiyim. Kurtuldum işte gördüğün gibi, koronavirüsü de yendim" dedi. Tilbe Nil gözyaşları dökerek, "Alabileceğim en iyi doğum günü hediyesiydi gerçekten. Canım babam benim. Bu benim en iyi doğum günü hediyem" dedi.

DUYGUSAL KONUŞMALAR

Dr. Köse ile kızı Tilbe Nil arasında ise şu görüşme yaşandı:

Dr. Köse: Sen ne yapıyorsun?

Tilbe Nil: Derse girdim

Dr. Köse: Seni öpüyorum, çok seviyorum seni.

Tilbe Nil: Ben de seni

Dr. Köse: Yarından itibaren yeni telefon getirecekler. Gözlerim de görmüyordu pek, şimdi daha iyi seçmeye başladı. Artık daha net görüyorum.

Tilbe Nil: Sana televizyonda müzik mi izletiyorlar, maç mı? Sen maç sevmezsin ki. Babam daha futbolun kaç kişiyle oynandığını bildiğinden emin değilim.

Annesi: Müzik dinlesin, beynine çok iyi gelir.

Dr. Köse: Tamam dinleyeceğim.

Tilbe Nil: Yalnız, ilk görüştüğümüze göre çok iyi gözüküyorsun. Canlanmışsın resmen

Tilbe Nil: Edirne'ye daha sakin bir yer gibi bakıyorum, daha güvenli. Bu kadar iyi beklemiyordum seni, çok iyi gözüktün. Sana bir sürü video attım izledin mi?

Dr. Köse: Bir kısmına bakabildim, hepsini göremedim. Beynim dönüyor bazen bakamıyorum. Çocuk gibi oldum burada.

Tilbe Nil: Hayır, bence çok harikasın, saçmalama.

Dr. Köse: Öpüyorum seni

Tilbe Nil: Ben de seni öpüyorum.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kızın babasıyla görüşmesi

Babasının gitar çalması

Kızın babası görüşmesi

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE/EDİRNE,

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ELİF ZÜMRA: BABAM GELDİĞİNDE KOCAMAN SARILACAĞIM

KAHRAMANMARAŞ'ta yoğun bakım hemşiresi olan ve sarılmak istemesine babasının koronavirüs nedeniyle izin vermemesi üzerine gözyaşlarına boğulan 3,5 yaşındaki Elif Zümra Ateş'in görüntüleri izleyenleri duygulandırdı. Evinde annesiyle birlikte babasının döneceği günü bekleyen Elif Zümra, "Babam geldiğinde kocaman sarılacağım" dedi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire Abdulkadir Ateş, 25 gündür evine gidemiyor. Bir otelde kalan ve bu süre zarfında sadece ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için evine giden Ateş, her gittiğinde eşi ve kızı ile kapıda arada mesafe bırakarak görüştü. Bu kısa görüşmelerde de Abdulkadir Ateş, küçük kızı Elif Zümra'nın sarılma isteğini geri çevirmek zorunda kaldı. Ateş, son gidişinde "Baba ben seni çok seviyorum" diyerek sarılmak isteyen Elif Zümra'yı "Benim işim var ve hastalara bakıyorum. Ben sana sarılırsam sen hasta olursun sonra annene bulaşır, sonra da dedene bulaşır. Hastalık bitince ben sana sarılacağım" diye geri çevirdi. Bunun üzerine gözyaşlarına boğulan Elif Zümra, "Bana sarılmıyorsan bir daha gelme" diyerek eve girerken, annesi Emine Ateş tarafından kaydedilen görüntüler izleyenleri duygulandırırken, sosyal medyada da en çok izlenen görüntüler arasına girdi.

BABASINA SARILACAĞI GÜNÜ BEKLİYOR

Herkesi duygulandıran Elif Zümra Ateş, şimdi evinde annesiyle birlikte babasının geleceği, eskisi gibi birlikte oyun oynayacağı günü bekliyor. Kameralar aracılığıyla babasına öpücük atıp el sallayan Elif Zümra, "Baba çabuk gel, ben seni çok özledim" dedi.

Babasını çok sevdiğini belirten Elif Zümra, "Babamı görmeyeli çok oldu. Hastalara baktığı için eve gelmiyor. Babam eve geldiğinde ona kocaman sarılacağım. Babam hastalık bitince gelecek. Ben babamı çok özlüyorum ama gelmiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Elifin kameraya el sallaması

-Elif ile röp.

-Elif'in oyuncaklarıyla oynaması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

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KORONAVİRÜSÜ YENEN YAŞLI KADIN, ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ

BOLU'da, koronavirüs tedavisi gören 67 yaşındaki Ayşe Bican, sağlığına kavuştuğu hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu edildi. Bican, kendisini tedavi eden sağlık çalışanlarına, "Hepiniz benim evlatlarımsınız" dedi.

Bolu'da, 14 gün önce yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Ayşe Bican'a koronavirüs testi yapıldı. Testi pozitif çıkan Ayşe Bican, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ayşe Bican, kendisine uygulanan tedavilere olumlu yanıt verdi. Yaşlı kadın, 14 günlük tedavi sürecinin sonunda sağlığına kavuştu. Yapılan son muayenesinin ardından koronavirüs testi negatife dönen Ayşe Bican, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi. Ayşe Bican alkışlarla uğurlandığı sırada, "Canlarım benim. Hakkınızı helal edin. Hepiniz benim evlatlarımsınız. Allah devlete, millete zaval vermesin. Ben hastalandım. Başka kimse hasta olmasın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ayşe Bicen'in konuşması

-Doktorlara teşekkür etmesi

-Alkışlarla taburcu edilmesi

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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KORONAYI YENEN KÜÇÜK KIZ, ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ

KAHRAMANMARAŞ'ta 11 yaşındaki E.Y., koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.

Öksürük şikayetiyle Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giden E.Y.'nin, yapılan yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine hastaneye yatışı yapılan küçük kızın tedavisine başlandı. Tedaviye olumlu yanıt veren E.Y., koronavirüsü yenmeyi başardı. Tedavisi tamamlanan ve 14 gün izolasyon şartıyla taburcu olan E.Y., hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıya evine uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-E.Y.'nin odadan çıkması

-Doktorun Koronayı yendiğini söylemesi

-E.Y.'nin alkışlarla hastaneden ayrılması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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KORONAVİRÜS HASTASI 2 KİŞİ, YOĞUN BAKIMDAN SERVİSE ALKIŞLARLA ALINDI

MALATYA'da, koronavirüs (Covid-19) tanısıyla tedavi gördükleri yoğun bakımdan çıkan 2 hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla servise alındı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sonrası Malatya'da 150'den fazla kişiye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine test sonucu pozitif çıkan hastalar Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakımda tedavi gören hastalardan 58 yaşındaki Ayşe Fatma Y. ile 60 yaşındaki Süleyman L.'nin sağlıkları iyiye gidince servise alındı. Mutlulukları yüzlerinden okunan 2 hasta, yoğun bakımdan servise götürüldüğü sırada sağlık çalışanları tarafından alkışlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastaların servise götürülmesi

Sağlık çalışanlarının alkışları

Hastaların mutlu olması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Taha AYHAN- Kamera: MALATYA

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KORONAVİRÜSTEN TEDAVİ OLANLAR, ALKIŞLARLA TABURCU OLDU

MANİSA'nın Alaşehir Devlet Hastanesi'nde koronavirüsten tedavi görerek sağılıklarına kavuşan ilk hastaları, alkışlarla taburcu oldu.

Fırat Durak (23) ve Hasret Demir (29) yüksek ateş, burun akıntısı ve halsizlik şikayetleriyle yaklaşık bir hafta önce Alaşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tahlillerde iki hastaya da koronavirüs tanısı konuldu. Tedavilerine başlanan hastalar, 7 günlük tedavi sonucu sağlıklarına kavuşarak, taburcu oldu. Alaşehir Devlet Hastanesi'nin koronavirüs tedavileri tamamlanıp sağlıklarına kavuşarak taburcu olan ilk hastalarını, hastane personeli alkışlarla uğurladı. Sağlığına kavuşan Fırat Durak, "1 hafta önce muayene oldum. Doktorlara hemşirelere çok teşekkür ederim. Bizimle çok ilgilendiler. Onlardan Allah razı osun" dedi. Fırat Durak'ın babası Ayhan Durak ise, "Alaşehir Devlet Hastanesi hekimlerine ve çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Bir şekilde geldi, iyi ki Türk hekimleri var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hastaların hastaneden çıkışları, alkışlar

Fırat Durak ve babası Ayhan Durak konuşma

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

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ALMANYA'DA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN KORONAVİRÜS KORKUSU

ALMANYA'nın Stuttgart şehrinde inşaat firmasında çalışan Türk işçilerden 4'ü koronavirüs teşhisiyle tedaviye alınırken, 45 işçi firma tarafından prefabrik binada karantinaya alındı. İşçiler, Türkiye'ye gelmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

Stuttgart'ta bir inşaat firmasında çalışan Türk işçilerden 4'ü önceki gün rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan 4 işçi koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındı. Şirket yetkilileri bunun üzerine 45 işçiyi yaşadıkları prefabrik binada karantina altına aldı. Maske, eldiven, dezenfektan malzemeleri bulunmayan, aynı tuvaleti ve aynı odalarda kalan işçiler korku yaşamaya başladı.

Karantina altına alınan işçilerden Bartınlı Halil Yoldaş (45), "Biz burada inşaat işçisiyiz. Geçtiğimiz gün 4 arkadaşımızın virüs testi pozitif çıktı. Bizi de dün sabah buraya gelerek karantina altına alarak, 14 gün burada kalacaksınız dediler. Ancak bizimle ilgilenen kimse yok, ne maskemiz var ne eldivenimiz ne de temizlik malzememiz var. Bununla birlikte buraya da hiçbir sağlık personeli gelerek, bize bakmadı. Ne olacağımızı bilmiyoruz. Şu an da hep bir arada kalıyoruz. Hepimizin yatakhanesi tuvaleti banyosu aynı yerde, bize burada kalacaksınız dediler ama bizi resmen ölüme terk ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Bizi burada bırakmasınlar, lütfen yardım edin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şirket yetlisinin karantina kararını açıklaması

İşçilerin yaşadığı yerden görüntü

Halil Yoldaş'ın açıklaması

HABER: Ayhan ACAR/BARTIN,

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MALATYA'DA YASAK SONRASI YOĞUNLUK

MALATYA'da, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanan 2 gün sokağa çıkma yasağının bitmesiyle vatandaşlar cadde, sokak ve meydanlara çıkarak yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle Malatya'da halk dışarıya çıktı. Kentte, yasağın bitmesiyle dışarıya çıkan vatandaşların meydan ve caddelerde yoğunluk oluşturduğu görüldü. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin yoğun olduğu yerlerde 'araç trafiğine kapalı olan caddeler, yaya trafiğine de kapatılacak, lütfen evlerinize dönün' yönünde uyarı anonsu yaptı. Öte yandan Malatya Valisi Aydın Baruş ve beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve Sağlık İl Müdürü Recep Bentli ile birlikte İnönü Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vali Aydın Baruş ve heyet inceleme

Kalabalıktan detay

Kentin cadde ve sokaklarından görüntü

Polis ekiplerinin uyarı anonsları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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BATMAN'DA SOSYAL MESAFEYE UYULMADI

BATMAN'da mesainin ilk gününde banka ve PTT önünde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe kuralına da uyulmadı.

Kentte haftanın ilk günü koronavirüs nedeniyle yapılan 'evde kal' uyarılarına rağmen çoğu vatandaş evlerinden dışarıya çıktı. Kentteki banka ve PTT şubeleri ise işlem yaptırmak isteyenlerle doldu. Polis ekipleri, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu şubelerin önüne demir bariyerler yerleştirip vatandaşları sıraya koydu. Zabıta ekipleri ise uzun kuyruk oluşturan vatandaşlara maske dağıtıp, sık sık sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılarda bulundu. Sıradakilerin, uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymadan işlem için bekledikleri görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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PTT önünde uzun kuyruk olan vatandaşlar

Kuyrukta bekleyenlerin görüşü

PTT binasının görüntüsü

Güvenlik görevlileri kuyruktakilere yardım ederker

Genel ve detay görüntüler

Haber Kamera Arif Arslan Reşat Yiğiz/ Batman

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MUHTAR, KÖYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI YASAKLADI

KIRIKKALE 'nin Delice ilçesine bağlı Küçükavşar köyü Muhtarı Sultan Yalçın, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya aldığı mahallede giriş ve çıkışları durdurdu.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Küçükavşar Köyü Muhtarı Sultan Yalçın, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında mahalleye giriş ve çıkışları traktör römorkları ile kapatarak durdurdu. Kendi karantinalarını uyguladıklarını söyleyen Yalçın, salgın başladığı hafta köy girişine 'Köyümüze koronavirüsü nedeniyle seyyar satıcı, hurdacı, dilenci giremez' levhası astığını, daha sonra ise köye giriş ve çıkışları traktör römorkları ile kapattığını belirtti.

İstanbul ve Ankara'dan çok sayıda vatandaş geldiğinden dolayı köyü koruma altına almak adına bu kararı aldığını ifade eden Yalçın, "Yanı başımızdaki kardeş köyümüz Büyükavşar'da hastalarımız var karantina altında, hala o köye gitmek isteyen arkadaşlarımız vardı. Bende bu şekilde böyle bir yöntem aldım. Yine bu süreçte İstanbul ve Ankara'dan köye gelenler oldu onlarıda 14 gün boyunca köyümüzde gözlem ve izolasyon altına aldık. Onları evlerden dışarı çıkarmadım. Köyde yaşayan bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını kapı kapı dolaşarak karşılamaya çalışıyoruz. Heyetimiz de bizlerde yardımcı oldu. Evde oldukları sürece hem evlatları hem çocukları hem de muhtarları oldum. Köyümüzde 52 hane bulunuyor ve bu uygulamamıza gayet olumlu baktılar, Allah razı olsun anons ederek herkesi uyardık. Onlarda anlayışla karşılayarak bu uygulamayı onları için yaptığımızın farkına vardılar. Evleri tek tek dolaşarak kapı kapı çalıp evden dışarı çıkmamaları gerektiğini vurguladım. Köyümü korumak benim görevim, aldığım göreve hakkıyla yerine getirmek istedim" diye konuştu.

Köy sakinlerinden Sezai Bozkuş (65), ise "Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, Valimize teşekkür ediyoruz, onların bütün uyarılarına elimizden geldiği kadar rivayet etmeye çalışıyoruz. Toplum içerisinde sık bir araya gelmemeye çalışıyoruz. Kendi izolemizi kendimiz yapıyoruz, yakın köyümüze de geldi bu hastalık kime geleceği belli olmuyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Köyü Muhtarı Sultan Yalçın'ın konuşması

Köy sakini Sezai Bozkuş'un konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

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KATAR'DAN GETİRİLEN 60 KİŞİ, KARANTİNANIN ARDINDAN MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

KATAR'dan dönen 60 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gündür karantina altında tutuldukları Bursa'daki öğrenci yurdundan tahliye edildi.

Dünya genelinde etkili olan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen vatandaşlar çeşitli şehirlerdeki öğrenci yurtlarında karantinaya alındı. Bu tedbirler kapsamında iki hafta önce Katar'dan gelen 60 Türk vatandaşı, Bursa'da bulunan Emir Sultan Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Öğrenci yurdundaki 14 günlük karantina süreleri sona eren 60 kişi, AFAD koordinesinde memleketlerine gönderildi.

Yurttan ayrılanlardan bazı vatandaşlar, karantinada geçirdikleri süre içinde kendilerine sunulan hizmet ve yakın ilgiden dolayı görevlilere teşekkür etti. Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı 60 kişi, sağlık kontrollerinin ardından AFAD'a ait araçlarla memleketlerine gönderildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Mehmet İNAN/BURSA,

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DIŞARI ÇIKAMAYAN ÇİFTÇİNİN TARLASINI KÖY İMAMI SÜRDÜ

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasak olan çiftçi Ahmet Yıldırım'ın (66) tarlası köy imamı tarafından sürüldü.

Kaşlıca Köyünde oturan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yasak sonrası dışarı çıkamayan Ahmet Yıldırım, tarlasını süremeyince durumu cami imamı Nuh Fırtına'ya iletti. Çiftçinin talebi üzerine imam Fırtına, karasaban usulü Yıldırım'ın tarlasını sürerek ekime hazır hale getirdi.

Duyarlılığı ile takdir toplayan imama hem çiftçi Yıldırım hem de köy halkı teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-imamın tarlayı sürmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet KORKMAZ -Kamera: ADIYAMAN-DHA)

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JANDARMADAN KÜÇÜK YAĞIZ'A PASTALI DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde jandarma ekipleri, sokağa çıkamadığı için kendilerini arayan Yağız Efe Aksu'nun (10), doğum günü pastası isteğini yerine getirdi. Ekipler, Aksu'ya getirdikleri pasta ile doğum gününü kutladı.

İlçeye bağlı Veliköy Mahallesi'nde oturan Yağız Efe Aksu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı kişilere konulan sokağa çıkma yasağı nedeniyle jandarmayı arayarak pastayla doğum gününü kutlamak istediğini söyledi. Bunun üzerine jandarma ekiplerince, Aksu'ya doğum günü kutlaması organize edildi. Jandarma personeli, pasta alıp, adrese giderek, Yağız Efe Aksu'nun doğum gününü kutladı. Pasta üzerindeki mumları üfleyen Aksu, ekiplere teşekkür etti. Doğum günü kutlayarak jandarma ekipleriyle birlikte asker selamı da veren Aksu ve kardeşlerine oyuncak jandarma arabası ve boyama kitabı da hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerin Yağız Efe Aksu'la doğum günü kutlaması

HABER KAMERA: ÇARŞIBAŞI(Trabzon),

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İNEĞİNİ SATARAK MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA BAĞIŞTA BULUNDU

AMASYA'da besicilik yapan Hakkı Kambur (75), 'Alakız' adlı ineğini satarak, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Amasya'nın Hamamözü ilçesinde besicilikle uğraşan Hakkı Kambur'dan geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayan Hakkı Kambur, Hamamözü Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak, Milli Dayanışma Kampanyası'na ineğini bağışlamak istediğini iletti. Bunun üzerine adrese gelen ekipler, Kambur'un 'Alakız' adını verdiği ineğini teslim aldı. Ekiplerce teslim alınıp satılan ineğin parası, kampanya hesabına yatırıldı.

Sürüsünün en değerlilerinden olduğunu belirttiği ineğinin satılmasının ardından parasını kampanya hesabına yatıran Hakkı Kambur, "Bizler için sağlıkçılarımız, polisimiz, askerimiz ve devletimizin diğer birimleri gece gündüz çalışıyor. Biz de onlara destek olmak zorundayız. Bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Bu nedenle ben de ineğimi 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlıyorumö dedi.

Hamamözü Kaymakamı Özgür Kaya da, evine ziyarette bulunduğu Hakkı Kambur'u bağışı dolayısıyla tebrik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İneğini bağışlayan yaşlı adamın telefon görüşmesi detay

-İneğin parasını bankaya yatırması detay

-İlçe kaymakamının yaşlı adama teşekkür ziyareti detay

-Diğer detay

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/HAMAMÖZÜ-Amasya,

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10 YAŞINDAKİ ELİF, BİRİKTİRDİĞİ PARAYI KAMPANYAYA BAĞIŞLADI

NİĞDE'de Elif Aybar (10), akıllı saat almak için biriktirdiği 73 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

İnönü Mahallesi'nde yaşayan 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Aybar, Vefa Destek Grubu İletişim Hattı'nı arayarak, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek istediğini söyledi. Aybar, eve gelen ekiplere kumbarasında biriktirdiği 73 lirayı vererek kampanyaya destek oldu. Minik Aybar, akıllı saat almak için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladığını belirterek, herkesi kampanyaya destek olmaya davet etti.

Aybar'ın annesi Resmiye Aybar ise kızının yaptığı bağış nedeniyle duygulandığını söyleyerek, "Kampanyayı televizyonda gördüğünde 'ben de arayacağım' demişti. Ben de 'kızım yarın ararsın' demiştim. Sabah kendisi aramış. 'Anne ben polis amcaları aradım' dedi. Devletimize katkıda bulunduğu için çok mutluyum. Evladımın böyle bir şey yapması beni gururlandırdı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polislerin gelişi

Apartmana girmeleri,kapıyı çalmaları

Küçük kızın parayı polise teslim etmesi

Polisin teşekkür etmesi

Elif Aybar'ın konuşması

Anne Resmiye Aybar'ın konuşması

Detay Görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE/,

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BİLECİK BELEDİYESİ'NDEN YÖRESEL ŞİVELİ 'EVDE KAL' MESAJI

BİLECİK Belediyesi, koronavirüs nedeniyle kentin farklı noktalarındaki reklam panolarına yöresel şiveli 'evde kal' mesajları astı. Mesajlarda, "Hinci evde galma vaktı, nama çıkıyon evden, kave yerinde duruyo, virüs bitsin gene oynarız" yer aldı.

Bilecik Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrılarına reklam panolarına astığı yöresel şiveli mesajlarla dikkat çekti. Kentin farklı noktalarındaki panolara asılan yazılarda, "Hinci evde galma vaktı, nama çıkıyon evden, kave yerinde duruyo, virüs bitsin gene oynarız, "bilmiyomun virüs va, gorona va ve gorona gitsin, gene lokumları sarmaları yapaa, çağırısın gomşuları, a annem" mesajları yer aldı. Reklam panolarına asılan mesajlar gülümsetirken, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Reklam panoları

-Yöresel şiveli mesajlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,-

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ESKİŞEHİR'DE, OTOBÜS ŞOFÖRÜNDEN MESLEKTAŞLARINA KENDİSİNE KÜFRETTİRİLDİĞİ İDDİASI

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi'nin otobüslerinde şoför olarak çalışan Volkan Şimşiroğlu'nun, mesaiye giden otobüs şoförlerinin maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymadığını göstermeyi amaçladığı fotoğrafı sosyal medyadan paylaştığı öne sürüldü. Şimşiroğlu, bu iddia ile Ulaşım Şube Müdürü Aytaç Özkan'ın tüm şoförleri toplayıp, kendisine küfrettirdiğini ileri sürerek, şikayetçi oldu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nce konuyla ilgili Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığı açıklandı.

Eskişehir'de, geçen hafta mesaiye giden otobüs şoförlerinin maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymadığının görüldüğü fotoğraf, sosyal medyadan paylaşıldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şube Müdürü Aytaç Özkan, iddiaya göre, fotoğrafı çekerek, paylaştığı belirtilen şoför Volkan Şimşiroğlu'nu otobüsün içindeki güvenlik kameralarını inceleyip, tespit etti. Tüm şoförleri 10 Nisan'da alanda toplayan Aytaç, "Ben bu arkadaşı araç kamera görüntülerinden buldum. Şu an aramızda ama kendisinin buraya çıkma gibi bir niyeti yok. Bu arkadaş için ne söylemek istiyorsanız söyleyebilirsiniz" dedi. Toplanan diğer şoförler de Şimşiroğlu'na küfretti. Şimşiroğlu'nu yanına çağıran Aytaç, yeniden küfrettirdi. Bunun üzerine Şimşiroğlu, Çarşı Polis Merkezi'ne giderek, Ulaşım Şube Müdürü Özkan Aytaç'tan şikayetçi oldu.

'DUYMADIM, YÜKSEK SESLE' DİYEREK KÜFRETTİRMİŞ

Volkan Şimşiroğlu, polis merkezindeki ifadesinde, Ulaşım Şube Müdürü Aytaç Özkan'ın şoförlere 'Duymadım, yüksek sesle' diyerek, küfrettirdiğini öne sürüp, şunları kaydetti:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığı'nda belediye otobüs şoförü olarak çalışıyorum. 10 Nisan 05.20 sıralarında işe geldiğimizde hareket memuru 14.00'te toplantı olduğunu söyledi. Bütün arkadaşlar hareket merkezinin şoför odasının karşısındaki büyük alanda toplandık. Aytaç Özkan bizim karşımıza çıkarak sosyal medyada çıkan maske fotoğraflarıyla ilgili olarak 'Ben bu arkadaşı araç kamera görüntülerinden buldum. Şu an aramızda ama kendisinin buraya çıkma gibi bir niyeti yok. Bu arkadaş için ne söylemek istiyorsanız söyleyebilirsiniz' dedi. Toplanan diğer şoförler de ortaya küfrettiler. Aytaç Özkan 'Duymadım tekrar yüksek sesle' dedi. Arkadaşlar tekrar yüksek sesle küfrettiler. Aytaç Özkan tekrar ellerini yana açtı yine arkadaşlar da yüksek sesle küfrettiler. Daha sonra beni yanına çağırarak 'Sosyal medya ve gazeteye resimleri veren bu arkadaşlar, tekrar ne söylemek istiyorsanız söyleyin' dedi ve yine diğer şoför arkadaşlar küfrettiler."

'ŞOFÖRLERE İMZA KARŞILIĞI MASKE' İDDİASI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Volkan Şimşiroğlu, nisan ayı başında şoförlere günlük kullanılması gereken maskenin 15 günlük olarak imza karşılığında verildiğini de iddia ederek, şunları kaydetti:

"Ben sosyal medyada yayınlanan maskelerin yanında Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı maskelerin normalde 1 günlük kullanımlık olduğunu ancak belediyenin 15 gün süre ile kullanılacağını bildirerek maskeleri şoförlere imza karşılığında zimmetlediğini ve gereken mesafenin korunmadığı haberleri ile ilgili olarak açıklama yapmak istediğimde de hiçbir şey dinlemek istemediğini söyleyerek 'Daha önce olayı anlatsaydın' dedi. Ben de bunun üzerine 'Ne zaman sizin yanına gelmek istesek bizi dinlemeden odadan çıkartıyorsunuz. Son 1 haftadır da bu olaydan dolayı stresli bir ortam olduğu için cesaret edip, gelip, işin gerçeğini anlatamadım' dedim."

SENDİKA BAŞKANINDAN TEPKİ

Demiryol-iş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ramazan Uysal ise yaşananlara tepki göstererek, konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Uysal, yapılanın, onur kırıcı olduğunu savunarak, şöyle konuştu:

"Sendikamız üyesi çalışan şoföre, diğer çalışanlar tarafından da küfür ve hakaret ettirilmiştir. Söz konusu ayıplı eylemi şiddetle kınıyor ve takipçisi olacağız. Bu onur kırıcı, çalışanların rencide edici, insanların toplum önünde şeref ve haysiyetini küçük düşürücü bu eylem, bir müdür, bir idareciden öte insani olamayan, medeni bir kişiye yakışmayacak, insanlık dışı bir eylemdir. Daha önce de defalarca bu tür söz ve eylemleri yapmış olan Aytaç Özkan'ın bu yaptıklarından dolayı çalışanların ve sendikanın defalarca yazılı ve sözlü uyarı ve şikayetlerine rağmen işlem yapılmamıştır. Bu nedenle kendisi hal ve tavırlarını düzeltmemiştir. Aksine baskı, mobbing ve hakaretvari tavırlarına devam etmiştir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi camiasına ve hizmetlerine yakışmayan bu kişi, çalışanlarına meslek ve sorumlulukları harici görevlerini yapan, kanunsuz ve iş güvenliğine aykırı çalışma yöntemlerini uygulayan ve son raddede kişilerin namus ve hasiyetine karşı kabul edilemeyecek eylemiyle işi çığırından çıkaran müdüre, Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonu ile uyuşmayan bu olaya karşı gerekeni layığı ile yapması konusunda toplum ve sendikamız beklenti ve takip içindedir."

BELEDİYEDEN İNCELEME

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nce ise konuyla ilgili inceleme başlatıldığı duyuruldu. Belediyenin açıklamasında, "10 Nisan 2020 Cuma günü Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünde yaşanan ve kamuoyuna da yansıyan eylem hakkında Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.