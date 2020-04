DHA YURT BÜLTENİ - 1

BAKAN KOCA: KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 1403 OLDU

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen 33 bin 70 testten 4 bin 62'sinin pozitif çıktığını, 842 hastanın da sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Bugün vefat eden 107 kişi ile birlikte kayıp sayımız 1403'ü buldu" dedi. Koca, virüsün yayılma hızının da kontrol altına alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde açıklamada bulundu. 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıklayan Bakan Koca, dün gerçekleştirilen 33 bin 70 testten 4 bin 62'sinin pozitif çıktığını, dün vefat eden 107 kişi ile birlikte toplam vefat sayısının 1403 olduğunu söyledi. Toplantıda açıklanan tabloya göre; toplam test sayısı 443 bin 626, toplam vaka sayısı 65 bin 111, toplam vefat sayısı 1403, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1809, toplam entübe hasta sayısı 1087, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4 bin 799 oldu.

'VAKA ARTIŞ SAYISI DÖRDÜNCÜ HAFTA DÜŞÜŞE GEÇTİ'

Hastalığın bir haftada en çok vaka sayısına ulaşmasının, salgının Türkiye 'de görülmesinin dördüncü haftasında gerçekleştiğini kaydeden Bakan Koca, "Dördüncü haftada Türkiye'de vaka artış sayısı düşüşe geçti. Şu anda virüsün yayılma hızını kontrol altına almış durumdayız. Bu ağırlıklı filyasyonla oldu. Filyasyon bildiğiniz gibi bulaşıcı hastalıkla ilgili temas zincirinin tanınmasının adıdır. Biz filyasyon ile vaka sayısı azalmasını sağladık. Pozitif tanı konan hastaların her birinin son üç gün içinde temas ettiği kişilere ulaşıp onu taramaya başladık" diye konuştu.

Bakan Koca, Türkiye'de ölüm artış hızındaki yavaşlamanın da beşinci haftada gerçekleştiğini, ölüm artış hızında yavaşlamayı en erken yakalayan ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti.

'VAKA DÜŞÜŞÜNÜ FİLYASYON YÖNTEMİYLE SAĞLADIK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde açıklamada bulundu. Bakan Koca, dünya genelinde vaka sayısının giderek arttığını ABD'de 11'inci haftada, İspanya'da 9'uncu haftada, Çin'de 1'inci haftada en çok görülen vaka sayısına ulaşıldığını kaydederek, "Türkiye'de 4'ncü haftada en çok vaka sayısına ulaştı ve o haftada vaka artış hızı düşüşe geçti. Şu anki şartlarda düşüş söz konusu. Biz vaka düşüşünü filyasyon yöntemiyle sağladık. Yani temas zinciri taramasını yaptık. Pozitif vaka teşhisi konulmuş kişilerin son 3 gün içinde temas ettiği herkesi tespit etmeye çalıştık. Zaman zaman 'neden herkese test yapılmıyor' eleştirisi oluyor. Güvenli değil. Filyasyon yöntemi, hasta olma olasılığı yüksek kişileri bulmaya odaklanıyoruz. Yaygın temas taraması ve sıkı takip salgının önünü kesmek. Dünyanın büyük bir kısmı ise şikayetle başvuran tanı, tedavi yolunu izliyor. Güney Kore gibi birkaç ülkede genel tarama yapıyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE ÖLÜM ARTIŞ HIZI, 5'İNCİ HAFTADA DÜŞÜŞE GEÇTİ'

Filyasyon yöntemine ilişkin bilgi veren Koca, Türkiye'de ölüm artış hızının 5'inci haftada düşüşe geçtiğini aktardı. Koca, "Türkiye, ölüm artış hızını en erken yakalayan ülkedir. Bunun sonuçlarının Türkiye'de alınması tesadüfi değildir. Filyasyon yöntemiyle tarama yapılması esastır. Filyasyon yönteminin en başarılı olduğu il yüzde 98 ile Zonguldak'tır. Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısı 4 bin 600'dür. 1200 filyasyon ekibi İstanbul'da görev alıyor. Filyasyon çalışması ağırlıklı olarak aile hekimlerimizce yapılmaktadır. Filyasyon ekiplerimizce takibi yapılan kişi sayısı 251 bin 28'dir. Filyasyon ekibi; biri doktor, biri sağlık personeli biri yardımcı personelden oluşuyor. Her yeni vakada hastanın yakınlarını 2 gün 2 gecede taramaktadırlar" dedi.

'VEFAT SAYISI 1403'E ULAŞTI'

Bakan Koca, daha sonra 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Koca, "Bugün gerçekleştirilen 33 bin 70 testten 4 bin 62'si pozitif. Bugün vefat eden 107 kişi ile birlikte kayıp sayımız 1403'ü buldu. Toplam test sayısımız 443 bin 626, toplam vaka sayısı 65 bin 111, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1809, toplam entübe hasta sayısı 1087, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4 bin 799 oldu" açıklamasında bulundu.

'PİK NOKTASINI YAKALAMA AŞAMASINA GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Türkiye'deki vaka sayılarına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Koca, 4'üncü hafta itibariyle vaka artış hızındaki düşüşü rahatlıkla söylenebeleceğini belirterek, "Türkiye'nin durumu dünyadan farklı seyrediyor. Vaka sayısının artması ile birlikte sağlık kuruluşlarında hasta sayısında bir azalış söz konusu değil. Yoğun bakım ve entübe edilen hasta sayısında artık duraklamaya girildiğini net görüyoruz. Sosyal medyada yayılan 0,21 oranından bahsediliyor. Önümüzdeki dönemde ölüm oranları düştüğü takdirde bu tablonun değiştiğini görmüş oluruz. Türkiye'nin pik noktasını yakalama aşamasına gelmeye başladığını düşünüyoruz. Tedbirlere uyulursa yeni bir dalga olmazsa düşüşe geçiş söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

'TAHLİYE OLACAKLARA HAZIRLIĞIMIZ VAR, O UYGULANACAK'

Bakan Fahrettin Koca, Meclis'te kabul edilen infaz düzenlemesi kapsamında tahliye olacakların durumuna ilişkin, "İnfaz yasasıyla tahliye olacaklarla ilgili hazırlığımız var o uygulanacak" dedi.

'HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMASI POZİTİF ETKİLİYOR'

31 kentte cumartesi ve pazar günleri için getirilen sokaya çıkma yasağını değerlendiren Koca, şunları söyledi:

"Bilim Kurulu"nun her zaman üzerinde durduğu izolasyon arttırılması, hareketliliğin azaltılması oldu. Bunu hedefleyen her türlü yaklaşım Bilim Kurulu"nun istediği, talep ettiği bir durum. Bu anlamda amaca hizmet eden bir durum, bu anlamda sorun yok. Sonuçlarıyla ilgili şeffaf şekilde rakamları size her gün aktarıyoruz. Bu sonuçları önümüzdeki dönemde, günlerde görmüş olacağız. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olması tabii pozitif etkiliyor. Cumhurbaşkanımız da gelecek hafta sonu için yeniden karar aldı."

'İÇİŞLERİ BAKANIMIZLA MÜCADELE ARKADAŞLIĞI YAPTIK'

Bakan Koca, geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağının getirileceğinin duyurulması üzerine yaklaşık 250 bin kişinin alışveriş yerlerine çıkması nedeniyle, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında anlaşmazlık yaşandığı iddialarına ilişkin, "Cuma akşamıyla ilgili benim farklı bir şey söylemem gerekmiyor. Sayın İçişleri Bakanımızla birlikte hem deprem hem de koronavirüs salgınıyla mücadele arkadaşlığı yaptık. Ben kendisiyle perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nda da görüştüm. Süleyman Bey, o günle ilgili kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklama yaptı. Benim buna ilave edecek bir sözüm olmadığını ifade etmek istiyorum" ifadelerini kaydetti.