Dha Yurt Bülteni 10

DHA YURT BÜLTENİ 10'Mavi Balina' oyunu oynadığı iddia edilen liseli Ahmet, intihar etti (2)İNTİHARIN ARDINDAN 'HAKKINIZI HELAL EDİN' NOTU ÇIKTITrabzon'un Dernekpazarı ilçesinde iddiaya göre 'Mavi Balina' oyunu oynadıktan sonra evden aldığı tabancayla intihar ederek yaşamına son veren Ahmet Kağan G. (16), intihardan önce evdeki odasında 'Anlamsız, hakkınızı helal edin' yazılı not bıraktığı ortaya çıktı. Polis ekiplerince, gencin oyun oynadığı bilgisayar ve cep telefonunda incelemeler sürerken, okul arkadaşları da, Ahmet Kağan G.'nin ölüm haberiyle hüzne boğuldu.Ahmet Kağan G.'nin ilçedeki okuldan yakında arkadaşı Abdülbaki Hacıismailoğlu, arkadaşının kendisiyle intihar üzerine 2-3 gün önce şakalaştıklarını, ölüm haberiyle çok üzüldüğünü söyledi. Hacıismailoğlu, "Benim en yakın, sevdiğimiz bir arkadaşımdı. Bir derdi, sıkıntısı yoktu. Ondan böyle bir şey beklemiyorduk. Sadece 2-3 gündür morali bozuktu, o kadar. 1-2 ay öncesinde aramızda öylesine, şakasına intihar konuştuğumuz oldu. Yukarıda taş gibi bir yer vardı, 'Oradan atlayalım mı' dedi. Sonra 'boş ver. Oraya kim çıkacak' diye şakasına konuştuk. Üzgünüm" dedi.'MORALİ BOZUKTU'Ahmet Kağan G.'nin diğer arkadaşı Alper Kaldırım, "Bunu neden yaptığı konusunda bir fikrimiz yok. Herhangi bir kötü alışkanlığı yoktu" diyerek olayın araştırılmasını istediklerini belirtti. Arkadaşı Ahmet'in intihardan önce not bıraktığını anlatan Kürşat Demirhan ise, "İntihardan önce bir not yazmış. 'Anlamsız, hakkınızı helal edin' diye bir not bırakmış. Ben en son dün gördüm. Morali bozuktu. 'Neyin var?' diye sordum. 'Bir şeyim yok' diye geçiştirmişti. Olayı duyunca çok üzüldüm" diye konuştu.'KESİNLEŞMİŞ BİR ŞEY YOK'Akköse Mahallesi Muhtarı Ömer Benzer, oyunların çocuklar üzerinde bu denli etkilerinin olduğunu kaydederek şunları söyledi:"Çocukları ölüme sevk eden bazı bilgisayar oyunları var. Bu oyunların etkisiyle böyle bir durumla karşı karşıya kalındığı düşünülüyor. Ama kesinleşmiş bir şey yok. Bu tür oyunların elbette gençler üzerinde olumsuz etkileri var. Yetkililerimizin bu oyunları yasaklayan tedbirleri alması gerekir. İntiharın bu oyunlardan olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. İntihar kalkışması için herhangi bir başka neden düşünülmüyor. Çocuğun herhangi bir kötü alışkanlığı yoktu. Ailenin göremediği bu tür oyunları oynaması sonucu bir bunalıma girmiş olabileceği ihtimali daha yüksek duruyor. Bu tür oyunlara karşı yetkililerimizin önlemlerini artırması gerekiyor. Bu oyunlar en az esrar, eroin seviyesi kadar tehlike arz ediyor" dedi.'FARKLI BİR OYUN OYNADIĞINI SÖYLÜYORLAR'Dernekpazarı İlçe Belediye Başkanı Mehmet Aşık ise intiharın, öne sürülen bilgisayar oyununun etkisiyle olabileceğine ihtimal verildiğini ifade ederek şöyle dedi:"Ölümle ilgili ana şüphemiz oynadığı oyunla alakalı olarak düşünüyoruz. Arkadaşlarının bu yönde söylemleri var. Bu oyunlarda 'kendini bir yerden aşağıya at' gibi komutlar olduğunu öğrendik. Arkadaşları 'Mavi Balina' oyununu oynamadığını söylüyor. Farklı bir oyun oynadığını söylüyorlar. Bu oyununun çocukları intihara yönlendirdiğini bütün dünya biliyor. Bu oyunu oynayıp oynamadığına yönelik durum incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Sosyal medya üzerinden en son 'Mavi Balina öldü' diye bir paylaşım yapıldığı rivayet ediliyor. Ama sosyal medya hesabını bir süre önce kapatmış."Ahmet Kağan G.'nin cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOkuldan görüntülerEvin önünden detaylarTaziyelerden görüntüArkadaşları konuşmaMuhtar ve başkan konuşmaDetaylarHABER: Selçuk BAŞAR KAMERA: Emre KOLTUK/DERNEKPAZARI (Trabzon), -======================================Kazdağları'ndaki mantarlar hem geçim hem çekim kaynağıÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında bulunan Kazdağları'nın kuzey yamaçlarında, sonbahar mevsiminde yetişen ayı ve kanlıca mantarları köylülerin gelir kapısı oldu. Ancak bin pınarlı Kazdağları, çok sayıdaki mantar çeşidiyle de fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekiyor. Yenilebilen mantarlar sofraları, görsel zenginlik oluşturan diğerleri ise fotoğraf karelerini süslüyor. Bir mantar üzerinde oluşan başka bir mantar ve ağaç üzerinde yetişen mantarlar fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oluyor.Kazdağları'nın kuzey yamaçlarındaki Baramiç ilçesi sınırlarında sonbahar mevsiminde adeta mantar bereketi yaşanıyor. Özellikle bölgede yetişen ayı ve kanlıca mantarlarları yöre halkının gelir kaynağı oluyor. Dağ köylerinde yaşayan birçok vatandaş topladıkları bu mantarları satarak, aile ekonomisine katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra sonbaharda Kazdağları'nın güzelliğini yaşamak isteyen doğasever ve amatör fotoğrafçıların objektiflerine, bölgede yetişen onlarca renkli ve değişik türde mantar çeşidi yansıyor. Özellikle üst üste, çam kozalaklarının içinde ve ağaç gövdelerinde çıkan çeşitli mantar türleri görenleri adeta büyülüyor. Yenilebilen mantarlar sofraları süslerken, görsel zenginliği bulunan diğer mantarlar ise fotoğraf tutkunlarının karelerinde ölümsüzleşiyor.Adana'dan Kazdağları'nı gezmeye gelen amatör doğa fotoğrafçısı Umut Günay (24), "Doğa fotoğrafları çekmeyi çok seviyorum. Kazdağları'ndaki bu değişik bitki türleri ile mantar çeşitlerinin olduğunu öğrendim. Kazdağları'nı gezmek ve bu bitki ve mantar çeşitlerini görmek istedim. Bunun için bölgeye geldim. Bu mantar çeşitlerini çekmek fotoğrafçılık konusunda bana da tecrübe oldu. Kazdağları'na da hayran kaldım" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Kazdağlarında yetişen çeşitli mantar türlerinden genel ve detay görüntü.-Umut Günay ile röp.Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),======================================İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandıKadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nin, düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı.Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan kutlama programına; Nurdağı Kaymakamı ve İslahiye Kaymakam vekili Lokman Düzgün, 106'ncı Topçu Alayı Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, daire amirleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.Öğrencilerin şiirler okuduğu ve mehteran takımının gösteri yaptığı etkinlikler, geçit töreniyle son buldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Demokrasi meydanı-Öğrencilerin kurtuluşu canlandırmaları-Halk oyunları ve mehter gösterisiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP174 MB======================================Sivas'ta ucuz döner kuyruğuSİVAS'ta yeni açılan bir lokantada açılışa özel 5 liraya satılan dönerden almak isteyenler kuyruk oluşturdu.Kent merkezinde, Atatürk Caddesi Eski Belediye Sokak üzerine hizmete giren dönerci açılışa özel kampanya düzenledi. Dün açılan ve 3 gün sürecek kampanyada ekmek arası 100 gram döneri 5 lira olunca, dükkan önünde kuyruk oluştu. İşletmeci Ömer Faruk Çınargil, dün rekor bir satış gerçekleştirdiklerini ifade ederek "Bu kalabalığın önemli nedenlerinden birincisi yeni ürüne elbette ilgi oluyor, ikincisi biz bu ürünün lezzetini Sivaslı hemşehrilerimizle buluşturmak için çok uygun bir fiyat yaptık, 5 liradan 3 gün boyunca hemşehrilerimize bu lezzeti tattıracağız. Daha sonra da 100 gram eti ekmek arasında soğan katkısıyla 8 liraya sunacağız. Dolayısıyla kalabalıklar birinci gün belki yeni bir yer açıldığı için oluştu ama ertesi gün, aynı müşterilerimizi de gördük. Müessesemize ilgi artarak devam ediyor" dedi.Kuyrukta bekleyen müşteriler de fiyatı uygun buldukları için dönerin tadına bakmaya geldiklerini söyledi.Görüntü Dökümü:-Dükkandan görüntüler-Dükkan önündeki kuyruk-İşletmecinin açıklamasıHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,======================================İZBAN işçisi greve hazırlanıyorİZMİR'in şehir içi trafiğinde önemli bir yeri olan İZBAN'da, işveren ile sendika arasında süren toplu iş sözleşmesinin (TİS) tıkanmasının ardından grev ilanı asıldı. Demiryol İş Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, talep ettikleri ücretler ile İZBAN işçisine sınıf atlatıp, zenginler kulübü üyeliği sağlamadıklarını söyledi. Türk İş 3'üncü Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım da toplu sözleşmeyi masada bitirmek istediklerini belirtti.İzmir'de yüzde 50'si Büyükşehir Belediyesi, yüzde Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait olan İZBAN'da süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç elde edilemedi. 338 personelin örgütlü bulunduğu Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi, grev ilanını, bugün yaklaşık 30 işçi ile birlikte Alsancak Tren Garı'nda yaptığı açıklamanın ardından astı. Türk İş 3'üncü Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım, konfederasyonun 1 milyon üyesi ile 1952 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü ve asla sermaye düşmanı olmadıklarını söyledi. Yıldırım, "Biz, bize ait olanları almak için yola çıktık. Onları alıncaya kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürece katılmayacağına dair açıklama yapmış. Bu doğru bir uygulama değil. Toplu sözleşmenin masa başında bitmesi için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Bizim elimiz havada kalmasın. Biz atla deve istemiyoruz. Yapılan cironun yarısına falan talip değiliz. Bir yıllık enflasyon yüzde 22.5 olmasına rağmen, bize sunulan ücret ortalaması 10 ile 15 civarında. Bu sözleşmenin masa başında bitmesi için elimizi havaya kaldırdık. Çalışanların hakları için gerekirse eylem gerekirse grev yapacağız" dedi.127 GÜN SÜREN GÖRÜŞME SONUÇ VERMEDİ127 gün boyunca görüşmelerin sürdüğünü fakat uzlaşma sağlanamadığını kaydeden Demiryol İş Şube Başkanı Hüseyin Ervüz de İZBAN işçisinin, 7 meslek grubuna ayrıldığını, bunların içerisinde en yüksek ücretin 2619 TL brüt ücret olduğunu söyledi. En yüksek ücreti alan bu grupta dahi 2019 TL ücret alan üyelerinin olduğunu aktaran Ervüz, "Daha az ücret alan arkadaşlarımızın ücretlerini siz düşünün. Sözleşmenin teknik uygulamasında, yeni işe alınanlara uygulanan 1 yıl yüzde 75, 2 yıl yüzde 85 ücret ve eksi kıdem uygulaması nedeniyle 47 arkadaşımız asgari ücret alıyor. 87 arkadaşımız 2100 TL altında, 36 arkadaşımız 2100- 2300 TL aralığında ücret alıyor. İZBAN'da en yüksek ücret grubunda çalışan bekar bir arkadaşımız tüm sosyal ödemelerle birlikte ikramiyelerde dahil olmak üzere mevcut vergi diliminde 2390 TL net ücret alıyor. Bunun yanında asıl çarpıcı olan 1878 TL net ücret alanların sayısıküçümsenmeyecek boyutta olmasıdır" dedi.Türkiye'de mevcut ekonomik koşullarda sendika olarak istedikleri yüzde 28 zam oranının, oldukça makul seviye olduğunu kaydeden Ervüz, "Biz taleplerimizle İZBAN işçisine sınıf atlatıp zenginler kulübü üyeliği sağlamıyoruz. Günde 300 bin kişiyi işine, okuluna, hastaneye ulaştıran İZBAN çalışanları olarak huzurlu bir şekilde çalışacak ücret talebimiz var" diye konuştu. Daha sonra grev ilanı asıldı. Sendika, greve çıkacağı tarihi gelecek günlerde açıklayacağını duyurdu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------İZBAN istasyonundan görüntü-Açıklamalardan detay-Grev ilanının asılmasından görüntü-Genel ve detay görüntüHaber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,======================================KESK geniş katılımlı eyleme hazırlanıyorKAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), yükselen enflasyon rakamlarına, işsizliğe ve yoksullaşmaya karşı meydanlara çıkmaya hazırlanıyor. Gelecek 17 Kasım'da İzmir'den başlamak üzere yurdun 5 farklı yerinde bölgesel mitingler yapacak olan KESK'in Eş Başkanı Aysun Gezen, İzmir'e gelerek basın açıklamasında bulundu. Gezen, İzmir'de ve tüm Ege Bölgesi'nde yaşayan vatandaşları, Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak olan mitinge davet etti.KESK, yüksek enflasyona ve yoksullaşmaya karşı yurdun farklı yerlerinde geniş katılımlı bölgesel mitingler yapmaya hazırlanıyor. Gelecek cumartesi günü İzmir'den başlayacak olan mitingler 9 Aralık'ta Samsun'da, 15 Aralık'ta Adana'da, 16 Aralık'ta Diyarbakır'da ve 22 Aralık'ta İstanbul'da devam edecek. Konak Meydanı'nda toplanan KESK İzmir Şubeler Platformu üyeleri, KESK Eş Başkanı Aysun Gezen'in de katıldığı basın açıklamasıyla İzmir'de ve tüm Ege Bölgesi'nde yaşayan emekçileri söz konusu mitinglere davet etti. Ekonomik krizin faturasının emekçilere ve işçilere çıkarıldığını öne süren Eş Başkan Aysun Gezen, şunları söyledi:"Bugün geldiğimiz noktada 24 Haziran seçimlerinden sonra, yeni devlet rejiminin kurumsallaşmasıyla birlikte iktidarın her yerde sendikal örgütlenmelere başlattığı saldırıları biliyoruz ve iktidarın ekonomik tercihleri bizleri küresel kapitalizmin krizini daha derinden yaşamamıza neden oluyor. Bu kriz, AKP'nin politikalarıyla derinleşiyor, giderek yoksullaşıyoruz. Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandığında gördük ki, işçiler her geçen gün biraz daha kaybediyorlar, ücretleri eriyor. Sadece 4 aylık enflasyon farkından kaynaklı kaybımız yüzde 8'in üzerinde ve bu sadece enflasyon farkıyla kalmıyor. Yoksulluk ve açlık sınırının çok yüksek olduğu bir ortamda emekçilerin aldığı ücret kiraya ve faturalara anca yetiyor. İşçiler kendilerini biyolojik olarak hayatta tutabilecek kadar ücret elde edebiliyorlar. Ama buna karşı sermayeye sürekli teşvikler ve vergi afları geliyor. Biz de bunun karşısında bu yaşadığımız yoksullaşmaya, ücretlerimizdeki kayıplara, iş güvencemize yapılan saldırılara karşı alanlara çıkma kararı aldık. Yüzde 1'in yarattığı kriz yüzde 99'un üzerine yıkılmaya, kemer sıkma politikaları emekçilere dayatılmaya çalışılıyor. Bunu asla kabul etmedik ve etmeyeceğiz. Bu yüzden civardaki tüm halkımızı, Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak olan mitingimize davet ediyoruz."Gezen'in yaptığı basın açıklamasının ardından, KESK üyeleri olaysız şekilde dağıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------KESK Eş Başkanı Aysun Gezen'in basın açıklamasından görüntüKESK üyelerinden görüntüSlogan atılmasından görüntüGenel ve detay görüntüHaber: Davut CAN - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,==========================Bilim adamları araştırdı; Van Gölü için yeni bir tür balıkGülay KUYUCU/VAN, - VAN Gölü'nde, İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi tarafından bulunan yeni balık türüyle ilgili Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) kurulan araştırma ekibinin çalışmalarının ilk sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Araştırma ekibinin yaptığı sualtı dalışlarıyla ortaya çıkan ilk bilgilere göre tespit edilen balığın, Van Gölü için yeni ve Oxynoemachailus genusuna ait bir tür olduğu tahmin ediliyor.Van Gölü'nde inci kefali dışında yeni bir balık türünün bulunması üzerine Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'ın talimatıyla bir araştırma ekibi kuruldu. YYÜ Su Ürünleri Fakültesi öncülüğünde Prof. Dr. Fazıl Şen'in başkanlığında Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mahmut Elp, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Yaşar Özvarol, YYÜ Su ürünleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Ertuğrul Kankaya, Dr. Öğr. Üyesi Ataman Altuğ Atıcı ve Arş. Gör. Ahmet Sepil'den oluşan bir komisyon kuruldu.BALIĞIN YAŞADIĞI YERİ JANDARMA TESPİT ETTİÇalışmaların sürdürülebilmesi için balığın bulunduğu yerin tespitinde Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ın görevlendirmesi ile Van İl Jandarma Arama Kurtarma Su Altı Timi ile çalışmalara başlandı. Araştırma komisyonu yaptığı çalışmaların ardından; Van Gölü'ndeki dikitlerin varlığının 1990'lı yıllardan itibaren çeşitli bilimsel çalışmalarla kayıt altına alındığını belirtti. Çalışma alanı olan ilgili dikitlerin Van'ın Edremit ilçesi açıklarında bulunduğu ve bu çalışmalar kapsamında farklı günlerde üç dalış gerçekleştirildiği belirtildi.'BULUNDUĞU BÖLGEDEN UZAKLAŞMADAN GİRİNTİLERDE YAŞIYOR'Çalışmalar kapsamında su altında keşif dalışları sırasında fotoğraflamalar ve video çekimlerinin gerçekleştirildiği ve ilgili alanın farklı su özelliklerine sahip olduğu düşünülen bölgelerinden su numuneleri alındığı açıklandı. Dikitlerde yapılan incelemede girinti çıkıntılar arasında ve oyuklardan uzaklaşmadan yaşayan balık türünün varlığının tespit edildiği belirtilerek şöyle denildi:GÖL İÇİN YENİ BİR TÜR"Gözlenen bu balık türünün daha önce varlığı bilinen inci kefali türü olmadığı görülmüştür. Dolaysıyla gözlenen tür Van Gölü için yeni bir türdür. Bu balığın 'Oxynoemachailus genusuna' ait bir tür olduğu düşünülmektedir. Dikitin farklı noktalarında bulunan fauna ve flora örnekleri ile dip çamuru alınmış, bu örnekler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Su Kalitesi ve Su Kirliliği Laboratuvarı ile Balıkçılık Biyolojisi Laboratuvarı'na getirilerek incelemeler başlatılmıştır. Laboratuvarda mikroskop altında yapılan ön incelemede bitkiler arasına yerleşmiş mikro boyutta omurgasız canlıların varlığı tespit edilmiştir. Alınan dikit ve su örneklerinde mevcut olan bitki ve omurgasız canlıların tür teşhisinin yapılabilmesi için çalışmalar devam ettirilmektedir. Sualtı dalış ekibinin yaptığı gözlemler neticesinde dikitlerin çok kolay tahrip olduğu ve temas edildiğinde kolaylıkla kırılarak çok ufak parçalara ayrıldığı belirtilmiştir. Yapılan bu sualtı dalışları ile birlikte elde edilen bilgiler neticesinde çalışmanın proje haline getirilmesi, böylelikle Van Gölü'ndeki dikitlerdeki canlı yaşamı hakkında daha geniş bilgi edinilmesi planlanmaktadır."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yeni balık türü-Arşiv görüntüler