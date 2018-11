Dha Yurt Bülteni-10

18 Kasım 2018 Pazar 16:25



18 Kasım 2018 Pazar 16:25

BODRUM'U SEL VURDU (EK)1)AFET KOORDİNASYON MERKEZİ OLUŞTURULDUBodrum'da, gece saatlerinde etkili olan sağanak ve sel sonrası Bodrum Kaymakamlığı bünyesinde Afet Koordinasyon Merkezi oluşturuldu. İlçede yağmurun başlamasıyla Bodrum Belediyesi ekiplerince teyakkuza geçildi. Bodrum Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler, Zabıta ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin tamamı göreve çağrılarak, sahada çalışma başlatıldı. Sağanak sonrası Bodrum Belediyesi Çözüm Masası'na, yaklaşık 150 şikayet iletildiği bildirildi. Sorunların çözümü için Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) İtfaiye ekipleri ile koordinasyon halinde sorunların çözümü için çalışma başlatıldı. Bodrum Belediyesi ekipleri, şikayetlerin büyük kısmını çözüme kavuştururken, bir kısmını da ilgili kurumlara yönlendirdi.Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, "Yağmurun ilk başladığı saatlerden itibaren ekiplerimiz ile birlikte sahada çalışmaya başladık. Kısa sürede metrekareye çok fazla yağış düşünce bazı dere yataklarında su taşkınları yaşandı. Ekiplerimiz, vatandaşlarımız mağdur olmasınlar, diye saat 01.00'den itibaren iş makineleriyle çalışmaya devam ediyorlar. Bodrum Kaymakamlığı'mız, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'mız, Bodrum Belediyesi ekiplerimiz koordinasyon halinde vatandaşların mağduriyetini gidermek için ve hasar tespiti yapmak için sahadalar" dedi.BODRUM (Muğla),================================================2)GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SARIEROĞLU: TÜRKİYE İLK KEZ E-TEMAYÜL SİSTEMİNİ UYGULADIKAK Parti'de 81 ilde eş zamanlı olarak 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerle ilgili aday adaylarI için temayül yoklaması yapıldı. Kayseri'de yapılan temayül yoklamasına başkanlık eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye ilk kez uygulanan e-temayül sistemini ortaya koyduk. Böylelikle kağıt israfının önüne geçtik" dedi.Kadir Has Kongre Merkezinde yapılan temayül yoklamasında ilçeler için kurulan masalardaki yetkililerle görüşen AK parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu yaptığı açıklamada "Bugün parti olarak teşkilatlarımızla birlikte bir demokrasi şöleni gerçekleştiriyoruz. Bunu gerçekleştirirken de AK Parti olarak 16 yıldır iddiamızı ortaya koymuştuk. Aslında yeni bir sistemle de AK Parti ailesi olarak yeniliklerin, ilklerin partisi olduğumuzu da tekrardan göstermiş olduk. Bu sistem Türkiye'de ilk kez uygulanıyor. 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde e- temayül sistemiyle bu süreçte teşkilatlarımızın aday adaylarıyla ilgili gönüllerinden geçen isimleri istiyoruz. Bu süreç gerçekten bizim için çok başarılı geçti. Kağıt israfının olmadığı amcalarımız, teyzelerimiz her yaştan kardeşimizin kolaylıkla içleri rahat olarak kullanmış oldukları oylarıyla çok başarılı oldu. Bu bağlamda seçim işleri başkanlığımızı tebrik ediyorum. İlkleri yapmak zordur ve risklidir bu riskleri göze aldıklar. Bugün tüm illerden aldığımız habere göre sistemin başarıyla işletildiğini görüyoruz. Kayseri'de de 16 ilçemizde ve 2 bin üzerinde delegemizle bu süreci gerçekleştirdik" dedi. Genel Başkan yardımcısı Sarıeroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:"AK Parti olarak yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz nasıl bu yeniliği gerçekleştirdiysek tüm birimlerimizin ortak ve eş güdümlü çalışmasıyla hem teşkilatlarımızın hem vatandaşlarımızın görüşlerini alacağımız çok farklı mekanizmaları devreye soktuk. Vatandaşlarımıza SMS oylamalarıyla, telefonla, sahadaki ekiplerimizle mevcut belediye başkanları ya da bu süreçte kimi belediye başkanı olarak görmek istedikleriyle ilgili sorularımızı yönelttik. Yine AK Parti olarak anketleri düzenli olarak yapan bir partiyiz. Sadece seçim dönemlerinde değil halkımızın her an ne dediğine kulak verdiğimiz için saha çalışmalarını düzenli olarak yapıyorduk. İnşallah bu süreçler, halkımızın söyledikleri, sokağın sesi ve teşkilatlarımızın bizlerden beklentilerini birleştirerek en doğru, en güçlü adaylarla AK Parti ailesi olarak bu seçimde yolumuza devam edeceğiz.'BU YENİLİĞİN DİĞER PARTİLERE ÖRNEK OLMASINI TEMMENNİ EDİYORUZ'Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Tüm siyasi partilere de aslında bugün uygulamaya koyduğumuz bu yeniliğin örnek olmasını temenni ediyoruz. Aslında gerçek çevreciliğin de bu olduğunu ifade etmem gerekiyor. Daha önce yaptığımız temayül yoklamalarından çuvallar dolusu belgelerle, kağıtlarla Ankara'ya dönüyorduk. Çok uzun süre okunuyordu, farklı tartışmalar söz konusu oluyordu şu an hiçbir şekilde kağıt kullanılmıyor. Manyetik kartlarını veriyoruz genel merkezden gelen arkadaşlarımız bilgisayar kullanımı olmaya kişilere destek oluyorlar. Sahadan aldığımız geri dönüşümlerde de görüyoruz ki yeni sistem beğenilmiş durumda. Kayseri'de de çok başarılı geçti. Teşkilatımıza hazırlıklarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Çok düzenli bir sistem kurduk. Hiç yığılma olmadı gelenler beklemeden çok sakin bir şekilde oyalarını kullandılar"'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SÜRECİN BAŞINDAN BERİ TAKİPÇİSİ OLDU'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürecin başında ve takipçisi olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "Son yoklamayı da bu hafta sonu yapıyoruz bu sonuçlar da dikkate alınacak. İllerimizle alakalı belirli stratejilerimiz var. Bir strateji ekibimiz var. Bu süreçlerin değerlendirildiği komisyon var. Komisyonda hem anketler, sahadan gelen sonuçlar, temayül yoklamaları hepsi bir arada değerlendirilecek. Şimdi burada yaptığımız yoklamada sadece isim istemiyoruz mevcut belediye başkanlarımızla ilgili 4 sorudan oluşan bir anketimizi var. Memnuniyeti de ölçüyoruz. Bunlara da bakıldıktan sonra bütüncül bir şekilde adaylarımız belirleyip bununla ilgili de stratejimizi yine Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili birimlerimiz ortaya koyacaklar. Belki bir kısmı önceden açıklanabilir, sonrasında bir kısmı açıklanabilir. Bu hafta içerisinde hepsi netleşecek. Bizim bu aşamada önem verdiğimiz en önemli konu adaylarımızın tevazu sahibi, milletimize dokunacak, gönüllere girecek, görev aldığı yerlere vizyon ve hizmet konusunda her şeyini ortaya koyacak, güçlü adaylarla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.Görüntü Dökümü:------------------------- Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlunun temayül çalışmalarını incelemedi- Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlunun açıklamaları- Diğer genel detay görüntülerHaber -Kamera: Yasin DALKILIÇ - KAYSERİ, DHA)1 Dosya 5 dakika 29 saniye/ 615 MB======================================================3)ASLIHAN KUŞADASI'NI AĞLATTIANTALYA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar, memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Aslıhan Kocapınar'a, geçen 16 Kasım'da ders çıkışında evine gitmek üzere Dumlupınar Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isterken bir otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Vatandaşların çağrısı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın, buradaertesi gün beyin ölümü gerçekleşti. Vasiyeti üzerine iki böbreği ve karaciğeri ailesi tarafından bağışlanan genç kız için bugün öğlen memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kuşadalı Hacı Mehmet Fuad Akkuş Camii'ndeki cenaze törenine Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, Aslıhan'ın babası Okan Kocapınar, annesi Ayşe Kocapınar, ablası Esra Nur Kocapınar ve kardeşi Lamia Nur Kocapınar, öğrenci arkadaşları ve sevenleri katıldı. Cenazede Kocapınar'ın ablası ve kardeşi, yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durabildi. Abla Esra Nur Kocapınar, sık sık kardeşinin tabutu başına gidip, gözyaşı döktü. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede metanetini korumaya çalışan baba Okan kocapınar, taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından genç kızın, üzerine bir buket çiçek konulan cenazesi, Kuşadası Yeni Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.Görüntü Dökümü----------------------Cenaze namazının kılınmasından görüntü-Tabutun omuzlarda taşınmasından görüntü-Hayatının baharında yaşamını yitiren Aslıhan Kocapınar'ın fotoğrafı-Kocapınar'ın babası Okan Kocapınar, annesi Ayşe Kocapınar, ablası Esra Nur Kocapınar, kardeşi Lamia Nur Kocapınar'ın görüntüsü-Genel ve detay görüntüler(Haber-Kamera: Latif SANSÜR/ KUŞADASI (Aydın),===============================================4)EVDEN UZAKLAŞTIRILINCA İNTİHARA KALKIŞTIANTALYA'da işitme engelli M.K., kendisi gibi işitme ve konuşma engelli eşi M.K.'yi darbettiği için 3 ay evden uzaklaştırıldı. Geceyi sokakta geçirince elektrik direğine çıkarak intihara kalkışan M.K.'yi ağabeyleri ikna edip kurtardı.Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Habibler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki refüjde bulunan yüksek gerilim hattının direğine tırmanan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri direğe tırmanan kişinin M.K., olduğunu belirledi. İşitme engelli olan M.K.'yi ikna etmek için uzun süre çaba sarf eden polis, başarılı olamayınca ağabeylerine haber verip yardım istedi.SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN CANLI YAYINLADILARAğabeyler Salih ve Hüseyin de olay yerine gelerek ikna çabalarına destek verdi. İtfaiye aracının sepetine binen ağabey Salih K., kardeşini ikna etmek üzere direğe çıkarıldı. Salih K., işaret dili kullanarak kardeşi ile uzun süre konuştu. İkna çabaları sürerken çevrede toplananlardan bazılarının yaşananları cep telefonları ile sosyal medya hesaplarından canlı yayınlaması dikkati çekti.EVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞSalih K., kardeşi M.K.'yi ikna ederek itfaiye sepetine almayı başardı. Polis ekiplerine teslim edilen M.K., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.Kardeşinin eşinin de işitme engelli olduğunu belirten Hüseyin K., kardeşinin eşine şiddet uyguladığını, bu nedenle evden 3 ay uzaklaştırıldığını söyledi. Geceyi sokakta geçirdiği için sinirlenen ve bu yüzden intihara kalkıştığını anlatan ağabey K., "Kardeşim geçenlerde de eşini dövmüştü, araya girip barıştırdık. Alkol alınca böyle şeyler yapıyor. Yine darp etmiş, bu defa 3 ay evden uzaklaştırılmış ve geceyi sokakta geçirmiş" dedi.Görüntü Dökümü--------------Engellinin yüksek gerilim hattına çıkmasından görüntüEngelliyi izleyen ağabeylerinin görüntüsüPolis ekiplerinden görüntüElektrik direğindeki engellinin görüntüleriİtfaiye aracından görüntüCep telefonu ile görüntü çeken vatandaştan görüntüSağlık ekibi ve yere kurulan hava yastığından görüntüEngellinin direkteki detay görüntüleriCep telefonu ile çekim yapan vatandaşlarEngellinin ağabeyi kardeşinin başına gelenleri anlatmasıGörevlilerin ikna çabasıAğabeyin ikna için itfaiye sepetine binmesiAğabeyin direkteki kardeşini ikna çabasıDireğin genel görüntüsüVatandaşların görüntüsüBaşka bir ağabeyin kardeşinin eşine şiddet uygulayıp evden uzaklaştırıldığını anlatmasıİkna çabalarından ve izleyenlerden görüntüEngellinin ikna olup sepete binmesiEngelli adamın sepetten inip arkadaşına sarılmasıEngellinin sağlık ekipleri ile ambulansa gitmesi ve binmesiAmbulansın genel görüntüsü545 MB/// 04.55öHABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,=========================================================5)KAZADA ÖLEN KÜÇÜK DİLEK NAZ, TOPRAĞA VERİLDİDENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde aynı aileden 6 kişinin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 5 yaşındaki Dilek Naz Eskin, gözyaşları içinde toprağa verildi.Dün (Cumartesi) saat 20.00 sıralarında, Denizli'den Serinhisar ilçesi yönüne giden Resul Eskin yönetimindeki 20 ABB 477 plakalı otomobil, Denizli -Antalya Karayolu serihinhisar ilçesi girişinde yağmurun kayganlaştırdığı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulup, takla attı. Hurdaya dönen otomobilden fırlayan 5 yaşındaki Dilek Naz Eskin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobil sürücüsü Resul Eskin, eşi Neslihan Eskin ve çocukları Buğlem Eskin, Çiğdem Eskin ile Mevlüd Emir Eskin ise ambulanslarla Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından küçük Dilek Naz'ın cenazesi, ailesine teslim edildi. Dilek Naz için Denizli Fatih Mahallesi Merkezefendi Camii'nde öğlen cenaze töreni düzenlendi. Törene kazada hafif yaralan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen baba Resul Eskin ile Eskin Ailesi'nin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından küçük kızın cenazesi, Kayhan Mezarlığı'nda götürülüp, gözyaşları arasında toprağa verildi.Görüntü Dökümü---------------Cenaze töreninden görüntü-Baba Resul Eskin'den görüntü-Cenaze namazının kılınmasından görüntü-Cenazenin götürülmesinden görüntü-Yaşamını yitiren küçük Dilek Naz Eskin'in fotoğrafı-Genel ve detay görüntüler(Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,=========================================================6)ALANYA'DA SAGOPA KAJMER COŞKUSUANTALYA'nın Alanya ilçesinde ünlü Rap şarkıcısı Sagopa Kajmer konser verdi.İlçede bu yıl hizmete giren bir eğlence mekanının her düzenlediği konser günleri çerçevesinde hayranlarıyla buluşan ünlü Rapçi Sagopa Kajmer, lazer ve ışık gösterileri eşliğiyle sahneye çıktı. Konserine sevilen şarkısı 'Yola devam' ile başlayan Kajmer, sahnenin etrafını dolduran yüzlerce hayranıyla el tutuşarak, şarkılarına eşlik etmesini istedi.'KURTLARINIZI DÖKÜN'Şarkı arasında konuşan Kajmer, "Alanya'da bulunmak çok güzel. Ayaklarınıza sağlık. Bana eşlik ettiğiniz için ağzınıza sağlık. Umarım bugün eğlenirsiniz. Konserlerimde hep söylediğim bir şey var. Kurtlarınızı dökün, üzerine basın" dedi.Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Sagopa Kajmer sevilen şarkılarıyla mekanı dolduran müzik severleri coşturdu.Görüntü Dökümü----------------------Sagopa Kajmer konserinden genel ve detay görüntülerHABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),===============================================7)OTOMOBİLDE GÜMRÜK KAÇAĞI 8 BİN 250 PAKET SİGARA BULUNDUKAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, otomobilde gümrük kaçağı 8 bin 250 paket sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine gümrük kaçağı sigara götürüleceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Türkoğlu- İslahiye yolunda, otomobil sürücüsü Cemal Ç.'yi durdurdu. Polislerin arama yaptığı otomobilde, gümrük kaçağı 8 bin 250 paket sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, Cemal Ç.'yi gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü.Görüntü Dökümü---------------------Durdurulan araçPolislerin arama yapmasıEle geçirilen sigaralarGenel ve detay görüntülerHaber: Eyyüp BURUN - Kamera: KAHRAMANMARAŞ202 MB