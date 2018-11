Dha Yurt Bülteni 10

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:04



DHA YURT BÜLTENİ 10Güvenlik kameraları geriye doğru izlenince küçük kız herkesi duygulandırdıÇORUM'da, ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Zeynep Alkaç (6), okula girmeden önce Atatürk büstünü öptüğünü gören okul idarecileri küçük kızı tebrik etti. Küçük çocuğun bunu her sabah tekrarladığını öğrenen idare, güvenlik kameralarını geri dönük izleyince duygulandı. Görüntülerde, Zeynep'in her sabah Atatürk'e olan sevgisini büstü öperek ve el sallayarak gösterdiği ortaya çıktı.Çorum İsmail Kakaç İlköğretim Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Zeynep Alkaç, babaannesi ile geldiği okula girmeden önce Atatürk büstünü öptüğünü ve el salladığını gören okul idarecileri kızı tebrik etti. Küçük kızın bunu her sabah tekrarladığını öğrenen idare, güvenlik kamera görüntülerini geri dönük izleyince duygulandı.Görüntülerde, Zeynep'in her sabah Atatürk'e olan sevgisini büstü öperek gösterdiği ortaya çıktı. Zeynep, Atatürk büstüne koşarak önce büstü öptüğü sonra el sallayarak sınıfa gittiği görüldü. Küçük kız Atatürk sevgisi ile okulda örnek oldu. Okul idaresi Zeynep'e Atatürk konulu kitaplar hediye etti.Atatürk'e olan sevgisi ile ilgi odağı olan Zeynep Alkaç, "Atatürk bize bayrağımızı, cumhuriyetimizi ve bayramlarımızı bıraktı. Onu çok seviyorum" dedi.Zeynep Alkaç'ın annesi Şirin Alkaç ise "Okula başladığı ilk günden itibaren kızım derse girmeden önce Atatürk'e gidip onu öptükten sonra derse giriyor. Atatürk sevgisiyle büyüdü. Bize hep 'Anne ben Atatürk'ü çok seviyorum, o bizi düşmanlardan kurtardı' diye anlatıyor" diye konuştu.İsmail Kakaç İlköğretim Okulu Müdürü Ender Özcan Özçakır da Zeynep'in hareketinin kendilerini duygulandırdığını belirterek "Biz okul yönetimi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük değeri cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sevgisi taşıyan öğrenciler yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile Çorum'da sadece eğitim kalitesini değil, akademiler değil, sosyal, kültürel, sportif ve değerler içinde eğitime bizler dünyaya rekabet eden minik yürekler yetiştiriyoruz. Bu minik yüreklerden birisi de kızımız Zeynep" dedi.Görüntü DökümüZeynep'in büstü öpmesi el sallaması (güvenlik kamerası)-Aynı şekilde kameralar karşısında Atatürk büstünü öpmesi el sallamasıİsmail Kakaç İlköğretim Okulu Müdürü Ender Özcan Özçakır açıklama-Anne Şirin Alkaç açıklama-Zeynep'e hediye verilmesiZeynep açıklamaZeynep sınıfta ders çalışmasıOkuldan öğrenciler teneffüs zamanı-Detaylar(SÜRE: 3.47 Dk ) (BOYUT: 269 MB)Haber-Kamera: Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA=====================Pencereden düşüp ölen Barboros'un okulunda büyük üzüntüGÖLCÜK(Kocaeli),-KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, okulun üçüncü katındaki sınıfın penceresinden düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Barbaros Zülfikaroğlu'nun okulunda büyük üzüntü yaşanırken, arkadaşları ve öğretmenlerine psikolojik destek veriliyor.Gölcük Ulaşlı Mahallesi'nde bulunan Gölcük Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Barbaros Zülfikaroğlu, dün saat 15.30 sıralarında Almanca sınavının bitiminden hemen sonra sınav kağıtlarının toplandığı sırada sınıfta 8-10 öğrenci bulunurken, 3'üncü kattaki sınıfın penceresinden aşağı düştü. Yaklaşık 11 metre yükseklikten düşen Barbaros Zülfikaroğlu, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Barbaros Zülfikaroğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yaşanan üzücü olayın ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli psikolog ve rehber öğretmenlerden oluşan ekipler öğrenci ve öğretmenlere psikolojik destek vermek amacıyla okula geldi. Derslerin ve sınavların durdurulduğu okulda öğretmenler derslere psikologlar eşliğinde girdi. Ayrıca, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.Barbaros Zülfikaroğlu'nun cenazesi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işleminin ardından toprağa verilmek üzere İzmir'e gönderildi. Cenaze Konak ilçesinde bulunan Murat Reis Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gaziemir Mezarlığı'nda defnedilecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Okul binasından görüntü-Okul bahçesindeki öğrenciler-AnonsHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli),===================Tek başına yaşadığı evde ölmek üzereyken bulunduANTALYA'da tek başına yaşadığı evde ayağı kayıp düşen Sevim Yılmaz (82), ölmek üzereyken bulundu. Yılmaz, hastanede tedaviye alındı.Olay, Kepez ilçesi Ulus Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Tek başına yaşayan Sevim Yılmaz'dan dün akşamdan bu yana kadar haber alamayan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtiden adrese gelen sağlık ve polis ekipleri eve giremeyince itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla dairenin penceresinden girip kapıyı açtı. İtfaiyenin yerde yatar halde bulduğu Sevim Yılmaz'ın dün akşam saatlerinde ayağının kayması sonucu düştüğü, düşmeye bağlı ayaklarında ve gözlerinde derin morluklar oluştuğu görüldü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------İtfaiyenin eve merdiven ile girmesi-Evde bulanan Sevim Yılmaz'a mücadele edilmesi-Sedye ile alınarak evden çıkartılması-Ambulansa alınarak hastaneye götürülmesi-Binadan detay'353 MB/ 3 DK 11 SN'Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,======================================Teyzesinin 5'nci kattan attığı Zümra sağlığına kavuştuKIRIKKALE'de, zihinsel engelli teyzesi Sedanur E.'nin (20) evlerinin 5'nci kat balkonundan attığı 2 yaşındaki Zümra Işık, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak evine döndü.Zihinsel engelli teyzesi Sedanur E. (20) tarafından Selimözer Mahallesi Cevdet Ocak Caddesi'ndeki apartmanın 5. katındaki evlerinin balkonundan atması sonucu beton zemine düşerek ağır yaralanan Zümra Işık, 17 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.Bir süre önce eşinden ayrılan Sema Eldemir, Zümra'nın sağlığına kavuşarak evine dönmesinden dolayı mutluluğunu kelimelerle anlatamayacağını ifade etti. Zümra'nın evine tekrar gelmesiyle sevince boğulduklarını belirten anne Sema Eldemir, çok zor bir süreç yaşadıklarını söyledi. Gazetecilere açıklama yapan Eldemir, "Allah'a şükür hafif hasarlar dışında bir sıkıntısı yok. Ufak tefek yaraları var onun için tedavisi devam ediyor. Yavrum düştüğünde ilk olarak Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdük. Çok iyi ilgilendiler. Orada nefes alamıyordu, nefes almasını kolaylaştırdılar. Kaburga kemiği kırıktı, akciğer, karaciğeri ve dalağı zedelenmişti. Tüp falan taktılar. Bu sayede iç kanamayı dışa attılar. Hem de nefes almasını kolaylaştırdılar. Ankara'daki hastanede de çok iyi ilgilendiler. Çok şükür kızım sağlığına kavuştu. Çok mutluyum. Yavruma bir şey olsaydı dayanamazdım. Buna çok şükür" dedi.Anneanne Saadet Eldemir'de, "Çok zor bir süreç yaşadık. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Evimize getirdik. Çok mutluyuz Zümra artık oyuncaklarıyla oynuyor ve koşup geziyor. Evimize tekrar neşe saçıldı.Bu arada 2 yaşındaki yeğenini balkondan attığı iddiasıyla gözaltına alınan teyze Sedanur E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, ardından tedavi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderilmişti.Görüntü Dökümü2 yaşındaki Zümra dan görüntülerAnneannenin açıklamasıAnnenin açıklamasıEvden görüntüErhan GÖĞEM/KIRIKKALE,======================================Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmazOktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ - TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomideki çalkantılı sürecin geçici olduğunu belirterek, "Hepimiz Türkiye için varız. İnanıyorum ki bu teker bu tümsekte kalmayacak" dediTürkiye Bankalar Birliği (TBB) ve TOBB tarafından Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO), 'Reel sektör-Finans sektörü Diyalog Güçlendirme' toplantısı düzenlendi. Etkinliğe TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, oda başkanları, işadamları ve finans sektörünün temsilcileri katıldı. Bir bölümü basına açık olarak yapılan İstanbul, Denizli, İzmir ve Konya'dan sonra 5'incisi Kayseri'de düzenlenen toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye Bankalar Birliği ile bir ilki gerçekleştiriyor ve Anadolu'da diyaloğ toplantıları düzenliyoruz. 4 ilden sonra şimdi Kayseri'deyiz. Bankalarımız reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya indi. Başta TBB Başkanı Hüseyin Aydın olmak üzere hepsine teşekkür ediyoruz. Bu toplantılarla reel sektör ile finans sektörü birbirini daha iyi anlayacak ve ortak çözümler geliştirecek. Yani bu sıkıntılı süreci birlikte çalışarak atlatacağız" diyerek sözlerine başladı.'BU TEKER BU TÜMSEKTE KALMAYACAK'Hisarcıklıoğlu son dönemde ekonomide olumlu gelişmeler gözlediklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü :"Ekonomiye ilişkin önerilerimizi hükümete ilettik ve iletmeye devam ediyoruz. Reel sektörün ve özellikle de KOBİ'lerin finansmana ulaşmasında kapıların açık tutulmasının hayati öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Son dönemde ekonomide olumlu gelişmeler var. Ancak, ekonomideki canlanma henüz istediğimiz noktada değil. Bu konuda odalarımız ve borsalarımdan gelen ve bizim de hükümete ilettiğimiz 4 sektördeki vergi indirimleri hayata geçti. Hükümetimiz böylece ilk adımı attı. Sonrasında kısa çalışma ödeneği aktif hale getirildi. Dün de ödeme sıkıntısına düşen, düzgün mükelleflerin SGK borçlarının 60 ay vadelendirilmesi sağlandı. Tüm bu önlemler piyasaya moral veriyor, ticareti destekliyor. Biz bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin temelleri sağlamdır. Son 25 senede iç ve dış kaynaklı, onlarca kriz ve çalkantı yaşadık. Hepsinin üstesinden geldik ve yola devam ettik. Bu sıkıntı günleri aşmak için, reel sektör ile finans sektörü el ele vermiş durumda. Çünkü hepimiz Türkiye için varız. İnanıyorum ki bu teker bu tümsekte kalmayacak."Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın da, yaptığı konuşmada, "Bankalar Birliği olarak ekonominin olumlu yönde seyrettiğini söyleyebilirim. Reel sektörle biz finans sektörü olarak aynı gemideyiz. Hızlı koşuyoruz.. Elbette eksiklerimiz oluyor. Özeleştiri yapıyoruz ve yapacağız" dedi.Görüntü Dökümü:---------------------Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması-Genel detayHaber: Oktay ENSARİ - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,553 MB======================================Kırgız baba ve oğlu, at keserken yakalandıŞeyda AŞATIR/KAYSERİ, - KAYSERİ'de boş arazide at keserken jandarma tarafından yakalanan Kırgız baba ve oğluna 9'ar bin TL para cezası kesildi. Şüpheliler, "Atı kesip, yiyecektik" diye ifade verdi.İncesu ilçesi Kızılören mevkisinde vatandaşlar, iki yabancı uyruklu kişinin at kestiğini gördü. Bu anları cep telefonuyla görüntüleyen bir çoban, jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarla jandarma ekipleri olay yerine geldi. Jandarmanın yaptığı incelemede, şüphelilerin, Adıyaman'dan satın aldıkları, 38 MA 025 misafir plakalı araçla kente gelen Kırgız baba ve oğul oldukları belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, "Atı kesip, yiyecektik" diye ifade verdi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheli baba ve oğluna '5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na muhalefet' suçundan 9'ar bin TL para cezası kesildi. Kesilen atın eti ise İlçe Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.Görüntü Dökümü:----------------------Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması-Genel detayHaber-Kamera: Şeyda AŞATIR/KAYSERİ,DHA)152 MB