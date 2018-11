Dha Yurt Bülteni 10

23 Kasım 2018 Cuma 14:04



DHA YURT BÜLTENİ 10İzmirli Öykü için donör olduİzmir'de yaşayan Eylem ve Çağdaş Yazıcı çiftinin 3.5 yaşındaki kızları Öykü Arin'e nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) kan verilmesi ve donör olunması için çağrıda bulundu. Yüzlerce kişi, Büyükşehir Belediyesi önündeki Kızılay Kan Bağış aracına giderek, kan verdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe de kan verdikten sonra, herkesin çocuklara sahip çıkmasını isteyerek, "Bizim kanımız bir küçük çocuğun kurtulmasına vesile olabilir" dedi.Minik Öykü Arin'e nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi tanı konulmasının ardından, Çağdaş Yazıcı'nın eski çalıştığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin personeli ile başkanlığını yürüttüğü Tüm Bel-Sen, kan bağışı kampanyası başlattı. Konak Meydanı'na belediye binası önüne getirilen Kızılay Kan Bağışı aracı önünde uzun kuyruk oluştu. Birçok kişi kan vermek için sıraya girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe de kan bağışı kampanyasına katıldı. Gökçe, yaklaşık 28 bin kişiden oluşan İzmir Büyükşehir ailesi olarak kampanyaya destek verdiklerini belirterek, "Evladımıza destek olmak için buradayız. Öykü evladımızdan yola çıkarak birçok çocuk için de can acıtacak çok az rastlanır şeyler söz konusu olabilir. Biz istiyoruz ki hiçbir evladımızın canı yanmasın, kimsenin başına umulmadık felaketler gelmesin. Hiçbir anne ve baba evladının acısı ile sınanmasın. Belediye çalışanları olarak adım atabilirsek, ülkede umut bekleyen başka çocuklara da ulaşabilirsek bundan büyük mutluluk duyarız" dedi.KAN BAĞIŞI ÇAĞRISINDA BULUNDUHerkesin kan bağışı yapması gerektiğine dikkat çeken Buğra Gökçe, şunları söyledi:"Tüm çalışan ve emekçi arkadaşlarımızı bu önemli faaliyete destek vermeye davet ediyoruz. İzmir ve ülkenin tüm duyarlı vatandaşlarını ülkenin evlatlarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bizim kanımız bir küçük çocuğun kurtulmasına vesile olabilir. Belki de bu bizim çocuklarımızın başına gelebilir. Bugünkü adım küçük ama umuyorum ki dev bir adım olur ve bir çok çocuğun canı kurtulur, geleceğe umutlu olarak bakar."KIZILAY ARACI TÜM GÜN KONAK'TA OLACAKİZELMAN Genel Müdür Hüseyin Kırmızı da "İzmir'in güzel insanları Öykü için seferber oldu. Biz de Büyükşehir Belediyesi camiası olarak kan vermeye geldik. Kanımı verdim, umarım uygun bir donör bulunur ve Öykü kızımız sağlığına kavuşur" diye konuştu.Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karçı ise sadece Öykü için değil herkes için kan vermek gerektiğini vurguladı. Bunun birilerine faydalı olacağını söyleyen Karcı, yapılan çalışmanın bir başlangıç olduğunu söyledi. Kızılay Kan Bağışı aracı tüm gün Büyükşehir Belediyesi önünde olacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kan vermeye gelenlerden görüntü-Kan verenlerden ve sıra bekleyenlerden görüntü-İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ile belediye bürokratları ile röp.-Genel ve detay görüntüHaber-kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,==========================================Beyin tümörü ameliyatında enfeksiyon kaptı, tümörün tam alınmadığı belirlenince ikince kez ameliyat olduKocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Murat Güney, 16 yaşındaki oğlu Gürkan Güney'in beyincik tümörü teşhisi ile ameliyat edildikten sonra hastanede enfeksiyon kapması nedeniyle 21 gün enfeksiyon tedavisi gördüğünü, tümörün tam olarak alınamadığının tespit edilmesi üzerine özel bir hastanede ameliyatının gerçekleştiğini söyledi. Murat Güney hastalığı nedeniyle konuşamayan, yürüyemeyen, görme kaybı yaşayan oğlunun kemoterapi tedavisi gördüğünü belirtti.Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Yasemin ve Murat Güney'in oğulları Gürkan Güney'e, 1 Ağustos tarihinde beyincik tümörü teşhisi konuldu. Acilen ameliyat edilmesi gerektiği söylenilen Gürkan Güney, 2 Ağustos tarihinde ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, İstanbul'da bulunan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı. Yaklaşık 9 saat ameliyatta kalan Gürkan Güney, ameliyatın ardından 3 gün yoğun bakımda, 5 gün de serviste tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Taburcu edilmesinden 3 gün sonra durumu kötüleşen Gürkan Güney, ailesi tarafından yine Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tekrar getirildi. Burada ameliyat sonrasında enfeksiyon kaptığı tespit edilen Gürkan Güney, tekrar tedavi altına alınarak beline diren takıldı. İkinci gelişinde hastanede 21 gün kalan Güney, uygulanan enfeksiyon tedavisinin ardından taburcu edildi.Ailesi, taburcu olduktan 25 gün sonra Gürkan'ın yürüme ve konuşma yetisini kaybetmeye başlaması üzerine çocuklarını bu kez Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirdi. Burada kontrolleri baştan sona tekrar yapılan Gürkan Güney'in, geçirdiği ameliyatın tamamlanmadığı ve tümör dokusunun bir kısmının alınamadığı belirlendi. İkinci kez ameliyat olması gereken Gürkan Güney, ameliyat için bu kez İstanbul'daki bir özel hastaneye sevk edildi. Özel hastanede yapılan ameliyatın ardından durumu iyiye gitmeye başlayan Gürkan Güney, şu anda konuşamıyor, yürüyemiyor. Aynı zamanda görme ve duyma yetilerinde de azalma olan Güney, ilaç ve kemoterapi tedavileri ile iyileşeceği günü bekliyor.Murat Güney oğlunun ameliyat olduğu hastanede enfeksiyon kaptığını belirterek, "Benim çocuğuma 1 Ağustos tarihinde Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin tümörü teşhisi konuldu. Çok acil ameliyat olması gerektiği söylendi. Ameliyatın Derince'de yapılamadığını, Kocaeli Üniversitesi'nde ve Marmara Üniversitesi'nde yapılabildiğini söylediler. Buralarda yer olmadığı için 112 Acili devreye sokarak benim çocuğum Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. 2 Ağustos'ta çocuğum sabah 7 buçukta ameliyata girdi, akşam 5'te ameliyattan çıktı. Doktorlar bize 'Her şey yolunda gitti. Tümörü tamamen aldık. Sakin olun. Çocuğunuz iyi olacak' dediler. Daha sonra benim çocuğum 3 gün yoğun bakımda kaldı, 3 gün sonra benim çocuğum yoğun bakımdan çıktı. Çocuğum orada yoğun bakımda enfeksiyon kapmış. Enfeksiyon kapmış bir şekilde, kafası şiş bir şekilde çıktı oradan. Ondan sonra 10 Temmuz'da bizi taburcu ettiler hastaneden. Çocuğumuzun bakımı için özel oda istediğimizde bize özel oda vermediler. Çocuğum 3 hastanın olduğu bir odaya verildi. Sonra bu şekilde taburcu ettiler" dedi.Taburcu olduktan hemen sonra tekrar hastaneye döndüklerini söyleyen Murat Güney, "Taburcu olduktan sonra çocuğum daha da rahatsızlandı, ateşi yükseldi. Tekrar hastaneye yatırdık çocuğumu. Tam 21 gün hastanede yattı. Enfeksiyondan tedavi gördü. Beline diren taktılar. 21 gün çocuğumun belinden sıvı geldi enfeksiyon olduğu için. Biz ne kadar doktorlara çocuğumuzun durumunu sorsak da bize hep iyi denildi. Ama hiç iyiye gitmediğini biz anladık. Üstlerine gittikçe bize en sonunda, 'Cumhurbaşkanına kadar yolunuz var. İstediğiniz yere şikayet edin' dediler. Benim çocuğuma verdiler antibiyotiği biraz kendine gelir gibi oldu ve 8 Eylül'de tekrar taburcu ettiler. Kocaeli'ye döndüm. Çocuğum birkaç gün iyileşir gibi oldu. Ondan sonra tekrar yürüyemez oldu, konuşamaz oldu, yutkunamaz oldu, gözlerinde görme azaldı. 8 Ekim günü çocuğumu Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kontrole götürdüm. Bana orada, 'Bu çocuğun patolojisi kötü çıktı. Bu çocuğun ışın tedavisi görmesi lazım' dediler. Beni 1 hafta boyunca profesör yok diye hiçbir şey yapmadan beklettiler. Onkoloji doktorunun geleceğini söylediler. Geldi baktı, bizi Kocaeli'ye gönderdi tekrar." diye konuştu.Daha sonra oğlunu Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne yatırdığını söyleyen Murat Güney, "Hastaneye hemen yatırdık. Tetkikler yapıldı ve bize durumunun çok kötü olduğunu söylendi. Çok acil ameliyat olması gerektiğini söylediler. Bizi özel bir hastaneye yönlendirdiler. Bu ameliyatın Kocaeli'de yapılamayacağını, yapılsa bile iyileşmesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu söylediler. İstanbul'a gittik kendi imkanlarımızla. Sağ olsunlar dernekler, hayırseverler, memleketten eş dost devreye girdi, 23 Ekimde çocuğumun operasyonunu yaptık. Çocuğumuz şu anda yürüyemiyor, gözlerinde yüzde 50'ye yakın görme kaybı var, sağ kulağı duymuyor, mideden besleniyor, kesinlikle yutkunamıyor. Şu an Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi görüyor." dedi.Murat Güney ilk ameliyatının olduğu ve enfeksiyon kaptığını belirttiği Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki görevliler hakkında şikayetçi olacağını belirtti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Hastane odasından çocuk Gürkan Güney'den detaylar-Baba Murat Güney'in röportajı-DetaylarHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),=======================================Müşteri gelince yerinden kalkan balıkçı, düşen tabeladan kurtulduBalıkesir'in Bandırma ilçesinde seyyar balıkçılık yapan Tuncay Sevinçli (65), şiddetli rüzgarın etkisiyle aydınlatma direğinden düşen tabelanın başına isabet etmesinden, gelen bir müşteri sayesinde kurtuldu. Sevinç, balık alan müşterisinden para almadı.İsmet İnönü Caddesi'nde park halinde duran bir otomobilin yanındaki sandalyesinde müşteri bekleyen seyyar balıkçı Tuncay Sevinçli, tezgaha gelen müşteriye balık vermek için yerinden kalktı. Aynı anda şiddetli rüzgarın etkisiyle aydınlatma direğinde bulunan trafik uyarı levhası, düştü. Yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki tabela, önce park halindeki otomobile çarptı ardından sandalyesinin bulunduğu yere düştü. Sevinçli, tabelanın başına düşmesinden saniyeler ile kurtuldu. Balıkçı, olayı yara almadan atlatmasını sağlayan müşterisinden para almadı.Görüntü dökümü:----------------------Tabela yerde-Balıkçı anlatıyor-Detay-Aracın yetkilisi anlatıyorHaber-Kamera: Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir),136 MB --2 dk 10 sn=======================================Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 11 şüpheli adliyedeOlcay DÜZGÜN/KAYSERİ, - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin kentteki iş adamı ve esnaf yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, H.B., İ.G., Ş.M., A.G., C.E., M.H., Ş.G., İ.A., M.Y., M.K. ve S.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içinde yer alan bir kısım esnaf ve işadamıyla birlikte, örgütünün sohbet imamları tarafından organize edilen toplantılara katıldıkları, örgüte himmet, burs, bağış gibi yardım adı altında finansal destek sağladıkları belirtildi. Ayrıca bir kısım şüphelilerin terör örgütüne ait vakıf, dernek ve diğer tüzel kişiliklerde üyelik kaydının ve görevlerinin bulunduğu saptandı. Şüphelilerin, örgütü elebaşının Bank Asya'ya destekte bulunulması adına yaptığı çağrı sürecinde hesap açtırdıkları ya da mevcut hesaplarına hayatın olağan akışından farklı miktarlarda para yatırarak, destekte bulundukları bildirildi. Haklarında soruşturma yürütülen bir kısım esnaf ve işadamıyla ve örgüt içinde imam olarak görev alan kişilerle çeşitli tarihlerde gruplar halinde yurt dışına gidip geldikleri öne sürülen şüphelilerin, çocuklarının da terör örgütü bünyesindeki okullarda öğrenim gördüğü ortaya çıktı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü:-------------------------Zanlılar Adli Tabipliğe giriş ve çıkışlarıHaber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: İHA,AA1 Dosya 1 Dakika 17 Saniye/156 MB=======================================En güzel öz çekimleri gönderdilerDüzce Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle okullarda öğretmenlerin öğrencileriyle çektikleri öz çekimleri afişlere yansıttı.Düzce Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Düzce Valiliği aracılığı okullara yazı göndererek öğretmenlerin öğrencileri ile öz çekim yapmaları istendi. Öğretmenler Günü kutlaması için hazırlanan afişlere öğretmenlerin çektiği öz çekimler konuldu. Billboardlarda fotoğrafı olan öğrenci ve öğretmenler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar uygulamadan olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, "Her sene billboard çalışmamız oluyordu, ancak bu sene değişik bir çalışma yapmak istedik. Tüm okullarımızı projemizle ilgili yazı yazdık. Öğrencileri ile çektirdikleri öz çekim fotoğraflarını bize göndermelerini istedik. Hem kendileri için renkli anılar oluşması hem de bu şekilde kendilerini billboardlarda görüp hoşlarına gider düşüncesi ile böyle bir çalışma yaptık. Onlarda öğrencileri ile yaratıcı çalışmalar yapmışlar, güzel zaman geçirmişler. Öğretmenler ve öğrenciler billboardlarda kendilerini arıyorlar. İyi tepkiler aldık." dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBilboardlardan görüntüBelediye Başkan Yardımcısının billboardları incelerken görüntüsüBelediye Başkan yardımcısının açıklaması ve detaylarDosya adı dzcbilboardHABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,