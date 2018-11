Dha Yurt Bülteni 10

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:27



DHA YURT BÜLTENİ 10Şehit Necmettin öğretmen, mezarı başında anıldıTUNCELİ'de geçen yıl PKK'lı teröristlerce kaçırılıp şehit edilen 8 aylık öğretmen Necmettin Yılmaz (23), 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki mezarı başında anıldı.Geçen yıl Temmuz ayında görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırılıp, şehit edilen Necmettin öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kabri başında anıldı. Memleketi Torul ilçesinde kendi adını taşıyan Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Torul İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Alparslan ile birlikte şehit öğretmenin Demirkapı Köyü'ndeki kabrine gitti. Burada öğretmenler ve öğrenciler Necmettin Yılmaz'ın mezarına karanfil bıraktı. Şehit öğretmenin kabri başında okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.'BİZ ONU GÖRMEDEN SEVDİK'Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Zahide Ünlü, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kaybından dolayı büyük üzüntü duyduklarını anlatarak, "Ziyarete geldik, dualarımızı yaptık. Biz onu görmeden sevdik. İyi ki onun adını taşıyoruz. Ona Allah'tan rahmet dileyerek Öğretmenler Günü'nü kutluyoruzö dedi.Aynı okulda okuyan Gençağa Ünlü ise Necmettin Yılmaz'ın adını taşıyan okulda okumaktan ötürü gurur duyduğunu ve onu hiç unutmayacaklarını söyledi.CHP'Lİ MİLLETVEKİLİNDEN ZİYARETCHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da partililerle birlikte şehit öğretmenin kabrini ziyaret etti. Şehit öğretmenin kabri başında dua eden ve karanfil bırakan Erol, "Türkiye'nin böyle evlatları olduğu sürece bu ülkenin ulusal bütünlüğüne, aydınlık geleceğine emek veren insanlarımızı unutmayacağız. Keşke Necmettin öğretmenin okulunda olabilseydik. Onunla birlikte derse, sınıfına girebilseydik. Öğrencilerle olan ilişkilerini görebilseydik. Bu da bir kader bir kısmet diyelim" diye konuştu.Necmettin öğretmenin Tunceli'de şehit edildiği dönemde Tunceli milletvekili olarak görev yaptığını hatırlatan Erol, şöyle devam etti."Necmettin öğetmenin katledilmesinden sonra PKK'ya karşı Tunceli'de halk desteğiyle bir yürüyüş gerçekleştirmiştik. Hem Tunceli milletvekilliğimde, hem de Elazığ milletvekilliğim döneminde PKK terör örgütüne karşı ve bu ülkenin ulusal bütünlüğüne tehdit oluşturan bütün terör örgütlerine karşı dik duruşumuz aynen devam edecek. Bu ülke hepimizin. Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak, milletin, devletin bağımsızlığını ve varlığını korumak hepimizin asli görevi. Necmettin öğretmenimizin yeri cennet olsun, rahat uyusun. Onun yetiştirdiği, ders verdiği öğrenciler onun yolundan mutlaka ilerleyecektir. Bu ülkenin bağımsızlığı için bu ülkenin üniter devlet yapısınn korunması için ulusal bilinçle hareket edecektir.öZiyarette Erol'a eşlik eden Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ağabeyi Ahmet Yılmaz da acılarını paylaşan herkese teşekkür etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜMezar başında anmaGelenlerin dua etmesi ve çiçek bırakmasıKonuşmalar ve detaylarHABER KAMERA: Sinan UÇAR/TORUL (Gümüşhane), -BOYUT: 474 MB==================CHP Milletvekili Durmaz'a öğretmen tepkisiTOKAT'ta 24 Kasım programında Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Milletvekili Kadim Durmaz'a bazı öğretmenler konuşmayı uzattığı ve siyaset yaptığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Milletvekili Durmaz ise "Rica ediyorum" diyerek konuşmasına devam etti.Tokat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezinde kutlama programı düzenlendi. Programa, Tokat Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Küspeci, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, "Eğitim sisteminde yaşanan bilimden uzak değişiklikler, yöneticilikte liyakatsizlik zafiyeti, okullarda yaşanan şiddetin artması ihraçlar açığa almalar, sözleşmeli ve güvencesiz öğretmen uygulamaları ile sorunlar ülkemizde daha da derinleşmektedir" dedi.İKİ ÖĞRETMENDEN TEPKİKonuşmasının 3'üncü dakikasında sözü uzattığı gerekçesiyle Durmaz'a, programda yer alan öğretmenler A.K. ve M.S. tepki gösterdi. Öğretmenlerden A.K. "Açılış konuşması yapacaktın. Ben öğretmenim, bugün benim günüm, sen siyaset yapıyorsun. HDP'ye destek verirken neredeydiniz" diyerek Durmaz'ın sözünü kesti. M.S. ise "Burası meclis değil. Mecliste konuş" dedi. Milletvekili Durmaz ise "Rica ediyorum" diyerek devam ettiği konuşmasını 6 dakikada tamamladı.Yaşanan kısa süreli bu gerginliğin ardından, program normal seyrinde devam etti. Program sonunda ise öğretmenler bir açıklama yapmadı. Milletvekili Durmaz ise şikayetçi olmadığını, durumu hoşgörüyle karşıladığını ifade etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Programdan görüntüler-Kadim Durmaz'ın konuşması-Öğretmenlerin tepkisi-Durmaz'ın devam etmesi-Genel detaylarHaber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,(262 mb)===================Manisa'da Öğretmenler Günü kutlandıMUSTAFA Kemal Atatürk'e başöğretmen unvanının verilişinin 90. yıl dönümü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü, Manisa'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin tarafından Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla kutlama programı başladı, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Öğretmenlerin ve okul müdürlerinin birbirlerinin günlerini tebrik etmesi sonrası buradaki program sona erdi. Ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi'nde İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin etkinliğine geçildi. Mesleğe yeni başlayan 18 öğretmen, yemin etti. Yemin eden öğretmenler adına Lokman Hekim Mesleki Anadolu Teknik Lisesi'nde göreve başlayacak Melisa Cansu Akbaş konuşma yaptı. Sonrasında, Ali Rıza Çevik İlköğretim Okulu'ndan bu yıl emekli olan öğretmen Osman Öztop, emekli öğretmenler adına teşekkür konuşması gerçekleştirdi.Daha sonra kürsüye çıkan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, öğretmenliğin tek bir şartta yapılabilecek bir meslek olduğunu belirterek, o şartın da sevgi olduğunu kaydetti. Manisa Valisi Ahmet Deniz ise "Bilgili, donanımlı, kültürlü, vatanına, ülkesine, bayrağına sevdalı, milli ve manevi değerlerine sahip çocuklarımızı öğretmenlerimizin yetiştirmesi herşeyin üzerindedir. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizin gününü kutluyorum. Göreve yeni başlayan öğretmenleri, bu kutsal mesleği seçtikleri için tebrik ediyorum" dedi.Öğretmenler Günü etkinliklerine, Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ziya Elmalı, 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, CHP İl Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal katıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Kültür sitesinde düzenlenen programdan görüntüÖğretmenlerin yemin etme görüntüsüÖğrencilerin gösterilerinden görüntüİl Milli Eğitim Müdürü İsmet Çetin konuşmasıManisa Valisi Ahmet Deniz konuşmasıÇelenk sunma töreninden görüntüHaber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,======================================Bakan Turhan: 1915 Çanakkale Köprüsü ile seyahat süresi 6 dakikaya inecekÇANAKKALE'de geçen yıl 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya ve Avrupa yakasındaki şantiyelerinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bu hizmetin, bu projenin hizmete girmesiyle artık Çanakkale Boğazı'nın her iki yakasındaki seyahat süresi 6 dakikaya inecek" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemelerde bulunmak üzere özel uçakla Çanakkale'ye geldi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve protokol üyelerince karşılanan Bakan Cahit Turhan, önce, köprünün Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisindeki şantiyesine gitti. Bakan Turhan'a buradaki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü Lapseki Hizmet Binası'nda brifing verildi. Çalışmaları inceleyen Bakan Turhan, ardından Gelibolu ilçesine hareket etti. Gestaş'a ait gemiyle inşaat çalışmalarının bir bölümünü denizden kontrol eden Bakan Turhan, daha sonra köprünün Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkisindeki şantiyesine geçerek yetkililerden bilgi aldı.'DENİZDE KAZI VE KAZIK ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI'Şantiye incelemelerinin ardından 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı çalışmalarının son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, "Bugün ülkemizin en önemli, en büyük projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yollarının yapıldığı şantiyede bulunuyoruz. Çalışmaları yerinde izlemek için ekibimizle birlikte burada çalışmalar hakkında bilgi aldık. Bugün itibarıyla özellikle bu projenin en önemli yapısı olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde deniz içerisinde yapılmış olan temel iyileştirme amaçlı kazı ve kazık çalışmaları tamamlanmış durumda. Yine bu temeller üzerine yerleştirilecek olan keson imalatlarında da sona yaklaşıldı. Bu yıl sonu itibarıyla kuru havuzda yapılan, inşa edilen keson imalatı ki, bunlar iki adetten oluşuyor, birisi Asya tarafında, diğeri Avrupa tarafındaki köprünün temeline yerleştirilecek ve köprünün ayakları bu temel üzerine inşa edilecek" dedi.'SÜRE 6 DAKİKAYA İNECEK'1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle iki yaka arasındaki ulaşım süresinin kısalacağını belirten Bakan Turhan, "Yaklaşık ulaşım süresi normal şartlarda 1 saat, ancak trafiğin yoğun olduğu saatlerde, günlerde bu süre 5 saate kadar çıkıyordu. Bu hizmetin, bu projenin hizmete girmesiyle artık Çanakkale Boğazı'nın her iki yakasındaki seyahat süresi 6 dakikaya inecek. Avrupa'dan gelip de Ege Bölgesi'ne gidecek olan trafik artık deniz araçlarında beklemeden veya İstanbul Boğazı'nı, Körfez'i dolaşmadan bu köprü vasıtasıyla çok kısa bir sürede Ege Bölgesi'ne, Güney Marmara Bölgesi'ne ulaşmış olacak. Amacımız bu köprüyü 18 Mart 2022 tarihinde tamamlayıp, hizmete açmak" diye konuştu.'GARANTİ EDİLEN TRAFİĞE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'Projenin 'yap-işlet-devret' yöntemiyle yapıldığını kaydeden Bakan Turhan, "İnşaat tamamlanıncaya kadar bu projenin yapımına kamu kaynağı harcanmamış olacak. Tamamlandıktan sonra geçen trafik ile garanti edilen trafik arasındaki fark görevli şirkete verilecek. Bizim buradaki öngörümüz, inşallah açılışından 4-5 yıl sonra tahminlerimiz gerçekleşirse, bu güzergahta garanti edilen trafiğe ulaşmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla bu trafiğe ulaştığımızda bir garanti ödemesi de gerekmiyor" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'a, incelemeler sırasında Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile protokol üyeleri eşlik etti.TEMELİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATMIŞTICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017 tarihinde temeli atılarak, 31 Mart 2017 tarihinde yapımına başlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bünyesinde yer aldığı Malkara-Çanakkale otoyolu, İstanbul'u Çanakkale'ye ve sonrasında Kuzey Ege'ye bağlayacak. Proje ile Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonu sağlanarak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan bulunacak.MARMARA, EGE'YE OTOYOL AĞIYLA BAĞLANACAKGebze-Orhangazi-Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu'nun tamamlanması ile birlikte, Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu ile entegre olarak Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi'ne otoyol ağıyla bağlanacak. Diğer taraftan, yapım çalışmaları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de dahil olduğu Malkara-Çanakkale Otoyolu Kesimi ile birlikte Marmara Bölgesi'nin otoyol ringi tamamlanmış olacak.DÜNYANIN EN BÜYÜK ORTA AÇIKLIKLI ASMA KÖPRÜSÜ1915 Çanakkale Köprüsü; 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında 'Dünyanın En Büyük Orta Açıklıklı Asma Köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülmekte olan köprü, 2x3 trafik şeritli olacaktır. Köprü tabliyesinin yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülmekte olup, tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları teşkil edilecek. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında; 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 altgeçit köprüsü, 38 üstgeçit köprüsü, 5 köprü, 43 altgeçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Dev projede görev yapan Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 52 personelin yanı sıra; Müşavir Teşkilatı'nda 92, yüklenici bünyesinde 455'i mühendis olmak üzere toplam 2 bin 26 personel ile birlikte 132 iş makinesi çalışıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Bakan'ın havaalanından karşılanmasından görüntü.-Bakan'ın Lapseki şantiyesinde köprünün çalışmalarını incelemesinden görüntü.-Bakan'In Gelibolu şantiyesinde köprünün çalışmalarını incelemesinden görüntü.-Bakan'ın köprü çalışmasıyla ilgili yetkililerden bilgi almasından görüntü.-Bakan'ın açıklama görüntüsü.KJ: Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,=======================Misafirhanede 2 arkadaşını öldüren garson adliyedeSİVAS'ta, karayolları misafirhanesinin yemekhane bölümünde tartıştığı iş arkadaşları Özal Kızak ve Mustafa Tutuş'u pompalı tüfekle öldürüp kaçan şüpheli A.K. ile silah temin ettiği ileri sürülen T.Ç. adliyeye sevk edildi.Olay, önceki gün 22.45 sıralarında Gültepe Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde meydana geldi. Misafirhanenin yemekhane bölümünde 20 yıldır garson olarak çalışan A.K.(44), iddiaya göre aşçı Özal Kızak(34) ve fırın ustası Mustafa Tutuş(39) ile tartıştı. Tartışmanın ardından yemekhaneden ayrılan A.K. bir süre sonra yanında pompalı tüfekle geri döndü. A.K. önce evli ve 2 çocuk sahibi Mustafa Tutuş'u başından vurdu. Ardından Özal Kızak'ı önce elinden, sonra da başından vurarak öldürdü. Olaydan sonra öldürdüğü Özal Kızak'ın otomobili ile kaçan A.K. bir süre sonra aracı terk etti. aracın bulunduğu bölgede yoğun şekilde aranan A.K. dün saat 15.00 sırlarında Diriliş Mahallesi yakınlarında, Kurtderesi Parkı civarındaki arazide saklanırken yakalandı. Olayda ölen Özel Kızak ve Mustafa Tutuş dün toprağa verildi.POLİSTEN İLGİNÇ TAKTİKŞüphelinin bulunduğu yeri tespit ederek yakalamaya giden ekipler A.K.'nin direnciyle karşılaştı. Cinayetlerde kullandığı pompalıya mermi yerleştiren A.K. daha sonra bunu çenesine dayayarak intihara kalkıştı. Polislerden birinin, 'Vurduğun kişiler ölmedi, yoğun bakımda' demesi üzerine silahı atarak ekiplere teslim oldu. Dün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan A.K. ile kendisine silah temin ettiği belirlenerek gözaltına alınan T.Ç. bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. A.K.'nın polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde cinayeti namus meselesi yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi. Şüpheli, adliye girişinde basın mensuplarının sorularını cevaplamadı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.Görüntü Dökümü:-Adliyeden görüntüler-Şüphelilerin getirilişiHaber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS,======================================'Askerim' diyerek liselilerin telefonunu böyle çalıyorduANTALYA'da yardım isteme bahanesiyle iletişim kurduğu 11 kişinin telefonları çalıp kaçan A.G. (20), polis operasyonuyla yakalandı.Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Lise öğrencilerine 'asker' olduğunu söyleyerek telefonlarını kullanmak için yardım isteyen A.G., bu şekilde kendisine yardım etmek isteyen 11 kişinin telefonunu gasp etti. Şikayetler üzerine inceleme başlatan polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Muratpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptığı operasyonla A.G.'yi gözaltına aldı. Hırsızlık ve yağma suçlarından çok sayıda kaydı bulunan A.G., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Muratpaşa ilçe emniyet müdürlüğü dış plan görüntüZanlıların çıkarılırken görüntüleriZanlının güvenlik kamera görüntüsü146 MB// 1.18 SN HDHaber: Bülent TATOĞULLARI Kamera: Emrah GÜL ANTALYA-DHA======================================Avcılar tarafından vurulan karaca tedavi edildiBARTIN, -BARTIN'da avcıların vurduğu karaca, veteriner hekim tarafından tedavisinin yapılmasının ardından doğaya salındı.Bartın merkeze bağlı Boğazköy köyünün yakınındaki ormanlık alanda yaralı karacayı gören köylüler yetkililere haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, karacayı kamyonetle alarak kent merkezindeki veteriner kliniğine götürdü. Avcıların ateş açması sonucu arka sağ bacağından yaralanan karacaya tedavi uygulandı. 3 yaşındaki karaca tedavisinin ardından doğaya salındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Karacının doğaya salınmasıDosya adı: brt_yaralı_karaca/Süre: 40 sn. Boyut: 5,32 MBHaber: Ayhan ACAR/BARTIN,======================================Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 9 gözaltıŞANLIURFA'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 9 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Terörle Mücadele ekipleri, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Koç başıyla kapısı kırılarak girilen evlerde PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı. Ekipler şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller de ele geçirdi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgulanmasına başlandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Polis ekiplerinin beklemesiÖzel Harekat polisleri eve operasyon yapmasıŞüphelilerin gözaltına alınmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA4.87 MB======================================Cezaevinden firar etti, trafik kazasında öldüTEKİRDAĞ Açık Cezaevi'nde tel örgülerden atlayarak firar eden Mürsel Özer (46), durdurmak istediği bir minibüsün çarpması sonucu öldü.Tekirdağ-Muratlı karayolu üzerinde bulunan Tekirdağ Cezaevleri Kampüsü içinde bulunan Açık Cezaevi'nde hafif suçlardan hükümlü bulunan Mürsel Özer, iddiaya göre, tel örgülerden atlayarak cezaevinden firar etti. Özer, otostop yaparak bölgeden uzaklaşmak isterken, kendisini araçların almaması üzerine durdurmak için Kemal Uslu yönetimindeki 59 S 0385 plakalı minibüse hamle yapınca, altında kalarak hayatını kaybetti. Cezaevinde görevli jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özer'in cesedi savcının incelemesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Uslu, gözaltına alındı.Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Cesedin hastane morguna getirilmesi-Cenaze aracı-Devlet Hastanesi morgundan detay-Tabutun araca yüklenmesi-DetaylarHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,