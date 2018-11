Dha Yurt Bülteni-10

25 Kasım 2018 Pazar 16:39



KIZINI CİNAYETE KURBAN VEREN BABA: ARTIK KADINLARA DOKUNMASINLARKADIN Meclisleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü' dolayısıyla birçok ilde olduğu gibi İzmir'de de basın açıklaması yaptı. Açıklamaya katılan ve 2012 yılında evlilik teklifini reddettiği gerekçesiyle öldürülen Pınar Ünlüer'in babası Zeki Ünlüer, "Her kadın cinayetinde aynı acıyı yaşıyorum. Artık kadınlara dokunmasınlar" dedi.Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan Kadın Meclisleri üyesi yaklaşık 50 kadın, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü' nedeniyle basın açıklaması yaptı. Kadınlar "Kadın cinayetlerini, ekonomik şiddeti, baskıyı durduracağız" pankartı açarken, "Kadına şiddet son bulsun", "Kadın cinayetlerini durduracağız", "Kadına dokunma" sloganları attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Kadın Meclisleri sözcüsü Hilal Susuz, şöyle konuştu:"2017 Kasım ayından itibaren 2018 Kasım ayına kadar 435 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin sayısının her yıl artmasının kader olmadığını bu cinayetlerin her birinin önlenebilir olduğunu gayet iyi biliyoruz. Kadınları hayattan koparan bu şiddeti engellemek için ilk önce yapılması gerekeni hayata geçirmekle, 6284 sayılı kanunu uygulamakla mümkün. Sıla'dan komşumuz Ayşe teyzeye tüm kadınlar bu yasadan yararlanacak ve korunacak. Kadınları yaşatmanın rehberi olan İstanbul Sözleşmesi harfiyen uygulandığı takdirde çok büyük ilerleme kaydedilecek. Kadınları güçlendirmek kadına yönelik şiddeti engellemenin en temel yoluyken ve boşanmak isteği için öldürülen yüzlerce kadın varken, nafakayı ve sosyal yardımları tartışmaya açamazlar."Kadınlara destek vermek için eyleme katılan ve 2012 yılında evlilik teklifini reddettiği gerekçesiyle öldürülen bir çocuk annesi 29 yaşındaki Pınar Ünlüer'in babası Zeki Ünlüer, "Her kadın cinayetinde aynı acıyı yaşıyorum. Artık kadınlara dokunmasınlar. Yaşanan olaylar sonrası adalet istiyoruz. Adalet yerini bulmayınca daha çok canımız yanıyor" dedi.Açıklamanın ardından eylem olaysız şekilde sona erdi. Açıklamaya kefen giyerek gelen kadınlar üzerlerine, 'Ya toprağınsın ya benim', 'Boşanmak istedim sokakta öldürüldüm' ve 'Fiziksel ve psikolojik şiddete dayanamadım hayatıma son verdim' yazılı dövizler astı. Kefenleri ile bir süre meydanda dolaşan kadınlar, 10 dakika sessizce bekledi. Etkinliğe bazı kadınlar da yüzleri ve gözleri şiddet görmüş gibi makyajla morartılmış, dudakları patlamış halde katılarak farkındalık yaratmaya çalıştı.Grup adına Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Kadınlar Meclisi Başkanı Şenay Kılın, basın açıklamasını okudu. Kadına şiddeti önlemek topyekün bir mücadele gerektiğini vurgulayan Kılın, "Ne yazık ki ülkemizde her geçen yıl kadına yönelik fiziki ve psikolojik şiddet artmaktadır. Kadına şiddetin önüne geçilmesi için temelden eğitim gerekmektedir. Okula başlanılan ilk günlerden itibaren şiddetin zararları anlatılmalıdır. Bizler, sessiz kalan hem cinslerimizin haklarını savunmak için el birliği vererek mücadele etmek zorundayız. Kadına yönelik şiddet eylem cezaları artırılıncaya kadar bu meydanlarda mücadelemiz devam edecek" dedi.Açıklamanın ardından grup, 'Kadına şiddete son' sloganları atıp bir süre tempolu alkış tuttu. Etkinlik sonrası şiddete uğramış kadınların fotoğrafların bulunduğu ve kadın hakları ile ilgili yasaların yazılı olduğu dövizlerin yer aldığı sergi gezildi. Farkındalık yaratılmak istenen etkinlikte, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici de katıldı. Metal cismin levye olabileceği üzerine, kentteki hırdavatçıları inceleyen polis, 2 kişinin hırsızlığın gerçekleştiği iş yerinin yakınındaki bir başka hırdavatçıdan sarı renkli levye satın aldığını belirledi. Bunun üzerine kentteki yaklaşık 200 mobese ile güvenlik kamerası inceleme altına alındı. Yapılan incelemede levyeyi satın alan kişilerin hırsızlıktan kaydı bulunan İzmir nüfusuna kayıtlı Erhan E. ve Tokat nüfusuna kayıtlı Recep A. olduğunu saptadı. Araştırmasını derinleştiren polis, iki kişinin olayın ardından İzmir'e gittiğini belirledi. Saklandıkları evde yakalanan 2 kişi, sorgulanmak üzere Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Sorgularının ardından da bugün adliyeye sevk edildi. Dr. Yusuf Taner Kafadar'ın oluşturduğu doğumhane düzenlenen törenle hizmete girdi.Bahçelievler Mahallesi'ndeki merkezin açılışına Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Türe, Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı, Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, İlçe Sağlık Müdürü Cem Adil, STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Açılışta konuşan Opr. Dr. Yusuf Taner Kafadar, "4.5 yıl Anamur Devlet Hastanesi'nde görev yaptıktan sonra başka bir yere gitmek istemedik. Böyle bir muayenehane açarak Anamurda kalmaya kadar verdik. Bu kararı alırken eşim başta olmak üzere aile fertlerinin de büyük etkisi oldu. Yıllar sonra bir doğum merkezi ve bir tüp bebek merkezi açabilirim. Anamur bunu hak ediyor" dedi. Kaymakam Mehmet Kurdoğlu ile Belediye Başkanı Mehmet Türe ise iyi dileklerini ileterek, merkezin hayırlı olması temenni etti. Konuşmaların ardından protokol üyelerince merkezin açılış kurdelesi kesildi. Acı haberi alıp, mahalleye gelen Macit O.'nun yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, intiharla ilgili soruşturma başlattı.