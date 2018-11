Dha Yurt Bülteni 10

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:11



DHA YURT BÜLTENİ 10Çöken viyadük inşaatında göçük altından yaralı kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldıKuzey Marmara Otoyolu'nda viyadük çöktü; işçiler enkaz altında (6)YARALANAN İŞÇİ ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDIKuzey Marmara Otoyolu'nda viyadükte meydana gelen çökmede enkaz altında kalan yaralı işçi, enkaz altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin enkaz altında müdahalede bulunduğu işçi dışarı çıkarıldıktan sonra ambulansa alındı. Enkaz altında kalan diğer işçilerin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Enkaz altında kalan işçilerin yakınları endişe ile çalışmaları takip ediyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Yaralı işçinin hambulansa taşınmasıCengiz ÇOBAN, Yılmaz BEZGİN, KOCAELİ========================Gebze'de viyadük inşaatı sırasında beton blok düştü; 4 işçi enkaz altında kaldı (6)YARALANAN İŞÇİ ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDIKuzey Marmara Otoyolu'nda viyadükte meydana gelen çökmede enkaz altında kalan yaralı işçi, enkaz altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin enkaz altında müdahalede bulunduğu işçi dışarı çıkarıldıktan sonra ambulansa alındı. Enkaz altında kalan diğer işçilerin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.Enkaz altında kalan işçilerin yakınları endişe ile çalışmaları takip ediyor.======================Tahir Elçi, ölümünün 3'üncü yıldönümünde anıldıDİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesinde 3 yıl önce, basın açıklaması yaptığı tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde çıkan çatışmada yaşamını yitiren dönemin Baro Başkanı Tahir Elçi, vurulduğu yerde anıldı.Tahir Elçi, Diyarbakır Baro Başkanı iken, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada tarihi dokunun tahrip olmasına tepki amacıyla 28 Kasım 2018'te, merkez Sur ilçesindeki Yenikapı Sokak'ta bulunan tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmada başından vurulup yaşamını yitirdi. Elçi'nin, ölümünün 3'üncü yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP milletvekilleri Musa Farisoğlu ve Remzi Tosun, eşi Türkan Elçi, Türkiye Barolar Birliği yöneticileri ile Gaziantep, İzmir, Ankara, Diyarbakır ve bölge kentlerin barolarına üye avukatlar, adliye önünde bir araya geldi. Tahir Elçi'nin vurulduğu Dört Ayaklı Minare'nin önüne kadar yürüyen kalabalıktakiler, buraya karanfil bıraktı. Tahir Elçi'nin vurulduğu gün yaptığı basın açıklamasının metninin okunduğu anmada, saygı duruşunda bulunuldu.Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, Tahir Elçi'nin bir dünya kültür mirası olan ve her gün yavaş yavaş yok edilen tarihi ve kültürel mirasın korunması pahasına canını verdiğini söyledi. Elçi'nin vurulma olayının aydınlatılmasını isteyen Aydın, şunları söyledi:"Dönemin iktidar sahipleri, 'Bu cinayeti aydınlatacağız' dediler. Dediler ama üç yıl oldu bir arpa boyu yol gidemediler. 3- 5 kovanı bile toplayamadılar. Bazı kamera görüntüleri ortadan kayboldu, bazı kameralar bozuldu, bazı görüntüler de her nedense silindi. Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan rapor, bugüne kadar bizlerden ısrarla gizlendi ve gizlenmeye de devam ediliyor. Sözler bir kez daha tutulmadı ve failler hala aramızda dolaşmaya devam ediyor. Tahir Elçi dosyası da, binlerce faili meçhul dosyasının tozlu rafları arasında unutulmak ve unutturulmak istenmektedir. Ama buna izin vermeyeceğiz. Tahir Elçi'nin inadı ile takip edeceğiz, soruşturacağız ve failleri yargı önüne çıkaracağız. Aynı zamanda bir Diyarbakır sevdalısı olan sevgili Tahir Elçi, yaşadığı bu kadim şehre ve bu kadim şehrin tarihine duyduğu sevgiyi 'Diyarbakır'da bir günü, Paris'te bir ömre değişmem' diyerek anlatmıştır. Başkanımız, yaşanan çatışmalarda yok edilen kültürel mirasa sahip çıkmak ve yıkımlara, ihlallere dikkat çekmek amacı ile gittiği Dört Ayaklı Minare'de 'bir toplumu yok etmenin en etkili yolu, onun tarihini yok etmektir' diyerek toplumsal belleğimize yönelik bu suikasta da dikkat çekmiştir. Baro başkanımız sevgili Tahir Elçi'nin mücadelesi salt bölge halkının sorunları ile sınırlı kalmamış, tüm Türkiye halkının yaşadığı hak ihlallerine de kayıtsız kalmayarak mücadelesini sürdürmüştür. Aradan kaç yıl geçerse geçsin, faillerini bulma mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz ve seni asla unutmayacağız."Görüntü Dökümü:-Adliye önünden görüntü-Yürüyüşe katılanlar-Yürüyüşten görüntü-Güvenlik önlemleri-Avukatların Elçi'nin vurulduğu yere gelişleri-Elçi'nin vurulduğu yer-Aydın'ın konuşması-Elçi'nin vurulduğu yere karanfil bırakılması-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ahmet ÜN - DİYARBAKIR - DHA======================================Yağmur ve rüzgar sahili çöplüğe çevirdiANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu Evrenseki bölgesinde denizdeki başta ağaç olmak üzere metal, cam ve plastik atıklar kıyıya vurdu. Ortalığa çöplüğü andıran görüntüler çıkarken, yabancı turistler ise atıklar arasında gezip özçekim yaptı.Manavgat'ta dünden bu yana devam eden aşırı yağışlar nedeniyle sabah saatlerinde Çolaklı Deresi taştı. Çevredeki araziler su altında kalırken, bazı otellere ulaşımı sağlayan turizm yolu da suyla kaplandı. Suyla kaplanan yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalırken, suyun çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.Evrenseki Mahallesi'nde ise yağmurla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu. Sahil kesiminde dalga yüksekliği artarken, dalgalarla birlikte ağaç artıkları, metal, cam ve plastik atıklar da kıyıya vurdu. 15 kilometrelik sahil kesiminin büyük kısmında benzer durum yaşandı. Bölgede tatil yapan yabancı turistler ise yağmurun etkisini yitirmesiyle konakladıkları otellerin sahilinde yürüyüşe çıktı. Bazı turistler sahilde özçekim yaptı ve yürüdü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Su basan yoldan görüntüSu biriken bölgenin görüntüsüSahildeki atıkların görüntüsüSahilde yürüyüş yapan turistlerdenKıyaya vuran atıklardan detaylarHABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),======================================Villada sera kurup Hint keneviri yetiştirmekle suçlanan 2 kişiye gözaltıMUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir villada sera sistemi kurup Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Torba Mahallesi'ndeki bir villada Hint keneviri yetiştirildiğini öğrendi. Dün (salı) gece villaya baskın yapan polis ekipleri, sera düzeneğiyle Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Olayla ilgili H.H.C. ve M.Y., gözaltına alındı. Ekipler, Hint kenevirlerini söktü. Evde yapılan kontrolde ayrıca hassas terazi ve 15 uyuşturucu hap bulundu. Seranın yüksek bir maliyetle kurulduğunun anlaşıldığı belirtildi. Şüphelilerin villayı aylık 3 bin 500 TL'ye kiraladıkları, ayrıca elektrik faturasının da aylık ortalama 2 bin 500 TL olduğunun tespit edildiği kaydedildi.Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Villaya baskın anıUyuşturucuların bulunmasıUyuşturucuların sökülmesiGözaltına alınan zanlıHaber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),======================================Öldürülen PKK'lı terörist, oğlunu siper ederek evindeki teröristin kaçmasını sağlamışBATMAN'da, dün akşam düzenlenen operasyonda polisle çatışıp, ölü olarak ele geçirilen PKK'lı terörist Baver Damlayıcı'nın, rehin aldığı 4 yaşındaki oğlunu siper olarak kullanıp evinde saklanan terörist Adnan Aktaş'ın kaçmasını sağladığı ortaya çıktı. Polis memuru Birol Öztekin'in (49) şehit olduğu terör örgütünün hücre evine yönelik operasyonda kaçan Adnan Aktaş'ın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde PKK/ KCK'ya yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında güvenlik güçleri, Adnan Aktaş'ın, terör örgütüne yardım ve yataklık yapıp, lojistik ve ekonomik olarak destek veren ve örgütün şehir yapılanması içerisinde yer alarak para topladığını tespit etti. Adnan Aktaş'ın, Hilal Mahallesi'ndeki 4 katlı Çiftçi Apartmanı'nın en üst katında oturan Baver Damlayıcı'nın evinde saklandığının belirlenmesi üzerine güvenlik güçleri operasyon için harekete geçti. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün akşam özel harekat polisleri eşliğinde Baver Damlayıcı'nın oturduğu terör örgütünün hücre evine operasyon düzenledi.REHİN ALDIĞI OĞLUNU SİPER EDEREK, POLİSLE ÇATIŞTIEve gelen polisleri fark eden Baver Damlayıcı, evinde gizlenen Adnan Aktaş'ın, kaçmasını sağlamak için oğlunu rehin alıp, siper olarak kullanarak polislerle çatıştı. Polislerin, çocuğa zarar gelmemesi için hassas davrandığı operasyon sırasında evde saklanan terörist Adnan Aktaş kaçtı. Yaşanan çatışmada rehin aldığı oğlunu siper olarak kullanan Baver Damlayıcı'yı öldürüp, etkisiz hale getiren polis memuru Birol Öztekin de ağır yaralandı. Polis memuru Öztekin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Evde inceleme yapan ekipler, parmak izi alıp, kayıplara karışan Adnan Aktaş'ın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Çatışmanın izlerinin durduğu evin bulunduğ binada ise sessizliğin hakim olduğu görüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Operasyon düzenlenen binaÇatışmanın yaşandığı evGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: BATMAN-DHA102 MB======================================Lüks otomobilden yarım kilo metamfetamin çıktı, 3 kişi gözaltındaİSTANBUL'dan Bursa'ya, torbacılara dağıtılmak üzere uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine takibe alınan ve Bursa- Yalova yolunun Bursa girişinde durdurulan lüks otomobilde 510 gram metamfetamin ile 15 gram kokain ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanların suç unsurlarıyla birlikte yakalanmasına yönelik operasyonel çalışmalar sonucunda, İstanbul'dan Bursa'ya '16' plakalı lüks bir otomobille, torbacılara dağıtılmak üzere uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Yolda önlem alan ekipler, Bursa girişinde durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Rona'nın da yardımıyla yaptıkları aramada 510 gram metamfetamin ile kilitli şeffaf poşetler ve alüminyum folyolarla paketlenmiş toplam 15 gram kokain ele geçirildi. Rona'nın 510 gram metamfetamini otomobilin klima borularına zulalanmış halde bulduğu bildirildi., Gözaltına alınan B.Ç., H.D. ve M.G. 'iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Ronanın uyuturucuyu araması-Gözaltına alınanlar-Uyuşturucular-DetayHaber/Kamera. Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,