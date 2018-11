Dha Yurt Bülteni 10

30 Kasım 2018 Cuma 13:35



Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından dünden beri çalışmaları yakından takip edip, yönlendiren Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, basın açıklaması yaptı. Bodrum Belediyesi önünde açıklama yapan Mehmet Kocadon, yaşadıklarının doğal bir felaket olduğunu vurgulayıp, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde bu tür felaketlerde can kayıplarının yaşandığını belirtti. Muson yağmurlarına benzer bir yağış aldıklarını söyleyen Mehmet Kocadon, "Yağmurun dağlık bölgelere yağması ve hızlanarak suyun şehir merkezi gelmesi farklı boyutlara neden oldu. 35'e yakın ev, 15'e yakın işyeri 100'e yakın araç zarar gördü. Belediye ekipleri hemen yağmurdan sonra iki saat gibi kısa sürede hayatı normale döndürdü. Trafik açıldı. Sabah öğrencilerimiz derslerine gitti. Trafik normal akışında oldu" dedi.'BİZ SUÇLU ARAMAYI SEVERİZ'"Biz suçlu aramayı çok severiz" diyerek sözlerine devam eden Mehmet Kocadon, "Hepimiz suçluyuz. Meteorolojinin uyarılarına karşı dikkatli olmamız lazımdı. Vatandaşın tedbirlerini alması lazım. Sorumluluk alanı bizimdir değildir demek söz konusu olamaz. İşbirliği lazım. Mücadele etmek lazım. Bodrum Belediyesi sorumluluk alanında müdahalesini yaptı. Halkın da olaylara hızlı müdahil olması hayatın normale dönmesine neden oldu" diye konuştu.Seçim sürecinde konunun büyütüldüğünü de söyleyen Kocadon, "Seçim atmosferinde böyle felaketlerden medet ummak medeni insanlara yakışmaz. Kilitlenmek lazım. Mağdur olanların yardımına koşmak lazım. Tüm çaba gösteren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Yoğun yağış sırasında öğretmenlerimiz öğrencilere sahip çıktı. Dışarı bırakmamaları olası faciayı önledi. Bodrum bu felaketin üstesinden gelecek güçtedir ve gelecektir" dedi.HİÇBİR ZAMAN SUÇLU ARAMAMBasın mensuplarının dere yataklarına inşaat izni verildiğine ve sorumluluğun kime ait olduğuna yönelik sorular yöneltmesi üzerine Mehmet Kocadon, "Hiçbir zaman suçlu aramam. Suçluysak hep beraber suçluyuz. Afet yaşanıyor, alt yapı ne kadar iyi olursa olsun bu olaylar her zaman görürsünüz. Medeni ülkelerde görmüyor muyuz? Felaket tellallığı yapmanın da bir anlamı yok. Türkiye'nin hatta dünyanın gözbebeği olan bir yer Bodrum ama yaşananları Bodrum batmış yok olmuş gibi gösterilmesi de yakışmıyor. Hepimizin eksiği var. Bir suçlu bulup belediyeye suç bulup bir şey mi elde edeceğiz. Vatandaşlar suçlu bulabilir. Eyvallah. Bodrum yarımadasında 20 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Vatandaşın bildiği bir yer var. Belediye Başkanına elbette söz söyleme hakkı var. Ama bu yaşananları kabusa dönmüş gibi aktarmak yakışmıyor. Taşkınlar ne kadar alt yapı yaparsanız yapın yaşanır. Bodrum yerleşiminden beri bu yerler var. İlk günlerinden beri var. 60 yıllık dere kenarlarında yerleşimler görürüz. Suçlu aramak gibi derdimiz yok. Ne kadar altyapı yaparsanız yapın doğanın gücünü yenmek mümkün değil. Biz doğanını gücünü minimuma indiririz" dedi.Mehmet Kocadon, DSİ ile ortak çalışmalar yürüttüklerini, ancak SİT alanının çok olmasından dolayı işlerinin ağır ilerlediğini ifade etti. Mehmet Kocadon, yaşananların da üstesinden geleceklerini vurguladı. Olay, dün akşam saatlerinde, Savaştepe'ye bağlı Sarıbeyler Mahallesi Boztepe mevkisinde meydana geldi. Ramazan Zümrütler (51) ile kardeşi Hülya B. (44) arasında, hayvan otlatma ve arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Hülya B., ağabeyine av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Zümrütler, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyup, olay yerine gelenler ise jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ramazan Zümrütler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, Hülya B. ve eşi Hasan B.'yi gözaltına aldı. Bölgede, cinayette kullanılan av tüfeği de ele geçirildi. Ramazan Zümrütler'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AK PARTİ'NİN ADAYI ATİLLA'YA DİYARBAKIR'DA COŞKULU KARŞILAMA

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cumali Atilla, havalimanında partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Kısa bir konuşma yapan Atilla, "Diyarbakır'ımıza AK Parti belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimizin en güzelini yapmaya çalıştık. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde geçen hafta Cumartesi günü düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Cumali Atilla, bugün sabah saatlerinde uçakla Ankara'dan kente geldi. Kayyum olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Atilla, Diyarbakır Havalimanı'nda partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Cumali Atilla'ya, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile partililer eşlik etti. Konvoy eşliğinde AK Parti İl Başkanlığı'na gelen Cumali Atilla'yı bekleyen partililer 'Başkan Cumali', 'İçimizden biri, Başkan Cumali' yazılı dövizler açtı. Beraberindeki milletvekilleriyle birlikte platforma çıkan Atilla, kalabalığı selamlayarak kısa bir konuşma yaptı. Bugünün Diyarbakır'da yeni bir başlangıcın tarihi olduğunu belirten Atilla, kutlu yürüyüşe bugünden itibaren başlayacaklarını söyledi. Atilla, "Diyarbakır'ımız 17 yıl, tam 17 yıl sadece ideolojik belediyecilik yapan bir zihniyetin yönetiminde idare edildi. Allah'a şükür olsun ki son 2 yıldır bizler de ekibimizle birlikte, Diyarbakır'ımıza AK Parti belediyecilik anlayışıyla çalıştık ve hizmetlerimizin en güzelini, en iyisini yapmaya çalıştık. Bu bizim için büyük bir fırsat, Diyarbakır'ımız için gerçekten güzel şeyler yapabiliriz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.

OTOMOBİLLE MOTOSİKLETİN KAZASI KAMERADA

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı ve kimsenin yara almadan atlattığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaza geçen çarşamba günü, Altay Mahallesi'ndeki Altıntaş Sokak ile Yalova Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Sürücülerinin kim olduğu öğrenilemeyen bir otomobille, bir motosiklet iki sokağın kesişiminde çarpıştı. Kasksız sürücü yere düştü, kazada yaralanan olmadı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasının görüntüleyerek kaydettiği kaza anında, motosiklet sürücüsünün yerden kalkarak ellerini havaya kaldırdığı görüldü. Maddi hasarlı kazanın ardından sürücüler yollarına devam etti.

TRAFİK KAZALARI MOBESE KAMERALARINDA

AFYONKARAHİSAR'da, kentin çeşitli noktalarında meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde son 9 ayda MOBESE kameralarına yansıyan kazalara ait görüntüleri paylaştı. Özellikle kavşaklarda meydana gelen kazalarda, sürücülerin yanı sıra yayaların da trafikte ne kadar dikkatsiz olduğunu gözler önüne serdi. Battalgazi ile Osmangazi mahalleleri arasından geçen çevre yolunda kaydedilen görüntülerde, kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği ve otomobilin takla atıp şarampole devrildiği görülüyor.KIRMIZI IŞIK İHLALİ KAZALARA DAVETİYE ÇIKARIYORDiğer bir görüntüde ise Gümüşkent Kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, yeşil ışıkta geçen bir kamyonete yandan çarpıyor. Fatih Kavşağında meydana gelen kazada ise yine sürücü kırmızı ışık ihlali yapıyor. Hafif ticari araç, başka bir hafif ticari araçla çarpışıyor. Devamında araç, çarpmanın şiddetiyle kaldırıma çıkarak devriliyor. Aynı kavşakta, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil ise kamyonete çarparak kavşağın soluna dönüyor. Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında ise trafik ışıklarında duran bir otomobile arkadan hızla gelen başka bir otomobilin çarptığı görülüyor.OTOMOBİL İŞARET LEVHASINA ÇARPTIAhmet Necdet Sezer (ANS) Kampüsü Veterinerlik Fakültesi Kavşağında da bir otomobilin trafik levhasına çarptığı görülüyor. Adliye Kavşağında meydana gelen trafik kazasında ise sol tarafa dönen otomobile, kırmızı ışık ihlali yapan motosikletin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, otomobilin üzerinden takla atarak yere düşüyor.YAŞLI ADAMA OTOMOBİL ÇARPTIŞuhut Kavşağından hızla geçen hafif ticari aracın bisiklet sürücüsüne çarpma anı da görüntülerde yer alıyor. Jandarma Kavşağında ise yolun karşına geçmeye çalışan bir kişiye, Çarpmanın etkisiyle sırt üstü düşen yaya, hemen kalkıyor.Görüntü Dökümü--------------------------MOBESE'ye yansıyan kazalarHaber: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,===================================================6)HALK OTOBÜSLERİNDEN HIRSIZLIK OLAYINDA 3 TUTUKLAMASİVAS'ta özel halk otobüslerine dadanarak araçlara hem zarar veren hem de hırsızlık olayı gerçekleştiren 3 şüpheli tutuklandı. Sivas'ta şehir içi taşıma hizmeti yapan özel halk otobüslerinde art arda yaşanan hırsızlık olayını araştıran Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otobüs içerisinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. 27 Kasım'da gerçekleşen 4 ayrı olaya ilişkin olarek kimlikleri tespit edilen şüpheliler T.P. (17), T.S. (15) ve M.K. (18) yakalandı. Şüphelilerin 4 halk otobüsünden yaklaşık 500 lira çaldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Görüntü Dökümü:------------------------Adliyeden görüntüler-Şüphelilerin adliye götürülüşüHaber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,==================================================7)TEKİRDAĞ'DA KISA DÖNEM ERLER TÖRENLE YEMİN ETTİTEKİRDAĞ'da 373'üncü kısa dönem askerler, ailelerinin de katıldığı törenle yemin etti. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, eğitim ve spor alanında başarılı olan ve birliğe ilk katılan erlere ödül verdi. Tekirdağ'da kısa dönem erler için Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen yemin törenine Vali Aziz Yılıdırım, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve çok sayıda asker aileleri katıldı. Kısa dönem askerler, Türk bayrağı ve tüfeklerin üzerine ellerini koyarak yemin ettikten sonra aileleriyle hasret giderdi.Yemin töreninde ailelere seslenen Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, "Yaklaşık 4 hafta önce bu kutsal ocağa gönderdiğiniz evlatlarınız, temel askerlik eğitimini tamamlamış olarak ettikleri yeminle, vatan savunmasında görev almaya ve verilecek her vazifeyi yerine getirmeye hazır olduklarını belirtmişlerdir. Ne mutlu sizlere ki, asil Türk milletine böyle Mehmetçikler hediye ettiniz. Onlarla ne kadar övünseniz azdır. Biliyorum ki sizler bugün, asker anası, asker babası, asker eşi, kardeşi ve yakınları olmanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyorsunuz. Bin bir güçlükle yetiştirip bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız, bu ocağa adım attıkları andan itibaren bizim de evlatlarımız olmuşlardır. Onları en az sizin kadar sevip koruyacağımızdan ve daha bilgili, daha donanımlı, daha sağlıklı olarak tekrar size teslim edeceğimizden emin olunuz" dedi.Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, eğitim ve spor alanında başarılı olan ve birliğe ilk katılan erlere ödül verildi.Görüntü Dökümü-----------------------Törene katılan aileler-Salondaki askerler ve yemin etme anları-Askerlerin jandarma marşını söylemesi-Albay Karakaş'ın konuşması-Salondan detaylarHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,==============================================