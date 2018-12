Dha Yurt Bülteni 10

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:44



01 Aralık 2018 Cumartesi 16:44

KAYINBİRADER CİNAYETİ SANIĞI: ÇAY İÇMEYE GİTMİŞTİM, ELİMDEKİ TÜFEK ATEŞ ALDIKONYA'nın Akşehir ilçesinde Ali Kırkuşu'nun (28) öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan kız kardeşinin eşi Turgut Gençoğlu (25) ve kardeşi Süleyman Gençoğlu (22) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Turgut Gençoğlu poliste verdiği ifadesinde, "Ali'nin yeni aldığı tüfeği inceliyordum. Bana, 'tüfek dolu dikkat et' dedi. Ali tüfeği elimden almaya çalışırken tüfek ateş aldı ve Ali vuruldu' dediği öğrenildi.Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki Ali Kırkuşu'ya ait evde meydana geldi. Turgut Gençoğlu, kardeşi Süleyman Gençoğlu ile birlikte kayınbiraderi Kırkuşu'nun evine gitti. Burada henüz belirlenemeyen nedenle tüfekle vuralarak ağır yaralanan Kırkuşu, kayınbiraderi Turgut onun ağabeyi Süleyman Gençoğlu tarafından Akşehir Devlet Hastanesi'ne bırakıldı. Ali Kırkuşu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.TÜFEĞİ ELİMDEN ALMAK İSTERKEN OLDUAli Kırkuşu'nu hastaneye bıraktıktan sonra kaçan ağabey ve kardeşi Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Kırkuşunu vuran Turgut Gençoğlu polisteki sorgusunda kayınbiraderinin evine çay içmek için gittiklerini belirterek şunları söyledi:"Ali'nin yeni aldığı tüfeği inceliyordum. Ali bana, 'tüfek dolu dikkat et' dedi. Ali tüfeği elimden almaya çalışırken tüfek ateş aldı ve Ali vuruldu.'dediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ağabey ve kardeşi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Görüntü dökümü:---------------------------Şüphelilerin adliyeden çıkışıOlay yeri ve hastaneden detaylarHaber-Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR DHA))================================================TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU KAHVEHANEDE AV TÜFEĞİYLE VURDUEDİRNE'de Sabri Ö.(53), tartıştığı komşusu Gültekin Aydoğdu'yu(43), kahvehanede av tüfeğiyle vurarak, ağır yaraladı.Olay Karaağaç Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. Evli 3 çocuk, 1 torun sahibi Sabri Ö. ile bir okulda temizlik işçisi olarak çalışan Gültekin Aydoğdu aralarındaki husumet nedeniyle kahvehanede tartıştı. Büyüyen tartışma araya girenler tarafından engellenirken, Sabri Ö., kahvehaneden ayrıldı. Bir süre sonra elinde av tüfeğiyle kahvehaneye gelen Sabri Ö., "Araya gireni vururum" diyerek tüfeğini doğrulttuğu Gültekin Aydoğdu'ya yakın mesafeden 2 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Aydoğdu, çağrılan ambulansla, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Aydoğdu'nun durumunun kritik olduğu öğrenildi.Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan Sabri Ö.'nün soruşturması sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Kahvehaneden genelOlayı anlatanlarOlay yerinden farkı karelerHaber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,===================================TRABZON'DA YANGIN: 2 DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİTRABZON'un Ortahisar ilçesinde çıkan yangında 2 apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.Olay, saat 14: 00 sıralarında, Ortahisar ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın baca kısmında başlayan yangında alevler bitişiğinde apartmana sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. İki apartmanın sakinleri tahliye edildi. Yangında 2 apartman dairesi kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yanına geç müdahale ettiğini belirterek tepkilerini dile getirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYangının ik anı (cep telefonu kamerası)Yangın söndürme çalışmalarıVatandaşların tepkileriDetaylarHaber-Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-DHA==============================ENGELLİLER ENGEL TANIMADI, BALONA BİNİP BULUTLARIN ÜZERİNE ÇIKTIDENİZLİ'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli vatandaşlar için Pamukkale'de balon turu düzenlendi. Önce beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale üzerinde balonla tur atan engelliler, daha sonra 1500 metreye çıkarak bulutların üzerinde muhteşem manzarada bir gün geçirdi.Dünya Engelliler Günü kapsamında Pamukkale Belediyesi, engelliler için balon turu düzenledi. Pamukkale'ye getirilen 16 engelli, görevlilerin yardımıyla balona bindirildi. Bazıları balona binmekten korkarken, arkadaşları onları cesaretlendirdi. Engelliler yavaş yavaş havalanan balonda gökyüzünden travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'yi havadan izleme fırsatı buldu, bol bol fotoğraf çektirdi. Görme ve konuşma engelliler, balonla Pamukkale turu yapmanın heyecanını yaşadı. Pamukkale turunun ardından yaklaşık 1500 metre yükseklikte bulutların üzerine çıkan balonda muhteşem manzarayı gören engelliler, ilk kez bindikleri balonda harika bir gün geçirmenin fırsatını buldu.Görme engelli Salih Cura, ilk kez balona bindiğini belirterek, "Eşim korktuğu için binemedi. Çok güzel bir duygu, uçuyoruz. İnsan hiç mutlu olamadığı kadar mutlu oluyor. Muhteşem manzarayı göremesem de bu heyecanı yaşamak çok güzel, bulutların üzerinde olmak inanılmaz bir duygu" dedi.Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, amaçlarının engelli vatandaşlara güzel bir anı yaşatmak olduğunu belirterek, "Engelliler günü için balon turu düzenledik. 16 kardeşimizi balona bindirdik. Bulutların üzerinde balon uçuşunu misafirlerimiz çok beğendi. Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek bizim için çok önemliydi" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Engelliler balona binmesiBalonun havalanmasıSalih Coza'nın konuşmasıHavadan Pamukkale görüntüleriBalonun bulutların üzerine çıkmasıBalonda engellilerden görüntülerPamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in konuşmasıHaber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,============================================HAKKARİ'DE KAR YAĞIŞIHAKKARİ'de etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığı kentte merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi buldu.Hakkari ve ilçelerinde etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağan kar ile birlikte kent merkezi beyaza bürünürken, kar kalınlığı merkezde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışının devam ettiği kentte, Hakkari Belediyesi ve il Özel İdaresi'ne ait iş makineleri kar temizleme çalışması başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜİl özel idareye bağlı ekiplerinin kar temizleme çalışmasıVatandaşların araçlarını temizlemesiÇarşı merkezinde genel görüntü2 DAKİKA 33 SANİYE - 285 MBMehmet ÖZKAN/HAKKARİ,=============================================