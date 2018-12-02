Dha Yurt Bülteni-10

02 Aralık 2018 Pazar 16:42



02 Aralık 2018 Pazar 16:42

1)BAKAN VARANK, AĞABEYİ ADINA YAPTIRILAN KÜTÜPHANENİN AÇILIŞINDA GÖZYAŞINI TUTAMADISANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 15 Temmuz gecesi şehit olan ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank adına Burdur'da yaptırılan kütüphanenin açılışında gözyaşlarını tutamadı. Programa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun göğsüne yaslanıp ağlayan Bakan Varank, "Merhum ağabeyim İlhan Varank isminin bu esere verilmesi beni oldukça duygulandırdı. Muhtemelen konuşmamı bitiremeyeceğim. Bu eserler şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir dizi inceleme ve açılış için Burdur'a geldi. Bakanlar Varank ve Kasapoğlu, ilk olarak Vali Hasan Şıldak'ı valilikte ziyaret etti. İki bakan daha sonra Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Teknokenti'nin açılışını yaptı. Bakanlar Varank ve Kasapoğlu, yolu keserek 'Sayın Bakanım Yurdumuza Çaya Bekliyoruz' pankartı açan öğrencilerin isteğini kırmayıp, Fereli Sinan Efendi Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle çay içerek bir süre sohbet etti.Öğrencilere MAKÜ Yerleşkesi'ndeki yüzme havuzunu kullanıp kullanmadıklarını soran Kasapoğlu 'Hayır' cevabını alınca Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya'ya öğrenciler için yüzme kursu açılması talimatı verdi ve "Bu konuyu takip edeceğim" dedi. İnternet hızından şikayet eden bir öğrenciye ise Bakan Kasapoğlu "İnternette film izliyorsunuz" dedi.BAKAN VARANK GÖZYAŞLARINI TUTAMADIVarank ve Kasapoğlu daha sonra 15 Temmuz gecesi şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank'ın adının verildiği kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Kütüphanenin açılış töreninde ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank'ı anlatan videonun gösterimi sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gözyaşlarını tutamadı. Bakan Varank, kürsüde konuşurken de duygulandı. Bakan Varank, kürsüden indikten sonra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun göğsüne yaslanarak gözyaşlarını tutamadı.Kütüphanenin açılışında konuşan Bakan Varank, "Burdur tarihiyle müsemma ilim ve irfan şehri. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy ilk mecliste Burdur'u temsilen mebusluk yaptı. Burdur ilmin, irfanın ve milli mücadelenin şehridir. İşte bu şehrin şanına, tarihine, yakışır şekilde uzun yıllardır beklenen Mehmet Akif Esoy Üniversitesi'ni 2006 yılında Burdur'a kazandırdık. Maşallah üniversitemiz kurulduğu günden bu yana hızla büyüyor. Şimdi de üniversitemize ve Burdur'umuza yakışır bir şekilde çok güzel bir kütüphaneyi açıyoruz. Merhum ağabeyim İlhan Varank isminin bu esere verilmesi beni oldukça duygulandırdı. Muhtemelen konuşmamı bitiremeyeceğim. Bu eserler şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.'ŞEHADET ŞERBETİNİ İÇTİ, CANINI ORTAYA KOYDU'Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da "Ülkemizi güçlü kılmak, geleceği bugünden inşa etmek için teknolojiyi takip eden değil, teknoloji üreten, teknolojik anlamda takip edilen bir ülke olmamız gerekiyor. İlhan Varank Kütüphanesi'nin gençler için bir hazine değerinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu kütüphanede çalışan gençlerimiz, okuyan gençlerimiz okudukları kitaplarla aslında geleceğin inşasında, başta kendi gelecekleri olmak üzere ülkemizin geleceğinin inşasında ciddi bir rol üstlenecek. İlhan Varank ismi bu kütüphane için çok anlamlı, çok önemli. O darbe gecesi, o hain güruha karşı ilk direnen sembol isimlerden birisi. Şehadet şerbetini içti, canını ortaya koydu. Kendisi tevazu, fedakarlık ve çalışkanlığı ile gerçek bir hoca ve bilimadamıydı. İnşallah ümit ediyorum bu kütüphanede çalışan gençlerimiz onun yolundan yürüyecek ve İlhan Varank'ların ölmeyeceğini, yaşayacağını ispat edecekler" diye konuştu.MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, 2006 yılında kurulan üniversitenin 11 fakülte, 13 meslek yüksekokulu, 5 yüksekokul, 4 enstitü ve 1 konservatuvar olmak üzere toplam 35 akademik birim, 33 bin öğrenci, 900 akademik personelle akademik dünyada varlığını sürdürdüğünü söyledi.Bakan Varank ve Kasapoğlu daha sonra kent merkezindeki bir restoranda sanayici ve iş insanlarıyla öğle yemeğinde buluştu.Görüntü Dökümü--------------Video sunumu sırasında ağlamasıKürsüden ağlayarak inmesiBakan Kasapoğlu'na sarılarak ağlamasıBakan'ın konuşmasıValilik ziyaretiTeknokent'te ziyaretDetayHABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,====================================================2)HASTANE OTOPARKINDA DEHŞET; EŞİNİ 19 YERİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜSAMSUN'da, Enis Adem Ş. (31), boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Ş.'yi (25) hastane otoparkında 19 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Olay yerinden sırt çantasıyla kaçarken, polis ekiplerince yakalanan Enis Adem Ş., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, "Pişmanım" dedi. Olay, saat 13.30 sıralarında, Kadıköy Mahallesi'ndeki Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Tekirdağ'da oturan Enis Adem Ş. ile boşanma aşamasında olduğu için Samsun'a yerleştiği öne sürülen eşi Merve Ş. arasında, bilinmeyen nedenle otoparkta tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken Enis Adem Ş., üzerinde taşıdığı bıçağı 1 çocuk annesi eşine art arda sapladı. Merve Ş., 19 yerinden bıçaklanırken, kanlar içinde yerde kaldı. Merve Ş., sağlık görevlileri otoparktan acil servise götürürken, yaşamını yitirdi. Enis Adem Ş. ise olay yerinden sırt çantasıyla kaçarken, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Enis Adem Ş., emniyete götürülürken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürüp, "Pişmanım" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü:-----------------------Olayın ardından E.A.S.'nin güvenlik kamerası görüntüleriMerve Şahin'in bıçakla yaralandığı arabadan detaylarOlay yerinden detayEğitim Araştırma Hastanesi'nden detay(SÜRE: 2.20Dk) (BOYUT: 261MB)Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,===================================================3)2 GENÇ, ÇOCUK PARKINDA BAYGIN BULUNDUTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çocuk parkında baygın bulunan 20 yaşlarındaki 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Gençlerin, alkol ya da uyuşturucu madde kullanıp, kullanmadığının araştırıldığı belirtildi.Malkara ilçesi Yeni Mahalle İnönü Caddesi'ndeki bir çocuk parkında, 2 kişinin hareketsiz yattığını fark eden çevre sakinleri, polis ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, baygın haldeki 20 yaşlarındaki iki genci, ekip aracıyla hastaneye götürdü.İsmi açıklanmayan gençlerin, alkol ya da uyuşturucu madde kullanıp, kullanmadıklarının araştırıldığı bildirildi.Görüntü Dökümü-------------------İki kişinin baygın halde yerde yatması-Çocuk parkı yerde yatanlar-Çevreden detayHaber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), -===================================================4)EVLENME VAADİYLE 22 BİN LİRA DOLANDIRILDIDENİZLİ'nin Çivril ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Süleyman Önal, bir aracı yardımıyla evlenme vaadiyle Hatay'ın Antakya ilçesinde tanıştırıldığı P.Y. (Pınar Yılmaz) isimli kadın ve yakını olduğu ileri sürülen kişiler tarafından toplam 22 bin lira dolandırıldı. Önal'ın şikayetçi olması üzerine jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Çivril'in kırsal Kızılcayer Mahallesi'nde çiftçilik yapan Süleyman Önal, 3 yıl önce eşinden boşandı. Mahallede tanıştığı bir kişinin tekrar evlenmek istemesi halinde aracılık edrebileceğini söymesi üzerine Önal, bu teklifi kabul etti. Önal, geçen 30 Kasım'da gittikleri Hatay'ın Antakya ilçesinde P.Y. ve ağabeyi olduğu söylenen bir kişi ile tanıştırıldı. Önal'ın aralarında 18 yaş olduğunu hatırlattığı P.Y., iddiaya göre, "Benim için yaş farkı önemli değil. Mutlu olayım yeter" dedi. Kendisi ile evlenmeyi kabul etmesi üzerine Önal, toplam 3 bin 600 lira değerinde altın yüzük ve küpe aldığını, süt parası olarak da ağabeyi olarak tanıtılan kişiye 7 bin lira ve toplam 7 bin lira değerinde altın bilezik verip, P.Y. ile memleketi Çivril'e döndü.'BUNLAR ÇETE'Önal daha sonra yaşananları ise şöyle anlattı:"P.Y., Çivril'e gelmemizden sonra evde hasta olduğunu söyledi. Kendisini hastaneye götürüp, muayene ettirdim. Sağlık durumu iyiydi. Eve döndükten sonra telefonla konuşmaya başladı. Kiminle konuştuğunu sordum. Kardeşleriyle konuştuğunu söyleyip, bahçeye çıkarak benden uzaklaştı. Telefonla konuşuyormuş gibi yapıp, sokağa çıktı. Burada, kendini bekleyen otomobile binerek kaçtı. Kendisinden bir daha haber alamadım, telefonlarıma da cevap vermedi. Dolandırıldığımı, kaçtığında anladım. Bunlar 6- 7 kişilik çete. Aracısı, taksicisi, 'Abisiyim' diyen de, 'ablasıyım' diyen de şebeke. İnsanları hassas oldukları yerlerden yakalayıp dolandırıyorlar. Beni dolandırıldılar, başkası kanmasın bunlara."Yaptığı diğer masraflar ile toplam 22 bin lira doladırıldığını belirten Önal, soluğu jandarmada alıp, şikayetçi oldu. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Görüntü Dökümü-------------------Evlenme vaadiyle dolandırılan Süleyman Önal'ın yaşadıklarını anlatması-Önal'ı evlenme vaadiyle dolandıran P.Y.'nin (Pınar Yılmaz) fotoğrafıHaber-Kamera: Tunay YAZICI/ ÇİVRİL (Denizli),===================================================5)CHP'NİN EGE ÖRGÜTLERİ AYDIN'DA TOPLANDICUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Yerel Seçim Ege Bölge Çalıştayı, Aydın'daki bir otelde, il başkanları ve belediye başkanlarının katılımıyla yapıldı.CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, parti olarak ittifak arayış çalışmalarının son hızıyla devam ettiğini söyledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da CHP'li belediyelerin yönettiği kentlerde halkın daha mutlu ve huzurlu olduğu öne sürdü.CHP, Manisa, Muğla, Uşak, Denizli ve Aydın olmak üzere 5 ilin, il başkanları ve belediye başkanlarının katıldığı Yerel Seçim Ege Bölge Çalıştayı Aydın'da yapıldı. Toplantıda Ege Bölgesi'nin yerel yönetimler stratejilerinin geliştirmesinin hedeflendiği bildirildi. Toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün de katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, "Partimiz 2019 yerel seçimleri için itinalı bir çalışma yürütüyor. Gerek aday belirleme süreçleri gerek sosyal demokrat belediyeciliğin uygulanmasına yönelik projeler üzerinde gerekse ittifak arayışları çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Bugün burada partimizin yerel yönetim stratejilerini kendi penceremizden bakarak değerlendireceğiz. Genel merkezimizin koordinasyonunda buraya gelen uzmanlarla masaya yatıracağız. Eminim bu toplantının sonuçları hepimiz adına ufuk açıcı olacaktır" dedi.'CHP'NİN YÖNETTİĞİ KENTTE YAŞAYANLAR DAHA MUTLU'Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yerel yönetimlerin hizmet anlayışının değiştiğini belirterek, "Yerel yönetimler 21'inci yüzyılda hızlı bir şekilde değişti. Bu yüzyıl iletişim yüzyılıdır. Bu nedenle yerel yönetimlerinde hizmet anlayışı hızla değişiyor. Eğer siz buna ayak uyduramazsanız maalesef hizmet verdiğiniz özel sektör olur veya yerel yönetim olur hiç farketmez başarıya ulaşamazsınız. CHP'li belediyelere bakıldığı zaman gerçekten çağı yakaladıkları, entegre oldukları, dünya görüşüyle beraber sosyal demokrat belediyecilik anlayışını yerleştirdikleri görülür. CHP'li olan belediyelerin yönettiği kentlere baktığınız zaman halkın daha mutlu ve huzurlu olduğunu görüyoruz" dedi. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.Görüntü Dökümü---------------------Toplantıdan görüntü-CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır'ın konuşması-CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı özlem Çerçioğlu'nun konuşması(Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,