Dha Yurt Bülteni -10

DHA YURT BÜLTENİ -10Niğde'de çığ altında kalan dağcıyı arama çalışmaları tekrar başladı (3)ÇIĞ ALTINDA KALAN DAĞCININ ABİSİ AÇIKLAMANiğde'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken, üzlerine çığ düşen 2 dağcıdan kurtarılan Hilal İşcan, Demirkazık dağ evine gelerek, Çamardı Kaymakamı Emrah Akduman ile görüşüp, olayın detaylarını ise kurtarma ekiplerine anlattı. İşcan, burada gazetecilerin sorularına yanıt vermedi.Çığ altında kalan Kemal Karakoç'un ağabeyi Ahmet Karakoç ise hala umutlu olduklarını belirterek, "Allah'tan umudumuzu kesmiyoruz, bekliyoruz. İnşallah ölü, yaralı neyse umudumuzu koruyoruz. Kemal, dağcılığı seviyordu. 2- 3 yıldır gidiyordu. Çoğundan haberimiz yoktu. Bir tutkusu vardı. Konya'dan geldik. Babamla amcamla beklemeye devam ediyoruz" dedi.Görüntü Dökümü-------Dağ evinden detaylarAhmet Karakoç'la röp.Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,================HDP'li 3 milletvekili, açlık grevine başladıHalkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak milletvekilleri Nuran İmir, Hasan Özgüneş ve Hüseyin Kaçmaz; partilerinin cezaevinde bulunan Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla 3 günlük açlık grevine başladıklarını söyledi.HDP Şırnak milletvekilleri Nuran İmir, Hasan Özgüneş ve Hüseyin Kaçmaz parti binasında düzenledikleri basın açıklaması ile 31 Ocak'tan beri tutuklu bulunan ve 8 Kasım'da süresiz açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek vermek amacıyla 3 günlük açlık grevi başlattıklarını söyledi. Hüseyin Kaçmaz, Leyla Güven'in 27 günden beri açlık grevinde olduğunu ifade ederek, "Leyla Güven, Hakkari halkının seçilen bir üyesi olarak şu an haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde. Ancak bu haksız ve hukuksuz tutuklamaya karşı kendisi için herhangi bir talebi yoktur. Bugün burada hepimizin bulunmasının sebebi de bu duruma destek vermektir. Leyla Güven vekilimizin talebi talebimizdir. Bu ülkede insanların, gençlerin ölmeyeceği, insanların huzurla yaşayabileceği, çocukların gülümseyerek gökyüzüne bakabileceği bir yarının umudu için bugün biz de sayın Leyla Güven'e destek amaçlı 3 günlük açlık grevini başlayacağız" dedi.Açıklamaların ardından HDP Şırnak milletvekilleri Nuran İmir, Hasan Özgüneş ve Hüseyin Kaçmaz; Leyla Güven'in fotoğrafının olduğu pankart önünde açlık grevine başladı.Görüntü DökümüBasın açıklamasına katılanlarHüseyin Kaçmaz'ın konuşmasıVatandaşlarıla tokalaşmalarıPankart önünde oturmalarıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, -=============FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine operasyon: 11 gözaltıHatay, İstanbul, İzmir ve Antalya'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla aranan 3'ü kadın 11 kişi, Kahramanmaraş'ta örgütün aranan kişileri sakladığı 'gaybubet' evlerinde yakalandı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; ByLock kullandıkları iddiasıyla Hatay, İstanbul, İzmir ve Antalya'da haklarında yakalama kararı olan M.Ö., F.K., F.P., A.S., D.K., N.K., Ü.K., F.K., A.T., M.Ç. ve M.G.'nin aranan örgüt mensuplarının saklandığı gaybubet evlerinde olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, adresleri tespit edilen gaybubet evlerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 3'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bu arada şüphelilerden M.G.'nin Göksun ve Pazarcık ilçelerinin sözde imamı olduğu belirtildi.Görüntü Dökümü---------------Polis minibüsünün gelişi-Şüphelilerin indirilmesi-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)=============Aracının LPG tankında 36 kilo eroin geçirilen sürücü adliyedeKarabük'ün Yenice ilçesinde, cipin LPG tankı içerisine gizlenen 36 kilo eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan cipin sürücüsü İ.A. adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine takibe aldığı cipi Yenice'de durdurdu. Narkotik köpeği ile araçta arama yapıldı. LPG tankı içerisine gizlenmiş 70 pakette 36 kilo gelen eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü İ.A. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan İ.A., hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Elleriyle yüzünü kapatmaya çalışan İ.A. daha sonra Yenice Adliyesi'ne sevk edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------Şüpheli hastaneye götürülürken ve hastaneden çıkarılıp polis otosuna götürülmesiSüre: (01.02) Boyutu: (115 MB.)Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,====================İstanbul'dan kaçan kapkaç şüphelileri Bursa'da yakalandıİstanbul Sarıyer'de kapkaç olayına karıştıkları öne sürülen Nevin Ç. ve Ufuk T., kiralık otomobille geldikleri Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı.Sarıyer'de telefon kapkaç olayına karıştığı öne sürülen 2 şüphelinin İnegöl'e geldiği bilgisine ulaşan polis ekipleri, harekete geçti. Ekipler, ilçe girişinde önlem aldı. İlçeye giriş yapan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, takibe alındı. Kalburt mevkiinde durdurulan araçtaki Nevin Ç. ve Ufuk T. gözaltına alındı.Şüpheliler, işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Görüntü Dökümü---------Şüphelilerin yakalanmasıHaber/Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),==================Bursa'da yanan 36 hektar alan ağaçlandırılacak, ilk fidanı Bakan Pakdemirli dikecekBursa'da ağustos ayında Mudanya ilçesi Çağrışan ve Göynüklü bölgesinde çıkan orman yangınında zarar gören 36 hektarlık alanda, yanık ağaçlar temizlenerek yeniden toprak işlemesi yapıldı. Bölgeye ilk fidanı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin dikeceği belirtildi.Bursa'nın Mudanya ilçesi Çağrışan ve Göynüklü bölgelerinde, ağustos ayında çıkan orman yangınında 36 hektarlık alan küle dönmüş ve 8 bin 700 ağaç yanmıştı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının ardından bölgedeki tüm yanık ağaçları temizledi. Ormanlık alana makinalı toprak işlemesi yapıldı. Yeniden orman kurulması amacı ile hazırlanan ağaçlandırma projesi kapsamında 15 farklı ağaç çeşidi olmak üzere 47 bin 800 fidan dikilecek. Ağaçlandırma çalışması, 7 Aralık 2018 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katılımları ile başlayacak. Bölgeye ilk fidanı Bakan Pakdemirli'nin dikeceği bildirildi.Görüntü Dökümü--------------Yanan bölgeden arşiv drone görüntüsü2 dakika 20 saniye269 MBHaber/Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,===============Gaziantep'te, 'Sünnetin Aktüel Değeri' sempozyumuGaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi tarafından 'Sünnetin Aktüel Değeri konulu sempozyum düzenlendi.GAÜN Mavera Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma, Büyütşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Prof. Dr. Mehmed Said Hatiboğlu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Rektör Gür, Hazreti Muhammed'in yaşadığı dönemdeki söylem ve yaptıklarının iyi anlaşılması gerektiğini ifade ederek şunları dedi:"Peygamber efendimiz, bir eşti, bir babaydı, bir komutandı, bir yargıçtı aynı zamanda bir devlet yöneticisiydi. Bu vasıfların hepsini bulundurduğu için kendisi üzerinden cereyan eden sözler, fiiller veya yapmış olduğu şeylerden dolayı her birisinin farklı bağlamda değerlendirilmesi gerekiyor. Bir yargıç olarak hüküm verdiği zaman o yargı bireyseldir. Ama biz bunu genelleştirdiğimiz zaman maalesef hata yapabiliriz. Ama hayatı boyunca en fazla irdelenen, hayatı hiçbir şekilde eksik bırakmadan değerlendirilen tek insan peygamber efendimizdir. Aile hayatında Hazreti Ayşe annemiz başta olmak üzere, Hazreti Hafsa annemiz bunlar tek tek yaptıklarını naklediyorlardı. Ehl-i suffa sürekli yanındaydı. Savaşta peygamber efendimizin sahabeleri mutlaka onun ne dediğini naklediyorlardı. Dolaysı ile böylesi bir ortamda bizim şunu değerlendirmemiz lazım; peygamber efendimizin yaşadığı dönemde kendisinin yaptıkları, söyledikleri onun bireysel olarak tercihi miydi? Yoksa vahinin bir yansıması olan ilmi ve dini kurallar mıydı? İşte bu iki şeyi ayırmakta fayda var."Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'de sempozyumun Gaziantep'te yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek şunları söyledi:"Bu şehirde ve bu üniversitede bu önemli konunun tartışılmasından büyük mutluluk duyuyorum. Sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hakikaten dünyaya nereye gidiyor? Biz ne yapmalıyız? Sorusunun cevabıdır bunların hepsi. Bugün günlük bir doların altında binlerce insanın yoksul kaldığı, 5 yaşına gelmeden temiz su bulamadığı için ölen çocukların olduğu, bu coğrafyada Aylan bebeklerin olduğu, umut denizi ölüm denizine dönüşüyorsa bir şeyler ters gidiyor. Bizim bu ters giden dünya düzenine karşı yeni bir şey söylememiz lazım. Dünyanın rahmete, dünyanın merhamete, dünyanın yeni bir adalet sistemine ihtiyacı var. İşte o yüzden bu yaşadığımız sorunları kökünden çözebilmemiz içinde bugün bu yapılan çalışmaları gençlerimize, çocuklarımıza çok iyi anlatmamız gerekir."Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Mehmed Sait Hatipoğlu, 'İslam'ın Aktüel Değerleri' konulu sunumunu yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Sempozyuma katılanlarAli Gür'ün konuşmasıFatma Şahin'in konuşmasıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 398 MBHaber - Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- DHA)================Başkan Aktaş, hizmet manifestosunu açıkladıBURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde geride bıraktığı 1 yıllık çalışma sürecini, 'Bursa 2026 Şehir Tasavvuru' temalı toplantıda değerlendirdi ve gelecek hedefleriyle ilgili manifestosunu açıkladı.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, 'Bursa 2026 Şehir Tasavvuru' temalı toplantısı Atatürk Kongre Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda gerçekleştirildi. Basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen program, Muradiye Salonu'ndaki kahvaltının ardından başladı. Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu'ndaki toplantıda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 1 yıllık çalışmalarının hatırlatıldığı filmin gösterimi gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, İl Yürütme Kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, yerel ve ulusal basın mensupları da toplantıya katıldı.'TARİHİ DOĞRU OKUMAYA ÇALIŞIYORUZ'Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Bursa 2026 Şehir Tasavvuru' temalı sunumunda, Başkan olarak geçirdiği 1 yılı anlattı ve ardından hizmet manifestosunu açıkladı. Başkan Aktaş, Bursa'ya ve Bursalılara hizmet etmenin gururunu ve onurunu yaşadığını ifade ederek, "Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 400 gün önce devraldığımız görevi layıkıyla yerine getirmenin huzuruyla karşınızdayım. Ağır bir sorumluluğu omuzladık ve bugüne kadar da bu sorumluluk bilinciyle hareket ettikö dedi. Göreve gelirken Bursa'yı, geleneksel dokusunu bozmadan, modern dokunuşlarla yaşanılacak bir şehir haline getirme hedefi taşıdığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Aslında 1912 yılından bu yana göreve her gelen Belediye Başkanı bu şehre katkıda bulunmak için çalıştı. Her dönemde şehrin ve şehirlinin talep ve ihtiyaçları farklıydı. Doğru uygulamalar bugünlere kadar gelirken, yanlış uygulamalar şehrin geleceğinden çaldı" diyerek, kimseyi suçlamadıklarını, ancak tarihi doğru okumaya çalıştıklarını kaydetti.'BURSA'NIN TARİHİ DE TALİHİ DE DEĞİŞECEK'Başkan Aktaş, tarihin doğru okunduğu sürece yanlış yapma ihtimalinin azalacağını belirterek, "Şimdi önümüzde yeni bir süreç var. 24 Kasım'da Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemde Bursa'da yola bizimle devam edeceğini açıkladı. Bursalıların da teveccühleriyle 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler sonucunda yeni bir süreç başlayacak. Bu süreç, Bursa'nın tarihinin de talihinin de değiştiği bir süreç olacak. Biz buna gönülden inanıyoruz" diye konuştu.'BİZ HAZIRIZ'"Şimdi yeni ve güzel işler yapma zamanıdır" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Aktaş, 2035 yılı 1/100000 ölçekli imar planı hazırlığı yaptıklarını ve 2035 trafik master planı üzerinde 12 kişilik heyetle detaylı çalıştıklarını, daha sonra da kamuoyuna açıklayacaklarını belirterek, "Biz hazırızö dedi. Aktaş, yol haritasının son şeklini de meclis üyeleriyle vereceklerini belirtti.1326 yılında fethedilen Bursa'nın farklı bölgelerinde görev yapan esnaf, Büyükşehir Belediyesi yöneticisi, protokol, STK temsilcisi, mahalle muhtarları ve vatandaş olmak üzere toplam 10 bin 324 kişiyle Bursa ile ilgili algı ve beklentilerini değerlendirmek amacıyla anket ve mülakatlar yaptıklarını anlatan Başkan Aktaş, "Bu görüşmelerden çıkan sonuçlara göre 4 farklı alanda odak grup toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantılarda, alanlarında konu hakimiyeti olan akademisyen, gazeteci, sosyolog, STK temsilcisi, uzman vb kişiler ile yapılan değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan 'trafik ve ulaşım', 'şehir gelenekleri ve kentlilik bilinci', 'ekonomi' ile 'şehir ve iletişim' konularından hareketle şehir tasavvurumuzu belirledikö şeklinde konuştu.Bursa'nın hayallerini gerçekleştirebilenlerin, ilkleri gerçekleştirmeye cesareti olanların şehri olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, Bursa'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ısrarla üzerinde durduğu yerli ve milli kalkınmanın öncü şehirlerinden olduğunu belirterek, "İşte tüm bu değerleri ve nice güzellikleri ile Bursa bir emanettir ve 'emanetimiz' dediğimiz şehrimize liyakatle sahip çıkmak zorundayız. Kirlenmeyeceğiz, kirletmeyeceğiz ve kirletenlere asla izin vermeyeceğiz. Kontrolsüz büyüme, rant sevdası, moda akımların esiri olarak zihnimizi ve ilişkilerimizi kirletmeyeceğiz. Artık binaların göklerle ilişkimizi kesmesine izin vermeyeceğiz. Bina yapmak için değil, Bursa'yı mamur etmek için bir imar politikasını kesinlikle hakim kılacağız. Çocuklarımıza bina gölgesi yerine, çınar gölgelerinde bir Bursa bırakmak zorundayız. Bursa'ya yakışan budur. Esen rüzgarımızın sesini, çocuklarımızın neşesini, birbirimize söylediklerimizi duymamızı engelleyecek kirliliklere asla izin vermeyeceğiz. Ulaşabilen ve herkesin ulaşabildiği, trafiği rahat bir Bursa yaklaşımından taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.ORTAK AKIL VURGUSU"Bursa'yı kendimize göre değil, zihinlerimizi Bursa'ya göre dönüştürmek zorundayız" diyen Başkan Aktaş, konuşmasının devamında, "Kentsel dönüşümü büyük bir mutabakat ve ortak akılla, kadim Bursa'yı ebede taşıma iradesiyle gerçekleştireceğiz. Şehrimizi, kültür ve sanat üreten kimlikli bir şehir haline getireceğiz. Bursalılar olarak ailemize, komşumuza, sokağımıza, mahallemize ve şehrimize sahip çıkacağız. Gençlerin desteğine ve enerjisine her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Biliyoruz ki onlar bugünkü dünyayı daha iyi anlıyor ve anlamlandırıyor. Bu nedenle gençlerimizin bize yardım etmeleri için gerekli şartları oluşturacağız. Geleceğin teminatı çocuklarımızı geleceğe hazırlarken, onların güvenli ortamlarda yetişmelerine imkanlar sunacağız. Şampiyon apoletli şehirle, şehrin simgesi kabul edilen Bursaspor'umuzun yanı sıra gençlerimizin diğer spor branşlarında da başarı sağlamaları için katkı koyacağız. Gerek takım gerekse bireysel branşlarda dereceler elde edecek, şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil edecek sporcu bir gençliğin inşaası için özellikle çalışacağız. Bursa kimsesizlerin kimsesidir. Özellikle şehit aileleri ve gazilerimizi en ulvi emanetimiz olarak gözeteceğiz" açıklamasını yaptı.AKILLI ŞEHİR BURSABaşkan Alinur Aktaş, Bursa'nın akıllı teknolojiyi amaç olarak değil problemlerin çözümünde araç olarak kullanan bir şehir olacağını da ifade ederek, "Ulaşım başta olmak üzere kentimizin müşterek problemlerin çözümünde paydaşlarımızla birlikte yüksek teknolojiyi kullanacağız, bu alana yatırım yapacağız. Yerli ve milli teknoloji kullanımı ile teknoloji çöplüğüne dönmeden kaynaklarımızın verimli kullanımı için akıllı uygulamalar geliştirecek, 'Akıllı Bursa'yı hep birlikte oluşturacağız. Sanayimizi daha da büyüteceğiz ama bunu havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirletmeden yapacağız. İstihdam ve zenginlik için sanayimizi her şartta destekleyecek ve geliştirilmesi için çalışacağız ama temiz sanayi, yükte- kirde hafif, pahada ağır sanayi" dedi.'TARIMSAL ÜRETİMİMİZİ DÜNYAYA AÇACAĞIZ'Başkan Aktaş, özellikle katma değeri yüksek sanayinin gelişmesini teşvik edeceklerini de kaydederek, "Bursa, özellikle tekstil ve otomotivde önemli bir üretim üssüdür. Zaman içinde, ulaşım imkanlarının da gelişmesiyle, şehrimizin tarihsel kimliğine yakışır büyük ticaret merkezleri sayesinde tarımsal ürünlerden, tekstile, mobilyadan ev mefruşatına kadar bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden biri olmak için yol alacağız. Tarımsal üretimimizi dünyaya açacağız. Mobilya sektöründeki birikimlerimizi dünya markası olma yolunda kullanacağız. Bu konuda gerekli kurumlarla işbirlikleri yapılarak tasarım ve kalitede sağladığımız başarıyı, markalaşmada da sağlamak önceliğimiz olacak" dedi.'GELECEK TURİZM İLE GELECEK'Bursa'nın turizm pastasından da arzu ettiği payı alacağını dile getiren Başkan Aktaş, "Turizmde çok bekledik. Artık dağınık çabalarla değil, organize bir turizm çalışmasıyla, Bursa'yı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dikkatine sunmak zorundayız. Zengin ve köklü Bursa mutfağını dünyaya açmak için yapılacak bütün çalışmalara tam destek vereceğiz. Doğa, deniz, tarih, kültür, sağlık, termal, tarım, inanç turizmini bir potada eritebilen bir şehir olacağız. İş dünyasının kongrelerini, fuarlarını tertip etmek için yıllar öncesinden yer ayırmak zorunda kalacakları bir Bursa olmak, asla hayal değil. Sokakları güvenli, ticareti güvenilir Bursa'yı gerçek kılacağız. Ticaretine hile katanların zaten Bursa'da yeri yok. Bu konuda bütün Bursalılar olarak gerekeni yapacağız. 700 yıllık çarşı-esnaf geleneğinin kendi mekanlarında geliştiği bir Bursa için pek çok çalışma yapıldı. Bu çalışmaları devam ettireceğiz" diye konuştu.Görüntü dökümü:-----------Salondan detaylar-Alinur Aktaş'ın konuşması-Belediye haberinin görüntüsüSüre: 2.03 - Boyut: 229 MBHaber/Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,==================