Dha Yurt Bülteni-10

TERMAL OTELDE KORKUTAN YANGIN (EK)1)VALİ DOĞAN: DUMANDAN ETKİLENENLERİN DURUMU İYİHatay Valisi Rahmi Doğan, Erzin ilçesinde yangın çıkan termal otelde incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı. Vali Doğan, "Sabah saatlerinde başlayan bir yangın var. Büyük ihtimalle kalorifer dairesinde başlayan bir yangın. İlk anda müdahale ediliyor. Otelin bütün odaları kontrol edildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Tüm vatandaşlarımız otelden tahliye edildi. Dumandan etkilenen 25 kişi hastanelere intikal etti. Onun dışında herhangi bir zayiatımız yok. Ekiplerimiz Osmaniye, İskenderun, Dörtyol'dan hareket ederek müdahale etmiştir. Hastaneye götürülenlerin durumları ağır değil. Yangının çıkış nedeni ile ilgili net bir durum yok. Teknik çalışma yapılacak. Her şey incelenecek, eksikleri varsa neyse gereken yapılacak" dedi.Görüntü Dökümü------------------------Odalardaki alevlerden görüntüBir vatandaşın olayı anlatmasıSÜRE: 01'13" BOYUT: 136 MBHaber-Kamera: İbrahim EMÜL/ERZİN,(HATAY),=====================================================2)SAHNEDE SU YERİNE ANTİFRİZ VERİLEN SUMRU YAVRUCUK, HASTANELİK OLDUÜNLÜ oyuncu Sumru Yavrucuk, Marmaris'te tiyatro oyunu için sahneye çıktığı sırada kendisine su diye verilen antifrizi içince hastanelik oldu. Sumru Yavrucuk, Marmaris'te 'Leeanane'nin Güzellik Kraliçesi' isimli tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıktı. Armutalan Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda Yavrucuk'a rol gereği su verilmesi gerekirken, antifriz verildi. Su sandığı antifrizi için ünlü oyuncu, sahnede kusmaya başladı. Özel bir hastaneye kaldırılan Sumru Yavrucuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü------------------------Sumru Yavrucuk'un oynadığı tiyatro oyunundan 30 saniye görüntü(Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),====================================================3)DEMRE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ SERALARDA ZARARA YOL AÇTIANTALYA'nın Demre ilçesinde etkili olan yağış seralarda su baskınlarına neden oldu. Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, 30 dönüme yakın serada zarar olduğunu belirterek, "Afet mevsimi geldi. Seralarına sigorta yaptırmayan vatandaşlar lütfen yaptırsın" uyarısında bulundu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate alan Demreli sera üreticileri dün gün boyu elinde kürekle seralarını bekledi. Çevreli Mahallesi'nde sürekli yağan yağmur sonrası bazı seraları su bastı. Yağışın durmasıyla vatandaş seralardaki suyu boşalttı. Yağışın aralıklarla yağması, seralara daha fazla suyun girmesini önledi. Seraların yanında bulunan arazilerde biriken su, seraların beton duvarlarının yüksekliği sayesinde zarara yol açmadı. Demre merkezindeki ara sokaklarda bazı seralara kısmen de olsa su girdi. Yağışın ara vermesiyle tehlike geçti ve buralarda da vatandaşlar suyun içine girerek kapanan kanalları açtı.Turistik Üçağız Mahallesi'nde ise dereden taşan su mahallenin meydanına doldu. Aniden gelen sel korkuya neden olurken, yağışın durmasıyla sel de hızını kaybetti ve zarara yol açmadı.UCUZ ATLATILDIÇevreli Mahallesi'ndeki seraları inceleyen Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, "Yağışın aralıklı ve ağır ağır yağması üreticilerimizin zararı ucuz atlatmasını sağladı. Bazı seralara su girdi ama zarar çok değil. Çevreli Mahallesi'nde 30 dönüme yakın serada zarar var. Ama yağışın durması, vatandaşın hazırlıklı olmasıyla ucuz atlatıldı. Ancak afet mevsimi geldi. Seralarına sigorta yaptırmayan vatandaşlar lütfen yaptırsın" dedi.Görüntü Dökümü------------------------Genel detayAkan sel sularıHaber- Kamera: Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya),====================================================4)KARLI YOLLARDA YÜRÜYEREK HASTALARA ULAŞIYORHAKKARİ'de görev yapan Pratisyen Dr.Mustafa Çekiç, dışarı çıkamayan hastaların evine gidip fizik tedavi uygulaması yapıyor. Araçların çıkamadığı karla kaplı patika yollarda zaman zaman yürüyerek hastalara ulaşan Dr. Çekiç, bugüne kadar kayıtlı 261 hastaya ulaşarak evinde tedavi ettiğini ve hastaların bu durumdan çok memnun kaldığını söyledi.Hakkari Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır görev yapan Devlet Hastanesi Acil Servis'te görev yapan Aksaraylı pratisyen doktor Mustafa Çekiç (26), evinden dışarı çıkamayan yatalak hastaların umudu oldu. Devlet Hastanesi'nde günde ortalama 90 hastayı muayene eden Dr. Çekiç ve beraberindeki sağlık ekibi, hastaneye gelemeyen hastaları ise evlerinde ziyaret edip, 'Evde Fizik Tedavi' uygulaması kapsamında tedavi etmeye çalışıyor. Merkezde kayıtlı 261 hastaya ulaşarak evinde fizik tedavi uygulayan Dr. Çekiç, son olarak beraberindeki sağlık ekibi ile birlikte karla kaplı Yukarı Merzan Mahallesi'nde yaşayan Beyaz Acar'ın (72) evine yürüyerek ulaştı.Hastaların bu durumdan oldukça memnun olduklarını söyleyen Dr. Çekiç, "Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servisi ve aynı zamanda evde sağlık hizmetlerinden sorumlu doktorum. Evde sağlık hizmetleri, 7/24 çalışma esası üzerine kurulu. Çünkü, hastalarımızın geneli yatalak, mağdur hastalar olduğu için izin kullanma, yada tatil yapma gibi bir imkanımız yok. Hakkari merkezde kayıtlı 261 hastamız var. Elimizden geldiğince hastaların mağdur olmamaları için yaz- kış demeden her türlü koşulda yardım etmeye çalışıyoruz. Bu hastaların çoğu engelli ve yaşlılardan oluşuyor. Bu tür bakıma muhtaç özellikle engelli ve yaşlı hastalara bakmak insana şevk veriyor. Yani bunu yaparken, bizim meslek aşkımız da artıyor. Ulaşım sıkıntısından dolayı ambulansların gidemediği evlere yürüyerek ulaşmaya çalışıyoruz. Fizik tedavilerini yaptığımız bu hastalardan bir kısmını da ambulanslarla evlerinden alıp hastaneye getiriyoruz" dedi.Yürüme sorunu yaşadığı için evinde tedavi gören Beyaz Acar ise bu durumun kendisini mutlu ettiğini, emeği geçen yetkililere, doktora ve sağlık personellerine teşekkür ettiğini söyledi.Görüntü Dökümü------------------------Evde sağlık hizmet yapan ekiplerin hastaneden çıkışıAmbulansın girmediği yolda yaya olarak hasta evine gitmesiHasta evinde hastaya bakmalarıHasta kızı Gülistan Armut konuşmasıDr.Mustafa Çekiç, konuşmasıGenel DetayMehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -444 MB - 3 DAKİKA 58 SANİYE====================================================5)5 YAŞINDAKİ MİRAÇ'IN TEDAVİSİ İÇİN 150 BİN LİRA GEREKLİŞIRNAK'ta 11 aylıkken geçirdiği havale sonucu kronik solunum yetmezliği nedeniyle cihaza bağlı olarak yaşam sürdüren Miraç Külter (5), kök hücre tedavisiyle sağlığına kavuşmayı bekliyor. Gündelik işlerde çalışan Kamil Külter, oğlunun tedavisi için 150 bin lira gerektiğini belirterek yardım istedi.Bahçelievler Mahallesi'nde kirada oturan 7 yıllık evli Kamil ve Selma Külter çiftinin 3 çocuğundan ortancası Miraç, 11 aylıkken havale geçirdi ve beyninde hasar oluştu. Kronik solunum yetmezliği nedeniyle cihaz olmadan nefes alamayan küçük Miraç, yatağa bağımlı kaldı. Geçirdiği operasyonların ardından ailesine sesle ve mimikleriyle tepki vermeye başlayan Miraç, solunum cihazıyla yaşamını sürdürüyor. Gündelik işlerde çalışan baba Kamil Külter, Miraç'ın kök hücre tedavisi için 150 bin lira gerektiğini söyledi. Kamil Külter, kazandığı parayla ancak ailesini geçindirebildiğini, oğlunun tedavisini yaptıramadığını belirtti.'ELEKTRİK GİDİNCE SIKINTI OLUYOR'Oğlunun kök hücre tedavisiyle sağlığına kavuşabileceğini belirten Külter, "5 yıldır çocuğumun iyileşmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Kronik solunum yetmezliğinin tedavisi var. Biz çocuğumuzu daha iyi bir hastanede tedavi ettirmek istiyoruz. Kök hücre tedavisi ile çocuğum sağlığına kavuşabilir. Kök hücre tedavisi ile iyileşen böyle hastalar var. Çocuğumun iyileşme ihtimali varsa biz bu ihtimalin üzerine gitmek istiyoruz. Oğlum geçirdiği ameliyatlar ile 5 yıl içerisinde artık tepki vermeye, kendini tanımaya başladı. Biz konuşurken gülüyor. Önceden bu belirtilerin hiçbiri yoktu. Daha iyi bir hastanede tedavi edilirse, bağlı olduğu cihazdan kurtulsa bile bize yeter. Çünkü bu şekilde çok zor oluyor. Ben işe çıktığım zaman aklım burada kalıyor. Elektrik gidince, sıkıntı oluyor. Cihazın bozulma ihtimali oluyor. Bu sefer biz sıkıntı yaşıyoruz. Cihaz bozulduğu zaman tamir için Ankara'ya gönderiyorum. Cihaz yokken çocuğu yoğun bakıma yatırıyoruz" dedi.Kamil Külter, oğlunun tedavisi için yetkililerden yardım isteyerek, "Biz devlet büyüklerimizin sadece bize değil, böyle hastaların tümüne el uzatmalarını istiyoruz. Böyle hastalara bakmak çok zor, sıkıntılı bir durum. Böyle hastalar çok iyi bir fizik tedavi ve kök hücre tedavisi görürse iyileşme ihtimalleri var. Bu tür hastaların üzerinde durmak gerekiyor. Biz 5 yıldır gelebileceğimiz en iyi noktaya geldik. Kök hücre tedavi ile hastaların iyileşme ihtimalleri var. Sayın Cumhurbaşkanımızdan çocuğumun daha iyi bir hastanede tedavi edilmesi için yardım talebinde bulunuyorum. Ben ve eşim son 5 yıldır çok yıprandık" diye konuştu.Anne Selma Külter de kendilerine uzatılacak bir yardım eli beklediklerini ifade ederek, "Hacettepe'de 3 ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Kendi kendine nefes alamıyor. Yatağa bağlı, 5 yıldır oğlum böyle. Tedavisi var. Oğlumu tedavi etmek istiyorum. Nereye başvurduysam elim boş döndüm. Hiç kimse bize yardım etmedi. Ben artık oğlumun tedavisi için herkesten yardım istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm yetkililerimizden yardım istiyorum. Oğlumun tedavi edildiğini görebileyim. Maddi durumum yeterli olsaydı, kendim yapardım. Ama maddi durumum yok. Kiradayım, evim yıkıldı. Oğlum sürekli böyle. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Kocam günlük işlerde çalışıyor, kazandığı Miraç'ın masraflarına yetmiyor. Çünkü makinenin bir tane hortumu 350 TL. Devlet bu cihazın parçalarını karşılamıyor. Bazen yaşadığımız sıkıntılardan dolayı makinenin malzemelerini bile alamıyoruz" dedi.Görüntü Dökümü------------------------Miraç'tan detayAnnesinin Miraç'ın yüzünü temizlemesiKamil Külter ile röp.Selma Külter ile röp.Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 640 MB=======================================================6)İŞTEN ÇIKARILDI OTELİN KASASINI ÇALDIANTALYA'nın Serik ilçesindeki otelde yaşanan kasa hırsızlığını, 5 gün önce işten çıkarılan teknik personel Mesut Kurt'un gerçekleştirdiği belirlendi. Yakalanan Kurt tutuklanırken, kasa ve içerisindeki evraklar ise boş arazide bulundu.Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelin muhasebe odasında duran ve içinde otele ait evrakların bulunduğu küçük çelik kasa dün gece çalındı. Bu sabah gelen muhasebe çalışanları kasanın olmadığını fark edince durumu otel yetkililerine, onlar da polise bildirdi. Olay yerine gelen Belek Polis Merkezi ekipleri inceleme yaptı.GÜVENLİK KAMERASINDA TESPİT EDİLDİOteldeki güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde hırsızlığı sezonun bitmesi dolayısıyla 5 gün önce oteldeki işinden çıkarılan teknik personel Mesut Kurt'un gerçekleştirdiği belirlendi. Mesut Kurt'u takibe alan polis sabah saatlerinde Belek Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.BOŞ ARAZİDE AÇMIŞPolis merkezindeki ifadesinde çelik kasayı otelin ilerisindeki boş araziye götürüp, açtığını söyleyen Mesut Kurt, içinden para değil, otele ait evrakların çıktığını anlattı. Mesut Kurt, kasayı bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldığını kaydetti. Polis şüphelinin tarif ettiği yerde yaptığı incelemede ağzı açık kasayı ve yanındaki evrakları buldu. Mesut Kurt polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DAHA ÖNCE DE SOYULMUŞDiğer yandan aynı kasadan 20 gün önce de 5 bin liranın çalındığı belirtilirken, olayın failinin bulunması için araştırmaların sürdüğü kaydedildi.HIRSIZLIK ANI KAMERADAHırsızlık anı otelin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde elinde cep telefonuyla odaya girdiği belirlenen şüphelinin, bir süre çevreyi aradıktan sonra küçük kasayı bulup, yerinden çıkardığı görüldü.Görüntü Dökümü------------------------Hırsızlık anına ilişkin kamera görüntüsüHABER: Namık Kemal KILINÇ- KAMERA: SERİK (Antalya),========================================================7)AFYONKARAHİSAR'DA EĞİTİME SMS'Lİ DESTEKAFYONKARAHİSAR'da ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veren Afyon Eğitim Vakfı (AEV) yeni bir SMS uygulaması başlattı. Afyonkarahisar Valilik makamında gerçekleşen 'SMS ile eğitime destek' kampanyasında Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleriyle gazeteciler ilk bağışları yapan isimler oldu.Afyonkarahisar'da 1987 yılından itibaren faaliyet gösteren ve topladıkları yardımlarla Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı ve il dışında eğitim alan öğrencilere burs veren AEV yöneticileri yeni bir uygulama ile kampanyaya imza attı. AEV Başkanı Hüsnü Serteser ve AEV Genel Sekreteri Murat Diker, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret ederek SMS sistemini tanıttı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın da katıldığı SMS uygulamasında ilk mesajı gönderen isim ise Vali Tutulmaz ve beraberindekiler oldu.VALİ GAZETECİLERİ BAĞIŞ YAPARKEN GÖRÜNTÜLEDİTüm operatörlerden AEV'e bağış yazarak 6703'e mesaj gönderilmesiyle 10 TL'lik bir bağışın yapılabileceği kaydedildi. Eğitime desteğin önemine dikkati çeken Vali Mustafa Tutulmaz, gazetecilerin de destek olmasını istedi. Programı takip eden bir gazetecinin kamerasını alan Tutulmaz, o gazetecinin AEV'e bağış gönderdiği anı görüntüledi. Ayrıca Belediye Başkanı Çoban ile AEV Başkanı Serteser de diğer gazetecilerin kamera ve fotoğraf makinelerini alarak bağış yaptıkları anı çekti.'TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ KAMPANYAYA DAVET EDİYORUZ'SMS uygulamasıyla ilgili bilgiler veren AEV Başkanı Hüsnü Serteser, şu ana kadar 450 öğrenciye burs verdiklerini söyledi. Afyonkarahisar'da başarılı ve maddi durumu yerinde olmayan öğrencilerin AEV olarak yanlarında olduklarını kaydeden Serteser, "2015 yılında 126 olan burs verdiğimiz öğrenci sayısı bugün 450'ye kadar çıkmıştır. Ama bunu yeterli görmüyoruz ve Afyon Eğitim Vakfı olarak yeni kampanyalarla daha fazla kişiye ve öğrenciye burs vermeye çalışıyoruz. Bugün sizinle birlikte tüm operatörlerimizden SMS kampanyası başlatmış olacağız. Bir SMS ile 10 TL bağış yaparak öğrencilerimize destek sağlamış olacağız. İnşallah 450 olan sayımızı daha fazla artacaktır. Tüm hemşehrilerimizi bu kampanyaya destek olmaya bekliyoruz" dedi.DAHA FAZLA ÖĞRENCİYE ULAŞMAK İSTİYORUZ1987 yılından itibaren AEV'in öğrencilere çok büyük katkı sağladığını aktaran Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında burs alan öğrenci sayısının artmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. 450 olan burs sayısının yeterli olmadığına dikkati çeken Çoban, şöyle konuştu:"Afyonkarahisar'ımızın merkezinden ve 17 ilçesinden yüksek öğretim imkanına kavuşmuş ancak ailesinin yeterli imkanı olmayan öğrencilerimize daha fazla sayıda ve miktarda yardım yapmak istiyoruz. Bunun için de eğitim vakfımız 3 operatörle de anlaşarak bir SMS ile bağış kampanyası yaptı. Ben de buradan cep telefonlarına mesaj gelenlere veya gelmeyenlere ilgili numaraya mesaj atarak tüm hemşehrilerimizin bu bağış kampanyasına katılmasını rica ediyorum."Konuşmaların ardından Vali Tutulmaz, Belediye Başkanı Çoban, AEV Başkanı Serteser ve gazeteciler SMS ile AEV'e ilk bağışı yaptı.Görüntü Dökümü---------------Vali ve beraberindekilerden detay-AEV Başkanı Serteser'in konuşması-Başkan Çoban'ın konuşması-Vali Tutulmaz'ın konuşması-Vali Tutulmaz ve beraberindekiler bağış yaparken-Vali Tutulmaz gazetecileri bağış yaparken çekerden detay-Diğer protokol üyeleri de gazeteciler bağış yaparken görüntülerken detayHABER-KAMERA: SATILMIŞ AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,