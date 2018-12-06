Dha Yurt Bülteni-10

06 Aralık 2018 Perşembe 13:42



06 Aralık 2018 Perşembe 13:42

1)GÜVERCİNLERİNİ ÇALDI DİYE ÇOCUĞU DÖVDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİBURSA'nın İnegöl ilçesinde boş bir arazide kurduğu derme çatma kafeste güvercin besleyen Recep Taşçı, kafesin çevresinde dolaşan çocukları görünce kovalayıp, yakaladığı bir çocuğu hırsız olabileceği iddiasıyla dövdüğünü söyledi. Taşçı, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Kafesin çevresinde dolaşan çocukları görünce kovalayıp, yakaladığı bir çocuğu döven, olayın ardından kafesinin yanına gelip açıklamalarda bulunan Recep Taşçı, "Geçen hafta içinde güvercinlerimi çalmaya geldiler. Çocuklardan birini yakaladım. Beni canımdan bezdirdiler. Korkutmak amacıyla dövdüm. Dövmemem gerekyordu, suçtur belki, ama mağdurum. Kuşlarım çalındı. 30 civarında kuşum çalındı. Sinirden tokat atmıştım. Çalıp götürürken görmedim ama ertesi gün çalmaya geldiklerinde pusuya yattığım için yakaladım, sonra dövdüm. 30 güvercinim vardı, şu an bir tane kaldı. Elimdeki kesere gelince, o keser kaçan çocuğun bıraktığı keserdirö dedi. Recep Taşçı, açıklamasının ardından Emniyet ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Görüntü dökümü:---------------------Genel görnütüGüvenlik görnütüsüDöven adamın konuşmasıGözaltı anıDetaylarHaber/Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),================================================2)RUS RULETİ OYNARKEN ÖLMÜŞDÜZCE'de, iş yerinde başından vurulmuş halde bulunan Osman Tekin hastanede yaşamını yitirirken, polise teslim olan Y.Z. rus ruleti oynarken arkadaşının öldüğünü iddia etti.Önceki gün, saat 17.00 sıralarında Şerefiye Mahallesi Zübeyde Hanım Sokak'ta meydana gelen olayda demir doğrama işiyle uğraşan Osman Tekin, iş yerinde başından vurulmuş halde bulundu. Çevredeki esnafların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi ağır yaralanan Osman Tekin'i Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Osman Tekin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Olayın ardından Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne teslim olan Y.Z., Osman Tekin ile iş yerinde rus ruleti oynarken arkadaşının başına dayadığı silahın ateş aldığını iddia etti. Y.Z çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Görüntü Dökümü(ARŞİV ÖNCEKİ GÜN GEÇİLMİŞTİ)Olay yerinden görüntüYaralı şahsın ambulansa alınırken görüntüsüOlay yerine gelen polislerin görüntüsü ve detaylarHABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,==============================================3)İZNİK'TE ÇUKURA DÜŞEN KÖPEK ESNAFIN YARDIMIYLA KURTARILDIBursa'nın İznik ilçesinde inşaat alanındaki çukura düşen köpek, çevredeki esnafın yardımlarıyla kurtarıldı.İznik'te Beyler Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında sokak köpeği, açılan çukura düştü. Köpeğin seslerini duyan çevredeki esnaf, inşaat alanına gelirken yanlarında getirdikleri merdiven ile köpeğin çukurdan çıkmasını sağladı. Esnafın elinden tutarak bulunduğu yerden çıkan sokak köpeği daha sonra bölgeden uzaklaştı.Görüntü Dökümü;-----------------------------------Köpeğin kuyudan çıkarılışı (Vatandaş kamerası)Süre: 10 saniye, Boyut: 3 MBHaber: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa), - Kamera: BURSA,============================================4)GAZİANTEP'TE, BIÇAKLI GASP ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDIGAZİANTEP'te, 2 kişiyi bıçakla yaralayıp telefon ve paralarını gasp eden, bir kişinin de tehditle montunu çalan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Geçen pazar günü Oğuzlar ve Esentepe Mahallesi'nde 2 kişi bıçakla yaralanarak üzerlerindeki cep telefonu ve paraları gasp edildi. Aynı gün bir kişinin de bıçak tehdidiyle üzerindeki montu çalındı. Olaylara ilişkin şikayetlerin ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ve görgü tanıklarının bilgisine başvurup, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan araştırma sonunda olayı gerçekleştiren 4 kişinin kimliğini saptayan polis, şüphelileri adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.TUTUKLANDILARGaziantep'te 2 kişiyi bıçakla yaralayıp telefon ve parasını gasp eden, bir kişinin de tehditle montunu çaldığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Yargılama sonunda mahkeme heyeti; sanıklar M.Ö.K., H.K., U.K. ve O.O.K.'yı tutuklayarak cezaevine gönderdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Gözaltına alınan şüphelilerŞüphelilerin adliyeye götürülüşüGenel ve detay görüntüler( Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)