Dha Yurt Bülteni -10

09 Aralık 2018 Pazar 15:09



09 Aralık 2018 Pazar 15:09

DHA YURT BÜLTENİ -10Kazada ölen astsubayın cenazesi memleketine uğurlandıMalatya'da, dün geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Astsubay Başçavuş Kaan Şafak'ın (42) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.Dün, Malatya- Adıyaman karayolunun Sürgü Mahallesi çıkışında, Sürgü Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Kaan Şafak yönetimindeki 03 PC 620 plakalı otomobil, Arif Demir idaresindeki 27 LM 069 plakalı TIR'ın altına girdi. Kazada eşi Serap Erçin ile çocukları Kerem Aykan (6) ve Kuzey Emir Şafak (4) yaralanırken, Kaan Şafak ise yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Astsubay için bu sabah İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenledi.Törene; Malatya Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Baro Başkanı Enver Han, Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, astsubay Kaan Şafak'ın eşi Serap Şafak ve yakınları katıldı.Yakınlarının gözyaşı döktüğü tören sonrası Astsubay Başçavuş Kaan Şafak'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------TörenKatılanlarGözyaşları döken askerlerYakınlarıOmuzlarda taşınmasıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 295 MBHaber: Taha AYHAN-Kamera: MALATYA-DHA)==============AK Parti'li Yılmaz: Türkiye hak etmediği bir algıyla karşı karşıyaAK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin uluslararası kamuoyunda hak etmediği bir algıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Ulusalararası medya ve çeşitli çevrelerin etkisiyle Türkiye hak etmediği bir algıyla karşı karşıyadır dış dünyada. Gerçekliğimiz ile algı arasında önemli bir mesafe var. Bunu kapatmak birinci öncelikli hedeflerimizden biridir" dedi.AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, dün geldiği Bingöl'de bugün sabah saatlerinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin dış ilişkileri hakkında konuştu. Özel bir işletmede yaptığı toplantıda konuşan Yılmaz, Türkiye'nin diğer ülkelerdeki siyasi partiler ile diyaloğu geliştirme stratejisini başlattıklarını söyledi. AK Parti olarak, dış ilişkilerde diyalog geliştirmeyi hedef haline getirdiklerini anlatan Yılmaz, "AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı olarak, en önemli stratejimiz diyalogu geliştirmektir. Bu dönemde en fazla üzerinde durduğumuz mesele budur. Bu çerçevede çalışmalarımızı da başlattık. Türkiye son16 yılda ekonomide, sosyal alanda, demokraside elde ettiği başarılarla dış politikada da çok daha aktif bir ülke haline gelmiş durumda. Dünyada çok daha ağırlığı hissedilen bir ülke haline gelmiş durumdadır. Son dönemlerde de çeşitli örnekleriyle bunu görüyoruz. Son 16 yılda dış politikamızın daha stratejik bir noktaya geldiğini görüyoruz. Geçmişte tek tek meselelerle ilgili giderdi, şimdi çeşitli konularda hükümetimiz çeşitli statejiler geliştirip hayata geçiriyor. Bütün bunlarla Türkiye aslında önceliklerini çok daha iyi tayin ederek stateji tayin ediyor. Son dönemlerde sayın Cumhurbaşkanımızın Latin Amerika'ya yaptığı seyahat da bunun güzel bir göstergesidir. Geçmişte hiç aklımıza dahi gelmeyen coğrafyalar şu anda bizimle çok daha yakın bir ilişki içindedir" diye konuştu.'AK PARTİ DÖNEMİNDE DIŞ POLİTİKA DEMOKRATİKLEŞTİ'Önceki dönemlerde halkın beklentilerinden kopuk bir dış politika izlendiğini anlatan Yılmaz, AK Parti döneminde bunun yaşanmadığını belirterek, şunları söyledi: "Dış politikada halkın beklentilerinin de daha güçlü bir şekilde politikalara yansıdığını görüyoruz. Eski Türkiye'de vatandaşların değerlerinden, beklentilerinden kopuk bir dış politika görürdünüz. AK parti döneminde dış politikanın da demokratikleştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Dış politikada artık halkımızın ve temsilcilerinin tercihleriyle şekillenen bir alandır. Dış politika geçmişte küçük bir azınlığın tartışıp şekillendirdiği bir alandı. Şimdi toplumun önünde şeffaf bir şekilde tartışılan, toplumun değer ve beklentileriyle ilişkili bir şekilde şekillenen bir alandır. Bu anlamda AK parti döneminde dış politikanın daha bir demokratik hale geldiğini ifade edebiliriz" şeklinde konuştu.'GERÇEKLİĞİMİZ İLE ALGI ARASINDA ÖNEMLİ BİR MESAFE VAR'Türkiye'nin uluslararası kamuoyunda hak etmediği bir algıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:"Ulusalararası medya ve çeşitli çevrelerin etkisiyle Türkiye hak etmediği bir algıyla karşı karşıyadır dış dünyada. Gerçekliğimiz ile algı arasında önemli bir mesafe var. Buu kapatmak birinci öncelikli hedeflerimizden biridir. Ekonomi bizim için çok önemli. Dış ekonomik ilişkiler de çok önemli. Dolayısıyla dış ilişkiler ve politikada ekonomik anlamda Türkiye'nin daha faydalı sonuçlar elde etmesi ikinci temel önceliğimiz. Ticaretten turizme, sermaye hareketlerinden başka alanlara kadar, bu ilgi alanımız içerisinde yer alıyor. Üçüncü husus terör… Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tüm terör örgütleri aynı zamanda uluslar arası güç odaklarından destek bulan yapılardır. Uluslar arası ilişkilerde terörle mücadelemiz bizim için çok önemlidir. FETÖ, PKK, gerek DEAŞ, diğer terör örgütleri hepsine baktığımızda aslında uluslar arası bağlantılar içerisinde Türkiye'nin karşısına çıkarılmış yapılanmalardır. Uluslar arası ilişkilerde de terörle mücadele önemli bir başlık."Görüntü Dökümü------------AK Partili Yılmaz'ın basın açıklaması-Toplantıdan genel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 651MBHaber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,================Kartalkaya'da pistlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı, sezon açıldıBolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'da kar kalınlığı 1 metreyi bulmasıyla bazı oteller, kayak sezonunu açarken, bazıları da yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor.Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da son yağan kar ile birlikte kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesiyle de pistlerde yapay kar uygulaması yapıldı. Yapay kar makineleriyle yapılan kar takviyesiyle pistlerdeki kar kalınlığı 1 metreye çıkarıldı. Türkiye'nin en uzun pistlerine sahip olan, snowboard tutkunları için de özel atlama rampalarının yer aldığı kayak merkezinde bazı oteller sezonu açarken, bazı oteller de 14 Aralık tarihine kadar pistlerini ve otellerin yapılarını kış turizmi için uygun hale getiriyor. Sezonu erken açan otellere gelen tatilciler, kayak sezonunun ilk günlerinde pistlerde kayak ve snowbaord yapmanın keyfini yaşadı.YILBAŞI REZERVASYONLARI BÜYÜK ÖLÇÜDE DOLDU14 Aralık'ta kayak sezonunu açacaklarını belirten otel müdürü Emir Aras, yeni sezon için çalışmalarının süreceklerini ifade ederek, "Hazırlıklarımız bir ay önceden başladı. Otelde bakım ve tadilat çalışmaları yapıyoruz. Eskiyen mekanlarda boya badana ve döşemelerin değişmesi gibi çalışmalarımız var. Restoranımız da yenileniyor. Ciddi bir hazırlık yapıyoruz. Bu sene 14 Aralık"ta oteli açacağız. Yılbaşı rezervasyonları başladı. Rezervasyonlarla doluluk oranı yüzde 50'yi geçti şimdiden. Yılbaşında tamamen dolu olacağımızı düşünüyorum. Çok da güzel bir kar yağdı. Bu hafta da kar yağışı bekleniyor. Sezonu çok güzel bir şekilde açacağımızı düşünüyoruz. Geçen sezon çok güzel geçmişti. Bu sene daha iyi olmasını bekliyoruz. Türkiye'de kayağa olan ilgi artıyor. Okullar buralarda kamplar yapıyor. Yeni kayakçılar yetişiyor. Biz bu sene geçen senenin daha üstünde olacağını düşünüyoruz." dedi.Sezonu açan bir otelin müdürü Yusuf Avcı, "Güzel bir sezona başladık. Tüm pistlerde 100 santimetre kar mevcut. Yapay kar sistemi de devrede. 24 saat çalıştırıyoruz. Kayak severler bu konuda son derece mutlu. Telesiyej ve teleskiler açık. Beklediğimizin daha üstünde ilgi var. Yılbaşına doğru ilginin artmasını bekliyoruz. Yılbaşı için şu an itibariyle yüzde 80 bir doluluk yakalamış durumdayız. Rezervasyonlar şu anda yoğun şekilde geliyor. Bizim için iyi bir avantaj." diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------Otel müdürü Emir Aras ile röportaj-Pistlerden görüntüler-Kayak yapanlar-Otel Müdürü Yusuf Avcı ile röportaj-Drone ile pistlerin görüntüler-DetaylarSüre: 04.10-Boyut: 468 MBHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,==============Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltıEskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 44 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında Özel Harekat Şubesi'nde polislerin bulunduğu toplam 160 polisin katılımıyla sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 16 satıcı, 28 de içici konumunda olmak üzere 44 kişi yakalandı. Şüpelilerin evlerinde ve üzerinde yapılan aramalarda 30,98 gram bonzai, 4,57 gram skunk maddesi, 9 adet ecstacy uyuşturucu hap, 22 adet sentetik ecza(lyrica) hap,1 adet ruhsatsız tabanca, 81 mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kılıç ele geçirildi.Gözaltına alınan 44 şüpheliden 28'i uyuşturucu madde kullanmaktan haklarında gerekli yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı, dğer şüphelilerin ise sorgulamalarının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.Görüntü dökümü:--------Polis kemarasından operasyonla ilgili görüntüler bulunuyor.)Boyut: 176,75 MBHaber-Kamera: ESKİŞEHİR/ DHA=============Niğde'de iplik yüklü TIR yandıNiğde'de hareket halindeyken yanmaya başlayan iplik yüklü TIR, kullanılamaz hale geldi.Adana Niğde Otoyolu'nda meydana gelen olayda, Cengiz Demirci yönetimindeki 46 DU 520 plakalı TIR, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. TIR sürücüsünün yardım istemesi üzerine olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Ancak TIR ve yükü büyük zarar gördü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü------------------İtfaiye erlerinden görüntüAlevlerden görüntüDetay görüntüSüre: 1 dakika 11 saniyeHaber - Kamera: Ali KADI/NİĞDE,===============Çorlu'daki tren kazasında ölenlerin anısına fotoğraf sergisi (YENİDEN=Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçen 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren 25 kişinin anısına fotoğraf sergisi açıldı. Duygulu anların yaşandığı sergide, faciada ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.Çorlu'da geçen 8 Temmuz'da 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin de yaralandığı tren kazasında hayatını kaybedenler anısına, ilçedeki alışveriş merkezinde fotoğraf sergisi açıldı. Serginin açılışına CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ile kazada hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları, kazadan yaralı kurtulanlar ve vatandaşlar katıldı.Faciada ölenlerin yakınları duygulu anlar yaşarken, bazıları fotoğraflara bakarak gözyaşı döktü. Kazada 13 yaşındaki kızı Bihter Bilgin ile iki kız kardeşini ve 5 aylık yeğeni Beren'i kaybeden Zeliha Bilgin, "Bizler kimleri kaybettik, onları anlatmak için bu sergiyi düzenledik. Adalet rayların altında kalmayacak ve bunun için mücadelemiz sürecektir. Türkiye'de adaletin olduğuna inanmak istiyoruz. Bilirkişi raporunu kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.Kazada oğlu Oğuz Arda Sel ile eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz ise "Sergiyi düzenleme amacımız, kazada hayatını kaybedenlerin yakından tanınması. Çünkü herkes birbirinden kıymetli, bu ülkenin giden nice güzel canları. Umarım bu tür olaylar bundan sonra kimsenin başına gelmez" diye konuştu.Ölen kızı Bahar'ın fotoğraflarına bakarken gözyaşlarına hakim olamayan Nergis Koçman da, "Canım kızım, seni çok özledim. Yavrum benim, senin yokluğuna halen alışamadım, alışamıyorum. Sensiz günlerimiz geçmiyor" dedi.GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLMİŞTİ08.12.2018 - Haber Kodu : 181208177Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), -