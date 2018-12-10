Dha Yurt Bülteni -10

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:30



10 Aralık 2018 Pazartesi 14:30

DHA YURT BÜLTENİ -10YAZAR KAHRAMAN TAZEOĞLU, BİGA'DA KAZA GEÇİRDİÇanakkale'nin Biga ilçe Belediyesi tarafından 2'ncisi düzenlenen kitap fuarına katılan yazar Kahraman Tazeoğlu'nun içinde bulunduğu otomobil, Karabiga belde kavşağında hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra tarlaya uçtu. Biga Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Tazeoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Kaza bugün saat 12.30 sıralarında Biga ilçesi çıkışındaki Karabiga kavşağında meydana geldi. Biga Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen kitap fuarında dün kitabının imza gününe katılan yazar Kahraman Tazeoğlu, Berkay Üçüncü'nün kullandığı 34 KN 1074 plakalı araçla İstanbul'a dönmek için yola çıktı. Karabiga yönünden gelerek, kavşakta önlerine çıkan Emre Üzülmez yönetimindeki 17 LL 245 plakalı hafif ticari araçla çarpışan, Berkay Üçüncü yönetimindeki 34 KN 1074 plakalı otomobil, ardından da tarlaya uçtu.Hasar meydana gelen otomobildeki sürücü Berkay Üçüncü ile araçta bulunan yazar Kahraman Tazeoğlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin tomogrofisi çekilen Tazeoğlu ile sürücü Üçüncü'nün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yerine gelen Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık, olay yerinde polislerden kazayla ilgili bilgi aldı. Başkan Işık, Yazar Kahraman Tazeoğlu'nun kendileri tarafından düzenlenen kitap fuarına katılmak üzere ilçede bulunduğunu belirterek, "Az önce hastanede kendisini ziyaret ettim. Sağlık durumu iyi. Sürücünün de sağlık durumu iyi. İkisinede geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü---------------Kaza yerinden genel ve detay görüntü.-Kazaya karışan araçlardan görüntü.-Yazar Kahraman Tazeoğlu'nun kaza yaptığı araçtan genel ve detay görüntü.-Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'ın kaza yerinde bilgi alması ve açıklama görüntüsüHaber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Safiye TARI GÜNER/BİGA(Çanakkale),============================ENGELLİ REHABİLİTASYON MERKEZİ SERVİSİ KAZA YAPTI: 4'Ü ÇOCUK, 6 YARALIADANA'da engelli rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 4'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.Kaza, saat 12.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Kozan çıkışında meydana geldi. Engelli rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan Adem Doğan yönetimindeki 01 BTK 34 plakalı servis minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, minibüsteki 4 rehabilitasyon merkezi öğrencisi, 1 veli ile 1 okul görevlisi yaralandı.Araçtan çıkamayan yaralılara çevredekiler yardım etti. Sürücüler korkan engelli öğrencileri kendi araçlarına alıp ambulansın gelmesini bekledi. Daha sonra gelen ambulanslara binmeye çekinen çocuklara, okul görevlileri refakat etti. Yaralılar Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü-------------------------Ambulanstaki yaralılardan görüntülerOlay yerinden genel görüntüBir engelli çocuğun sedyeye bindirilmeye çalışılmasıOkul görevlisi kadının engelli çocuğu sakinleştirmeye çalışmasıÇocuğun sedyeden inmesiDevrilen aracın genel ve detay görüntüleriOlay yerindeki polis ekipleri ve ambulanslarGenel görüntüSÜRE: 03'01" BOYUT: 334 MBHaber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,======================AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDE KORKUTAN YANGINAkdeniz Üniversitesi (AÜ) Merkezi Derslikler A Blok'ta çıkan yangında, öğretim görevlisinin odası zarar gördü.Yangın, saat 11.40 sırasında AÜ Merkezi Derslikler A Blok'ta çıktı. Bir öğretim görevlisinin odasından duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir öğretim görevlisinin ordasında başlayan yangına müdahale etti. Bilgisayar, masa ve dolapların yandığı yangında, oda kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekibi, alevleri söndürdükten sonra duman tahliyesi yaptı. Yangının, elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.Görüntü Dökümü---------------------Söndürme çalışmları (cep telefonu)Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, -==========================HALK OTOBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 YARALIİzmit'te, özel halk otobüsü önünde ilerlemekte olan otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparken, kazada 3 kişi yaralandı.Kaza öğle saatlerinde, İzmit D-100 Karayolu Serdar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Derince istikametine gitmekte olan Burhan Dursun idaresindeki 41 J 0310 plakalı özel halk otobüsü önünde ilerlemekte olan İbrahim Çakmak idaresindeki 34 KK 7092 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerler parçalayarak, su kanalına düştü. Yoldan çıkan özel halk otobüsü de su kanalına düşerek durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüler Burhan Dursun ve İbrahim Çakmak ile özel halk otobüsü içerisindeki ismi öğrenilemeyen bir yolcuyu ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:----------Kaza yerinden görüntüler-Kaza yapan araçların görüntüsü-DetayHABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),=============='MİLLİ EKONOMİ' İÇİN, MİNİK ELLERİYLE TURŞU KURDULARBalıkesir'in Bandırma ilçesinde ana okul öğrencileri 'Milli Ekonomi'ye destek olmak amacıyla kendi elleriyle turşu yaptı. Öğrencilerin yaptığı turşular, diğer yerli malı ürünlerle birlikte Okul- Aile Birliğine destek olmak için satıldı.Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlk ve Ortaokulu'nda Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi ( BENGİ ).kapsamında 'Pazarda buluşalım, yöremizi tanıyalım' adıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte öğrenci velileri kendi memleketlerine özgü yiyecekleri, gıda ürünlerini okulun içine kurdukları pazarda Okul- Aile Birliği'ne maddi destek sağlamak için satışa çıkardı. Yapılan etkinlik konusunda bilgi veren Okul Müdürü Semih Sancar Çakan, amaçlarının çocukları yerli malı ile tanıştırarak milli ekonomiye yönlendirmek olduğunu söyledi. Çakan, "BENGİ projesi kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen faaliyetlerimizden bir tanesidir bu. Biz bu faaliyeti 'Tutum, yatırım yerli malı haftası'nı da içine alarak düzenledik. Son dönemlerde milli ekonominin ne kadar değerli olduğunu velilerimize, öğrencilerimize bir nebze olsun hissettirebilmek temel hedefimiz. Turşularımızı anaokulu öğrencilerimiz bizzat öğretmenleri nezaretinde hazırladılar. Biz Kayacık Mahallemiz farklı coğrafyalardan gelen insanların yaşadığı bir bölge. Onların kendi memleketlerinden getirdikleri, yetiştirdikleri ürünler de burada bulunuyorö dedi Müdür Çakan, öğrencilerin turşuları severek yaptığını söyleyerek anaokulu öğrencileri ile yakından ilgilendi. Turşuları nasıl yaptıklarını anlata İkra Kaya isimli öğrenci de turşuları arkadaşları ve öğretmenleri ile birlikte yaptıklarını belirterek "Önce sebzeleri koyduk, sonra tuz ve suyunu koyduk, sonra da sarımsak koyduk. Turşu yemeyi çok seviyorumö diye konuştu. Okuldaki etkinliği, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Emniyet Müdürü Soner Duran ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ziyaret ederek alışveriş yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------Etkinlikten detaylarOkul Müdürü Semih Sancar Çakan açıklamasıAnaokulu öğrencisi İkra Kaya'nın konuşmasıEtkinlikten görüntülerKaymakam ve beraberindekilerin ziyareti117 MB2: 42 DKHABER/KAMERA: Tufan DALGIÇ/BALIKESIR/ DHA===============ÇİN'DEN ÖDÜLLE DÖNEN BAŞKAN TARHAN, KADINLAR TARAFINDAN KARŞILANDIÇİN'de düzenlenen Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödülleri Yarışması'nda 'Kadın Üretici Pazarı' projesi ile dünya genelindeki 208 belediyeyi geride bırakarak şampiyon olan Mezitli Belediyesi Başkanı Neşet Tarhan, üretici kadınlar tarafından Adana Havalimanı'nda sloganlarla karşılandı.Çin'in Guangzhou kentinde bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödülleri yarışmasına 213 şehirden 313 belediye başvuruda bulundu. Yarışmaya 'Kadın Üretici Pazarları' projesiyle katılan Mezitli Belediyesi, ilk etapta 15 belediyeyle birlikte finale kaldı. Mezitli Belediyesi, ünlü üniversitelerin akademisyenlerinden oluşan jürinin takdirini toplayarak Çin'den Wuhan, İtalya'dan Milan, Meksika'dan Guadalajara, ABD'den New York belediyeleriyle birlikte şampiyonluk ödülüne layık görüldü.Guangzhou'da düzenlenen törende ödülü aldıktan sonra hava yoluyla Adana Havalimanı'na gelen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çeşitli pankart ve dövizler taşıyan üretici kadınlar tarafından Dış Hatlar Terminali'nde sloganlarla karşılandı. Üretici adına konuşan peynir üreticisi Sevim Erkoç, Türkiye'ye bu başarıyı kazandırdıkları için çok mutlu ve duygulu olduklarını belirtti.Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise projeyle elde edilen ödül sayesinde Mersin'i ve Türkiye'yi tüm dünyaya tanıttıklarını belirterek, "Mersin'deki kadınların, Türk kadınının ve tüm üretici kadınların sesini duyurmuş olduk. Burada beni karşılayan kadınlarımız beni çok onurlandırdı. Kadınlarımızla ne kadar övünsek azdır. Türk kadınlarının ulusal kurtuluş mücadelesinde, Atatürk ile vermiş olduğu büyük mücadelede ne kadar haklı yer aldıklarını bugün de gösterdik. Gelecekte de Türkiye kadınların omzundan yükselecek" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------Türk bayrağı, Atatürk posteri ve belediye flamasının görüntüsü-Belediye önündeki topluluk-Dans eden kadınların genel görüntüsü-İzmir Marşı'nın okunmasından genel ve detay görüntüler-Şampiyonluk pankartının detay görüntüsü-Başkan Neşet Tarhan'ın alana gelişi ve ödülü havaya kaldırması-Tarhan'ın konuşması-Ödülün Tarhan'ın elinde genel ve detay görüntü-Kadınların ödül mutluluğuHaber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,